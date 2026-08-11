General amnesty divides Lebanese Parliament

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي يوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026، أدت مناقشة قانون العفو العام إلى مواجهة قوية في البرلمان اللبناني، حيث طالب عدة نواب وزير الدفاع ميشيل مناصرا بأن يتمكن من تقديم ملاحظات الجيش اللبناني قبل أي تصويت. ودافع جبران باسيل وإبراهيم كانان عن حقه في أن يُسمع، بينما أشار بولا ياكوبيان إلى أن الجيش قد قدم بالفعل ملاحظاته في اللجنة وأن رئيس الوزراء نواف سلام مسؤول عن التعبير عن موقف الحكومة. ونشأ النزاع بعد تغيير بين السلام وميناسا خلال اليوم، حيث أن وزير الدفاع غادر الجلسة بعد أن منع، وفقا لما ذكره عدة نواب، من تقديم تدخل بشأن العفو. وفي صميم المناقشة مسألة حساسة بوجه خاص: هل يمكن للنص أن يفيد الأشخاص المتورطين في جرائم ضد الأفراد العسكريين، في حين تزعم الدولة في الوقت نفسه أنها تريد تعزيز الجيش والاحتفاظ باحتكار الأسلحة له؟ )؟MTV Lebanon)

« يجب أن نستمع إلى وزير الدفاع »

وعندما استؤنفت الجلسة التشريعية في المساء، وضع غبران باسيل مباشرة الحادثة بين نواف سلام وميشال مينسا في وسط المناقشة. وطعن رئيس الحركة الوطنية الحرة في الطريقة التي مُنع بها وزير الدفاع من التعبير عن نفسه، وطلب أن يتمكن الأعضاء من الاستماع إلى الموقف الذي يرغب في تقديمه بشأن العفو.

« هل من المتصور أن رئيس الوزراء نواف سلام سيخبر وزير الدفاع ميشيل مينسا: أليس لديك الحق في التحدث؟? Basil, according to the National Information Agency. ثم ربط المسألة بجوهر النص: وقد شارك بعض الأشخاص المشاركين في مناقشة العفو العام في وفاة أفراد الجيش، بينما يناقش السياسيون الآن احتكار الأسلحة من جانب نفس المؤسسة. « علينا أن نستمع إليه » لقد أصر. )أ(أخبار اليوم)

حجّة (باسل) ليست فقط بشأن صلاحيات الوزير. It highlights the particular situation of the army in the face of a law likely to have consequences for convicted or prosecuted in security cases. وقد قُتل أفراد عسكريون في اشتباكات مع الجماعات المسلحة، ولا تزال مسألة الاستثناء من العفو أحد أكثر الجوانب حساسية للاقتراح الذي نظر فيه الأعضاء.

وهذا الموقف يتسم أيضا بأهمية سياسية أوسع. ومنذ عدة أشهر، ادعت المؤسسات اللبنانية أنها تريد تعزيز سلطة الدولة وتركيز الأسلحة في أيدي الجيش. وبالنسبة لباسل، سيكون من المتناقض أن يعهد إلى تلك المؤسسة بمسؤولية أمنية متزايدة، مع اعتماد عفو عن الحالات التي أثرت على أعضائها دون الاستماع أولا إلى ملاحظات وزيرها المناسب.

(كانان) يدعي أيضاً رأي (ميناسا)

واتخذ إبراهيم كانان موقفا مماثلا عند افتتاح المناقشة بشأن الاقتراح. The MP asked that Michel Menassa be heard because he represents the concerns of the military hierarchy. تم إعداد تدخل الوزير قبل الدورة: وفي 10 آب/أغسطس، قدم مينسا إلى إلياس بو صب تعليقات خطية من الجيش اللبناني على التعديلات المقترحة لقانون العفو. )أ(alkalimaonline.com)

هذا التسلسل الزمني مهم موقع الجيش لم يظهر بعد النزاع مع نواف سلام وكان موضوع وثيقة أحيلت إلى البرلمان في اليوم السابق للمناقشة. والتقى مينسا مع نبيه بيري قبل تقديم هذه الملاحظات إلى نائب رئيس الدائرة.

ولذلك فإن الخلاف يتعلق بإمكانية عرض هذه الملاحظات شفويا على جميع الأعضاء. وبالنسبة لباسيل وكانان، لا يمكن للبرلمان أن يصوت لمثل هذا النص الحساس دون الاستماع مباشرة إلى الوزير المسؤول عن المؤسسة المعنية. وقد جعل العديد من الأعضاء المنتخبين في الحركة الوطنية الحرة هذه المسألة شرطاً هاماً لمواصلة المناقشة بشكل طبيعي.

The Free Patriotic Current also denounced in the afternoon how Menassa had been treated. واعتبرت الحركة أن صلاحيات الوزير وحقه في الكلام أمام البرلمان لا يمكن استبعادها، لا سيما عندما سعى إلى تقديم ملاحظات قيادة الجيش بشأن مسألة تهمه مباشرة. )أ(Elnashra News)

« سأتحدث نيابة عن الحكومة »

قدم نواف سلام تفسيره الخاص للحادثة في المساء. The Prime Minister confirmed that Michel Menassa had prepared a speech on the general amnesty, but challenged the interpretation that he sought to arbitrarily prevent a minister from speaking.

According to the statements made during the session, Salam explained that he had merely informed Menassa that he would speak « on behalf of the government » when the amnesty case was examined and that there would therefore be no need for further government intervention on the same subject. )أ(aljadeed)

This explanation shifts the conflict on the institutional ground. بالنسبة لسلام، المشكلة ليست ما إذا كان الجيش يمكن أن يجعل احتياطياته معروفة. It is a question of determining who expresses the official position of the executive before the House. ويرى رئيس الوزراء أنه لا يمكن للحكومة أن تقدم في نفس الوقت موقفين سياسيين مختلفين على النص نفسه.

ويعترض على هذه القراءة أعضاء يعتقدون أن ميناسا لم تكن تسعى إلى تحديد سياسة حكومية متنافسة، وإنما لإبلاغ المجلس بالملاحظات المحددة للجيش اللبناني. وكان هذا الفرق هو الذي أشعل الجدل الرئيسي يوم الثلاثاء: هل يمكن تقديم مذكرة تقنية ومؤسسية من الجيش بمعزل عن الموقف السياسي العام للحكومة؟?

Paula Yacoubian defends institutional position

واتخذ بولا ياكوبيان موقفاً مختلفاً عن موقف نواب التيار الوطني الحر خلال جلسة المساء. وأشارت إلى أن البرلمانيين سمعوا بالفعل ملاحظات الجيش في عدة مناسبات من خلال وزير الدفاع في اجتماعات اللجان المشتركة.

The MP also relied on the principle of government solidarity. According to her, the Prime Minister speaks on behalf of the government and the executive cannot appear before the House with two contradictory positions on the same law.

وطعنت ياكوبيان أيضاً في فكرة حرمان ميناسا رسمياً من الوصول إلى الدورة. وقالت إنه لم يخبره أحد بأنه لا يمكنه دخول الغرفة. This intervention triggered a tense exchange with Elias Bou Saab. )أ(MTV Lebanon)

وانتقده نائب رئيس البرلمان لإساءة تمثيله لما حدث وأشار إلى أن مذكرة عسكرية جديدة قد صدرت. وأجاب ياكوبيان بأنه قد أُبديت بالفعل ملاحظات عسكرية أثناء العمل الذي ترأسه في اللجان. وتدخل نبيه بيري أخيرا لتهدئة التبادلMTV Lebanon)

وتبين هذه التجاوزات الجديدة للأسلحة أن المناقشة تتجاوز الآن العلاقة الوحيدة بين السلام وميناسا. ويقسم الأعضاء على الحاجة إلى سماع الجيش مرة أخرى، ولكن أيضا على طبيعة الموقف الذي أراد الوزير تقديمه.

الجرائم المرتكبة ضد الجيش في وسط الخطوط الحمراء

وخلف الجدل الإجرائي يظل مضمون القانون. وقد سعت الأعمال التحضيرية المتعلقة بالعفو إلى معالجة عدة حالات: الأشخاص المحتجزون لفترات طويلة، والإدانات التراكمية، والهاربين، وفئات السجناء المتورطين في قضايا قضائية مختلفة. ويعمل البرلمان على هذا النص لعدة أشهر، حيث واصلت اللجان المشتركة استعراضها في الربيع. )أ(حكومة لبنان)

ولكن الجرائم المرتكبة ضد الجيش اللبناني هي خط أحمر لبعض النواب ولأسر الجنود المقتولين. وكان هذا السؤال بالتحديد هو الذي طرحه باسيل في المساء عندما أشار إلى أن أفراد الجيش قتلوا على أيدي أشخاص قد يتأثرون بالمناقشة.

وهذه المشكلة تكمن جذور بعض الصعوبات التي واجهتها مختلف محاولات العفو العام في لبنان. The text must respond to old claims concerning certain detainees without giving the impression of removing the responsibility of persons convicted of killing military personnel or participating in armed organizations.

وتشدد منظمة العفو الدولية على ضرورة التمييز بين المسؤولين مباشرة عن ارتكاب جرائم خطيرة ضد المحتجزين الذين كانوا في وضع قضائي عسير لسنوات. ويستند جزء كبير من الحل التوفيقي البرلماني إلى التعريف الدقيق للمستفيدين والاستبعادات.

التمست أغلبية حول نص مطوّل

ويقترب البرلمان من هذه المحاولة الجديدة بعد العديد من الإخفاقات في التوصل إلى نتيجة ناجحة. وقد أثار الاقتراح بالفعل خلافا في الجلسات السابقة، حيث أرجئ النظر فيه. وعملت اللجان المشتركة بعد ذلك على تركيبات مختلفة لتقريب المواقفأناهار)

وقبل الاجتماع الذي عقد في 11 آب/أغسطس، أشار إلياس بو صب إلى أن هناك رغبة جدية في التوصل إلى اعتماد قانون. وكان الغرض من المناقشة التي جرت يوم الثلاثاء هو تحويل الحلول التوفيقية الموضوعة إلى لجان إلى نص صوتت عليه الجمعية.

غير أن التناوب بين السلام ومينساسا أضاف صعوبة لا تتعلق في البداية بمضمون الاقتراح. According to Jamil Sayyed, a parliamentary majority seemed willing to vote before the incident. The MP accused the Prime Minister of having risked compromising this balance by preventing the Minister of Defence from presenting his position.

تعليقات (سيد) على محتويات التعديل تبقى نسخته من الحقائق. In particular, he claimed that Salam told Menassa that a rejection of the law might put the army in confrontation with the Sunni community. ولم تؤكد سلام هذه الصياغة وقدمت في المساء تفسيراً مختلفاً يركز على دوره كمتحدث حكومي.

ويعود النقاش إلى السؤال الرئيسي: من الذي سيفقد الثقة؟?

لذا فإن تبادلات الثلاثاء قد أضافت أزمة سياسية إلى قضية معقدة بالفعل، ولكن قرار البرلمان في نهاية المطاف يجب أن يتناول النص نفسه. ولا يزال السؤال المطروح هو الجرائم التي سيشملها العفو العام، وما هي الفئات التي ستستبعد، وما هي الضمانات التي ستمنح للضحايا.

The opinion of the army takes on its importance in this particular place. الشركات التي تحبذ تدخل ميناسا تعتقد أن مؤسسة فقدت رجالها في مواجهات تنطوي على بعض القضايا يجب أن تكون قادرة على إبداء ملاحظاتها قبل التصويت. الذين يدافعون عن موقف (سلام) يجيبون أن هذه الملاحظات قد تم إرسالها بالفعل وأن القرار السياسي هو مسؤولية الحكومة والبرلمان.

ولذلك فإن استئناف المناقشة في ليلة الثلاثاء لم يمحو حجة عصر اليوم. ونقلته إلى الدائرة، مع تدخلات باسل وكانان ويكوبيان وبواب. وبما أن الأعضاء يمضيون قدما في استعراض العفو، فإن المسألة الآن هي ما إذا كانت الملاحظات الخطية المقدمة من الجيش ستؤدي إلى تغييرات في الاستثناءات المنصوص عليها في النص أو ما إذا كانت الأغلبية ستختار الإبقاء على الحل التوفيقي الذي وضعته اللجان.