Glyphosate in South Lebanon: الأراضي المعرضة للخطر

إن لبنان يتهم إسرائيل برش الغلفوسات ذات التركيز العالي على القرى الحدودية في الجنوب، قبل الاستيلاء على الأمم المتحدة. وتشير التحليلات التي استشهدت بها بيروت إلى أن مستويات أعلى من التركيزات العادية تصل إلى 20-30 مرة، حيث أبلغ عن ذروة تبلغ 750 22 ميكروغرام لكل غرام من التربة. وإلى جانب الشكوى الدبلوماسية، تطرح القضية سؤالاً ملموساً: كيف يمكننا قياس الأراضي الزراعية التي أضعفتها الحرب واحتوائها وإبطالها؟?

ووجه لبنان رسميا تهمة خطيرة إلى إسرائيل أمام الأمم المتحدة: الرش الجوي للغليفوسات على القرى الحدودية في جنوب لبنان. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، تم توجيه شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بناء على تقرير للمجلس الوطني اللبناني للبحث العلمي. وتشير تحليلات التربة إلى وجود تركيزات عالية في عدة مناطق حدودية، منها عيتا الشعب وراس الناقورة ودهيرا.

وتتجاوز الحالة الإطار البيئي الوحيد. وهو يؤثر على السيادة اللبنانية، وعودة المشردين، والأمن الغذائي، واستخدام المواد الكيميائية في منطقة سبق أن دمرتها القصف. وفقًا للسلطات اللبنانية، يعود تاريخ الحادث إلى 1 فبراير 2026، قبل توسع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في أوائل مارس. وأفادت التقارير أن الطائرات الإسرائيلية رشت مادة عرضت على اليونيفيل باعتبارها غير سمية قبل أن تحدد التحليلات اللبنانية مادة الغليفور على مستويات تعتبر عالية بشكل غير عادي.

والأرقام المبلغ عنها تثير قلقا خاصا. وفقًا لوكالة أنباء شينخوا، نقلاً عن الوزارة اللبنانية، فإن الاختبارات المعملية كانت ستكتشف ما يصل إلى750 22 ميكروغراماً لكل غرام من التربةفي بعض العينات تمت الترجمة بواسطة750 22 ملليغرام لكل كيلوغرامإما22-75 غرام لكل كيلوغرام من التربةوإذا تأكدت هذه الوحدة والنتيجة في التقرير التقني الكامل، فإنها ستكون مستوى هائلا من تلوث النقاط، أعلى بكثير من المخلفات الملاحظة عموما بعد الاستخدام الزراعي العادي.

القرى الزراعية المستهدفة مباشرة

وتقع جميع المواقع التي ذكرتها السلطات اللبنانية في منطقة الحدود اللبنانية الجنوبية. إن عيتا الشعب وراس الناقورة ودهيرا قرى مرتبطة بالزراعة والماشية وزراعة الزيتون ومحاصيل التبغ والغذاء. وقد تأثرت هذه المناطق بالفعل بالدمار العسكري والحرائق والقصف وتحركات السكان والقيود المفروضة على الوصول. ويضيف الانتشار المزعوم للغليفوسات طبقة من الضغط على التربة الضعيفة بالفعل.

وفي أوائل شباط/فبراير، كانت وزارات الزراعة والبيئة اللبنانية قد تكلمت عن التركيزاتأكثر من المعتاد من 20 إلى 30 مرةفي الاستخدامات الزراعية. وذكرت صحيفة الغارديان أن هذه الوزارات حذرت من الآثار المباشرة على الغطاء النباتي والإنتاج الزراعي وخصوبة التربة والتوازن البيئي.

وأفاد العالم أيضا بأن المستويات العليا الأولى تتعلق على الأقل برأس الناقورة وعيتا الشعب، على بعد حوالي 20 كيلومترا. ثم أشارت السلطات اللبنانية إلى مرحلة أولى من التحليل، قبل وضع خريطة كاملة للسطح المتضرر. وأشار وزير البيئة اللبناني، تامارا الزيين، إلى أن الغطاء النباتي قد أصفر بالفعل في المناطق المعرضة، وفقاً لشهادة السكان.

وقد أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل بعملية جوية لتفريق ما يسمى بالمواد غير السمية بالقرب من الخط الأزرق. واضطر حفظة السلام إلى الاحتماء وتعليق العمليات لأكثر من تسع ساعات على جزء من منطقتهم. ووجدت اليونيفيل فيما بعد أن هذا النشاط » غير مقبول » ويتعارض مع قرار مجلس الأمن 1701.

ما يعنيه معدل 750 22 ميكروغرام لكل غرام

وينبغي توخي الحذر في شرح رقم 750 22 ميكروغراماً لكل غرام. في كيمياء التربة,1 ميكروغرام لكل غرام يساوي 1 ملليغرام لكل كيلوغرامومن ثم فإن المستوى المبلغ عنه يطابق ما يلي:750 22 ملغم/كغمبنسبه كثيفه هذا يمثل2.275% of soil analysedإذا تم التعبير عن العينة على أساس جاف. هذا المستوى مرتفع للغاية بالنسبة لبقايا مبيدات الأعشاب في التربة الزراعية.

ومع ذلك، يجب التمييز بين ثلاثة أشياء. أولاً، تركيز ذروة العينة لا يعني أن المنطقة الملوثة بأكملها لها نفس المستوى. ثم تفسر النتائج وفقا لطريقة أخذ العينات، وعمق التربة، والرطوبة، وحجم الجسيمات، والمسافة من منطقة الإيداع. وأخيرا، ستكون هناك حاجة إلى نتائج كاملة: عدد العينات، والموقع، والضوابط غير المستغلة، ووجود نظام تقييم الأداء وتقييم التنفيذ، وهامش الخطأ، والبروتوكول التحليلي.

الإشارة إلى « أعلى من 20 إلى 30 مرة » التركيزات في المستويات العادية تشير إلى شذوذ صافي. لكنها لا تعطي وحدها الكتلة الكلية من الغلفوسات المودعة. ولتقدير ذلك، من الضروري معرفة المنطقة المتضررة وعمق التلوث والكثافة الواضحة للتربة. وبدون هذه الخريطة، من المستحيل التحديد الكمي لمجموع كمية المنتجات التي يتعين تجهيزها.

هذا أمر حاسم للتنظيف ويمكن إدارة التلوث السطحي، الذي يزيد على بضع سنتيمترات، عن طريق الاحتواء أو أخذ العينات المستهدفة أو المعالجة البيولوجية. ويتطلب المزيد من التلوث الواسع النطاق، الذي يتسلل إلى التربة الزراعية ويقوده المطر، استجابة أطول بكثير، مع رصد الرسوبيات والآبار والمحاصيل والرواسب.

Glyphosate: a controversial herbicide

الغليفوسات هي واحدة من مبيدات الأعشاب الأكثر استخدامًا في العالم. وهي تعمل بعرقلة مسار انزيمي أساسي للنمو النباتي. It is not selective: وعندما تطبق على النباتات غير المقاومة، فإنها تتسبب في تفكك النباتات المتأثرة. وهي بالتحديد هذه الكفاءة التي تجعلها أداة زراعية مشتركة، ولكنها أيضاً منتج هائل عندما ترش على جرعات عالية على الأراضي الزراعية أو المناطق الطبيعية.

وقد نوقشت مخاطره الصحية لسنوات. صنف المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالسرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية في عام 2015 مادة الجليفور في عام 2015 على أنها« من المحتمل أن يكون مسبباً للإنسان »المجموعة 2 ألف. ويستند هذا التصنيف إلى أدلة بشرية محدودة، وأدلة حيوانية كافية، وإلى السمية الجينية القوية.

واعتمدت وكالات أخرى قراءة مختلفة. وخلصت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في عام 2023 إلى أن تقييمها لم يحدد » مجالاً حاسماً من مجالات الاهتمام » بالنسبة لصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، مع الإبلاغ عن الثغرات في البيانات والمسائل التي لم تحل.

هذا التناقض لا يجعل الملف غير مهم. وهذا يعني أن مستوى المخاطر يتوقف بشدة على نوع التعرض. ولا يقارن التعرض للغذاء المنخفض الجرعات بالرش الجوي في القرى، أو تعرض العمال الزراعيين، أو استنشاق الغبار الملوث أو الاتصال المباشر بالتربات المعالجة حديثا. وفي حالة جنوب لبنان، فإن المشكلة الرئيسية ليست استخداما زراعيا منظما. هذا هو اتهام الرش عبر الحدود، على نطاق واسع، دون موافقة ويحتمل أن تستخدم كأداة للحرب البيئية.

المخاطر الصحية

وينبغي معالجة المخاطر الصحية دون المبالغة ولكن دون التقليل إلى أدنى حد. ويمكن للفوسات الجليدية أن تعرض السكان بعدة طرق: الجلد يتواصل مع النباتات أو التربة الملوثة، واستنشاق قطرات أو غبار، والابتلاع غير المباشر عن طريق المحاصيل، وتلوث المياه عن طريق الجراء أو التحويل إلى آبار ضحلة. الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم المزارعون والأطفال الذين يلعبون في التربة ورجال الإنقاذ والسكان العائدون بسرعة إلى القرى والرعاة.

وفي الأجل القصير، يمكن أن تتسبب التركيبات التجارية القائمة على الغلفوسية في تهيج الجلد أو العين أو الجهاز التنفسي، ولا سيما في الاتصال المباشر بالجرعات العالية. ويتوقف الخطر أيضاً على وجود الأدجوفان في المنتج المرشَّح. ومع ذلك، يجب على السلطات اللبنانية ألا تسعى فقط إلى استخدام المثليين النقيين. ويجب عليها أن تحدد التركيبة الكاملة: المذيبات، والمفاعلات، والمواد المضافة، ومنتجات التحلل.

في الأجلين المتوسط والطويل، أكثر القضايا حساسية تتعلق بالسرطان، بما في ذلك سرطان الغدد اللمفاوية غير الهودجكين، في قلب الجدل العلمي والقضائي المتصل بالجليفوسات. لا يعني تصنيف الوكالة الدولية لبحوث السرطان في المجموعة 2 أ أن كل التعرض يسبب السرطان. وهذا يعني أنه تم تحديد خطر مسرطن محتمل في ظل ظروف تعرض معينة. ومن ثم، في الحالة اللبنانية، يجب توثيق المستويات ومدة التعرض واحتمال تكرار التطبيق.

وينبغي للسلطات الصحية أيضاً أن ترصد المياه. يرتبط الغليفوسات بقوة ببعض جزيئات التربة، ولكن يمكن نقله عن طريق الجريان السطحي، خاصة في التربة العارية أو المحترقة أو المتآكلة. It main metabolite, L. وتراوحت تقارير البحوث العلمية لنصف العمر في التربة بين 60 و240 يوماً للآلام والكروب الذهنية.

المخاطر على التربة والزراعة

وبالنسبة لأراضي جنوب لبنان، فإن الخطر الأول واضح: تدمير الغطاء النباتي. وعندما تصبح النباتات الصفراء والموت، تصبح التربة أكثر عرضة للتآكل والهروب وفقدان المادة العضوية. في القرى الحدودية المتأثرة بالفعل بالحرائق والقصف، يؤدي فقدان الغطاء النباتي إلى تفاقم تدهور الأراضي.

والخطر الثاني يتعلق بالخصوبة. ويمكن أن يؤثر الفوسات على النشاط المجهري في التربة، تبعاً للجرعة، ونوع التربة، والرطوبة، والهكتار، والمواد العضوية. والتربة الزراعية ليست مجرد دعم مادي. وهي تحتوي على البكتيريا والفطريات والديدان والحشرات والكائنات المجهرية التي تسهم في دورة النيتروجين والفوسفور والكربون. ويمكن أن يؤدي التلوث المرتفع إلى تعطيل هذه الأرصدة، لا سيما عندما يتم بالفعل التشديد على التربة بواسطة الذخيرة أو المعادن الثقيلة أو الحرائق.

والخطر الثالث يتعلق بالمحاصيل. ويتعين على السلطات اللبنانية أن تقرر ما إذا كان بالإمكان استهلاك المحاصيل في المناطق المتضررة أو بيعها أو تصديرها. لا يمكن أن يعتمد هذا القرار على مظهر النباتات. ويلزم إجراء تحليلات للمخلفات في الأوراق والفواكه والبذور والأنابيب ومياه الري والتربة. وفي غضون ذلك، يتطلب الحذر تعليق حصاد الأغذية في أكثر المناطق تعرضاً للخطر.

الخطر الرابع يؤثر على الملقحات. النحل والحشرات المستعملة تعتمد على غطاء نباتي متنوع. إذا تم تدمير قطاع كامل من النباتات فإن الخلايا تفقد الموارد. ونقلت صحيفة الغارديان عن مسؤولين بيئيين لبنانيين تحذيرهم من الآثار التراكمية لهذه الهجمات على الحشرات والملقحات والقطاع الزراعي المدمر بالفعل.

استراتيجية « منطقة عقيمة » محتملة

وفي لبنان، يُقرأ الاتهام في سياق عسكري. وترى السلطات البيئية والمنظمات غير الحكومية أن هذه الحادثة أقل عزلة من عنصر استراتيجية لمراقبة الحدود. ويؤدي تدمير الغطاء النباتي إلى الحد من المخابئ الطبيعية، وتحسين الرؤية العسكرية، ومنع بعض المحاصيل، وجعل عودة المدنيين أكثر صعوبة. وهذه القراءة تردد شواغل اليونيفيل بشأن الأثر الطويل الأجل لهذا النوع من العمليات على عودة الناس وسبل عيشهم.

وقد صدر القرار 1701 منذ عام 2006 لدعم وقف الأعمال العدائية ودور القوة في جنوب لبنان. وتشمل ولاية البعثة دعم العودة الآمنة والطوعية للمشردين داخليا، ورصد وقف الأعمال العدائية، ودعم نشر الجيش اللبناني.

وفي هذا السياق، يطرح التطبيق الكيميائي عبر الحدود مسألة سياسية وبيئية. وإذا كان جيش أجنبي يجعل الأرض الزراعية غير صالحة للاستعمال، ولو مؤقتا، فإنها تؤثر على الحق في العودة، وعيش السكان، وسيادة الدولة. وهذا هو السبب في أن بيروت تتحدث عن » الجريمة البيئية والصحية » وانتهاك صارخ لسيادتها.

أيمكننا تنظيف التربة؟?

نعم، ولكن الاستجابة تتوقف على المستوى الفعلي للتلوث، وعمقه، والمنطقة المتأثرة، والجدول الزمني الزراعي. لا توجد طريقة واحدة للتنظيف. علينا أولاً أن نرسم خرائط للمناطق الملوثة بدقة. وينبغي أن تشمل هذه المرحلة المجلس الوطني للإنقاذ اللبناني، ووزارة البيئة، والجيش اللبناني، واليونيفيل، والمختبرات المستقلة، وخبراء دوليين إن أمكن.

وتتمثل الخطوة الأولى في حظر وصول المنتجات الزراعية بصورة مؤقتة إلى أكثر الطرود تضررا. وينبغي تجنب الحراثة الفورية، مما قد يخلط بين التلوث في طبقات أعمق. ولا بد أيضاً من منع غرس النباتات الملوثة وجنيها واستخدامها كأدوية. وينبغي أخذ عينات من التربة بواسطة الشبكة، مع عينات من 0-5 سم و5-15 سم و15-30 سم. وينبغي أن تقيس التحليلات الجليفورات، والآلام والكروب الذهنية، والآذان المحتملان، والفلزات الثقيلة، والبقايا المتفجرة.

ويمكن أن تستند الخطوة الثانية إلى رصد التدهور الطبيعي. وكثيراً ما تتدهور غليفوسات بفعل الكائنات المجهرية في التربة. ويتفاوت استمرارها تفاوتا كبيرا. ويشير التوليف العلمي إلى أنه يمكن تنشيطه بسرعة نسبيا عن طريق الاستيعاب والتدهور، ولكن الظروف المحلية تحدد المدة الفعلية.

والخيار الثالث هو الإصلاح البيولوجي. It consists of stimulating micro-organisms that can degrade glyphosate by add organic matter, controlled compost, moisture, aeration and sometimes microbial inoculation. ويتم تكييف هذه الطريقة إذا كان التلوث ينتشر ولا سيما السطح. وهي أقل وحشية من الحفر، ولكنها تتطلب وقتا واختبارا تجريبيا ورصدا منتظما.

والخيار الرابع هو العلاج الطبيعي. It involves using plants and their rhizospheres to stimulate degradation or stabilization pollutants. The U.S. Environmental Protection Agency describes this technique as suitable for shallow contamination on large surfaces when conventional methods are too expensive or not feasible. غير أنها تسلط الضوء على قيودها: الأجل الطويل، والقبول التنظيمي، ومخاطر النقل إلى سلسلة الأغذية، والحاجة إلى المتابعة.

والخيار الخامس هو حفر أكثر التربة تلوثا. ويجب أن تظل موجهة لأنها مكلفة ومدمرة وصعبة في المنطقة الحدودية. وقد يكون ذلك ضرورياً حول نقاط التركيز القصوى، لا سيما إذا تأكدت ذروة 750 22 ميكروغرام/غرام. The excavated land must then be treated or contained. إن إرسالهم إلى مدافن القمامة بدون علاج من شأنه أن يحرك المشكلة بدلا من حلها.

كم سيكلف؟?

ومن المستحيل إعطاء تكلفة نهائية دون معرفة السطح والعمق الملوثين. لكن هناك أوامر كبيرة. According to a EPA technical report on phytoremediation, plant and rhizosphere treatment costs may be around10-35 لكل طنبالنسبة لبعض التربة الملوثة50 دولارا إلى 150 دولارا للطن الواحدمن أجل الإصلاح البيولوجي في الموقع,120-300 لكل طنلغسل التربة،360-440 دولارا للطن الواحدللحرق.

ويجب ترجمة هذه التكاليف إلى مناطق زراعية. وبالنسبة لطائرة هيكتاري ملوثة على 10 سنتيمترات الأولى، حيث يبلغ متوسط الكثافة الواضحة 1.3 طن لكل متر مكعب، يبلغ حجم التربة المعنية نحو 000 1 متر مكعب أو 300 1 طن. وعلى هذا المستوى، سيكلف العلاج الطبيعي000 13 دولار إلى 500 45 دولار لكل هكتارباستثناء رسم الخرائط، والأمن، والمراقبة، والتحليل، والتعويضات الزراعية، وفقدان الدخل. ومن شأن الإصلاح البيولوجي في الموقع أن يكلف000 65 دولار إلى 000 195 دولار لكل هكتارغسل التربة سيرتفع بين000 156 دولار و 000 390 دولار للهكتاروسيتجاوز الترميد000 468 دولار لكل هكتار.

If the contamination reaches 30 cm deep, these amounts can be multiplied by three. وإذا ظلت هذه التكاليف مقصورة على نطاق سطحي، فإنه يمكن تخفيض التكاليف عن طريق المعالجة المستهدفة. وإذا كانت التربة ملوثة أيضا بالمعادن الثقيلة، والفوسفور الأبيض، أو المتفجرات، أو الهيدروكربونات، فإن التكاليف تزداد بشكل كبير، حيث يجب معالجة التلوث المختلط.

كما يجب إضافة تكلفة الطوارئ. ويمكن أن تكلف حملة تحليل جدية عدة مئات من الدولارات إذا كانت تغطي عدة قرى. وقد تزيد تكلفة رصد المياه والمحاصيل والتربة لمدة سنتين. ويمكن أن يتجاوز التعويض الزراعي، والخسائر في المحاصيل، والعلف المدمر، والخلايا المضرورة، والدخل المقطع التكلفة التقنية للعلاج.

رد لبناني في خمس خطوات

وينبغي أن تتبع الاستجابة الأكثر واقعية خمس خطوات. أولاً، آمن وموثق ويجب وضع علامات على المناطق المتضررة. وينبغي أن يتلقى المقيمون تعليمات بسيطة: لا للحصاد، لا للتغذية، ولا لحرق النباتات الملوثة، ولا لنقل الأرض، ولا لاستخدام المياه الجوفية قبل التحليل.

ثم خريطة. ويجب إنتاج خريطة عامة لكل قرية، مع مستويات التلوث، والعمق، والمناطق الزراعية، ونقاط المياه، والمساكن، والطرق، والقطع ذات الأولوية. This map should distinguish between highly contaminated areas, suspect areas and unaffected areas. فبدون رسم الخرائط، يمتد الخوف إلى جميع الأراضي بل ويضرب المزارعين الذين لا تلوّث مؤامراتهم.

ثالثا، اختيار العلاج حسب المستوى. ويمكن رصد المناطق المنخفضة التلوث بالتدهور الطبيعي وتغطية المحاصيل غير الغذائية. ويمكن أن تتلقى المناطق المتوسطة العلاج الأحيائي والعلاج الطبيعي. وقد تتطلب نقاط مركزة جداً التعري السطحي أو الاحتواء أو المعالجة في الموقع.

رابعا، لحماية السلاسل الغذائية. وينبغي تحليل الإنتاج في المناطق المعرضة قبل التسويق. ومن المهم تجنب الأضرار الطويلة الأجل التي تلحق بسمعة المنتجات في جنوب لبنان بسبب التلوث الفعلي أو المفترض. ويتطلب ذلك شهادات تحليل وضوابط عامة واتصالات شفافة.

وأخيرا، السعي إلى الانتصاف. وإذا تأكدت المسؤولية الإسرائيلية عن طريق تحليلات مستقلة واعترفت بها الهيئات الدولية، فيمكن للبنان أن يوثق الأضرار ويقيم الخسائر الزراعية ويلتمس التعويض. This request should include the costs of clean-up, health monitoring, compensation for farmers and ecological restoration.

جنوب لبنان

ويضيف الملف إلى قائمة ثقيلة بالفعل: الفوسفور الأبيض، والذخائر غير المنفجرة، والنار، والمعادن الثقيلة من القصف، وحرق التربة، وتدمير أشجار الزيتون، وقطع الطرق والقرى الفارغة. The Guardian quotes Lebanese NGOs describing cumulative impacts on ecosystems already degraded by war months.

هذا التراكم يجعل التنظيف أكثر صعوبة فالتربة الصحية يمكن أن تستوعب أو تتدهور أو تحرق بعض الملوثات أفضل من التربة المحروقة أو المدمجة أو المشبعة بالبقايا العسكرية. وفي جنوب لبنان، ليست الأراضي المتضررة مختبرا زراعيا عاديا. إنها تربة حرب ولذلك يجب أن تكون الإجابة علمية وصحية وزراعية وقانونية ودبلوماسية.

ومن الملح الآن الحصول على التقرير الكامل للمجلس الوطني للإنقاذ اللبناني، وتقييمه من جانب مختبرات مستقلة، ونشر خرائط التلوث، ووضع خطة لحماية السكان. ويتطلب الرقم 750 22 ميكروغراماً للغرام الواحد، إذا تأكد، استجابة فورية بشأن أكثر النقاط تضرراً. استولى لبنان على الأمم المتحدة. وتتوقع القرى المعنية الآن إدانة أقل عمومية من أي بروتوكول محدد يعرف أين ينمو، وما يستهلك، وما ينبغي تجنبه، وكم من الوقت سيستغرق لجعل التربة على قيد الحياة مرة أخرى.