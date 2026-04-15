Iran: Bargaining and Enrichment · Global Voices

ولدى اعتبار مستوى تخصيب اليورانيوم قابلاً للتداول مع إعلان الحق في الإثراء، حددت طهران خطها لإجراء مزيد من المناقشات مع واشنطن. ولا تشير التطورات الأخيرة إلى حدوث تقدم. وبدلاً من ذلك، يُظهرون أن إيران ترغب في مواصلة المناقشة دون تحويل استئناف الحوار إلى قبول بصيرة.

لقد اختارت إيران عقوبتها، وهي تستحق النظرية تقريبا. وإذ يؤكد أن حقه في تخصيب اليورانيوم " لا جدال فيه " مع مراعاة أن مستوى تخصيب اليورانيوم قابل للتداول، لم توضح طهران موقعها النووي فحسب.

ووضع الحد السياسي لما يمكن أن يقبله في استئناف التجارة مع واشنطن. ولا تقول الجمهورية الإسلامية إنها ترفض أي تنازلات. إنها تقول شيئاً أكثر دقة ومفيداً للمستقبل: يمكنها مناقشة الطرائق، وليس المشروعية.

هذا الظل يبدو تقنياً إنه في الواقع قلب آخر التطورات. وبعد فشل محادثات إسلام أباد في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لا تزال الرسائل تُعمم عبر باكستان، وهناك العديد من الجهات الفاعلة الدولية ترى الآن أن من المحتمل أن تستأنف الاتصالات.

إذاً القناة الدبلوماسية لا تزال متماسكة لكن صيغة (إيران) تشير بالفعل إلى أين يريد (طهران) أن يعيد بقية المحادثات وبالنسبة للنظام، ليست مسألة الدخول في مفاوضات تبدو وكأنها تسليم أسود وبيض.

والهدف من ذلك هو إظهار إمكانية التوصل إلى حل توفيقي، شريطة ألا يمحو السلطة التي كانت تقدمها لسنوات كعناصر للسيادة الوطنية.

وهذا هو المنطق الذي يفسح المجال أمام البيانات التي أدلي بها يوم الأربعاء. وكررت وزارة الخارجية الإيرانية التأكيد على أنه لا يمكن سحب الطاقة النووية المدنية تحت الضغط أو من خلال الحرب، ولكنها اقترحت أن تظل المناقشة مفتوحة بشأن درجة الإثراء المسموح بها.

وبعبارة أخرى، لا تغلق إيران الباب. إنه يتحرك ما يرفضه ليس فكرة الحد ما يرفضه هو أن يُصاغ الحد على أنه حل للقانون.

ويبرز هذا الفارق اللحظة الحالية أفضل بكثير من المضاربة في تاريخ عقد اجتماع في المستقبل. ويوضح أيضاً لماذا لا تؤدي المبادلات غير المباشرة والبيانات الحذرة التي أُدلي بها في الأيام القليلة الماضية إلى تحقيق تقدم واضح.

كلا الجانبين ما زالا يتحدثان عن الطاقة النووية ولكنهما لا يتحدثان عن نفس الشيء وترغب الولايات المتحدة في ضمان تحييد القدرة التي تعتبر قريبة جدا من العتبة العسكرية بصورة دائمة. (إيران) تريد الحفاظ على ما يكفي من المواد لتقول أنها لم تُعطى في المبدأ.

وطالما لم يخفض هذا الانفصال، ستظل كل لفتة افتتاحية هشة، لأنه سيتعين تفسيرها دون أن تكون قادرة على تسميتها على هذا النحو.

« طهران » يريد كل شيء أن يتجنب الهزيمة السياسية

وسيكون المرء مخطئا في قراءة الموقف الإيراني كبحث عن انتصار دبلوماسي مذهل. منطق طهران أكثر دفاعية الأمر أقل عن الفوز من عدم الخسارة علناً

وقد حولت السلطة، على مدى عقدين، الإثراء إلى رمز للسيادة. وقد ارتبطت بالكرامة الوطنية، ومقاومة الضغوط الغربية، ورفض منح مركز أدنى في النظام الإقليمي.

In this narrative, abandoning enrichment would not only mean adjusting a technical program. وهذا يعني الاعتراف بأن الحرب الأمريكية والجزاءات والضغوط العسكرية حصلت في نهاية المطاف على ما فشلت المفاوضات في الانسحاب.

وبالنسبة للنظام الذي نجى إلى حد كبير بسبب قدرته على تقديم نفسه كدولة غير مؤمنة، ستكون تكلفة هذه الصورة هائلة.

ولهذا السبب يمكن لإيران أن تناقش سقفاً أو جدولاً زمنياً أو نوع من الطاردات المركزية أو كثافة إنتاجية أو آلية رقابة، ولكن من الصعب جداً التخلي عنها صراحة.

According to several consistent sources, the American offer mentioned in Islamabad included a suspension of enrichment for a very long period. وعلى العكس من ذلك، تشير عناصر من الجانب الإيراني إلى أن طهران مستعدة للنظر في تجميد أقصر بكثير.

من الواضح أن الفرق كمي لكنه رمزي أولاً ولا يزال من الممكن تقديم بضع سنوات كترتيب انتقالي. تعليق أطول بكثير يبدو كجيل دبلوماسي كامل

ولن يكون هذا التأخير، بلغة السلطة الإيرانية، حلا وسطا. وسيتخذ شكل وقف التنفيذ مقبول تحت الإكراه.

ولذلك فإن الصيغة الإيرانية للساعات الأخيرة تشكل إطارا سياسيا. وهو يسمح لطهران بالبقاء في المناقشة مع حماية معظم سردها الداخلي.

وهكذا يمكن للنظام أن يقول لسكانه وجهازه الأمني ونخبه المتنافسة: إننا لا نغلق الباب، ولكننا لا نتفاوض على حقنا في الوجود كقوة تكنولوجية.

وهذا أمر بالغ الأهمية لفهم السبب الذي يجعل البيانات الإيرانية دقيقة. وهي لا تسعى إلى طمأنة العواصم الغربية أولا. وهي تهدف أيضا إلى داخل النظام، حيث يمكن لأي انحراف يعتبر مذلا أن يستغله أقوى تيارات.

في (إيران) اليوم، التفاوض ليس وجهاً لوجه مع (واشنطن). It is also a battle of legitimacy between those who want to strike a sustainable compromise and those who fear that a compromise will become the polite name of a strategic retreat.

إن باكستان ليست الحل، بل هو القفل.

في هذا السياق، دور باكستان يستحق أن يقرأ بدقة. إن إسلام أباد ليس المركز السياسي للمسألة النووية الإيرانية. ولا هو المكان الذي سيقرر فيه اتفاق رئيسي بنفسه.

غير أنها أصبحت قناة لبقاء الحوار. وبعد فشل محادثات نهاية الأسبوع، لم يكن لواشنطن وطهران أي اهتمام علنا باعتماد استراحة نهائية.

وتحتاج العاصمتان إلى حيز للحديث دون انتعاش دبلوماسي كبير. وتقدم باكستان هذا بالضبط: وسيط إقليمي، منخرط بما فيه الكفاية في نقل الرسائل، ولكنه لم يحمّل بعد برمزية ثقيلة جدا من شأنها أن تحول كل استئناف إلى اختبار رسمي.

وفي هذا الصدد، أكدت طهران يوم الأربعاء استمرار تبادل الآراء من خلال باكستان واحتمال إجراء اتصالات جديدة مع وفد من إسلام أباد.

الرسالة مزدوجة أولا، فشل الجولة الأولى لم يدمر القناة. ثانيا، تقبل الجمهورية الإسلامية أن هذه القناة لا تزال نشطة ما دامت لا تشترط أن تظهر نكسة من حيث المبدأ.

هذا هو كل فائدة جمود دبلوماسي. ولا تنتج بالضرورة إنجازات. He maintains the conversation at a level where no camp is still obliged to publicly assume the exact nature of his possible concessions.

الوسطاء الباكستانيون يعرفون ذلك وهدفها ليس حل النزاع النووي منذ البداية. ومن شأن ذلك أن يحول دون تحول المأزق الحالي إلى تمزق لا رجعة فيه، لا سيما عندما يظل وقف إطلاق النار غير مستقر، وما زالت التوترات البحرية تؤدي إلى تفاقم التكلفة الإقليمية للأزمة.

وتؤدي باكستان وظيفة خاصة جدا. It preserves a language of dialogue in a sequence that remains dominated by coercion. وهو دور أقل وضوحا من دور الوساطة السلمية التقليدية، وإن كانت أكثر قيمة في كثير من الأحيان.

والتعليقات التي أبداها في الساعات الأخيرة عدد من الموظفين الدوليين في هذا الاتجاه: فهي لا تعد باتفاق وثيق، فهي لا تعتبر استئنافا ممكنا، إن لم يكن ممكنا.

الكلمة المهمة ليست ناجحة. إنها الاستمرارية وطالما انقطعت الرسائل، لا يدان أي من الطرفين بالاختيار بين الاستلقاء والتصعيد التام.

بالنسبة لإيران، هذه نقطة مهمة The Pakistani channel allows it to remain available without appearing as an applicant. ويجوز له أن يشير إلى أنه يستجيب، وأنه يحيله، وأنه يستمع إليه، ولكن دون أن يعطي انطباعا بأنه يتجه نحو مفاوضات محددة في واشنطن.

وهذا الاختلاف في الموقف مهم على الأقل في هذه المرحلة نظراً إلى أن مضمون المقترحات قد تبادل.

واشنطن يريد أكثر من التباطؤ

والعقوبة الإيرانية منطقية فقط بعكس الشرط الأمريكي. منذ فشل (إسلام أباد)، أكدت عدة عناصر أن (واشنطن) لا تسعى ببساطة إلى وضع إطار رمزي لبرنامج (إيران).

إن الهدف الأمريكي يبدو أكثر طموحا بكثير: الحصول على تجميد طويل وشديد التلفيق قادر على تقديمه كحد حقيقي من القدرة النووية الإيرانية بعد الحرب.

وتحتاج الإدارة الأمريكية إلى نتيجة واضحة بما فيه الكفاية لإقناعها بأنها لم تتوقف عن التصعيد فحسب، بل غيرت توازن القوى. وهذا الشرط يفسِّر جسامة النقاش بشأن مدة الوقف الاختياري المحتمل، ومصير المخزونات المثرية بالفعل، وإجراءات التحقق.

رؤية من (واشنطن)، الحل التوفيقي الناعم سيكون سيئاً سياسياً. سيعطي انطباعا بأن الولايات المتحدة قد دفعت ثمن المواجهة الإقليمية بدون الحصول على تغيير استراتيجي دائم في برنامج إيران

كما أنها ستترك الانتقادات، القوية بالفعل في بعض الأوساط الأمريكية، بأن طهران ستستخدم كل راحة للحفاظ على معظم قدراتها.

ولذلك تبحث الإدارة عن اتفاق يبدو وكأنه تحييد وليس مجرد استراحة. هذا هو المكان حيث كلمة « مفاوضة » الإيرانية تفي بالحد الأقصى.

وبالنسبة لطهران، يُقصد بهذا المصطلح تحويل المناقشة إلى بارامترات. وبالنسبة لواشنطن، لا تكون البارامترات ذات أهمية إلا إذا أدت إلى تخفيض كبير وطويل ويمكن التحكم فيه. هذا ليس نفس الطموح

بيانات المسؤولين الأمريكيين خلال الأيام القليلة الماضية تذهب في هذا الاتجاه. فمن جهة، يقترحون أن المفاوضون الإيرانيون يريدون اتفاقا وأن التجارة يمكن أن تستأنف بسرعة. ومن ناحية أخرى، تواصل ربط أي تقدم بالضمانات النووية القوية جدا.

وهذه اللغة المزدوجة ليست عدم اتساق. وهو يعكس استراتيجية. وترغب الولايات المتحدة في الإبقاء على إمكانية التوصل إلى نتيجة دبلوماسية دون تخفيف القيود التي تجعل ذلك ممكنا في رأيها.

إن الضغط البحري حول إيران جزء من هذا المنطق. إنه ليس مجرد إطار استراتيجي وهو يذكر طهران باستمرار بأن المفاوضات تجري في ظل توازن في السلطة تعتزم واشنطن استغلالها حتى النهاية.

بمعنى آخر، البيت الأبيض لا يريد التحدث فحسب تريد أن تتحدث من موقع التفوق الواضح

المعركة الحقيقية حول كلمة « صحيح »

هذا هو السبب في أن المعركة الجارية هي أقل عن الطرد المركزي من كلمة « صحيح ». ويمكن لإيران أن توافق على مناقشة مستوى الإثراء لأنه يترك فكرة سليمة بأن له كلية شرعية، وهو ما توافق عليه بعد ذلك.

ومن ناحية أخرى، تريد الولايات المتحدة أن يكون للمفاوضات أثر عكسي: ليس إدارة الحق المعترف به، بل تحديد القدرة التي تعتبر خطيرة للغاية. وهذا الفرق في الغرامات الدبلوماسية ليس عرضا. ربما هي القفل الرئيسي للحظه

وفي المنطق الإيراني، فإن الاعتراف بأن المستوى قابل للتداول يتيح الإبلاغ عن بعض المرونة التقنية. ولكن هذه المرونة لا تكون ذات قيمة إلا إذا كانت جزءا من اعتراف ضمني بالحقوق النووية المدنية مع الإثراء.

لهذا السبب تصرّ (طهران) كثيراً على طبيعة هذا الحق ولم يتم اختيار الصيغة عشوائيا. ويحظر مقدما قراءة أمريكية تقدم اتفاقا في المستقبل كتعليق نشاط يعتبر غير مشروع في القاعدة.

The regime wants to be able to say tomorrow that it has accepted limits for practical or political reasons, not that it has acknowledged that it has exercised a right that it should never have possessed.

وبالنسبة لواشنطن، سيكون هذا الاعتراف الضمني أكثر صعوبة في البيع. ومن شأن ذلك أن يعطي انطباعا بأن الولايات المتحدة قد قبلت في نهاية المطاف، في الواقع على الأقل، صيانة بنية تحتية يعتبرها العديد من المسؤولين قريبة جدا من العتبة العسكرية.

وبالتالي، فإن المواجهة تتسم بطابع رئوي واستراتيجية. (إيران) تريد أن تُقدّم المبدأ وتناقش الباقي كما تود الولايات المتحدة أن تثبت أن المبدأ لم يعد ينطبق في شكله الحالي.

لهذا السبب يبدو أن القضية تتحرك للأمام بينما تبقى مغلقة ويمكن لكل مخيم أن يصف موقفه بأنه معقول. ستقول طهران أنها تقبل التفاوض بشأن الحدة. سيقول (واشنطن) أنه يطلب فقط ضمانات موثوقة

ولكن هذين السببين لا يتداخلان بعد، لأنهما لا يستندان إلى نفس التعريف الذي يجب أن يعنيه الحل التوفيقي.

وتوضح معركت الكلمات هذه أيضا لماذا أصبح دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية محوريا مرة أخرى. وقد ذكر مديرها العام في الساعات الأخيرة أنه لن يكون هناك اتفاق يستحق الكثير دون وجود آلية تحقق مفصلة للغاية.

ومرة أخرى، فإن المسألة ليست تقنية فحسب. فالتحقق يتحول إلى واقع ملموس. ويمكن أن يحافظ النص على المظاهر لكلا الجانبين.

ومن ناحية أخرى، يُلزمنا التفتيش بأن نقول على وجه الدقة ما هو مسموح به، على أي مستوى، في المواقع التي توجد بها مخزونات، وتحت أي سيطرة. وهذا هو الوقت الذي بدأت فيه أوجه الغموض المفيدة للدبلوماسية في التناقص.

وبالنسبة لإيران، فإن قبول المراقبة المعززة يمكن أن يكون أقل تكلفة سياسيا من التنازل عن المبدأ. بالنسبة للولايات المتحدة، هذه هي الطريقة الوحيدة لجعل حل وسط موثوق به.

ولكن كلما اقترب التحقق، كلما كان من المرجح أيضا أن يُقرأ في طهران باعتباره انتهاكا ملموسا للسيادة التي يدعي النظام الدفاع عنها.

استئناف التجارة لا يعني كسر الجمود

ومن ثم، فإن التطورات الأخيرة تتيح إمكانية حقيقية ولكنها ضيقة. نعم، القناة الباكستانية تواصل العمل. نعم، العديد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين يعتبرون استئنافا سريعا للتجارة معقولا.

نعم، أدخلت إيران صيغة تتيح لنا أن نتصور أرضا أكثر دقة للمناقشة من مجرد معارضة بين نعم و لا نووية. لكن لا شيء من هذا يعني أن المأزق يتخلص من نفسه

الرسائل تدور إن لغة الحل التوفيقي موجودة مرة أخرى. ومع ذلك، لا يزال تنازع التعريف قائما. وفي رأي طهران، يجب أن يحافظ اتفاق مقبول على القانون وينظم ممارسته.

وبالنسبة لواشنطن، يجب أن يؤدي اتفاق موثوق به إلى تحييد القدرة وجعل هذا التحييد قابلا للتحقق. وما دامت هاتان القصتان غير متوافقتين، فإن استئناف الاتصالات سيبدو أقل خروجا من الأزمة من إدارة منظمة للخلاف.

وهذا هو السبب في أن اللحظة الحالية تتطلب قراءة دقيقة. ويمكن للأسواق والزوار والوسطاء أن يتمسكوا بفكرة الجولة الثانية، وهم على حق أن يفعلوا ذلك بقدر ما يكون استمرار المواجهة المفتوحة باهظ التكلفة.

لكن المشكلة المركزية ليست الانتعاش نفسه إنها نقطة البداية لهذا التعافي ما هي الجملة المشتركة التي يمكن لكلا الجانبين أن يبدأا بالحديث مرة أخرى؟

وهنا تصبح التركيبة الإيرانية للأربعاء مهمة. وهو يقترح، بطريقة ما، أساساً لإعادة العمل: عدم المنازعة على المبدأ، بل التفاوض على شدتها.

والمشكلة هي أن هذا الأساس ليس بالضرورة مقبولاً لدى الولايات المتحدة إذا كان يشبه الاعتراف الضمني بالحق الذي تسعى إليه على وجه التحديد لإخلاء نطاقه الاستراتيجي.

ولذلك فإن المادة الحاسمة للأيام القادمة قد لا تكون بلاغا يعلن عن اجتماع جديد في إسلام أباد أو في أماكن أخرى. هذه هي الطريقة التي سيصف بها كل مخيم ما يوافق على طرحه على الطاولة.

وإذا استمرت واشنطن في المطالبة بتعليق العمل لفترة طويلة بحيث يبدو إلغاءً فعلياً، ستجد إيران من الصعب البقاء في المناقشة دون تعريض نفسها لأزمة شرعية داخلية.

وإذا أصرت طهران على الدفاع المطلق عن المبدأ دون قبول ترجمة ملموسة جدا، فإن الولايات المتحدة ستجد أنها لا تحصل على ضمانات كافية.

The possible compromise may exist in the meantime: a tight framework, limited in time but heavy enough to be presented in Washington as a success, and reversible enough to be defended in Tehran as a limitation without humiliation.

ولكن هذه الفترة الزمنية ضيقة، وكل كلمة استخدمت منذ يوم الأربعاء تبين مدى علم الجانبين بالفعل بأنها لن تكون فقط مفاوضات اليورانيوم. وستكون مسألة البت فيما إذا كان لا يزال من الممكن بيع اتفاق، من كلا الجانبين، كشيء غير خطوة إلى الوراء.