JD Vance يحذر إسرائيل من لبنان

بعد الضربات الإسرائيلية على بيروت، نقلت رسالة (جي دي فانس) إلى إسرائيل مركز الجاذبية الدبلوماسي. نائب الرئيس الأمريكي لم يعلن استراحة مع ولاية العبرو. كما أنه لم يتزوج من ممثل إيراني أو لبناني. لكنه وضع حداً سياسياً كثيراً ما يتجنب واشنطن قول ذلك بوضوح: المصالح الأمريكية والإسرائيلية ليست دائما مشوشة. في سياق المذكرة التي تم التفاوض عليها مع طهران، هذه الجملة تغير الجو. وهذا يعني أن لبنان لم يعد مجرد جبهة عسكرية بين إسرائيل وحزب الله. يصبح اختبار السلطة الأمريكية على حليفها الخاص، وقدرة واشنطن على عقد اتفاق إقليمي تحت التوتر.

المعادلة المنسوبة إلى (فانس) والتي تقول أن الولايات المتحدة لديها كل البطاقات يجب أن تقرأ بدقة أولا، يهدف إلى تحقيق توازن في القوة مع إيران في المفاوضات النووية والإقليمية. وهو وحده ليس تهديدا مباشرا لإسرائيل. ومع ذلك فإن صدى صوته في القدس. وأشار نائب الرئيس، في معرض إشارته إلى أنه يمكن لواشنطن أن تختار خطها الخاص، إلى أن إدارة الولايات المتحدة لا تعتزم السماح للعمليات في لبنان بأن تفشل في تسلسل دبلوماسي سبق أن عرضته كمقر لها.

JD Vance and Israel: دعوة محسوبة للطلب

النبرة التي استخدمها (جي دي فانس) تدل على شجار وأشار نائب رئيس الولايات المتحدة إلى أن بنيامين نتنياهو هو مناصر قوي لبلده. هذه الصيغة تنظف إسرائيل وهو يعترف بالمنطق الأمني الذي تطالب به الحكومة الإسرائيلية. لكنه يفتح على الفور تمييزاً أشد. عندما تنفصل مصالح إسرائيل عن مصالح الولايات المتحدة يجب على واشنطن أن تختار المصالح الأمريكية وفي فم المسؤول الذي تم تحديده أيضا على الخط الأول في أمريكا، ليست الرسالة دبلوماسية. إنه يتتبع التسلسل الهرمي.

ويأتي هذا التسلسل الهرمي في الوقت غير المناسب لرئيس الوزراء الإسرائيلي. أثارت الضربات على بيروت قلقًا أمريكيًا في الوقت الذي سعت فيه واشنطن إلى وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة مع إيران. ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن يؤدي الهجوم المأساوي على العاصمة اللبنانية إلى تشديد موقف طهران أو تأخير إجراء مزيد من المناقشات. وهكذا يصبح لبنان عاملا مصداقية للدبلوماسية الأمريكية.

البيت الأبيض لا يطلب فقط من إسرائيل تجنب الحرق والواقع أنه يدعو إلى أن تظل العمليات الإسرائيلية متوافقة مع التقويم الأمريكي. هذا الزلق مهم وقدمت إسرائيل منذ أشهر الجبهة اللبنانية كمسألة أمنية وطنية. وكثيرا ما استخدمت واشنطن هذه الحجة، بينما دعت إلى ضبط النفس. ولم يعد الاحتجاز مجرد إنساني أو تكتيكي. ويصبح شرطا لنجاح الاتفاق مع إيران.

هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تعترف بحجج حزب الله. وقد أشار فانس بالفعل إلى أن واشنطن لم تعد بأن وقف إطلاق النار مع إيران سيتضمن تلقائيا لبنان. وذكر سوء فهم على الجانب الإيراني. لكن الواقع الدبلوماسي تغير وعلى الرغم من أن لبنان غير مشمول بجميع الشروط الأصلية، فقد أصبحت الإضرابات الإسرائيلية حساسة بما يكفي لتهديد العملية برمتها.

بيروت، نقطة ضعف الاتفاق مع طهران

وتركز بيروت تناقضات اللحظة. وبالنسبة لإسرائيل، فإن رأس المال اللبناني هو موطن للهياكل الأساسية والأطر المتصلة بهزبولة، ولا سيما في الضواحي الجنوبية. وبالنسبة للبنان، تشكل أي ضربة على بيروت هجوما مباشرا على السيادة الوطنية وإشارة إلى الضعف الشديد. وبالنسبة لإيران، تثبت هذه الهجمات أن الجبهة اللبنانية يجب أن تُدرج في أي وقف إقليمي خطير. بالنسبة لواشنطن، فإنها تعقد مفاوضات هشة بالفعل.

وتفتح المذكرة مع طهران نافذة لإجراء مناقشات أطول. وهو يهدف إلى منع استئناف الحرب المباشرة، وتنظيم برنامج إيران النووي، وإعادة فتح التدفقات البحرية ووضع مسألة الجزاءات على الطاولة. لكنه يترك عدة غموض إن دور حزب الله، والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والضمانات الأمنية لإسرائيل والسيادة اللبنانية، ليس له نفس المعنى في العواصم. ويسعى كل منهما إلى إدراج قراءته في النص.

ويدعي حزب الله أن إيران لا يمكن أن تقبل اتفاقا دائما إذا واصلت إسرائيل عملياتها في لبنان. ويحمل المسؤولون الإيرانيون لغة وثيقة. وأجابت إسرائيل بأنها غير ملزمة بترتيب بين واشنطن وطهران. وتحاول الولايات المتحدة الإبقاء على خط وسط: عدم التخلي عن إسرائيل، بل منع الهجمات الإسرائيلية من تخريب مبادرتها.

وفي هذا الميكانيكي تصبح بيروت نقطة ضعف الاتفاق. ويمكن أن يؤدي إضراب مرئي جدا، أو سجل مدني كبير، أو عملية في منطقة مكتظة بالسكان، إلى أثر سياسي غير متناسب. طهران يمكن أن تتهم واشنطن بالازدواجية. (هيزبولا) يمكنه استئناف إطلاق النار ويمكن لإسرائيل أن ترد بقوة. الوسطاء قد يفقدون أيديهم ثم يصبح النص الموقع أو المعلن عنه ثانويا لصور التدمير.

نتنياهو تحت الضغط الأمريكي والإسرائيلي

ولا يستطيع بنيامين نيتانياهو تجاهل هذا التغيير في النبرة. ولا تزال العلاقة مع الولايات المتحدة هي أساس الأمن الإسرائيلي. وهو يكفل المساعدة العسكرية، والتعاون الاستخباراتي، والتغطية الدبلوماسية، والعمق الاستراتيجي الذي لا يمكن استبداله. وحتى عندما تتحدى إسرائيل اتجاها أمريكيا، يجب عليها قياس تكلفة المواجهة المفتوحة مع واشنطن.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه ضغوطاً عكسية في تحالفه. ويرفض أكثر الوزراء تطرفا أي تقييد للعمل العسكري في لبنان. وترى إيتامار بن غفير وبزال سموثر أن إبرام اتفاق مع إيران ينبغي ألا يرغم إسرائيل. ويستند خطهم إلى فكرة بسيطة: يجب أن يُقرر الأمن الإسرائيلي في القدس، وليس في مفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين.

هذا الموقف يتحدث إلى جزء من الرأي الإسرائيلي، خاصة في المناطق المعرضة لنيران حزب الله. إن شعب شمال إسرائيل يريد ضمانات العودة والحماية. وتتعهد الحكومة بسحب حزب الله إلى الوراء، وتدمير بنيته التحتية، وباحتفاظ الجيش بالقدرة على الإضراب. وفي هذا السياق، فإن أي طلب أمريكي لضبط النفس قد يقدمه اليمين الإسرائيلي على أنه تنازل خطير.

ولذلك يجب على نتنياهو أن يتحكّم بين مُعالين. يعتمد على (واشنطن) من أجل أمن إسرائيل الخارجي وهو يعتمد على تحالفه لبقائه السياسي. إذا تبع (فانس) و(ترامب) بشكل واضح جداً قد يتهم بالضعف إذا كان يتحدّى البيت الأبيض بشكل صريح جداً، فهو يعرّض إسرائيل لأزمة مع حليفه الأهم. لقد أصبح لبنان خط كسر بين هذين الحتميين.

بن غفير، سموتريش ومنطق المطاردة

إن بياني إيتامار بن غفير وبزاليل سموثر يعبران عن منطق استمرار الحرب. وهي لا تقتصر على وضع اتصال. وهي تعبر عن مبدأ: يجب على إسرائيل أن تحتفظ بحرية التصرف ضد حزب الله، بغض النظر عن الترتيبات الإقليمية. بالنسبة لهؤلاء المسؤولين، الدبلوماسية الأمريكية مع إيران تخلق خطراً إذا كانت تحمي حلفاء طهران بشكل غير مباشر.

(بن غفير) يدافع عن إجابة قوية ويناشد تدمير الهياكل الأساسية المنسوبة إلى حزب الله، والقضاء على مقاتليه، والضغوط القصوى على المناطق التي توجد فيها الحركة. خطابه يترك مجالاً صغيراً لنهج متخرج وهو يقوم على أساس أن الردع الإسرائيلي يقوم على القوة والقدرة على الإضراب خارج خط الاتصال.

ويضيف سموتريتش بعدا استراتيجيا وإيديولوجيا. انه يرى الحل التوفيقي مع ايران كخطأ كبير. ووفقاً لهذه القراءة، فإن أي تخفيف للضغط على طهران يعطي أوكسجيناً مالياً وسياسياً للمحور الإقليمي الإيراني. ولذلك يصبح لبنان مسرحا يجب أن تبرهن فيه إسرائيل على أن الانفراج الأمريكي – الإيراني لا يؤدي إلى تحييد قوته العسكرية.

ويشكل وزير الدفاع، إسرائيل كاتز، جزءا من نهج أمني مماثل عندما يشير إلى صيانة الجيش الإسرائيلي في ما يسمى بالمناطق الأمنية، بما في ذلك لبنان. هذا المنظور يتناقض مع التوقعات اللبنانية بالانسحاب والعودة إلى السيادة الكاملة على الجنوب. وهو يغذي أيضا الحجة الإيرانية بأن الاتفاق ينبغي أن يتضمن عنصرا لبنانيا واضحا. وكلما طالت إسرائيل محادثاتها بشأن استبقاء فترة طويلة، أصبح من المستحيل فصل لبنان عن المفاوضات الإقليمية.

واشنطن لم تعد تريد دفع الثمن السياسي للضربات

رسالة (فانس) تكشف عن قلق أمريكي أوسع ولم يعد واشنطن يريد أن يدفع التكلفة السياسية لكل عملية إسرائيلية بمفردها. ومنذ بداية الحرب الإقليمية، دعمت الولايات المتحدة إسرائيل، ولكنها استوعبت أيضا حصة من النقد الدولي. وفي مجلس الأمن، وفي العواصم العربية، وفي الشركاء الأوروبيين، وفي الرأي الأمريكي، تؤدي الضربات في لبنان إلى زيادة الضغط.

هذا الضغط يزن كل شيء كما تريد إدارة ترامب بيع الصفقة مع إيران كإنتصار. تريد أن تظهر أنها حصلت على تنازلات دون أن يتم جرها إلى حرب لا نهاية لها. وهي تشير إلى أمن الطاقة، وإنهاء الحصار، والرقابة النووية، والسلام الإقليمي. صور بيروت قصفت هذه القصة. يتذكرون أن الحرب مستمرة على جبهة تعتبرها طهران ضرورية.

(فانس) يجسّد هنا أكثر خطوط الإدارة الوطنية وضوحاً رسالته ليست مؤيدة لللبنانيين بالمعنى الكلاسيكي إنه أمريكي أولاً ويقول إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تقودها أولويات حليف عندما تساوى في هدف أعلى. وهذا المنطق يمكن أن يضر بإسرائيل. ويمكنها أيضا أن تطمئن جزءا من الناخبين الأمريكيين إلى أن الالتزامات العسكرية في الشرق الأوسط قد استنفدت.

وعليه، فإن نائب الرئيس لا يقتحم إسرائيل. ويعيد تحديد شروط الدعم. المساعدة الأمريكية ليست شيك فارغ والتحالف لا يحل الخلافات. ويمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدافع عن مصالحها، ولكن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن مصالحها. إنها هذه الجملة، أكثر من صيغة « مؤخرة »، تلك هي الإشارة السياسية الحقيقية.

لبنان بين الحماية الدبلوماسية وخطر الاستفادة

وبالنسبة للبنان، يفتح هذا التطور نافذة. ويمكن للسلطات اللبنانية أن تعتمد على التوترات بين واشنطن والقدس للدعوة إلى وقف الإضراب، واحترام السيادة الوطنية، وإنشاء آلية رصد أكثر قوة. وقد تكون بمثابة تذكير بأنه لا ينبغي استخدام المدنيين اللبنانيين كمتغير تعديل في المفاوضات بين القوى الأجنبية. وقد يتطلب ذلك أيضا أن يذكر أي قرار دولي بوضوح الانسحاب الإسرائيلي وانتهاء الانتهاكات.

هذه النافذة لا تزال هشة لبنان لم يتقن اللعبة بعد وهو مذكور في المناقشات، ولكنه لا يصلح المصطلحات دائما. وتتحدث إيران عن لبنان باسم استراتيجيته الإقليمية. وتتحدث إسرائيل عن لبنان عبر حزب الله. وتتحدث الولايات المتحدة عن لبنان بالاتفاق مع طهران. ولذلك يجب على الدولة اللبنانية أن تفرض صيغتها الخاصة: السيادة، وأمن الشعب، والاحتكار المؤسسي للقرار المتعلق بالحرب والسلام، وعودة المشردين، ودور الجيش واليونيفيل.

وتتمثل الصعوبة في عدم تحقيق هذه الأهداف بإعلان أمريكي واحد. وهي تتطلب آلية مستدامة. ونحن بحاجة إلى وقف يمكن التحقق منه للضربات. ويلزم اتخاذ إجراء للإبلاغ عن الانتهاكات. ويلزم التنسيق بين الجيش اللبناني والقوات الدولية. ويجب أيضا إجراء مناقشة داخلية بشأن الأسلحة خارج الدولة. بدون هذه العناصر، ضغط (فانس) على إسرائيل يمكن أن يظل حلقة إعلامية.

إن خطر التأثير حقيقي. ويمكن لحزب الله أن يصور التوتر الأمريكي – الإسرائيلي على أنه انتصار لاستراتيجيته. ويمكن لإسرائيل أن تستجيب بتصعيد العمليات لتبين أنها لا تسمح لنفسها بأن تملي سلوكها. ويمكن للولايات المتحدة أن تستخدم لبنان كعائق للمناقشة مع إيران، دون معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار. ولذلك يجب على بيروت أن تتجنب خلط الاهتمام الدولي بضمان فعال.

التحالف الأمريكي مع إسرائيل للدخول إلى منطقة رمادية

ويكشف التسلسل عن منطقة رمادية في التحالف بين واشنطن وإسرائيل. ويظل كلا البلدين على اتصال وثيق. لا يوجد دليل جدي للحديث عن الانفصال ولا تزال الولايات المتحدة تعتبر أمن إسرائيل مصلحة كبرى. غير أن الحرب الإقليمية قد أحدثت خلافات أكثر وضوحاً على الزمن والأهداف والتكاليف السياسية والأهداف النهائية.

ويمكن النظر إلى هذه المنطقة الرمادية في تناقضات عامة. ويقول مسؤولو الولايات المتحدة إن لبنان لم يدرج تلقائيا في وقف إطلاق النار مع إيران. ويشدد آخرون على ضرورة أن تمارس إسرائيل ضبط النفس. ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أنهم غير ملزمين بالاتفاق. ويدفع المسؤولون الإيرانيون بأن انتهاء الحرب في لبنان شرط من شروط المصداقية. ويسعى الجميع إلى استغلال هامش النص.

إن حكم فانس على المصالح غير السرية بين إسرائيل والولايات المتحدة يعطي شكلا سياسيا لهذه المنطقة الرمادية. تقول أن التحالف ليس اندماجاً. وقالت أيضا إن الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تنخفض إلى المنصة الإسرائيلية. ولا يأتي هذا التطور من مخيم حرج تقليديا في إسرائيل. إنه يأتي من إدارة جمهورية قومية، منتبهة للغاية لجمهورها الانتخابي المؤيد لإسرائيل، لكنها عازمة على المطالبة باستقلالها الذاتي.

بالنسبة لنتنياهو، الخطر مزدوج. في (واشنطن) قد يظهر كرجل يعقّد انتصار (ترامب) الدبلوماسي. في إسرائيل، يخاطر بالظهور كرجل يقبل الحدود الأمريكية دون الحصول على الأمن الكامل في الشمال. وهذا التناقض يضعف هامشه. إنها تفسر كثرة ردود الفعل في معسكرها.

الحادث التالي قد يقرر الجدول الزمني

وسيتوقف الاستمرار على التضاريس. وإذا انخفضت الإضرابات الإسرائيلية فعلا، يمكن لفانس أن يقدم رسالته كدليل على الفعالية. سيقول (واشنطن) أنه قام بحماية الإتفاق مع (إيران) بينما يحافظ على أمن إسرائيل وقد تحاول بيروت الحصول على إضفاء طابع رسمي دولي على هذا التشوه. وستتمكن طهران من مواصلة المناقشات دون فقدان الوجه.

وإذا استأنفت الهجمات في بيروت أو جنوب لبنان، سيتغير السيناريو. (إيران) يمكنها أن تقول أن (واشنطن) لا تسيطر على حليفها بوسع حزب الله استئناف المبادرة العسكرية. وأشد وزراء إسرائيل يمكن أن يقولوا إن ضبط النفس عديم الفائدة. وسيدخل الاتفاق مع طهران بعد ذلك في مرحلة من الضعف الفوري.

ومن ثم، فإن لبنان معلّق من أجل سؤال ذي شقين. الأول يتعلق بإسرائيل: هل توافق حكومة نتنياهو على الحد من عملياتها حتى لا تضرب واشنطن؟ الثاني يتعلق بالولايات المتحدة: هل إدارة (ترامب) مستعدة لتحويل كلمات (فانس) إلى ضغط ملموس إذا استمرت الضربات؟ وفيما بين هذين الردين، لا تزال قرى الجنوب وضواحي بيروت والنازحون اللبنانيون معرضين للقرار العسكري التالي.