Mansouri: a targeted first aid centre, a new emergency protection alert

واستهدف مركز جديد للمعونة الأولى يوم الاثنين في جنوب لبنان. According to the National Information Agency, an air strike struck struck a civil defence centre under the authority of theهيا الشعب الإسلاميإلىMansuriتسبب إصابات عديدة وفي الوقت نفسه، شنت غارات أخرىHaris..Yater..بنت جبيلوAinatha– لم يقدم إرسال نظام الحسابات القومية بعد تقييما موحدا، ولكنه يؤكد أن الموقع المتأثر ممثّل تمثيلا جيدا كمركز إنقاذ.

ويحدث هذا الإضراب في تسلسل شهد بالفعل هجمات متكررة على عمال الإغاثة والمرافق الصحية في جنوب لبنان. The day before, the NNA reported the death ofمسعفينفي إضراب ضد مركز من نفس المنظمة بالقرب من مستشفىبنت جبيلوبعد ساعات قليلة، أبلغت الوكالة أيضا عن استهدافهامركز الدفاع المدنيإلىDeir Kifa– وبعبارة أخرى، فإن قصف المنصوري لا يحدث في عزلة. It is part of a close series of attacks on relief personnel and infrastructure.

The general context further reinforces the gravity of the episode. In its situation of 19 March, L31 عاملا صحياوقد قُتل بالفعل، حيث أصيب عشرات آخرون، في مواجهة إضرابات متكررة ضد المستشفيات ومراكز الصحة الأولية وأسعاف. وبعد بضعة أيام، ذكرت دراسة استقصائية أخرى للأمم المتحدة64 هجوما على الرعاية الصحيةبعد أن تسبب51 حالة وفاةو91 إصابةيوم الجمعة، شجبت منظمة الصحة العالمية وفاةتسعة عمال الإسعافات الأوليةفي خمس هجمات منفصلة على المرافق الصحية في جنوب لبنان.

ما يقوله القانون الإنساني الدولي

والإطار القانوني واضح من حيث المبدأ. وتشير لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى أنيجب احترام وحماية الوحدات الصحية ووسائل النقل في جميع الأوقاتويجب ألا يهاجموتشير لجنة الصليب الأحمر الدولية أيضا إلى أنالدفاع المدني:: الحماية أثناء أداء بعثاتهم، وذلك بالتحديد لأنها تشارك في حماية السكان المدنيين من الأعمال القتالية.

This does not mean that every strike on a rescue centre automatically constitutes, in law, a war crime established in advance. وبغية اعتماد شرط جنائي نهائي، من الضروري من حيث المبدأ إثبات الوقائع الدقيقة، والطبيعة الدقيقة للموقع، واستخدامه وقت وقوع الهجوم، واحتمال فقدان الحماية، واعتزام صاحب البلاغ. ومع ذلك،إذا استهدف عمدا مركز الطوارئ أو الوحدة الطبية المشمولة بالحماية دون مبرر عسكري قانونيهذا قد يقع فيجريمة الحرببموجب القانون الإنساني الدولي. ومن ثم، فإنه ينبغي النظر في مؤهلات جدية من الناحية القانونية، ولكنه يتطلب إجراء تحقيق موثق ومستقل.

In the case of Mansouri, the public elements available at this time remain limited to the NNA sent, which speaks of aمركز الدفاع المدنيوالعديد من الجرحى ولا يرد في المصادر التي استشيرت وقت كتابة هذا التقرير أي تبرير إسرائيلي مفصل لهذا الإضراب الدقيق. وفي غياب معلومات أكثر اكتمالا، فإن الصيغة الأكثر صرامة هي أن تقول:ويثير القصف شكوكا جدية جديدة في انتهاك القانون الإنساني الدوليويمكنإذا تم تأكيد الحقائقدخول ميدان جرائم الحرب.

تكرار يزن أكثر فأكثر

ما يصيب الآن لم يعد مجرد عنف لحادثة معزولة إنه تدريب In less than 48 hours, local dispatches and international agencies reported killed paramedics, affected centres, hit rescue teams and decommissioned health facilities. وقد بدأ هذا التراكم في استخلاص دافع تشغيلي تتابعه المنظمات الإنسانية والسلطات الصحية عن كثب. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الهجمات تعطل مباشرة إمكانية الحصول على الرعاية وتسهم في إغلاق العديد من المرافق أو تشغيلها بشكل جزئي.

وفي لبنان، تناولت هذه المسألة بالفعل بعدا سياسيا وطنيا. وفي الأيام الأخيرة، شجبت السلطات اللبنانية مرارا استهداف عمال الإسعافات الأولية والصحفيين. وحقيقة أن منصوري تضيف إلى بنت جبيل ودير كيفا في حيز يوم من الأيام تعزز خط النقض هذا. ومرة أخرى، فإن النقطة الحاسمة ليست مجرد عدد الضربات. وهو الاختيار المتكرر للأماكن المتصلة بالإغاثة والإجلاء ورعاية المصابين.