Naim Kassem fixes Hezbollah line

وأعاد نعيم قاسم حزب الله في التسلسل الذي فتحه الاتفاق الإقليمي بين واشنطن وطهران بخط واضح: يجب أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي أي مناقشة بشأن الأسلحة. ولم يغلق الأمين العام للحزب الشيعي الباب أمام حوار وطني لبناني، لكنه رفض السماح بتنظيم الحوار تحت الضغط الإسرائيلي أو الأمريكي أو الغربي، في حين ظلت القوات الإسرائيلية موجودة في جنوب لبنان. وسلط البيان الأخير الذي أدلى به بالقرب من مصحة حسن نصر الله وأبلغ عنه المنار وكذلك وكالات الأنباء، الضوء على خمسة طلبات هي: وقف الهجمات الإسرائيلية، والانسحاب الكامل، والإفراج عن المحتجزين، وعودة المشردين داخليا وإعادة الإعمار. وبالنسبة لحزب الله، يجب أن تظل المسائل الداخلية اللبنانية لبنانية. وقد يحول هذا الموقف، بالنسبة لمعارضيه، دون العودة الكاملة للدولة.

A statement built around the Israeli withdrawal

بيان (نايم قاسم) يأتي في لحظة خاصة. وقد وضع الاتفاق الأمريكي – الإيراني لبنان في الحلقة الأولى من إزالة التصعيد الإقليمي. وينص البند الأول من المذكرة على وقف العمليات العسكرية على عدة جبهات، بما فيها لبنان. ولكن على أرض الواقع، تحتفظ إسرائيل بمواقف في الجنوب وتتابع عمليات مخصصة. This contradiction gives Hezbollah its main argue: ولن تجري مناقشة جادة للأسلحة حتى يتم الإفراج عن الإقليم.

According to the evidence reported by Al-Manar and taken over by Xinhua, Naim Kassem stated that Hezbollah would reject any disarmament-related proposals. وأكد أن المفاوضات مع إسرائيل ينبغي أن تركز على الأمن المتبادل واستعادة السيادة اللبنانية. واتهم إسرائيل برغبتها في القضاء على وجود حزب الله العسكري والسياسي والاجتماعي والشعبي في لبنان. ووصف أيضا الصراع مع إسرائيل بأنه صراع قائم يدعي فيه الطرف الدفاع عن مستقبل لبنان وأراضيه وشعبه.

ويمكن تلخيص البيان بكامله، الذي أبلغت عنه البعثات المتاحة، على النحو التالي دون تغيير محتواه: إن حزب الله يرفض أي مشروع لنزع السلاح؛ وهو يرى أن المناقشات مع إسرائيل ينبغي أن تقتصر على الأمن والسيادة؛ ويدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي، والإفراج عن المحتجزين، وعودة المشردين وإعادة الإعمار؛ ويؤكد أنه لا ينبغي إدراج الملفات الداخلية اللبنانية في المفاوضات مع إسرائيل؛ ويدعو إلى تنفيذ وقف إطلاق النار المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني؛ وهي تؤكد أن المقاومة لا تزال عنصرا من عناصر الدفاع عن البلد ما دام التهديد الإسرائيلي مستمرا.

هذا الهيكل سياسي. (قاسم) لا يتحدث إلى الحكومة اللبنانية فحسب. He also speaks to Washington, Tehran, Israel, the displaced from the South and its popular base. والرسالة معايرة: (هيزبولا) لا يرفض كلمة « الولاية »، لكنه يعترض على ترتيب المراحل. وهي لا تريد أن يصبح نزع السلاح ثمن وقف غير كامل لإطلاق النار. وهو يريد أن يكون الانسحاب الإسرائيلي أول إجراء يتم التحقق منه وتحويله إلى حقيقة إقليمية.

الرسالة المركزية: لا نزع السلاح تحت الضغط

ويصدر قلب الرسالة في جملة واحدة: لن يناقش حزب الله أسلحته تحت الاحتلال. هذا الموقف ليس جديداً لقد كان يهيمن خطاب الحزب لسنوات إلا أنه يكتسب قوة خاصة في السياق الحالي، لأن الاتفاق الإقليمي يعطي لبنان إطارا دبلوماسيا جديدا. ويعتقد حزب الله أن مشاركته في الصراع قد جعلت من الممكن فرض الجبهة اللبنانية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وهو يخلص إلى نتيجة سياسية: كانت أسلحته ستنتج نتيجة لذلك سيكون استجوابها الفوري غير منطقي.

ويتنافس على هذه القراءة جزء من القوات اللبنانية. وبالنسبة لهم، أدت ترسانة حزب الله في معظمها إلى حرب مدمرة، وشردت مئات الآلاف من الناس وعرّضت الجنوب إلى تدمير هائل. They consider that the State cannot regain its sovereignty if an armed formation retains an autonomous capacity to decide war and peace. وهي ترى أن الاتفاق الإقليمي فرصة لوضع احتكار الأسلحة في صميم الحياة الوطنية.

غير أن حزب الله يجيب على أن احتكار الدولة لا يمكن أن يعاد من خلال أمر قضائي خارجي. ويؤكد الطرف أنه يجب مناقشة الأسلحة في إطار وطني، بعد انسحاب إسرائيل وبعد استعادة السيادة بصورة فعالة. وتتيح هذه النقطة لـ(قاسم) نقل النقاش. وهو لا يتحدث عن الرفض المطلق لأي مناقشة مقبلة. يرفض اللحظة التي يختارها خصومه.

وهذا التمييز مهم. It allows Hezbollah to avoid the image of a party opposed to the state in principle. وهي تمثل نفسها قوة تقبل إجراء مناقشة وطنية، ولكن فقط عند استيفاء الشروط. وبالنسبة للمعارضين، يمكن استخدام هذه التركيبة لتوفير الوقت. وهي تحمي البلد من نزع السلاح المفروض على مؤيديه، بينما لا تزال إسرائيل على الأرض.

اتفاق 27 تشرين الثاني/نوفمبر كإطار تكتيكي

ودعا نيم قاسم أيضا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. هذا التذكير ليس تافهاً ونص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، وسحب المقاتلين جنوب نهر الليطاني، وزيادة دور الجيش اللبناني. وبالنسبة لحزب الله، يظل هذا النص إطارا مرجعيا، ولكنه يعتقد أن إسرائيل قد أفرغت محتواه من خلال إضراباتها واستبقائها عسكريا في الجنوب.

وبناء على هذا الاتفاق، يسعى قاسم إلى إعادة الحجة الغربية. وتطالب بلدان مجموعة السبعة وشركاء لبنان باحتكار الدولة للأسلحة وتعزيز الجيش اللبناني. رد حزب الله: وبدءا بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية، ثم سيناقش لبنان تنظيمه الداخلي. ومن ثم يضع الطرف نفسه في الميدان القانوني والدبلوماسي، ليس فقط في المجال العسكري.

هذه الاستراتيجية ذكية وهي تحيل الولايات المتحدة إلى مسؤوليتها تجاه إسرائيل. وهي تحيل فرنسا والأمم المتحدة إلى مسألة احترام الأراضي اللبنانية. وهو يعيد الحكومة اللبنانية إلى حدودها الخاصة: كيف يمكننا أن نطلب من حزب الله أن يسلمها خريطة رئيسية إذا لم تتمكن الدولة من ضمان الانسحاب الإسرائيلي؟?

لكن هذا الموقف له حدود ولم يكن الاتفاق المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر مجرد التزام إسرائيلي. كما يتطلب نقلا أمنيا إلى الجنوب وتخفيضا في الوجود المسلح غير الحكومي. وعلى أساس هذا النص، يقبل حزب الله ضمنا أن الجيش اللبناني يقوم بدور مركزي جنوب الليطاني. ثم يصبح السؤال التالي: إلى أي مدى يستعد الحزب للسماح لهذا الجيش بممارسة سلطته حقا؟?

وجها لوجه مع مجموعة السبعة

The Kassem statement responds indirectly to the Group of seven. ودعا الزعماء الغربيون إلى وقف قوي لإطلاق النار في لبنان، واحترام السلامة الإقليمية للبلد، واحتكار الدولة للأسلحة. تبدو هذه الصيغة متوازنة لكنها تحتوي على توتر. وهو يطالب في الوقت نفسه بالانسحاب الإسرائيلي والسيادة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله. غير أن كل ممثل يعطي أولوية مختلفة لهذه الأهداف الثلاثة.

وبالنسبة للبلدان الغربية، أصبح نزع سلاح حزب الله شرطا لتحقيق الاستقرار. They believe that the Lebanese State will not be able to rebuild if the Shiite party retains an autonomous military force. ولذلك، فإنها تدعم الجيش اللبناني واليونيفيل وحكومة بيروت في فكرة العودة التدريجية إلى احتكار القوة.

وبالنسبة لحزب الله، فإن هذا النهج يعكس المشكلة. ويدعي الطرف أن الأسلحة موجودة لأن إسرائيل تحتل وتضرب وتهدد. ولذلك ترى أن الأولوية ينبغي أن تتمثل في انسحاب ووقف العمليات الإسرائيلية. والباقي يعود إلى الحوار اللبناني. كلمة « التحية » تصبح حماية سياسية وهو يسمح برد الضغوط الخارجية دون إغلاق الباب إلى المناقشة المقبلة.

وبالنسبة للدولة اللبنانية، فإن الموقف أكثر حساسية. جوزيف أوون ونواف سلام يريدان إعادة توطين الدولة كمحاور واحد. وهم يعرفون أن السيادة تتطلب يوما ما جوابا على مسألة الأسلحة. ولكنهم يعرفون أيضا أن فتح هذه المسألة تحت الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يسبب أزمة داخلية كبرى. ولذلك تبحث الدولة عن تسلسل: الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش، وعودة المشردين، ثم المناقشة الوطنية.

إسرائيل كحجة حزب الله الدائمة

إن الموقف الإسرائيلي يعطي حزب الله وقودا سياسيا. ويزعم بنجامين نتنياهو والعديد من المسؤولين الإسرائيليين أن الجيش سيظل في مناطق آمنة ما دام ذلك ضروريا. وبالنسبة لإسرائيل، فإن هذه الصيانة تستجيب لتهديد حزب الله وضرورة ضمان عودة الشماليين. وبالنسبة للبنان، يشكل هذا انتهاكا للسيادة. وبالنسبة لحزب الله، هذا دليل على أن أسلحته لا تزال ضرورية.

ويقول رويتر إن حزب الله يعتقد أن إيران لن توقع اتفاقا نهائيا مع واشنطن إذا لم تنسحب إسرائيل من لبنان. وأشار المكتب الصحفي للحزب إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون نتيجة متوقعة للمناقشات المقبلة، وليس شرطا مسبقا فوريا. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس أراكشي إن نهاية الحرب الإقليمية ينبغي أن تشمل إنهاء احتلال الأراضي اللبنانية.

هذا التخمين بين حزب الله وإيران أمر مركزي. ويدعي الطرف اللبناني أن طهران جعلت لبنان أولوية في التفاوض مع واشنطن. ووفقا لبيان أبلغت عنه وكالة الأنباء الغانية، اعتبر قاسم أن إيران حصلت على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وأن هذا الشرط يشكل الأساس الأول للإطار المبرم مع واشنطن. وأضاف قائلا: » لقد أعطى إيران حزب الله ولبنان كل شيء، ولم يأخذ أي شيء في المقابل »

هذه الجملة تكشف قراءة الحزب. ويعرض حزب الله على إيران كضامن للحماية اللبنانية، وليس كجهة فاعلة تستخدم لبنان في مفاوضاته. ويواجه هذا التفسير بعض المسؤولين اللبنانيين الذين يتهمون طهران بمعاملة لبنان كخريطة إقليمية. كما أنه يضفي طابعاً رسمياً على التأثير الإيراني في القضية اللبنانية، في وقت تحاول فيه الدولة السيطرة على المبادرة.

استراتيجية لحفظ الخرائط

منطق حزب الله بسيط: إبقاء خرائطه إلى أن تتغير الأرض. فالأسلحة، والزرع في الجنوب، والصلة مع إيران، والقدرة على التعبئة الاجتماعية، ووصف المقاومة، تشكل كلها. ويعتقد الطرف أن التخلي عن عنصر ما قبل الحصول على ضمانات ملموسة سيكون خطأ استراتيجيا.

وأفاد رويتر بأن الاتفاق الأمريكي – الإيراني يمكن أن يعزز حزب الله سياسيا وماليا. وتشير المصادر القريبة من الملف إلى أن طهران وعدت بمزيد من الدعم المالي بمجرد الإفراج عن بعض الأموال. وتدعي الولايات المتحدة، من جانبها، أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال إذا كانت تعود بالفائدة على منظمة تُعتبرها إرهابية. وتبين هذه المعركة حول المال أن فترة ما بعد الحرب لن تكون عسكرية فحسب. وستكون أيضا اجتماعية ومالية.

(هيزبولا) بحاجة لتمويل قاعدتها الدمار في الجنوب هائل الأسر المشردة تنتظر المساعدة وستُلتمس إقامة شبكات اجتماعية ودينية وصحية وبلدية قريبة من الحزب. وإذا استطاعت إيران زيادة دعمها، فإن حزب الله سيستعيد بعض قدرته على التأثير سياسيا من خلال المساعدة. وسيؤدي ذلك إلى تعقيد مهمة الدولة، لا سيما إذا تأخرت المعونة العامة.

هذا البعد حاسم. والمناقشة بشأن الأسلحة ليست فقط في الثكنات أو المفاوضات. It is also played in destroyed houses, displaced families and villages to be rebuilt. الشخص الذي يساعد على الحصول على التأثير بسرعة. الشخص الذي يَعِدُ بدون التصرّف يَفْقدُ المصداقيةَ. هيزبولا يعرف هذه القاعدة. The Lebanese State too.

مخاطر الانقطاع السياسي

موقع (قاسم) يمكنه تعزيز (هزبولا) في الأجل القصير. It can also lock Lebanon in a prolonged crisis. وإذا رفض الحزب إجراء أي مناقشة قبل الانسحاب الكامل، وترفض إسرائيل الانسحاب ما دام حزب الله مسلحا، يجد البلد نفسه في حلقة. الجميع ينتظر أن يبدأ الآخرون. وفي الوقت نفسه، لا يزال الجنوب ضعيفا، ويتردد المشردون داخليا في العودة، ويفتقر الجيش اللبناني إلى الموارد والمنشطات الدبلوماسية.

هذا الخطر حقيقي ويمكن لإسرائيل أن تستخدم أسلحة حزب الله لتبرير وجود مطول. ويمكن لحزب الله أن يستخدم الوجود الإسرائيلي لتبرير أسلحته. ويمكن للولايات المتحدة أن تشترط تقديم المعونة للجيش أو الدولة لإحراز تقدم في احتكار القوة. ويمكن لإيران أن تحافظ على القضية اللبنانية في مفاوضاتها مع واشنطن. إن لبنان، من جانبه، يمكنه مرة أخرى أن يفقد السيطرة على تقويمه.

كما يمكن أن تزيد الحواجز من الضغط الدولي. وترى مجموعة السبعة والولايات المتحدة والعواصم الأوروبية العديدة أن عودة الدولة إلى احتكار القوة أمر أساسي. وإذا رفض حزب الله أي مناقشة، فإنه قد يتهم بتقويض الاستقرار. وإذا لم تتقدم الدولة اللبنانية، فإنها قد تُعتبر ضعيفة للغاية لتلقي دعم هائل. وهذا الضغط يمكن أن يضعف جوزيف أوون ونواف سلام.

والخطر العكسي موجود أيضا. وإذا فتحت الحكومة فجأة ملف الأسلحة دون انسحاب إسرائيلي، فإنها قد تتسبب في استقطاب داخلي خطير. Hezbollah would denounce a manoeuvre dictated by Washington or Tel Aviv. خصومه سيتهمونه بأخذ رهينة الولاية. الجيش سيكون في موقف مستحيل. ولا يحتاج البلد إلى مواجهة داخلية عندما يتعين عليه إعادة بناء الجنوب.

شروط إجراء حوار وطني محتمل

ولا يمكن فتح حوار وطني بشأن الأسلحة إلا إذا توافرت عدة شروط. الأول هو الانسحاب الإسرائيلي المتحقق منه. وإلا، سيرفض حزب الله أن يناقش بجدية. الثانية هي وقفة حقيقية للضربات و التحليقات. وإلغاء التصعيد المحدود ليس كافيا لخلق الثقة. والنقطة الثالثة هي نشر الجيش اللبناني على نحو يتسم بالمصداقية، بما يكفي من الموارد وولاية واضحة. رابع ضمان دولي يحمي السيادة اللبنانية دون فرض جدول أعمال حزبي.

الحالة الخامسة داخلية ولا يمكن عرض المناقشة على أنها انتصار لمخيم لبناني آخر. ويجب صياغتها حول استراتيجية وطنية للدفاع. وسيتعين على هذه الاستراتيجية الإجابة عن سؤال بسيط: كيف يمكننا حماية لبنان دون السماح لقوة مستقلة بأن تقرر الحرب وحدها؟ سيضطر حزب الله إلى إيجاد طريق سياسي للخروج. وسيتعين على معارضيها أن يقبلوا بأن عملية الانتقال لن تتم عن طريق الإذلال.

بيان (قاسم) يدل على أن الحزب لا يريد الدخول في هذه المناقشة ويظهر أيضا أنه يعرف أن السؤال سيعود. كلمة « التحية » ليست تافهة وهذا يعني أن حزب الله يخطط لمعركة سياسية، وليس مجرد معركة عسكرية. وستسعى إلى تحويل أسلحتها إلى استراتيجية وطنية أو قدرة متكاملة، بدلا من ترسانة منفصلة للتخلي عنها.

وبالنسبة للدولة، سيكون التحدي هو عدم جعل هذه الصيغة خالية من احتكار قوة محتواها. إن الحوار الذي يجسد ببساطة الوضع الراهن لن يعزز السيادة. وسيفشل الحوار الذي يتجاهل توازن القوى. ولذلك فإنه سيقتضي طريقة وجدولا زمنيا وضمانات وسلطة رئاسية قادرة على الإبقاء على الخط.

« هيزبولا » في تسلسل مُفضّل لكن غير مستقر

(نايم قاسم) كان يتحدث منذ وضع أفضل من بضعة أسابيع مضت ويشمل الاتفاق الإقليمي لبنان. وتدعي إيران الدفاع عن الانسحاب الإسرائيلي. الولايات المتحدة تريد تجنب استئناف الحرب. تدمير الجنوب يغذي قصة المقاومة إن إسرائيل، بتمسكها بمواقفها، تعطي حزب الله حجة فورية.

ولكن هذا الموقف لا يزال غير مستقر. تكبد الطرف خسائر فادحة. تم اختبار قاعدته الاجتماعية. وتعتمد قدرتها المالية جزئيا على إيران. ولا يزال بعض اللبنانيين يطعنون في دوره العسكري. إن قدرتها على منع نشوب حرب جديدة غير مضمونة. وإذا ما أعاقت عودة الدولة لفترة طويلة، فإنها يمكن أن تعزز العداء الداخلي والدولي.

تصريح (قاسم) دفاعي ومهين. دفاعي، لأنه يحمي أسلحة الحزب من الضغط المتزايد. الهجوم، لأنه يحاول فرض نظام المراحل على الدولة اللبنانية وعلى الرعاة الأجانب. ويريد حزب الله قراءة التسلسل على النحو التالي: تنسحب إسرائيل، وتنشر الدولة، ثم يناقش اللبنانيون بعضهم البعض. خصومه يريدون أمر عكسي أو متزامن: وقف إطلاق النار، واحتكار الأسلحة، والانسحاب، والاستقرار.

وسيحدد الفرق بين هذين الجدولين المرحلة اللبنانية التالية. ويمكن أن يفتح الانسحاب الإسرائيلي مناقشة وطنية. غيابه قد يحجب كل شيء الضغط الخارجي الوحشي جدا يمكن أن يعزز حزب الله. قد يضعف الدولة ولذلك فإن لبنان يتحرك على خط ضيق.

(نايم قاسم) حدد موقع (هيزبولا). ومن الواضح: لا نزع السلاح القسري، ولا أي مفاوضات داخلية في مناقشة مع إسرائيل، وتنفيذ وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة المشردين، والتعمير، والحوار الوطني فقط بعد استعادة السيادة بصورة فعالة. الجواب التالي لن يأتي فقط من بيروت. كما أنها سوف تأتي من الأرض، من واشنطن وطهران، ومن قدرة إسرائيل على قبول أو عدم أن جنوب لبنان ينبغي أن يصبح إقليماً من الأراضي اللبنانية المملوكة للدولة.