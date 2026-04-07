Ormuz: Russia and China block UN, diplomatic front tightens

وغيّر حق النقض الروسي والصيني في مجلس الأمن أزمة أورموز إلى أرض أخرى. وفي يوم الثلاثاء، حجبت موسكو وبيجين قرارا رعته البحرين لتأمين النقل البحري التجاري في المضيق، بعد التصويت على ما يلي:11 صوتا مقابل 11 صوتا..2 ضدوامتناعانغير أن النص قد حُلو بشدة أثناء المفاوضات في محاولة لتجنب هذا السيناريو. الاذن الذي كان متصورا في الأصل لاستعمال كل الوسائل الضرورية قد اختفى ولا تزال هناك سوى صياغة تشجع التنسيق الدفاعي لحماية الملاحة. وحتى هذه الصيغة الخفيفة لم تتجاوز جدار حق النقض.

هذا التصويت ليس مجرد حلقة إجرائية في نيويورك. إنها تتدخل لبضع ساعات من إنذار (دونالد ترامب) إلى (إيران) في إعادة فتح (أورموز) في سياق تسببت فيه الحرب بالفعل في ارتفاع أسعار الطاقة وإزعاج الأرصدة الإقليمية وروسيا والصين، بحجب النص، يعنيان أنهما يرفضان إعطاء تغطية سياسية للأمم المتحدة، ولو بصورة غير مباشرة، لعملية يمكن تفسيرها على أنها امتداد للحملة الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران. ومن ثم، فإن مجلس الأمن يجد نفسه مشلولا في اللحظة التي تتطلب فيها الأزمة، من وجهة نظر بلدان الخليج والغرب تأييدا للنص، وهو مؤشر أدنى للوحدة.

A text emptied of its substance, then still rejected

إن مسار القرار يقول بالفعل الكثير من حالة الجبهة الدبلوماسية. وقد سعت البحرين، بدعم من العديد من دول الخليج العربي وواشنطن، في البداية إلى التوصل إلى نص أقوى بكثير يمهد الطريق أمام الحماية المسلحة للحركة البحرية في المضيق. وفي مواجهة اعتراضات روسيا والصين، ولكن أيضا الممانعة الفرنسية في صياغة أكثر التركيبات هجوما، أعيد كتابة المشروع عدة مرات. الطاحونة الأخيرة لم تعد تتحدث عن الإذن بالقوة لقد اقنعت نفسهاالتشجيعالدول المهتمة بتنسيق الجهودالدفاعلضمان سلامة الملاحة وعلى الرغم من هذا الضعف، واصلت موسكو وبيجين رفضهما.

وهذه النقطة هي التي تعطي حق النقض نطاقه الحقيقي. وروسيا والصين لم تحجبا نصا متحاربا صريحا. وأعاقوا التوصل إلى حل توفيقي تم بالفعل تنحيته، وحُرّوا من أفظع لغاته القسرية. وبعبارة أخرى، فإن رسالتهم تتجاوز مجرد خلاف تحريري. It consists of saying that, in their eyes, the central problem is not just the safety of navigation, but the war itself and the conditions under which it was triggered. وتتهم العاصمتان واشنطن وتل أبيب بفتحهما هذا التسلسل مع إضرابهما ضد إيران لعدة أيام، وترفضان قيام الأمم المتحدة بعد ذلك بالتصديق على استجابة أمنية من شأنها أن تعامل أورموز كمسألة معزولة من هذا السياق.

تريد موسكو وبيجين نقل مركز المناقشة

خطهم الدبلوماسي واضح الآن وبالنسبة لكل من روسيا والصين، فإن الأولوية لا تتمثل في بناء تحالف بحرية للأمم المتحدة، بل في وقف العمليات العسكرية. وقد أكدت البيانات الصينية التي صدرت في الأيام القليلة الماضية بالفعل ضرورة وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي، في حين نسق بيجين وموسكو نهجهما إزاء مجلس الأمن. ويمتد حق النقض في يوم الثلاثاء هذا إلى هذا الموقف: لا يمكن قراءة أي نص عن " أورموز " على أنه مشروع غير مباشر لإطار مسلح للمضيق طالما استمرت الحرب نفسها.

هذا الإختيار ليس فقط مخادع إنه جيوسياسي أيضاً وتعتمد الصين اعتماداً كبيراً على تدفقات الطاقة في الخليج، ولا يمكن أن تقبل بسهولة هيكلاً للأمن البحري من شأنه أن يزيد من تعزيز الهيمنة العسكرية للولايات المتحدة على الشريان الأساسي لإمداداتها. وروسيا، من جانبها، مهتمة بالحفاظ على قراءة سياسية للنزاع الذي يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ويمنع تكوين توافق آراء غربي موسع في المجلس. ومن ثم، فإن حق النقض يخدم منطقا مظهرا يتمثل في إزالة التصعيد ومنطق التنافس على السلطة.

The reverse of Bahrain and the Gulf capitals

وبالنسبة للبحرين، التي ترأست المجلس وحملت النص، كانت النكسة خطيرة. وقد وضعت المملكة في طليعة الجهود الدبلوماسية الخليجية الرامية إلى تدويل قضية أورموز وإزالة أساس سياسي لتأمين الحركة البحرية. وينطوي تخصيص المياه أيضا على الحصول على شكل من الضمانات ضد الإغلاق المستدام للمضيق، الذي يهدد مباشرة اقتصادات المنطقة، وصادرات النفط واستقرار الأسواق العالمية. ويحرم حق النقض الروسي والصيني مالكي الخليج من هذا النصر الدبلوماسي ويظهر أن غرفهم في المناورة لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على القوى العظمى.

يجب أن نضيف أن مناورة البحرين قد كشفت بالفعل كسور المخيم لصالح العمل وقد دفعت فرنسا، على وجه الخصوص، إلى إزالة أكثر عناصر النص هجوما. وقد استوعبت هذه النقطة المناقشات التي دارت في عواصم غربية عديدة وفي الصحافة الأوروبية، التي اعتبرها بعضها تحذيرا مفيدا، بينما كان البعض الآخر يتردد في المشاكل عندما تكون حرية الملاحة على المحك. ولم يسلط التصويت النهائي الضوء على المعارضة الروسية – الصينية فحسب. وأظهر أيضاً كيف يتعين على مؤيدي النص أن يتعاملوا مع خلافاتهم الخاصة بشأن كيفية معاملة أورموز.

(واشنطن) تخسر معركة الأمم المتحدة لكنها تحافظ على الضغط

وبالنسبة لإدارة ترامب، فإن الفشل أكثر وضوحا كما يحدث قبل الموعد النهائي الذي حددته هي نفسها في طهران. أراد البيت الأبيض أن يرتفع الضغط العسكري والاقتصادي والدبلوماسي في وقت واحد. وعلى الصعيد العسكري، زادت الولايات المتحدة بالفعل من وجودها الإقليمي وأجرت هجمات في إيران. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعربوا عن أملهم في الحصول على نص دنيا واحد على الأقل من مجلس الأمن لإظهار أن سلامة الملاحة في أورموز تحظى باهتمام دولي أوسع من أهميتها الوحيدة في الحرب. إن حق النقض في موسكو وبيجين يكسر هذه الصورة. ويحال واشنطن إلى منطق انفرادي أكثر، أو في أفضل الأحوال إلى تحالف مخصص خارج الأمم المتحدة.

غير أن هذا لا يعني أن الضغط الأمريكي سيتناقص. على العكس من ذلك، كل شيء يشير إلى أن إدارة (ترامب) ستسعى إلى استخدام فشل التصويت كحجة ضد شلل المجلس وتبرير العمل من قبل مسؤولين تنفيذيين ثنائيين أو متعددين. ولكن على الصعيد الدبلوماسي، توجد هذه التكاليف: فبدون حل، ستبدو أي عملية أمنية أكثر قوة في أورموز كمبادرة للمخيم أكثر من كونها استجابة صادق عليها المجتمع الدولي. في أزمة متفجرة بالفعل، هذا الفرق يزن بشدة

الأمم المتحدة تؤكد الشلل في الشرق الأوسط

إن تصويت يوم الثلاثاء هذا يطيل أمد الواقع الأعم: في أحساس أزمات الشرق الأوسط، لا يزال مجلس الأمن غير قادر على التوصل إلى خط مشترك عندما تواجه المصالح الأمريكية والروسية والصينية مباشرة. أورموز لا يهرب من هذا المنطق وتسلط دول غرب وخليج الضوء على حرية الملاحة وأمن الطاقة وخطر زعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي. وروسيا والصين تقولان إن حركة المرور البحري لا يمكن أن تُعامل على أنها مسألة مستقلة، في حين أنها نتاج حرب فتحتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. هذه القصتين لم تعد تقابل

وهذا الشلل له آثار ملموسة جدا. ويعني ذلك أنه لا يمكن للأمم المتحدة، في هذه المرحلة، أن توفر إما ولاية قوية، أو إطار سياسي توافقي، أو آلية واضحة لنزع فتيل التصعيد حول المضيق. والواجهة الدبلوماسية قائمة جيدا، ولكنها تتحرك خارج المجلس: فالمناقشات بين عواصم الخليج، والمبادلات بين بيجين وموسكو، والضغط الأمريكي، والوساطة الإقليمية، والمحاولات الرامية إلى منع أزمة أورموز من التحول إلى حرب بحرية مفتوحة. ولا تزال الأمم المتحدة مسرحا للخلاف، وليس أداة قرارها.

أصبح (أورموز) العقيدة الدبلوماسية للحرب

ويؤكّد حق النقض هذا أمراً واحداً قبل كل شيء: فمضيق أورموز لم يعد مجرد ممر بحري استراتيجي. وقد أصبح هذا هو المغزى الذي تتداخل فيه جميع خطوط الأزمة الحالية. خط الطاقة، لأن حوالي خمسة من تدفقات النفط في العالم تتدفق عادة هناك. فالخط العسكري، لأن أي محاولة لإعادة فتحه بالقوة يمكن أن تزيد من توسيع نطاق الحرب. السلك الدبلوماسي، لأن كل مشروع من مشاريع السلطة في (أورموز) يقرأه بنفسه عن النزاع. والسطر الاقتصادي، لأن أدنى إشارة على المضيق تؤثر فورا على أسعار الطاقة وتوقعات السوق.

إن المعركة حول القرار البحريني توضح تماما. وترغب بلدان الخليج في إعادة تركيز النقاش على النقل البحري وحماية الطرق التجارية. وعادت روسيا والصين ربطهما بالصراع العام والمسؤولية الأولية للولايات المتحدة وإسرائيل. ومن جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة إلى اختبار أورموز على المصداقية الدولية ضد إيران. ولم تفرض أي من هذه القصص على المجلس. النتيجة هي كتلة لا تحل شيئا، ولكن هذا يعيد تحديد علاقات القوة: (واشنطن) تخسر غطاء الأمم المتحدة، وتخسر البحرين مبادرتها، وتظهر موسكو، مثل بيجين، أنها لا تزال قادرة على إغلاق اللعبة عندما تعتبر التصعيد صالحا جدا للمخيم الغربي.

الجبهة الدبلوماسية تدخل مرحلة أصعب

هناك تبعتان فوريتان الأول هو أن من المرجح أن تتحول المفاوضات إلى أشكال أصغر وأكثر غير رسمية خارج المجلس. ومن المتوقع أن تكثف الاتصالات بين دول الخليج وواشنطن وبعض العواصم الأوروبية وأمناء المظالم الإقليميين في محاولة لتجنب الانهيار الكامل. والثاني هو أن روسيا والصين تضطلعان الآن بدور جبهي أكبر في هذه الأزمة. ولم تعد مجرد تحفظات. إنهم يحجبون وهذا الحجب يجعلهم فاعلين رئيسيين في الجبهة الدبلوماسية، ليس فقط كتعليقات خارجية.

اللّيلة، حق النقض الروسي الصيني لَمْ يُعيدَ فتح أورموز. لم يهدأ الحرب لكنه أوضح المشهد الدبلوماسي ومن جهة، فإن محورا أمريكيا – غولفي أراد نصا، حتى أضعف، لتأمين الملاحة وزيادة الضغط على طهران. ومن ناحية أخرى، قررت موسكو وبيجين منع أي قراءة من جانب أورموز من شأنها أن تطغى على المسألة الرئيسية للضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. وقد قرر مجلس الأمن حالة انعدام القدرة. وفي الأزمات بهذه الضخامة، لا يكون الانعدام الدبلوماسي محايداً أبداً: فهو يترك المجال أكثر انفتاحاً أمام الإنذارات والائتلافات المخصصة والحسابات العسكرية.