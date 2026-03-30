Smotrich reaffirms the objective of Litani

نشر بزلل سموتريش مرة أخرى يوم الاثنين خطا مضاعفا على الجبهة اللبنانية. وأعلن وزير المالية الإسرائيلي أن إسرائيل ملتزمة بجعل الليطاني الحدود الأمنية الجديدة لإسرائيل في نهاية هذه الحرب، مما عرض هذا الهدف على شعب شمال إسرائيل. وفي ملاحظاته، ربط هذا الخط بفكرة إزالة التهديد بصورة دائمة والسماح لطوائف الحدود الإسرائيلية بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

ويشكل هذا الإعلان الجديد جزءا من تسلسل واضح جدا بالفعل. وفي 24 آذار/مارس، ادعى سموتريش بالفعل أن نهر الليطاني ينبغي أن يصبح " الحدود الجديدة " مع لبنان، مقارنا هذا المنظور بمناطق عازلة أخرى تدافع عنها إسرائيل على جبهات أخرى. إذاً خطاب الإثنين ليس إستراحة بل إنه يشكل إعادة تأكيد علني على هدف سياسي سبق أن حدد بضعة أيام وأصبح الآن في صميم خطاب الحكومة الإسرائيلية بشأن جنوب لبنان.

اختيار الكلمات يهم. (سموثر) لا يتحدث فقط عن عملية عسكرية واحدة أو جهاز دفاعي مؤقت بسيط عن طريق الإشارة إلى « حدود أمنية جديدة » تعطي هذا الخط نطاق سياسي أوسع. فهي لم تعد مجرد مسألة تهدئة حزب الله أو تأمين بعض المواقع الإسرائيلية المعرضة للخطر. والهدف من ذلك هو فرض واقع إقليمي جديد في جنوب لبنان، مع الليطاني كخط مرجعي استراتيجي.

A line already advanced by other Israeli officials

كلمات (سموتريك) لا تظهر في فراغ وهي تمد توجها أعلن عنه بالفعل مسؤولون إسرائيليون آخرون في الأيام الأخيرة. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، في 24 آذار/مارس أن الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على قطاع من جنوب لبنان إلى الليطاني وإنشاء ما يسمى بمنطقة أمنية هناك. وأفادت عدة وسائط إعلام أيضا بأن الجيش الإسرائيلي قدم الليطاني كحدود جديدة لمنطقة عازلة موسعة.

This convergence between Smotrich, Katz and military spokespersons gives the sequence political coherence. ويدفع وزير المالية، وهو الرقم المركزي لليمين الإسرائيلي، خطا توسعيا مفتوحا. ويحدد وزير الدفاع منطقا تنفيذيا للتحكم الميداني. الجهاز العسكري يتحدث عن خط دفاعي متقدم The vocabulary changes according to the actors, but the general idea remains the same: making the Litani the geographical threshold of a new security structure imposed by Israel in the South Lebanon.

وبالنسبة للإسرائيليين الشماليين، تعرض سموتريش هذا كضمان للعودة المستدامة. اقتبس من أماكن كيريات شمونا، وميتالا، وشلومي وغيرها من المستوطنات الحدودية، قائلا إن سكانها سيعودون هذه المرة ليبقوا. ومرة أخرى، فإن الصيغة ليست ثلاثية. وهي تسعى إلى تحويل عملية عسكرية إلى التزام سياسي داخلي موجه مباشرة إلى ناخب إسرائيلي يعيش منذ أشهر تحت تهديد الجبهة الشمالية.

ليتاني، أكثر بكثير من علامة عسكرية

(ليتاني) ليس مجرد تفصيل طبغرافي ويعبر النهر جنوب لبنان على مسافة كبيرة من الحدود الإسرائيلية وكان مرجعا رئيسيا في المناقشات المتعلقة بالأمن اللبناني والسيادة اللبنانية ووجود حزب الله في جنوب البلد. والإشارة إلى المنطق الدفاعي الإسرائيلي كـ « حدود أمن جديدة » هو الانتقال إلى الشمال وهذا يعني بالنسبة للبنان أن جزءا كبيرا من الجنوب سيعامل بوصفه مجالا للمراقبة العسكرية أو الضغط الدائم.

وتوضح هذه النقطة النطاق الإقليمي للإعلان. Smotrich not only describes a tactical objective. إنها تأخذ فكرة أنّها، التي شوهدت من (بيروت)، تبدو وكأنها إعادة تعريف من طرف واحد للتضاريس. وأشارت شركة أسوشيتد برس إلى أن هذا المنطق بعث مخاوف لبنان من الاحتلال المطوّل مقارنة بما قامت به إسرائيل بين عامي 1982 و2000. The historical memory weights heavy, as any lasting Israeli advance south of the Litani or up to the Litani immediately reactivates this precedent in the Lebanese debate.

في الواقع، رؤية (سموتريتش) تردد أيضاً المخاوف الناشئة عن تدمير الجسور، وإضرابات الطرق، والتقدم الأرضي الإسرائيلي الذي تم تحديده في الأيام الأخيرة وأشارت عدة تقارير إلى أن الضغط العسكري الإسرائيلي على الجنوب لم يعد مقصوراً على الضربات الموجهة، بل كان مصحوباً بمنطق تحويل الأراضي. In this context, the Litani no longer appears merely as an abstract line. ويصبح هدفا سياسيا.