The Lebanese authorities, the great faileds of the ceasefire

وقد أسفر وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران عن أثر متناقض في لبنان. ومن الناحية النظرية، كان ينبغي لها أن تفتح نافذة لإلغاء التصعيد لبلد دُمر منذ استئناف الحرب في 2 آذار/مارس. ومن الناحية العملية، كشفت بشكل رئيسي ضعف الدولة اللبنانية. ونوقشت شروط الهدنة بدون بيروت في وسط الجدول. ودافعت إيران عن إدراج لبنان في الاتفاق، وأقالت باكستان، ورفضت إسرائيل، وقامت الولايات المتحدة بتنظيم التسلسل، ثم اضطرت فرنسا إلى التدخل لطلب إدراج لبنان بالكامل. In this crisis, the Lebanese authorities appear to be the great faileds: diplomatically marginalized, militarily challenged, politically weakened and deprived of the ability to impose their own reading of war and peace on their territory.

تم التفاوض على وقف لإطلاق النار في أماكن أخرى على الأراضي اللبنانية المدمرة

والملاحظة الأولى وحشية: فقد دفع لبنان ثمن الحرب دون أن يرتفع إلى ذلك السعر في التفاوض على وقف إطلاق النار. وفي أوائل نيسان/أبريل، أفادت عدة وكالات أنباء بوقوع أكثر من 300 1 وفاة في لبنان وبعد أكثر من 500 1 يوم، فضلا عن أكثر من مليون مشرد داخليا. غير أن بيروت، في هيكل الهدنة، لا تبدو إما كجهة فاعلة محورية أو كصانع قرار مركزي. وتوصلت الوساطة الباكستانية إلى الاتفاق، وأعقبه تبادل بين واشنطن وطهران على أورموز، والإضرابات، وفتح المحادثات في إسلام أباد. إن لبنان، من جانبه، لا يزال هدفا للتنازل أكثر من موضوع التفاوض السيادي.

وهذا الانطلاق أكثر ذهابا لأن السؤال اللبناني لم يكن ثانويا. أصبحت إحدى نقاط الاحتكاك الرئيسية حول الهدنة واحتجت باكستان وإيران بأن لبنان مدرج في الاتفاق. بنيامين نتنياهو على الفور زعم العكس. وحافظت إسرائيل بعد ذلك على أوامر الإجلاء وأعلنت عن المزيد من الإضرابات، بما في ذلك حول صور. ومن الواضح أن وقف إطلاق النار لم يُختبر في طهران أو واشنطن، ولكن أولا في لبنان. ومع ذلك، لم تكن الدولة اللبنانية هي التي حددت شروط المناقشة. وهذا الواقع وحده يكفي لقياس الانخفاض في سيادته الفعالة.

ولذلك فإن التسلسل يكشف عن اختلال أساسي. ولا يزال لبنان أحد أكثر مسارح الحرب كدمات، ولكنه غير معترف به بوصفه أحد المراكز السياسية لقراره. ويدير قادتها النتائج، ويديرون التشريد، ويشجبون الإضرابات، ويلتمسون ضمانات مخصصة، لكنهم لا يحددون الإطار العام، أو الخطوط الحمراء، أو مفجرات التصعيد. وهذا التصرف هو في صميم الهزيمة السياسية للسلطات اللبنانية. وهي تشرح لماذا كانت ليلة وقف إطلاق النار أقل كإغاثة إلى بيروت من مظاهر الضعف.

كسر القناة الرسمية مع إيران كلفت الكثير إلى بيروت

العنصر الثاني من هذه الهزيمة دبلوماسي وفي أواخر آذار/مارس، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن السفير الإيراني غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة البلد. ورد طهران بأنه سيبقى في منصبه، وأكدت عدة مصادر إعلامية على أن هذا القرار اللبناني يواجه تحديات في إطار النظام السياسي نفسه. وكانت النتيجة سيئة للغاية بالنسبة لبيروت: لا الانفصال الصافي ولا العلاقة الوظيفية. وقد أظهرت الدولة اللبنانية بادرة من الحزم دون أن تكون قادرة على تحويل هذه اللفتة إلى ملجأ دبلوماسي فعال.

يجب أن نبقى صارمين ولا يوجد دليل على أن لبنان قد حطم تماما العلاقات الدبلوماسية مع إيران. ومن ناحية أخرى، تبين بوضوح أن السلطات اللبنانية قد تدهورت قنواتها الرسمية مع أحد الجهات الفاعلة المركزية في الأزمة، في وقت أصبح فيه هذا الممثل لا غنى عنه مرة أخرى في مناقشة الحرب، ووقف إطلاق النار، ومركز لبنان في التسلسل الإقليمي. وفي مجال تعد فيه القنوات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، كان هذا التدهور كبيرا. لقد قلل من قدرة بيروت على مناقشته مباشرة مع طهران في وقت أصبحت فيه هذه المناقشة حاسمة سياسيا

وكان لهذا الخطأ أثر ملموس جدا: عندما بدأت إيران وباكستان وإسرائيل في المنازعة على ما إذا كان لبنان جزءا من الهدنة أم لا، لم تفرض الدولة اللبنانية نفسها كمحاور لا غنى عنه في هذه النقطة. He was, at best, a third party concerned; at worst, one territory discussed by others. وبالتالي، فإن الضعف ليس عسكريا فحسب. إنها مؤسسة وعندما يصبح بلدكم موضوعا تفاوضيا بين العواصم الأجنبية دون أن تكون دبلوماسيتكم قادرة على فرض قراءته، لم تعد تتحكم في الوتيرة السياسية للأزمة.

دافعت إيران عن لبنان بشكل أكثر وضوحا من الدولة اللبنانية

وهذا هو المكان الذي يصبح فيه المفارقة أكثر صعوبة لاستيعاب بيروت. وليس الممثل الذي أيد بوضوح فكرة إدراج لبنان في وقف إطلاق النار هو الدولة اللبنانية، بل إيران. وادعت مصادر قريبة من حزب الله أن طهران أصرت على إدراج لبنان في الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، في حين أن باكستان تؤيد تلك القراءة علنا. وعارضت إسرائيل رفضا واضحا. وهذا الوجه البسيط يمثل بالفعل انتكاسة رمزية كبرى للسلطات اللبنانية: فقد كان الدفاع عن الجبهة اللبنانية أول من بين طهران وإسلام أباد وواشنطن والقدس.

بالنسبة لمنافسي حزب الله، التأثير السياسي هائل. فهي تسمح للمخيم الإيراني بدعم أطروحة بسيطة: فعندما لا تحصل الدولة اللبنانية على أي شيء، تفرض إيران على الأقل المسألة اللبنانية في المفاوضات. وفي جوهر الأمر، لا يهم ما إذا كان إدراج لبنان في الهدنة لا يزال موضع نزاع أو غير كامل. المكسب الرئيسي هو السر ومن أجل جعل طهران أكثر فائدة لحماية لبنان من المؤسسات اللبنانية نفسها. وفي بلد ممزق، حيث تقاس الشرعية أيضا بالكفاءة المتصورة، فإن هذا التراجع عن البؤرة السياسية ثقيل للغاية.

ويضعف هذا المخيم ميكانيكيا الذي يدافع عن استعادة احتكار الدولة لقرار الحرب والسلام. ومن حيث المبدأ، يحتفظ هذا المخيم بحجة القانون والشرعية والسيادة. ولكن على أساس النتيجة الواضحة، فإنه يعترض على ملاحظة أكثر قسوة: فعندما يحترق البلد، فإنه ليس المؤسسات الرسمية التي يبدو أنها تحصل على الامتيازات الأكثر حساسية. ومن ثم فإن وقف إطلاق النار قد بعث بتناقض لبناني قديم: فالدولة تحتفظ بالشرعية الرسمية، ولكن محور إيران – حزب الله يدعي جدوى عملية. وفي أوقات الأزمات، كثيرا ما تكون هذه الفائدة أكثر من مجرد مبادئ.

سابقة عام 2024 أضعفت مصداقية بيروت

الفشل الحالي لا يولد من لا شيء وهو جزء من استمرار وقف إطلاق النار في عام ٢٠٢٤، الذي كان بالفعل من أجل استعادة منطق دولة أكثر جنوب الليطاني. وفي ذلك الوقت، أشارت رسائل إلى أن الهدنة تحظر على إسرائيل القيام بعمليات هجومية في لبنان، وتقتضي من القوات الرسمية وحدها حمل الأسلحة في الجنوب، في حين أكدت إسرائيل أنها تستطيع مواصلة ضرب حزب الله في حالة وقوع انتهاكات. ومن ثم، فقد كانت هناك منذ البداية فجوة بين النص الذي قبلته بيروت والقراءة الأمنية الإسرائيلية لتطبيقه.

وقد أدى هذا التباين بسرعة إلى تقويض مصداقية المخطط. وفي وقت مبكر من الأيام القليلة الأولى، أبلغت وكالات الأنباء بالفعل عن إضرابات، وعن تبادل لإطلاق النار، واتهامات بارتكاب انتهاكات. وبعبارة أخرى، فإن وقف إطلاق النار السابق لم يعزز السيادة اللبنانية على الأرض. وترك وراءه حالة تعتقد فيها إسرائيل أن لها الحق في العمل العسكري، في حين أن بيروت تندد بانتهاك دائم للإطار الذي يهدف إلى حمايته. ومن ثم، فإن أزمة عام 2026 لا تزيد من حدة عيب أقدم: فقد وقعت الدولة اللبنانية بالفعل اتفاقا لم تتمكن من إنفاذه وفقا لقراءتها.

وهذا يجعل المقارنة الحالية مدمرة بشكل خاص. The new ceasefire does not appear to be a reparation for the failure of 2024. بل على العكس من ذلك، يبدو أن الضمانات السياسية الممنوحة للبنان لا تزال هشة وقابلة للنقض وتعتمد على الجهات الفاعلة الخارجية. وحتى دون مراعاة الأرقام التي لم يتم تأكيدها بالكامل على مدى الفترة المؤقتة، فإن نقطة واحدة واضحة: ففي الفترة بين وقف إطلاق النار في عام 2024 والحرب المفتوحة التي أعيد إطلاقها في 2 آذار/مارس 2026، لم يتحقق الاستقرار الموعود. ومنذ 2 آذار/مارس، عاد البلد إلى دورة مميتة من الدمار والتشريد الجماعي.

The other major mistake: the army did not give the state back its credibility

وقد أصبحت مسألة الجيش اللبناني من أكثر زوايا هذا التسلسل حساسية. ووصفت السلطات الانتشار العسكري في الجنوب بأنه خطوة نحو استعادة السيادة. وفي كانون الثاني/يناير، ادعت المؤسسة العسكرية حتى أنها أرست بصورة فعالة وملموسة احتكار الدولة بشأن الأسلحة الواقعة جنوب الليطاني، مع التسليم بأن بعض المواقع لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية. ثم دافع الرئيس جوزيف أوون عن فكرة أن هذا النشر يكرس المبدأ القائل بأن الحرب والسلام مسؤولية الدولة وحدها. وعلى المستوى المؤسسي، كانت الرسالة واضحة: فاللبنان هو المسؤول الذي يتولى المسؤولية.

لكن هذه القصة اندلعت على الحقائق العسكرية وبالنسبة لفهم جزء متزايد من الرأي، فإن الجيش لم يكره الاستيلاء. وعلى النقيض من ذلك، فإنها تجسد شكلا من أشكال الانسحاب بحكم الواقع أمام الجيش الإسرائيلي، أو على الأقل عدم القدرة الواضحة على فرض وجود الدولة كقوة حماية فعالة. وبعد شهر من بداية الحرب المفتوحة، لم يكن هناك نهاية في الأفق، كانت إسرائيل تنظر في وجود مطول في الجنوب، واستمرت أوامر الإجلاء على الرغم من الهدنة المعلنة. وفي هذا السياق، بدت السيادة التي وعد بها النشر نظريا.

الظل مهم وليس هناك ما يدعو إلى القول إن الجيش اللبناني هرب رسميا من الأرض. ولا تسمح الوقائع المتاحة بهذا البيان العام. ومن ناحية أخرى، من الصحيح أنه، في التصورات السياسية والشعبية، يبدو أنه غير قادر في كثير من الأحيان على منع التقدم الإسرائيلي أو الضربات المتكررة أو منطق الاحتلال الجزئي. في الحرب، هذا التصور يحسب بشكل كبير. ويمكن أن يكون الجيش حاضراً إدارياً، وأن ينسق ويضمن مناطق معينة، من الألغام، ويدير حالات الطوارئ؛ وإذا لم يمنع الخصم من الاستمرار في إملاء الإيقاع العسكري، فإنه يفقد بسرعة مصداقية رمزية.

مناطق مسيحية، جنوب غير محمية: تحدى الجيش في كل مكان

فقدان المصداقية ليس فقط للجنوب كما يقرأ في التوسيع الجغرافي للخوف. وفي 6 نيسان/أبريل، قامت ضربة إسرائيلية في عين سعيد، بالقرب من بيروت، بقتل بيير مواد، زعيم الجيش اللبناني المحلي، وزوجته. وادعت إسرائيل استهداف موقع ذي صلة بالإرهاب، وقالت إن موهاد لم يكن هدفا مقصودا، ولكن الأثر السياسي كان فوريا: فقد بعث الإضراب من التوترات الداخلية وعزز فكرة أنه حتى المناطق المسيحية، التي تعتبر أقل صلة مباشرة بهزبولة، لم يعد بوسعها أن تعتبر نفسها محمية.

وهذا التسلسل يزيد من إضعاف الجيش والدولة. In the Christian regions, it fosters the feeling that institutions have not been able to create truly sanctified spaces. In the south, the blame is different but equally severe: the army did not prevent Israeli advances, repeated strikes, or mass displacement. وفي كلتا الحالتين، يكون الحكم الاجتماعي قريبا: فالدولة تعد بالحماية التي لا تضمنها. وهذا التقارب مدمر من الناحية السياسية لأنه يؤثر على قطاعات مختلفة جدا من الرأي ويوسع نطاق أزمة الثقة إلى أبعد من مناقشة حزب الله وحده.

وبالتالي فإن الجيش مقفل في تناقض شبه معقد. إن ناقديه المناهضين للحزب الله يتهمونه بعدم نزع سلاح الحركة أو إعادة احتكار حقيقي للقوة. The pro-Hezbollah circles accuse them of not defending the country against Israel and of being only an instrument of internal management, unable to fulfil a national defence mission. وبالنسبة للمخيم، فإنه ضعيف جداً ضد حزب الله؛ ومن ناحية أخرى، فهو سلبي جداً لإسرائيل. وبين هاتين المحكمتين المتناقضتين، انخفض هامش المشروعية بدرجة كبيرة.

الحكومة اللبنانية تواجه بديلاً سياسياً ساماً

إنها واحدة من أدق عقدة في التسلسل وتواجه الحكومة اللبنانية بديلا لا يمكن الدفاع عنه. إما أنه يدعي أن وقف إطلاق النار يتعلق بلبنان. وفي هذه الحالة، فإنها تصادق فعلا على القراءة الإيرانية والباكستانية للاتفاق، وبالتالي على قراءة دافعت فيها طهران عن إدراج لبنان ضد الاعتراض الإسرائيلي. ومن الناحية السياسية، فإن هذا يمثل، على الأقل في هذه المرحلة، في سياق يتوافق مع المحور الإيراني. وبالنسبة لوزير مثل يوسف راغي، الذي أحكم النبرة بدقة تجاه السفير الإيراني، فإن التناقض سيكون مذهلا.

ومن جهة أخرى، تدعي الحكومة اللبنانية، مثل إسرائيل، أن وقف إطلاق النار لا يتعلق بلبنان. In this case, it implicitly acknowledges that its own territory remains outside the scope of a regional de-escalation, though presented as a major. This position would be politically explosive internally. ويعني ذلك في جوهره أن بيروت ستوافق على إنهاء القراءة الإسرائيلية للبنان منفصل، حتى مع استمرار إصابة البلد وإخلاءه وتدميره. بالنسبة للرأي العام، سيكون من الصعب الحفاظ على هذا الموقف لأنه لن يجعل الحكومة حامية غير كافية، ولكن تقريبا مشاهد مفترض لاستبعاد لبنان من الهدنة.

ومن المحتمل أن يكون هذا هو أفضل تدبير من مأزق السلطات اللبنانية. وإذا ما اعتمدوا القراءة الإيرانية، فإنهم يطمسون خطهم الدبلوماسي الداخلي ويعرضون على حزب الله حجة قانونية إضافية. وإذا ما اعتمدوا القراءة الإسرائيلية، فإنهم يعرضون أنفسهم لأزمة ذات مصداقية وطنية كبرى. في كلتا الحالتين، يخسران. ويوجز هذا الفخ السياسي ضعف موقفهم: فهم لا يحددون الإطار، ولا يختارون سوى ما بين قراءاتين تم إنتاجهما في أماكن أخرى، كل منهما مكلف.

هيزبولا يخرج أقل عزلة من خصومه

الخاسر العظيم الثالث من التسلسل ليس فقط الولاية المجردة كما أن القوى السياسية هي التي اعتمدت على ضعف حزب الله. وقبل وقف إطلاق النار، يبدو أن هناك دلائل على ذلك. The death of Pierre Moawad in Ain Saadé fueled anti-Hezbollah anger in some circles, recalled the cost paid by all Lebanon for a war waged by the movement in solidarity with Iran. على الورق، منافسي حزب الله يمكن أن نأمل لتحويل هذا الاستياء إلى ميزة سياسية.

ولكن وقف إطلاق النار قد غير جزئيا على الأقل نسبة القوة السردية هذه. وادعت ثلاثة مصادر قريبة من حزب الله أن الحركة احترمت الهدنة في ساعاتها الأولى على الرغم من استمرار الهجمات الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيران هي الجهة الفاعلة التي أصرّت بكل وضوح على إدراج لبنان في الاتفاق. ومن ثم، يمكن لحزب الله أن يدعم فكرتين مفيدتين سياسيا: أولهما أنه لم يفسد التصعيد؛ ثم دافع معسكره الإقليمي عن لبنان أكثر فعالية من الدولة الرسمية. وهذا لا يكفي لمحو الانتقادات الداخلية، ولكنه يجعلها قادرة على التصدي للهجمات السياسية.

خصوم حزب الله من ثم يجدون أنفسهم في فخ. ولا يزالون يشجبون قبضة إيران، التي لا تزال متسقة مع خطهم. ولكن هذا الانسحاب يفقد جزءا من أدائه الفوري إذا كان طهران، في الوقت نفسه، ممثلا يدفع إلى وقف العمليات الإسرائيلية في لبنان، بينما لا تزال الدولة والجيش عاجزتين. This is a formidable reversal: the state monopoly camp retains the language of legitimacy, but the Hezbollah camp recovers, at least in part, the language of efficiency.

المظلة الأمريكية تبدو محدودة، وتعيد الجولات على بيروت

The other factor that weakens the Lebanese authorities is the US leverage limit. وقد انفصلت الولايات المتحدة عن إيران وإعادة فتح مضيق أورموز، ولكنها لم تفرض قراءة متسقة لوقف إطلاق النار على لبنان. وأكدت إسرائيل علنا أن لبنان لم يُدرج، ثم واصلت عملياتها وأوامر الإجلاء. وبالنسبة لبيروت، فإن الإشارة سيئة: حتى وإن كانت مدعومة بضمانات أمريكية، فإن السيادة اللبنانية لا تستطيع أن تضبط العمل الإسرائيلي بطريقة دائمة.

وتتجاوز هذه النقطة الحالة اللبنانية وحدها. وأظهر التسلسل الإقليمي أيضا أن إيران لا تزال لاعبا محوريا في الأرصدة الاستراتيجية للخليج ولفانت. دون أن يقول أنه حصل على كل ما يريده، فإن المعلومات المتاحة تبين على الأقل أنه حصل على استراحة عسكرية، مركزية أورموز في التفاوض وفتح المحادثات في إسلام أباد. وقد حققت الولايات المتحدة رفعا مفيدا دون حل جميع المسائل الموضوعية. من أجل حلفاء (واشنطن) المحليين، بما في ذلك مؤسسة (لبنان)، هذا التناظر مكلف من الناحية السياسية، إنه يعطي (إيران) صورة لقوّة غير قابلة للهرب،

حتى فرنسا يجب أن تصحح الفراغ حول لبنان

بيان (إيمانويل ماكرون) في 8 أبريل يلخص بطريقته الخاصة مدى المشكلة ورحب الرئيس الفرنسي بوقف إطلاق النار في الوقت الذي دعا فيه إلى الاحترام الكامل له في جميع أنحاء المنطقة وإلى الإدماج الكامل للبنان. هذه الصيغة هي في حد ذاتها تشخيص. وإذا كانت باريس تشعر بالحاجة إلى الإصرار علنا على إدراج لبنان، فمن الصحيح أن هناك فراغا أو غموضا أو خطر الالتفاف على العنصر اللبناني في الاتفاق. وبعبارة أخرى، لم تتخذ فرنسا موقفا فحسب؛ وأفادت بأن لبنان لم يفرض هذا الشرط وحده في الهدنة.

هذا التدخل الفرنسي يؤكد حقبة بيروت أكثر مما تعوض عنه وعندما تأتي قوة خارجية لتذكيرنا بأن وقف إطلاق النار الإقليمي يجب أن يشمل لبنان أيضا، فإن السلطات اللبنانية لم تعترف بهذه الأولوية باعتبارها غير قابلة للتفاوض. ومرة أخرى، فإن السيادة ليست غائبة تماما؛ ويُقال ويُستبدل ويدافع عنه آخرون. إن السيادة تحت بند المساعدة لم تكن أبدا نفس القوة السياسية التي مارست السيادة مباشرة.

جدول القراءة: لماذا تفقد السلطات اللبنانية

محور ما أرادته السلطات ما أظهرته التسلسل الدبلوماسية دولة قادرة على التكلم عن لبنان وثقلت إسرائيل وإيران وباكستان والولايات المتحدة وفرنسا أكثر على إطار الهدنة الجيش عودة احتكار الدولة إلى الجنوب ولم يمنع الجيش استمرار الإضراب أو الإجلاء أو الانطباع بانسحاب إسرائيل بحكم الأمر الواقع. الأمن الداخلي حماية الإقليم والمدنيين وضربت الضربات الجنوب ولكن أيضا عين سعيد بالقرب من بيروت، مشيرة لفكرة أنه لا توجد منطقة مقدسة حقا السياسة الداخلية ضعف حزب الله بوسع حزب الله أن يقول إنه احترم الهدنة، في حين أن إيران تبدو مدافعاً أكثر وضوحاً عن لبنان في المفاوضات التحالفات الخارجية قيمة ضمانات الولايات المتحدة واشنطون حصل على استراحة مع إيران، ولكنه لم يفرض معاملة لبنان المستمرة على إسرائيل

ويلخص هذا الجدول جوهر المشكلة: في كل ركن من أركان شرعيتها – الدبلوماسية، الجيش، الحماية، التحالفات، القدرة على المنافسة مع حزب الله – تبرز الدولة اللبنانية أكثر هشاشة من ذي قبل. وهذا الهشاشة ليس مجرد تصور وهو يعتمد على سلسلة من الحقائق الواضحة والموثقة والمدمرة سياسيا.

هزيمة للسيادة بقدر هزيمة السر

وتخسر السلطات اللبنانية على ثلاثة مستويات في نفس الوقت. فهي تفقد دبلوماسية، لأنها لم تكن في صميم المفاوضات. فهي تفقدها عسكريا، لأن الجيش لم يعيد مصداقية الدولة، ويبدو أنها متنازع عليها من جميع الأطراف. فهي تخسر سياسيا، لأن حزب الله وإيران يمكن أن يطالبا، على الأقل في السرد، بقدر أكبر من الكفاءة في وضع لبنان في المعادلة الإقليمية.

ولعل أكثر الصيغة عدلا هي ذلك: فالسيادة اللبنانية لم تعد تنتجها الدولة وحدها. ويجري الآن التفاوض بشأنه أو الطعن فيه أو تصحيحه أو المطالبة به من جانب جهات خارجية أو مسلحة. وطالما استمر هذا الواقع، فإن كل وقف لإطلاق النار يبرم في أماكن أخرى سيخاطر بتحويل بيروت إلى لائحة اتهام جديدة ضد مؤسساتها. وطالما لا تستطيع الدولة فرض صوتها الدبلوماسي، أو ضمان حماية الإقليم على نحو موثوق، أو حل مسألة حزب الله، فإنها ستظل تمثل الخاسر الكبير في الترتيبات التي يفترض أن تنقذ لبنان.