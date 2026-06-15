USA-Iran Agreement: لبنان بين القراءات العدائية

فالصفقة الأمريكية – الإيرانية التي أعلن عنها في ليلة الأحد إلى يوم الاثنين تعيد لبنان إلى مركز المفاوضة الإقليمية التي لم يتحكم فيها أي طرف بعد بجميع الآثار. ويجب أن تنهي مذكرة التفاهم الأعمال العدائية على جميع الجبهات، وأن تعيد فتح مضيق أورموز، وأن تفتح جولة ثانية من المفاوضات لمدة ستين يوما، على أن تقدم في واشنطن كنجاح دبلوماسي، يوصف في طهران بأنه اعتراف بالعديد من المطالب الإيرانية. غير أن نصها الكامل لم ينشر. وهذا الغياب يغذي بالفعل القراءات المتنافسة، لا سيما في لبنان، حيث تدّعي إسرائيل منذ أشهر أن إيران وحزب الله وبعض الوسطاء أنهم يرفضون ذلك.

إعلان عجلته الغارة الإسرائيلية على بيروت

وتثقل التسلسل الزمني بدرجة كبيرة في تفسير اتفاق أمريكا اللاتينية. يوم الأحد، 14 يونيو، ضربت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، في منطقة الغبيري، حيث سعت واشنطن وطهران والوسطاء إلى إغلاق الشروط النهائية للبروتوكول. وتشير المعلومات الأولى المتاحة إلى مبنى مستهدف في منطقة كثيفة، على مقربة من محور يفضي إلى مطار ريفيك هاري الدولي. وتشير التقارير الواردة من الصحافة والمصادر اللبنانية إلى ما لا يقل عن ثلاث حالات وفاة وعدة إصابات. وادعت إسرائيل أنها تستهدف مواقع حزب الله ردا على إطلاق النار أو شن هجمات من لبنان.

هذه الغارة كادت تزيل التسلسل الدبلوماسي. واتهمت طهران واشنطن بعدم قدرتها على احتجاز إسرائيل أو عدم رغبتها في ذلك. وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن الرد لا يزال ممكنا. وفي الوقت نفسه، انتقد دونالد ترامب علنا جدول العملية الإسرائيلية. رئيس الولايات المتحدة لم يطعن فقط في الفرصة العسكرية للمداهمة. وقبل كل شيء، ندد بالإضراب الذي تم تنفيذه قبل ساعات قليلة من التوصل إلى اتفاق أراد تقديمه على أنه وشيك. وأظهرت ردة الفعل هذه أن الملف اللبناني لم يكن منتشرا. كانت واحدة من أكثر الاختبارات حساسية للتسوية.

USA-Iran Agreement: ما تم تأكيده

وتضع العناصر المؤكدة اتفاقا إطاريا، أكثر من معاهدة نهائية. وستوقع المذكرة في سويسرا يوم الجمعة، 19 حزيران/يونيه، بعد إعلان من رئيس وزراء باكستان، الذي قام بلده بدور الوساطة. وبعد ذلك أكدت واشنطن وطهران وجود الحل التوفيقي. وجوهر النص هو ثلاثة جوانب: وقف العمليات العسكرية، وإعادة فتح مضيق أورموز، وبدء مفاوضات نووية أوسع نطاقا، والجزاءات والضمانات الإقليمية.

ووفقاً للقراءة الإيرانية والباكستانية، فإن وقف العمليات يتعلق بجميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. أشارت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن الحرب والعمليات العسكرية يجب أن تتوقف بشكل دائم اعتبارًا من مساء الاثنين. وهذه الصياغة ذات صلة مباشرة ببيروت، لأنها تربط مصير الجبهة اللبنانية بالاتفاق بين واشنطن وطهران. ويهدف أيضا إلى منع إسرائيل من اعتبار لبنان استثناء تشغيليا.

القراءة الأمريكية تبدو أكثر حذراً وأبرز دونالد ترامب قبل كل شيء نهاية الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وإعادة فتح أورموز. وعرض الاتفاق كما اكتمل ودعا إلى تعميمه. كما يصر المسؤولون الأمريكيون على إجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. وهم يقولون إن العملية ينبغي أن تمنع إيران من حيازة الأسلحة النووية. ولكن في هذه المرحلة، يبدو أن واشنطن لم تفصل على الملأ الآلية المحددة التي ستفرض هذه النتيجة.

الامتيازات الأمريكية في قلب المناقشة

إن مسألة الامتيازات الأمريكية مسألة مركزية. وتشير نسخة من المشروع، التي أبلغت عنها وكالة أنباء استنادا إلى بيانات أدلى بها مسؤول إيراني، إلى عدة تدابير جوهرية. وستوافق الولايات المتحدة على عدم فرض جزاءات جديدة قبل الاتفاق النهائي. وسيمهدان الطريق للإعفاءات من الجزاءات المفروضة على النفط، مما يسمح لطهران ببيع النفط الخام وبتحصيل الإيرادات. وسيقبلون أيضا الإفراج عن نحو 25 بليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة من خلال آليات مالية مختلفة.

وتشير المسودة نفسها إلى الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية والأمم المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي. وينص أيضا على خطة لإعادة الإعمار والتنمية لإيران، أعدتها واشنطن مع الحلفاء الإقليميين، ثم تناقش مع طهران في غضون ستين يوما. وستمثل هذه الأحكام، إذا تأكدت في النص الموقع، مكاسب اقتصادية كبيرة بالنسبة للجمهورية الإسلامية. وهي تفسر انتقادات من يعتقدون أن إيران كانت ستحصل على نظير هام بعد عرقلة أورموز، وتعرض الاقتصاد العالمي لخطر مباشر.

البيت الأبيض يُقدّمُ كامل كa اتفاق شطب وليس كa إكراه. وهو يسلط الضوء على نهاية الصراع المكلّف، وهبوط أسعار النفط، وفتح قناة نووية دبلوماسية. وأجاب ناقدوه بأن واشنطن وافقت على العودة إلى الوضع القائم بالقرب من الوضع السابق للحرب، دون ضمان فوري للتفكيك النووي. والحجة متفجرة من الناحية السياسية في الولايات المتحدة، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغط على دونالد ترامب والمخيم الجمهوري.

العودة النووية في وقت لاحق

وفيما يتعلق بالنووية، لا يزال الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير كامل بصورة طوعية. ووفقا للنسخة الإيرانية للمشروع، تتعهد طهران بعدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية. وستحافظ إيران على الوضع الحالي لبرنامجها خلال الفترة الانتقالية. وستمتنع عن زيادة تخصيب اليورانيوم وتوسيع مرافقه. وسيناقش الاتفاق النهائي رصيد اليورانيوم العالي التخصيب. وقال إن طهران سوف تدافع عن تآكل على أرضها، تحت السيطرة التي يتعين تحديدها.

والصيغة الأمريكية أكثر طموحا في أهدافها المعلنة. المسؤولون الأمريكيون يقولون أنهم يريدون أن ينتهيوا بتفكيك برنامج إيران النووي العسكري وتدمير أو إجلاء أكثر المخزونات حساسية. وهذا الفارق في المفردات ليس ثانويا. وبالنسبة لواشنطن، يجب تقديم الاتفاق كخطوة نحو تحييد استراتيجي للتهديد النووي. بالنسبة لطهران، يجب أن يبدو كاعتراف بالحق في برنامج مدني، خاضع للإشراف ولكن ليس مهينًا.

وبالتالي تصبح فترة الستين يومًا منطقة الخطر الحقيقية. وخلال هذه الفترة، سيتمكن كل طرف من الادعاء بأنه اكتسب وقتاً دون أن يُعطى له الشروط الأساسية. وتخشى إسرائيل، التي لم تشارك في المناقشات، هذا الغموض. وقال إن حكومته تعتقد أن أي إغاثة اقتصادية تمنح لإيران قبل تقديم توضيح نووي من شأنها أن تعزز طهران وحلفائها الإقليميين. ويغذي هذا القلق أيضا الإرادة الإسرائيلية لإبقاء الأيدي خالية في لبنان.

لبنان، بما في ذلك جبهة أم جبهة منفصلة؟?

النقطة اللبنانية تركز التناقضات وتقول باكستان إن الاتفاق ينهي العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. إيران تستخدم هذه الصيغة. وهو يسمح لطهران بأن يخبر حلفائه بأنه لم يضحي بهزبولا في حل توفيقي ثنائي مع واشنطن. كما أنه يسمح بفرض فكرة أن إزالة التصعيد لا يمكن أن تقتصر على موانئ الخليج والنووية والإيرانية.

إن إسرائيل تؤيد القراءة العكسية. ومنذ بداية المفاوضات غير المباشرة، أكد قادته من جديد أنهم لن يقبلوا هدنة من شأنها أن تمنع الجيش الإسرائيلي من الضرب في لبنان. حجتهم تستند إلى أمن شمال إسرائيل و الحاجة إلى تخفيض قدرات حزب الله. ومع أخذ هذا في الاعتبار، فإن الجبهة اللبنانية لن تقع في إطار اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وستقع تحت ميزان القوى الإسرائيلي اللبناني والوجود المسلح لحزب الله جنوب الليطاني.

هذا الاختلاف يخلق عيباً مباشراً. وإذا أُدرج لبنان، سيتعين على واشنطن أن تمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل للحد من عملياتها أو تعليقها أو السيطرة عليها. وإذا استبعد لبنان، ستتمكن إيران من التأكيد على أن الولايات المتحدة لم تحترم روح الاتفاق. وقد يعتبر حزب الله أيضا أن الهدنة الإقليمية لا تحمي كوادرها أو مواقعها. الخطر إذن هو اتفاق مطبق في الخليج ولكن متنازع عليه على الأرض اللبنانية.

إسرائيل تواجه قيوداً غير عادية في الولايات المتحدة

والتوتر بين دونالد ترامب وبنجامين نيتانياهو يعطي هذا التسلسل بعدا سياسيا جديدا. ولوم رئيس الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرب بيروت في أسوأ لحظة. ووفقاً لعدد من وسائط الإعلام، وصفه بأنه شريك صعب، وشعر بأنه ينبغي لإسرائيل أن تعترف بالدور الأمريكي في أمنه. وهذه الكلمات لا تعني استراحة استراتيجية. بل إنهم يشيرون إلى أن واشنطن ترفض السماح لإسرائيل بأن تضع مظلة الحرب الإقليمية التي تهدد المصالح الأمريكية وحدها.

بالنسبة لإسرائيل، المعضلة ضيقة. إن مواجهة دونالد ترامب في الوجه يمكن أن تكون باهظة التكلفة، لا سيما إذا كانت الصفقة تقلل من أسعار الطاقة وتهدأ الأسواق. ولكن يمكن النظر إلى قبول الحد في لبنان، في تل أبيب، على أنه انسحاب من حزب الله وإيران. فالمسؤولون الإسرائيليون المعادون للتسوية يتنكرون بالفعل عدم كفاية الاتفاق على القذائف ومخزونات اليورانيوم وشبكات طهران الإقليمية.

ومن ثم فإن الغارة الغورية هي قيمة الإشارة. وهو يبين أن إسرائيل تعتزم التذكير بقدرتها على العمل في لبنان حتى قبل التوقيع السويسري. كما أنه يختبر رد الفعل الأمريكي إن نجح (واشنطن)، فإن إدراج (لبنان) سيظل نظرياً. وإذا أثارت واشنطن النبرة، سيتعين على إسرائيل أن تحاكم بين حريتها العسكرية ومواءمتها مع حليفها الرئيسي. وبالنسبة لبيروت، يشكل هذا الشك تهديدا مباشرا، لأن كل غموض دبلوماسي يمكن أن يؤدي إلى إضراب أو رد.

(أورموز) قلب الحل الوسط الآخر

مضيق (أورموز) ما زال العالق الذي جعل الاتفاق عاجلاً ويركِّز هذا الطريق البحري جزءاً رئيسياً من تدفقات النفط والغاز العالمية. وقد أثر إغلاقها الجزئي، ومخاطر الألغام، والهجمات على الشحن، والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية على الأسعار وسلاسل الإمداد. وفي إعلان إعادة فتح الممر، أراد دونالد ترامب إرسال رسالة إلى الأسواق بقدر ما إلى العواصم الإقليمية.

ويشمل المشروع إعادة فتح السفن التجارية. ووفقا للنسخة الإيرانية، سيتم رفع الحصار الأمريكي بمجرد التوقيع عليه ثم تفكيكه بالكامل في غضون 30 يوما. وتصر واشنطن على حرية الملاحة وعدم وجود قذائف. هذا الظل يحسب طهران تريد أن تبين أنها تحتفظ بدور في تنظيم المرور. ومن ناحية أخرى، يرفض الأوروبيون أي قيود أو أي حقوق مرور مفروضة أو أي غموض على حركة المرور البحرية.

رد الفعل الفرنسي يتبع هذا المنطق ورحّبت باريس بالاتفاق، ودعت في الوقت نفسه إلى إعادة فتح أبوابها بصورة عاجلة وغير مشروطة وغير مقيدة ودون قيود. وقالت فرنسا، إلى جانب المملكة المتحدة، إنها بصدد إعداد بعثة بحرية دفاعية ومستقلة لطمأنة حركة المرور التجارية والمشاركة في إزالة الألغام. (إيمانويل ماكرون) يريد أيضاً أن يجعل (إيفيان جي 7) محفلاً للنقاش حول عواقب الحل التوفيقي، دعم للبنان وإيران الضمانات النووية والقذائفية المتوقعة.

دور الأوروبيين ومسألة الجزاءات

ورحّبت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالمذكرة، مع وضع شرط واضح: إذ يجب على إيران ألا تكتسب الأسلحة النووية. وتقول البلدان الأربعة إنها مستعدة للعمل مع واشنطن وطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعربوا أيضا عن استعدادهم لرفع بعض الجزاءات استجابة لتدابير واضحة يمكن التحقق منها من جانب إيران بشأن برنامجها النووي.

وهذا الموقف الأوروبي له هدفان. الأول هو تجنب استئناف الحرب، التي يؤثر تأثيرها على الطاقة تأثيرا مباشرا على الاقتصادات الأوروبية. والثاني هو عدم السماح للولايات المتحدة وإيران بتحديد الإطار الأمني الإقليمي المقبل وحده. يريد الأوروبيون العودة إلى اللعبة من قبل أورموز، من خلال الطاقة النووية ومن جانب لبنان. إن الإشارة الصريحة للسيادة اللبنانية في الإعلان الأوروبي تدل على أن باريس تسعى إلى الربط بين إزالة التصعيد الإقليمي وتعزيز الدولة اللبنانية.

ولا يزال هذا النهج هشا. وليس لدى الأوروبيين القدرة العسكرية على فرض وقف لإطلاق النار على لبنان وحده. ويمكنهم مرافقة إعادة الفتح البحري، ودعم اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني، والتأثير في النقاش حول العقوبات. ولكن سيتم التحكيم الحاسم بين واشنطن وتل أبيب وطهران. وهذا هو المكان الذي سيحكم فيه على اتفاق أمريكا – إيران، ليس في إعلانه، بل في قدرته على تغيير السلوك العسكري.

لبيروت، نافذة وخطر

ويمكن للبنان أن يستخلص نتائج مباشرة من هذه الليلة الدبلوماسية. الأول هو أن وقف إطلاق النار الإقليمي، بما في ذلك إقليمه، سيتيح نافذة للدولة اللبنانية. ويمكن أن تدعو بيروت إلى وقف الإضراب، وتعزيز السيادة في الجنوب، وتعزيز الدعم الدولي لمؤسساتها. ومن شأن مثل هذا التسلسل أيضا أن يمكّن من إعادة مسألة المناطق المحتلة، وانتهاكات المجال الجوي، وحماية المدنيين إلى المركز.

النتيجة الثانية أكثر قلقاً. وإذا ظل الاتفاق غير واضح، سيصبح لبنان المكان الذي سيختبر فيه كل مخيم حدود النص. ويمكن لإسرائيل أن تواصل إضرابها بادعاء استهداف حزب الله وليس إيران. يمكن لحزب الله أن يرد بالادعاء بأن الهدنة قد انتهكت. ويمكن أن تحتفظ إيران بالحق في الرد، إما مباشرة أو بواسطة حلفاء معترضين. ثم تضطر واشنطن إلى الاختيار بين الدفاع عن اتفاقها وحماية حرية العمل الإسرائيلية.

وهو يعتمد الآن على الشروط المكتوبة وضماناتها. وسيتعين على التوقيع في 19 حزيران/يونيه أن يقول ما إذا كان لبنان مشمولاً بوقف قوي لإطلاق النار، أو مذكور فقط في صيغة سياسية. وينبغي لها أيضاً أن تحدد الجهة التي تحقق من الانتهاكات، التي تُحكم على الحوادث وما هي النتائج التي تُطبق في حالة الإضراب. وفي المستقبل القريب، يظل سكان بيروت وجنوب لبنان معلقين من هذه المنطقة الرمادية، بين إعلان سلام إقليمي وواقع جبهة لا تزال نشطة.