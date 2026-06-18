Vance urges Israel on the deal and challenges Netanyahu

(جي دي فانس) دافع عن الإتفاق بين واشنطن وطهران في 18 حزيران بالرد مباشرة على انتقادات إسرائيل. The US Vice-President confirmed that the sixty-day period provided for in the memorandum is now beginning, that the United States is already beginning to implement its part of the text, and that Israeli concerns are based, in his view, on an excessive reading of the agreement. ودون إعلان أي جزاءات ضد إسرائيل، بعث برسالة سياسية واضحة: the Trump administration wants the compromise to move forward, including on its regional implications, and believes that Israel cannot respond to all its security problems by military force alone. إن لبنان، الذي يقتبس في سياق إزالة التصعيد، هو في صميم هذا الضغط الجديد.

ستون يوم مفتوح الآن

(جي دي فانس) حدد أول جدول وسأل عن الاتفاق مع إيران، فأشار إلى أن فترة الـ 60 يوما المنصوص عليها في المذكرة تبدأ رسميا يوم الخميس 18 حزيران/يونيه. وهذا التوضيح ليس إداريا فحسب. ويعني ذلك أن واشنطن تعتبر النص في مرحلة التنفيذ، وإن كان لا يزال يتعين التفاوض على عدة نقاط في الإطار النهائي.

وأوضح نائب الرئيس أيضا أن المفاوضات النهائية ستحدد شروط الاستمرار. وهكذا يصر البيت الأبيض على الطابع المؤقت للنص. الاتفاق لا يصلح كل شيء وهو يفتح فترة لتحويل مذكرة تفاهم إلى ترتيب أكثر شمولا، بما في ذلك بشأن مضيق هورموز، والجزاءات، والطاقة النووية الإيرانية، والعواقب الإقليمية لوقف إطلاق النار.

وتسمح هذه الصياغة لواشنطن بالرد على انتقادين متعارضين. وبالنسبة لمعارضي النص، تقول الإدارة إن الامتيازات ليست نهائية وأن أكثر المواضيع حساسية لا تزال خاضعة للتفاوض. وقالت لأولئك الذين يؤيدون التحلل السريع، إن العملية جارية، وإن الولايات المتحدة لا تتراجع عن اعتراضات إسرائيلية أو جمهورية.

وبالنسبة للبنان، تصبح فترة الستون هذه أفقا مركزيا. ويشار إلى الجبهة اللبنانية في سياق إزالة التصعيد. وإسرائيل وحزب الله ليستا طرفين في المذكرة. لكن ضغط أمريكا على إسرائيل، التوقعات الإيرانية والمطالب اللبنانية بالانسحاب من الجنوب سيبدأ الآن. وإذا كان للاتفاق أن يكون له أثر إقليمي، فإن جنوب لبنان سيكون أحد مجالات الاختبار الأولى.

وتدّعي واشنطن احترام جزئها من الاتفاق

كما أراد التحالف أن يثبت أن الولايات المتحدة تنفذ بالفعل أول التدابير المنصوص عليها في المذكرة. According to the Associated Press, he reported that the United States Navy had allowed more than a dozen ships to pass to Iranian ports as part of the gradual lifting of the blockade. وعرض هذه اللفتة كدليل على أن واشنطن تحترم الجزء الأول من الاتفاق العسكري.

وأشار نائب الرئيس أيضا إلى تدفقات النفط من خلال مضيق دارموز. وفقاً لتقارير الوكالة، يقال أن أكثر من 12.5 مليون برميل قد اجتزت المضيق ليلة الأربعاء، في حين أن اثنين من ناقلات النفط الإيرانية محملين بـ 3.8 مليون برميل من النفط الخام كانا سيعبران النظام دون أن يتم القبض عليهما. وبالنسبة إلى البيت الأبيض، تبين هذه الأرقام أن الاتفاق له بالفعل أثر عملي على الملاحة وتهدئة الطاقة.

ويستهدف هذا الجزء من الرسالة الأسواق والحلفاء ومعارضي التسوية. وتود واشنطن أن تبين أن النص لا يقتصر على إعلان سياسي. وهي تنتج بالفعل تغييرا في السلوك الأمريكي في الخليج. كما يجب عليها أن تُحدث بدورها تغييرات إيرانية بشأن المسائل الحساسة، بما في ذلك الطاقة النووية وتمويل المنظمات المسلحة.

ولذلك، يعرض فانس الاتفاق بوصفه آلية مشروطة. ويمكن للولايات المتحدة فتح الطرق البحرية، والحد من الضغط، والدخول في المفاوضات. ولكن الفوائد التي تجنيها إيران ستتوقف على سلوكها. وهذه إحدى النقاط التي يعارضها النقاد الإسرائيليون.

انتقادات فانس للذعر الإسرائيلي

الجزء الأصعب يتعلق بإسرائيل. In an interview published the same day, JD Vance considered that he perceived, in the Israeli system, a outside form of terror around the deal. ووفقا له، يفترض بعض المسؤولين الإسرائيليين أن كل شيء لصالح إيران سيحدث تلقائيا، دون تغيير طهران لسلوكها. He rejected this reading, stating that this is not how the agreement is drafted.

This comment directly targets Israeli officials who denounce a text that is too favourable in Tehran. وبالنسبة لفانس، فإن الاتفاق لا يمنح إيران جميع الفوائد دون النظر فيها. وهو ينص على منطق تدريجي تعتمد فيه الفوائد الاقتصادية أو الدبلوماسية على الالتزامات الإيرانية. البيت الأبيض يُريدُ تَصحيح الفكرةِ بأنّ إيران كَانَ سَتَحْصلُ على نصرِ فوري وحرةِ.

وطعن نائب الرئيس أيضا في الاتهامات الإسرائيلية بأن الاتفاق سيعزز حزب الله. According to Reuters, he claimed that the United States would not lift the sanctions if Iran continued to fund an organization considered by Washington as a terrorist. ويستهدف هذا التوضيح بوضوح الشواغل الإسرائيلية بشأن حزب الله، وكذلك النقاد الأمريكيين الذين يخشون أن تستخدم الأموال الإيرانية المفرج عنها لتعزيز حلفاء طهران الإقليميين.

إذاً الرسالة مزدوجة. وقال فانس لإسرائيل إن مخاوفه مبالغ فيها إذا كانت تنطوي على اتفاق غير مشروط. He told Iran that financing Hezbollah or other armed groups would remain an obstacle to any serious reduction of sanctions. وهذه النقطة أساسية بالنسبة للبنان، حيث أنها تربط مباشرة بين الاتفاق مع طهران وبين الدور الإقليمي لحزب الله.

أمريكا كسبت الثقة

(جي دي فانس) أيضاً أعرب عن غضبه لعدم ثقة إسرائيل في الولايات المتحدة وأوضح أن رد الفعل الإسرائيلي غريب لأنه يبدو أنه يأتي من انعدام الثقة، في حين أن أمريكا، وفقا له، قد اكتسبت ثقة هذا الجزء من العالم.

وأشار نائب الرئيس إلى أن الولايات المتحدة قد فعلت الكثير من أجل إسرائيل وحكومتها. ورفض أيضا الفكرة القائلة بأن واشنطن قد توصلت إلى اتفاق سيئ، اعتقادا منها بأن هذه الاتهامات لم تدعمها الوقائع ولم تأخذ في الاعتبار عمق العلاقة الأمريكية – الإسرائيلية.

وهذا أمر هام لأنها لا تأتي من مسؤول أمريكي حرج تقليديا لإسرائيل. (جي دي فانس) ينتمي إلى إدارة جمهوريّة أظهرت منذ وقت طويل دعماً قوياً لولاية (هيبرو). ولذلك، فإن انتقاده ليس انتقادا لمعارض سياسي لإسرائيل. إنه يأتي من حليف يعتقد أن دولة العبرية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمريكية والثقة المتراكمة في العلاقة الثنائية.

الرسالة المرسلة إلى بنجامين نيتانياهو واضحة. ويمكن لإسرائيل أن تعرب عن تحفظاتها. لكنه لا يستطيع أن يعامل الإتفاق الأمريكي مع (إيران) على أنه خيانة وتدّعي واشنطن أنها دافعت عن إسرائيل على المدى الطويل وترى أن قراءتها الخاصة للمصلحة الإقليمية يجب أن تؤخذ الآن على محمل الجد.

لا يمكننا حل كل شيء عن طريق القتل

عقوبة (فانس) الأكثر إثارة حول استخدام القوة وردا على أشد النقاد الإسرائيليين، سأل عن اقتراحهم بالضبط. وذكّر بأن إسرائيل بلد يقطن حوالي تسعة ملايين نسمة، وأنها لا تستطيع حل كل مشكلة من مشاكلها الأمنية الوطنية بمجرد القتل.

هذه الصيغة لها مجال قوي وهو لا ينكر التهديدات ضد إسرائيل. كما أن إسرائيل لا يجب أن تستخدم القوة أبدا. وتدعي أن القوة لا يمكن أن تكون الاستراتيجية الوحيدة. في السياق اللبناني، يردد انتقاد دونالد ترامب لقصف إسرائيلي للمباني في لبنان. وقد اقترح رئيس الولايات المتحدة أن يعتمد بنجامين نيتانياهو نهجا أكثر قياسا في لبنان، لا سيما في هجماته على الأهداف المتصلة بهزبولا.

وعليه، فإن فانس يتحكم في خط يبدو أنه يفترض الآن في واشنطن. وتحتفظ إسرائيل بالحق في الأمن، ولكن الولايات المتحدة لم تعد تريد معالجة كل مشكلة إقليمية عن طريق التصعيد العسكري. ويستند الاتفاق مع إيران على وجه التحديد إلى فكرة إمكانية تحويل سلسلة الحرب إلى مفاوضات. وهذا هو المنطق الذي يرفضه أكثر القادة الإسرائيليين تطرفا.

إن رد فعل إيتامار بن غفير يبين عمق الخلاف. أجاب وزير إسرائيل اليميني أن الاقتراح الإسرائيلي هو معالجة « نازيز القرن الحادي والعشرين » كما تعاملت الولايات المتحدة القرن العشرين. ويؤكد هذا الرد أن المنطق يظل، في جزء من الحكومة الإسرائيلية، هو المواجهة الكاملة مع إيران وحلفائها.

إسرائيل دُعيت إلى الانضمام إلى الديناميكية أو التطبيقية

ولم تصوغ شركة JD Vance، في الأدلة العامة المتاحة، أمراً قانونياً مفصلاً يأمر إسرائيل بتطبيق كل بند من بنود المذكرة. وإسرائيل ليست طرفا في النص الموقع مع إيران. ولكن الرسالة السياسية واضحة: فواشنطن تريد الاتفاق على إحداث آثاره الإقليمية، وتحث إسرائيل على عدم تخريبه.

وقبل يومين، أعرب فانس بالفعل عن ثقته في أن إسرائيل ستصبح في نهاية المطاف طرفا في الترتيب. وادعى أن الاتفاق سيجعل إسرائيل أكثر أمانا ويجعل المنطقة بأسرها أكثر أمانا. وتتجلى هذه الفكرة في بياناتها المؤرخة 18 حزيران/يونيه: فالبيت الأبيض لا يقدم النص بوصفه امتيازا ضد إسرائيل، بل كإطار يجب أن يحمي إسرائيل أيضا عن طريق الحد من الحرب الإقليمية.

وبالنسبة لحكومة نتنياهو، فإن هذا الموقف صعب. ويريد جزء من جهاز الأمن الإسرائيلي الحفاظ على حرية الإضراب في لبنان، والحفاظ على منطقة عازلة، ومنع حزب الله من إعادة تشكيل مواقعه جنوب الليطاني. لكن (واشنطن) تعتقد أن جدول التصعيد يجب أن يمضي قدماً إذا أستمرت إسرائيل في إضرابها أو نشرها في جنوب لبنان، قد تظهر كممثل يحجب اتفاق ترامب.

ومن ثم يظل الضغط غير مباشر، ولكنه حقيقي. (فانس) يقول أن فترة الـ60 يوم تبدأ. يقول أن الولايات المتحدة تحترم نصيبها بالفعل. He says that Israeli critics exaggerate the benefits granted to Iran. ويقول إن إسرائيل لا تستطيع حل جميع مشاكلها بالقتل. ومن الصعب تجنب الاستنتاج السياسي: وتتوقع واشنطن أن تكون إسرائيل جزءا من زخم الاتفاق، حتى وإن لم تكن موقعة مباشرة.

لبنان

ولبنان هو أكثر المناطق حساسية من هذا الاختلاف. ويشمل الاتفاق الأمريكي – الإيراني الجبهة اللبنانية في إزالة التصعيد الإقليمي. ولكن إسرائيل تحتفظ بمواقف في الجنوب وتواصل تأكيد حقها في العمل ضد حزب الله. ومن جهة أخرى، يرفض حزب الله أي مناقشة بشأن أسلحته قبل الانسحاب الإسرائيلي. وتطالب الدولة اللبنانية بألا يتفاوض أحد في مكانها وأن تحترم سيادتها.

تعليقات فانس تعطي بيروت حجة جديدة. وإذا رأت الولايات المتحدة أن فترة تطبيق الاتفاق مفتوحة، فيمكن للبنان أن يطلب أخذ الجانب اللبناني من التصعيد على محمل الجد. ويشمل ذلك وقف الإضرابات، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وعودة المشردين، ودور الجيش اللبناني وإعادة البناء.

لكن (فانس) لم يعط تقويم سحب إسرائيلي عام كما أنه لم يعلن أي عقوبة في حالة رفض إسرائيل. ولا تزال الرسالة سياسية. يُبلغ عن تزايد الضغط الأمريكي بدون مزيد من التفاصيل عن الأدوات والجولة القادمة من المفاوضات اللبنانية – الأمريكية – الإسرائيلية في واشنطن ستعلن ما إذا كان هذا الضغط يتحول إلى مقترحات ملموسة.

أراد نائب الرئيس استعادة السيطرة على القصة فالصفقة بالنسبة له ليست انتصاراً حراً لإيران، ولا تخلي عن إسرائيل. وهي أداة أمريكية لإيقاف الحرب، وإعادة فتح هورموز، وتأطير طهران، ومنع الأمن الإقليمي من الاعتماد على القوة وحدها. ويضع هذا الخط إسرائيل مباشرة أمام خيار: مرافقة الاتفاق، والطعن فيه دون التسبب في فشله، أو المخاطرة بمواجهة سياسية مع حليفها الرئيسي.

تاريخ التوضيح الأمريكي

المؤتمر الصحفي ومقابلة (فانس) لذلك توضح موقف (واشنطن) الصفقة مؤقتة لكنها تبدأ الآن وتنفذ الولايات المتحدة بالفعل بعض الالتزامات العسكرية والبحرية. وستظل استحقاقات إيران مشروطة. ويعتبر النقد الإسرائيلي مفرطا. ولا يمكن أن تكون القوة العسكرية هي الرد الوحيد على التهديدات. ويجب أن تثق إسرائيل بالتحالف الأمريكي.

وهذا التوضيح لا يضع حدا للتوترات. إنها تجعلهم علناً ويجب على حكومة نتنياهو الآن أن تتعامل مع إدارة ترامب تطلب إليها أن تنظر في اتفاق مع طهران. ويرفض أكثر الوزراء الإسرائيليين تطرفا هذا المنطق. ويريد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون الحفاظ على حرية العمل في لبنان. اللبنانيون يطالبون بالانسحاب الإسرائيلي وتدعي إيران أن نهاية الاحتلال الجنوبي يجب أن تكون جزءا من الاستمرار.

فانس لم يغلق النقاش وفتحت مرحلة من الضغط السياسي. وتعكس كلماته تغييرا في النبرة: فواشنطن لم تعد تطلب من إيران احترام الاتفاق. وناشد أيضا إسرائيل أن تتوقف عن معاملة الاتفاق باعتباره تهديدا آليا وأن تعترف بأن استراتيجية الولايات المتحدة تنطوي الآن على مفاوضات بقدر ما تنطوي عليه بالقوة.

The 60 days announced on June 18 became a period of truth. سيتعين على إيران أن تثبت أنها تغير سلوكها. وعلى إسرائيل أن تقرر إلى أي مدى تقبل الديناميات الأمريكية. ويجب على لبنان أن يدافع عن سيادته دون السماح لطهران بالتكلم بالنيابة عنه. وسيتعين على الولايات المتحدة أن تبين أن كلماتها بشأن إلغاء التصعيد يمكن أن تترجم إلى جنوب لبنان، حيث يُحكم على الاتفاق الإقليمي ليس على بيانات، بل على وقف الإضرابات، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والعودة الفعالة للدولة.