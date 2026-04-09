Vatican-Washington: Pentagon charges open new crisis with Pope Leo

توتر جديد بين الفاتيكان وإدارة ترامب وفقاً لقصة نشرت أولاًThe Free PressCardinal Christophe Pierre, the representative of the Holy See in the United States, was reportedly summoned to the Pentagon after a speech by Pope Leo 14, denouncing the logical of war and the diplomacy of force. في هذا الإجتماع، وكيل وزارة سياسة البنتاغون، إلبريدج كولبي، أُفيد أنّه حثّ الكنيسة على التواؤم مع أولويات واشنطن الاستراتيجية، البنتاغون يرفض كل التخويف ويتحدث عن تبادل « محترم ومعقول » قال (جي دي فانس) أنه يريد التحقق من الحقائق قبل أن يقرر At this stage, several elements of the narrative circulated widely, but the entire scene described has not been independently and fully confirmed by official public sources.

إن الخلاف أكثر حساسية لأنه يؤثر على خط كسر تم تركيبه بين ليو الرابع عشر والقوة الأمريكية وقد ضاعف البابا منذ بداية شهادته الدعوات إلى الدبلوماسية، وحماية القانون الدولي، وضبط النفس العسكري. وفي خطابه المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2026 أمام السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي، حذر من أن الدبلوماسية القائمة على الحوار والبحث عن توافق في الآراء قد استُعيض عنها ب " منطق القوة والحرب " . قدّمت أخبار الفاتيكان هذا الخطاب كتحذير ضدّ « حرب جبارة » التي تكسب الأرض في النظام الدولي.

هذا الخطاب، وفقاً للحكايات التي تدور اليوم، كان سيثير غضب جزء من جهاز الأمن الأمريكي. العديد من تقارير الإعلام أن المسؤولين في وزارة الدفاع قد قرأوا هذا الخطاب على أنه انتقاد ضمني ولكن مباشر لمسار (واشنطن) العسكري أقوى الاتهامات تأتي من حسابات ثانوية قائمة على نفسهاThe Free Pressوالمصادر غير المسماة ولذلك لا يمكن عرضها كوقائع بنفس الدرجة التي يُعرض بها إعلان رسمي. ومن ناحية أخرى، فإن ما يتم التحقق منه هو وجود نزاع عام أوسع بين البابا وإدارة ترامب على الحرب، ومكان القوة في العلاقات الدولية، والخطاب الأمريكي إزاء إيران.

ما قصة البنتاغون تقول

ويرتكز قلب القضية على نسخة من الوقائع تعزى أولا إلىThe Free Pressثم تولت عليها عناوين أخرى According to this account, Cardinal Christophe Pierre was summoned to the Pentagon for an in camera interview with Elbridge Colby, Undersecretary of Politics. وخلال ذلك الاجتماع، كان من الممكن أن يُفسر له بشدة أن الولايات المتحدة لديها السلطة العسكرية لفرض خطها وأنه يتعين على الكنيسة الكاثوليكية أن تأخذه في الحسبان. وتشير عدة تغطية إعلامية لهذه النسخة أيضاً إلى مأدبة أفيغنون، وهي حلقة تاريخية غالباً ما تكون مرتبطة بكنيسة تخضع لتأثير سياسي قوي.

يجب أن نكون محددين هنا وفي الوقت الحاضر، لم يتأكد هذا المقطع بمحاضر رسمي، إما ببلاغ صادر عن الكرسي الرسولي، أو بسجل عام أمريكي مفصل. وعليه، فإن هذه الادعاءات تبعثها وسائط الإعلام من مصادر غير مباشرة أو مجهولة المصدر. وهناك عدة مواد تعرضها على أنها ذات مصداقية أو خطيرة، ولكن هذا لا يحل محل تأكيد مستقل. وهذه نقطة أساسية للعلاج الصحفي الصارم. وكون السرد يعمم على نطاق واسع لا يكفي لتحويله إلى حقيقة ثابتة.

ومن ناحية أخرى، فإن الإنكار الأمريكي موثق جيدا. متحدث باسم وزارة الدفاع وصف الاجتماع بأنه « مناقشة محترمة وهادفة « مناقشة « محترمة ومعقولة كما ذكرت وزارة الدفاع أنها تحافظ على احترام الكرسي الرسولي وأبدت رغبتها في مواصلة الحوار. وقد أدرج هذا الخط في عدة استعراضات للخلاف.

(جي دي فانس) اتخذ موقف أكثر حذراً عندما سألنا عن هذه القضية، قال نائب الرئيس إنه يريد التحدث إلى الكاردينال كريستوف بيير والمسؤولين الأمريكيين المعنيين لفهم ما حدث فعلاً وأضاف أنه ليس من المناسب التعليق على قصص « غير مؤكدة وغير مدعومة بالأدلة ». ومرة أخرى، تتسم الصيغة بالأهمية: فهي لا تصادق على الاتهامات، ولكنها لا تحجبها أيضا. وهو يبين في المقام الأول أن القضية قد وصلت إلى مستوى كاف من الوضوح لاشتراط رد فعل نائب الرئيس علنا.

الخطاب الصادر في 9 كانون الثاني/يناير، نقطة انطلاق التمزق

وبغية فهم السبب الذي جعل هذه القضية تنمو على هذا النحو، يجب أن نعود إلى خطاب 9 كانون الثاني/يناير. وفي ذلك اليوم، أمام الدبلوماسيين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، أدلى ليو الرابع عشر بواحد من أوضح مواقفه بشأن الحالة الدولية. Vatican وتلخص الأخبار ملاحظاتها حول ملاحظة مركزية: فالحقوق والحريات والتوازن الدولي مهددة عندما تفسح دبلوماسية الحوار المجال لمنطق القوة. The Pope denounces a world order increasingly dominated by military power and a form of habituation in war.

ولا يشير هذا النص فقط إلى الولايات المتحدة. كان عنواناً عاماً للجهات الدبلوماسية لكن مذكرته وتاريخه وسياقه أطعموا فكرة (واشنطن) بأنه كان يستهدف أيضاً موقف أمريكي وربط عدة معلقين بعد ذلك هذا الخطاب بالتوترات المتزايدة بين ليو الرابع عشر وإدارة ترمب، ولا سيما بشأن إيران والهجرة وكيفية تصور السلطة الغربية. The three American cardinals Blase Cupich, Robert McElroy and Joseph Tobin published a rare statement on 19 January on American foreign policy, covering several topics of papal speech and calling for a stricter respect for human dignity and law.

ومنذ ذلك الحين، أعلن البابا عن انتقاداته لبعض الحلقات المحددة. The Associated Press reported that it had described Donald Trump’s threat as « trump unacceptable » to « destroy Iranian civilization », judging this rhetoric contrary to international law and morally unacceptable. إذاً هذا ليس فقط فرقاً في الأسلوب وهي معارضة أساسية للغة الحرب وشرعية القوة والإطار الأخلاقي للعمل الدولي.

كريستوف بيير، شخصية دبلوماسية في مركز القضية

إن اختيار الكاردينال كريستوف بيير، إذا تأكد أنه تلقى بالفعل في البنتاجون في هذا السياق، سيكون له معنى كبير. وبصفته ممثلاً فاتيكانياً في الولايات المتحدة، فهو ليس مجرد دليل. وهو أحد أهم القنوات الدبلوماسية بين واشنطن والكرسي الرسولي. وأن استدعاء مثل هذا المحاور بعد خطاب البابوي الحاسم سيكون في حد ذاته إشارة سياسية قوية، حتى لو ظل المحتوى الدقيق للمقابلة موضع نزاع.

وفي القصص التي تعمم، يقدم الاجتماع كمحاولة للضغط على دبلوماسية الفاتيكان. المسؤولين الأمريكيين يعارضون هذه القراءة It is precisely this gap that makes the case so explosive: on the one hand, an accusation of ideological pacing the Church; on the other, an American version that speaks of a simple frank but normal exchange between institutional interlocutors. At this stage, without public minutes or detailed confirmation of the Vatican, serious journalism must reveal this contradiction instead of artificially deciding.

وهذا لا يمنعنا من رؤية الجاذبية الرمزية للاتهام. الإشارة المُفتَرضة إلى بابا أبيغنون ليست صورة محايدة وهي تشير إلى إحدى أكثر الفترات حساسية في تاريخ الكنيسة، وكثيرا ما تفسر على أنها التبعية المفرطة للسلطة الروحية على السلطة الزمنية. واستخدام هذه المقارنة في تبادل مع ممثل فاتيكان، إذا كان ذلك جيدا، سيكون حشد رمز تاريخي للتبعية السياسية. وهذا يفسر بالتحديد قوة الرد التي تولدها التاريخ.

البيت الأبيض، رفض الفاتيكان ورمز لامبيدوسا

الجزء الآخر من الأزمة يتعلق بجدول أعمال البابا It is well established that an invitation to visit the United States was transmitted to him in May 2025 during a meeting between JD Vance and Leo رابع عشر. وبعد ذلك قدم نائب الرئيس إلى البابا دعوة من دونالد ترامب والسيدة الأولى لزيارة الولايات المتحدة.

غير أن ما هو أقل توثيقا بكثير هو الصلة المباشرة بين هذه الدعوة، والاجتماع المزعوم للبنتاغون، واحتمال الرفض. وأفادت وسائط الإعلام بأن الفاتيكان رفض دعوة من البيت الأبيض للذكرى السنوية الـ 250 للولايات المتحدة. غير أن ذلك يستند أساساً، في مصادر يسهل الوصول إليها، إلى التقارير الثانوية والمسؤولين غير المعينين. بالتوازي،واشنطن بوستAs early as February, according to Vatican spokesman Matteo Bruni, Leo 14, did not go to the United States in 2026 and sought to position himself as a global pope, not centered on his country of origin. ومن ثم، فإن هذا التفسير الأكثر مؤسسيا موجود أيضا.

ومن جهة أخرى، كانت الرحلة إلى لامبيدوسا في 4 تموز/يوليه 2026 رسمية. وأعلنت أخبار الفاتيكان في شباط/فبراير أن البابا سيزور الجزيرة في 4 تموز/يوليه كجزء من رحلاته الرعوية إلى إيطاليا. كما يؤكد الجدول الفاتيكاني هذه الزيارة. الرمز قوي، بدلاً من احتفال أمريكي، (ليو 14) سيكون في عالم جزري مرتبط بالهجرة، ودراما البحر الأبيض المتوسط وذاكرة (فرانسيس) القطبية. ولكن يجب أن نكون حذرين بشأن التفسير السياسي المطلق لهذا الخيار. السفر رسمي؛ والفكرة القائلة بأنه تم تصوره كرد مباشر على واشنطن لا تزال فكرة أكثر تفسيرا.

أزمة تتجاوز مجرد نزاع على البروتوكول

وحتى باستبعاد العناصر غير المؤكدة، فإن التوتر حقيقي. ليس فقط عن اجتماع متنازع عليه ويعزى ذلك إلى تعارض متزايد الوضوح بين رأيين عالميين. فمن جهة، تقوم إدارة أمريكية بقراءة استراتيجية صعبة، تركز على السلطة، وعلاقات السلطة، وإثبات التفوق. ومن ناحية أخرى، فإن البابا الذي يكرر أن الحرب لا تحل الأزمات، ولا يمكن لهذه القوة أن تحل محل القانون، وأن المدنيين يدفعون دائما ثمن المغامرات العسكرية.

إن الاحتكاك أعمق منذ أن كان ليو الرابع عشر أول بابا ولد في الولايات المتحدة كان بإمكان (واشنطن) أن يأمل في إقامة رابطة متميزة إن بداية شهادته القطبية تدل على العكس: الحذر من زيارة أمريكية، وانتقاد إيران، والإصرار على الدبلوماسية، والرفض الظاهر للتدخل في تراب أمريكي وطني أو جيوسياسي. والتناقض سياسي وأخلاقي بل رمزي. ويشرح لماذا يمكن أن ينظر في الفاتيكان إلى اجتماع في البنتاجون، إذا كان قد أخذ حقاً النبرة التي وصفها بعض وسائط الإعلام، على أنها نقطة تحول. والجملة الأخيرة هي تحليل للوقائع المثبتة علناً وللحسابات المتناقضة للاجتماع.

It should also be noted that the US authorities have not chosen the frontal counterattack. The Pentagon denied, but in a relatively measured language. (جي دي فانس) قد حان الوقت وهذا يوحي بالوعي بالطبيعة المرهقة للموضوع. إن لمس الفاتيكان، أو إعطاء الانطباع بأنه أراد تخويف الدبلوماسية القطبية، هو خطر سياسي في بلد لا يزال فيه الكاثوليكية قوة دينية وثقافية كبرى.