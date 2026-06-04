WHO: الصحة اللبنانية عند حافة التمزق

تقرير منظمة الصحة العالمية عن الحالة رقم 10 بشأن تصعيد الشرق الأوسطوضع لبنان في مركز الطوارئ الصحية التي لم تعد تقتصر على القتال. وفي الفترة من 2 آذار/مارس إلى 2 حزيران/يونيه 2026، سجل البلد 468 3 حالة وفاة و 577 10 إصابة. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 17 نيسان/أبريل، ظلت منظمة الصحة العالمية تسجل 965 حالة وفاة و 918 2 إصابة. تشير هذه الأرقام إلى فشل خفض التصعيد الذي فشل في حماية المدنيين والمستشفيات ومقدمي الرعاية. ومن ثم تصبح الصحة في لبنان مؤشرا للصراع الذي يستمر بأشكال متعددة: السكتات، والتشرد، والأمراض المعدية، وانهيار الخدمات، والصدمات النفسية، ونقص التمويل الدولي. ونجح البلد في الحصول على قرار في جمعية الصحة العالمية لحماية الرعاية في أوقات الحرب. ولكن على الأرض، الهجمات على المرافق الطبية مستمرة.

النصر الدبلوماسي، الفشل على الأرض

التناقض شديد وفي جنيف، اعتمدت جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعين قراراً مقدماً من لبنان ومدعوماً من مجلس وزراء الصحة العرب. ويدعو النص إلى تعزيز حماية الخدمات الصحية، والمحافظة على الدعم الدولي، وتحسين المساعدة التنفيذية للحفاظ على الرعاية الأساسية أثناء النزاعات. وتتيح هذه المبادرة لبيروت رؤية دبلوماسية مفيدة. وتشير أيضاً إلى أن حماية المستشفيات والموظفين الطبيين ليست خدمة إنسانية. وهو يندرج في إطار القانون الدولي ومسؤولية أطراف النزاع. ولكن النطاق السياسي لهذا القرار يتأثر على الفور بالبيانات الواردة في التقرير نفسه.

وسجلت منظمة الصحة العالمية 191 هجوما على الرعاية الصحية في لبنان منذ 2 آذار/مارس. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل 128 من العاملين في مجال الصحة وإصابة 357 آخرين بجروح. وفي الفترة ما بين 23 و 31 أيار/مايو وحده، تحققت المنظمة من ستة عشر هجوما، منها خمس وفيات و 34 إصابة بين مقدمي الرعاية. في 1 يونيو، أصيب مستشفى جبل أمل في صور. وقتل أربعة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 127 شخصا بجروح، من بينهم 39 موظفا طبيا وممرضا وإداريا. وأثرت الأضرار على عدة طوابق، وإدارات داخلية، وقوف السيارات، والمباني المتاخمة، وإدارة الطوارئ، ووحدة الرعاية المكثفة. ثم يصبح المستشفى نفسه ساحة معركة.

وهذا الواقع يقوض أي قراءة مطمئنة لوقف إطلاق النار. إن وقف الأعمال العدائية الذي يترك المستشفيات مكشوفة ليس حماية فعالة. ولا يمكن لمقدمي الرعاية أن يعملوا في خدمات متضررة بدون أمن، وبدون معدات كافية، وبتهديد دائم بتأثير جديد. ويتردد المرضى في زيارة المرافق التي قد تتأثر أو تتأثر. سيارات الإسعاف ترى رحلاتهم تصبح أكثر خطورة وتُبلغ الأسر عن الرعاية الأساسية للخوف من الطرق أو الضربات أو قطع الطرق. لذا الحرب لا تقتل فقط بالتفجيرات ويقتل أيضا من خلال منع الاستمرارية الطبية.

الصحة في لبنان في أزمة نظامية

ويصف التقرير نظاما صحيا يستوعب الصدمات المتزامنة. ولا تزال 42 مركزا للرعاية الصحية الأولية وثلاثة مستشفيات مغلقة. وعانى سبعة عشر مستشفى من أضرار جزئية، منها مستشفيان يعانيان من أضرار هيكلية كبيرة. كما تأثرت مائة وثمانية عشر صيدلية ومستودعات صيدلانية. هذه القائمة ليست محاسبة فقط وهو يبين تدهور شبكة أضعفها بالفعل الأزمة الاقتصادية، ونقص الأدوية، ونزوح بعض الموظفين المهرة، وضعف التمويل العام. ويدخل لبنان هذه الحرب بنظام ضعيف. ويجب عليها الآن إدارة الإصابات الجماعية، والمشردين داخليا، والأمراض المعدية، والاحتياجات المزمنة.

فالاحتياجات التي حددتها منظمة الصحة العالمية ثقيلة: اللوازم اللازمة للصدمات والجراحة، وقدرات مصارف الدم، والموظفين المدربين، والأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، والتشخيص، ومعدات الطوارئ. هذه العيوب تؤثر مباشرة على المرضى الإصابات الخطيرة تتطلب جراحة، دم، تخدير، مضادات حيوية وأفرقة يمكنها التدخل بسرعة يحتاج مريض مصاب بمرض السكري أو القلبي إلى علاج منتظم، حتى لو تم تدمير منزله. ويجب أن تجد المرأة الحامل أمومة وظيفية. ويصبح الطفل غير المطعون عرضة للإصابة عندما تقطع خدمات الوقاية. وهكذا تنتقل الأزمة الصحية من حالات الطوارئ إلى كامل سلسلة الرعاية الصحية.

كما أن الصحة في لبنان مهددة بالتشريد الجماعي للسكان. وفي 21 أيار/مايو، كان 714 127 شخصا يعيشون في 631 مأوى جماعيا في جميع أنحاء البلد، أي بزيادة قدرها 14 في المائة منذ 17 نيسان/أبريل. وتبين هذه الأرقام أن وقف إطلاق النار المعلن لم يؤد إلى عودة هامة. وتوفر الملاجئ الجماعية الحد الأدنى من الحماية، ولكنها تركز على المخاطر. ويؤدي الاكتظاظ، ومحدودية المياه، وعدم كفاية المرافق الصحية، والنضوج، والدفء، والإجهاد، إلى خلق منطقة تفضي إلى العدوى. والنساء والأطفال والمسنين والمرضى المزمنون يدفعون أكبر ثمن لهذه الحياة المعلقة.

الإسهال الحاد، السكاب، القمل: ملاجئ حية

وتوضح الزيادة في الإسهال المائي الحاد هذا الضعف. ويبين التقرير زيادة قدرها 504 حالات في الأسبوع من 17 إلى 803 حالات في الأسبوع 20، أي ما مجموعه 777 2 حالة. ولم يتم اكتشاف أي حالات مؤكدة من الكوليرا في هذه المرحلة. وهذه الدقة مهمة، ولكن ينبغي ألا تؤدي إلى التقليل إلى أدنى حد من الإشارة التحذيرية. وكثيراً ما يشير الإسهال الشديد إلى مشاكل في المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والرصد. في الملاجئ المكتظة يمكن أن تنتشر بسرعة. كما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأطفال وتفاقم الأمراض الحالية وتشبع الفرق الطبية التي تم تعبئتها بالفعل من قبل جرحى الحرب.

واستجابت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية بأداة بسيطة، ولكنها تكشف عن طبيعة الأزمة: كتيب للتوعية الصحية لنحو 000 130 من المشردين الذين يعيشون في مآوي جماعية. وهي تركز على الوقاية من الأمراض المعدية المشتركة وتستجيب لتقارير القمل والجرب وغيرها من الأمراض التي تؤثر بصفة خاصة على النساء والأطفال. ويجب أن تصل إلى نحو 000 34 أسرة مدمجة في توزيع مجموعات المواد الصحية. وهذه المبادرة مفيدة. وهو يبين أيضا أن لبنان ينخفض إلى الوقاية من أمراض النضوج في الملاجئ، في حين أن المناقشة الدبلوماسية تتحدث عن وقف إطلاق النار والأمن الإقليمي.

وتضيف حركات السكان إلى سوريا بعدا عبر الحدود. ومنذ 2 آذار/مارس، عبر 582 448 شخصا من خلال المعابر الرسمية من لبنان إلى سوريا. These include 367,291 Syrians and 81,291 Lebanese. هذا التدفق عكس التمثيل المعتاد ولسنوات، كانت سوريا بلد المغادرة ولبنان مكان ترحيب. فالحرب الإقليمية تتجه الآن إلى لبنانية إلى بلد هش يتسم بانعدام الأمن والنقص وانتشار الأوبئة. ويشير التقرير إلى 545 حالة إصابة بالحصبة في سوريا منذ كانون الثاني/يناير، وقعت 96 حالة منها في الأسبوعين الماضيين، وحدثت أكثر من 800 5 حالة إصابة بداء الليشمانوس في الربع الأول.

أزمة لبنانية في منطقة المرضى

ويؤثر هذا التدفق من المخاطر تأثيرا مباشرا على لبنان. ولا يعيق الجبهات الأمراض، ولا سيما عندما تتعرض الأسر للضغوط، مع أطفال غير متحصنين، وقلة فرص الحصول على المياه النقية ونظم المراقبة المكتظة. الحصبة معدية جداً ويتطور التهاب الجلدي في البيئات المتدهورة. ويتوقف الإسهال البغيض إلى حد كبير على ظروف المياه والصرف الصحي. ولم يعد بالإمكان اعتبار الصحة العامة اللبنانية ملفاً وطنياً معزولاً. وهو يعتمد على الطرق، والملاجئ، والمعابر الحدودية، وحملات التطعيم، ونظم الإنذار، والتنسيق مع البلدان المجاورة.

ويزيد التقرير الإقليمي من توسيع الصورة. وقد أبلغ العراق عن 88 حالة مؤكدة من الحمى الهامورية – الكونغوية منذ بداية عام 2026، بما في ذلك ثماني حالات وفاة. وفي 3 حزيران/يونيه، تعرضت الكويت لإضرابات في مطارها ومناطقها السكنية ومرافقها المدنية والدبلوماسية، حيث أصيب واحد من القتلى وثلاثة وستين جريحا؛ وأثرت ديبرايس على دار الأمم المتحدة، حيث يوجد مكتب منظمة الصحة العالمية، دون وقوع أي إصابات. وأبلغت إيران عن 375 3 حالة وفاة بين المدنيين وأكثر من 806 33 إصابة، فضلاً عن 26 اعتداءً تم التحقق منها على الرعاية الصحية، في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 6 نيسان/أبريل. وتبين هذه العناصر منطقة تتعرض فيها النظم الصحية للقنبلتين وتعطل الإمدادات والأمراض.

وبالنسبة للبنان، فإن هذا البعد الإقليمي ليس مجردا. وتتوقف سلاسل الإمداد الطبي على الطرق والموانئ والمطارات وتكاليف النقل والاستقرار الإقليمي. وتلاحظ منظمة الصحة العالمية أن مركزها اللوجستي في دبي لا يزال يعمل، ولكنه يخضع لعمليات تسليم أقل من المتوسط بسبب القيود المفروضة على الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل. وهي تحتفظ بمبلغ 3.46 ملايين دولار من التدابير الطبية المضادة جاهزة للانتشار في 26 بلدا، أو ما يقرب من 200 طن من الإمدادات. ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، سلمت المنظمة مبلغ 4.57 ملايين دولار من التدابير المضادة إلى 24 بلدا. وتبين هذه الأرقام القدرة. كما أنها تكشف عن طلب يتجاوز الوسائل.

جواب مفيد، ولكن لا يزال محدودا

إن استجابة منظمة الصحة العالمية في لبنان تجمع بين عدة أولويات. ودربت المنظمة أطباء حالات الطوارئ على إعداد المخاطر الإشعاعية والنووية والتصدي لها، ثم دعمت نشر تدريب إضافي في المستشفيات. وأرسلت 120 كيسا من حقائب الصدمات إلى الإسعاف والأفرقة الطبية الطارئة من أجل تعزيز التأهب لتدفقات كبيرة من الجرحى. ويمول البرنامج أيضاً عمليات الاستشفاء ذات الصلة بالصدمات بالنسبة للمرضى غير اللبنانيين المتأثرين بالصراع: 101 مريض في 23 مستشفى، بمن فيهم السوريون والعمال المهاجرون؛ وحوالي ربع المستفيدين دون سن الثامنة عشرة. الضربات الحربية خارج القوميات.

ويستحق هذا الدعم للشعب غير اللبناني الاهتمام. وأشارت إلى أن النظام الصحي اللبناني يرعى العديد من السكان في وقت تتقلص فيه الموارد. وكثيرا ما يكون اللاجئون السوريون والعمال المهاجرون والأسر المشردة من بين أكثر الفئات ضعفا. ومن شأن استبعادهم من الرعاية أن يزيد من المخاطر الصحية للجميع. ويتطلب تحمل هذه التكاليف تمويلاً خارجياً. ولذلك يواجه لبنان معضلة إنسانية وضريبية: إذ يجب عليه أن يحافظ على استجابة شاملة في الوقت الذي تتعرض فيه هياكله الأساسية للهجوم، ولا تزال أمواله غير قادرة على استيعاب الصدمة وحدها.

الصحة العقلية هي خط آخر من التمزق. وأبلغت منظمة الصحة العالمية عن مواصلة التدريب على المهارات النفسية – الاجتماعية في مجال تقنيات إزالة التصعيد، حيث تم تدريب 35 مهنيا إضافيا. كما يعمل على تعزيز التنسيق في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي على المستوى دون الوطني. وتبدو هذه التدابير متواضعة في مواجهة حجم الصدمة. لكنها ضرورية العمال يعملون تحت التهديد ويعيش المشردون في حالة من عدم اليقين. الأطفال يسمعون الإنفجارات ويفقدون علاماتهم ويرون مدارسهم مغلقة ويجب على الأسر المثقفة أن تنجو في مآوي أو منازل متضررة. وتترك الحرب جروحاً لا تلتقطها إحصاءات القتلى والجرحى.

نقص التمويل، واجهة أخرى للأزمة

وأهم نقطة في التقرير هي التمويل. ودعوة منظمة الصحة العالمية العاجلة لصراع الشرق الأوسط تدعو إلى مبلغ 30.3 مليون دولار. ولا تمول إلا بنسبة 12 في المائة. وتحتاج النداءات الصحية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ إلى 633 مليون دولار وتمول بنسبة 49 في المائة. عجز النداء الأول مقلق ويحدث ذلك مع استمرار الهجمات على الرعاية، وقرب المستشفيات، وازدياد عدد المشردين، وتطور الأمراض المعدية. وتشجب الحكومات الانتهاكات، ولكنها لا تمول الاحتياجات. وهذا التناقض يضعف أي رد.

وينطوي نقص التمويل على آثار ملموسة. وهو يؤخر شراء الأدوية، ويحد من الأفرقة المتنقلة، ويعوق المراقبة الوبائية، ويقلل من التدريب، ويعقد عملية تسليم الإمدادات، ويرغم الشركاء على الاختيار بين الأولويات التي هي جميعها ملحة. هل ينبغي أن نمول حقائب الصدمات، والمضادات الحيوية، والعلاجات المزمنة، والمياه والمرافق الصحية في الملاجئ، وحملات التطعيم، والمستشفيات المتضررة أو الرعاية النفسية؟ وفي نظام ممول تمويلا سليما، ستكون هذه الاحتياجات مكملة. In a 12% funded response, they become competitors.

ويقدم التقرير نداءات واضحة: حماية الرعاية في جميع الأوقات، وضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى المعونة والمرضى واسعافات الإسعاف والموظفين، والحفاظ على الهياكل الأساسية الحيوية للمياه والطاقة، والحفاظ على العمليات الإنسانية، وتوفير التمويل العاجل للأنشطة الصحية. ويبدو أن هذه المطالب أساسية. وتكرارهم يدل على عدم احترامهم. والهجوم على مستشفى، وإغلاق المراكز الصحية، وانتشار الأمراض في الملاجئ، ونقص الأموال، يشير إلى الإفلاس الجماعي. ويتحمل أطراف النزاع المسؤولية المباشرة عن العنف. ويتحمل المانحون عدم كفاية الاستجابة.

وقد نجح لبنان في تقديم قرار دولي بشأن حماية الرعاية. إنها مقتطفات دبلوماسية. غير أن هذا النجاح سيظل رمزياً إذا استمرت المستشفيات في ضربها، إذا مات مقدمو الرعاية، وإذا دخل المشردون إلى المآوي، وإذا ظلت النداءات الإنسانية فارغة تقريباً. ولا تقاس الحماية الصحية بالنصوص المعتمدة في جنيف. يتم قياسها في صور ومرجعيون والملاجئ الجماعية وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية المغلقة والصيدليات المتضررة والأسر التي لا تزال تنتظر العودة. والتقرير الشهري المقبل لمنظمة الصحة العالمية، الذي أعلن في 2 تموز/يوليه، سيبين ما إذا كان وقف إطلاق النار قد بدأ أخيرا في حماية المرضى، أو ما إذا كانت الصحة في لبنان لا تزال أكثر ضحايا الحرب التي ترفض التوقف.