Zugzwang in the Gulf: when all options lead to loss

هناك لحظات في التاريخ عندما تتوقف الجيوسياسيون عن اللعب بالنفوذ لكي يصبحوا ميكانيكيين لا يطاق إن المواجهة المفتوحة – أو الجبانة – بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران تضع اليوم ملك الخليج في موقف يشير إلى مفهوم معروف جيدا للاعبي الشطرنج: زوغزوانغ. وضع حيث كل طلقة متاحة يزيد الوضع سوءاً

على مدى عقدين، كانت قوى الخليج تعتقد أنها يمكن أن تلعب على عدة طاولات في آن واحد. واستثمروا على نطاق واسع في أفريقيا، وأخذوا قدما في الموانئ الاستراتيجية للبحر الأحمر، وأثروا على الأرصدة الهشة للسودان، بينما كانوا يتمسكون بمظلة الأمن الأمريكية. وقد استندت هذه الاستراتيجية إلى افتراض ضمني بأن التنافس بين إيران وأمريكا سيظل قائما، ويمكن إدارته، ويكاد يكون مجردا.

هذا الافتراض ينهار

واليوم، يظهر سيناريوهان. لا أحد يحبذ

وفي البداية، تقاوم إيران، وتدفع نقدا، وتنجو – وتحوّل هذه النجاة إلى انتصار استراتيجي. لن يكون انتصاراً عسكرياً كلاسيكياً بل انتصاراً للتحمل والتشبع واللبس والدموع إنتصار في (كاربوف)، حيث لا يدمر الخصم، ولكن محايد.

In such a case, the Gulf monarchies become immediately vulnerable. ليس عن طريق الغزو المباشر – غير المرجح – بل بالضغط السياسي والاقتصادي والأمني المستمر. يمكن لإيران أن تطلب ما لم تحصل عليه أبداً: استجواب الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. إغلاق أو على الأقل تحييد القواعد التي تشكل اليوم حجر الزاوية لأمن الخليج.

وسيكون لهذا التحول عواقب وخيمة. وستتعرض مصداقية النظم للتقويض. وسيبدأ المستثمرون الدوليون، الذين تستند ثقتهم إلى حد كبير إلى الاستقرار الأمني الذي تضمنه واشنطن، في إعادة النظر في تعرضهم. إن المشاريع الرئيسية – المجاميع، والأموال السيادية، والطموحات التكنولوجية – تبدو فجأة هشة أو حتى مضاربة.

وبعبارة أخرى، فإن بقاء إيران من شأنه أن يجلب بلدان الخليج إلى عهد من التبعية الاستراتيجية العكسية. وسينتقلون من الجهات الفاعلة إلى أهداف الطاقة الإقليمية.

وفي السيناريو الثاني، تسود الولايات المتحدة بوضوح. إيران ضعيفة أو محتواها أو حتى محايدة بشكل دائم. على الورق، هذا يجب أن يطمئن حلفاء الخليج

لكن هذا النصر له ثمن وهذا السعر لن يدفع في واشنطن

إن التاريخ الحديث لا يكتنفه الغموض: فالحرب الأمريكية في الشرق الأوسط كانت دائما، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مموّلة من البتروقراطية. وسواء من خلال عمليات شراء الأسلحة على نطاق واسع، أو الاتفاقات الأمنية، أو المساهمات المباشرة، أو الآليات المالية الأكثر رصانة، فإن مشروع القانون يُعهد إليه بصورة منهجية بمصادر خارجية.

وفي هذا السيناريو، تجد بلدان الخليج نفسها مضطرة إلى تمويل حمايتها – على مستوى غير مسبوق. وستكون الميزانيات السيادية، التي تجري بالفعل تحولات اقتصادية طموحة، تحت الضغط. وينبغي إعادة تحديد الأولويات. وسيصبح الاستثمار الخارجي – ولا سيما في أفريقيا والسودان – ثانويا بل غير مستدام.

ولا بد من توضيح أن طموحات التوسع الاقتصادي والتأثير في الخليج تقوم على شرط أساسي – سيولة متاحة. لكن هذه السيولة ليست غير محدودة وهو يعتمد على أسعار الطاقة والاستقرار الإقليمي وتكلفة الأمن.

وإذا أصبح الأمن مكلفاً هيكلياً، يصبح التوسع ترفاً.

وفي كلتا الحالتين، تكون النتيجة هي: الانسحاب.

نسخة استراتيجية، أولاً أقل تدخلات غير مباشرة، ومراهنات جيوسياسية أقل مخاطرة، وأقل توقعات في مناطق غير مستقرة مثل السودان.

ثوب اقتصادي، ثم. الأولوية الممنوحة للتوحيد الداخلي بدلا من التوسع الخارجي. Stricter arbitrations, increased selectivity, abandonment of peripheral projects.

أعني، ضبط النفس النفسي. The end of an illusion: that of a Gulf capable of playing the rank of the great powers without assuming the fundamental constraints.

الشيء الأكثر إثارة في هذه التشكيلة هو أن معضلة الخليج لا تعتمد على قراراتها. ويقع في دينامية تتجاوزها. ومهما كانت نتيجة النزاع، فإن مجال المناورة قد انخفض.

هذا بالضبط هو، zugzwang الجيوسياسي.

الانتقال هو الخسارة.

لا تتحرك، انها تخسر أيضا.

In this context, the only rational strategy is no longer expansion, but preservation. Reduce exposure, secure gains, avoid unnecessary commitments. وبعبارة أخرى، الانتقال من منطق الإمبراطورية إلى منطق البقاء.

ويبين التاريخ أن السلطات التي ترفض هذا التغيير في الوقت المحدد تدفع الثمن الباهظ.

ويواجه الخليج اليوم هذا الخيار – الرصين، ولكنه حاسم.