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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

من قبل نادين سايغ، جامعة فرانكو – سيريان، هي مضيفة جمعية خيرية « الصحراء » لمساعدة السوريين المتأثرين بالحرب. المساهمhttps://www.madaniya.info/قائمة مساهماته في هذه الوصلةhttps://www.madaniya.info/author/nadine-saygh/

Trajans Markets, Rome

In the exhilarating landscape of Old Syria, the cradle of cultures, knowledge and intellectual circulation, emerges a singular figure: أبودور من دمشق. كان أحد أذكى عقول الامبراطورية الرومانية في القرن الثاني حتى أصبح المهندس المعماري الذي عينه الامبراطور تريجان. ومع ذلك، فإن اسمه كثيراً ما يكشّف وراء المعالم التي تصوّرها، وما زال مستمراً، اليوم، في هيكلة الخيال الحضري الغربي.

سوري في قلب السلطة الإمبراطورية

ولد في دمشق، ثم في مركز كوسموبوليتان حيث تختلط التقاليد المحلية وتأثيرات غريكو – رومان، ترعرع أبولودور في بيئة كان فيها الإبداع ضرورة بقدر ما كان الفن.

إتقانه من الهندسة العسكرية والمدنية قاده للإنضمام إلى حضانة (تراجان) والذي أصبح من أقرب المستشارين التقنيين وتذكر رحلته كيف أن المبادلات بين الشرق والغرب كانت بعيدة عن ملامح التمزق والديناميات الخصبة التي يحملها الرجال والنساء القادرين على الملاحة بين العالمين.

العبقري وراء النصب التذكارية

(أبولدور) يترك أثراً عميقاً على (روما) الإمبراطورية. He was awarded the Trajan forum, the largest of the imperial fora, a real feat of urban development. عمود (تراجان)، تحفة سردية في الحجر، ملفوفة على برميلها تاريخ غزو (داسيا). جسر (تراجان) على نهر (دانوب) يعتبر أطول جسر في العالم القديم. The Trajan market, often described as the first marketing centre in history. ومن خلال هذه الأعمال، أعادت المنظمة تعريف استخدام الفضاء العام: مكاناً للقوة، بالطبع، ولكن أيضاً مساحة من الحياة السردية والجماعية.

بين الابتكار والرؤية

ما يميز (أبولدور) ليس فقط مواهبه التقنية، بل قدرته على توقع احتياجات المجتمع المتغير. وفي مشاريعه، لا يعزل الهيكل أبدا.

وهو جزء من سرد سياسي واجتماعي ورمزي. ابن (ليفانت) كان قادراً على أن يقدم لروما لغة معمارية جديدة تجمع بين التصلب العسكري والنسيج الكلاسيكي والحساسية الشرقية حوار الثقافات التي لا تزال حجارتها شاهدة.

واليوم، بينما تمر سورية بأوقات عصيبة، ودفع تراثها ثمناً باهظاً، فإن رقم أبولودور دمشق يعود إلى قوة معينة. وتشير إلى أن الأراضي السورية قد ولدت مبدعين قادرين على التأثير الدائم على العالم. إعادة اكتشاف (أبولدور) أيضاً تعترف بمكانة (سوريا) في التاريخ العالمي للإبداع، الفكر والجمال!