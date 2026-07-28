أراد 🎥 ليندسي غراهام قصف لبنان بنتنياهو

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مات في 12 يوليو من تمزق أورطي، السيناتور الأمريكي ليندزي غراهام دفن هذا الثلاثاء في واشنطن. وفي اليوم السابق، يكشف فيلم وثائقي جديد أعده المدير أليكس هولدر عن صور أصيب بها قبل وفاته: غراهام يوبيلي أمام الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران، ويقارن ترامب ونتنياهو بروزفلت وتشرشل، ويقترح من جانب واحد على رئيس الوزراء الإسرائيلي المعونة العسكرية الأمريكية ضد لبنان، وتتراجع نتنياهو – في الوقت الراهن.

– LibnaNEWS.com

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