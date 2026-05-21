استعراض صحفي: أوقف لبنان عن المفاوضات الإقليمية والواجهة الجنوبية

استراحة دبلوماسية هشة حول إيران

وتضع الصحافة يوم الخميس 21 أيار/مايو 2026 لبنان على مفترق طرق اثنين من الديناميات. فمن جهة، يبدو أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تخفف من خطر الاحتراق الإقليمي. ومن ناحية أخرى، لا تزال الجبهة الجنوبية نشطة، مع الضربات والمحاولات الإسرائيلية والتحضيرات لإجراء محادثات أمنية في واشنطن. ويقول آد ديار في 21 أيار/مايو 2026 إن المناخ حول الصراع الأمريكي – الإيراني قد تغير بسرعة. The newspaper refers to indirect exchanges under Pakistani mediation, with pressure from the Gulf to avoid a new war. ووفقا لهذه القراءة، تسعى طهران أيضا إلى إدراج المسألة اللبنانية في أي اتفاق إقليمي، حيث لا يزال استقرار لبنان مرتبطا بالأرض حيث تحتفظ إيران بالنفوذ.

وأفاد الأخبار في 21 أيار/مايو 2026 بأن دونالد ترامب وبنجامين نتنياهو أجرىا تبادلا متوترا بشأن إيران. الصحف تقول أن الرئيس الأمريكي قال أن نتنياهو سيفعل ما طلب منه فعله في هذا الملف ويستشهد أيضاً بمصادر تفيد بأن واشنطن وطهران يعملان على وضع خطاب نوايا لإنهاء الحرب. وهذه البيانات تضع لبنان في انتظار شديد. وإذا أصبح الاتفاق واضحا، يمكن إدراج الجبهة الجنوبية في منطق تناقص التوتر. ومن ناحية أخرى، إذا فشلت المناقشات، يعتقد آد ديار أن لبنان يمكن أن يدخل في حرب طويلة اللبس والدموع، دون أفق واضح.

The Al Quds Al Arabi reported on 21 May 2026 that Saudi Foreign Minister Fayçal bin Farhane welcomed Donald Trump’s decision to give the negotiations an additional chance. ودعا إيران إلى اغتنام هذه الفرصة لتجنب التصعيد الخطير. وتقول الصحيفة نفسها أن وزير باكستان الداخلي، محسن نكافي، زار إيران للمرة الثانية في أقل من أسبوع. وتبين هذه الحركات أن التسلسل الحالي لا يقتصر على واشنطن وطهران. It also mobilizes Riyadh, Islamabad and capitals concerned with the security of the Strait of Ormuz.

يُعدّ واشنطن ممراً آمناً على الملف اللبناني

وعلى المستوى اللبناني، يسيطر 29 أيار/مايو على بعضها. وهو يطابق الإصدار المقرر لعنصر أمني في البنتاغون. The Al Quds Al Arabi, May 21, 2026, reports that Washington is seeking to move from a simple truce to broader security arrangements. وستؤثر هذه الترتيبات على مستقبل جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، وشكل التنسيق بين بيروت وتل أبيب. وتقتبس الصحيفة من تحليل آلان ساركيس أنه ليس مجرد محادثات سياسية بل عملية ذات بعد أمني كبير. ومن المقرر أن تبدأ هذه العملية رسميا في البنتاجون في 29 أيار/مايو.

ويضيف » القديس العربي » أن الطريق التفاوضي سيجعل الجيش اللبناني هو الفاعل الرئيسي في الجنوب. ولن يكون حزب الله شريكا مباشرا للاتفاق المتوقع. وتقع مسؤولية الأمن على الدولة اللبنانية. وتشير الصحيفة نفسها إلى أن الولاية المسندة إلى العملية المقبلة هي تعزيز التنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل تحت رعاية أمريكية. وتخلق هذه التركيبة توترا داخليا. بعض المسؤولين يرونها طريقة لإيقاف الإضرابات ويرى الآخر أنه محاولة لفرض حقائق سياسية وعسكرية تحت ضغط الحرب.

ويكتب الشق في 21 أيار/مايو 2026 أن الولايات المتحدة ملتزمة بالوسائل الدبلوماسية والأمنية للدفع إلى اتفاق دائم بين لبنان وإسرائيل. The newspaper mentions a team of officials from the US State Department and the Pentagon. ويجب عليها أن تتابع التطورات وأن تستجيب للاضطرابات المحتملة في العملية. ويضيف الشق أن الرئيس جوزيف أوون يتابع القضية شخصيا، فيما يتعلق بالتمثيل اللبناني في واشنطن والعواصم المعنية. The newspaper also highlights the existence of coordination between Joseph Aoun, Nawaf Salam and Nabih Berri.

الجبهة الجنوبية تضغط على الولاية

والدبلوماسية تتقدم مع استمرار التوتر في الحالة العسكرية. ويفيد آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن إسرائيل تحاول تعميق وجودها في جنوب لبنان. The newspaper states that the continued Israeli violations of the ceasefire make Lebanese participation in the security process more difficult. ولذلك، تتردد بيروت بين الوجود على طاولة واشنطن وشرط الوقف الواضح للإضرابات. جوزيف أوون ونواف سلام يواجهان خيارا صعبا. إنهم بحاجة للقناة الأمريكية لكنهم لا يستطيعون تجاهل الهجمات إلى الجنوب.

ويفصِّل القديس العربي تفاصيل القتال حول حداثا في 21 أيار/مايو 2026. According to the newspaper, Hezbollah claims to have rejected another Israeli attempt. وهو يحفز تدمير دبابة رابعة وسحب القوة الإسرائيلية باتجاه رصف. وتشير المادة نفسها إلى تقارير من موقع والا الإسرائيلي عن إصابة قائد اللواء المصفحة 401 وعدة جنود بجراح طائرة بدون طيار أطلقها حزب الله. وتبين هذه الأدلة أن الجبهة الجنوبية ليست مجرد توتر متبقي. ولا يزال هناك مجال للمواجهة المباشرة.

Annahar, May 21, 2026, expanded military reading. الصحيفة تتساءل عن الانتقال من « أحزمة » إلى منطق تركيب مستدام محتمل في الجنوب. He believes that the Israeli debate on southern Lebanon cannot be reduced to religious fiction or a marginal statement. وتكمن المخاطرة، وفقاً للصحيفة، في البيئة السياسية والعسكرية التي تجعل هذه الأفكار ممكنة. ويتمشى ذلك مع الشواغل التي أعربت عنها مصادر أخرى. والسؤال لم يعد مجرد وقف إطلاق النار. فهي تصبح الحدود، والسيطرة على الأرض، وقدرة الدولة اللبنانية على منع واقع دائم مفروض بالقوة.

(جوزيف أوون) يسعى إلى تحقيق التوازن

Ad Diyar reports on May 21, 2026, that Joseph Aoun claims that the restoration of confidence begins from within. ويرى الرئيس أن الأزمة اللبنانية ليست اقتصادية فحسب. وهي أيضا أزمة ثقة بين الدولة والسكان، وبين لبنان والعالم الخارجي. ولذلك أصر على أن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن يبدأ من البلد نفسه. هذه الرسالة تستهدف جبهتين. وهو موجه إلى اللبنانيين، والمتعبين من الأزمات. وهي تستهدف أيضا الشركاء العرب والدوليين، الذين تتوقف مساعدتهم على الحد الأدنى من المصداقية المؤسسية.

نفس الصحف تقول أن المصادر القريبة من بابدا تؤكد رغبة جوزيف أوون في الحفاظ على دور الدولة. ويدعيان أن الرئيس يصر على احتكار المؤسسات للأسلحة. They also note that this position has cooled the relationship with Hezbollah in recent months. غير أن هذه المصادر لا تصف التمزق. بل يتحدثون عن محاولة لإعادة تنظيم العلاقة وإبقاء القنوات مفتوحة. ووفقاً لأد ديار، تعتقد بعبدا أن أهداف المفاوضات لا تختلف عن أهداف حزب الله، أي الانسحاب الإسرائيلي، وعودة السجناء، وتعمير السكان وعودةهم.

من الصعب الحفاظ على هذا الخط. It assumes that the state speaks on behalf of all, without appearing as mere relays of external pressure. It also assumes that Hezbollah accepts a negotiation of which it would not be the direct actor. وللأجبار، في 21 أيار/مايو 2026، مناخ أكثر توترا. The newspaper refers to officers who refuse to attend the Pentagon meetings. He also writes that the army does not want to speak political in Washington. وتسلط هذه القراءة الضوء على الخوف من الخلط بين البعثة العسكرية والولاية السياسية والمطالب الأمريكية.

عفو عام يضيف تهز داخلي

والتوتر الإقليمي لا يعرقل القرارات الأمنية فحسب. كما أنه يزن على المرحلة الداخلية. وأفادت أناهار، في 21 أيار/مايو 2026، بأن جلسات النظر في مشروع قانون العفو العام قد أبطلتها الاحتجاجات، على الرغم من الاتفاق الواسع النطاق في البرلمان. The newspaper explains that the blocks sought to satisfy their audiences, from north to south through the Bekaa. ولم تكن جهود نائب رئيس المجلس، إلياس بو صب، كافية لتثبيت الصيغة. ومن ثم فإن الاعتراضات قد أسقطت دورة الاعتماد.

Al Sharq, May 21, 2026, gives a more political reading of this episode. The newspaper believes that the agreements remain fragile as long as the strength of denominational affiliations exceeds that of the institutions. He noted that the Speaker of Parliament, Nabih Berri, had postponed the sit after the anger on the street. ولذلك انضم هذا الملف إلى الأزمات الأخرى في الوقت الراهن. It revealed the weakness of the state at the very moment when Washington asked Beirut to incarnate a single interlocutor on the safe ground.

ويوجز جوموريا، 21 أيار/مايو 2026، المعضلة بالإشارة إلى الأعمال التحضيرية للبنتاغون، ومشروع رسالة نوايا بين لبنان وإسرائيل، وهدنة لا تزال إسرائيل تنتهكها. وتشير الصحيفة إلى أن أي امتياز، إذا اعتبر سياسيا أو أمنيا، يمكن أن يثير رد فعل داخلي قوي. وعلى العكس من ذلك، فإن فشل العملية يمكن أن يعيد خلق خطر التصعيد العسكري السريع. ولذلك يجد لبنان نفسه في منطقة ضيقة. وهو يحاول شراء الوقت، والحد من التكلفة السياسية المحلية وتجنب الانفجار في الجنوب.

السياسة المحلية: الدولة اللبنانية بين التفاوض والسيادة والفجوات الداخلية

جوزيف أوون يثق بمركز المناقشة العامة

The local political scene is dominated by double pressure. الأول من الجبهة الجنوبية والمفاوضات الأمنية المخططة في واشنطن. أما الثانية فتأتي من داخلها مع أزمة الثقة بين المؤسسات والأحزاب والمواطنين. وأفاد الشرق في 21 أيار/مايو 2026 بأن الرئيس جوزيف أوون قد تلقى أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بعبدا. وادعى أن يواصل جهوده لإعادة فتح الأسواق العربية، ولا سيما الأسواق في الخليج، أمام المنتجات اللبنانية. وشدد أيضا على ضرورة استعادة الثقة في لبنان. وفي نفس التبادل، رأى أن الإصلاح يبدأ من الداخل وليس من الخارج. وتلخص هذه الجملة الزاوية التي اختارتها الرئاسة. وهو يهدف إلى إظهار أن المعونة الأجنبية لا يمكن أن تحل محل النظام المحلي. It also aims to respond to criticisms that accuse the state of moving under US or regional pressure.

Al Joumhouria, 21 May 2026, also places this crisis of confidence on the front page. The newspaper headlines about an internal crisis, but also about a crisis between Lebanon and the outside world. أخذ صيغة جوزيف أوون إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفقاً لها « الإعادة تبدأ من الداخل ». The choice of this title gives political significance to the presidential speech. هذا ليس فقط عن الاقتصاد. هذه رسالة طريقة. The President seeks to make the restoration of the State a compulsory passage before any aid, negotiation or reconstruction. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في وقت يدعى فيه لبنان إلى المشاركة في الاجتماعات الأمنية في واشنطن العاصمة، حتى مع استمرار الهجمات الإسرائيلية في الجنوب.

غير أنه لا يزال من الصعب الإبقاء على هذا الخط الرئاسي. على جانب واحد، (بابدا) تريد أن تظهر كمركز قرار طبيعي. ومن جهة أخرى، يتحدى حزب الله الخيارات التفاوضية ويحذر من أي صيغة من شأنها أن تستبعد المقاومة عن الكوكتيلات السياسية. وفي هذا التوتر، يحاول جوزيف أوون إبقاء قناة مفتوحة مع جميع الجهات الفاعلة. (أناهار) أبلغ في 21 أيار/مايو 2026 أن الرئاسة كانت تراقب باهتمام قرار حزب الله أن يأمر النائب (حسان فضل الله) باستئناف الحوار مع رئيس الدولة. According to the newspaper, Joseph Aoun is open to any attempt to resume dialogue. وستظل أبواب القصر الرئاسي مفتوحة لجميع اللبنانيين. ويسعى هذا الموقف إلى تجنب الانفصال التام عن الحزب، مع الحفاظ على العنوان المؤسسي للرئاسة.

نواف سلام يدافع عن الدولة الوحيدة وخيار التفاوض

ويشغل رئيس الوزراء نواف سلام أيضا مكانا مركزيا في التسلسل المحلي. وأفاد الشارق في 21 أيار/مايو 2026 بأنه أعلن أن حكومته تتقدم بطريقة مؤسسية لإنقاذ البلد. وهي تؤكد احترامها للثبات الوطنية، واتفاق الطائف، والتزامات الخطاب الوزاري. He insists on the existence of a single State, a single law, a single army and the monopoly of arms by the legal forces. هذا البيان رد مباشر على المناقشة بشأن حزب الله والحرب والقرار المتعلق بالسلم أو الصراع. وهو يضع إجراءات الحكومة في إطار واضح. ويجب ألا يُترك القرار المتعلق بالحرب والسلام لطرف مسلح مستقل.

ويقدم البيان نفسه أيضا مبررا سياسيا لاختيار التفاوض. وتؤكد نواف سلام أن المفاوضات هي السبيل لإنهاء الحرب ضد لبنان، من أجل إعادة الاستقرار والأمن والنمو والازدهار والتعمير إلى البلد. هذه الجملة مهمة. It shows that the government does not portray negotiation as a concession of weakness, but as an exit tool. وفي الوقت نفسه، تضع الشركة أمام صعوبة. ويجب أن تسفر المفاوضات عن نتيجة واضحة. وبخلاف ذلك، يمكن أن يعرضها خصومها كغطاء يعطى للضغوط الخارجية. It is precisely on this point that Hezbollah and its relatives are concentrating their attacks.

ويواصل نواف سلام أيضا نشاطا مؤسسيا أكثر تقليدية. وأفاد الشق في 21 أيار/مايو 2026 بأنه تلقى ممثل البنك الدولي، مع تبادل المشاريع الممولة في لبنان، وتقييم الأضرار التي سببتها الحرب في عام 2026. He also received Deputy Charbel Massaad, who gave him the final text of a national meeting in Jezzine on the protection of civil peace in the context of political pluralism. وتبين هذه الاجتماعات أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على صورة للاستمرارية الإدارية، بينما تهيمن على جدول الأعمال الوطني الحروب والمفاوضات والشُعب الحزبية.

حزب الله بين استئناف الحوار والحملة ضد التفاوض

ولا تزال العلاقة بين الرئاسة وحزب الله واحدة من أركان السياسة المحلية. وتكتب أناهار في 21 أيار/مايو 2026 أن الطرف يرى أن خيارات التفاوض على الرئاسة لم تسفر عن النتائج المتوقعة. الصحيفة تعرض موقع (هزبولا) كعرض مشروط. ويقول الطرف إنه جاهز لمرحلة تنسيق جديدة إذا استعرضت السلطة خياراتها وتصرفاتها. He also remained ready for political confrontation with the Presidency. هذا الموقف المزدوج يسمح له بتقديم نفسه كسيد للمباراة. It also allows him to recall that he remains an actor that the State cannot rule out.

وأفاد عد ديار في 21 أيار/مايو 2026 بأن كتلة الوفاء لايل مكاواما أرسلت مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية بشأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ويتهم النص بالمفاوضات السياسية المباشرة بتغطية المتطلبات التي يفرضها العدو. ووصف الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بأنها جوهر المشكلة. ودعا إلى وقف انتهاكات السيادة الوطنية، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة السكان إلى قراهم، وإعادة بناء المعتقلين اللبنانيين وإطلاق سراحهم في السجون الإسرائيلية. This approach gives Hezbollah a direct diplomatic expression, parallel to that of the State. وتظهر أيضاً أن الحزب يريد التحدث مع المصادفات، ليس فقط مع جمهوره المحلي.

وفي 21 أيار/مايو 2026، نشر الشارق قراءة بالغة الأهمية لحزب الله. The newspaper believes that the party is conducting an indictment campaign against Joseph Aoun and Nawaf Salam to defeat the negotiations. وهو يعرض هذا الموقف كرغبة في الاحتفاظ بالحق الحصري في البت في التفاوض، بدلا من الرفض المطلق للمناقشة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. ويعكس هذا التحليل تشديد المناقشة المحلية. وهو يبين أن المسألة ليست مجرد مضمون المحادثات. وهو يتعلق أيضا بالسلطة التي يمكن أن تتكلم باسم لبنان.

الجيش في قلب سلاح في اجتماعات واشنطن

The preparation of the Pentagon meetings places the Lebanese army in a sensitive position. وأفاد الأخضر في 21 أيار/مايو 2026 بأن عدة موظفين رفضوا حضور اجتماعات في واشنطن. عناوين الصحف على صيغة قوية: الجيش يخبر الحكومة بأنها لن تتحدث سياسياً في واشنطن. According to this reading, the military institution refuses to be placed in a mission that would go beyond the technical framework and could expose it to internal political consequences. وتقول الصحيفة أيضاً أن (واشنطن) غير راضية عن أداء (جوزيف أون) والذي لا يزال يعتبر محجوزاً في تنفيذ بعض الطلبات الأمريكية.

Al Joumhouria, 21 May 2026, addresses the same issue in the light of a Lebanese refusal to accept the « military structure » and the « battoon » lent to certain scenarios. The newspaper reports that the regional climate remains uncertain between war and settlement. In this context, Lebanon is described as an active secondary front scene. The mention of a military mechanism and a supposed battalion feeds local fears. It reinforces the idea that the Washington talks can go beyond simply following the ceasefire.

ويشدد القديس العربي، 21 أيار/مايو 2026، على أن واشنطن تريد الانتقال من هدنة مؤقتة إلى ترتيبات أمنية أوسع نطاقا. وستغطي هذه الترتيبات جنوب لبنان ونشر الجيش والتنسيق بين بيروت وتل أبيب. وتقتبس الورقة من تحليل مفاده أن العملية لن تكون مجرد مفاوضات سياسية، بل مفاوضات مع عنصر أمني واضح. ومن المقرر أن يبدأ رسميا في البنتاجون في 29 أيار/مايو. ويفسر هذا النطاق إحراج المؤسسات اللبنانية. يجب أن يشاركوا للدفاع عن مطالب البلاد ولكن يجب عليهم أن يتجنبوا الظهور في عملية من شأنها أن تطبيع العلاقة الأمنية تحت الضغط العسكري.

تؤجل نبيه بيري العفو وتكشف عن هشاشة الأرصدة

The general amnesty dossier acts as a revealing of internal fractures. وأفادت منظمة البينا في 21 أيار/مايو 2026 بأن نبيه بيري أعلن تأجيل دورة المشروع. وأوضح أن الهدف من النص هو استعادة مبدأ العدالة، في سياق التأخير المزمن في الأحكام الجنائية. وأضاف أن جهود اللجان البرلمانية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق وطني. غير أن الحركات التي لوحظت في عدة مناطق، مع وجود مناخ من التعبئة الاعترافية والمجتمعية، أدت إلى تأجيل الدورة. شعار (بيري) هو « الإحساس ».

وأفاد آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن تأجيل الجلسة البرلمانية أظهر مدى التقسيم السياسي والدينومي حول النص. The newspaper notes that protests have denounced a project presented as a consecration of injustice. وهذا أمر حاسم. العفو، من المفترض أن تكون أداة تهدئة، تصبح مجهدة. ولا تبدأ أسر المحتجزين والكتل البرلمانية والجماعات الدينية والضحايا الفعليين أو المزعومين للجرائم المعنية من نفس السرد. ومن ثم يواجه البرلمان نصاً ينتج عن تعديلاته عدم ارتياح جديد.

وفي 21 أيار/مايو 2026، ذكرت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللجان المشتركة لم يقاوم الاعتراضات. The newspaper recalls that each block sought to satisfy its audience, from north to south through the Bekaa. وأشار أيضا إلى أن الصيغة التي نوقشت تستبعد بعض المتاجرين بالمخدرات، ولا سيما أولئك الذين تراجعوا. وقد أثار هذا الاستبعاد ردود فعل في الدوائر المعنية. The newspaper adds that some MPs have multiplied the overbidding during the debate, either on the length of sentences or on specific cases. وبالتالي فإن القضية تتجاوز الإطار القانوني. تصبح مرآة لعلاقات السلطة المحلية.

تسعى الإدارة اليومية إلى النجاة من الأزمة السياسية

ولا تقتصر السياسة المحلية على القضايا الرئيسية المتعلقة بالحرب والأسلحة والعفو. The Al Sharq reported on 21 May 2026 that Interior Minister Ahmad Hajjar held a meeting on traffic in Beirut. وعُقد الاجتماع مع المدير العام لقوات الأمن الداخلي، الجنرال راد عبد الله، وحاكم بيروت، والقاضي مروان عبود، وأمين مجلس الأمن الداخلي المركزي، واللواء صامي ناصر، وعدد من الضباط المعنيين. وركزت على التدابير المتخذة للحد من اكتظاظ حركة المرور وتنظيم حركة المرور في العاصمة. وطلب الوزير مواصلة الجهود، واتخاذ تدابير إضافية، وتعزيز وجود الضباط في مفترق الطرق وعلى المحاور الرئيسية.

ويبدو أن هذا الجانب الإداري ثانوي للمناقشة بشأن الحرب. إنه ليس هناك تماماً. He pointed out that the State still had to deal with the concrete problems of citizens. ولا يزال الاتجار، والنظام العام، وسير الخدمات، وإعادة البناء، والمدارس خاضعين للسلطة. هم أيضاً يَئتمنونَ الإختباراتَ. When Joseph Aoun spoke of internal reform, he aimed at this type of action as much as the major strategic arbitrations. When Nawaf Salam defends an institutional method, he also seeks to give a framework to this daily administration. ولكن هذه الطريقة لا تزال هشة. وتواجه كل حالة استقطابا وطنيا. ويمكن قراءة أي قرار على أنه اتفاق أو امتياز أو استفزاز.

The local section of May 21, 2026 thus draws a power that tries to take over. جوزيف أوون يريد إعادة فتح الحوار مع حزب الله دون التخلي عن منطق الدولة. نواف سلام يدافع عن احتكار الأسلحة القانونية والتفاوض نتيجة للحرب. (نابيه بيري) يؤجل العفو لتجنّب انفجار اعترافي. The army seeks not to be drawn into a political role in Washington. وأخيراً، يتنافس حزب الله على المحادثات بينما يرسل إشارات من الاتصال المتجدد مع بابدا. المشهد لا يزال يتحرك، ولكن خط مشترك يعبر المصادر: إن الأزمة اللبنانية هي أزمة سيادية كأزمة ثقة.

الكلام والكلام من جانب الشخصيات السياسية: الدولة والحرب والثقة في قلب الخطب

(جوزيف أوون) يثق في مركز الخطاب الرئاسي

وأفاد عد ديار في 21 أيار/مايو 2026 بأن جوزيف أوون اختار صيغة مباشرة أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. يقول الرئيس أن استعادة الثقة في لبنان تبدأ من الداخل وأشار إلى أن الأزمة الراهنة ليست اقتصادية فحسب. وهي أيضا أزمة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والعالم الخارجي. الرسالة بسيطة وقبل طلب المساعدة من الخارج، يتعين على البلد أن يرتب منزله. وتكتسي العقوبة أهمية خاصة في مرحلة لا يزال لبنان يعتمد فيها على الدعم العربي والأوروبي والأمريكي. وهو يستجيب أيضا لانتقاد سلطة متهمة بالضغوط الخارجية.

In the same intervention, Ad Diyar, on May 21, 2026, reported that Joseph Aoun wanted to reassure. قال « لا يجب أن نخاف من لبنان على الرغم من الأزمات ». أضاف أن اللبنانيون « لا يكسرون » وأنه « يبقى ». هذه الصيغةِ تَلْعبُ على a سجل أخلاقي. وهو لا ينكر خطورة الحالة. بل إنه يسعى إلى وضع الأزمة في سرد للمقاومة المدنية. ثم ربط الرئيس هذا الخطاب باتخاذ إجراء ملموس. He said he was continuing efforts to reopen the Arab and Gulf markets to Lebanese products. ولذلك فهو يربط الثقة السياسية بالاقتصاد الحقيقي. ومن ثم يخلط الكلام الرئاسي بين السيادة والإصلاح والعودة إلى الدوائر العربية.

ولا يقتصر هذا الخطاب الرئاسي على خطاب الأزمة. ويُستخدم أيضا في إطار المفاوضات المتوقعة مع إسرائيل برعاية أمريكية. رسالة (جوزيف أون) تريد تجنب قراءتين معاكستين. الأول هو لبنان بدون هامش قرار. والثاني هو لبنان الذي يرفض أي عملية دبلوماسية. الرئيس يبحث عن طريقة متوسطة. وهي تصر على الإصلاح الداخلي، مع إبقاء القنوات الخارجية مفتوحة. ولذلك فهو يتبع منطق الدولة. The vocabulary used remains voluntary institutional. وهو يتحدث عن الثقة والإصلاح والأسواق، أكثر من المواجهة. ويكشف هذا الحذر عن خط سياسي. The Presidency wants to make the State the main interlocutor, in a country where several actors are still speaking in the name of sovereignty.

نواف سلام يحول دفاع الدولة إلى نظام سياسي على الإنترنت

(الشرق) أبلغ في 21 أيار/مايو 2026 أن خطاب (نواف سلام) في الولاية قد قرأ كإعلان سياسي واضح. The newspaper points out that his speech at an Al Maqassed association party was not only protocolary. وقد قُدِّم كتعريف للدولة والوطنية والشجاعة الوطنية. هذا التفريغ مهم. وهو يبين أن رئيس الوزراء يسعى إلى إعطاء أساس أخلاقي لخط مؤسسي. ولا يقتصر خطابه على إدارة الإدارات. وهو يهدف إلى قلب النقاش اللبناني. من يملك القرار الوطني. من يتحدث عن البلد. الذي يتحمل المسؤولية عن السلام والحرب.

الشارق، في 21 أيار/مايو 2026، يشير إلى أن خطاب نواف سلام ظهر كدعوة للدولة في بلد لم تعد فيه هذه المكالمة واضحة. في بلد مستقر هذه الفكرة ستكون طبيعية وفي لبنان، تصبح معركة سياسية. ويدافع رئيس الوزراء عن فكرة وجود سلطة عامة واحدة. وهي تصر على سلطة المؤسسات. وهو يضع مفهوم الشجاعة الوطنية في رفض ازدواجية السلطة. هذا المنطق يتفق مع موقف الحكومة من احتكار الأسلحة القانونية كما أنها تستجيب لحزب الله، دون تسميته دائما. إذاً خطاب (نواف سلام) يأخذ مهمة ترسيم الحدود ويدّعي أن الوطنية لا تتعلق بتجاوز الدولة، بل بإعادة الوضع.

هذا الخطاب الوحيد يكمل خطاب جوزيف أوون. الرئيس يتحدث عن الثقة والإصلاح. ويتكلم رئيس الوزراء عن الشجاعة والشرعية العامة. كلا الإقترابين متقاربين. وهي تسعى إلى قبول قرار سياسي مركزي. وهي تسعى أيضا إلى جعل التفاوض ممكنا. ولكن هذه الاستراتيجية لا تزال مكشوفة. وقد يعتبرها شركاء أجانب بطيئة للغاية. It can also be considered too conciliatory by internal opponents. هذا هو السبب في أن خطاب نواف سلام يأخذ قيمة اختبار. إنه يقيس قدرة الحكومة على الدفاع عن الولاية دون أن يبدو أنها تتجاهل نسبة القوة العسكرية في الجنوب.

يوسف راغي يربط السلام بالسيادة الكاملة

The Al Sharq reported on 21 May 2026 that Foreign Minister Yousef Raggi defended direct negotiations with Israel as a choice assumed by Joseph Aoun and Nawaf Salam. ويدعي أن لبنان اتخذ » القرار الشجاع » للدخول في هذه العملية من أجل التوصل إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار. وأضاف أن الهدف هو ضمان الإفراج عن جميع الأراضي اللبنانية. ولذلك يضع الوزير المفاوضات في منطق السيادة. ولا يوصف بأنه توحيد. وهي تقدم كوسيلة لاستعادة الإقليم، وإنهاء الاحتلال، وتحرير الدولة من أي وجود مسلح غير قانوني.

وقدمت أناهار في 21 أيار/مايو 2026 صيغة أخرى من جانب يوسف راغي. الوزير يقول « السلام ليس دولة طبيعية » يضيف أنّه يبنّي، أنّه « الدّفاع » وأنّه « مغامرات ». أخيراً يتحدث عن واجب جماعي وتعطي هذه الجملة بعدا أوسع لخطها الدبلوماسي. فهو لا يقلل السلام إلى نص أو اجتماع. وهو يعرضه كجهد مستمر. كلمة « اختراع » مركزية هنا. واقترح أن لا يستطيع لبنان أن يكرر الصيغ القديمة فحسب. ويجب أن يسعى إلى إيجاد شكل جديد من الأمن، تحت الضغط الإقليمي وتحت الضغط الداخلي.

خطاب يوسف راجى لا يزال أكثر هجوما من جوزيف أوون. وهو يحدد الأهداف بشكل أوضح. وهو يتحدث عن السلام الذي ينطوي على قيام دولة خالية من الاحتلال الأجنبي وأي منظمة مسلحة غير مشروعة. ويؤثر هذا التعبير على قلب الأزمة اللبنانية. وهي تشير إلى إسرائيل بمفهوم الاحتلال. ويستهدف أيضا الأسلحة خارج الولاية. ويضع الوزير الدبلوماسية في خدمة الانسحاب المزدوج. سحب الراكب سحب أي سلطة موازية. هذا التناظر يفسر ردود الفعل التي يمكن أن يثيرها هذا الخطاب وهو يعطي الحكومة الاتساق. لكنه يعرضه لمواجهة سياسية مباشرة.

نبيه بيري يؤيد توافق الآراء بشأن مسألة العفو

وأفاد آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن نبيه بيري أرجأ الجلسة البرلمانية بشأن قانون العفو العام. « المتحدث يدعو إلى « كونسوس بعد احتجاجات الشوارع وتعرض الصحيفة هذا القرار كمؤشر للقسم السياسي والدينومي الوطني المحيط بالقضية. خطاب (بيري) هنا يأخذ مهمة تحكيم لن يغلق الملف وهو يزيله مؤقتاً من جدول الأعمال لتجنب التوترات المتزايدة.

The Al Quds Al Arabi reported on 21 May 2026 that the session had been overturned by confessional objections and demonstrations by inhabitants of Islamist detainees. وتقول الصحيفة إن التأجيل وضع تحت شعار توافق الآراء. اختيار (بيري) يترجم طريقة قديمة. وهو يفضل تعليق نص بدلا من فرضه في مناخ متفجر. This position responds to a reflex of stability. ولكنه يبين أيضا ضعف صنع القرار العام. ويمكن التوصل إلى اتفاق برلماني بمجرد تعبئة الشوارع والانتماءات الدينية.

خطاب (بيري) يتناقض مع خطاب المدير التنفيذي (جوزيف أوون) و(نواف سلام) يريدون استعادة الولاية يوسف راجي يدافع عن خط دبلوماسي أوضح وتعمل منظمة » بيري » كوصي على الأرصدة البرلمانية الهشة. ولا تنظم إشارته إلى توافق الآراء هذه المادة. إنه يتجنب الإنفجار الفوري وفي السياق الحالي، يتسم هذا الحذر بقيمة سياسية. وهو يبين أن السلطة اللبنانية تمضي قدما بعتبات. ويخضع كل ملف لقاعدة ضمنية. لا شيء يمكن أن يمر إذا كان المجتمع يشعر أن قصته تم تجاهلها.

ويختار حزب الله مذكرة دبلوماسية ونقطة سيادة

Ad Diyar reports on 21 May 2026 that the Al Wafaa Lil Muqawama bloc sent a note to Arab and foreign embassies. النص يعتبر أن المفاوضات السياسية المباشرة يمكن أن تصبح « تغطية على أوامر العدو ». وهو يدعي أن الواجب الأول لأي شخص مسؤول ملتزم باستقلال بلده هو وقف جميع أشكال انتهاك السيادة الوطنية. وتدعو المذكرة أيضا إلى عودة السكان إلى قراهم وإعادة بناء السجناء الذين تحتجزهم إسرائيل وإطلاق سراحهم.

وهذا أمر هام في شكله. (هيزبولا) لا يتحدث إلى جمهوره فحسب. إنه يخاطب السفارات. ولذلك، فإنها تعتمد مدونات الدبلوماسية، بينما تطعن في مضمون العملية الجارية. والمفرد هو السيادة والانسحاب والحماية الوطنية. الطرف يحاول تحريك النقاش. لا يريد أن يُسجن في قضية الأسلحة لوحده. He wants to return the Israeli attacks and ceasefire violations to the centre. ويؤكد أن مسائل الحماية الأخرى في لبنان يجب معالجتها من خلال الحوار الداخلي. وتسمح هذه الصيغة لها برفض الضغط الدولي المباشر، مع ترك الباب مفتوحا لإجراء مناقشة لبنانية.

On 21 May 2026, Al Bina reported another tone close to this axis. وينتقد عضو البرلمان إيهاب حميدة سلطة لبنانية لا تستطيع، وفقا له، التحرك بما فيه الكفاية ضد العدوان على لبنان. The same page quotes Minister of Health Rakan Nassereddine, who from Geneva calls for international action to protect health personnel and facilities. ويدعي أن الصحة يجب ألا تكون هدفاً، بل يجب أن تكون جسراً للسلام والكرامة والإنسانية. ويظهر هذا الافتراض سجلين. الأول يتهم الدولة. ويسعى الثاني إلى دعم القانون الدولي.

ترامب وقليباف وبن غفير يغذيان المشهد اللفظي الإقليمي

تقارير الاد ديار في 21 مايو 2026، أن دونالد ترامب قال انه يريد إعطاء « فرصة أخيرة » للمفاوضات مع إيران. ويدعي أيضاً أنه لا يعجل بالقضية الإيرانية، بينما يدعو إلى فتح مضيق أورموز بسرعة. وعلى نفس المنوال، كان على يقين من أن بنجامين نيتانياهو سيدعم الطريق الذي اختاره واشنطن. وأضاف، بالإشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سيفعل ما يطلبه. وتضع هذه الجملة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في ترتيب هرمي صريح. وهو يبين أيضا أن ترامب تسعى إلى السيطرة على الجدول الإقليمي.

In front of him, Al Quds Al Arabi reported on 21 May 2026 that Mohammad Bagher Qalibaf accused the United States of preparing for a new war. ويدعي أن الحركات المعلنة والخفية للخصوم تبين أنه لم يتخلى عن أهدافه العسكرية. ويضيف أن واشنطن لا تزال تأمل في تسليم الأمة الإيرانية. فيلق الحرس الثوري لديه لغة أقوى. وحذر من أن أي عدوان آخر سيتجاوز الحرب خارج المنطقة. ولذلك فإن الكلمة الإيرانية تجمع بين التحدي العسكري ورسالة الردع.

The Al Quds Al Arabi also reported on 21 May 2026 the sequence caused by Itamar Ben Gvir after the interception of the militants of the Al Soumoud fleet. The Israeli minister appears in a video in the midst of activists held on land. The newspaper reports the discomfort of Benjamin Netanyahu and Gideon Saar, who criticize the staging. لكن النقاش لا يتعلق بالصورة فحسب. وهو يتعلق بوحشية الخطاب السياسي الإسرائيلي. كلمات بن غفير وردود الفعل الإسرائيلية تظهر واجهة مكسورة. والتفاوت أقل فيما يتعلق بمعاملة الناشطين من التعرض العام لهذه المعاملة.

الدبلوماسية: الوساطة الإقليمية، والضغط الأمريكي، وحرب الكوادر الدولية

الوساطة الباكستانية في مركز اللعبة بين واشنطن وطهران

وسيطر على التسلسل الدبلوماسي في 21 أيار/مايو 2026 محاولة إعادة فتح الطريق بين الولايات المتحدة وإيران. تقرير القديس العربي في 21 أيار/مايو 2026 أن وزير باكستان الداخلي، محسن نكفي، زار إيران للمرة الثانية في أقل من أسبوع. The displacement is part of an urgent mediation, as Donald Trump claims to have repelled an attack on Iran at the request of Gulf leaders. The same newspaper reports that Riyadh, Doha and Abu Dhabi weighted in that decision. ويبين هذا التحديد أن الدبلوماسية لا تقتصر على مناقشة ثنائية بين واشنطن وطهران. انها تمر خلال عدة عمليات نقل. وتضطلع باكستان بدور القناة. وتحاول بلدان الخليج تجنب تمديد الحرب. وتحتفظ الولايات المتحدة بمراقبة التقويم العسكري.

The Al Quds Al Arabi stated on 21 May 2026 that Saudi Foreign Minister Fayçal bin Farhane welcomed the US decision to give the talks an additional chance. وربط هذه الفرصة باتفاق لوقف الحرب واستعادة سلامة الملاحة في مضيق أورموز. اختيار الكلمات يكشف. الرياض لا يتحدث فقط عن السلام الإقليمي. يتحدث عن محور حيوي للاقتصاد العالمي. وهكذا يصبح مضيق أورموز قضية دبلوماسية مركزية. وهي تربط بين الحرب والطاقة والتجارة والأمن في دول الخليج. In this context, the Saudi appeal to Iran aims to avoid the effects of a new military rise. وهو يهدف أيضا إلى الحفاظ على موقف الوساطة العربي، دون الانفصال عن واشنطن.

ونشر أشارق العسات قراءة أوسع لدور باكستان في 21 أيار/مايو 2026. The newspaper believes that the Iranian war has put Islamabad back in a closer relationship with Washington. غير أنها تلاحظ أن هذا الدور لا يزال محفوفا بالمخاطر. وإذا كانت باكستان تبدو قريبة جدا من الولايات المتحدة، فإن طهران قد تفقد الثقة في وساطتها. وإذا فشلت المناقشات، فإن إسلام أباد يمكن أن يتهم أيضا بإساءة استخدام قناة حساسة. ولذلك فإن الوساطة الباكستانية مفيدة ولكنها هشة. يعمل لأنه من الصعب التفاف. غير أنه يمكن أن يصبح مصدرا للتوتر إذا سعى الجانبان إلى إخفاق شخص مسؤول.

التهديد العسكري للولايات المتحدة والانفتاح عن طريق التفاوض

(أد ديار) يقول في 21 مايو 2026 أن (دونالد ترامب) يقول أنه يريد إعطاء (إيران) فرصة أخيرة. ويدعي أنه لن يكون في عجلة من أمره، بينما يطالب بفتح مضيق أورموز فورا. He also states that Benjamin Netanyahu will follow the path chosen by Washington. ويعرض هذا البيان موقفا أمريكيا مزدوجا. فمن جهة، تحتفظ ترامب بتهديد استئناف العمل العسكري. ومن ناحية أخرى، يترك الباب مفتوحا لاتفاق. The chosen vocabulary keeps the pressure on Tehran, but also on Tel Aviv. واشنطن يريد أن يظهر كقوة تقرر الإيقاع الإقليمي.

Al Quds Al Arabi reported on 21 May 2026 that US Vice President J. D. وتحدث فانس عن التقدم المحرز في المحادثات، مع الإشارة إلى أن الجيش الأمريكي لا يزال جاهزا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. نفس الصحيفة تذكر مبادرة من مجلس الشيوخ الأمريكي لتنظيم القوى الحربية للرئيس ضد إيران. وتضيف هذه البيانات بعدا داخليا إلى الدبلوماسية الأمريكية. المناقشة ليست فقط حول طهران. كما أنها تركز على قدرة المدير التنفيذي للولايات المتحدة على تقرير حرب جديدة وحدها. ولذلك فإن الإشارة المرسلة إلى إيران غامضة. البيت الأبيض يهدد. ولكن جزء من النظام السياسي الأمريكي يسعى إلى الحد من الخيار العسكري.

وأضاف القديس العربي في 21 أيار/مايو 2026 أن محمد بقر قليباف اتهم واشنطن بالتحضير لحرب جديدة. ويدعي رئيس البرلمان الإيراني أن الحركات الأمريكية، العامة أو المخفية، تبين أن الولايات المتحدة لم تتخل عن أهدافها العسكرية. فيلق الحرس الثوري يذهب أبعد من ذلك ويحذر من أن هجوما جديدا على إيران يمكن أن يمدد الحرب إلى ما وراء المنطقة. وتبين هذه البيانات أن طهران لا تقدم المفاوضات كعلامة ضعف. إنه يحيط بها بلغة الردع (إيران) تريد أن تتفاوض، لكن لا يبدو أنّها ممثّلة مجبرة على الغزو.

يصبح لبنان مسألة دبلوماسية أمنية

وتؤثر الدبلوماسية الإقليمية تأثيرا مباشرا على لبنان. وأفادت منظمة القديس العربي في 21 أيار/مايو 2026 بأن واشنطن تسعى إلى الانتقال من هدنة مؤقتة إلى ترتيبات أمنية أوسع نطاقا. وستغطي هذه الترتيبات جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، وشكل من أشكال التنسيق بين بيروت وتل أبيب. (الورقة تقتبس من تحليل (آلان ساركيس الذي ليس من أجله تفاوض سياسي كلاسيكي لكن عملية ذات بعد أمني واضح ومن المقرر أن يفتتح رسميا في وزارة الدفاع في 29 أيار/مايو. وهذه الصيغة تحول الملف اللبناني. الأمر لا يتعلق فقط بإيقاف إطلاق النار والهدف هو إعادة تحديد إطار أمني في الجنوب تحت رعاية أمريكية.

وتفيد الصحيفة نفسها بأن الوفد اللبناني، الذي شارك في الجولة الثالثة من المفاوضات في واشنطن يومي 14 و 15 أيار/مايو، تحدث عن التقدم الدبلوماسي الملموس للبنان. وأعلن الوفد أيضا تمديد الهدنة لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 أيار/مايو. وستتيح هذه الفترة إطلاق مسار أمني بقيادة الولايات المتحدة، تليه جولة سياسية جديدة في واشنطن في 2 و 3 حزيران/يونيه. ولذلك فإن الدبلوماسية اللبنانية مقفلة في جدول ضيق. ويجب عليها أن تهدأ الجبهة وتحدد شروط المشاركة العسكرية وتحافظ على خط وطني مقبول.

وأفاد عد ديار في 21 أيار/مايو 2026 بأن الملف المقبل المؤرخ 29 أيار/مايو يمكن أن يقتصر على وقف إطلاق النار إذا استمر التصعيد. The newspaper refers to a group of five Lebanese officers, with the military attaché in Washington. ويضيف أن الجيش ينبغي أن يتذكر ثلاثة استحالة. الأول هو الحفاظ على الوحدة الوطنية. والثاني هو رفض التعاون المباشر أو التنسيق بين الجيوش اللبنانية والإسرائيلية. والثالث هو إبقاء الجيش مؤسسة واحدة تحت القيادة اللبنانية. ولذلك تسعى الدبلوماسية الأمنية إلى صيغة ضيقة. ويجب أن يوقف الهجمات الإسرائيلية دون إعطاء صورة للتطبيع العسكري المباشر.

باريس والأمم المتحدة في ظل ملف جنوب لبنان

ويكتب الليوا في 21 أيار/مايو 2026 أن الدولة اللبنانية تفضل الاختيار الدبلوماسي وتحافظ على دينامية مع الولايات المتحدة. The newspaper presents Washington not only as a mediator, but also as a guarantor of any possible agreement. وتستند هذه القراءة إلى ملاحظة بسيطة. وتعتبر خيارات أخرى غير مؤكدة. فالإجراء القانوني ضد إسرائيل، على سبيل المثال، يوصف بأنه طريق لتحقيق نتائج غير مضمونة. ولذلك تعتقد الصحيفة أن بيروت تحتفظ بالقناة الأمريكية لأنها الوحيدة القادرة على ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل. وهذا الموقف لا يمحو الانتقادات الداخلية. لكنها تشرح سبب التزام المؤسسات اللبنانية بالاتصال بواشنطن.

ويفيد القديس العرب، في 21 أيار/مايو 2026، بأن جوزيف عون تابع السفير اللبناني في واشنطن، ندا حميدة مواد، الخطوات المتخذة مع الولايات المتحدة لتهدئة الحالة قبل المفاوضات العسكرية للبنتاغون والمناقشات السياسية المقرر إجراؤها في أوائل حزيران/يونيه. وتشير المادة نفسها إلى استمرار القتال والضربات في الجنوب. وهذا التحفيز يعطي معنى للدبلوماسية اللبنانية. لا يحدث في غرفة مغلقة ويتم ذلك تحت الضغط العسكري. كل قصف إسرائيلي يخفض هامش الولاية ويمكن أن يقدم كل اجتماع في واشنطن، بدوره، كطريقة لاحتواء التضاريس.

The Al Quds Al Arabi also reports on 21 May 2026 that Nabih Berri received the French Ambassador to Lebanon, Hervé Magro. وتناول كلا الرجلين الحالة اللبنانية والتطورات السياسية والعسكرية وانتهاكات وقف إطلاق النار الإسرائيلية والعلاقات الثنائية. ويبين هذا الاجتماع أن باريس لا تزال موجودة في قنوات الرصد، رغم أن واشنطن تحتفظ بالدور الرئيسي. وتعمل فرنسا أساسا حول استقرار الجنوب والوجود الدولي والصلة السياسية مع السلطات اللبنانية.

إن مسألة القوة الدولية تفتح موقعا جديدا

وفي 21 أيار/مايو 2026، أفادت صحيفة » جوموريا » بأن نسخة من مشروع دبلوماسي سبق أن أشارت إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وفقاً للصحيفة، نهاية ولاية القوة في 31 كانون الأول، 2026 ستعامل كبيانات مكتسبة في الوثيقة. وسيجري استكشاف خيارات بديلة للمراقبة والمساعدة الأمنية في 1 حزيران/يونيه. The newspaper mentions a European and Arab force, with countries like Egypt, France, Germany and Italy. وهذا الأثر، إذا تأكد، سيغير الإطار الدولي للجنوب. ولن تتوقف السيطرة على الأرض على قوة الأمم المتحدة الحالية فحسب، بل على آلية ترتبط ارتباطا مباشرا بدرجة أكبر باتفاق سياسي وأمني.

وفي 21 أيار/مايو 2026، أضافت الجمبريا أن نفس الصيغة من المشروع تنص على تسليم الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل إلى الجيش اللبناني. وستتحمل بعد ذلك المسؤولية الأمنية الكاملة، بالتوازي مع إعادة التعمير التي تسمح بعودة المشردين إلى القرى الجنوبية. وستدعم الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون برنامجا واسعا للتدريب والمعدات العسكرية. ويبين هذا الهيكل كيف تخلط الدبلوماسية الآن بين الأمن والتعمير والمساعدة الاقتصادية. ويُنظر إلى الانسحاب الإسرائيلي، ودور الجيش، وعودة السكان، والتمويل على أنه عناصر من المجموعة نفسها.

وتفيد صحيفة » الشرق » في 21 أيار/مايو 2026 بأن وزير الخارجية يوسف راغي، في مؤتمر وزاري عقد في الرباط بشأن حفظ السلام في المنطقة الناطقة بالفرنسية، دافع عن اختيار إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار. وشدد أيضا على تحرير الأراضي اللبنانية، وسيادة الدولة، وعلى الحاجة إلى بلد خال من الاحتلال الأجنبي وأي منظمة مسلحة غير مشروعة. ويضع هذا التدخل الدبلوماسية اللبنانية في سجل مزدوج. وهي تستهدف إسرائيل من خلال مسألة الاحتلال. كما يهدف إلى إجراء مناقشة داخلية من خلال مسألة الأسلحة خارج الدولة.

The Al Soumoud fleet case provokes an international diplomatic reaction

ولا تقتصر دبلوماسية 21 أيار/مايو 2026 على إيران ولبنان. ويولي القديس العربي والعربي الجاديد وأساق العسات قدرا كبيرا من التركيز على شؤون نشطاء أسطول السومود. وأفاد آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن إيطاليا وفرنسا وهولندا وكندا قد استدعت سفراء إسرائيليين بعد شريط فيديو يبين إيتامار بن غفير المشي بين الناشطين المعاقبين. The newspaper reports that the Israeli authorities arrested 430 activists and transferred them to Ashdod port after their ships were intercepted. هذه القضية على الفور تصبح حالة حظ. وهي تضع إسرائيل في وجه انتقاد لا يأتي فقط من معارضيها المعتادين.

وأفاد الشرق في 21 أيار/مايو 2026 بأن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باروت، طلب عقد السفير الإسرائيلي في باريس. ودعا إلى تقديم توضيحات وإطلاق سراح المواطنين الفرنسيين فوراً. The newspaper also notes that several European states have summoned Israeli representatives to protest the treatment of activists. This European response is significant. وهو يبين أن المسألة الإنسانية حول غزة لا تزال تؤثر على العلاقات بين إسرائيل وبعض الشركاء الغربيين.

The Al Quds Al Arabi reports on 21 May 2026 that the Netherlands and Belgium also summoned the Israeli Ambassador. وأدانت تركيا العنف اللفظي والبدني المنسوب إلى بن غفير. ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى حماية حقوق الناشطين المحتجزين وإطلاق سراحهم فوراً. ولذلك فإن البعد الدبلوماسي آخذ في التوسع ليشمل المنظمات الدولية. القضية لم تعد مجرد صورة صدمة. وتصبح مسألة القانون، والاحتجاز، ومعاملة المدنيين في المياه الدولية.

دبلوماسية بيجين وموسكو

ويفيد أشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن زي جينبنغ وفلاديمير بوتين أصرا في بيجين على قوة العلاقة بين الصين وروسيا. وتحدث الرئيس الصيني عن الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي المستدام. ووصف الرئيس الروسي العلاقة الثنائية بأنها نموذج للشراكة العالمية والتعاون الاستراتيجي. وهذا الخطاب جزء من عالم تبرز فيه أزمات الشرق الأوسط والطاقة والأمن الكتل. ومن ثم فإن اجتماع بيجين يقدم نقطة مضادة للدبلوماسية الأمريكية. وتحاول واشنطن إدارة إسرائيل وإيران ولبنان. وباتت بيجين وموسكو، بالتوازي، علاقة مستقرة ومفترضة للسلطة.

The Bina, May 21, 2026, gives a more ideological reading of this sequence. وتؤمن الصحيفة بأن إعلان بيجين المشترك يعلن مولد عالم متعدد الأقطاب، مع آليات أمنية واقتصادية جديدة. According to this reading, China and Russia are no longer in a phase of defence against Western pressures. وسينتقلون إلى مرحلة هجومية دبلوماسية وجغرافية سياسية. وتنضم هذه الرؤية إلى فكرة التحدي الأوسع للهيمنة الأمريكية. وهو يتردد أيضا على الأزمات في الشرق الأوسط، حيث لا تزال واشنطن مركزية، ولكنها لم تعد بمفردها.

السياسة الدولية: النظام الإقليمي في ظل التوتر بين إسرائيل وإيران والصين وروسيا والتجمعات العربية

واشنطن وطهران بين التهديد والتفاوض

إن السياسة الدولية المؤرخة 21 أيار/مايو 2026 يهيمن عليها وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران. تقارير (أدي ديار) في 21 مايو 2026 أن (دونالد ترامب) أعلن أنه يريد إعطاء فرصة أخيرة للمفاوضات مع (طهران) رئيس الولايات المتحدة يقول أنه ليس في عجلة من أمره لكنه يطالب بفتح مضيق أورموز بسرعة هذه الصيغة المزدوجة تترجم خط ضغط متحكم به (واشنطن) تحافظ على التهديد لكن تترك الباب مفتوحاً لإتفاق ويصبح مضيق أورموز النقطة الرئيسية للمناقشة. لم يعد مجرد طريق بحري استراتيجي ويصبح التدبير الملموس لتوازن القوى بين إيران والولايات المتحدة وبلدان الخليج والأسواق العالمية.

The Al Quds Al Arabi reported on 21 May 2026 that the American position seemed hesitant. دونالد ترامب المناوب بين التهديد بإضراب ضد إيران وتأجيل عملية عسكرية، مدعيا أن الاتفاق سيكون في متناول اليد. غير أن الصحيفة تلاحظ أن علامات التنظيم لا تزال محدودة. ويؤكد الدبلوماسيون الباكستانيون استمرار المناقشات، ولكن دون إعلان أي تقدم. ويتبادل كلا البلدين مشاريع الاتفاقات، في حين يقول ترامب إنه غير راض عن المقترحات الإيرانية. وهذا التسلسل يظهر الدبلوماسية تحت التوتر الشديد. وتستخدم كل رسالة عامة للتفاوض. ويستخدم كل تهديد أيضا لاختبار رد الفعل السلبي.

وفي هذه الأزمة، ترفض إيران إعطاء صورة لبلد يُجبر على الإدلاء بها. The Al Quds Al Arabi reported on 21 May 2026 that Mohammad Bagher Qalibaf accused Washington of preparing for a new war. He believes that the American movements, visible or hidden, show that the United States has not abandoned its military objectives. فيلق الحرس الثوري يعتمد نبرة أكثر قسوة. ويحذر من أن العدوان الجديد على إيران يمكن أن يوسع نطاق الحرب بعيدا عن المنطقة. ولذلك فإن للرسالة الإيرانية مهمتان. وهو يحافظ على الانفتاح على المناقشات. لكنه يشير أيضاً إلى أن أي هجوم سيكون له ثمن إقليمي وعالمي.

إسرائيل تحت الضغط بعد قضية أسطول السفن

وتتعلق المسألة الرئيسية الأخرى بإسرائيل وردود الفعل الناجمة عن معاملة مقاتلي أسطول السعود. The Arabi Al Jadid reported on 21 May 2026 that Itamar Ben Gvir had published a video in which he appeared in the midst of militants detained at Ashdod port. The newspaper describes people on the ground, handcuffed and blindfolded. (بن غفير) خاطبهم في نبرة صعبة، قائلاً أن الإسرائيليين هم مالكي المنزل. ويستهدف هذا الحشد جمهوره الداخلي. كما يسعى إلى تحويل الاعتراض البحري إلى مظاهرة سياسية. ولكنه يفتح أزمة دبلوماسية أوسع.

وأفاد آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن عدة ولايات ردت على الغضب. وعقدت إيطاليا وفرنسا وهولندا وكندا ممثلين إسرائيليين. واحتجت تركيا وكوريا الجنوبية أيضا. According to the newspaper, the Israeli authorities arrested 430 activists on board ships carrying aid to Gaza. The ships were intercepted at sea off Cyprus and the militants were transferred to Ashdod. وتعطي هذه البيانات بعدا دوليا للقضية. المعتقلون ليسوا مجرد نشطاء. They become foreign nationals whose governments demand accounts.

وأفادت منظمة القديس العربي في 21 أيار/مايو 2026 بأن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلبت حماية حقوق الناشطين المحتجزين وإطلاق سراحهم فوراً. وأدانت تركيا العنف اللفظي والبدني المنسوب إلى بن غفير. نفس الصحف تقول أن بنجامين نتنياهو أبعد نفسه عن طريقة وزيره بينما يدافع عن حق إسرائيل في منع الأساطيل الظل مهم ويركز الخلاف الإسرائيلي على شكل الإهانة العامة. ولا يعني ذلك تحدياً للاعتراض على نفسه. وهكذا تكشف الأزمة عن تصعيد الصورة الدولية لإسرائيل، ولكن أيضا حدود النقد من داخل حكومتها.

(بكين) و(موسكو) لديهم علاقة قوة

ويعرض الاجتماع بين زي جينبنغ وفلاديمير بوتين محورا آخر للقراءة. ويفيد أشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن الزعيمين أصرا في بيجين على قوة العلاقة الصينية الروسية. وتحدث شي جينبنغ عن الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي الذي يقاوم الاختبار. وادعى فلاديمير بوتين أن العلاقة بين البلدين بلغت مستوى لم يسبق له مثيل، على الرغم من عوامل خارجية غير مواتية. ويتجاوز الإعلان العلاقة الثنائية. وهي تسعى إلى إظهار أن الصين وروسيا يمكن أن يقدما عمودا مستقرا في عالم يهتز بالحرب والجزاءات والتنافس مع الولايات المتحدة.

(آل كدس العربى) أبلغ فى 21 مايو 2026 أن زيارة (بوتين) إلى (بكين) جاءت بعد زيارة (دونالد ترامب) للعاصمة الصينية. ويعطي هذا الجدول الزمني معنى خاصا للاجتماع. واعتمد الزعيمان بيانا مشتركا بشأن عالم متعدد الأقطاب ونموذجا جديدا للعلاقات الدولية. The ceremonial itself is emphasized by the newspaper. (شي جينبينغ) رحب بـ(بوتين) بحراسة الشرف و طلقات نارية. وتشير الآلية إلى أن البلدين لا يرغبان فقط في مناقشة الملفات التقنية. يُريدونَ أَنْ يُصوّروا a صورة كتلةِ.

العلاقة ليست بلا حدود (أشارق العسات) يُفيد أن (زي جينبينغ) و(فلاديمير بوتين) قد انتقدا مشروع الدفاع عن الصواريخ الأمريكية الذي يُدعى « قبعة قديمة » وسياسة (واشنطن) النووية. غير أن الصحيفة تسلط الضوء أيضا على عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خط أنابيب غاز جديد لمضاعفة أحجام الغاز الروسي إلى الصين. ويدل عدم الاتفاق على أن التحالف الاستراتيجي لا يمحو الحسابات الاقتصادية. وتحتاج روسيا إلى السوق الصينية، وخاصة منذ الحرب في أوكرانيا. الصين تتحرك بحذر ويلاحظ أيضاً أن عدة مراقبين يرون روسيا على نحو متزايد شريكاً أكثر اعتماداً في علاقتها مع بيجين.

سوريا والولايات المتحدة: دبلوماسية الرمز

وتظهر سوريا على صفحات دولية من خلال مشهد رمزي جدا. Al Quds Al Arabi reports on 21 May 2026 that Syrian President Ahmad Al Charaa thanked Donald Trump for two bottles of perfume sent to Damascus. نشر صورة للهدية مصحوبة ببطاقة موقعة من رئيس الولايات المتحدة. الرسالة تبعث على اجتماعهم في البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر وتشكر (ترامب) على هذه اللفتة. المشهد ضوء في المظهر. ومع ذلك، فمن المهم من الناحية السياسية. وتشير إلى التطبيع التدريجي للصلة بين دمشق وواشنطن بعد تغيير السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024.

تقارير (أناهار) في 21 أيار/مايو 2026 أن (أحمد الشارة) كان الرئيس السوري الأول لزيارة البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946 وتشير الصحيفة إلى أن (ترامب) قد عرضت عليه قنينتين من نفس العلامة التجارية في هذا الاجتماع وصف تاريخي. وهذا التسلسل يظهر دبلوماسية شخصية جدا. الهدية تصبح علامة سياسية وتذكر العلاقة المباشرة بين الرجلين. كما أنها تعمل على إظهار الرغبة في إقامة صلة أقوى بين سوريا والولايات المتحدة. وتعكس صيغة أحمد الشارة، التي تفيد بأن بعض المقابلات تترك أثرا، هذه الرغبة في تغيير صورة البلد بعد سنوات من العزلة.

وهذه مسألة هامة بالنسبة للمنطقة. إن سوريا في عملية التقارب مع واشنطن تقوم بتغيير عدة أرصدة. ويمكن أن يؤثر على العلاقات مع تركيا وإيران وبلدان الخليج وإسرائيل. ويمكن أن تصبح أيضاً حيزاً للتعمير والأمن وعودة اللاجئين والنفوذ الأمريكي. ولذلك ينبغي ألا يخفي وضع العطر عمق التغيير. وهي تظهر دبلوماسية للعلامات، التي تصبح فيها الصورة الشخصية لرئيس الدولة أداة دولية لإعادة تحديد المواقع.

أوروبا والهجرة والأمن

وأفادت أناهار في 21 أيار/مايو 2026 بأن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو التغييرات الرئيسية في سياسته المتعلقة بالهجرة. ولا تزال الدول الأعضاء منقسمة. Some call for accelerated evictions. والبعض الآخر محجوز أكثر. ومن شأن الإصلاح أن يمهد الطريق لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج أوروبا. وتؤيد بلدان مثل ألمانيا والدانمرك والنمسا بقوة هذه المراكز. وكانت ستبدأ بالفعل في اقتراح أماكن وجداول زمنية، حتى قبل الضوء الأخضر النهائي للاتحاد الأوروبي.

وتبين هذه المناقشة حركة أساسية. ولم تعد الهجرة تعامل فقط على أنها مسألة إنسانية أو إدارية. وهي تصبح مسألة أمنية، وحدود، وسياسة داخلية. وتسعى الحكومات الأوروبية إلى إيجاد حلول واضحة. يريدون أن يظهروا رأيهم العام أنهم يسيطرون على الوافدين والعودة ولكن هذه الاستراتيجية تثير أسئلة قانونية وأخلاقية. ويمكن للمراكز خارج أوروبا أن تحافظ على السيطرة الديمقراطية. ويمكنها أيضا أن تحول التكلفة البشرية إلى بلدان ثالثة. ولذلك، يكشف الملف عن تشديد التقرير الأوروبي عن الهجرة، في سياق يتسم بارتفاع الحق وبالضغوط الانتخابية على عدة حكومات.

إن الخليج والعراق والتجارة يعيدان تشكيل الأولويات

وأفاد آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن الحكومة العراقية أعلنت عن اتخاذ تدابير ضد أي شخص أو جماعة متورطة في ذلك إذا تأكد استخدام الأراضي العراقية في هجمات ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وشكلت بغداد لجنة خاصة للتعاون مع السلطات المعنية في البلدين ورصد التحقيقات. ويقول رئيس الوزراء علي فاله الزايدي إن حكومته لن تتسامح مع أي تهديد لأمن العراق أو بلدان المنطقة. كما أنها تصر على احتكار الدولة للأسلحة.

ويرتبط الملف نفسه بهجمات الطائرات بدون طيار المبلغ عنها في الخليج. ويفيد أشارق العسات بأن وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة أعلنت اعتراض طائرتين من بين ثلاث طائرات بدون طيار تدخلان المجال الجوي للغرب. The third hit an electric birth located outside the inside perimeter of a nuclear power plant, without damage inside the facility. ويبين هذا النوع من الحوادث استمرار ضعف الهياكل الأساسية الاستراتيجية في الخليج. ويشرح أيضاً سبب مشاركة بلدان المنطقة مشاركة قوية في تدهور التوتر بين واشنطن وطهران.

In a less military register, Asharq Al Awsat reported on 21 May 2026 the announcement of a free trade agreement between the Gulf Cooperation Council countries and the United Kingdom. وسيقدر هذا الاتفاق بحوالي ٥ بلايين دولار سنويا في الأجل الطويل. وهكذا أصبحت لندن أول بلد من مجموعة السبعة يوقع على مثل هذا الاتفاق مع كتلة الخليج. وهذه المعلومات تكمل الصورة الإقليمية. الخليج لا يحاول تجنب الحرب. كما أنها تعزز روابطها الاقتصادية مع القوى العظمى. إن الأمن والتجارة يمضيان قدما معا.

لا يزال السودان موطنا إنسانيا رئيسيا

وأفاد آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن الحرب في السودان قد شردت نسبة كبيرة من الأطفال. According to United Nations data cited by the newspaper, more than 58,000 children arrived alone in neighbouring countries after being separated from their families during their flight. ويشير نفس المقطع إلى أن أكثر من 21 مليون سوداني يواجهون حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منها 6.3 مليون سوداني في أشد الظروف. وهذه الأرقام تضع السودان ضمن أخطر الأزمات الإنسانية في الوقت الراهن.

وترى الصحيفة أن نهاية الحرب تتطلب مفاوضات بين الأطراف السودانية. فهو يمثل الحوار الطريقة الواقعية الوحيدة، بدلا من القضاء على جانب واحد من جانب الطرف الآخر. ويشير هذا الموقف إلى أن الأزمة السودانية لا تزال قائمة بين المنطق العسكري والعاجلة الإنسانية. ولا تزال الجهات الفاعلة المسلحة تتذرع بالانتصار. ويعاني الناس من الجوع والطيران وانهيار الخدمات. وفي التسلسل الهرمي الدولي للأنباء، كثيرا ما يتعرض السودان لخطر الإطاحة به من قبل إيران أو غزة أو الصين. غير أن الأرقام المنشورة تذكر مدى وقوع مأساة تتجاوز الإطار الوطني.

الاقتصاد: الثقة والعملة والسياحة تحت الضغط من الحرب

إن الثقة الاقتصادية في صميم الخطاب العام

أد ديار أبلغ في 21 أيار/مايو 2026 أن جوزيف أوون عرض الأزمة اللبنانية باعتبارها أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة أعداد. وقبل أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد الرئيس أن استعادة الثقة في لبنان تبدأ من الداخل. كما رأى أن الأزمة الحالية ليست اقتصادية فحسب، بل تؤثر على العلاقة بين الدولة والسكان، وكذلك العلاقة بين لبنان والعالم الخارجي. وهذه الصياغة تضع الاقتصاد في إطار سياسي. ولا يعتمد الانتعاش على التدفقات المالية أو المعونة أو استقرار أسعار الصرف فحسب. أولاً، هذا يعتمد على قدرة الدولة على أن تصبح ذات مصداقية مرة أخرى.

وفي 21 أيار/مايو 2026، قدم الشق تقريراً عن نفس المحور، مشدداً على دعوة جوزيف أون لإعادة فتح الأسواق العربية، وخاصة تلك الموجودة في الخليج، أمام المنتجات اللبنانية. ويؤيد رئيس الدولة هذا الانفتاح ببناء الثقة والإصلاح الداخلي. وفي التبادل نفسه، قال تشارلز أرد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن اللبنانيين لا ينتظرون فقط معالجة أزمة مالية واقتصادية قديمة. وهي تنتظر أيضا عودة إحساس الدولة، والمساواة في الفرص، وكرامة الحياة. ويعطي هذا التدخل بعدا اجتماعيا للمناقشة الاقتصادية. وتشير إلى أن الأزمة لا يُنظر إليها على أنها مجرد تغيير في المؤشرات، وإنما على أنها خسارة في الحماية الجماعية.

هذه القراءة مركزية في صحافة اليوم ونادرا ما تعالج المسائل الاقتصادية بمعزل عن بعضها البعض. وهي مرتبطة بالحرب، وجنوب البلد، والثقة العربية، والأسواق الخارجية، والإصلاح. وتوضح قضية التصدير هذه الصلة. إن إعادة فتح الأسواق العربية تعني استعادة فرص الزراعة وصناعة الأغذية وعدة قطاعات منتجة. لكن إعادة فتح هذا يعني صورة مستقرة للبلد وهو يتطلب أيضا مؤسسات قادرة على ضمان الجودة وحسن التوقيت والضوابط والاستمرارية اللوجستية. وفي هذا السياق، تصبح الدبلوماسية الاقتصادية عنصرا من عناصر السيادة.

وزن الحرب على المواسم التجارية

وأبلغت أناهار في 21 أيار/مايو 2026 عن نداء يدعو إلى الانزعاج من جانب محمد شوقيير للاقتراب من عيد الأضحى. According to the newspaper, the available data show the lack of positive economic momentum before the party. وتنخفض المبيعات انخفاضا حادا، شأنها في ذلك شأن النشاط في القطاعات المتصلة بالسياحة. ويستشهد النص بتحفظات الفنادق والمطاعم وتذاكر الطائرات واستئجار السيارات. كما يشير إلى انخفاض في الصناعة والزراعة والخدمات. وحتى القطاعات الرئيسية كانت ستشهد انخفاضا يتراوح بين 15 و 20 في المائة.

نفس المقالة من (أناهار) في 21 مايو 2026، تضع هذا الإنذار في تسلسل أطول. وبعد تحسن جزئي في عام 2025، قدر محمد شوكير أن لبنان قد بدأ عودة تدريجية إلى الانتعاش. لكن الحرب كسرت ذلك المسار فقد البلد بالفعل موسم عيد الفطر والشرق. وهو الآن مهدد بفقدان عيد الأضحى. وهذه الخلافة ثقيلة على الاقتصاد اللبناني. وتؤدي المواسم الدينية والأسرية دوراً قوياً في الاستهلاك. يقومون بتفعيل السفر والمطاعم والهدايا والنقل والفنادق والمتاجر المحلية وعندما تختفي هذه اللحظات، تنتشر الخسارة بسرعة في دخل الأسرة المعيشية وقطاع الأعمال.

ومن ثم، فإن الصحافة تُظهر اقتصاداً مأخوذاً بين مرحلتين. الأولى هي الإصلاحات البطيئة. وهو يتعلق بالمال والثقة والمؤسسات والأسواق العربية. الثانية هي صدمات قصيرة وهو يؤثر على المواسم السياحية والعطلات والتحفظات والمبيعات. لا يمكن للمرء أن يعوض الآخر وحتى إذا أعلنت الدولة عن تدابير الإصلاح، يحتاج التجار والمهنيون السياحيون إلى الأمن الفوري. وهم بحاجة إلى زبائن، ورحلات، وحجز، والحد الأدنى من الرؤية.

تُحاول السياحة التكيّف مع الزبون القلق

ويفيد الأخبار في 21 أيار/مايو 2026 بأن قطاع السياحة اللبناني يدخل في موسم الصيف بقلق. The newspaper refers to modest reservations and activity below expectations. غير أن فكرة حدوث انهيار غير مسبوق أصبحت مدروسة. According to this reading, Lebanese tourism had not yet emerged from the economy of war and displacement over the past two years. ولذلك فإن الانخفاض الحالي ليس حادثا معزولا. إنه جزء من هشاشة طويلة. The newspaper adds that some Lebanese in the diaspora choose to send money to their families rather than travel, or turn to cheaper and more stable destinations.

On 21 May 2026 Al Joumhouria reported a more commercial response from travel agencies. The newspaper describes companies that reinvent their offers in order to respond to a very cautious demand. The Lebanese or expatriate client seeks comfort, rest, the lowest possible cost and security guarantees. ولذلك، تركز الوكالات على الوجهات القريبة، التي هي أقل تعقيداً بالنسبة للإجراءات الشكلية وأقل تكلفة، مثل تركيا أو قبرص أو مصر. كما يقدمون تسهيلات للدفع. This adaptation shows that the market does not disappear. إنه يغير شكله. ويصبح السفر أكثر احتسابا، وأقصر وأكثر حساسية للمخاطر.

وفي 21 أيار/مايو 2026، أضافت صحيفة » جوموريا » أن الشركات قد استحدثت خيار تأمين مرن. وكثيراً ما تسمح العروض بالإلغاء أو التعديل دون رسوم، أو برسوم مخفضة، في حالة حدوث حدث غير متوقع. هذه التفاصيل مهمة وهو يبين أن الخوف قد أصبح تكلفة اقتصادية. ولكي يتم شراؤها، يجب على الوكالات أولا أن تقلل من القلق. وعليه، فهي تبيع ما يكفي من المرونة مثل التذاكر أو البقاء. ويمكن لهذه الاستراتيجية أن تدعم عمليات الحجز المبكر، ولكنها تقلل أيضا من الهامش وتتطلب إدارة أكثر تعقيدا للعقود.

المعارض التجارية والمؤتمرات كنقل للنشاط

وأفاد عد ديار في 21 أيار/مايو 2026 بأن قطاعي المؤتمرات والمعارض لا يزالان أحد الآمال في الانتعاش، على الرغم من أثر الحرب. وأوضح مسؤول قطاعي أن لبنان قد عمل على أن يصبح مقصداً للاتفاقية، حيث لم يجتذب سوى حدث واحد زهاء 000 2 مشارك. تضيف أن الصالون يمكنه أن يجمع بين ثلاثين وأربعين ألف زائر وهذا يعكس الدور الاقتصادي للأحداث المهنية. هم ليسوا فقط حول المنظمين. وهي تشمل الفنادق والمطاعم والنقل والموردين والطابعات والفنيين والمتاجر.

The same source states in Ad Diyar on 21 May 2026 that several events are still in preparation. وهناك معرض في المملكة العربية السعودية في الرياض في حزيران/يونيه، يليه معرض تجاري في عُمان في أيلول/سبتمبر، ومعرض الشوكولاتة والمراعي في دبي، ومعرض تجاري في لبنان يتعلق بالصناعة، وحدث آخر في قطاع الضيافة والمطاعم. كما ينبغي أن ينتهي هذا العام بأسبوع كبير من الضيافة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدة معارض متخصصة. وتبين هذه البرمجة استراتيجية إقليمية. ولا تقتصر الشركات اللبنانية على السوق الداخلية. وهم يبحثون عن مشاهد عربية للحفاظ على وجودهم التجاري.

هذه الدينامية تكمل خطاب جوزيف أون في الأسواق العربية. إن العروض التجارية والصادرات والسياحة التجارية هي نفس المنطق. ويحتاج لبنان إلى العودة إلى بيئته الاقتصادية الطبيعية. ويجب عليها أن تبيع منتجاتها وخدماتها ودرايتها وعلاماتها التجارية. ولكن هذا الطموح قابل لعدم الاستقرار الأمني. وأقر المنظمون الذين قابلهم أد ديار بأن المعارض في البلدان العربية، ولا سيما في الخليج، تأثرت بالحرب. ومن ثم، يصبح الحفاظ على المشاريع عملا من أعمال المقاومة الاقتصادية، ولكنه أيضا رهان.

العملة الجديدة والأداة العملية والإشارة الحساسة

وتفيد أن العاهرات في 21 أيار/مايو 2026 أنه من المتوقع أن تدخل تخفيضات أخرى في الرطل اللبناني في التداول بعد حوالي عام. والقيم المذكورة هي 000 500 جنيه، ومليون، ومليون، وخمسة ملايين جنيه. وتستشهد الصحيفة بمصادر يستمر فيها الاستقرار النقدي، ولن تضيف هذه التخفيضات الجديدة إمدادات من الأموال أو تضخم إضافي. والهدف منها هو الاستعاضة عن عدد كبير من الطوائف الصغيرة بأوراق مصرفية أعلى من أجل تيسير الاستخدام اليومي للرطل وتخفيض تكلفة النقل والتخزين والمناولة للمصارف والأعمال التجارية والدولة.

وتنص المادة نفسها من أناهار، في 21 أيار/مايو 2026، على أن مصرف لبنان يعمل مع شركات متخصصة، بعضها في الولايات المتحدة والسويد، لإنتاج مذكرات ذات معايير أمنية عالية. وينبغي أن تتضمن التخفيضات المقبلة حماية التزوير والسمات التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية التعرف عليهم. ولم توضع بعد الصيغة النهائية للرسومات النهائية. ويمكن أن تشمل بعض الخيارات العلامة اللبنانية بدلا من الصور التقليدية.

هذا الملف تقني ورمزي ومن الناحية العملية، تستجيب الطوائف الجديدة لاقتصاد أصبحت فيه المبالغ الاسمية مرتفعة جدا. وهي تخفض الكتلة المادية للأوراق النقدية المتداولة. وهي تيسر المدفوعات الجارية. لكن إعلانهم يظل حساساً ويمكن أن يُنظر إلى جزء من الرأي على أنه علامة على انهيار الماضي وليس على أداة لتوحيد المقاييس. ولذلك فإن التحدي الذي يواجهه كريم سعود في بنك لبنان سيمثل أيضا تحديا تعليميا. وسيتعين عليه أن يقنع بأن الصفقة تهدف إلى كفاءة المدفوعات، وليس إلى مزيد من التسرب النقدي.

تشير أسعار الطاقة إلى التبعية الخارجية

تقرير (آل كدس العربى) فى 21 مايو 2026 أن أسعار النفط سقطت بشكل حاد بعد تصريحات (دونالد ترامب) عن تأجيل هجوم على (إيران). The newspaper quotes a decrease of about 6 percent, with US oil around 97 dollars and a Brent around 104 dollars. وتثقل هذه المعلومات الدولية أيضاً في القراءة اللبنانية. إن لبنان لا يحدد أسعار الطاقة العالمية. إنه يمر بهم. ويؤدي أي توتر حول إيران أو مضيق أوروموز أو النقل البحري الإقليمي إلى ارتفاع تكاليف الأسر المعيشية والنقل والأعمال التجارية.

ويفيد آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران قد غيرت بالفعل توقعات التضخم في اقتصادات أخرى، ولا سيما في المملكة المتحدة، بسبب الصدمة التي أصابت أسعار الطاقة. وتبين هذه البيانات أن أثر الأزمة الإقليمية يتجاوز البلدان المتضررة مباشرة. وبالنسبة للبنان، فإن الأثر أكثر حدة. ويعتمد الاقتصاد على الواردات والوقود والنقل والتحويلات الخارجية. ونتيجة لذلك، تتعرض زيادة مستمرة في أسعار النفط وتكاليف الأعمال التجارية والقدرة الشرائية للضغط.

وهكذا فإن الصورة الاقتصادية في 21 أيار/مايو 2026 تسودها تناقض. ويتحدث القادة عن الإصلاح والأسواق العربية والاستقرار النقدي. ويصف القطاع الخاص، من جانبه، نشاطا يعوقه الحرب وعدم التيقن. وتخترع وكالات السفر عروضا أكثر مرونة. ويحافظ منظمو المعارض على المشاريع الإقليمية. ويقوم مصرف لبنان بإعداد مذكرات جديدة. غير أن جميع هذه الجهود لا تزال معلّقة بشروط بسيطة: الحد من المخاطر الأمنية. فبدونها، ستظل الثقة هدفاً أكثر من مجرد احتياطات.

العدالة: يكشف العفو العام عن كسور القانون والشارع والبرلمان

رفض نص على الرغم من اتفاق برلماني واضح

The judicial record of Thursday, May 21, 2026 is dominated by the provisional failure of the general amnesty bill. وأفادت أناهار في 21 أيار/مايو 2026 بأنه ليس من السهل إنشاء الصيغة المعدلة في البرلمان. وواجه الأعضاء خيارا ضيقا. ويمكنهما الاتفاق على صيغة قبل الدورة التشريعية، أو السماح بتسوية المناقشة في قاعة المجلس. وحاول نائب رئيس الدائرة، إلياس بو صب، أن يتقريب مواقف الكتلتين. غير أن التحديات انتهت إلى تقليص الدورة لاعتماد النص.

The Al Sharq reports, on 21 May 2026, that religious considerations reversed the dynamics. The newspaper believes that the agreements reached in Parliament have remained fragile, as the strength of Community membership remains more powerful than that of the institutions. After the adoption of the draft in joint committees, anger on the street led Nabih Berri to delay the legislative session. ويتبين من هذا التأجيل أن العفو لا يتم فقط أمام القضاة أو في النصوص. ويُلعب أيضاً في الأحياء والقرى وأسر السجناء والزبائن السياسيين.

كما وضع اليوموريا هذا التأجيل على رأس أولوياته في 21 أيار/مايو 2026. The newspaper headlines the delayment of the amnesty law for review. وهذه الصياغة متحفظة. إنها لا تتحدث عن الإستسلام. بل إنه يشير إلى وقف يفرضه توازن القوى. ولم يغلق البرلمان القضية. لقد أزاله من الحريق الفوري. This method aims to avoid a political and social explosion. It also confirms that criminal justice remains one of the most sensitive areas of the Lebanese system.

العفو كمرآة للعميل السياسي

وتوضح أناهار في 21 أيار/مايو 2026 أن كل كتلة برلمانية تسعى إلى إرضاء الجمهور. The newspaper cites a political geography that goes from north to south, passing through the Bekaa. هذه الدقة ضرورية. إن النقاش لا يتعلق بالفئات الإجرامية فحسب. وهو يغطي المجموعات البشرية المرتبطة بالمناطق والأسر والشبكات السياسية. وبالتالي يصبح العفو العام شكلا من أشكال إعادة التوزيع الرمزي. كل مخيم يريد قطعة من النص. كما يخشى أن يظهر كل مخيم على أنه المتخلى عن المحتجزين أو المطلوبين.

وتشير نفس المادة في أناهار إلى أن العفو العام لم يبت فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد القانون المعتمد بموجب قانون إلياس هروي في عام 1991، وبعد صدور العفو الخاص في تموز/يوليه 2005 عن سمير غيغا والمعتقلين الإسلاميين. هذه الذكرى تزن على النقاش. ولا يُنظر إلى العفو على أنه تدبير تقني بحت. وهي تشير إلى الحرب، وأرصدة ما بعد الحرب، والتنازلات في الاعترافات، والعلاقة بين العدالة والسلام المدني. يمكنها أن تهدأ بعض الدوائر. It can also revive in others the feeling that justice is negotiated according to the political strength of the groups.

وفي 21 أيار/مايو 2026، قدمت السيدة البينا الملف من وجهة نظر توافق الآراء. ووفقا لهذه القراءة، يهدف التأجيل الذي قررته نبيه بيري إلى إعادة اتفاق وطني حول نص يؤثر تأثيرا مباشرا على السلام المدني. وتشير الصحيفة إلى أن الهدف المعلن هو تصحيح بعض الاختلالات المتصلة بالتأخيرات في المحاكم. غير أن زيادة التعبئة الإقليمية والدينية جعلت من الدورة خطراً سياسياً. ومن ثم، فإن فكرة إقامة العدل تقع بين شرطين. علينا تصحيح حالات التأخير والأوضاع القديمة. ولكن علينا أيضا أن نتجنب إعطاء صورة للإفلات من العقاب المنظم.

السجناء الإسلاميون في قلب احتجاج منظم

An Annahar reports on 21 May 2026 that the families of the Islamist detainees challenged the formula. The newspaper mentions the expression « one hundred and eighty Islamist prisoners » and describes the text as aفخ that would consecrate injustice, according to the opponents. غضبهم لم يكن معزولاً. She joined the family of convicted persons and wanted persons in the Bekaa. ولا تدافع هاتان الدائرتان دائما عن نفس الملفات، ولكنهما وجدتا أنفسهما حول طلب مشترك: a broader, more inclusive and less restrictive text.

The protest against the families of Islamist detainees is based on an old critique. ويهدف إلى الاحتجاز المطوّل، والتأخير في التحقيق، والتأخير في الأحكام، وتصور المعاملة السياسية لبعض الحالات. In this context, amnesty is not only a possible release. ويصبح ردا على الشعور المتراكم بالظلم. لكن هذا المنطق يعترض منطق آخر. وترفض القوات السياسية وجزء من الرأي الخلط بين بطء القضاء والفصل التلقائي للمسؤوليات. هذا هو المكان الذي يصبح فيه النقاش متفجرا. الكلمة نفسها، العدالة، لا تعني نفس الشيء بالنسبة لجميع الأطراف.

The Akhbar reported on 21 May 2026 that some actors had tried to keep vague passages in the text in order to allow more detainees to enter the amnesty field. وتشير الصحيفة أيضا إلى الأمل في مواصلة تعديل النص في الدورة العامة. According to this reading, pragmatic actors wanted to broaden the scope of the text without facing the military institution in front of it. This point shows that the issue of Islamist detainees remains linked to that of the army, internal security and past armed events.

تفرق جرائم المخدرات بين البقاع والكتل البرلمانية

إن مسألة المخدرات تبلورت جزءا آخر من الأزمة. (أناهار) أبلغ في 21 أيار/مايو 2026 أن صيغة المشروع تستبعد جرائم الاتجار بالمخدرات خاصة بالنسبة للمجرمين المكررين كما استبعد جميع الجرائم المتصلة بالمخدرات التي يرتكبها أفراد عسكريون أو أمنيون. ومن جهة أخرى، حافظت على إدراج جرائم زراعة المخدرات. وأثار هذا التمييز غضب الأسر المعنية، لا سيما في البقاع.

هذا الخط المقسم يكشف عن محاولة للتسوية. The drafters wanted to distinguish between culture, often presented as a social and economic fact in some areas, and trafficking, associated with heavier criminal networks. ولكن هذا التمييز لا يرضي جميع الأسر. For them, the exclusion of traffickers or recidivists keeps a large proportion of detainees and wanted persons out of amnesty. ومن ثم، فهو يعطي شعورا بعدم اكتمال النص. وعلى العكس من ذلك، فإن الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك المتاجرون بالمخدرات، من شأنه أن يضعف الدولة ويخفف الاقتصاد الجنائي الذي يدمر الأسر والمناطق.

On 21 May 2026, Annahar quoted a Bekaa MP stating to journalists that he was not enthusiious about the amnesty and that he refused to release people who had committed drug crimes. غير أن الصحيفة تشير إلى أن هذا الموقف لم يُنفَّذ على الملأ في جلسات مغلقة. This restraint illustrates the unease of elected officials. وكثيرون يعرفون أن الاتجار بالمخدرات لا يمكن أن يُعامل على أنه مجرد خطأ اجتماعي. غير أن الكثيرين يعرفون أيضا أن قواعدهم الانتخابية تشمل الأسر المتضررة من الملاحقة القضائية والإدانات وأوامر الاعتقال.

مستبعدة من النص وأسماء حساسة والحد العسكري

وأفاد الأخضر في 21 أيار/مايو 2026 بأن النص قد عبر بمناقشات حول أسماء وفئات حساسة للغاية. The newspaper mentions Ahmad Al Assir, Nouh Zeaiter and Abu Takiyeh. ويدعي أن حق النقض كان واضحا وأنه حظي بتأييد القوات الإقليمية ذات النفوذ. وتضيف الصحيفة أن بعض القضايا لم تسفر بعد عن قرار مقاضاة ولا تزال معروضة على قاضي التحقيق في بابدا، في حين أن معظم هذه القضايا تقع تحت دائرة الاتهام في جبل لبنان.

ويعطي هذا التوضيح المناقشة بعدا قانونيا ملموسا. وبعض القضايا ليست مجرد مسألة حكم نهائي. ولا يزالون في مراحل التحقيق أو المحاكمة. ولذلك يمكن للعفو أن يقطع الإجراءات الجارية. هذه واحدة من أكثر النقاط حساسية ويمكن للقانون العام، إذا كان واسعاً جداً، أن يكون مفهوماً للتحقيقات وتوجيه الاتهامات والجهود القضائية. وعلى العكس من ذلك، فإنه إذا كان ضيقا جدا، فإنه لم يعد يستجيب للمطالب السياسية التي تبرر اعتماده. ومن ثم يحاول البرلمان تحقيق توازن بين الكفاءة القضائية والسلام المدني وضغوط الشوارع.

المؤسسة العسكرية تبدو كخط أحمر وقال الأخضر إن بعض الجهات الفاعلة لا يمكن أن تقف مباشرة أمام الجيش. ويسلط هذا التعليق الضوء على صعوبة الملف. ولا يمكن معاملة الحالات التي تنطوي على هجمات على الأفراد العسكريين أو الاشتباكات المسلحة أو الشبكات العنيفة على أنها تقاضي عادي. وهي تتعلق بسلطة الدولة وذاكرة قوات الأمن. ويمكن النظر إلى أي عفو في هذا المجال على أنه التخلي عن الضحايا والجنود وأسرهم. ولكن أي رفض يمكن أن يغذي أيضا، في أسر السجناء، فكرة العدالة المغلقة.

العدالة الجنائية في مواجهة التأخيرات والسلام المدني

وتكشف مناقشة العفو عن مشكلة أعمق. وهذه هي العلاقة بين التأخيرات القضائية والطلب على التسوية السياسية. عندما تستمر المحاكمات لفترة طويلة يصبح العفو حلاً مغرياً. It helps to clear files, reduce prison pressure and cool some areas. لكنه يثير مسألة مبدأ. The slow pace of justice should lead to the elimination of sentence or reform of the judicial system. وتبين مصادر 21 أيار/مايو 2026 أن هذه المسألة لم تحل.

وأفادت أناهار بأن بعض أعضاء البرلمان حرموا من مناقشات اللجان المشتركة. وتتصل هذه المماطلة بمدة الأحكام الصادرة أو المحاولات الرامية إلى صياغة النص لمتهم محدد. هذه المعلومات مهمة وهو يبين أن النص لم يناقش فقط كقاعدة عامة. وكان يقرأ أحيانا عن طريق قضايا خاصة. ومع ذلك، يفقد قانون العفو شرعيته إذا بدا أنه منحاز للأشخاص المعينينين أو للفئات المحمية.

ولذلك، فإن العدالة اللبنانية هي محور التناقض. العائلات تطلب مخرج المناطق تطلب الإغاثة يريد الطرفان إرضاء جمهورهما ولكن على الدولة أن تحافظ على تماسك القانون. ويجب أن يمنع العفو من أن يصبح إشارة ضعف. ويجب عليها أيضاً أن تمنع السجون والإجراءات المترابطة من أن تصبح مصدراً للتطرف والاستياء والتمزق مع المؤسسات. وتوضح هذه المناقشة سبب تفضيل نبيه بيري للتأجيل. وقال إنه يفضل توفير الوقت بدلا من اعتماد نص في مناخ من الاتهامات المتقاطعة.

الشؤون المالية تذكر الوجه الآخر للعدالة

ويقدم يوم 21 أيار/مايو 2026 أيضا إشارة أكثر محدودية وإن كانت مفيدة عن سير العدالة المالية. وينشر السيد ديار مذكرة من إدارة بانكي دي كريديت تعرب فيها عن شكرها للمدعي العام لمحكمة النقض، والقاضي أحمد حاج، والمدعي العام لمحكمة الاستئناف في بيروت، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لقوات الأمن الداخلي، وشرطة بيروت، وفرع الاستخبارات. The note thanks them for the speed of their action and the follow-up that has enabled them to recover stolen money and to enforce the law.

This case remains little detailed in the source. غير أنه من الواضح أن العدالة لا تقتصر على العفو. وهو يغطي أيضا الجرائم المالية والسرقة والتحقيقات التي تجريها الشرطة والتعاون بين المدعين العامين وقوات الأمن العام والأمن الداخلي. In a country where trust in institutions remains weak, this type of case has symbolic value. وهو يبين أن السلسلة القضائية والأمنية يمكن أن تعمل بسرعة عندما تتعاون الجهات الفاعلة. وهو يبين أيضا أن الشؤون المالية يجري رصدها بتوقعات قوية من النتائج الملموسة.

غير أن هذه الإشارة ليست كافية للتعويض عن الصورة الأثقل التي قدمها ملف العفو. فمن جهة، يمكن للمؤسسات استرداد الأموال المسروقة في حالة محددة. ومن جهة أخرى، يكافح البرلمان لإصدار قانون جنائي مقبول للفئات الواسعة من السجناء والمدانين. ومن ثم، فإن العدالة تظهر بسرعة في التصور العام. ويمكن أن تكون فعالة في حالة مستهدفة. ويصبح الأمر بطيئاً ومتفاوضاً ومتضارباً بمجرد أن يلمس الجماعات السياسية والمناطق والمجتمعات المحلية.

يوم يهيمن عليه العفو، أكثر من المحاكمات

ويبين استعراض مصادر 21 أيار/مايو 2026 أن الفساد أو القتل أو الإجراءات القضائية المحددة لا توجد في العناوين المتاحة. ولذلك يركز قسم العدالة على العفو العام، لأن هذه القضية تستوعب كل الاهتمام السياسي والإعلامي تقريبا. ويعكس هذا الاختيار أيضا حالة البلد. والمناقشة القضائية الرئيسية ليست جلسة استماع كبيرة أو حكم. It is a law capable of removing, reducing or requalifying criminal responsibility.

وهذه الهيمنة على العفو تعبر عن الكثير من الأزمة اللبنانية. فالعدالة مدعوة إلى معالجة آثار بطء المحاكم. ويلزم أيضا تلبية توقعات الأسر. ويجب أن ينص على المناطق والاعترافات والمؤسسات الأمنية. وأخيرا، يجب أن تحافظ على فكرة المسؤولية الفردية. هذه الأهداف لا تسير دائما معا. ولذلك رُفض النص. ويبدو أن العدالة، في 21 أيار/مايو 2026، أقل استقلالا من كونها ساحة قتال بين القانون والذاكرة والأمن والحساب السياسي.

المجتمع: التشرد والمساعدة المتبادلة ومواطن الضعف المدنية في أزمة طال أمدها

يصبح التشرد في الجنوب أزمة اجتماعية دائمة

وتبين الصحافة المؤرخة 21 أيار/مايو 2026 أن الحرب لا تنتج فقط ميزانيات عسكرية وحسابات دبلوماسية. It also transforms the daily lives of thousands of families. وأفادت منظمة القديس العربي في 21 أيار/مايو 2026 بأن الهجمات الإسرائيلية تسببت في موجات كبيرة من التشريد في لبنان. ويعيش آلاف الأسر في خيام أو مراكز استقبال مؤقتة. ويعتمد الكثيرون بشكل متزايد على المبادرات الفردية وشبكات التضامن لتلبية احتياجاتهم الأساسية. The newspaper notes that internally displaced persons face difficult living conditions, with destroyed homes, lost sources of income and continued insecurity that prevents many returns to villages.

وتكتب أناهار في 21 أيار/مايو 2026 أن التدمير مستمر في العديد من المناطق الجنوبية، ولا سيما في المنطقة القريبة من الحدود. The newspaper also refers to attacks in the south and as far as the western Bekaa. These strikes result in further movement to more remote areas. وهي تخلق عبئا ديمغرافيا واقتصاديا على المناطق المضيفة. ولذلك فإن التشرد ليس مجرد مسألة إنسانية فورية. وهو يغير توازن المدن والقرى والمستأجرين والمدارس والخدمات والأسر السكنية.

وهذه الأزمة الاجتماعية تحدث في وقت طويل. والأسر المشردة لا تعيش فقط خارج منازلها. They also experience uncertainty about the duration of their absence. وتتوقف العودة على الأمن، وحالة المنازل، ووجود الخدمات الأساسية، وإمكانية إزالة الألغام في بعض المناطق. وفي 21 أيار/مايو 2026، أفادت الجمعية العامة بأن المشاريع الدبلوماسية التي نوقشت حول الجنوب تنص على إعادة بناء واسعة النطاق تسمح بعودة المشردين إلى بيئة آمنة تحت سلطة الدولة اللبنانية. ويبين هذا البيان أن العودة لم تعد حركة عفوية بسيطة. ويصبح جزءا من ترتيب أمني وسياسي في المستقبل.

وغالبا ما يحل المساعدة الذاتية محل المخططات العامة

وقد كرس القديس العربي في 21 أيار/مايو 2026 قصة إلى أم محمد زايتر، وهي امرأة لبنانية مسنة حولت ما تبقى من فرنها الذي دُمر في الضواحي الجنوبية إلى مبادرة إنسانية. ومن خيمة على واجهة بيروت، تقوم بإعداد منتجات الخبز وتوزيعها مجاناً على المشردين. The newspaper reports that she starts her work before sun, lights fire, prepares dough and tries to support families who had to leave their homes because of Israeli attacks.

This story gives a concrete face to displacement. أم محمد ليس مجرد متلقي للمعونة. She itself is displaced, deprived of home and income. لكنها اختارت أن تتصرف مع عائلات أخرى. ويعتقد القديس العربي أن التضامن الشعبي قد أضعف من صعوبة النفي الداخلي لآلاف الأسر التي لا تستطيع العودة إلى قراها. وتلخص هذه الصيغة حقيقة اجتماعية مشتركة في لبنان. When the state delays or lacks resources, people, associations and informal networks take over. وهي تفعل ذلك بموارد محدودة، ولكن مع قدرة قوية على التكيف.

غير أن المساعدة المتبادلة لا يمكن أن تحل محل سياسة عامة مستدامة. الخيام، الوجبات المجانية والهبات تستجيب للطوارئ وهي لا تنظم تعليم الأطفال، وصحة المسنين، والإيجارات، والخسائر المهنية، وإعادة بناء المنازل. وبالتالي، فإن حالة أم محمد تظهر قوة اجتماعية، ولكنها أيضا ضعف مؤسسي. وهو يكشف عن قدرة المشردين داخليا على التنظيم. وفي الوقت نفسه، يبين التقرير أن المعونة لا تزال مدفوعة إلى حد كبير بمبادرات هشة. وفي أزمة طويلة، يمكن أن ينفد هذا التضامن. وهو يحتاج إلى إطار عام، وإلى تمويل مستقر وإلى تنسيق جاد.

العاصمة التي تواجه المخيمات وتوترات الاستقبال

كما أن التشريد إلى بيروت يثير مسألة حضرية حساسة. وفي 21 أيار/مايو 2026، أبلغ القديس العربي عن وجود اعتراضات حول مخيم للمشردين في واجهة العاصمة. وأفادت أناهار بأن رئاسة الحكومة قد نظرت في نقل الأسر من عدة مواقع مائية إلى موقع واحد في بلدية بيروت، في ما يسمى منطقة بيل. هذا الملف يخلق توترات وهو يجمع بين الاحتياجات الإنسانية، وإدارة الفضاء العام، وقضايا الأراضي، وشواغل السكان.

وتبين مناقشة المخيم أن المجتمع اللبناني يتعرض لضغوط مزدوجة. وكثيرا ما تعرب عن تضامنها القوي مع المشردين. ولكنه يخشى أيضاً التركيب المستدام للمستوطنات، لا سيما في المناطق الحضرية الاستراتيجية. الكلمة المؤقتة تصبح غامضة بسرعة العائلات الهاربة من القصف تريد فقط البقاء وحماية أطفالها. ويخشى سكان المناطق المستقبلة تشبع الخدمات والاضطرابات الحضرية وتحويل بعض المواقع إلى واقع دائم. وهذا التوتر ليس فريدا للبنان. ولكنه يتحمل مسؤولية خاصة في البلد بسبب تاريخ التشرد والمخيمات والأرصدة المجتمعية.

ولذلك لا يمكن معاملة هذا الملف على أنه قرار إداري بسيط. It requires clear information to families and residents. وهو يتطلب أيضا معايير صحية، وخدمات صحية، والحد الأدنى من السلامة، وإدارة النفايات، والالتحاق بالمدارس المؤقتة، وآليات الخروج. بدون هذا، يصبح المخيم أعراضاً لنقص عام. وبالإدارة الشفافة، على العكس من ذلك، يمكن أن تصبح حلاً مؤقتاً جديراً بالاهتمام، في انتظار التعمير والعودة.

أمن المدارس والجامعات والمعرفة

The social crisis also affects education and training. وفي 21 أيار/مايو 2026، أفادت أن جامعة بيروت العربية وقعت على مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات مع مؤسسة سمير كسير. والهدف من ذلك هو تعزيز مفاهيم السلامة والأمن في مجال التثقيف الصحفي. The newspaper states that the foundation will provide educational units specializing in the safety of journalists. وسيتمكن الطلاب من المشاركة في التدريبات وحلقات العمل والدورات التي تنظمها المؤسسة. وستدرج الجامعة هذا المحتوى في مناهجها الدراسية وتدريبها.

وتقدم هذه المبادرة كبداية في الجامعات اللبنانية. It takes a strong sense in a country where journalists cover repeated political, security and social crises. الأمن الصحفي ليس فقط عن صحفيي الحرب. وهو يغطي أيضا تغطية المظاهرات، والعنف المحلي، والقضايا القضائية، والفساد أو خطاب الكراهية. ويعني تدريب الطلاب على هذه المخاطر الاعتراف بأن المهنة لا تقتصر على الكتابة. وهو يتطلب ردود فعل وقائية، وفهما للتضاريس وأخلاقية من الحكمة.

وهكذا يصبح التعليم مجالاً للوقاية الاجتماعية. In a country affected by rumours, tensions and violence, the training of journalists can help to limit coverage errors and the risks to respondents. كما يمكنها أن تعزز نوعية الإعلام. ويضم هذا البعد أزمة الثقة الموصوفة في الفروع السياسية. A society that no longer believes in its institutions needs solid information. It also needs journalists who can work without aggravating tensions.

الشباب بين الإبداع والصورة والضغط الاجتماعي

وفي 21 أيار/مايو 2026، أبلغت عن انتشار ظاهرة في لبنان من المدارس الأمريكية: دعوات مذهلة إلى كرات التخرج. The newspaper explains that this practice, initially limited to American establishments, has become globalised with social networks. وفي العالم العربي، يصبح أحيانا منافسة للأفكار والتكاليف والتعبئة. وتشمل بعض الدعوات عروضا موسيقية، ومظلات للسيارات الكمالية، وألواح كبيرة، أو حتى استئجار مواقع بأكملها. وفي لبنان، تولد هذه الفيديو ردود فعل قوية على شبكة الإنترنت، وأحيانا تصل إلى ملايين الآراء.

The newspaper adds that critics see this as an increasing social pressure on adolescents. فالالتزام بجعل أكبر وأكثر تكلفة وأكثر وضوحا يمكن أن يحول دعوة بسيطة إلى منافسة عامة. Others believe, on the contrary, that this practice encourages creativity and offers young people a space for emotional expression. وتدل هذه المعارضة على إجراء مناقشة أوسع نطاقا. ويعيش الشباب اللبناني في بلد يمر بأزمة، ولكنه يظل عرضة لمدونات الصور العالمية. فالشبكات الاجتماعية تخلق نماذج للنجاح والجمال والمصروفات والاعتراف. ويبحث المراهقون عن مكان، ويتحملون أحياناً تكاليف الضغط العالي.

This phenomenon may seem light in the face of war and displacement. ليس تماماً. وهو يظهر جانب آخر من المجتمع اللبناني. Some young people try to live normal rites of passage, despite the uncertainty. تسعى العائلات للحفاظ على لحظات من الفرح. ولكن هذه الطقوس يمكن أن تعكس أيضا الاختلافات الاجتماعية. لا يمكن لجميع الطلاب أن ينفقوا على التدريب. لا يستطيع الجميع المشاركة في هذه المنافسة. ثم يصبح المهرجان مرآة لعدم المساواة.

الأزمات الإقليمية تشير إلى هشاشة الخدمات الأساسية

وفي 21 أيار/مايو 2026، نشر العيد العربي تحقيقا في خطر حدوث أزمة في المياه في الخليج. The newspaper states that the water shortage threshold is further removed for several countries due to the risk of pollution of the water used in desalination plants. وأشار إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تعتمد كليا تقريبا على تحلية مياه البحر، وأنتجت نحو 40 في المائة من مياه العالم الخالية. ويستشهد الملف نفسه بـ 76 بليون دولار في مشاريع الاستثمار في الهياكل الأساسية للمياه لزيادة القدرة على التخزين.

الملف يتجاوز التقنية. وهو يبين أن المياه أصبحت مسألة تتعلق بالأمن البشري. ويتحدث خبير اقتبس من » العيد العربي » عن نقطة تحول موجودة، حيث لم تعد محطات التحلية مجرد أصول اقتصادية. They become vulnerable targets in regional military doctrines. وتبرز الصحيفة أيضا اهتمام بلدان الخليج بالوصلات المائية، حتى تتمكن الدول ذات الإنتاج الوفير من دعم من يفتقرون إلى الموارد. وهذا المنطق يذكرنا بأن المجتمعات الحديثة تعتمد على شبكات حساسة للغاية. وعندما تقترب الحرب من البحار أو الموانئ أو منشآت المياه، تصبح الحياة اليومية معرضة للخطر على الفور.

وهذه المسألة تعود إلى لبنان، وإن كان السياق مختلفا. وفي كلتا الحالتين، تصبح الهياكل الأساسية المدنية مواطن ضعف. وتشكل المياه والكهرباء والطرق والمدارس والمستشفيات والإسكان أسسا اجتماعية. وعندما تكون الأزمة العسكرية أو السياسية هشة، تتحول بسرعة إلى أزمة حياة يومية.

يوضح السودان انهيار التعليم في زمن الحرب

وأفاد العرب الجاديد في 21 أيار/مايو 2026 بأن عدة جامعات سودانية أغلقت مراكز التدريس المنشأة في الخارج خلال الحرب وطلبت من المعلمين والطلاب استئناف الدورات الدراسية في مباني البلد. The newspaper believes that this decision ignores the reality of the Sudanese higher education institutions, as well as the situation of students and teachers displaced by a war entering its fourth year.

The same newspaper states that eight government universities operate partially in Khartoum State, while others have ceased their activities. وقد نقلت الجامعات الخاصة أنشطتها خارج السودان، مثل جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا إلى رواندا. A student from Al Nilain University finds the reopening decision difficult to understand, as many refugee students cannot return. This situation highlights a major social risk. حرب تدمر الجامعات لا تدمر المباني فحسب. إنه يقطع جيلاً من مستقبله.

فالحالة السودانية تجعل من الممكن قراءة القضايا اللبنانية على النقيض من ذلك. وعندما يقطع التعليم، تدوم الآثار بعد فترة طويلة من انتهاء القتال. الدبلومات متأخرة الفحوصات تحجب ويغادر الشباب البلد أو ينسحبون من المدرسة. المعلمون يفقدون دخلهم ويجب أن تختار الأسر بين الأمان والتدريب. وفي أي منطقة في حالة حرب، تصبح حماية المدارس والجامعات قضية اجتماعية مركزية.

الصحة العامة وإدارة الحشد والمخاطر

ويفيد آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 أن مكة تستعد لضغوط إنسانية استثنائية خلال موسم الحج. ويتزايد عدد سكان المدينة من حوالي 2.5 مليون نسمة إلى ما يقرب من 4.5 مليون نسمة في وقت قصير. وتقتبس الصحيفة من السلطات المحلية، التي تقول أنها تريد جعل مكة مدينة آمنة وبشرية، مع التركيز على سلامة الحجاج، ومراقبة الأغذية والنظافة البيئية. The stated objective is to achieve zero cases of food poisoning and to preserve a season without epidemics.

The same newspaper reports that the number of pilgrims from the Omra increased from 8.5 million in 2019 to over 18.5 million in the previous year. وتدعي السلطات أيضا أن معدل رضا الحجاج بلغ 91 في المائة. وتبين هذه الأرقام شكلاً آخر من أشكال التحدي الاجتماعي: إدارة الحشد والصحة والنقل والسلامة في وقت قصير جدا.

الدرس يتجاوز القضية السعودية ويجب على الشركات التي تمر بأزمة أن تتعلم التنبؤ بالمخاطر قبل ظهورها. ويحتاج لبنان، الذي يواجه التشرد والمخيمات والإضرابات وهشاشة الخدمات، إلى ثقافة الوقاية هذه. والمجتمع لا يحميه التضامن فحسب. كما يحميها التنظيم والتخطيط والقدرة على العمل قبل أن تصبح حالة الطوارئ كارثة.

الثقافة: ذكرى السينما اللبنانية والشاشات العربية والمعارف اللغوية العربية

إعادة فتح صالة السينما اللبنانية

ويفيد آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن لبنان استعاد جزءا من ذاكرته السينمائية بإعادة فتح السينما اللبنانية، التي قدمت كمحفوظات وطنية مكرسة لتاريخ الصورة المتحركة. وأُعلن عن هذا الحدث في المكتبة الوطنية في بيروت. The newspaper describes a room where old cameras, reels with manuscript numbers, film posters,صفر magazines and editing devices were exposed as fragments of a heritage long threatened by oblivion, wars and abandonment. وبالتالي، فإن إعادة فتح هذا الباب أوسع نطاقا من مجرد قانون إداري. وهي تضع في صميمها فكرة أن لبنان لم يكن له تاريخ سياسي مضطرب فحسب، بل أيضا ذاكرة بصرية وفنانية وشعبية تتطلب إنقاذها.

وذكر آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 أن وزير الثقافة، غسان سلامه، أعاد إطلاق مشروع كان قد افتتحه بالفعل عندما شغل نفس الوزارة في عام 2002. في ذلك الوقت كان للمحفوظات 15 فيلم فقط. ثم تطورت من خلال التبرعات والتعاون، بما في ذلك مساهمة إيطالية مرتبطة بآلة التجميع. ولكن المشروع، الذي كان يعتبر منزلاً من ذاكرة السينما اللبنانية، عانى من الإهمال والتشتت. وتظهر إعادة الملف استعدادا لإصلاح سلسلة مكسورة. It involves finding films, classifying documents, maintaining fragile media and restoring public visibility to a heritage that the country has often treated as secondary.

والرمز قوي في السياق الحالي. بينما تزن الحرب على الجنوب وتتقلص الأماكن الآمنة، تصبح الثقافة وسيلة لحمل خيط على مر الزمن. الأجسام المعروضة في المكتبة الوطنية ليست مجرد آثار. وهي تذكّر بمهن الأفلام، والمسارح، والعناصر الفاعلة، والفنيين، والملصقات، والمشاهدين. They also recall a time when the image was cut, glued, mounted and preserved by hand. وفي بلد كثيرا ما تكون فيه المحفوظات العامة قد تضررت أو فقدت، تبدو مكتبة السينما اللبنانية أداة للسيادة الثقافية. يحمي ذاكرة لا يمكن إعادة بنائها إذا اختفت.

المحفوظات كمكان للبحوث والإرسال

وأفاد آشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 بأن غسان سلامه يرغب في جعل الصيني اللبناني مكاناً معيشياً. The project must not only store documents. يجب أن يصبح مكاناً للبحث والتشاور والمشاهدة، مفتوحاً أمام المهتمين بدراسة الأفلام القديمة. كما تشير الصحيفة إلى الطموح إلى إنشاء نادي سينما وغرفة فرز عندما تسمح الظروف بذلك. This perspective gives an educational function to the archive. إنه لا يحفظ الماضي فحسب. ويتيح للأجيال الجديدة أن تدرسها وتناقشها.

وهذا التوجه مهم بالنسبة للسينما اللبنانية. وكثيراً ما توثق الأفلام التي تُنتج أثناء الحرب الأهلية وبعدها المدن، والأسر المنفصلة، والذكريات المتضاربة وأشكال البقاء الاجتماعي. ويذكّر آشارق العسات، في 21 أيار/مايو 2026، بأن الكاميرا أصبحت، منذ عام 1975 فصاعدا، أداة لمتابعة مدينة تحولت عن طريق العنف ومجتمع يسعى إلى صورتها في خضم دمار متراكم. وتلخص هذه الجملة الدور الرئيسي للسينما في لبنان. لم يكن مجرد تسلية. ظل يتتبع ما يميل الخطاب السياسي إلى تغطيته.

ومن ثم فإن إحياء السينما يمكن أن يخدم عدة جمهور. ويمكنها مساعدة الباحثين على تحديد تاريخ أكثر دقة للسينما المحلية. ويمكنها أن توفر للمديرين الشباب أساسا لفهم أشكال ومواضيع وقيود أسلافهم. It can also give viewers access to a story that is not longer visible in commercial channels. In a country where rooms have declined, platforms dominate usage, and war reduces cultural mobility, this space can become a rare place of continuity.

The Cannes Festival, between art, politics and the Arab industry

وأبلغت أناهار في 21 أيار/مايو 2026 أن مهرجان كانز للأفلام لا يزال مكانا يتداخل فيه الفنون والسياسة. The newspaper places in one subject dedicated to the festival, from the perspective of the relationship between creation and political issues. ويظهر هذا المهرجان للصحافة اللبنانية أن المهرجان لا يزال يؤدي دور المرآة العالمية. وهو يسمح لنا بقراءة توترات الزمن، وقصص الحرب، ومناقشات الصور، والعلاقة بين السينما والسلطة. وفي السياق اللبناني، تسود هذه القراءة مسألة أوسع نطاقا تتعلق بدور الفنانين في معالجة الأزمات.

The Al Quds Al Arabi reports on 21 May 2026 that a discussion organised in the Cannes movie market focused on the future of Arab cinema. وركز الاجتماع، الذي نظمه مركز الأفلام العربي، على تطوير إنتاج مشترك بين البلدان. According to the newspaper, this trend allows projects to leave the limited local framework to access new funding, wider distribution and an international audience. وتتعلق هذه النقطة بالمناخ العربي، الذي كثيرا ما يكون هشا في مواجهة تكاليف الإنتاج، وضعف الأسواق الوطنية، وحدود البث.

ويلقي هذا الانعكاس على الإنتاج المشترك الضوء على الحالة اللبنانية. ولدى لبنان مواهب ومواضيع وتقليد قوي للصور. ولكن كثيرا ما يكون هناك نقص في التمويل المستقر والهياكل القوية والسوق الداخلية الكافية. ولذلك يمكن للشراكات الإقليمية أو الدولية أن توفر حلا جزئيا. وهي تتيح تقاسم المخاطر، والحصول على الأموال، والمشاركة في المهرجانات، وإتاحة حياة أطول. غير أنها تثير أيضاً مسألة حرية. وكثيراً ما يتعين على فيلم مُنتج بصورة مشتركة أن يلبي العديد من التوقعات والعديد من النوافذ والعديد من الجمهور. ومن ثم، فإن التحدي يتمثل في تحقيق كسب في الوسائل دون أن يفقد المرء طابعه المفرد.

فيلم أمريكي يقرأ كمأساة عائلية

نشر القديس العربي تحليلاً في 21 أيار/مايو 2026 لفيلم (جيمس غراي) (نامر مين وراك). The newspaper describes a work where tragedy comes not only from poverty, city or crime, but from the family itself. The movie follows a New York home in the 1980s, with a father seeking to offer his family life and the signs of success associated with the middle class. وهذا الوعد الاجتماعي أصبح تدريجيا فخا.

The Al Quds Al Arabi points out, on 21 May 2026, that the movie does not first seek suspense. بل إنها تعمل كتفكك أخلاقي ونفسي. المافيا الروسية لن تكون قلب الخطر الحقيقي. ويأتي الخطر العميق من الصلة بين الأخوين، والحاجة إلى إثبات قيمتها، وبسهولة الأموال، والضغط الذكور المرتبط بدور مقدم الخدمات. الصحيفة تصر على الشعور بالخسارة. ما تخسره الشخصيات ليس مجرد مال. يفقدون فكرة أن المنزل يحمي وأن العائلة تبقي العالم الخارجي بعيداً.

وتتردد هذه القراءة في المجتمعات العربية، بما فيها لبنان. وأضرت الأزمات والحروب الاقتصادية بوظيفة حماية الأسرة. وكثيراً ما يكون للرجل والمرأة أدواراً ثقيلة جداً في هذا المجال، ترتبط بالمال والنفي والسكن والأمن. فيلم (جيمس غراي) ليس لبنانياً لكن إستقباله في الصحافة العربية يظهر أن السينما الدولية تقرأ من الجروح المحلية وتتحدث مسألة القيمة والبيت والتوقف عن العمل إلى المجتمعات التي أصبح فيها الأمن المادي هشا.

التليفزيون اللبناني يسعى إلى تقويم خارج رمضان

The Al Quds Al Arabi reports on 21 May 2026 that the series « Momken », with Nadine Nassib Njeim and Dhafer LAbidine, is to be broadcast from 31 May after being withdrawn from the Ramadan competition. The newspaper states that this withdrawal had been explained by the production company because of the lack of time and the willingness to deliver a complete job, although other information had referred to the bold nature of certain topics. ويبين هذا التسلسل أهمية التقويم في صناعة الخيال العربي. ولا يزال شهر رمضان هو اللحظة العظيمة للنشر، ولكن ليس من السهل إدراج جميع القصص.

The Al Quds Al Arabi states on 21 May 2026 that the series is presented as a social and Roman dramatichow. Dhafer L. Nadine Nassib Njeim embodies Miraj, a character surrounded by vague, whose relationship with Ziad alternates between attraction and confrontation. The newspaper also cites the distribution, including Rola Hamadeh, Georges Chalhoub, Anjo Rihane, Zeina Makki, Malak Kanaan and other names. وهذه السلسلة موجهة من أمين دورة وكتابة من جانب مونا الشيمي.

وهذا الملف موجود بالكامل في الثقافة السمعية البصرية اللبنانية. وهو يبين أن الإنتاج المحلي لا يزال يزن في الفضاء العربي على الرغم من الأزمة. ولا تزال الجهات الفاعلة والمديرون وشركات الإنتاج اللبنانية قادرة على إنشاء أعمال يتوقع أن تنجز خارج البلد. ولكن التقرير خارج رمضان يكشف أيضا عن تطور. الخيال لم يعد أسيراً لشهر واحد المنهاجات والعادات المرئية الجديدة تفتح نوافذ أخرى ويمكن لهذه المرونة أن تعطي العمل مزيدا من الوقت وأقل ضغطا. كما يمكن أن يغير المنافسة بين الإنتاج.

Arabica and the Battle of Knowledge in Arabic

Al Arabi Al Jadid devoteds on 21 May 2026 a large dosier to the project « Arabica » presented at a meeting at the Doha Book Fair. وتفيد الصحيفة بأن أكثر من ثلاثين مليون كلمة قد صدرت بالفعل، بمشاركة ألف وخمسمائة مؤلف وأكثر من مئتي كاتب علمي من العالم العربي. ويعرض المشروع نفسه على أنه موسوعة مصممة لإعطاء اللغة العربية أداة للمعرفة تتناسب مع الاحتياجات المعاصرة.

وتذكر الشركة العربية الجاد في 21 أيار/مايو 2026 أن هذه الكلمات الـ30 لا تزال تمثل سوى 4 في المائة من الخطة النهائية. ومن المتوقع أن تشكل المرحلة الأولى المقرر إجراؤها في أوائل عام 2027 عشرة في المائة من المشروع. وتقارن الصحيفة هذا المجلد بـ » إنسيوباديا بريتانيكا » ، التي تضم حوالي سبعين مليون كلمة. وهذه المقارنة تعطي مقياس الطموح. العربية لا تريد فقط أن تجمع المقالات تريد أن تخلق طريقة وسلسلة إنتاج وسلطة متعلمة باللغة العربية.

ويصف الملف نفسه عملية تحرير صارمة. ويمر كل دخول من خلال خطوات القيادة، والقراءة الأولية، والتقييم العلمي، والتغذية المرتدة إلى صاحب البلاغ، والتنقيح اللغوي، والتشكيل الدوري، ثم إضافة وسائل الإعلام قبل النشر. وسيكون لدى شبكة المستعرضين ثمانيمائة مستعرض. وتفيد الشركة العربية الجاديد بأن قادة المشاريع يصرون على التوازن بين الدقة الأكاديمية والوضوح الميسر. هذه نقطة رئيسية ولا ينبغي أن يكون موسوعة معاهدة مغلقة. يجب أن يسمح لقارئ فضولي بالدخول إلى معرفة صلبة دون أن يُستبعد من قبل الجارجون.

الثقافة العربية التي تواجه التحدي الرقمي

وتفيد صحيفة » العرب الجاد » في 21 أيار/مايو 2026 بأن مسؤولي اللغة العربية يربطون عملهم بضعف المحتوى العربي على الإنترنت. وتقتبس الصحيفة من تقدير أن المحتوى العربي على شبكة الإنترنت لن يتجاوز 0.6 في المائة، في حين أن العرب سيبلغون حوالي 500 مليون. وتعطي هذه البيانات المشروع أهمية سياسية وثقافية. ليس فقط حول نشر موسوعة. والهدف من ذلك هو تصحيح اختلال التوازن في الوصول إلى المعرفة، والاستخبارات الاصطناعية، وقدرة اللغة العربية على حمل العلم والطب والرياضيات والتكنولوجيا.

ويفيد » العيد العربي » أيضا، في 21 أيار/مايو 2026، أن زهية جويرو ترى في المشروع استئنافا لإحياء انقطع عن طريق الاستعمار في القرن التاسع عشر. وترى أن إنتاج القيود العلمية والطبية والرياضية باللغة العربية يفند فكرة أن اللغة العربية غير قادرة على إنتاج المعارف التقنية والعلمية. وهذه القراءة تعطي المشروع بعدا رمزيا للإصلاح. فهو يضع اللغة في صميم السيادة الثقافية.

ويتجاوز هذا السؤال العالم الأكاديمي. وفي المدارس والجامعات ووسائط الإعلام، كثيرا ما يدفع نقص الموارد الموثوقة باللغة العربية القراء إلى لغات أخرى. It can also widen the social gap between those who speak English or French and those who do not. ولذلك يمكن أن يصبح موسوعة عربية كبيرة أداة للمساواة. It can help students, journalists, researchers, teachers and citizens. It can above all recall that culture is not only made of works of art. ويشمل أيضا إنتاج المعرفة.

وجود جدول أعمال ثقافي، ولكن القليل من اللبنانيين في المصادر

ولم تقدم مصادر 21 أيار/مايو 2026 سوى معلومات قليلة عن جدول أعمال ثقافي لبناني محدد. أما المعارض والحفلات الموسيقية والقراءات العامة واللقاءات الأدبية في لبنان فهي غير موثقة بتفصيل كاف في الملفات المتاحة. ولا يزال الحدث اللبناني الرئيسي الوحيد الذي يمكن استغلاله بوضوح هو إحياء مكتبة السينما اللبنانية في بيروت. وهذا الغياب النسبي هو في حد ذاته مؤشر. In a day dominated by war, negotiations, amnesty and the economy, local cultural life appears less visible in the newspapers.

ومع ذلك، ذكر العربي الجاد في 21 أيار/مايو 2026، عدة أحداث ثقافية خارج لبنان، بما في ذلك اجتماع في القاهرة حول سلسلة أدبية من جانب المؤلف المصري والمترجم الإسرائيلي لحمدي، فضلا عن مهرجان مفتوح في فرنسا يخلط بين مسرح الشارع والرقص المعاصر وفن السيرك. وتبين هذه المعلومات أن النشاط الثقافي العربي والدولي مستمر، ولكنه لا يعالج مباشرة الحاجة إلى جدول أعمال لبناني يركز على الجماهير المحلية.

ولذلك، فإن الجزء الثقافي من اليوم يستند إلى ثلاثة خطوط صلبة. أولها ذاكرة لبنانية مع السينما والثاني هو صناعة الصور، مع كانز، والانتاج العربي المشترك والخيال اللبناني. والثالث هو المعرفة باللغة العربية مع العربية. وهذه المحاور الثلاثة تشكل نفس الملاحظة. ولا تزال الثقافة نشطة، ولكنها تنتقل إلى أماكن الدعم والمنابر والتعاون. ولم تعد تقتصر على الحدث. ويتحول إلى صراع للحفاظ على المحفوظات، وتعميم القصص، وإنتاج المعارف بلغة قادرة على البقاء على قيد الحياة.

التكنولوجيا: الاستخبارات الاصطناعية والمصارف الرقمية والاستخدامات الجديدة تحت المراقبة

الاستخبارات الفنية بين الاستخدام الهائل والمخاطر النفسية

Ad Diyar reports on 21 May 2026 that the debate on artificial intelligence is no longer limited to its capabilities. وهو يتناول أيضاً آثاره النفسية. وتكرس الصحيفة مقالا لسؤال مباشر: هي روح الذكاء الاصطناعي الحقيقي. The text refers to alerts about situations where some users can develop a troubled relationship with conversation systems. وهو يقتبس من سام آلتمان، زعيم منظمة » أوف آي » ، الذي يفيد بأن ما يقرب من بليون شخص يستخدمون » تشاتجي تي » ، وبعضهم قد يكون في حالة عقلية هشة للغاية. وهذه البيانات تغير حجم المشكلة. حتى المخاطر النادرة تصبح مهمة عندما يصبح الاستخدام هائلاً.

كما ذكر آد ديار في 21 أيار/مايو 2026 أن دراسة أجراها أنثروبيك حاولت قياس حالات فقدان السيطرة المتصلة بالتجارة مع الذكاء الاصطناعي. كان الباحثون سيجدون قضايا خطيرة في أقل من واحد في ألف محادثة. غير أن الصحيفة تشير إلى أن هذه المعدلات المنخفضة يمكن أن تنتج أعداداً مطلقة كبيرة، بسبب الحجم العالمي للاستخدام. وتقدم هذه النقطة مرحلة جديدة في المناقشة العامة. لم يعد مجرد سؤال عما إذا كانت الاستخبارات الاصطناعية تستجيب بشكل جيد. It is about how it works on individuals alone, anxious, vulnerable or seeking validation.

ويتطلب هذا النهج التغلب على الحماس التقني. أدوات المحادثة تصبح مرافقة للعمل والدراسة وأحياناً الخصوصية. ويمكنها أن تساعد في كتابة أو تلخيص أو ترجمة أو تنظيم. ولكن بإمكانهم أيضاً أن يعززوا بعض المعتقدات، أو أن يطيلوا التفكير المهووس أو أن يعطيوا انطباعاً بوجودهم. ولذلك فإن السؤال الذي طرحه السيد ديار ليس مجردا. It affects mental health, the ethics of designers and corporate responsibility. المنصات يجب أن تفكر في ضماناتهم. ويجب أن تفهم الدول أيضا أن الاستخدام الجماعي ليس محايدا.

تدريب الطلاب على استخدام التكنولوجيا

وأفاد الشرق في 21 أيار/مايو 2026 بأن وزير الإعلام اللبناني، بول موركوس، يؤيد فكرة إدماج التثقيف الإعلامي في المناهج الدراسية. وهو يعلن، بالتعاون مع وزير التعليم، بدء حملة تدريبية للتلاميذ والطلاب. وتركز هذه الحملة على استخدام التكنولوجيا، واستخدام الذكاء الاصطناعي استخداماً جيداً، وطريقة التعبير عن نفسك على الشبكات الاجتماعية، وطريقة اعتمادها في الفضاء الرقمي. وأتاحت وزارة الإعلام 11 شريط فيديو لوزارة التعليم. ويلزم أيضا إقامة شراكات مع المنظمات الدولية لإنتاج مواد تدريبية جديدة.

وهذه المبادرة مهمة للبنان. The country cannot treat artificial intelligence as a mere subject of specialists. الطلاب لديهم حق الوصول. الطلاب يستخدمونه للبحث والكتابة والتعلم. كما أن الصور الفاخرة، والمحتوى المتلاعب به، والمناقشة العنيفة تعمم بسرعة كبيرة. وفي هذا السياق، يصبح التثقيف الإعلامي شكلا من أشكال الحماية المدنية. It makes it possible to distinguish verified information from manufactured content. She also learns how to use digital tools without delegating any judgment.

وتقول الشركة في 21 أيار/مايو 2026 إن بول موركوس يشير أيضاً إلى التعاون بين وزارة الإعلام وجامعة بيروت العربية. ومن المقرر افتتاح غرفة تسمى المعرض الثقافي اللبناني في 3 حزيران/يونيه، بمشاركة أوركسترا والطلاب الوطنيين. This cooperation adds to media and technology training. وهو يبين محاولة لربط الثقافة العامة والجامعات والاستخدامات الرقمية الجديدة.

قيام المصارف الرقمية بإعادة تصميم القطاع المالي الإقليمي

ويفيد الشارق في 21 أيار/مايو 2026 بأن البنك التجاري الدولي في مصر يعتزم إطلاق مصرف رقمي اسمه يومو في الربع الأخير من عام 2026. وتقدم الصحيفة هذا الإعلان كعلامة على توسيع السباق ليشمل المصارف الرقمية في المنطقة. وتتعلق الحركة أساسا بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. It is part of a banking competition where digital services become essential to attract young clientss and reduce costs.

According to Al Sharq, this digital bank must offer comprehensive services without traditional agencies. ويمكن للزبائن أن يفتحوا حسابا، وأن يقدموا تحويلات، وأن يدفعوا، وأن يحصلوا على التمويل عن طريق القنوات الرقمية. The project comes almost two years after the publication by the Central Bank of Egypt of the rules governing the licensing of digital banks. ويبين هذا التوضيح أن التحول المصرفي يعتمد أيضا على التنظيم. ويمكن للجهات الفاعلة الخاصة أن تبتكر، ولكنها تحتاج إلى إطار قانوني واضح.

وتتجاوز هذه القضية مصر. He also speaks in Lebanon, although the Lebanese banking system remains marked by the deposit crisis and by distrust. المصرف الرقمي لا يعيد الثقة لوحده. لكنه يغير توقعات العملاء. المواطنون يريدون القليل من التساؤلات، والرسوم الخفية أقل، والتحكم في الوقت الحقيقي. ويطالب جمهور الشباب بخدمات سريعة يمكن الوصول إليها عن طريق الهاتف تدمج في المدفوعات اليومية. وبالنسبة للمصارف، تعد التكنولوجيا الرقمية بانخفاض التكاليف. وهو يتطلب أيضا استثمارات كبيرة في أمن الفضاء الإلكتروني والامتثال وحماية البيانات.

Nvidia and the expected evidence of the artificial intelligence market

وكتب الشارق في 21 أيار/مايو 2026 أن نفيديا لا تزال اختبارا رئيسيا لموجة الذكاء الاصطناعي. The newspaper reports that investors are looking to see if the story of artificial intelligence remains solid. وقبل كل شيء، يريدون التحقق مما إذا كانت الشركة تواصل تسجيل نمو كاف في دخلها لتبرير تقييمها الكبير. وفقاً للتحليل الذي ذكرته الصحيفة، النتائج المالية المتوقعة من (نيفيديا) يجب أن تثبت أن سوق الأسهم لم تبالغ في تقدير إمكانات الذكاء الاصطناعي.

ويبين هذا التركيز على نفيديا أن التكنولوجيا هي أيضا مسألة مالية عالمية. الرقائق الإلكترونية لم تعد منتجاً محجوزاً للمهندسين وقد أصبحت مقياسا للقدرة الاقتصادية، والقدرة الحاسوبية، والمنافسة بين الدول. وتعتمد مراكز البيانات ونماذج الاستخبارات الاصطناعية والخدمات الرقمية على هذه المكونات. وعندما تنشر شركة مثل نفيديا نتائجها، يقرأ المستثمرون حالة قطاع كامل.

The Sharq puts this expectation in a heavy geopolitical context. تشير الصحيفة إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مناقشات حول مضيق أورموز وفلاديمير بوتين لزيارة بيجين. ويكتسي هذا الحي من المعلومات أهمية كبيرة. الاستخبارات الفنية لا تتطور في عالم منفصل. وهو يعتمد على الطاقة، وسلاسل الإمداد، والعلاقات بين القوى الرئيسية واستقرار السوق. ويمكن لأي أزمة إقليمية أن تحرك أسعار الطاقة. التوتر الصيني الأمريكي يمكن أن يؤثر على البراغيث. فالحرب يمكن أن تحول أولويات الاستثمار.

التكنولوجيا كأداة لإدارة الحشود الدينية

وفي 21 أيار/مايو 2026، أفادت آشارق العسات بأن السلطات السعودية تعتمد أكثر على الاستخبارات الاصطناعية في الخدمات المتصلة بالحج. The newspaper quotes Osama Al Zamil, adviser to the Presidency of Religious Affairs of the two sacred mosques. According to him, the system of hajj and omra has experienced an extension of the use of artificial intelligence in religious and awareness-raising services. ومن الأمثلة على ذلك ترجمة خطبة يوم عرفات إلى أكثر من خمس لغات واستخدام الروبوتات للإجابة على أسئلة المؤمنين في المسجد الكبير ومسجد النبي.

وتبين هذه الحالة استخداما ملموسا جدا للتكنولوجيا. وتتطلب إدارة الحج التنسيق النادرة. ويصل ملايين الناس إلى حيز واحد على مدى فترة زمنية قصيرة. يتحدثون لغات مختلفة وهم بحاجة إلى التوجيه والرعاية والأمن والمعلومات الدينية. ويمكن للاستخبارات الفنية أن تساعد على ترجمة وتوجيه واستجابة. كما يمكن أن يخفف العبء على الأفرقة البشرية. لكن يجب أن تبقى مسيطرة ويجب أن تكون الاستجابات الدينية أو الطبية أو العملية موثوقة وواضحة ومستجيبة للحالات.

ويشير أشارق العسات أيضاً إلى أن المسؤولين السعوديين يعتبرون سلامة الحجاج أساساً لجميع الخدمات الأخرى. وبالتالي، فإن التكنولوجيا لا تقدم كهدف. It is integrated into a prevention logical. وتُستخدم الأدوات الآلية والترجمة والأدوات الرقمية للحد من مخاطر الازدحام وعدم التوجيه ونقص المعلومات. ويمكن لهذا النهج أن يلهم بلدانا أخرى. وتحتاج التجمعات السياسية أو الرياضية أو الدينية الرئيسية إلى أدوات إدارة أكثر دقة.

العمل العربي في مواجهة انهيار المهارات

وقد أبلغ العربي الجهد في 21 أيار/مايو 2026 أن الاستخبارات الاصطناعية يمكن أن تؤثر على 41 في المائة من الوظائف الحالية في المنطقة العربية بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي التي استشهدت بها الصحيفة. النص يضيف أن 39 في المائة من مهارات العمال الحالية قد تفقد قيمتها بحلول نهاية العقد وفقاً لتقديرات ماكينزي وستكون مصر القائد العربي والعالمي الرئيسي في مؤشر تعطيل المهارات، حيث تبلغ نسبته 48 في المائة. وستعقبها الإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب.

وتعطي هذه الأرقام بعدا اجتماعيا للمناقشة التكنولوجية. الذكاء الاصطناعي لا يغير أدوات المكتب فحسب وهو يغير قيمة التدريب والدبلومات والحرف. وما يتعلمه الطلاب اليوم قد يصبح أقل فائدة عندما يدخلون سوق العمل. المشكلة ليست مجرد بطالة ويعود ذلك أيضا إلى الفجوة بين نظم التعليم والاحتياجات المستقبلية. ولذلك يتعين على البلدان العربية أن تكيف المناهج الدراسية، وأن تدرب المدرسين، وأن تهيئ مسارات لإعادة التدريب.

ويشير العيد العربي إلى أن الوظائف المقبلة في المنطقة بدأت تظهر بالفعل حول الاستخبارات الاصطناعية وتجهيز البيانات والمهارات الرقمية. This perspective imposes an emergency. ويجب أن تدمج الجامعات هذه المعرفة دون الحد من التعليم في مجرد التدريب التقني. ويجب على الطلاب أن يتعلموا الشفرة والتحليل واستخدام البيانات. ولكن يجب عليهم أيضا أن يتعلموا الحكم على النتائج الاجتماعية للأدوات التي يستخدمونها والتحقق منها وفهمها.

الاستخبارات الفنية باعتبارها قضية استراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة

وأفادت منظمة القديس العربي في 21 أيار/مايو 2026 بأن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة ينبغي أن تتطور نحو نموذج أوسع للشراكة في مجال التكنولوجيا. ويشير النص إلى علاقة لم تعد تقتصر على الأمن التقليدي والطائرات والدبابات، بل تشمل أيضاً الاستخبارات الاصطناعية، والحساب الكمي، والرقائق الإلكترونية، والطاقة، والمواد البيولوجية والتقارب بين البيولوجيا والبرمجيات والاستخبارات الاصطناعية.

وتفيد الصحيفة نفسها بأن مذكرة التفاهم التالية بين البلدين ينبغي أن تشمل الاستخبارات الاصطناعية. ووفقا للتحليل المذكور، فإن هذه الخطوة ستضع إسرائيل في منافسة تكنولوجية مع الصين. كما ستفتح مجالات جديدة للتعاون بين الحكومات والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويبين هذا المقطع كيف تصبح الاستخبارات الاصطناعية أداة للمواءمة الاستراتيجية. ولم يعد مجرد قطاع اقتصادي. يصبح جزء من التحالف بين الولايات.

وتبين هذه الحالة أيضا تسييس الابتكار. البلدان لا تستحدث ذكاء اصطناعي في الفراغ. وهي جزء من التحالفات والمنافسات والمصالح الأمنية. وأصبحت الشيكات والبيانات والنماذج والهياكل الأساسية الحاسوبية أصولا استراتيجية. وتكتسب الدول التي تسيطر عليها نفوذا اقتصاديا وعسكريا. وأولئك الذين يعتمدون على ذلك يخاطرون بمعاناة معايير الآخرين وتكاليفهم وقراراتهم.

التكنولوجيا الأحيائية والنهب الاصطناعي

وأبلغ أشارق العسات في 21 أيار/مايو 2026 عن العمل العلمي على نظام احتضان اصطناعي صممه كولوسال. The newspaper reports that researchers placed fertilized eggs in an artificial system before transfer them to an incubator. لقد أضافوا الكالسيوم، الذي يمتص عادة من القذيفة، وصوروا تطور الجنين في الوقت الحقيقي. وكانت الشركة قد صممت أيضا قذيفة اصطناعية مع حمراء تسمح بدخول كمية مناسبة من الأكسجين.

ويبين هذا النوع من الابتكار أن الحدود بين البيولوجيا والهندسة تتحول. ويحاول الباحثون استنساخ الظروف الطبيعية في النظم الخاضعة للرقابة. هناك العديد من الوعود وهي تتعلق بالبحوث وحفظ الأنواع والأدوية وفهم التنمية الجنينية. لكن الصحيفة أيضاً تلاحظ تحفظات فبعض العناصر الأساسية، مثل الأجهزة المؤقتة التي تغذي الجنين وتتصرّف في النفايات، لن تكون مضمونة بالكامل بعد في النظام الاصطناعي.

ولذلك لا يزال من الضروري توخي الحذر. تقدم الابتكار العلمي على مراحل. وهي تثير الآمال، ولكنها تثير أيضا مسائل أخلاقية. وحالما يكون من الضروري استنساخ أو تعديل العمليات في الحياة، تتجاوز المناقشة المختبر. وهو يؤثر على القانون، والصحة، والبيئة، والحد من المجتمعات التي ترغب في أن تعطى نفسها. وهكذا تظهر تكنولوجيا 21 أيار/مايو 2026 بجميع أبعادها. إنها تساعد، و تعد، وتقلق وتعيد تحديد علاقات القوة.