Amnesty: justice à la carte

وأُرجئ العفو العام قبل أن يصل إلى التصويت. والمشروع، الذي اعتمد في اللجان وأحاله رئيس المجلس فيما بعد، هو الاستجابة لأزمة حقيقية: السجون المكتظة، والأحكام البطيئة للغاية، والسجناء الذين كانوا ينتظرون سنوات، والعدالة غير القادرين على معالجة جميع القضايا في إطار زمني مقبول. ولكن قبل كل شيء، كشف النص عن واقع لبناني آخر. كل مخيم أراد إستثناءه كل منطقة تريد نزلاءها كُلّ كتلة أرادتْ لإرضاء جمهورِها. وقد أصبحت العدالة، بدلا من كونها مبدأ، مرة أخرى تقاسما للحصص والسرود والسلطة.

العفو العام الذي قبض عليه الشارع

إن كلمة العفو تحمل عبئا خاصا في لبنان. وهي تشير إلى الخروج من الحرب، والتوازنات الدينية، والترتيبات السياسية، وفكرة إمكانية محو بعض الجرائم باسم السلام المدني. ولكن تسلسل 21 أيار/مايو يبين أن البلد لا يناقش النص الجنائي فحسب. وناقش قدرة الدولة على تطبيق نفس القاعدة على الجميع. وتصبح هذه المسألة متفجرة عندما يكون المحتجزون الإسلاميون، وقضايا المخدرات، والأشخاص المتهمون بالتعاون، وحالات العنف المسلح وبعض الأسماء الحساسة جدا في نفس المفاوضات.

ولا ينظم تأجيل الاجتماع أي شيء. إنه يوقف الأزمة فقط. It leaves the families of detainees waiting, the victims concerned, the judges under pressure and the politicians facing their contradictions. ويمكن أن يكون العفو العام أداة استثنائية. It can correct the effects of slow justice and unworthy prisons. ولكن يصبح الأمر خطيراً عندما يُستخدم لفرز السجناء وفقاً لمصلحتهم السياسية، أو لانتماء المجتمع المحلي أو الوزن في الشارع.

قلب النقاش بسيط. هل يحتاج لبنان إلى العفو أو إصلاح العدالة الجنائية؟? وكلا الردين ليسا معادلين. ويمسح العفو أو يقلل من العواقب القضائية. ويعالج الإصلاح القضية: بطء المحاكمة، وتعسف الاحتجاز السابق للمحاكمة، والافتقار إلى القضاة، وصعوبة نقل المحتجزين، والسجون المنهارة، وعدم الرعاية، والإجراءات المطولة. وبدون الإصلاح، يصبح العفو صماماً دورياً. ويوضح بعض الضغط، ثم يبدأ النظام في إحداث نفس الظلم.

نبيه بيري يحتج بتوافق الآراء

والمبرر الذي قدمته نبيه بيري يستند إلى ملاحظة صعبة. وعرض رئيس البرلمان النص باعتباره وسيلة استثنائية للحد من بعض العقوبات وجعله مكاناً في مبدأ العدالة، في سياق حالات التأخير المزمنة في الأحكام الجنائية. وشرح أيضاً تأجيل المشاهد التي لوحظت في عدة مناطق وبجو من التعبئة الاعترافية والمجتمعية. والكلمة المختارة للمستقبل هي توافق الآراء. إنه حذر إنها تكشف أيضاً وفي لبنان، يبدو أنه يتعين على العدالة الجنائية أن تنتظر اتفاقا مجتمعيا قبل وجوده.

ولذلك يواجه البرلمان مفارقة. He wants to correct the injustice created by judicial delays, but he makes a text that gives the feeling of negotiated justice. وقد عملت اللجان على صيغة. لقد قبلت القفل الحلول التوفيقية. لكن بمجرد أن خرج النص من الغرفة، أخذ الشارع الملف. Civil detainees protested. وطعنت أسر الأشخاص المدانين أو المطلوبين في البقاع أيضا في حالات الاستبعاد. تم قطع الطرق. وأُبلغ عن تحركات في طرابلس وأككار وسيدا وبقاع وحول سجن الروميه. ولم يعد القانون نصا. أصبحت معركة إمتنان.

المحتجزون الإسلاميون في مركز الاحتجاج

The case of Islamist detainees is the most politically sensitive. وترى لجان الأسرة أن الصيغة المقترحة لا تفي بمطالبتها الأولية. They denounce a text that could benefit other categories while leaving dozens of Islamist detainees in prison. بعض الحديث عن فخ يهدر الظلم. هذا التصور لا يمكن استبعاده بالخلف. وشهد النظام القضائي اللبناني تأخيرات كبيرة، وكثيرا ما كان الاحتجاز السابق للمحاكمة يتجاوز بكثير ما ينبغي أن تقبله سيادة القانون.

ولكن الجانب الآخر من النقاش موجود أيضا. ليس كل الملفات متشابهة. ويتعلق البعض بالمواجهات المسلحة، والوفيات، والهجمات على الجيش، أو الحالات التي كانت دائمة في المؤسسات الأمنية. ويمكن لعفو واسع جداً من جانب أسر الضحايا كجملة ثانية. It may give the impression that time, street pressure or community membership are enough to eliminate responsibility. هذا هو الخطر الذي يجعل القضية شبه معزولة.

وفتح باب التعبئة أمام الدخول المباشر لدار الفاطا في الأزمة. According to the Arab press, an official linked to the follow-up of prisoners and their families denounced a justice perceived as selective. والحجة سياسية وقانونية. لماذا تنظر في خفض أو إزالة بعض حالات المخدرات أو التعاون أو الجرائم الأخرى، مع إبقاء المسلمين محتجزين لسنوات؟? The question concerns the Sunni perception of differential treatment. It puts Parliament before a heavy accusation: العدالة التي لا تقيس القضايا بنفس القاعدة.

أحمد العسر، الاسم الرمزي والخط الأحمر

إن اسم أحمد العسير يركز هذا التوتر. In particular, the protests challenged its exclusion from the text. For his supporters and for some families, his case symbolizes the injustice done to Islamist detainees. وبالنسبة للبنانيين آخرين، فإنه يرمز إلى الحد الذي لا ينبغي تجاوزه، بسبب الاشتباكات المسلحة التي وقعت في إبراه في عام 2013 والضحايا من بين العسكريين. والصعوبة تأتي من ذلك. نفس الاسم ينشط ذكريتين متعارضتين. يتحدث المرء عن الاضطهاد والاختلال. والبعض الآخر يشير إلى إراقة الدماء وضرر الدولة.

وأشير أيضا في المناقشات الصحفية إلى الاسمين نوح زياتر وأبو التكيه. ومرة أخرى، فإن المشكلة تتجاوز الناس. It affects the temptation to build a general law around particular cases. وعندما يبدو أن نص عفو يسمح أو يمنع إدراج بضعة أسماء، فإنه يفقد بعض شرعيته. A law must be able to be explained by criteria, not by implicit lists. ثم تصبح الحدود بين العدالة الاستثنائية والترتيبات السياسية ضيقة للغاية.

المخدرات والبقاع والتحكيمات المستحيلة

كما أن مسألة الجرائم المتصلة بالمخدرات أثارت تناقضات. وتميز الصيغة التي نوقشت زراعة نباتات المخدرات، التي يمكن أن تظل مدرجة، عن الاتجار بالمخدرات، ولا سيما في حالات العودة إلى الإجرام، التي ينبغي استبعادها. كما استبعدت الجرائم المتصلة بالمخدرات التي ترتكبها القوات العسكرية أو قوات الأمن. وعلى الورق، يمكن الدفاع عن التمييز. It separates an activity often rooted in a poor local economy from a more structured criminal trafficking. In practice, it provoked the anger of families who felt that the text abandoned some of their relatives.

البقاع في مركز هذا الغموض. وكثيرا ما تُعرض زراعة المخدرات نتيجة لعدم التنمية وضعف الدولة وانعدام البدائل الاقتصادية. ويشير الاتجار إلى الشبكات والعنف والأموال غير القانونية والفساد. وينبغي أن يميز القانون الجسيم الحالات، ولكن ينبغي له أيضا أن يتجنب تحويل الفقر الاجتماعي إلى عذر تلقائي أو جريمة منظمة إلى مشكلة إقليمية بسيطة. يبدو أن النص حاول هذا الفرز. The street showed that it remained politically explosive.

A Bekaa MP said he was not enthusiastic about releasing people convicted of drug trafficking. ويوضح هذا الاحتياطي عدم ارتياح الموظفين المحليين. إنهم يعرفون أضرار المرور. They also know that their electoral bases include families affected by warrants, convictions or procedures. الحذر العام يصبح إستراتيجية. وفي غرف مغلقة، يمكن أن تكون المواقع أكثر دقة. في الشارع يصبحون أقوي.

الضحايا والجيش وذاكرة الملفات الحساسة

وندد المعارضون للنص أيضا بمخاطر الظلم التي يتعرض لها الضحايا. وأشار السياسيون السابقون إلى حالات حساسة، بما في ذلك حالات القبطان الرائد سامر هانا، التي قتلت في عام 2008 عندما استهدفت مروحيته في الجنوب. ويهدف هذا المثال إلى طرح سؤال أوسع: ما هي القضايا التي يمكن محوها والتي يجب أن تبقى خارج الحل الوسط؟? If the amnesty excludes certain files to protect the military institution, it may be accused of inequality. وإذا كانت تشملهم، يمكن اتهامها بخيانة الموتى وأسرهم.

وتضيف المناقشة بشأن أولئك الذين فروا إلى إسرائيل بعد انسحاب عام 2000 طبقة أخرى. وأشارت الصيغة إلى الإطار التشريعي المعتمد في عام 2011. ولا تزال هذه الفئة شديدة الحساسية من حيث صلتها بالتعاون والنفي وعودة الأسر وذاكرة الاحتلال. وهنا مرة أخرى، يخلط القانون مع السياسة والذاكرة. الكلمات المستخدمة ليست محايدة أبدا. بالنسبة للبعض، هو حول السماح بالعودة وإغلاق ملف قديم. أما بالنسبة للآخرين، فهي مسألة عدم حفز التعاون مع العدو.

السجون المضطربة والعدالة البطيئة جدا

وتبين إحصاءات السجون سبب عودة الضغط دوريا. ولا تتداخل البيانات المتاحة دائما، لأنها لا تواعد في الوقت نفسه ولا تستند جميعها إلى نفس النطاقات. غير أنهم يتلاقون مع ملاحظة واحدة: نظام السجون في لبنان مشبعة، والاحتجاز قبل المحاكمة له مكان مفرط. وتشير البيانات الدولية إلى 254 9 سجينا في تشرين الأول/أكتوبر 2023. The proportion of persons in pretrial detention was estimated at 87.1 per cent in August 2023. A human rights organization reported in 2023 that detention centres had a total capacity of 4,760 places for approximately 8,502 detainees, of whom only 094 were convicted. Another organization referred to 323 per cent of prison capacity and about 80 per cent of pre-trial detainees.

المؤشر البيانات المتاحة مجموع نزلاء السجون في تشرين الأول/أكتوبر 2023 254 9 شخصا حصة المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة في آب/أغسطس 2023 87,1 في المائة مجموع قدرات مراكز الاحتجاز، البيانات 2023 760 4 مكانا عدد المحتجزين، نفس البيانات 502 8 شخصا الأشخاص المحكوم عليهم، نفس البيانات 094 1 شخصا اكتظاظ السجون في عام 2023 323% من القدرات محتجز في روميه أبلغ عنه في آب/أغسطس 2025 أكثر من 000 6 شخص السجناء السوريون المتأثرون بالنقل في عام 2026 حوالي 300 شخص

وتوضح هذه الأرقام سبب عودة العفو كحل سياسي. وعندما لم تُدان بعد نسبة كبيرة جداً من السجناء، لم تعد المشكلة جنائية فحسب. تصبح مؤسسة. The prison is used to contain people that the judicial system cannot judge quickly enough. التأخيرات ليست تفاصيل إدارية. فهي تغير طبيعة الجملة. A person awaiting trial may spend years in prison without a final verdict. وإذا بُرئ أو حُكم عليه في نهاية المطاف بأقل من الوقت الذي سبق أن أن أمضى وراء القضبان، فإن الظلم لا يمكن إصلاحه.

وتؤدي ظروف الاحتجاز إلى تفاقم هذه الحالة. ووصفت منظمات حقوق الإنسان السجون المكتظة، وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية، ونقص الأدوية، والوفيات أثناء الاحتجاز، وذلك جزئياً بسبب تدهور نظام السجون الصحي. ولذلك فإن مسألة العفو هي أيضا مسألة إنسانية. ولا يمكن للدولة التي لا تستطيع أن تحكم بسرعة ولا تستطيع أن تعامل المحتجزين معاملة ملائمة أن تحتج بالقانون. يحتاج لإصلاح نظامه.

صمام وليس إصلاح

ولكن العفو العام ليس الرد الوحيد الممكن على الاكتظاظ. وتوجد أدوات أخرى: accelerated hearings, specialized chambers, wider use of alternative sentences, supervised parole, electronic bracelets if the legal and technical framework permits, limitation of pre-trial detention, increased transport of detainees to courts, judicial recruitment, digitization of cases and better coordination between the ministry of justice, security forces and bar associations. وهذه التدابير أقل وضوحا من قانون العفو. They are also less useful to political blocs seeking immediate gain from their audiences.

ومن ثم فإن الخطر يتمثل في جعل العفو مختصرا. يمكن أن تفرغ الخلايا، وتهدأ الشارع وتنتج الإغاثة الفورية. لكنه لا يعالج الآلة التي تصنع الاكتظاظ. If the courts remain slow, if the prisons remain dilapidated and if pretrial detention remains massive, the same debate will resume in a few years. نفس العائلات ستحشد. نفس النواب سيتفاوضون. نفس الضحايا سيقلقون. العدالة اللبنانية ستدور.

The presence of Syrian detainees adds another dimension to the prison crisis. وفي عام 2026، وافقت الحكومة اللبنانية على اتفاق لنقل نحو 300 سجين سوري إلى سوريا لقضاء مدة عقوبتهم ووقعت عليه. The case does not concern Lebanese detainees or cases awaiting trial. غير أنها تبين أن السجن اللبناني يتأثر أيضا بالأزمات الإقليمية. وقد سجن آلاف السوريين في لبنان في السنوات الأخيرة، ولا تزال بعض المسائل تتعلق بالحرب السورية والعلاقات الثنائية والشواغل الأمنية. ويزيد هذا الوضع من تعقيد أي مشروع للعفو العام.

قانون أو صفقة؟?

والدرس السياسي في 21 أيار/مايو شديد. وأظهر البرلمان أنه يمكن أن ينتج صيغة توفيقية في اللجنة. He also showed that this formula did not resist the mobilization of streets and communities. والتأجيل الذي قررته نبيه بيري يتجنب المواجهة الفورية، ولكنه لا يجيب على السؤال الموضوعي. هل البلد قادر على وضع قانون جنائي يستند إلى معايير عامة، أو مجرد صيغة مقبولة لدى جماعات الضغط الرئيسية؟?

ولكي تكون هناك مصداقية، ينبغي قراءة نسخة جديدة من النص. It should state clearly which categories are included, which are excluded, why they are excluded, and according to which criteria. It should distinguish between persons in pre-trial detention, final convicts, repeat offenders, perpetrators of violent crimes, drug cases, attacks on the army, collaboration cases and humanitarian cases. وينبغي أن ينص على إنشاء آلية إشراف قضائية لمنع التنفيذ من أن يصبح معرضاً جديداً للتدخل السياسي.

وينبغي لها أيضاً أن تحترم حقوق الضحايا. ولا يمكن كتابة العفو إلا من وجهة نظر المحتجزين وأسرهم. ويجب أيضا الاستماع إلى الضحايا، وأسر الجنود الذين قتلوا، والمصابين، والمقيمين في المناطق المتضررة من المخدرات أو العنف، والمواطنين الذين يلتمسون العدالة على قدم المساواة. والنص الذي يرضي مجتمع ما يؤذي مجتمعا آخر ليس حلا وطنيا. إنه يحرك الغضب فقط.

والسؤال الأكثر أهمية هو مسألة الدولة. ويرغب لبنان في استعادة الثقة في مؤسساته، والتفاوض على الجبهة الجنوبية، وتنشيط اقتصاده، وإقناع شركائه بأن بوسعه أن يقرر. لكنّه يكافح من أجل تمرير قانون جنائي بدون انتماءات دينية وهذا التناقض يقع في صميم العقبة. الدولة التي لا تستطيع أن تقول من يجب أن يحاكم، التي يمكن أن يطلق سراحها، وتعطي وفقاً للقواعد صورة نظام يأتي فيه القانون بعد توازن السلطة.

وستحدد الخطوة التالية ما إذا كان التأجيل يستخدم لتحسين النص أو لتوسيع نطاق المساومة. If Parliament comes back with precise criteria, public data and a strict judicial mechanism, amnesty can still be presented as an exceptional measure in a real prison crisis. وإذا اقتصر النص الجديد على إضافة أو إزالة الأسماء لتهدئة الشوارع، فإنه سيؤكد أن العدالة اللبنانية لا تزال خاضعة لمنطق الأسهم والزبون والذاكرة المتنافسة.