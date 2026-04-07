استعراض صحفي: لبنان تحت الضغط الأقصى بين تكثيف الإضراب والمعركة من أجل الوصول الحيوي

اندلاع حرب من الجنوب وسحب خريطة الضغط على لبنان

The Al Quds Al Arabi, Al Araby Al Jadid and Asharq Al Awsat converge in their 7 April 2026 editions. ولم يعد لبنان مجرد واجهة ضم. ويصبح حيزا مركزيا في التمديد الإقليمي للحرب. ويصف القديس العربي يوم تصادفه إضرابات إسرائيلية على الجنوب والضواحي الجنوبية في بيروت والبقاع، مع تحذير جديد بالإجلاء لسكان الضواحي قبل غارة قدمها الجيش الإسرائيلي على أنها تستهدف المواقع ذات الصلة بحزب الله. The same newspaper also reports a deadly strike in Jnah, south of Beirut, as well as attacks in Kfarraman and the Nabatiyah area. ومن جانبها، يصر العربي الجاد على استمرار القصف على المناطق المدنية، والعاملين في مجال الإغاثة، ووسائط الإعلام، والهياكل الأساسية، والمرافق العامة. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي قد عزز نظامه، مع تقسيم إضافي ملتزم، مع تجنب تقدم أعمق في الوقت الراهن، وفقا لمصادره، يتجاوز خط الحدود على بعد حوالي عشرة كيلومترات. وتتردد صدى هذه الفكرة في أشارق العسات، الذي يشير إلى التسربات الإسرائيلية التي تم وفقا لها تثبيت الجهاز المنتشر في جنوب لبنان للساعة المحيطة بالقرى على عمق يناهز عشرة كيلومترات، دون اتخاذ أي قرار بالتوجه إلى الشمال. وفي الوقت نفسه، فإن محاولة الدخول إلى بنت جبيل، التي أبلغ عنها عرب الجاد في طبعته المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2026، تبين أن هذا الحد لا يعني رفع مستوى الضغط، بل إنه يحسب بالأحرى إدارة الضغط العسكري.

ويمارس هذا الضغط أيضا من جراء مضاعفة الإضرابات السياسية. وتفيد صحيفة " القديس العربي " ، في طبعتها في 7 نيسان/أبريل 2026، أنه بعد إضراب عين سعدي، شرق بيروت، زعم أن الجيش الإسرائيلي فوت هدفه الرئيسي، الذي قدمته الإذاعة العسكرية الإسرائيلية كعضو في الفيلق الفلسطيني لقوة القدس الإيرانية. ولكن فشل العملية لم يحول دون وجود توازن بشري كبير. The daily refers to the death of Pierre Moawad, local leader of the Lebanese Forces in Yahchush, his wife and another woman. ويؤكّد العربي الجاد هذا التقييم في طبعته في 7 نيسان/أبريل 2026، ويعرض الحلقة على أنها واحدة من أوضح علامات الحرب التي تصل الآن إلى مناطق سكنية بعيدة عن خط المواجهة التقليدي. وفي الوقت نفسه، أبلغت القدس العرابي عن عمليات ادعى حزب الله فيها ضد دبابات ميركافا، وتركيزات الجنود والمواقع في شمال إسرائيل، حيث وصلت النيران إلى منطقة حديرة على بعد حوالي 75 كيلومترا من الحدود اللبنانية. وهذه الدينامية من العمل والاستجابة تغذي حركة مزدوجة. ومن جهة، تسعى إسرائيل إلى إظهار أنها يمكن أن تضرب في كل مكان. ومن جهة أخرى، يسعى حزب الله إلى إثبات أنه يحتفظ بقدرة كبيرة على الإزعاج. ويضيف آشارق العسات أن البيانات الإسرائيلية بشأن الحاجة إلى إزالة التهديد الذي يتعرض له الشماليون وهدف نزع السلاح جنوب الليطاني تذكر هذه الحملة بمنطق طويل الأجل. وفي 7 نيسان/أبريل 2026، وصفت الصحف الثلاث تسلسلاً واحداً بدلاً من محاولة إصلاح دائم لتوازن السلطة في الأراضي اللبنانية.

ممر ماسناا، خط أحمر دبلوماسي جديد واختبار سيادته

أكثر السجلات كشفاً عن هذا التسلسل ربما هو ممر ماسنا ويوضح " القديس العربي " في طبعته المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2026 أنه بعد التهديد الإسرائيلي بضرب هذا المركز الحدودي مع سوريا، بحجة الاستخدام العسكري ونقل الأسلحة، ذهب مدير الأمن العام حسن شوكير إلى هناك مع ضباط. The newspaper states that an international guarantee to freeze the strike was expected in the following hours, following Egypt’s diplomatic efforts with the United States and Israel. وتنص المادة نفسها على أن سوريا تقوم أيضاً بجهودها الخاصة للحفاظ على أداء الممر. The Al Quds Al Arabi adds that President Joseph Aoun and Prime Minister Nawaf Salam have asked US Ambassador Michel Issa to intervene in Washington to have the Israeli warning withdrawn, contesting the argued of an arms trafficking through this crossing point. وقد أكد عرب الجهد في طبعته في 7 نيسان/أبريل 2026 أن الاتصالات اللبنانية قد حالت حتى الآن دون الإضراب، مع التأكيد على عدم وجود ضمان قوي ضد إسرائيل. The newspaper also states that the exceptional security measures remain in place around the passage and that Israeli accusations are deemed false by the Lebanese sources cited. في كل الصحف الثلاث، تبدو (ماسنا) أقل كطريق بسيط من الأعصاب الاستراتيجية. ومن شأن لمسه أن يضر بحركة الناس والبضائع والإغاثة واستمرارية الأراضي في لبنان ببيئة أرضية فورية.

ويمضي آشارق العسات قدما في إصداره في 7 نيسان/أبريل 2026. The newspaper claims that Washington stopped the project of bombing the passage and thus prevented an Israeli attempt to drag Syria into a direct confrontation linked to Hezbollah. According to sources quoted by the daily newspaper, the United States reportedly asked Benyamin Netanyahu to suspend the attack for political reasons, in order to avoid further expansion of the war. وهذه القراءة تعطي ملف ماسناا بعدا إقليميا فوريا. لم يعد الأمر يتعلق بحماية الحدود وهي مسألة حجب آلية لتوسيع نطاق النزاع. " عرب الجاديد " ، في الطبعة نفسها من 7 نيسان/أبريل 2026، يقتبس من الباحث الأمني ناجي ماليب، الذي يرى التهديد الذي يتعرض له ماسنا، والضربات على الجسور كاستراتيجية لخفض مفاصل البلد، والسيطرة على الظروف التي يمكن أن يعود بها المشردون، وفرض الضغط ليس على حزب الله فحسب، بل على لبنان ككل. ويكرر هذا التحليل الشواغل المعرب عنها في القديس العربي، حيث يكرر نواف سلام بيدرو سانشيز أن أي محاولة إسرائيلية لفرض منطقة عازلة أو حزام مقعد في لبنان مرفوضة تماما. The newspaper states that the head of the Spanish government, in his exchange with Nawaf Salam on 7 April 2026, reiterated his support for the territorial integrity of Lebanon, the Lebanese government’s decisions, including the ban on Hezbollah’s military activity, and announced an additional 9,000 million in humanitarian aid. لذا ملف (ماسنا) يبلور عدة أسئلة إلى واحد وهو يركِّز مسألة السيادة، والمعركة الدبلوماسية، والخوف من النكوص الاقتصادي، والخطر الذي ينطوي عليه توسيع نطاق الإقليمية للنزاع.

التكلفة البشرية والتوتر الداخلي والارتداء والدموع في البلد الحقيقي

ويظهر التقرير الإنساني الذي نشره الكود العربي في 7 نيسان/أبريل 2026 مدى هذا اللبس والدموع. واستنادا إلى تقرير مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، قُتل 497 1 شخصا وأصيب 639 4 بجروح في الفترة من 2 آذار/مارس إلى 6 نيسان/أبريل 2026. In the last 24 hours alone, he reported 36 deaths and 209 injuries. The newspaper added that 130 children were among the dead and 457 among the injured. It also highlights the direct attack on the medical sector, with 57 deaths and 154 injuries in the health professions, 92 attacks on relief associations and 6 hospitals forced to close as a result of strikes or threats. ويؤكد عرب الجهد استمرار الهجمات على عمال الإنقاذ في الجنوب في طبعته المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2026. The newspaper cites the death of two paramedics in Hariss and insists on extending the strikes to a large rosary of localities, from Kfara to Chiyah, from Burj Al Barajneh to Bir Al Abed. وتكرار هذه الهجمات لا يتسبب في خسائر فحسب. إنه يُثبط سلاسل البقاء المساعدة أكثر صعوبة للتحرك المستشفيات تغلق The inhabitants receive successive eviction orders. فالطرق تصبح مجالات من عدم اليقين. والتكاليف البشرية ليست مجرد ميزانية محاسبية. وهو يغير الهيكل اليومي للبلد ويثقل على جميع المؤسسات المتبقية.

This pressure also nourishes a visible internal discomfort in several passages of Al Quds Al Arabi. In its 7 April 2026 edition, the newspaper describes the anger that followed the strike of Ain Saadé and the questions posed about the presence of Iran-related targets in residential areas. ويستشهد بالمسؤولين المحليين والشخصيات التي تندد بالخطر المفروض على سكان ما يسمى بمناطق الاستقبال. The same newspaper also reports calls broadcast after the strike to chase displaced people from certain neighbourhoods, indicating a possible shift towards an internal fracture. ومن جهة أخرى، فإن " العيد العربي " ، في طبعته المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2026، يقدم صورة عكسية من دير العمار. The newspaper reports that, at a time when the discourse against the displaced is rising in several regions, this locality of the Bekaa is home to more than 10,000 displaced persons, divided between houses and shelters. The president of the Union of Municipalities, Henry Fakhry, told the newspaper that approximately 780 internally displaced persons are in Deir Al Ahmar’s public high school, that another 1,700 to 1,800 are in other centres, and that more than 7,700 live in the home, without tangible state support. وهذا التعايش بين مشهدين، أحدهما يتسم بالشك والآخر بالاستقبال، يقول الكثير من لبنان في 7 نيسان/أبريل 2026. البلد لا يضرب فقط. لقد تم اختباره في عقده الاجتماعي وهذا التوتر سياسي أيضا. The Al Quds Al Arabi narrated the words of the Maronite Patriarch Bechara Rai, who on 7 April 2026 claimed that Lebanon was not meant for death but for life, and that it could only rise up by a form of active impartiality. The same newspaper notes that Joseph Aoun also used the Paschal framework to address Israeli aggression, the issue of Hezbollah disarmament and the prospect of negotiations. وفي المناخ الذي وصفته الصحف الثلاث، لم تعد مناقشة الحرب تقتصر على الجبهة. وهي تعبر الكنائس ومناطق الاستقبال والمؤسسات الأمنية وخيارات التعايش.

وصول الاقتصاد الحربي إلى الأراضي والطرق والأمن الغذائي

وأخيرا، يؤكد البعد الاقتصادي أن المعركة لا تتعلق بالأسلحة فحسب. وفي طبعة 7 نيسان/أبريل 2026، ينشر العيد العربي مقابلة مع وزير الزراعة نزار حني. The newspaper states that 22 per cent of Lebanon’s agricultural area was affected by Israeli attacks. وتقدر المساحة التراكمية التي لحقت بها أضرار إلى 564 49 هكتارا، منها 000 47 هكتار في الجنوب والنبطية، و 564 2 هكتارا خارج تلك المناطق. He also said that 76.7 per cent of farmers in the South had been displaced, that 2,503 farmers had declared that they needed financial support because of the shift and decline in production, and that the most affected crops were olive trees, citrus fruits and livestocks. وتشير نفس المادة إلى أن الخسائر في القطاع الزراعي قد قُدرت بالفعل بنحو 800 مليون دولار وأنه تم إعداد خطة لإعادة التأهيل مدتها ثلاث سنوات مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويضاف إلى ذلك ضعف لوجستي. وفي العيد العربي أيضا، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، يصر نزار حني على الطابع الحيوي لماسنا لاستيراد وتصدير المنتجات الطازجة، ولا سيما موسم الفاكهة القشرية، والأفوكادو، والعنب، ونُهج شهر العسل. ولذلك، فإن التهديد الذي يتعرض له هذا المعبر الحدودي لا يؤثر فقط على حركة المرور. وهي تهدد الأمن الغذائي، وحصائل الصادرات، والدخل الريفي، والإمداد بالسوق. البلد الحقيقي يظهر هنا بكل هشاشته طريق مغلق يصبح صدمة زراعية يصبح الجسر المتأثر أزمة تجارية. الإجلاء يصبح كسر في السلسلة الاقتصادية

وهذا التحول من الحرب إلى ظروف الحياة المادية ينظر إليه أيضا في الشرح بين الجبهة والطرق واستقبال المشردين. ويبيِّن " العيد العربي " ، في طبعته في 7 نيسان/أبريل 2026، كيف يمتص دير العمار جزءاً من الصدمة البشرية دون دعم عام. صورة القديس العربي عن الوفيات والإصابات والمسعفين المستهدفين والمستشفيات المغلقة تتقاسمها الصحيفة اليومية وهذه العناصر، مجتمعة، تصف البلد الذي لا يزال يحمل، ولكن بنقاط مقاومة متفرقة. وانضموا أيضا إلى القراءة التي اقترحها آشارق العسات في 7 نيسان/أبريل 2026، عندما أشارت الصحيفة إلى أن المسألة اللبنانية لم تعد مقتصرة على تبادل لإطلاق النار مع إسرائيل. وهو يؤثر على طبيعة السيطرة الإقليمية، ورفض حزام الأمان، وإدارة الحدود، ومركز حزب الله، ودور الشركاء الأجانب، وقدرة المؤسسات على البقاء حاضرة. ولذلك، فإن الأنباء الحقيقية عن حالة واحدة، في 7 نيسان/أبريل 2026، ليست مجرد كثافة الإضرابات. وهي محاولة متزامنة لكسر حيز وطني بالقوة العسكرية، والاختناق السوقي، والضغوط الدبلوماسية، والاستنفاد الاجتماعي. صحف اليوم تظهر أن لبنان محاصر بين عدة خطوط من الكسور، ولكن لا يزال قادرا، من خلال شبكاته المحلية، النُهج الدبلوماسية وجيوب التضامن، على رفض تلك الحرب وحدها أن تقرر شكلها المستقبلي.

الدبلوماسية: يسعى لبنان إلى دعم وقف التصعيد في حين تحول الحرب كل وساطة إلى اختبار للمصداقية

(ماسنا) يصبح قلب المعركة الدبلوماسية

أهم سجل دبلوماسي في الصحف في 7 أبريل 2026 هو ممر ماسنا لم يعد مجرد معبر حدودي وأصبح محور تركيز الأزمة اللبنانية. وتفيد صحيفة " القديس العربي " أنه بعد يومين من التهديد الإسرائيلي بضرب الممر بحجة أنه سيستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله من سوريا، ذهب مدير الأمن العام حسن شوكير إلى موقع الحادث مع ضباط في جولة تفتيش. وأضافت اليومية أنه يتعين الحصول على ضمان دولي لتجميد الإضراب، في أعقاب الجهود الدبلوماسية المصرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل. The newspaper also points out that Syria, for its part, was taking steps to preserve the functioning of the passage and to allow the continuity of traffic. وفي نفس المادة، يلاحظ القديس العربي أن الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام طلبا من السفير الأمريكي ميشيل عيسى، الموجود في واشنطن، التدخل ضد الإنذار الإسرائيلي، مدعيا أن تهمة الاستخدام العسكري للمرور لا أساس لها. وهذا التسلسل يبين بالفعل مستويات عديدة من الدبلوماسية في العمل. وهناك المستوى اللبناني الرسمي الذي يحاول الدفاع عن السيادة. هناك المستوى المصري الذي يقوم بدور وسيط وهناك المستوى الأمريكي، الذي ينظر إليه على أنه القوة الوحيدة القادرة على الموازنة مباشرة مع إسرائيل.

ويذهب أشارق العسات، في طبعته في 7 نيسان/أبريل 2026، إلى أبعد من ذلك في التفسير السياسي لهذه الحلقة. The newspaper claims that Washington stopped the Israeli bombing of Masnaa and thus prevented an attempt to drag Syria towards a more direct involvement in the war in Lebanon. According to the sources cited, the United States reportedly requested Benyamin Netanyahu to suspend the attack for political reasons, in order to avoid further expansion of the conflict. وهذا العرض مهم لأنه يغير قراءة الملف. الأمر لا يتعلق فقط بإنقاذ الطريق والهدف من ذلك هو منع إعادة تشكيل المنطقة للحرب من نقطة لبنانية. وينضم عرب الجاد، في طبعته في 7 نيسان/أبريل 2026، إلى هذه القراءة عندما يقتبس من مصادر لبنانية قائلا إن الاتصالات التي أجريت حتى الآن حالت دون الإضراب، حتى وإن لم يكن هناك ضمان قوي ضد إسرائيل. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن التهديد الذي يتعرض له ماسنا يشكل جزءا من استراتيجية أوسع للضغط على الهياكل الأساسية والجسور والطرق. وبالتالي، يبدو أن الدبلوماسية أداة للحماية الفورية، ولكنها أيضا استجابة لمحاولة إعادة تشكيل الأراضي اللبنانية من خلال الحرب.

نواف سلام يحشد الدعم الأوروبي دون الحصول على مظلة سياسية كاملة

وفي القديس العربي، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، تحتل المحادثة بين نواف سلام وبدرو سانشيز مكاناً يكشف عنه. ويؤكد رئيس الوزراء اللبناني رفضه التام لأي محاولة إسرائيلية لفرض منطقة عازلة أو تآكل أمني على الأراضي اللبنانية. ورد رئيس الحكومة الإسبانية من جديد على دعمه لوحدة لبنان وسلامته وسيادته. The newspaper adds that it also supported the Lebanese government’s decisions, in particular those concerning the ban on Hezbollah’s military activity, while announcing an additional humanitarian aid of EU9 million. والصيغة كثيفة دبلوماسيا. فمن جهة، من الواضح أن مدريد على جانب السيادة اللبنانية ضد أي إعادة تعريف تفرضها إسرائيل. من ناحية أخرى، هذا الدعم مصحوب بالاعتراف بسياسة الحكومة على احتكار العمل العسكري ويبين هذا البيان أن الدعم الأوروبي للبنان ليس مجرد دعم إنساني. إنه مرتبط أيضاً بقدرة المدير التنفيذي على الظهور كسلطة شرعية على الأسلحة من غير الدول

ويتحدث هذا التبادل أيضا عن حدود الدبلوماسية اللبنانية. نواف سلام يحصل على الدعم والكلمات الواضحة والدعم المالي ولكنها لا تحصل على آلية حماية ملموسة قادرة على ردع إسرائيل وحدها. وتصور الصحف الصادرة في 7 نيسان/أبريل 2026 دبلوماسية لبنانية نشطة ولكنها غير متماثلة. ويتزايد النداءات، سعيا إلى توسيع دائرة المؤيدين، محاولا إدراج مواقفها في القانون الدولي وفي الدفاع عن الحدود المعترف بها. ومع ذلك، في اللحظة الحاسمة، يظل المتغير المركزي في كثير من الأحيان الضغط الأمريكي. وهذا لا يعني أن القناة الأوروبية هامشية. وهو يخدم إضفاء الشرعية على الموقف اللبناني، وعزل مشاريع الحزام الأمني الإسرائيلي سياسيا، وتعزيز خطاب السلطة التنفيذية. ولكنه لا يحل محل محور واشنطن – تيل – أبيب، الذي يظل الموقع الرئيسي لوقف أو تأخير أو مواصلة أكثر الإضرابات حساسية. ومن ثم فإن الدبلوماسية اللبنانية تعمل بسرعتين. وهو يحشد الدعم السياسي والأخلاقي في أوروبا، مع العلم بأن الأثر القسري يحدث في أماكن أخرى.

عودة سوريا ومصر والوسطاء الإقليميين إلى المقدمة

ومن أبرز الصحف الثلاث عودة الجهات الفاعلة الإقليمية إلى الإدارة اليومية للملف اللبناني. يصر القديس العربي على دور مصر في الجهود الرامية إلى تجنب الهجوم على ماسنا. The same newspaper also points out that Syria has undertaken its own diplomatic efforts to neutralize the threat and keep the passage open. وهذه النقطة تستحق الاهتمام. وفي تسلسلات إقليمية أخرى، يبدو أن سوريا تشكل أساسا حيزا للعرض العسكري للأسلحة أو تداولها. ويبدو هنا أيضا أن هناك فاعلا دبلوماسيا يحرص على تجنب المزيد من الإغلاق بين البلدين. هذه ليست فقط مسألة للحي وهو يستجيب لمنطق سياسي أوسع. وللحفاظ على الماسناة هو الحفاظ على محور حيوي للبنان، ولكن أيضا لمنع الحدود السورية اللبنانية من أن تصبح مسرحا جديدا للمواجهة المباشرة.

ويضيف العيد العربي بعدا هاما لهذه القراءة. وفي طبعة 7 نيسان/أبريل 2026، تشير التقارير اليومية إلى أن المسؤولين اللبنانيين يعتبرون الاتهامات الإسرائيلية بشأن الاستخدام العسكري للمرور زائفة ويرون هذه التهديدات محاولة لقطع الروابط اللوجستية للبلد إلى بيئته الأرضية. وتشير الصحيفة أيضا إلى خطر شن حملة تستهدف الجسور والهياكل الأساسية لحركة المرور. As a result, regional mediation takes on strategic value. وهم لا يسعون فقط إلى هدنة محلية أو إلى استراحة في الوقت المناسب. وهي تهدف إلى منع عزل لبنان تدريجيا عن طريق تدمير أو شلل إمكانية الوصول إليه. ومع أخذ هذا في الاعتبار، تعمل مصر كوسيط موثوق به، وسوريا كطرف معني باستقرار الحدود، والدول العربية كمستودع محتمل للدعم السياسي، حتى عندما تظل قدرتها على العمل المباشر متفاوتة. وهكذا تصبح الدبلوماسية حول لبنان دبلوماسية للعتبات. ويسعى كل طرف من الأطراف الفاعلة إلى منع عبور خط أحمر جديد، دون أن ينجح في فرض وقف عالمي للتصعيد.

لا تزال القنوات الدبلوماسية نشطة على الرغم من منطق الحرب الكلية في المنطقة

غير أن المشكلة الرئيسية هي أن المسألة اللبنانية لم تعد تعالج بمعزل عن بعضها البعض. في السدود الثلاثة في 7 نيسان/أبريل 2026، تم غزوها في حرب إقليمية أوسع بكثير بين إسرائيل وإيران وحلفاء طهران والقوى الغربية. ويكرس العربي الجداد الحرب في المنطقة، والمناقشات بشأن اقتراح باكستاني لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، ومواصلة الاشتباكات حول مضيق أورموز. (ال القديس العربى) يصف نفس التسلسل يؤكد على رفض (إيران) لإطلاق النار المؤقت و تهديدات (دونالد ترامب) ضد (إيران) كما يشكل أشارق العسات مشهداً إقليمياً يهيمن عليه ارتفاع الإضرابات ضد إيران، ونهاية إنذار أمريكي، وانتشار الهجمات التي تشنها الجماعات المتحالفة في طهران. وفي هذا السياق، تواجه الدبلوماسية اللبنانية صعوبات هيكلية. ويريد لبنان أن يدافع عن خطوطه الحمراء، ولكنه يتطور في أزمة تستوعب فيها هوامشه بمواجهة أوسع بكثير.

وهذا يفسر الطابع المكثف والهش للجهود الدبلوماسية المتعلقة بلبنان. وهي شديدة لأن الاتصالات مستمرة، وتدور الرسائل، وتنشط الوساطة، وتلتمس العواصم الأجنبية باستمرار. وهي هشة لأنها تعتمد على بيئة تفلت إلى حد كبير من بيروت. فمصير ماسنا، على سبيل المثال، لا يعتمد فقط على الإدانة اللبنانية أو حججها. وهو يعتمد أيضا على الاهتمام الأمريكي بتجنب تمديد الحرب إلى سوريا. وبالمثل، فإن الرفض اللبناني لمنطقة عازلة لا يكون له نطاق ملموس إلا إذا وجد أن هناك مسارات خارجية جاهزة لمعارضته. وهكذا، فإن الدبلوماسية اللبنانية، في هذا التسلسل، ليست دبلوماسية للسلطة. إنها دبلوماسية حماية وهي تسعى إلى إعادة إرساء النظام الإقليمي على نحو أقل من أن تمنع البلد من مواصلة سحقه.

مصداقية لبنان الدولية تتوقف أيضا على تماسكه الداخلي

وهناك عنصر آخر واضح من مواد 7 نيسان/أبريل 2026. إن دبلوماسية لبنان الخارجية ترتبط بالطريقة التي يقرأ بها شركاؤه تماسكه السياسي الداخلي. عندما يدعم (بيدرو سانشيز) وفقًا للقاعدة العربية، قرارات الحكومة اللبنانية بحظر نشاط (هزبولا) العسكري، فهو لا يرسل رسالة إلى إسرائيل فحسب. كما أنها تبعث بإشارة إلى الشروط الضمنية للدعم الدولي. وكلما زاد ما يبدو أن الحكومة اللبنانية تحمل خط الدولة، كلما زاد الاعتراف والدعم الدبلوماسيين اللذين يمكن أن تحصل عليهما. وعلى العكس من ذلك، فكلما ازدادت صورة بلد له سيادة مجزأة، فإن الدبلوماسية اللبنانية الأكثر احتمالا هي أن تعامل على أنها ثانوية لعلاقات القوى العسكرية الحقيقية. This point is confirmed indirectly by the internal debates relayed in Al Quds Al Arabi and Asharq Al Awsat, around the presence of Hezbollah in civilian areas, the protection of internally displaced persons and the State monopoly on security.

ولذلك فإن الدبلوماسية لا تنفصل عن السياسة المحلية. إنه التمديد الخارجي وعندما يطلب لبنان المساعدة في منع عبور الحدود أو رفض حزام الأمان أو حماية مدنييه، يجب عليه أيضا أن يقنع بأنه لا يزال هناك موضوع سياسي موحد. وهذه هي الصعوبة الكاملة في هذه الفترة. حكومة نواف سلام تحاول إنتاج هذه الصورة جوزيف أوون يدافع عن السيادة عمليات النقل الأوروبية تستجيب بشكل إيجابي. والوساطة العربية نشطة. غير أن الحرب لا تزال تعرض هشاشة بلد لا تزال فيه مسألة صنع القرار العسكري موضع نزاع. وهكذا فإن الدبلوماسية اللبنانية المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2026 تبدو كفاحا على جبهتين. وفي الخارج، تسعى إلى حشد الدعم ضد التصعيد الإسرائيلي وتحدي الحدود. Inside, it needs a minimum of national cohesion in order not to talk in a vacuum. وهذا الصليب بين الضعف الداخلي والتماس الدعم الخارجي الذي يعطي هذا التسلسل الدبلوماسي توتره الخاص.

السياسة الدولية: التسلق ضد إيران يعيد تشكيل علاقات القوة ويعرض المنطقة للحرب دون حدود واضحة

واشنطون وطهران يبتعدان عن الحل الوسط على الرغم من نشاط الوساطة

إن المشهد الدولي في 7 نيسان/أبريل 2026 يهيمن عليه تشديد الخطاب الأمريكي والرفض الإيراني. In Asharq Al Awsat of 7 April 2026, Donald Trump reaffirms that the reopening of the Strait of Ormuz is a major priority and hardens its ultimatum to Tehran, while the newspaper highlights the intensification of Israeli strikes against Iranian infrastructure, airports and industrial sites. وينص اليوم أيضا على أن اقتراح باكستاني لوقف فوري لإطلاق النار، تليه مفاوضات بشأن اتفاق شامل في غضون 15 إلى 20 يوما، قد تعرض للضرب بتحفظات أمريكية وإيرانية. يصف القديس العربي في 7 نيسان/أبريل 2026 نفس التسلسل بالإصرار على رفض إيران وقف القتال مؤقتاً على أساس أن هدنة محدودة لا تضمن نهاية حقيقية للحرب The newspaper also reports that Trump threatened to destroy Iran if it did not yield, while suggests that a negotiating window still existed. كما أن " العيد العربي " ، الصادر في 7 نيسان/أبريل 2026، يضع في واحد أيضاً الرفض الضمني للإيران والأمريكيين للخطة الباكستانية، مشيراً إلى أن طهران تتطلب وضع حد دائم للحرب، ورفع الجزاءات، ووضع إطار أوسع للأمن الإقليمي.

وتبين هذه الدينامية أن المشكلة الرئيسية لم تعد مجرد وجود وساطة، بل هي تعريف ما هو الاتفاق المقبول. ومن المنظور الأمريكي، على نحو ما ذكره أشارق العسات والقلعة العرب في 7 نيسان/أبريل 2026، يمكن استخدام هدنة لإعادة فتح أورموز والحد من الضغط على أسواق الطاقة وإنشاء إطار تفاوضي أكثر مواتاة. ومن وجهة النظر الإيرانية، يبدو أن هذه الصيغة، بدلا من ذلك، تنطوي على مخاطرة بتجدد استراتيجي عرض على الخصم، دون ضمان وقف الإضرابات، وأمن الأراضي الإيرانية، ورفع القيود الاقتصادية. وهذا الاختلاف في المنطق يفسر صعوبة الوسطاء. ويجوز لباكستان أن تقدم مقترحات. ويمكن للوسطاء المصريين والباكستانيين والتركيين تعميم الخيارات. ولكن أيا من هذه المبادرات لا يكفي لسد الفجوة بين النهج التكتيكي لوقف إطلاق النار والنهج الهيكلي للتسوية. وبالتالي، فإن السياسة الدولية المبينة في الصحف اليومية الثلاث ليست سياسة عدم وجود دبلوماسية. والدبلوماسية النشطة هي التي لا تستطيع الجمع بين الأهداف التي أصبحت شبه متعارضة.

تصبح مضيق أورموز محورا استراتيجيا للأزمة العالمية

The Ormuz dossier concentrates the shift between regional crisis and international shock. وأصر آشارق العسات، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، على أن دونالد ترامب يضع إعادة فتح المضيق على رأس أولوياته ويعتبر حرية مرور النفط عنصراً محورياً لأي اتفاق في المستقبل. وتشير صحيفة " القديس العربي " في طبعتها في 7 نيسان/أبريل 2026 إلى أن ما يقرب من 20 في المائة من موارد الطاقة في العالم تمر عبر المنطقة، وتشير إلى أن إيران ربطت موقفها من حركة المرور في المضيق بإطار أوسع لنهاية الحرب. وتشير الصحيفة أيضاً إلى أن إغلاق إيران أو السيطرة على الممر متفاجيء على الرغم من توقعات الخدمات الغربية، وأن الاقتصادات العربية ستتأثر بشدة إذا استمرت الحرب أو توسعت. كما أن العربي الجاديد، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، يعامل المسألة باعتبارها نقطة تحول في الحرب، مما يدل على أن المعركة لم تعد تقتصر على المنشآت العسكرية فحسب، بل على الشرايين الاقتصادية التي تعتمد عليها السوق العالمية.

This shift to Ormuz alters the international reading of the conflict. وما دامت الحرب تقتصر على الإضرابات الثنائية أو الجبهات المحيطة، يمكن للسلطات الخارجية أن تحاول إدارة التصعيد من خلال الإعلانات الانتقائية أو الجزاءات أو الوساطة. ولكن عندما يتعلق الأمر مباشرة بالعمل يصبح عالمياً وهو يؤثر على صادرات النفط، والتأمين البحري، وتكاليف اللوجستيات، والتمويل العام للدول المنتجة، واستقرار الشركاء الآسيويين والأوروبيين. ولهذا السبب أيضا، يدعو رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أشارق العسات، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026 إيران إلى اتباع المسار الدبلوماسي، وضمان حرية الملاحة، ووقف الهجمات على دول المنطقة. وهذا التدخل ليس مجرد نتيجة لقلق أمني. وهو يعكس الخوف من التمزق المنهجي. (أورموز) ليس مجرد ممر وهذا هو مفتاح تحويل الصراع الإقليمي إلى أزمة عالمية للطاقة.

تسعى إسرائيل إلى توسيع الأثر السياسي لضرباتها إلى أبعد من إيران

وفي صحف 7 نيسان/أبريل 2026، تبدو الاستراتيجية الإسرائيلية بمثابة استراتيجية لتوسيع الأثر السياسي أكثر من مجرد مسرح عسكري. ويوضح آشارق العسات أن إسرائيل كثفت هجماتها على المطارات والهياكل الأساسية الجوية والمرافق الصناعية والمواقع المرتبطة بالقدرات الاستراتيجية الإيرانية. وتضيف الصحيفة أن (بينيامين نتنياهو) يريد مواصلة الحرب، على الرغم من أنه لن يعارض اعتقال (ترامب) المقصود، ويشير اليوم نفسه أيضا إلى أن إسرائيل تسعى إلى استبعاد لبنان وغزة والضفة الغربية من أي اتفاق ممكن مع إيران، مما يدل على أن الهدف لا يقتصر على إزالة التصعيد الثنائي وإنما يهدف إلى إعادة تشكيل عدة جبهات في وقت واحد. فالعربي الجاديد، في طبعته في 7 نيسان/أبريل 2026، يدفع بأن الحرب تتجاوز بالفعل الإطار التقليدي للمواجهة الكلاسيكية وتشارك في إعادة تشكيل إقليمية أعمق.

وللخط الإسرائيلي آثار دولية عديدة. أولاً، تعقّد مهمة الوسطاء لأنها تضاعف الملفات بدلاً من تقليصها. ثم يغذي الحجة الإيرانية بأن هدنة جزئية لن تجمّد سوى توازن غير مؤاتٍ للسلطة دون أن تستجيب للحرب الحقيقية. وأخيرا، تشجع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى على إعادة تشكيل نفسها. The case of the Houthis, mentioned by Al Quds Al Arabi of 7 April 2026, is revealing. The newspaper reports that they claimed attacks on targets in Eilat as part of an operation with the Revolutionary Guard Corps and Hezbollah, while brandishing the Bab al-Mandeb map. وهذا يعني أن المنطق الأمامي الأوسع ليس نظريا. وهو يؤدي إلى تنشيط محاور بحرية وعسكرية إضافية. ولذلك، فإن السياسة الدولية في هذا التسلسل ليست مجرد منع المواجهة المباشرة الكاملة بين إسرائيل وإيران. وهو منع شبكة من الجهات الفاعلة المتحالفة والمرور الاستراتيجية من تحويل المنطقة بأكملها إلى منطقة حربية متشابكة.

تسعى موسكو وبيجين وأوروبا إلى احتواء الحريق دون تغيير توازن القوى

ويبين أشارق العسات، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، أن روسيا تتابع عن كثب تدهور الحالة. The newspaper reports that the Kremlin is concerned about regional fire and is coordinating multilateral action with China, particularly at the United Nations. نفس المادة تشير إلى أن (موسكو) لا تعلق بشكل مباشر على إنذار (ترامب) في (طهران) مما يعكس الحذر المحسوب وروسيا تريد أن تظهر كطرف فاعل للاستقرار والتنسيق الدبلوماسي، دون السماح لنفسها بأن تكون عالقة في موقف يُلزمها بمواجهة شفوية أمامية مع واشنطن في كل مرحلة من مراحل الأزمة. This restraint reveals an important feature of current international policy. فالقوى الخارجية الكبرى تعمل على الحد من الحريق، ولكنها لا تريد أن تتحمل التكلفة السياسية أو العسكرية وحدها.

وتتصرف أوروبا بطريقة مماثلة، ولكن بصكوك أكثر محدودية. ومن الأمثلة على ذلك دعوة أنطونيو كوستا، التي أبلغ عنها أشارق العسات في 7 نيسان/أبريل 2026. ودعا إلى الهدوء وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة. فاللغة واضحة من وجهة النظر المعيارية، ولكنها غير مصحوبة بآلية ملائمة من القيود. ولذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي موجودا بوصفه مجالا من مجالات الكلام الدبلوماسي، وتذكير القانون والضغط السياسي المعتدل، دون أن يصبح طرفا حاسما في وقف القتال. ويعزز هذا الوضع الدور المركزي للولايات المتحدة، حتى عندما تكون هي نفسها متورطة في تصاعد التوترات. ومن ثم فإن السياسة الدولية المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2026 تتسم بمفارقة. كل الممثلين الكبار يقولون أنهم يخشون النار لكن لا أحد خارج (واشنطن) يبدو أن لديه نفوذ قوي بما فيه الكفاية على المسار الفوري للأزمة

تؤكد الجبهة العراقية والخليج تمديد الصراع في الشبكة

أحد أفضل الدروس في مقالات اليوم هو أن الحرب تعمل الآن في شبكة وورد في 7 نيسان/أبريل 2026 أن الفصائل العراقية القريبة من إيران قد وسعت من هجماتها على المصالح الأمريكية، وأن حصار قيادة بيشميرغا استهدفه طائرات بدون طيار. The newspaper also states that officials of the coordination framework are seeking to reduce escalation, but that the Iraqi authorities seem unable to stop the attacks. The Al Quds Al Arabi also refers to the attack on the siege of the peshmergas and insists on increasing tensions in Iraqi space. وفي الوقت نفسه، يشير آشارق العسات إلى أن دول الخليج ما زالت تعترض الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، في حين تعلن البحرين تفكيك خلية متهمة بوصلات مع الدوائر الإيرانية وحراس الثورة.

وهذه التطورات تغير جذريا طبيعة الأزمة. ولم تعد مواجهة خطية بين عاصمتين. وهو تعارض مع تداعيات متعددة تنشط الجبهات المباشرة، والقوات المتحالفة، والمساحات البحرية، والممرات اللوجستية، والتضاريس السياسية الداخلية. وكلما ازدادت الحاجة إلى منطق هذه الشبكة، كلما ازدادت احتمالات إبرام اتفاق عالمي. وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران قد لا يكون كافيا لتعطيل مبادرات الحلفاء تلقائيا، الانتقام المحلي أو الجبهات المحيطة مفتوحة بالفعل. ولهذا السبب، أصر العديد من النصوص التحليلية، ولا سيما في القديس العربي في 7 نيسان/أبريل 2026، على أن إبرام اتفاق واحد كبير يبدو غير واقعي في الأجل القصير. وبدلاً من ذلك، فإن السيناريو الأكثر احتمالاً هو الترتيبات الجزئية التدريجية التي تجمع بمرور الوقت، شريطة أن تعترف الجهات الفاعلة بحدود سلطتها. ولكن هذه الفرضية لا تزال هشة ما دامت الديناميات العسكرية تحتفظ بالميزة على المنطق الدبلوماسي.

حرب إقليمية لا تزال نتائجها السياسية غير واضحة أكثر من النتائج العسكرية

وإجمالا، ترسم الصحف اليومية الثلاث المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2026 مشهدا دوليا تتقدم فيه القدرة على التدمير بسرعة أكبر من القدرة على طلب تسوية. ويبين آشارق العسات أمريكا التي تُحدِّد إنذارات ولكنها لا تحصل على عضوية إيرانية في إطارها. فالقديس العربي يصور إيران مصممة على رفض الحلول الانتقالية في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط عسكرية واقتصادية متزايدة. ويصر العربي الجاد على أن هذه الحرب جزء من تغيير أوسع في النظام الإقليمي والعالمي. وبعبارة أخرى، يفكر كل من الجهات الفاعلة في العمل في معركة فورية، ولكن أيضا في تسلسل تاريخي أوسع، حيث يتم الاضطلاع بالتسلسل الهرمي للسلطات وأمن الطاقة ودور الحلفاء الإقليميين وتعريف الخطوط الحمراء التي يقبلها المجتمع الدولي.

هذا ما يجعل الوضع غير مستقر ومن الناحية العسكرية، لا يزال بوسع الجميع أن يُحدثوا آثاراً مرئية، أو يدمروا أو يعترضون أو يضربون أو يهددون. ومن الناحية السياسية، لا يبدو أن أي ممثل قادر على تحويل هذه المكاسب التكتيكية إلى آفاق تحقيق الاستقرار. ويتكلم الوسطاء، ويحذرون القوى العظمى، وتراقب الأسواق أورموز، والحلفاء يحشدون، ولكن هيكل ما بعد الحرب لا يظهر في أي مكان. ولذلك، فإن السياسة الدولية المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2026 لا تتميز فقط بخطر التصعيد. ويميز بمكنسة خروج. وهذا الفراغ، أكثر من كثافة الإضرابات، مما يجعل هذه التسلسلة لحظة خطيرة للغاية بالنسبة للمنطقة بأسرها.

الاقتصاد: يتحول الهجوم على الطرق البرية والطرق التصديرية إلى صدمة منتجة للبنان

تصبح الزراعة أحد المؤشرات الأولى لمدى الضرر

وفي مصادر 7 نيسان/أبريل 2026، يبدو أن القطاع الزراعي هو أفضل مؤشر على التكلفة الاقتصادية الفورية للحرب في لبنان. وينشر " العيد العربي " في 7 نيسان/أبريل 2026 بيانات دقيقة جدا أبلغ عنها وزير الزراعة نزار حني. The newspaper claims that 22 per cent of the agricultural land in Lebanon was affected by the Israeli attacks, a total of 49,564 hectares. He said that 47,000 hectares were located in the South and Nabatiyah, while 2,564 hectares were located in other regions. The same file adds that 76.7 per cent of farmers in the South have left their land, while 23.3 per cent still live in their communities, including 1,987 farmers who remain in hazardous areas. This photograph draws a rural economy that is both hit, displaced and partially immobilized. الضرر لا يؤثر فقط على الإنتاج. It also reaches the very continuity of agricultural work, the presence on farms, the maintenance of orchards and the ability to prepare the following crops.

وقيمة هذه الأرقام هي أنها تتيح لنا الخروج من قراءة بسيطة للأزمة. يظهرون أن الحرب ليست مجرد صدمة أمنية وهو يسفر عن تدمير قابل للقياس للجهاز الإنتاجي. كما حدد العيد العربي في 7 نيسان/أبريل 2026 توزيع المحاصيل الأكثر تضررا. وتأتي أشجار الزيتون أولاً مع 054 16 هكتاراً متأثرة. They are followed by citrus fruits with 6,783 hectares, then livestock groves with 1,968 hectares. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن جنوب لبنان وحده ينتج حوالي 70 في المائة من الفاكهة المصلية في البلاد. وهذه البيانات تغير حجم المشكلة. هذه لم تعد مجرد خسائر محلية وهو قطاع كامل تتعرض وظيفته الوطنية للخطر. ولذلك، فإن الآثار المتوقعة تتعلق بدخل المزارعين، والعمالة الموسمية، والإمداد بالسوق المحلية، وقدرة لبنان على التصدير. وهكذا فإن الحرب تتوقف عن كونها حدثا خارج الاقتصاد. وهي تصبح آلية للتفكك المباشر لإحدى أكثر قواعدها الإنتاجية تحديدا.

يؤدي التدمير الزراعي إلى أزمة دخل حتى قبل أزمة الحصاد

فالعربي الجاديد، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، لا يكتفي بتحديد الأسطح المتضررة. وتوفر الحياة اليومية أيضا مؤشرا اجتماعيا أساسيا. According to Minister Nizar Hani, 2,503 farmers and farmers have already declared that they need financial support because of the displacement and damage to production. هذه نقطة رئيسية وتبين أن الأزمة ليست مجرد مخزون أو أزمة تنجم عن ذلك. وهي بالفعل أزمة في التدفق النقدي والبقاء بالنسبة للأسر المعيشية بأكملها. ولا يفقد المزارع المشرد، الذي يتعذر الوصول إلى أراضيه أو تدمر جزئيا، الحصاد في المستقبل فحسب، بل أيضا القدرة على الاستثمار في الصيانة والري وتجديد النباتات وحماية النباتات وتجنيد اليد العاملة. ولذلك، يدخل الاقتصاد الزراعي اللبناني دائرة من الهشاشة يرجح أن تستمر خسائر الحرب فيها بعد أسابيع التفجير.

The same interview in Al Araby Al Jadid of 7 April 2026 estimated losses in the agricultural sector at approximately $800 million. وتفيد الصحيفة أيضا بأنه تم إعداد خطة لإعادة التأهيل مدتها ثلاث سنوات بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. هذه المعلومات ذات شقين فمن ناحية، فإنه يعطي قدرا كبيرا من الضرر الاقتصادي في بلد ما أضعفته بالفعل أزمة مالية ونقدية طويلة الأجل. ومن ناحية أخرى، يبين التقرير أن الدولة تتوقع تباطؤ إعادة البناء، مما يعني أن الحرب الحالية لن تعامل كحادثة معزولة، بل كصدمة هيكلية. وفي اقتصاد هش، لا يمكن استيعاب هذا المبلغ دون دعم خارجي ضخم. ومن ثم ينضم منطق الطوارئ الإنسانية إلى منطق إعادة البناء الاقتصادي. إصلاح المنازل لن يكون كافياً وهناك أيضا حاجة إلى استعادة القدرة الإنتاجية وتدفق السلع وسبل كسب الرزق في المناطق الزراعية.

تركيزات ماسناا على المخاطر السوقية والتجارية

ممر (ماسنا) يظهر في الصحف الثلاث كقضية إستراتيجية رئيسية، لكن وزنه الاقتصادي قوي بشكل خاص في العيد العربي في 7 أبريل 2026. The newspaper reports that the Minister of Agriculture insists on the vital nature of this crossing point for imports and exports of fresh products. In particular, he mentions citrus fruit, avocado, grapes andكنز, products for which logistical continuity is decisive. This clarification reveals a central aspect of the Lebanese economy in times of war. فالطرق والجسور والمعابر الحدودية ليست عناصر تقنية ثانوية. وهي تشكل الهيكل المادي للتجارة. وعندما تكون هذه الصلة مهددة، تكون سلسلة القيمة الزراعية بأكملها هي التي تتذبذب من المنتج إلى الناقل والناقل والمصدر.

ويدّعي آشارق العسات، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، أن واشنطن منعت إضراب إسرائيلي ضد ممر الماسنة. وتعرض الصحيفة هذا التدخل كوسيلة لعرقلة تحول أوسع في النزاع نحو سوريا. ولكن بالنسبة للاقتصاد اللبناني، فإن الأثر الملموس فوري. وللحفاظ على ماسناا هو الحفاظ على واحدة من عدد قليل من نقاط الوصول إلى الأراضي التي لا تزال قادرة على ضمان حركة البضائع والمسافرين في وقت تعطل فيه المطارات الإقليمية ويزداد عدم اليقين في الطرق التجارية. ويضيف العيد العربي أن التهديد على الجسور ووصول الطرق يشكل جزءا من الضغط على البلد بأسره. وبالتالي، فإن المخاطر ليست مجرد فقدان للهياكل الأساسية. إنه خنق لوجستي محتمل وفي لبنان، الذي يخضع بالفعل لارتفاع تكاليف النقل، وانخفاض الاحتياطيات، وارتفاع الاعتماد على الواردات، ينعكس كل انقطاع في التداول بسرعة في ارتفاع التكاليف، وتأخر التسليم، وانخفاض الدخل للقطاعات المصدرة.

وينتج التشريد القسري أيضاً تكلفة اقتصادية واسعة النطاق وإن كانت هائلة

ومن أكثر زوايا العيد العربي فائدة في 7 نيسان/أبريل 2026 التقرير المكرس لدير العمار. The daily explains that the locality is home to more than ten thousand displaced persons, divided between homes and accommodation centres. وتلاحظ أيضاً أنه على الرغم من ندرة الدعم وضعف المبادرات الرسمية، يجب أن يغطي السكان جزءاً كبيراً من الاحتياجات الأساسية والغذائية للأسر المشردة. وهذه المعلومات تخص المجتمع، ولكنها أيضاً اقتصادية. وهو يبين أن تكلفة الحرب تتحول إلى الأسر المعيشية والبلديات والشبكات المحلية والتضامن بين الأحياء. When the state does not finance or finance little, the host communities themselves absorb a part of the shock. وهذا يعني نفقات إضافية، وضغوط على الإيجارات، وزيادة الاحتياجات من الغذاء والصحة والطاقة والنقل، مع موارد محلية محدودة في كثير من الأحيان.

وهذا التحول التراجعي في التكاليف يغير هيكل الأزمة. ولا يقتصر اقتصاد الحرب على التدمير الواضح. كما أنها تنتج فقرا واسع النطاق، مما يؤدي إلى أعباء متكررة صغيرة وخسائر في الدخل غير المعوض. The case of Deir Al Ahmar illustrates this logical. The inhabitants receive, lodge and feed in an environment where institutional support remains insufficient. ولذلك، يوجد اقتصاد غير رسمي للمقاومة الاجتماعية، ولكنه يضعف أيضا التوازنات المحلية. When a municipality has to support thousands of displaced people without sufficient support, it weights on its services, networks and consumption. الحرب تخلق تأثير مزدوج يدمر مباشرة حيث يضرب. وهي تستخدم تدريجيا حيث تحرك الناس. وهذا يعني، بالنسبة للاقتصاد اللبناني، أن الضرر لا يتركز على الجنوب وحده. وهي توزع في الأقاليم المضيفة، والأعمال التجارية المحلية، والميزانيات الأسرية، والقدرات البلدية.

لا تزال هناك حاجة إلى المعونة الخارجية ولكن أكثر حذرا وأكثر تعقيدا للتعبئة

ويقدم أشارق العسات، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، عنصرا هاما في المناخ العام للمعونة. The newspaper notes that international support is now more cautious and less spontaneous than before, due to regional complications, logistical constraints and difficulties in deliver airport closures and insecurity of access to Lebanon. ولهذه الملاحظة أثر اقتصادي مباشر. وفي الأزمات السابقة، يمكن للبنان أن يعتمد على رد فعل دعم دولي سريع نسبيا، على الأقل من أجل الإغاثة في حالات الطوارئ. The current context seems different. والمانحون أكثر حذرا، والبيئة الإقليمية غير مستقرة أكثر، وتقديم المعونة في حد ذاته أكثر تكلفة وخطرا. وهذا يعني أن التعمير يمكن أن يكون أبطأ وأكثر انتقائية وأكثر مشروطة.

ويثقل هذا المناخ على أي احتمال للتعافي. وإذا أصبح الدعم الخارجي أكثر حذراً، فإن القطاعات المتضررة ستظل أطول دون إصلاح كامل. ويمكن بعد ذلك أن تدخل الزراعة، والهياكل الأساسية المحلية، وقنوات التوزيع، والخدمات الأساسية، مرحلة شطب. المشكلة ليست مجرد حجم المعونة It is also its timing, regularity and ability to reach the most exposed areas. وفي اقتصاد يتسم بالفعل بضعف الاستثمار العام، يصبح الاعتماد على المعونة الخارجية أقوى في الوقت الذي تبدو فيه المعونة أكثر صعوبة في حشدها. وبالتالي، فإن الحرب تُحدث تناقضا شديدا. وتزداد الاحتياجات بسرعة، في حين يتناقص توافر الدعم اللوجستي والسياسي.

تحول الحرب طرق المرور إلى متغيرات الأسعار والقدرة التنافسية

وثمة درس آخر من مصادر 7 نيسان/أبريل 2026 هو أن الهياكل الأساسية لحركة المرور أصبحت متغيرات اقتصادية من الدرجة الأولى. ويظهر العربي الجهد، من خلال ملفه عن المسافرين والطرق الجديدة التي أُخذت خلال فترات الإغلاق الجوي، على نطاق أوسع أن المنطقة تدخل مرحلة يصبح فيها التشرد أطول وأكثر تكلفة وأكثر غموضا. وحتى لو تجاوزت هذه المسألة لبنان وحده، فإنها تسلط الضوء على السياق الذي يتطور فيه الاقتصاد اللبناني. وعندما تتغير الطرق، عندما تغلق المطارات أو تقلل من عملياتها، وعندما يصبح النقل البري أكثر اكتظاظا، تزداد تكاليف اللوجستيات آليا. وهذا يؤثر على الأسعار والمواعيد النهائية والقدرة التنافسية بالنسبة لبلد هش من البلدان المستوردة والمصدرة الصافية.

وفي الحالة اللبنانية، يتفاقم هذا الاتجاه بسبب احتمال استهداف الجسور والطرق وعبور الماسنة. It is sufficient that a vital axis is interrupted so that the cost of cargo increases, some cargo is delayed or lost, and perishable produce becomes unsold. ثم تتحول الصدمة اللوجستية إلى صدمة تجارية. It affects the agricultural and food sectors first, but it also affects all activities dependent on a minimum of regional liquidity. وبالتالي فإن الاقتصاد اللبناني، الذي أعاقته بالفعل الأزمة المصرفية، والدولار بحكم الواقع، وضعف الدولة، يواجه طبقة جديدة من الضعف. لم يعد مجرد التمويل الذي يفتقر إليه. إنها حركة البضائع التي تصبح عشوائية

الاقتصاد اللبناني يدخل مرحلة من النجاة الإنتاجية أكثر من مجرد القدرة على التكيف

وأخيرا، ترسم الصحف اليومية الثلاث المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2026 اقتصادا لبنانيا لم يعد مضمونا لاستيعاب صدمة أمنية. ويجب عليها أن تدافع عن أراضيها وطرقها ومرورها ومحاصيلها ودخلها. (العربي الجاديد) يقدم أكثر المواد دقة عن الأضرار الزراعية، والاحتياجات المالية للمزارعين وأهمية (ماسنا) للصادرات. ويوضح آشارق العسات أن الحصول على المعونة أكثر صعوبة وأن الاستقرار اللوجستي يتوقف أحيانا على التدخل الأجنبي المباشر. وتظهر هذه العناصر مجتمعة أن المسألة ليست مجرد إصلاح بعد الحقيقة. يجب أن تبقى على قيد الحياة، على الرغم من الحرب، أجزاء كاملة من الإنتاج والتداول.

ولذلك، فإن اقتصاد لبنان، حتى 7 نيسان/أبريل 2026، لا يوصف بأنه اقتصاد متوقف تماما. وهي تواصل العمل، ولكن تحت التهديد المستمر بالتمزق. ولا يزال المزارعون في الموقع جزئيا. وتستوعب مناطق الاستقبال زيادة في التكاليف البشرية والمادية. الصادرات تحاول الحفاظ على نفسها. الممرات الأرضية تصبح حية وهذا الوضع يؤدي إلى تحول هام. والهدف الفوري لم يعد نموا أو حتى تحقيق الاستقرار بالمعنى المعتاد. إنه البقاء المنتج وما دامت الحرب لا تزال تضرب الأرض والطرق والدوائر، فإن كل يوم بدون قطع كبيرة يصبح كسبا اقتصاديا في حد ذاته. إن هذا الاقتصاد في التحمل، وهو أكثر بكثير من اقتصاد الإحياء، هو الذي تعطيه مصادر 7 نيسان/أبريل 2026.

العدالة: إن قصف المدنيين، والهجمات على المعونة، والخوف من الإفلات التام من العقاب، تضع مسألة القانون في صميم المأساة اللبنانية

العدالة تبدأ بتصنيف الحقائق وتتراكم الحقائق

In the newspapers of 7 April 2026, the Justice section does not first take the Classal form of follow-up to courts or hearings. أولاً، يبدو أن هذه المسألة تتعلق بالوصف والمساءلة والإفلات من العقاب. وتظهر المعلومات التي نشرها في ذلك اليوم كل من القديس العربي وعربي الجداد وجود لبنان حيث تتراكم الوفيات بين المدنيين، وتستهدف سيارات الإسعاف، وتضرب أسر بأكملها في سياراتها أو منازلها، ويزداد صعوبة إنكار الحدود بين العمل العسكري والعنف العشوائي والانتهاكات الخطيرة للقانون. The Al Quds Al Arabi of 7 April 2026 reports from the Emergency Operations Centre of the Lebanese Ministry of Health that the total number of deaths between 2 March and 6 April reached 1,497, for 4,639 injured. وفي نفس اليوم، تورد تفاصيل محددة، مثل الضربة على سيارة في كفرامان، التي قتلت أربعة أشخاص، والضربة على منطقة جوناه في بيروت، التي قتلت خمسة أشخاص وجرحت اثنين وخمسين آخرين، أو الهجوم بالقرب من تول، في النبطية، الذي قتل أبا وأم أثناء إصابة طفليهما في سن التاسعة والخامسة عشرة.

ولا تقتصر هذه البيانات على النتائج الإنسانية. فهي تطرح مسألة عدالة ملموسة للغاية. When a civilian vehicle is hit, when a family is eradicated out while travelling, when housing quarters are targeted after eviction orders that do not guarantee any real protection, the debate comes out of the military register alone. وهي تشمل قانون الحرب، والتناسب، والتمييز بين المقاتلين والمدنيين، ومسؤولية صانعي القرار. كما قام عرب الجاد، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، بتسجيل هذه القراءة في سلطته الإقليمية، مشدداً على أن الهجمات على الجسور وعمال الإنقاذ والمساحات المدنية تشكل جزءاً من استراتيجية واسعة للضغط على المجتمعات. ويستخدم القديس العربي، من جانبه، في عدة مقالات في طبعته في 7 نيسان/أبريل 2026، مفكرة تشير مباشرة إلى الجاذبية القانونية للوقائع، لا سيما عندما يشير إلى تكرار الانتهاكات ضد المدنيين وانتهاك المرافق الطبية. ولا يمكن تخفيض العدالة في هذا السياق إلى رد جنائي عادي. It involves first naming the facts for what they are, or at least refusal that they be dissolved in the vague language of collateral damage.

يصبح العاملون في مجال تقديم المعونة ومقدمو الرعاية من الضحايا أنفسهم، مما يزيد من النطاق القانوني للهجمات

ومن أخطر النقاط، من وجهة نظر العدالة، الانتهاك المتكرر للإغاثة والقطاع الصحي. وسجلت صحيفة " القديس العربي " في 7 نيسان/أبريل 2026 57 حالة وفاة و 154 إصابة في قطاع الصحة منذ بداية الفترة المشمولة بالتقرير، فضلا عن 92 هجوما على رابطات الإغاثة وإغلاق ستة مستشفيات. وتفيد الصحيفة نفسها أيضا بوفاة اثنين من المسعفين في إضراب في حارس، في جنوب لبنان، في حين أصر العربي الجاد، في طبعته في 7 نيسان/أبريل 2026، على استهداف المسعفين كجزء من استمرار الإضرابات الإسرائيلية. هذه العناصر ليست ثانوية وهي تؤثر على أحد أكثر النواة حماية من القانون الإنساني. الحرب لا تلغي القانون وهو يجعله أكثر طلباً عندما يتعلق الأمر بالعاملين الصحيين، والاسعاف، والمستشفيات، وأفرقة الإنقاذ.

والمشكلة بالنسبة للبنان هي أن هذه الجاذبية القانونية مصحوبة بشعور من القصور المؤسسي. وهناك تقارير ونشرات صحفية وتقارير عن الهجمات والاحتجاجات السياسية. ولكن الصحف في 7 نيسان/أبريل 2026 لا تصف أي آلية مباشرة للمساءلة يمكن أن تمنع تكرار هذه الأعمال. وهنا تصبح مسألة العدالة سياسية. الهجوم على مستشفى أو فريق إنقاذ ليس مجرد جريمة يمكن توثيقها في وقت لاحق. It is also a present signal sent to the population. وهذا يعني أنه حتى مهن الحماية والرعاية يمكن أن تضرب. وبعبارة أخرى، يؤدي الهجوم إلى الموتى وإلى عدم تنظيم الإغاثة، مما يؤدي إلى تفاقم جميع أشكال الظلم الأخرى. وعندما لا تتجرأ سيارة إسعاف على الاقتراب، عندما يغلق المستشفى، عندما يصل الشخص المصاب متأخرا جدا لأن الطريق خطير، لا يزال الضرر القانوني والإنساني يتجاوز الأثر الأولي. وهذه السلسلة من النتائج هي التي تسمح بها الأرقام التي نشرها القديس العربي في 7 نيسان/أبريل 2026 بالفهم.

Ain Saadé opens another issue of justice: the danger of civilians and the truth about targets

ضربة (آين سعدي) التي أبلغ عنها (آل كدس العرب) و (العربي الجاديد) في 7 أبريل 2026 أدت إلى بُعد آخر للعدالة وهو لا يتعلق فقط بعمل الحرب من الخارج، بل يتعلق أيضا بحقيقة وجود أهداف محتملة في المناطق السكنية ومسؤولية من يعرضون السكان للخطر. وتفيد صحيفة " القديس العربي " أن إذاعة الجيش الإسرائيلي وصفت هذه الغارة بأنها محاولة لاغتيال عضو في الهيئة الفلسطينية لقوة القدس الإيرانية، وهي عملية أفيد أنها فشلت في قتل بيير مواد، والقائد المحلي للقوات اللبنانية في ياشوش، وزوجته، وامرأة أخرى. وتشير الصحيفة إلى أن هذه المأساة أثارت موجة من الغضب وأسئلة كثيرة عن الطبيعة الدقيقة للهدف، ولماذا يمكن تحويل منطقة سكنية إلى منطقة خطر قصوى. كما أصر العربي الجاد، في طبعته في 7 نيسان/أبريل 2026، على غموض الظروف وعدم وجود أدلة واضحة على وجود كوادر أو عناصر حزب الله في الموقع.

وفي منطق العدالة، تثير هذه الحلقة مجموعتين من الأسئلة. الهدف الأول هو الهجوم نفسه الذي استهدف بالضبط، على أي أساس، وبأي درجة من اليقين، وبأي تقييم للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون الحاضرون. ويتعلق الثاني بالسياق المحلي. وإذا تحرك مسلحون أو مطلوبون أو ما يتصل بهم من أفراد أو يقيمون في مناطق سكنية عادية، تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن المعرض. هذا بالضبط ما تظهره ردود فعل القديس العربي في 7 أبريل 2026 MP Chawki Daccache speaks of a legitimate anger at the violation of house security. ويشهد غايات يازبيك في الدراما فشل الدولة والقانون والحماية المدنية. وأشار فؤاد ماخزوومي إلى أنه سبق له أن اقترح تدابير لتحديد الشقق الفارغة وتنظيم الإيجارات بعد الحوادث السابقة، دون اتخاذ أي إجراء ملموس. (مارون هيلو) يسأل حتى عندما يواصل المديرون التنفيذيون في حزب الله الاختباء في ما يسمى بالمناطق الآمنة. وبالتالي، فإن العدالة هنا لا تقتصر على البحث عن كاتب خارجي. ويصبح أيضا شرطا للحقيقة الداخلية بشأن الظروف التي تعرض المدنيين للخطر.

الولاية مُأمرة بالحماية، لكنّها تبدو في المقام الأول كجثة تجد بعد الضربة

ما تكشفه ردود الفعل السياسية على (عين صادق) هو أزمة ثقة في قدرة الدولة الوقائية " القديس العربي " في 7 نيسان/أبريل 2026، يقتبس من " سمير غيغا " أنه لن تكون هناك حرب أهلية إذا قامت الدولة بعملها. وأضاف أنه ليس من حق البلديات أن تحدد أي وجود يمثل خطراً، ولكن بالنسبة إلى الدوائر الأمنية الرسمية، التي يجب أن تكون لديها معلومات دقيقة وأن تعمل على حماية المواطنين. وتكشف هذه الصياغة. تقول أن العدالة ليست عقابية فحسب هي أيضاً حامية It presupposes the capacity of the State to identify risks, prevent the use of civilians as involuntary screens, and enforce a border between armed activity and residential space. غير أن ما تصفه الصحف الصادرة في 7 نيسان/أبريل 2026 هو ما يدل على أن الوثائق والاحتجاجات والمطالبة بالتدخل الأجنبي، ولكنه يكافح لفرض إطار أمني داخلي متماسك.

وهذا الضعف له تأثير مباشر على الإحساس بالعدالة. وعندما لا تستطيع المؤسسات منع الهجوم الخارجي أو تحييده داخل عوامل الخطر، يتحول السكان إلى شعور بالتخلي. This is also suggested by the language used around the death of Pierre Moawad. وفي 7 نيسان/أبريل 2026، أشار العديد من المسؤولين في القديس العربي إلى انهيار الدولة واختفاء الأمن وفشل القانون. هذه المفردة ليست مجرد فائض من الظرف إنها تشير إلى واقع أعمق وفي دولة عاملة، تقوم العدالة على حد أدنى من سلسلة الوقاية والتحقيق والحماية والعقاب. في لبنان، وصف من مصادر اليوم، هذه السلسلة مكسورة على عدة مستويات. النتيجة ثقيلة The victims no longer expect a judgement. وهم ينتظرون بالفعل سلطة تسمية المسؤوليات والحد من احتمال وقوع المأساة التالية.

تدخل مسألة القانون الدولي في المناقشة العامة اللبنانية بمزيد من القوة

فالعربي الجاديد، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، لا يتناول فقط لبنان من حيث الخسائر المحلية. كما يكرس يوميا سجله الإقليمي للحرب حول إيران ويستخدم صراحة سجل جرائم الحرب بشأن استهداف الهياكل الأساسية المدنية مثل الجسور أو محطات توليد الطاقة أو المرافق الحيوية. وحتى إذا تجاوز هذا الإطار المسألة اللبنانية، فإنه يلقي الضوء على كيفية عودة مسألة القانون إلى النقاش المحلي. إن لبنان لا يضرب في فراغ معياري. وفي الوقت الذي تنتشر فيه بشكل متزايد فئات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب والهجمات على المدنيين في الصحف والخطب. وهذا التطور هام. يعني أن المعركة ليست عسكرية أو دبلوماسية فحسب كما أنه سردي وقانوني. وتصبح القدرة على توثيق الحقائق وتأهيلها وربطها بالمعايير المعترف بها موردا سياسيا رئيسيا لبلد لا يملك الوسائل اللازمة لإجباره على الحماية.

The Al Quds Al Arabi of 7 April 2026 feeds this same reading when it lists the number of children killed or injured, the number of attacks on rescue structures and destructions affecting inhabited areas. وهذه العناصر مجتمعة تقوم ببناء مادة ليست مجرد معلوماتية. من المحتمل أنها تحت الاختبار ولذلك ينبغي أن يثير قسم العدالة هذه النقطة من هذه المصادر. The work of justice often begins very early, well before a court. ويبدأ عند تسمية الموتى، عند تحديد التواريخ، عند تحديد أنواع الهجمات، عند تحديد مواقع الضحايا وفئاتهم بوضوح. وتصدر الصحف الصادرة في 7 نيسان/أبريل 2026، ولا سيما صحيفة " القديس العربي " و " العيد " ، جزءا من هذه المذكرة.

The real case of justice may be the announced impunity, even more so than the crime already committed.

At this stage, the most striking feature of the sources is not just violence of facts. This is the visible absence of a credible chain of accountability. الأوراق المالية تتضاعف القادة السياسيون يتحدثون ويتدخل الدبلوماسيون أحيانا لمنع المزيد من القصف، كما في حالة ماسناا. ولكن لا يبدو أن أي هيكل لضبط النفس قادر على تحويل هذه الانتهاكات على الفور إلى إجراء ثم فرض جزاءات. ويؤثر ذلك تأثيرا نفسيا وسياسيا كبيرا. The victims, relatives and residents do not only live in fear of being beaten. وهم يعيشون في فكرة أنه حتى لو حدث هذا، لا شيء تقريبا سوف يتبع. وتصبح العدالة بعد ذلك غياباً نشطاً، ويكاد يكون العنف نفسه ثقيلاً.

وهذا هو السبب في أن الطلب على الحماية يعود بقوة إلى ردود الفعل التي تلقاها الكود العرب في 7 نيسان/أبريل 2026. ليس هناك كلام عن الإنتقام من الدولة، أقل انتقاما من الأمن، أقل استثناء من القاعدة. وتدل هذه المذكرة على الحاجة العميقة إلى التطبيع القانوني. ولا يطالب اللبنانيون المتأثرون بهذا التسلسل من الحرب فقط بأن يبتلع الموتى. They call for the country to become a home again, an ambulance, a family, and not interchangeable elements of a boundless battlefield. وقد اتخذت العدالة، في مصادر 7 نيسان/أبريل 2026، شكلا واضحا للغاية. إنه اسم نقص الافتقار إلى الحماية، والافتقار إلى الحقيقة المشتركة، وانعدام القدرة على منع الانتهاكات الموصوفة، وقبل كل شيء، عدم معاقبة مرتكبيها. وهذا النقص، شأنه شأن الجرائم ذاتها، هو الذي يمر بواقع اليوم اللبناني.

المجتمع: يكشف اختبار التشريد والخوف والتضامن عن كسر اجتماعي في لبنان ولكنه لا يزال قادرا على الإمساك به

يصبح التشرد التجربة الاجتماعية المركزية للبلد

وفي مصادر 7 نيسان/أبريل 2026، يبدو أن المجتمع اللبناني هو أولا شركة مشردة. The phenomenon is not presented as a mere collateral effect of war. ويصبح أحد أكثر الحقائق هيكلة في الحياة اليومية. ويخصص السيد العربي الجاد، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، تقريراً طويلاً إلى دير العمار، في البقاع، يبين كيف تتلقى هذه المنطقة أكثر من 000 10 مشرد. According to the newspaper, according to figures provided by the president of the Union of Municipalities, Henry Fakhry, about 780 displaced persons are in the city’s public high school, another 1,700 to 1,800 are in other accommodation centres, and more than 7,700 live in the home. هذه التفاصيل أساسية It shows that displacement does not only involve formal structures. وهي تستند أساسا إلى المنازل والأسر والشبكات المحلية والتضامن الملموس والقدرة الاستيعابية للمجتمعات المضيفة. ولذلك فإن المجتمع اللبناني يُحشد مباشرة كهيكل أساسي للإغاثة.

هذه البيانات تغير قراءة اللحظة الحرب لا تؤثر فقط على الذين يعيشون تحت الإضرابات It also recomposes the territories supposed to be relatively safe. وعندما يصل الآلاف من الناس إلى بلد معين، تتحول الإيقاعات المدرسية، والإيجارات، والاستهلاك الأساسي، والعلاقات بين الأحياء، والخدمات الصحية، والتنظيم البلدي. ويتضح من " العيد العربي " جيدا، في طبعته في 7 نيسان/أبريل 2026، أن دير العمار لا يتلقى تدفقا هامشيا. يمتص كتلة بشرية تغير توازنها العادي وربما لا يكون هذا الوضع فريدا. It gives a local view of what a larger part of the country is experiencing. ويصبح لبنان مكاناً ينتج فيه خط المواجهة جغرافياً ثانياً، هو مجال الاستقبال، والملاذ المؤقت، والتسوية القسرية. ويجري نقل المجتمع من خلال هذه الخريطة الجديدة، التي تتألف من حالات مغادرة قسرية، ولم شمل الأسر، والتعايش المرتجل.

Deir Al Ahmar embodies a solidarity that contradicts the most expected reflexes

اهتمام تقرير الجاد العرب في 7 أبريل 2026 هو أيضاً بسبب الصورة السياسية والمجتمعية لدير العمار The newspaper points out that this city of the Bekaa offers a model of welcome away from confessional reflexes, even though a majority of its inhabitants are politically close to the Lebanese Forces and therefore far from Hezbollah. وهذا أمر حاسم بالنسبة للقراءة الاجتماعية. وهو يبين أن التضامن لا يمحو الخلافات السياسية، ولكنه يمكن أن يعلقها جزئيا عندما تكون هناك حاجة إلى حالة طوارئ بشرية. وفي لبنان كثيرا ما يوصف من خلال شعبه الطائفية، تستحق هذه الحقيقة أن يشار إليها بدقة. A locality identified as a camp hostile to Hezbollah is a massive host of internally displaced persons from areas associated with its environment. وهذا لا يعني أن التوترات تختفي. ولكن هذا يعني أن النسيج الاجتماعي يحتفظ بقدرة على المقاومة المعنوية التي لا يفسرها القراءة السياسية وحدها.

غير أن نفس النص العربي الجاد المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026 يكشف عن الحد الأقصى لهذا التضامن. وهو يستند أساسا إلى السكان وليس إلى الدعم العام القوي. وتتلقى الأسر وتغذيتها ومأواها وتتقاسم مواردها في سياق لا تزال فيه المعونة الرسمية غير كافية. وهذا الواقع الاجتماعي حاسم. وهو يبين أن التضامن اللبناني ليس مجرد قيمة. وغالباً ما يكون بديلاً عن غياب الدولة. وكلما طال التشريد، كلما زاد هذا الإحلال. وهي تستخدم موارد الأسر المعيشية، وتزيد الضغط على المجتمعات المضيفة، وتخاطر في نهاية المطاف بتهيج أو استياء. الشركة متماسكة، لكنها تحمل أعصابها. This gives solidarity an ambivalent dimension. وهو أمر مثير للإعجاب في الوقت الراهن، ولكنه هش في الأجل الطويل، لا سيما عندما يتعين عليه أن يعوض عن المؤسسات الفاسدة.

Fear of a fracture between internally displaced and host communities settled in the public debate

ويبدو هذا الهشاشة أكثر وضوحاً في القديس العربي في 7 نيسان/أبريل 2026، بعد إضراب عين سعيد. The newspaper reports that the raid, which killed Pierre Moawad, his wife and another woman, caused a wave of political and social shock far beyond the target. وبسرعة كبيرة، لم تقتصر المسألة على التوازن البشري. وقد أُثقل ذلك بمناقشة حول احتمال وجود عناصر تتعلق بإيران أو حزب الله في المناطق السكنية، والخطر الذي قد يشكله ذلك على السكان. The newspaper also refers to the circulation of speeches calling for the removal or even expulsion of some displaced persons following the attack. وهذه النقطة حاسمة بالنسبة لقسم المجتمع. يظهر أن الحرب لا تحرك الناس فحسب وهي أيضا تحرك الشكوك. ويمكن للمدنيين الهاربين من القصف أن يصبحوا بسرعة، في بعض الخطب، حاملي التهديدات من قبل الجمعيات السياسية أو الجغرافية.

وبعد ذلك تم الإمساك بالمجتمع اللبناني بين دافعين متناقضين. أول دفعة إلى الإستقبال، لأن الضحايا يُنظر إليهم على أنهم مدنيون في محنة. والنقطة الثانية تدفع عدم الثقة، لأن الحرب تثير فكرة أن العدو سيتبع أهدافه حتى في ما يسمى المناطق الآمنة. ويوضح " القديس العربي " بوضوح في طبعته المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2026 أن هذا التوتر أصبح واضحا. ويدعو القادة السياسيون إلى حماية السكان دون إغراق كراهية المشردين. ويشكك آخرون في وجود كوادر مسلحة في المناطق السكنية. At the social level, this means that part of the country lives in fear of contamination of the front. لم يعد هناك مشردين كما نرحب، في بعض الأحيان، بالألم الذي يأتي معهم في حرب كان لا بد أن تبقى في مكان آخر. وهذه واحدة من أكثر الآثار المرجوة للصراع على النسيج الاجتماعي. ويحول الضيافة إلى ممارسة تهديد للثقة.

تتحول المجتمعات المحلية إلى ضربات من انهيار الروابط المدنية

In the face of this risk, local communities play an essential dampening role. فالعربي الجاديد، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، يمثل دير العمار مثالا على استمرار التعايش على الرغم من وزن التشرد والاختلاف السياسي. This image almost responds point by point to the concerns visible in Al Quds Al Arabi after Ain Saadé. وبعبارة أخرى، الصحف اليوم لا تخبر مجتمع لبناني واحد. يظهران حركات متزامنة الأولى هي الطرد المركزي وهي تدفع إلى الخوف والتراجع والتمييز بين المناطق المحمية والسكان المشتبه في تعرضهم للخطر. الثانية هي التسارع المركزي وهي تستند إلى لفتات يومية من الترحيب بالعلاقة بين المجموعات التي يمكن أن تدفع الجميع إلى الانفصال وتقاسمها والحفاظ عليها. ولعل المجتمع اللبناني الحقيقي في 7 نيسان/أبريل 2026 يعاني من هذا التوتر.

هذا البعد الإجتماعي يستحق أن يؤخذ على محمل الجد لأنه يحسب مستقبل البلاد تقريباً بقدر التطورات العسكرية ولا يزال المجتمع الذي يرحب، حتى تحت الإكراه، يحتفظ بفرصة لعدم السماح للحرب بإحداث تمزق داخلي دائم. ومن ناحية أخرى، فإن المجتمع الذي بدأ يعامل المشردين داخليا بوصفه تهديدا يمكن أن يحول جغرافية الصراع الخارجي إلى فجوة محلية. وقد شهد لبنان بالفعل في تاريخه الآثار المدمرة للتشابك بين الحرب والتشريد والهويات المجتمعية. وتبين مصادر 7 نيسان/أبريل 2026 أن هذه الذكرى لا تزال موجودة. وهذا هو السبب في أن كل مثال للتضامن يكتسي أهمية سياسية ضمنية. ويصبح الترحيب وسيلة لرفض أن يقرر النزاع وحده الحدود الأخلاقية بين اللبنانيين.

كما تنعكس المعاناة الاجتماعية في الأرقام الصحية

The Lebanese company is not only working through displacement. ويتميز أيضا بتراكم الخسائر والإصابات والأضرار التي تلحق بمهن الرعاية. The Al Quds Al Arabi of 7 April 2026 reports from the Emergency Operations Centre of the Lebanese Ministry of Health 1,497 deaths and 4,639 injuries between 2 March and 6 April. The newspaper states that 130 children are among the dead and 457 among the wounded. He adds that 57 health personnel were killed, 154 injured, 92 attacks targeted relief groups and six hospitals closed after strikes or threats. These figures are health and justice, but they are also deeply social. They describe a society in which vulnerability gains up to the professions responsible for protecting life.

وهذه الحالة تؤدي إلى آثار تتجاوز الجرحى أنفسهم. وعندما تغلق المستشفيات، عندما يصبح العاملون في الإسعافات الأولية أهدافا، عندما تتعلم الأسر أن الرحلة العادية يمكن أن تكون قاتلة، تتغير الحياة الاجتماعية بأكملها. الآباء يحدون السفر The inhabitants continually reassess what they thought was safe places. تختفي الروتينات بل إن الشعور بانعدام الأمن يكسب أولئك الذين لا يتأثرون مباشرة. الشركة ليست مصنوعة من المنازل والمؤسسات فحسب. وهو يستند أيضا إلى التوقعات العادية، وإلى الحد الأدنى من الثقة في القدرة على الانتقال، والرعاية، وإرسال الأطفال إلى المدارس، أو الوصول إلى أحبائهم. وتبين الأرقام التي أبلغت عنها صحيفة " القديس العربي " في 7 نيسان/أبريل 2026 أن جزءا من هذه الثقة العادية يجري تضاؤله.

يصبح الأطفال والأسر أكثر المرآة وضوحا لللبس الجماعي والدموع

The weight of the children in the balance sheet reported by Al Quds Al Arabi of 7 April 2026 gives a special depth to this wear. إذ أن مائة وثلاثين حالة وفاة وأربعمائة وسبعة وخمسين إصابة بين القصّر ليست مجرد مؤشر إنساني. يُظهرون أن الحرب جزء من الأجساد والخوف وذاكرة الأصغر وعلى المستوى الاجتماعي، يتسم هذا بأهمية كبيرة. ويمكن للمجتمع أن يستوعب التدمير المادي. It is more difficult to rebuild when children grow up in displacement, the noise of strikes, the closure of schools, the fear of roads and the vision of broken families. The attacks reported by the newspaper on civilian cars, housing and inhabited areas show that the family world itself is becoming unstable.

وتنضم هذه النقطة أيضاً، بطريقة أخرى، إلى تقرير الجاد العربي عن دير العمار. When thousands of internally displaced persons live in the home, they are whole families who have to recompose their daily lives in restricted spaces, with limited resources and indefinite uncertainty. ويقع الأطفال في مفترق طرق عدة أشقاء. They suffer the trauma of departure, adaptation to a new environment, possible promiscuity, dependence on irregular aids and anxiety of the adults surrounding them. ولذلك فإن المجتمع اللبناني في 7 نيسان/أبريل 2026 هو أيضاً ملائم للأطفال. It reads in what families must invent to continue living when the home ceases to be a stable place and the reception itself becomes precarious.

المجتمع ما زالَ يَحْملُ، لَكنَّه بكلفةِ تزايدِ الدهون المدنيةِ

وإجمالا، فإن ما يظهر من مصادر 7 نيسان/أبريل 2026 هو صورة شركة لبنانية لم تنهار، ولكنها تستنفد نفسها لمنع انفصالها. ويظهر العربي الجاديد قدرة بعض الأقاليم على استيعابها على نطاق واسع دون أن تثمر عن منطق الاعتراف. The Al Quds Al Arabi shows in parallel the emergence of a discourse of mistrust and the temptation to make displaced persons bear an imported danger. The health and human record further reinforces this picture by recalled that the war affects children, families and caregivers, and thus the very cores of social reproductive.

إن لبنان الاجتماعي، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2026، ليس بطوليا بدون عيوب ولا على حافة الانزلاق الكامل. هو بين. وهي تقاوم من جانب السكان، والأسر المضيفة، والبلديات، والشبكات المحلية، وردود فعل المساعدة الذاتية. غير أنه يضعف بسبب عدم وجود دولة، وطول الأزمة، والخوف من أن تصبح مناطق الملاذ أهدافا، وفكرة أن الحرب يمكن أن تفجر الصلة بين الضحايا والمجتمعات المضيفة. وهذا التعايش بين التحمل والإهمال، وبين السخاء والشك، مما يعطي المجتمع اللبناني أكثر أشكاله عدلا في الصحف اليومية. ما زالت متماسكة لكنه يبقى أكثر فأكثر بالجهد، وأقل وبدرجة أقل بالطبيعية.