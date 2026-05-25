استعراض صحفي: وقع لبنان بين الاتفاق الأمريكي – الإيراني وخطر وجود جبهة جديدة مستدامة

تسلسل إقليمي يضع لبنان في صميم توازن القوى

ويظهر لبنان، في الصحافة المؤرخة 25 أيار/مايو 2026، بوصفه أحد أكثر المجالات حساسية في المرحلة التي فتحتها المناقشات بين واشنطن وطهران.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، يصف البلد أمام » عبر الطرق » على عدة مستويات، مع زيادة في الهجمات الإسرائيلية في الجنوب وفي البقاع الغربي، في وقت تدور فيه المعلومات عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران. وتؤمن الصحيفة بأن هذا التسلسل قد يؤدي إلى تفاقم الحالة اللبنانية، حيث أن إسرائيل تحذر من أي اتفاق يمكن أن يشمل الجبهة اللبنانية، في حين أن حزب الله قد يرى ذلك كإثبات لدور إيران في المنطقة. هذه القراءة تنضم إلى تلكأد دياروفي 25 أيار/مايو 2026، الذي يتحدث عن ساعات حاسمة للمنطقة، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الحرب، ويلاحظ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من ممثليه عدم الاندفاع، قائلا إن الوقت كان يخدم واشنطن. وفي هذا الجو، يتبع لبنان المناقشات في ظل ضغوط عسكرية مباشرة.الشارق العساتوفي 25 أيار/مايو 2026، أشار إلى أن إسرائيل قد رفعت مستوى تصعيدها في الجنوب والبقاع، مع إضرابات مميتة وإخطار بالإجلاء، قبل انعقاد الاجتماع الأمني المقرر عقده في 29 أيار/مايو في واشنطن.

تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على هامشها العسكري

والسؤال الرئيسي هو حيز السياسة العامة الذي تعتزم إسرائيل الاحتفاظ به في لبنان، حتى وإن كان الاتفاق الأمريكي – الإيراني يغطي في نهاية المطاف عدة جبهات.Al Liwaوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصر مع دونالد ترامب على حرية التصرف ضد التهديدات ضد إسرائيل، ولا سيما في لبنان. وتشير الصحيفة أيضا إلى تقارير تفيد بأن واشنطن ستسمح لإسرائيل بالتصرف إذا حاول حزب الله إعادة تسليح نفسه.Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، أبلغ عن نفس الخط، قائلا إن نتنياهو ادعى أن ترامب اعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسه على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. ويتعارض هذا الموقف مع المطالب الإيرانية، التي تسعى إلى إدراج وقف الأعمال القتالية في لبنان في الاتفاق قيد الإعداد.Al Joumhouriyatوفي 25 أيار/مايو 2026، استمر عرض المشهد اللبناني على أنه حيز لا يزال يخضع لترتيبات أمنية مباشرة بين واشنطن وتل أبيب، أكثر من المفاوضات مع طهران. وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تعمل منذ عدة أسابيع على مسار مواز للبنان، مرتبط بترتيبات ما بعد الحرب في الجنوب. ويتيح هذا النهج لاجتماع البنتاغون مكاناً مركزياً لأنه يمكن أن يفتح عملية تقنية وعسكرية متميزة عن تسوية سياسية واسعة النطاق.

(هيزبولا) تزداد صعوبة في مواجهة ضغط السلاح

الصحافة تصر أيضاً على ارتفاع نبرة حزب الله.Al Binaوفي 25 أيار/مايو 2026، وردت تقارير تفيد بأن نيم قاسم ادعى أن أي مناقشة بشأن الأسلحة ينبغي أن تأتي بعد توقف الهجمات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل الكامل، وإطلاق سراح السجناء، وعودة السكان. وقال الأمين العام لحزب الله أنه يأمل أن الاتفاق بين طهران وواشنطن سيضم لبنان من خلال وقف كامل لإطلاق النار. ولكنه عرض أيضا نزع السلاح باعتباره خسارة في القدرة الدفاعية للبنان وكخطوة نحو ما يدعو إلى القضاء عليه.أد دياروفي 25 أيار/مايو 2026، تكررت صياغة مماثلة، تفيد بأن نيم قاسم اعتبر أن سحب الأسلحة من المقاومة سيكون بمثابة سحب جزء من دفاعه من لبنان. ولذلك فإنه لم يطلب مناقشة استراتيجية الدفاع إلا بعد توقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي، والإفراج عن السجناء، وعودة السكان.Al Liwaوفي 25 أيار/مايو 2026، يشدد على أن قاسم يربط صيانة الأسلحة بعجز الدولة عن الاضطلاع بحماية الإقليم وحده، ويؤكد في الوقت نفسه أن الشعب سيكون له الحق في الذهاب إلى الشارع ضد مشروع يصف بأنه أمريكي إسرائيلي.

(واشنطن) تستجيب بدعم حكومة (سلام)

ردة الفعل الأمريكية تقدم بسرعة ومباشرة.Al Joumhouriyat، في 25 مايو 2026، تقارير تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتهم حزب الله بالسعي إلى جر لبنان مرة أخرى إلى الفوضى والدمار. لقد دعا نداء (نايم قاسم) للإطاحة بالحكومة كخطوة خطيرة وأصر على أن (واشنطن) تدعم الحكومة اللبنانية الشرعية.الأخضروفي 25 أيار/مايو 2026، يلاحظ أيضا أن روبيو أدانت ما أطلق عليه محاولة لإطاحة حكومة منتخبة. ووفقًا للصحيفة، ادعى المسؤول الأمريكي أن حزب الله يتجاهل المطالب المتكررة من الحكومة اللبنانية بوقف الهجمات واحترام وقف إطلاق النار.الشارقفي 25 أيار/مايو 2026، وضع هذا الموقف على العنوان الرئيسي، مع صيغة واضحة لدعم واشنطن للحكومة اللبنانية وجهودها لاستعادة سلطة الدولة. لذا فإن الرسالة الأمريكية تتجاوز انتقاد حزب الله الوحيد ويهدف أيضا إلى تقديم حكومة نواف سلام بوصفها المحاور الرئيسي للمرحلة الدبلوماسية المقبلة، في وقت يجب فيه على لبنان أن يلتمس المساعدة، والإعداد لإعادة الإعمار، وتحديد دوره في المناقشات الأمنية.

اجتماع البنتاغون يصبح الاختبار اللبناني

ويحتل الاجتماع المقرر عقده في البنتاغون في 29 مايو/أيار مكانة مركزية في العديد من الصحف.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، يذكر لبنان أنه يستعد لإجراء مفاوضات عسكرية مع إسرائيل تحت رعاية أمريكية، مع التأكيد على أن مسألة نزع السلاح وتطبيق احتكار الدولة على الأسلحة ترجح العملية برمتها. وذكرت الصحيفة أنه ينبغي للوفد اللبناني أن يحمل رسالة ذات أولوية: تحديد وقف لإطلاق النار ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، دون قبول التزامات تتجاوز القرار 1701 أو الدور التقليدي للجيش.الشارق25 أيار/مايو 2026، تشير إلى أن الاتصالات بين بعبدا، ويرزيه، وواشنطن، ما زالت تستعد لإجراء المناقشات، في حين أن الجزاءات الأمريكية الأخيرة المفروضة على المسؤولين العسكريين وأفراد الأمن اللبنانيين قد جعلت المناخ أشد وطأة.Al Binaوفي 25 أيار/مايو 2026، اعتمدت قراءة أكثر انتقاداً، حيث رأت في مناقشات وزارة الداخلية أن هناك خطراً على وجود هيكل أمني جديد في الجنوب، مع وجود آليات للتنسيق والمراقبة وتبادل المعلومات يمكن أن تتجاوز مجرد مراقبة الحدود. ويتبين من هذا التناقض أن الاجتماع يُنظر إليه إما على أنه ضرورة لوقف الحرب أو على أنه بوابة إلى إعادة تعريف عميق للعلاقة بين الدولة والجيش والحزب الله.

ولا يزال الاتفاق مع إيران غير مؤكد ومثقلا بالتناقضات

وعلى الصعيد الإقليمي، تصف الصحف اتفاقا لا يزال غير واضح.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، يشير إلى أن المعلومات المتاحة بشأن المذكرة الأمريكية – الإيرانية تستند إلى التسربات والقراءات المتناقضة. غير أن الصحيفة تعتقد أن واشنطن وطهران لا يريدان استئناف الحرب والسعي إلى استغلال هدنة مزعومة مدتها 60 يوما لإعداد اتفاق نهائي.الشارقوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت بأن الصيغة التي نوقشت تنص على فتح مضيق هورموز، ووقف إطلاق النار على عدة جبهات، بما في ذلك لبنان، وتأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. وتشير الصحيفة نفسها إلى أن إيران لم تكن لتوافق على تسليم يورانيومها العالي التخصيب وأن الملف النووي لن يكون جزءًا من المرحلة الأولى.الناصري الجدادوفي 25 أيار/مايو 2026، يعرض دونالد ترامب أيضاً أنه ليس على عجلة من أمره، في حين يقول إن المناقشات مع إيران تتقدم نحو كوادر أكثر مهنية. وهذا الحكم الأمريكي يعقّد الوضع اللبناني. وما دام الاتفاق غير ثابت، فإن إسرائيل تحتفظ بحيز للمناورة العسكرية، وحزب الله يضغط خطابه، وتوضع الحكومة اللبنانية بين الضغط الدولي والطوارئ الأمنية والهشاشة الداخلية.

السياسة المحلية: الدولة اللبنانية تحت الضغط بين السيادة والأسلحة والتفاوض

حكومة السلام تواجه ضغوط داخلية وخارجية

يهيمن على المشهد السياسي المحلي توتر واضح بين حكومة نواف سلام ورئاسة جوزيف عون وحزب الله والضغوط الأمريكية المتعلقة بقضية السلاح.الشارقوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن لبنان الرسمي لم يتلق أي معلومات محددة عما يمكن أن ينتجه الاتفاق الأمريكي – الإيراني من أجل الجبهة اللبنانية، ولكنها ترحب بأي اتفاق يمكن أن يوقف تماما الحرب والعمليات العسكرية في الجنوب. وتضيف الصحيفة أن الدولة اللبنانية على اتصال بواشنطن لوضع حد كامل للعمليات، وتدعي في الوقت نفسه أنها تريد أن تتفاوض بنفسها وألا تصبح خريطة في أيدي طرف آخر. وتلخص هذه الصيغة الخط الرسمي: إبقاء القضية اللبنانية في أيدي الدولة وفصل المفاوضات الوطنية قدر الإمكان عن جدول الأعمال الإيراني. وفي هذا السياق، تصبح حكومة السلام هدفاً سياسياً مركزياً. يجب أن يتحدث مع الأمريكان، يجهز إجتماع أمن البنتاغون، يحتوي على الضغط الإسرائيلي ويستجيب لإتهامات حزب الله.الأخضروفي 25 أيار/مايو 2026، تعرض هذه المرحلة كدفعة نحو اتفاق أمني يضع فيه نزع السلاح في صميم المفاوضات. وتزعم الصحيفة أن النص الذي تمت مناقشته مع واشنطن سيشمل انسحابًا إسرائيليًا مرتبطًا بضمانات احتكار الأسلحة من قبل القوات الحكومية. وتعكس هذه القراءة البالغة الأهمية عدم الثقة في جزء من مخيم حزب الله ضد سلطة تنفيذية متهمة بقبول المنطق الأمريكي.

نيم قاسم يضع الأسلحة في قلب الذراع

خطاب (نايم كاسم) هو الدعامة الرئيسية للخلاف الداخلي.Al Binaوفي 25 أيار/مايو 2026، ذكر أنه أعلن أن الشعب له الحق في أن ينزل إلى أسفل الشارع وينزل بالحكومة، مع وضع خط أحمر حول نزع السلاح. وبحسب الصحيفة، فإن نعيم قاسم يقدم سحب الأسلحة كشكل من أشكال الإزالة السياسية والأمنية التي لا يمكن لحزب الله قبولها. وكان للعقوبة أثر فوري. إنه يحول النقاش حول استراتيجية الدفاع إلى أزمة مفتوحة مع الحكومة. كما أنها تنقل الصراع من أرض عسكرية إلى الشارع، مع خطر المواجهة بين الشرعية المؤسسية وشرعية المقاومة.Al Liwa، في 25 مايو 2026، ردت وزارة الخارجية الأمريكية، التي تتهم حزب الله بالسعي إلى جر لبنان إلى الفوضى وتهديد حكومة شرعية. ويتبين من هذا التصعيد أن السياسة المحلية اللبنانية تُقرأ الآن من واشنطن كجزء من التسوية الإقليمية. وبالتالي، لم تعد مناقشة الأسلحة مسألة داخلية. يصبح اختبار قدرة حكومة السلام على فرض سلطة الدولة، ولكن أيضا النقطة التي يريد حزب الله من خلالها منع نتائج الحرب التي تترجم إلى امتيازات سياسية.

جوزف أوون يسعى لخط ولاية بين السلام والحرمان من الوصاية

موقع جوزيف أوون مقدم من عدة صحف كجهد لتوضيحه.الأخضروفي 25 أيار/مايو 2026، ذكر الرئيس أنه يريد مغادرة منطقة غامضة على علاقة المقاومة وإيران وإعادة الإعمار. وتنسب الصحيفة إليه خطا مفاده أنه يسعى للسلام ويرفض إدارة إيران لإعادة الإعمار ولا يغلق باب التطبيع مع إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق دولة. وهذا العرض جزء من قراءة بالغة الأهمية من جانب الرئاسة. قبل كل شيء، يظهر أن جوزيف عون أصبح، بالنسبة لمعسكر حزب الله، أحد اللاعبين المركزيين في ميزان القوى الجديد. في الاتجاه المعاكس,الشارقفي 25 مايو 2026، يعطي صورة مؤسسية أكثر لموقع بعبدا. وفقًا لهذه القراءة، يريد لبنان الرسمي تثبيت وقف إطلاق النار، ويرفض ضمه إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية والحفاظ على قدرته على صنع القرار. وتكشف الفجوة بين هذين العلاجين. جزء من الصحافة، (جوزيف أوون) يحاول إعادة سلطة الولاية. ومن جهة أخرى، يرافق ذلك الضغط الأمريكي والإسرائيلي على الأسلحة. وفي كلتا الحالتين، يكون للرئاسة مكان قوي في المعادلة المحلية. لم يعد مجرد تعسف. أصبح أحد الأماكن التي قررت فيها استجابة الدولة لعصر ما بعد الحرب.

نبيه بيري يتوقع إعدام أكثر من الوعود

دور نبيه بيري يبدو أكثر حذراً.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، قال رئيس الدائرة إنه يتوقع أن يطمئن إلى الأنباء المتعلقة بإدراج الجنوب في الاتفاق قيد المناقشة، لأن حزب الله سيوضع في وضع صعب إذا لم تتوقف الحرب على الجبهة اللبنانية. وتشير الصحيفة ذاتها إلى أن الرسائل الموجهة إلى رئيس الدائرة وحزب الله تقول إن المسؤولين الإيرانيين لم يتخلوا عن طلب إدراج لبنان في الاتفاق.Al Binaوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت تقارير بأن نبيه بيري أوجز موقفه بنهج تحوطي: الجوهري يبقى الإعدام. هذه الجملة تعكس رد فعل سياسي قديم. وتدرك بيري أن النصوص الإقليمية صالحة للتنفيذ على أرض الواقع. كما أنه يعلم أن أدنى غموض يمكن أن يترك إسرائيل تواصل عملياتها، بينما يعرض لبنان لضغوط متزايدة على ملف الأسلحة.أد ديار، في 25 مايو 2026، تقارير في العناوين الرئيسية عن موقف منسوب إلى النائب قاسم هاشم، مفاده أن بري لن يتغير على الرغم من الضغوط. تتحدث الصحيفة نفسها عن الضغط الأمريكي قبل المفاوضات لدفع الأجندة الإسرائيلية. وهكذا، يحاول رئيس مجلس النواب الإبقاء على دور عازل. إنه يتبع المفاوضات ويحمي مكان (هزبولا) في توازن القوى لكن يتجنب الظهور كممثل.

الشارع، ذاكرة 25 مايو وأزمة المعنى

25 مايو يعطي هذا التوتر وسيلة رمزية.Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن نواف سلام نشر مذكرة تجعل اليوم عطلة رسمية للمقاومة والتحرير. وتغلق الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات والمدارس والجامعات أبوابها. وتثير المذكرة التضامن مع أسر القتلى والجرحى والأسرى والنازحين وسكان الجنوب. غير أن الصحيفة تلاحظ أيضا انتقادا لاستمرار هذا الاحتفال، في حين أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتل جزءا من الأراضي والقرى في الجنوب قد دُمر.الأخضر25 مايو 2026، يعطي قراءة أخرى. وتصر الصحيفة على قوة ارتباط سكان الجنوب بأرضهم، رغم الدمار والنفي والشعور بالهجر. ومن ثم يصبح التاريخ نفسه مسألة سردية. وبالنسبة للحكومة، فإنها تتيح إظهار التضامن الوطني. وبالنسبة لحزب الله ومؤيديه، يظل رمزا للمقاومة. وبالنسبة للنقاد، يصبح من الصعب فهم الطرف ما دام لبنان يعيش تحت الضغط العسكري. وتبين هذه المعركة حول الذاكرة أن السياسة المحلية لا تقتصر على اجتماعات بعبدا أو عين التنة أو سيرايل. وهو يتضمن أيضا كلمات تعطي معنى للحرب والتضحية ودور الدولة.

بيروت، التعايش والخوف من كسر داخلي

وإلى جانب مسألة الأسلحة، تبدي عدة إشارات قلقا أوسع نطاقا إزاء التوازن الداخلي.أد ديارفي 25 أيار/مايو 2026، يسلط الضوء على إعلان أبرشية مارونيت بشارا بطرس راي بأن بيروت لم تُبنى على الاستبعاد بل على التعايش. تهدف هذه الجملة إلى مناخ من الخوف. وتشير إلى أن العاصمة لا تزال مكاناً حساساً حيث يمكن لأي أزمة أمنية أن تصحح كسور قديمة.الناصري الجدادوفي 25 أيار/مايو 2026، عاد أيضا إلى النقاش القديم حول بيروت بدون أسلحة، مشيرا إلى التوترات في العاصمة وإلى اشتباكات عام 2010 في برج عبي حيدر. هذا التذكير التاريخي يثقل على الحاضر. ويشير إلى أن التهديد بمداهمة الشارع، الذي أطلقه نعيم قاسم، لا يتم قبوله كمجرد شخصية تعبيرية. إنه يعيد تنشيط ذاكرة التوترات المسلحة الداخلية. في هذا المناخ، تسعى الدولة إلى تأكيد سلطتها دون التسبب في تمزق. حزب الله يسعى لمنع حسم ملف السلاح تحت ضغط خارجي. وتراقب القوى السياسية بيري وجوزيف أوون وناواف سلام. لذا فإن سياسة لبنان المحلية معلّقة بقيد مزدوج: تجنب انهيار الأمن في الجنوب وتجنب الانفجار السياسي في الداخل.

وصف وخطاب الشخصيات السياسية: كلمات الأزمة اللبنانية بين التهديد والسيادة والحسابات الإقليمية

نيم قاسم يحول مسألة الأسلحة إلى خط أحمر

الكلمة الأكثر تعليقا هي كلمة نيم قاسم.Al Bina، في 25 مايو 2026، تقارير تفيد بأنه أكد أن للشعب الحق في النزول إلى الشوارع وإسقاط الحكومة. وتضيف الصحيفة أنها قدمت نزع السلاح كشكل من أشكال « القضاء » الذي لا يمكن لحزب الله قبوله. وتحدد هذه الصيغة الإطار السياسي لذراع الأسلحة. إنه لا يتعامل فقط مع تقويم عسكري. والغرض من ذلك هو منع وضع ملف الأسلحة في مفاوضات تمليها واشنطن أو تل أبيب أو الاجتماع الأمني المتوقع في البنتاغون. وهكذا، فإن خطاب قاسم يعطي حزب الله خط رفض في مواجهة أي صيغة تربط الانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين وإعادة البناء إلى استجواب ترسانته.Al Joumhouriyat25 مايو 2026، يُبلغ عن نسخة مؤسسية أكثر من الرسالة نفسها. وذكرت الصحيفة أن قاسم يربط الأسلحة باستراتيجية الدفاع الوطني، وقدرة لبنان على حماية أراضيه، وضرورة الحوار الداخلي. في هذه القراءة يحاول القيادي في حزب الله تقديم قضية السلاح كقضية لبنانية وليس كشرط مفروض من الخارج.

ويشمل الخطاب نفسه أيضا بعدا اجتماعيا وماليا.الأخضروفي 25 أيار/مايو 2026، يشدد على أن نيم قاسم حذر من أي انتهاك للمؤسسة المالية المتصلة بهزبولا، مشيرا إلى أن الموضوع يؤثر على شبكة واسعة من المستفيدين. وهكذا فإن الصحيفة تعطي الموضوع مجالا أوسع من نطاق المناقشة العسكرية وحدها. وتستهدف الرسالة الجزاءات، والضغط على الشبكات الاجتماعية للحزب، وجهود إعادة الإعمار، والهياكل الاقتصادية الموازية التي تضمن جزءا من ترسخه الشعبي. ولذلك يسعى قاسم إلى تحريك المناقشة عن طريق أخذ الكلمة. إنه لا يتحدث عن الأسلحة فحسب وتحدث عن الحماية الاجتماعية، وكرامة سكان الجنوب، ورفض النظام السياسي الذي اعتبره مفروضا بعد الحرب. وهذه الاستراتيجية الخطابية واضحة. فهو يجمع بين نزع السلاح والضعف الاجتماعي والتهديد الإسرائيلي والضغط الأمريكي في قصة واحدة. وهو يجعل أي مفاوضات تعزل المسألة العسكرية عن بقية الملفات أكثر صعوبة.

(ماركو روبيو) إجابات من قبل الشرطة

الرد الأمريكي مباشر.الشارق العسات25 مايو 2026، تقارير أن ماركو روبيو حذر حزب الله بعد دعوة نيم قاسم إلى الشارع. وأكد وزير خارجية الولايات المتحدة من جديد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية، بينما تحاول استعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل لللبنانيين. اختيار الكلمات مهم. (روبيو) لا يستجيب فقط لـ (هيزبولا). وتعترف بنواف سلام كمحاور سياسي مركزي وتضع الأزمة في سجل الشرعية المؤسسية. وهو يصف أيضاً حزب الله بأنه تهديد للدولة وليس بوصفه فاعلاً سياسياً عادياً. وتحول هذه الاستجابة الخلاف الداخلي إلى اختبار للسيادة. وهذا يعني أن واشنطن ترى الدعوة إلى إسقاط الحكومة تهديدًا لإطار السياسة الذي تدعمه.

Al Joumhouriyat25 مايو 2026، يعطي المزيد من التفاصيل عن نبرة الرسالة الأمريكية. وتفيد الصحيفة أن روبيو يتهم حزب الله بالرغبة في إعادة لبنان إلى الفوضى والدمار. ووصف نداء (قاسم) بأنه خطير وقال أن تهديدات العنف لن تنجح.الأخضروفي 25 أيار/مايو 2026، أخذت أيضا صيغة مفادها أن الوقت الذي يمكن فيه لمنظمة ما أن تحتجز فيه بلدا بأكمله رهينة سينتهي. وهذه الكلمات تأتي من لغة المواجهة. وهي تهدف إلى توفير التغطية السياسية الدولية لحكومة السلام أثناء إعدادها لإجراء محادثات أمنية مع واشنطن وإسرائيل. ولكنهما يعززان أيضا التصور السائد بين حزب الله وحلفائه بأن مسألة الأسلحة لا تُعامل على أنها حوار لبناني. تم تحديده كشرط خارجي يحمله الولايات المتحدة ويرتبط بأمن إسرائيل.

جوزيف أوون بين السلام والتعمير والشك في التغيير

الكلمة التي أعطيت لجوزيف أوون تحتل مكاناً حساساً.الأخضروفي 25 أيار/مايو 2026، وهو عنوان يتعلق بموقف يود الرئيس اللبناني بموجبه إحلال السلام ورفض إيران قيادة عملية التعمير. كما أن الصحيفة تعطيها فرصة للتطبيع مع إسرائيل، في إطار يقدم المنشور كاجتماع مع طلبات الخصم. هذا العرض مشحون سياسياً. وهو يبين مدى قراءة جزء الصحافة بالقرب من معسكر المقاومة للرئاسة: ليس كسلطة تحكيم فحسب، بل كجهة فاعلة يرجح أن تنقل مركز جاذبية السلطة نحو اتفاق أمني تدعمه واشنطن. حتى لو كانت نبرة الصحيفة حرجة فلا يزال الخطر حقيقياً. ويجب على جوزيف أوون أن يؤكد احتكار الدولة دون أن يتسبب في انهيار داخلي كبير. كما يجب أن تمنع إعادة البناء من أن تصبح مظلة إقليمية.

في قراءة مؤسسية أكثر،,الشارقفي 25 أيار/مايو 2026، تشير التقارير إلى أن المصادر الرسمية اللبنانية تقول أنها تريد التفاوض نيابة عن لبنان وليس كخريطة في يد إيران. هذه الجملة هي النظيرة لخطاب جوزيف أوون وهو يرسي مبدأ الدولة التي ترفض أن ترفق بالملف الأمريكي – الإيراني. ويذكر أيضا أن الاتفاق الإقليمي لا يكفي إذا لم تحترم إسرائيل وقف إطلاق النار. وهكذا، فإن الكلمة الرئاسية والكلمة الحكومية تتلاقى مع فكرة بسيطة: إن لبنان يريد وقف العمليات على أراضيه، ولكنه يريد أن يفعل ذلك من خلال قنواته الخاصة. من الصعب الحفاظ على هذا الخط إنها تضع الدولة بين الحاجة الملحة لإيقاف الإضرابات، مطالب أمريكية على الأسلحة، رفض حزب الله واحتياطيات إسرائيل.

نبيه بيري يختار حكمة الإعدام

وتلخص عقوبة نبيه بيري ثقافة سياسية أخرى.الشارقوفي 25 أيار/مايو 2026، ورد رئيس الدائرة على سؤال بشأن الاتفاق الأمريكي – الإيراني وإمكانية إدراج لبنان في صيغة موجزة: البقايا الأساسية قيد التنفيذ.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، قدمت نفس الفكرة، مشددة على أن بيري تنتظر معرفة ما إذا كانت الوعود الإقليمية ستؤثر تأثيرا حقيقيا على الأرض اللبنانية. هذه الجملة تتفادى فجأة وقالت إن الاتفاقات ليست سارية بالنسبة لألقابها، بل بالنسبة للانسحابات والتوقفات والضمانات وإنهاء الانتهاكات. وهو يعكس أيضا عدم الثقة القديم بالترتيبات المشوشة. ويعلم رئيس الدائرة أن النص يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار بينما يترك إسرائيل هامشا واسعا للعمل.

وهذا الحذر يخدم عدة أغراض. أولاً، يتفادى موقف (بيري) في المعارضة الأمامية لـ(هزبولا)، والذي يتشارك فيه جزء من القاعدة السياسية. ثم يسمح له بالبقاء في مركز اتصال مع الدولة والوسطاء. وأخيراً، فهو يحمي دوره في مواصلة المناقشات، حيث لا يزال البرلمان وعين التيني يقيمان مكاناً للاتصال عندما تتعرض الحكومة وهيئة الرئاسة للضغط.أد دياروفي 25 أيار/مايو 2026، علاوة على ذلك، طرح موقفا مفاده أن بيري لن تتغير رغم الضغوط. هذا الخط يعطي رئيس المجلس وظيفة استقرار حذرة وهي لا تحتفل بالاتفاق قبل تنفيذه. كما أنها لا تخترق ديناميات التفاوض. ويحتفظ بأكثر الكلمات فائدة في أزمة يتحدث فيها كل طرف كثيراً، ولكن حيث لا تزال الأرض هي القاضي الوحيد.

بشارة راي تتذكر الخوف من بيروت

كلمات البطريرك الماروني بيشارا بطرس راي على متن طائرة أخرى.أد ديارفي 25 مايو 2026، أفاد أنه أكد أن بيروت لم تكن مبنية على الإقصاء، بل على العيش معًا. وتستهدف الجملة قلب الخوف الداخلي. وفي الوقت الذي تعود فيه الدعوة إلى الشارع إلى النقاش، عندما يعيد ملف الأسلحة تأكيد ذكريات العنف، وعندما تختلط الضغوط الخارجية مع الكسور الداخلية، يعيد الأب إلى التعايش. إنه لا يتحدث مع السياسيين فحسب. كما يتحدث إلى سكان العاصمة والمجتمعات والأحزاب الذين يعرفون أن بيروت لا تزال مكانًا حساسًا للغاية. ولا تزال المدينة تحمل آثار الأزمات السابقة. وأي مواجهة حول السلطة أو الأسلحة أو السيادة يمكن أن تحدث آثارا سريعة.

وهذه الكلمة الدينية تكمل الخطاب السياسي دون أن تخلطه. حيث يتحدث (روبيو) عن الشرعية، حيث يتحدث (قاسم) عن المقاومة، حيث يتحدث (بيري) عن الإعدام، يتحدث (راي) عن الرابطة الاجتماعية. إن تذكيره بالعيش معاً يعبر عن القلق العميق: فالأزمة الراهنة لا تهدد فقط مفاوضات الجنوب أو البنتاغون. كما أنه يهدد قدرة اللبنانيين على البقاء في إطار مشترك. وهذا البعد أساسي لفهم المناخ الصحفي في 25 أيار/مايو 2026. الاقتباسات السياسية ليست مجرد أحكام يرسمون خطوط الخوف والدفاع والضغط والبقاء فهي تظهر بلدا يمكن فيه تلقي كل كلمة كإشارة حرب أو وعد بالسلم أو تهديد بالتمزق.

الدبلوماسية: لبنان في ظل اتفاق إقليمي لا يزال غير مستقر

المفاوضات الأمريكية – الإيرانية خارج الإطار النووي

وتركز الدبلوماسية الإقليمية التي وصفتها الصحافة في 25 أيار/مايو 2026 على مسألة محورية: هل يمكن للاتفاق الذي تم الإعداد له بين الولايات المتحدة وإيران أن يوقف الحرب دون أن يفتح أزمة جديدة في لبنان؟?Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، يشير إلى أن المعلومات المعروفة عن المذكرة التوفيقية تستند أساسا إلى التسربات والقراءات المتناقضة. ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى نقطة مستقرة: لا إدارة دونالد ترامب ولا طهران تريد استئناف الحرب. وسيفسر ذلك فكرة هدنة متجددة مدتها 60 يوما، من شأنها أن تساعد على إعداد اتفاق نهائي. وفي هذا السياق، ستؤجل المسألة النووية إلى مرحلة أخرى، بعد اتفاق أولي بشأن المسائل العاجلة. وهذه القراءة تعطي الدبلوماسية وظيفة لتجميد الصراع أكثر من وظيفة تسوية نهائية. وهو يقلل من خطر الحرب الإقليمية، ولكنه يترك العديد من المناطق الرمادية. ويقع لبنان في صميم هذه المناطق، حيث أن نهاية الأعمال العدائية على أراضيها تتوقف على إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وقدرة الحكومة اللبنانية على ضمان الاعتراف بدورها.

مضيق هورموز كمفتاح للتسوية

مضيق (دارموز) يبدو كأحد مفاتيح الحل التوفيقي.Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن دونالد ترامب قد طلب من ممثليه عدم التسرع، مع الحفاظ على الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في المضيق حتى التوقيع الرسمي على اتفاق. وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي تحدث عن إحراز تقدم في المفاوضات، لكنه أصر أيضًا على ضرورة تجنب أي أخطاء. وهذا الحذر يعكس حسابا. ويركز المضيق على الطاقة والمسائل العسكرية والسياسية. فإعادة فتحها تعطي إيران كسبا فوريا، ولكنها تعطي الولايات المتحدة أيضا ذريعة لطلب الضمانات.الشارقوفي 25 أيار/مايو 2026، من جهتها، تفيد بأن المذكرة التوفيقية المقترحة ستتيح إعادة فتح المضيق والبيع المفرط للنفط الإيراني لفترة ستين يوما. وفي المقابل، ستحال المناقشات بشأن البرنامج النووي إلى مفاوضات لاحقة. ولذلك فإن الدبلوماسية تعمل على مراحل. وهي تسعى أولا إلى الحد من التوتر، ثم إجراء مناقشة أشد بشأن الطاقة النووية. هذا الخيار يمكن أن يهدأ الخليج. كما يمكن أن تغذي الانتقادات الإسرائيلية، حيث ترفض تل أبيب فصل القضية النووية عن بقية الضمانات الإقليمية.

يسعى الوسطاء الإقليميون إلى منع استئناف الحرب

ولا تقتصر التعبئة الدبلوماسية على العاصمتين الرئيسيين.Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن عدة قادة إقليميين شاركوا في اتصال مع دونالد ترامب لمناقشة تطور الحرب. وتقتبس الصحيفة من الأردن والإمارات العربية المتحدة وباكستان والبحرين وتركيا وقطر ومصر والمملكة العربية السعودية. هذه القائمة تظهر أن الملف الأمريكي – الإيراني لم يعد وجهاً لوجه وهي تصبح مسألة إقليمية، حيث تخشى كل دولة من آثار النزاع المتجدد على الطاقة والقواعد العسكرية والملاحة والطرق الجوية والأسواق والجبهات المسلحة.أد دياروفي 25 أيار/مايو 2026، يمضي إلى أبعد من ذلك بالقول إن التسوّق يمكن أن تعلنه باكستان بوصفه » إعلان إسلام أباد » ، دون الوجود الإلزامي للوفود في المراسم. وتشير الصحيفة نفسها إلى أنه يمكن إجراء مرحلة جديدة من المناقشات في أوائل يونيو. ويمنح هذا التدريج باكستان دور وساطة مفيد. كما أنها تتيح للولايات المتحدة وإيران الحفاظ على هامش سياسي، مع تجنب صورة امتياز مباشرة. وفي هذا الهيكل، لا تجري الدول العربية المفاوضات وحدها، ولكنها تحاول الحد من آثارها الخطيرة. هدفهم بسيط: :: منع عدم وجود نص لا يزال هشا من إعادة إطلاق الإضرابات والاستجابات.

إسرائيل تحاول فصل الملف اللبناني عن حل وسط طهران

وتسعى الدبلوماسية الإسرائيلية إلى الحد من أثر الاتفاق على حرية عملها.Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، أفاد بنجامين نيتانياهو بأنه وافق مع دونالد ترامب على ضرورة القضاء التام على التهديد النووي الإيراني. وقال أيضاً أن (ترامب) أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها على جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان هذه الجملة أساسية. ويعني ذلك أن إسرائيل لا تريد حلا وسطا بين الولايات المتحدة وإيران أن يصبح قيدا آليا على عملياتها في جنوب لبنان.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، طُرحت قراءة أكثر مباشرة: لإقناع نتنياهو بقبول الاتفاق مع طهران، يمكن للولايات المتحدة أن تمنحه هامشا عسكريا في لبنان. ووفقاً للصحيفة، سيشمل هذا الهامش صيانة منطقة محتلة واستمرار الإضرابات إلى أن يتم الحصول على الظروف الإسرائيلية حول نزع سلاح حزب الله. ويخلق هذا المنظور دبلوماسية ذات سرعتين. ومن جهة، يسعى الاتفاق الأمريكي – الإيراني إلى تهدئة المنطقة. ومن ناحية أخرى، تحاول إسرائيل الحصول على استثناء لبناني. ومن ثم، فإن خطر إدراج لبنان في وقف إطلاق النار من جانب إيران، لكنه يستبعد من الحماية الفعلية من جانب إسرائيل.

تحاول الحكومة اللبنانية الحفاظ على صوتها

وفي مواجهة هذه الألعاب، تسعى الحكومة اللبنانية إلى تجنب معاملتها كمجرد مرفق للمفاوضات الإقليمية.الشارق، في 25 مايو 2026، تقارير تفيد بأن السلطات اللبنانية تريد معرفة ما إذا كان الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل لبنان حقًا وتحت أي ظروف. تذكر الصحيفة موقفا منسوبا إلى نبيه بري، وفقا له يبقى الأساسي في التنفيذ. وتلخص هذه الجملة الحكمة اللبنانية. ولا يكفي الاتفاق المعلن عنه من الخارج إذا استمرت الضربات، إذا بقي الجيش الإسرائيلي على الأرض، وإذا لم يتمكن السكان من العودة.الشارق العساتوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن التصعيد الإسرائيلي إلى الجنوب وفي البقاع يجري قبل الاجتماع الأمني اللبناني الأمريكي – الإسرائيلي في واشنطن في 29 أيار/مايو. ويعطي هذا التاريخ لبنان قناة دبلوماسية أخرى، أكثر مباشرة، ولكن أيضا أكثر خطورة. يجب على حكومة السلام الدفاع عن الوقف الكامل للعمليات، ووضع حد للانتهاكات، والإفراج عن السجناء وعودة السكان. يجب أن يمنع الاجتماع من أن يصبح طاولة ضغط على أسلحة حزب الله بدون نظير واضح للانسحاب الإسرائيلي.

إن الولايات المتحدة تدعم الدولة اللبنانية، ولكنها تحدد الأولويات

إن الموقف الأمريكي تجاه لبنان يجمع بين الدعم الدبلوماسي والضغط السياسي.Al Liwaوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تطالب بدعم الحكومة اللبنانية في جهودها الرامية إلى استرداد المعونة الدولية وإعادة بنائها والحصول عليها وإعادة بسط سلطة الدولة. ويشير المصدر نفسه إلى أن واشنطن تتهم حزب الله بالسعي إلى جر لبنان نحو الفوضى والدمار. وهذه الرسالة تعطي حكومة سلام تغطية دولية. كما أنه يعزز فكرة أن الولايات المتحدة تريد أن تجعل الحكومة المحاور الشرعي لفترة ما بعد الحرب. ولكن هذه المساعدة الدبلوماسية ليست محايدة. وهو جزء من أولوية أمريكية واضحة: الحد من الدور العسكري لحزب الله، وتحقيق الاستقرار في الجبهة مع إسرائيل وإدماج لبنان في نظام أمني تسيطر عليه الدولة. وبالنسبة لبيروت، فإن التحدي يتمثل في الاستفادة من الدعم الأمريكي دون أن يبدو أنه مجرد تنفيذ سياسة من الخارج. المفارقة قوية. ويحتاج لبنان إلى أن تمارس الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل، ولكن أي ضغط أمريكي على حزب الله يمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم الفجوة الداخلية.

لا تزال دبلوماسية الأزمات هشة بسبب انعدام الثقة

ولا تزال العقبة الرئيسية تتمثل في انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة.Al Joumhouriyat25 مايو، 2026، يَكْتبُ بأنّه ما زالَ مبكراً جداً لمعْرِفة الذي دونالد ترامب وإيران حقاً قرّرَ. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن إيران كانت ستوافق من حيث المبدأ على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في حين أن المسؤولين الإيرانيين لا يؤكدون هذه الرواية.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، يشدد أيضا على هذا التناقض، إذ يذكر أن المصادر الإيرانية تنكر أن الملف النووي جزء من المرحلة الأولى من المذكرة التوفيقية. إن هذا الضباب الدبلوماسي يغذي قلق إسرائيل وحذر بلدان الخليج والتوقعات في لبنان. كما أنها تسمح لكل طرف بالتكلم مع الرأي العام. ويمكن للولايات المتحدة أن تقول إنها تجبر إيران على اتخاذ قرارات ثقيلة. يمكن لإيران أن تقول أنها لا تعطي إلى النووية. ويمكن لإسرائيل أن تقول إنها تحتفظ بحريتها العسكرية. ومن جهة أخرى، لا يمكن للبنان أن يعيش طويلاً في هذا الغموض، لأن كل يوم من الأيام يؤدي إلى الإضراب والتشريد وزيادة الضغط على الدولة. ولذلك يمكن للدبلوماسية الحالية أن توقف الحرب. وهو لم يقدم بعد الضمانات التي من شأنها أن توقفه فعليا في لبنان.

السياسة الدولية: الحروب المفتوحة والأزمات الإنسانية وإعادة تشكيل السلطة

أوكرانيا تواجه مظاهرة روسية جديدة

وتعود الحرب في أوكرانيا إلى طليعة هجوم روسي واسع النطاق على كييف ومناطقها.الناصري الجداد، في 25 مايو 2026، تقارير تفيد بأن القوات الروسية نفذت، ليلة السبت إلى الأحد، هجوماً واسعاً أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات. وتحدد الصحيفة أن فولوديمير زيلينسكي اتهم موسكو باستخدام صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت من طراز أوريشنيك، وهو سلاح استخدم بالفعل مرتين منذ عام 2024. ووفقًا لنفس المصدر، أكدت موسكو استخدام عدة أنواع من الصواريخ، بما في ذلك Oreshnik و Iskander و Kinjal و Zircon، وقدمت الهجوم على أنه رد على الضربات الأوكرانية ضد البنية التحتية المدنية الروسية. ولذلك فإن الحساب الروسي والحساب الأوكراني لا يزالان يعارضان. وتدعي كييف أنها استهدفت أهدافا عسكرية، بينما تتحدث موسكو عن أعمال إرهابية. ويتيح هذا الاختلاف لكلا الجانبين تبرير التصعيد، في وقت تظهر فيه الدفاعات الجوية الأوكرانية حدودها.

الشارق العساتوفي 25 أيار/مايو 2026، يؤكد النطاق العسكري والسياسي لهذا الهجوم. وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي أقر بالفشل في اعتراض جميع الصواريخ الباليستية. هذا الإعتراف يكشف عن نقص أوكرانيا المزمن في صواريخ الدفاع الجوي. كييف ما زال يعتمد بشدة على الأنظمة الوطنية الأمريكية لاعتراض هذا النوع من الأسلحة. غير أن المخزونات لا تزال محدودة. وهكذا أصبح الهجوم الروسي رسالة إلى أوكرانيا، ولكن أيضا إلى الحلفاء الغربيين. (موسكو) تختبر قدرة (كيف) على الصمود تحت إضرابات مشتركة وتدفع الأوروبيين إلى قياس تكلفة الدعم المستمر. لا يزال رد الفعل الأوروبي ثابتًا.الشارق العسات، في 25 مايو 2026، تقارير عن إدانات إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز، وكذلك الإعلان عن اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للبحث عن طرق جديدة لزيادة الضغط على روسيا.

غزة بين القصف والجوع وأزمة السجون

ولا تزال الحرب في غزة والأزمة الإنسانية تهيمن على القضية الفلسطينية.Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن ضربة إسرائيلية قتلت رجلا وزوجته وطفلهما في مخيم نوسيرات في وسط قطاع غزة. كما ذكرت الصحيفة هجوماً آخر على مركز للشرطة في شمال غزة، أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ومن ثم، فإن الحرب مستمرة في إضرابات تستهدف المناطق المدنية أو الهياكل المحلية، في سياق تعاني فيه المؤسسات الأساسية من الضعف الشديد. وتفيد الصحيفة نفسها بأن الحكومة الفلسطينية قد انبهت إلى التدهور السريع في ظروف المعيشة بسبب التخفيض الطوعي في دخول المعونة والوقود والإمدادات الطبية. ويتعلق الطلب الموجه إلى المجتمع الدولي بفتح نقاط العبور بصورة كاملة ودائمة. والغرض من هذا الشرط هو الاستجابة لحالة يصبح فيها الجوع أداة للضغط وكذلك نتيجة للحرب.

ويرد وصف لمسألة الأغذية بأرقام ثقيلة.Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، أبلغت عن تعبئة في وسط غزة ضد الحصار وتدهور الظروف المعيشية. ونقلت الصحيفة عن تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أن 1.6 مليون شخص، أو 77 ٪ من سكان غزة، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويشمل ذلك أكثر من 000 100 طفل و 000 37 امرأة حامل وممرضة. وتبين هذه البيانات أن الأزمة لم تعد مسألة ملحة. وهو يؤثر على الهيكل الاجتماعي نفسه. وتعتمد الأسر المشردة على المساعدة للبقاء على قيد الحياة. وتشكل القيود المفروضة على الأغذية والأدوية أقل المخاطر التي تهدد الاستدامة. بالتوازي,Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، أُبلغ عن اتهامات نادي السجناء الفلسطينيين بانتشار المختطفين في السجون الإسرائيلية. وفقًا لهذا المصدر، سيتم استخدام المرض والإهمال كسياسة وفاة بطيئة، حيث يتأثر ثلاثة سجناء على الأقل في بعض الزنزانات المكونة من ثمانية سجناء.

سوريا تُعد أول برلمان لها في توازن هش

وتظهر سوريا في الصحافة كمجال آخر لإعادة الهيكلة المؤسسية.الشارق العساتوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن 8 حزيران/يونيه قد حُدد موعداً أولياً لعقد أول جلسة للبرلمان السوري، بعد إعلان الجزء المخصص للرئيس أحمد الشارة وإقرار الأعضاء الذين انتخبتهم السلطات الإقليمية. وتشير الصحيفة إلى أن قائمة الثلث الرئاسي تضم 70 مقعداً، مع إمكانية إجراء تعديلات عليها قبل الإعلان النهائي. ووفقا للمصادر المذكورة، يهدف التكوين إلى سد الثغرات الناجمة عن الانتخابات، وتعزيز تمثيل المدن الرئيسية، وتصحيح انخفاض وجود المرأة. كما تستدعي نفس المعاملة دمج المكونات والاعترافات السورية في الحياة السياسية. ولذلك تسعى العملية إلى إعطاء شكل مؤسسي لعملية انتقال لا تزال هشة. غير أنها لا تزال تميز بالتحكيم الرئاسي والمفاوضات مع القوات الديمقراطية السورية بشأن تمثيل الشرق السوري.

وتبين هذه الحالة السورية اتجاها أوسع نطاقا. وتحاول الدول الخارجة من مرحلة طويلة من الصراع إعادة بناء المؤسسات دون توافق كامل في الآراء. وتسعى سورية إلى إنتاج صورة للتطبيع السياسي. غير أن وزن المناطق والجماعات المسلحة والأقليات والمدن والخطوط الأمامية القديمة لا يزال يعمل. وبالتالي، فإن أول جلسة مقبلة للبرلمان لن تكون مجرد خطوة رسمية. وسوف يُستخدم لقياس قدرة السلطة السورية على إدماج عدة قوات دون فتح معركة جديدة من الشرعية. وسيلاحظ التركيز على المرأة والمناطق المحيطة بها. وستكون المفاوضات مع القوات الديمقراطية السورية حاسمة بنفس القدر. وهو يهيئ درجة إدماج المناطق الشرقية وإمكانية التوصل إلى حل وسط دائم بين دمشق والجهات الفاعلة التي لا تزال تسيطر على مناطق السلطة المحلية.

يحاول العراق توريط التوترات مع إيران وكردستان

وفي العراق، تبرز القضية الكردية والعلاقات مع إيران.Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير أن زيارة مسر برزاني إلى بغداد سمحت بإعادة فتح القنوات مع عدة قوات سياسية عراقية، في أعقاب التوترات الناجمة عن الهجمات على كردستان. وذكرت الصحيفة أن لجنة أو وفدا عراقيا مشتركا سيتوجه إلى طهران لمناقشة الضربات التي استهدفت المنطقة. ويحاول المسؤولون العراقيون منع تكرار هذه الهجمات على الأمن الداخلي. حساب الصحيفة يظهر أن الأزمة تتجاوز العلاقة الوحيدة بين بغداد وأربيل. كما أنه يؤثر على السيادة العراقية في مواجهة آثار الحرب الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية في المنطقة.

زيارة (بارزاني) لها أيضاً مجال داخلي.Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، يلاحظ أنه ساعد على كسر شكل من أشكال التجميد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب التكاددم بمحمد الحلبسي. وأعلن الأخير أنه سيذهب قريباً إلى أربيل وتحدث عن التعاون اللازم على جميع المستويات. وتبين هذه التفاصيل أن الأزمات الإقليمية يمكن أن تسفر عن تسويات داخلية في العراق. وتدرك الجهات الفاعلة السياسية أن الهجمات على كردستان أو مناطق أخرى تهدد النسيج الوطني. لذلك يريدون أن يظهروا وحدة دنيا حول الحكومة العراقية الجديدة والدفاع عن مكونات البلاد. غير أن هذه الوحدة لا تزال هشة. سوف يعتمد على قدرة بغداد على التحدث مع طهران دون أن تظهر ضعيفة، وحماية كردستان دون إعادة فتح صراعات الميزانية والمؤسسات القديمة بين المركز والمنطقة.

تونس تواجه الغضب الاجتماعي دون إطار سياسي متين

يقترب الوضع التونسي من زاوية الغضب المنتشر.الناصري الجدادفي 25 مايو 2026، يصف ارتفاع في الاحتجاجات ضد آثار قوة كايس سعيد على حريات، الاقتصاد، مستوى المعيشة واستبعاد المعارضين. تتحدث الصحيفة عن غضب غير منظم، بدون أحزاب قادرة على تنظيمه وبدون نقابات قادرة على إعطائها إطارًا وطنيًا. هذه الصيغة مهمة. وتبين أن الأزمة التونسية ليست أزمة اجتماعية فحسب. وهي أيضا أزمة في الوساطة السياسية. المواطنون يحتجون، ولكن القنوات التي ينبغي أن تتحول إلى مشروع عام تبدو ضعيفة أو مشلولة. كما تشير الصحيفة إلى تفاقم الاختناق السياسي والاقتصادي، فضلاً عن القيود المفروضة على النشطاء.

وهذا الوضع يخلق مفارقة. وتشهد تونس دلائل على ارتداء السلطة ودموعها، غير أن المعارضة المنظمة تكافح من أجل تجسيد بديل. ويتزايد الانزعاج الاجتماعي، ولكنه لا يولد دينامية وطنية متماسكة. الخطر مزدوج على جانب واحد، الغضب يمكن أن يتفرق ويستنفد. ومن ناحية أخرى، يمكنها أن تتطرف خارج الكوادر المدنية. وهكذا تعطي الصحافة صورة لبلد تصبح فيه المسألة الاجتماعية غير منفصلة عن المسألة الديمقراطية. فالأسعار، والعمل، والحريات، والاعتقالات، ومكان الأطراف، تجمع في أزمة واحدة. ولا تزال السلطة تستفيد من تجزئة خصومها. لكن هذا التجزؤ لا يحل أي شيء وهي لا تفسد سوى اختبار تضارب أوسع بين الطلب الاجتماعي والإغلاق السياسي.

الصحة والأمن والتوترات الاجتماعية خارج الشرق الأوسط

وتمتد الأخبار الدولية أيضا إلى أفريقيا وآسيا.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن وباء إيبولا قتل 204 أشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين 867 حالة مشتبه فيها، في حين تحذر السلطات الصحية الأفريقية من خطر الانتشار إلى 10 بلدان أخرى.الشارق العساتوفي 25 أيار/مايو 2026، يذكر أن الوباء ينتشر من إيتوري إلى كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، في المناطق التي يحبذ فيها التشرد وانعدام الأمن انتقال المرض. وتضيف الصحيفة أنه تم إرسال معدات وفرق منظمة الصحة العالمية، لكن الاستجابة لا تزال متأخرة في منطقة يسكنها أكثر من ثمانية ملايين شخص، بينهم مليون نازح يعيشون في مخيمات مكتظة. ولذلك، أصبحت الأزمة الصحية أزمة أمنية وحكمية. وهو يبين كيف يمكن للأمراض أن تتقدم عندما تضعف الدولة والخدمات الصحية والاستقرار المحلي في الوقت نفسه.

وهناك إشارات أخرى تؤكد كثافة التوترات العالمية.الشارق العسات، في 25 مايو 2026، تقارير طرد زعيم حزب الشعب الجمهوري من قبل الشرطة التركية من مقر حزبه، وهجوم مميت ضد قطار في باكستان، وتدفق الحجاج إلى منى والتحذيرات الأفريقية حول الإيبولا. وترسم هذه المعلومات مشهدا دوليا يتسم بأزمات متزامنة. وتتزامن الحروب المفتوحة مع التوترات السياسية الداخلية، والتهديدات الصحية، والتجمعات الدينية الكبيرة تحت المراقبة.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، أُشير إلى أن أكثر من مليون مسلم زاروا مكة للاحتجاج، في مناخ إقليمي يتسم بالخوف من استئناف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. سياسة اليوم الدولية ليست أزمة واحدة ويظهر النظام العالمي المتوتر الذي تستجيب فيه الصراعات العسكرية وحالات الطوارئ الصحية والهشاشة الداخلية من منطقة إلى أخرى.

الاقتصاد: السيولة المصرفية والواردات الحيوية وتكاليف الحرب الإقليمية

تظل التعميمات المصرفية جوهر البقاء المالي

وتضع الصحافة بتاريخ 25 أيار/مايو 2026 الاقتصاد اللبناني تحت إشارة إلى هشاشة صيانة آليات السيولة.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، أفيد بأن المناقشة بشأن المنشورين 158 و 166 في مصرف لبنان قد كثفت في الفترة الممتدة حتى نهاية حزيران/يونيه، التي كان من المقرر أن تنتهي. وتفيد الصحيفة أن البيانات المتاحة تتجه نحو التمديد لمدة عام واحد، دون زيادة في المبالغ المدفوعة للمودعين. وهكذا، فإن المستفيد الذي يتلقى 000 1 دولار شهريا بموجب التعميم 158 سيظل يتلقى نفس المبلغ في الفترة بين تموز/يوليه 2026 وتموز/يوليه 2027. وهذا القرار، إذا تأكد، لا يحل أزمة الإيداع. وبدلا من ذلك، فإنها تحتفظ بقناة سحب ضئيلة، أصبحت من المصادر القليلة للسيولة المنتظمة للعديد من الأسر المعيشية. وفي بلد لا تزال فيه الأزمة المصرفية بدون قانون شامل لإعادة الهيكلة، يعكس هذا الاختيار إدارة الوقت. وهو يتفادى صدمة التوقف الوحشي، ولكنه يطيل أيضا حالة انتظار مقدمي الطلبات.

Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، تقدم أرقاما تبين حجم الجهاز. ويقدم التعميمان أكثر من 2.5 بليون دولار نقدا في السنة. وبلغ عدد المستفيدين 770 578 مستفيدا بحلول نهاية آذار/مارس 2026، في حين استرد 166 266 مودعا جميع أصولهم من الحسابات المعنية، أي ما يمثل 46 في المائة من المستفيدين. وبلغ مجموع عدد الطلبات المقدمة 624 610 طلبا. وبلغت المدفوعات التراكمية منذ بدء المخطط ما قيمته 6.109 بلايين دولار في نهاية آذار/مارس 2026. وساهم مصرف لبنان بمبلغ 4.183 بليون دولار، أي بنسبة 68.46 في المائة، في حين ساهمت المصارف بمبلغ 1.926 بليون دولار، أي بنسبة 31.54 في المائة. وتشير هذه الأرقام إلى أن مصرف لبنان لا يزال هو الناقل الرئيسي لهذا العبء. كما تبين أن النظام المصرفي لم يسترد بعد قدرة سداد عادية.

كريم سويد بين إدارة الأزمات والحقوق المالية للأسر

يظهر بنك لبنان أيضًا في ملف اقتصادي كلي أقل، ولكنه مهم للحقوق المالية.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، وردت تقارير تفيد بأن الحاكم كريم سويد أرسل إخطارا إلى المصارف يطلب فيه تطبيق قاعدة قديمة تسمح للمرأة المتزوجة بفتح حسابات لأطفالها القاصرين. ويستجيب هذا التدبير لطلب من المنتدى الوطني لشؤون المرأة اللبنانية، برئاسة السيدة الأولى نيمات عون، مع ظهير باسيري سلام نائبة للرئيس. الموضوع لا يتعلق بالأرصدة المالية الكبيرة ولكنه يؤثر على الحياة اليومية للأسر. في الاقتصاد الذي أصبحت فيه الحسابات والانسحابات والمدفوعات قضايا البقاء، تيسير وصول الأمهات إلى مصرف أطفالهم هو لفتة عملية. كما يعزز مركز المرأة في القرارات المالية للأسر المعيشية.

الشارقوفي 25 أيار/مايو 2026، اتخذ نفس التدبير ويشدد على أن المنتدى الوطني لشؤون المرأة رحب به كخطوة إلى الأمام من أجل حقوق المرأة والأم. ويشدد المنشور على الأثر المباشر لهذا التطبيق على حياة الأسر، لا سيما في وقت يؤثر فيه المصرف على الإدارة اليومية. يأتي هذا القرار في وقت تظل فيه البنوك مكان توتر بين المودعين والمؤسسات. وهي لا تستجيب لقلب الأزمة. إنها لا تعيد الخسائر. ولكنه يصحح ممارسة تحد من قدرة الأمهات على التصرف لصالح أطفالهن. كما يبين أن مصرف لبنان يحاول الجمع بين إدارة تعميمات الانسحاب والتدابير الاجتماعية. هذا المزيج ليس إصلاح مصرفي. غير أنه يساعد على الحد من بعض العقبات الملموسة.

المخدرات، اختبار سهولة الاستيراد

ويوفر قطاع الصحة مؤشرا آخر على القدرة على التكيف الاقتصادي.الشارقوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن استيراد الأدوية إلى لبنان مستمر عن طريق البحر والجو، على الرغم من التدابير التي اتخذتها عدة شركات طيران وتوترات متصلة بالحرب. ونقلت الصحيفة عن جو غريب، الذي يشير إلى أن مخزونات الأدوية المستوردة كافية لعدة أشهر. قد تحدث الإقتحامات لبعض العلاجات المزمنة أو الثقيلة، لكنها ستكون مرتبطة أساساً بالنقل، الوكلاء، خطوط الإنتاج الأجنبية أو المواعيد النهائية المصنعة. كما تحدد الصحيفة أن الواردات تمر عبر الموانئ القانونية، بما في ذلك بيروت وطرابلس، وكذلك عبر مطار رفيق الحريري، بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد المستوردين. هذه المنظمة ضرورية. وفي اقتصاد لبناني يعتمد اعتماداً شديداً على الاستيراد، واستمرارية الموانئ، وأمن المطارات الصحي.

ويشير المصدر نفسه إلى أن تعاطي المخدرات زاد بنسبة 15 في المائة خلال هذه الفترة. وتعكس هذه الزيادة عدة آثار. أولاً، قد يعكس السلوك الاحترازي للأسر المعيشية التي تدافع عن الخوف من الانفصال. ثانياً، يمكن أن تعكس زيادة في الحاجة إلى الإجهاد والتشريد والإصابة وشيخوخة السكان. وأخيرا، يفرض ضغطا على الأسعار.الشارقوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بوجود حوار جاد مع وزارة الصحة لإعادة سحب بطاقة تحديد الأسعار إذا استمرت الحرب. هذه الجملة أساسية. وهو يبين أن تكلفة الحرب لا تقتصر على التدمير. وهو يؤثر أيضا على المخزونات والسوقيات والهامش وقدرات الشراء. وبالتالي يصبح قطاع المخدرات مقياساً لضعف البلد تجاه الصدمات الخارجية.

مهرجان اللحم والأدها: الطلب الموسمي والأسعار والقوة الشرائية

سوق الطعام تظهر توتر آخر.الشارقفي 25 أيار/مايو 2026، اقتباسات من ماجد عيد، أمين مجلس نقابة العمال في الجزارين وتجار الماشية الحية، تفيد بأن مخزون اللحوم في لبنان متاح ولا يشكل مشكلة فورية. ويوضح أن أسعار الأبقار لم تتأثر بموسم الأضحى، حيث يركز الطلب بشكل أساسي على الأغنام. غير أنها تلاحظ أن أسعار لحم البقر قد ارتفعت ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة من مصادر الاستيراد الأجنبية. وهذا التمييز مهم. وهذا يعني أن السوق اللبنانية يمكن أن تكون مستقرة على ما يبدو في بعض القطاعات، بينما تشهد بالفعل زيادات من مورديها الخارجيين. ولذلك فإن الاعتماد على الواردات يظل نقطة ضعف.

ويقول المسؤول نفسه إن أسعار الأغنام ترتفع بشكل حاد، كما هو الحال في كل عام قبل الأضحى، نتيجة للطلب على التضحيات.الشارقوفي 25 أيار/مايو 2026، يلاحظ أيضا أن عددا كبيرا من الجمعيات الأجنبية ينظم مذابح الأغنام والماشية في لبنان هذا العام، مما يزيد من الطلب العام، في حين أن الطلب الفردي على التضحيات ينخفض. وهذا يعكس التغير الاجتماعي والاقتصادي. الأسر المعيشية لديها مساحة أقل لشراء نفسها. وتأخذ الجمعيات مكاناً أكثر وضوحاً في الطلب. ومن ثم، فإن السوق لا تزال مغذية، ولكن القوة الشرائية للأسر متعاقدة. وهذا يعطي صورة واضحة للاقتصاد اللبناني: فالبضائع موجودة، ولا تقطع جميع الدوائر، ولكن الوصول يعتمد بشكل متزايد على الدخل والمعونة والشبكات الجماعية.

النقل الكهربائي: مشروع محلي في اقتصاد مقيد

في هذا المشهد الثقيل، يقدم النقل علامة على الاستثمار المحلي.الشارقفي 25 أيار/مايو 2026، أبلغت عن قيام بلدية جبيل – بيبروس بإطلاق خدمة حافلات كهربائية بين جبيل وبيروت، تحت رعاية وزير الأشغال العامة والنقل، فييز راسماني. ويدعم هذا المشروع مرفق البيئة العالمية وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهي تشمل أربع حافلات كهربائية في محور Jbeil-Beirut. وهذه المركبات مجهزة بنظم للوصول إلى أماكن آمنة ومراقبتها ومواقعها ومركباتها. ولا تزال هذه المبادرة محدودة بحجمها. ولكنه يؤثر على قطاع حاسم في القدرة التنافسية للأسر المعيشية والعمال. ويستوعب النقل الخاص حصة كبيرة من الإيرادات، لا سيما مع تقلب الوقود. ومن ثم، يمكن للخدمة الجماعية النظيفة أن تقلل من مشروع القانون اليومي، حتى على نطاق صغير.

كما أن للمشروع قيمة سياسية واقتصادية. وهو يبين أن السلطات المحلية لا تزال قادرة على تعبئة التمويل الخارجي للخدمات العامة الملموسة. في بلد تكافح فيه الدولة لتمويل بنى تحتية كبيرة، تصبح البلديات والجهات المانحة والوكالات الدولية جهات فاعلة بديلة. هذا ليس بديلاً عن سياسة النقل الوطنية. لكن هذا يخلق سابقة مفيدة. يتعلق الرابط بين جبيل وبيروت بمجال لا يزال فيه السفر إلى العاصمة متكررًا، للعمل والدراسات والخدمات. ويقلل اختيار الحافلات الكهربائية من الاعتماد على الوقود المستورد. كما أنها جزء من اقتصاد أكثر رصانة، حتى لو ظلت شبكة الكهرباء الوطنية هشة. وهكذا، تجمع المبادرة بين الانتقال والتنقل والاقتصاد الاجتماعي. وهو يعطي مثالا على مشروع متواضع ولكنه مفيد بصورة مباشرة في مرحلة لا تزال فيها الخطط الاقتصادية الرئيسية مجمدة.

Hormuz, oil and importedتضخم

ولا يمكن فصل الاقتصاد اللبناني عن الصدمة الإقليمية.Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، تفيد التقارير بأن الاتفاق الأمريكي – الإيراني المقبل يمكن أن يفتح مضيق هورموز لمدة ستين يوما، ويرفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ويسمح لإيران ببيع زيتها بحرية أكبر. غير أن الصحيفة تؤكد أيضا أن إبرام اتفاق لن يهدئ على الفور أزمة الطاقة العالمية. وفقًا للعناصر المذكورة، لن تعود تدفقات النفط إلى مستواها الطبيعي حتى الربع الأول أو الثاني من عام 2027، حتى لو انتهت الأزمة. وقبل الحرب، يعبر المضيق كل يوم ما متوسطه 140 سفينة. وانخفض العدد المذكور لآخر أربع وعشرين ساعة إلى 33 سفينة. ويعطي هذا الفرق مقياسا للاضطرابات السوقية والتجارية.

وبالنسبة للبنان، فإن هذا الوضع مهم للغاية. تستورد البلاد معظم وقودها والعديد من المنتجات الغذائية وجزء كبير من سلعها الأساسية. وتنتقل الزيادة المستدامة في تكاليف النفط أو النقل أو الأسمدة إلى الأسعار المحلية.Al Qudsوفي 25 أيار/مايو 2026، يكتب أن الطاقة والأسمدة والغذاء تتأثر مباشرة باختناقات المضيق.الأخضروفي 25 أيار/مايو 2026، تفيد التقارير أيضا بأن الأسواق الأوروبية تتعرض لضغوط شديدة بسبب إغلاق هورموز، حيث حدث قبل الأزمة جزء كبير من التجارة العالمية في النفط والغاز والأسمدة. ولذلك فإن لبنان يتلقى الصدمة عبر عدة قنوات: فواتير الطاقة، وتكاليف الشحن، وأسعار الأغذية، وقدرات الاستيراد. ويؤدي هذا الضغط الخارجي إلى تفاقم أزمة محلية اتسمت بالفعل بالودائع المجمدة، وانخفاض ثقة المصارف، والاعتماد الكبير على التدفقات الدولارية.

الإشارات الإقليمية تزن على الهامش اللبناني

كما تقدم الصحف الصادرة في 25 أيار/مايو 2026 مؤشرات للاقتصاد الإقليمي.الشارق العسات، 25 مايو 2026، تقارير تفيد بأن وكالة موديز تحافظ على نظرة مستقرة للمملكة العربية السعودية على الرغم من الحرب. وتبين هذه البيانات أن المنتجين الكبار في الخليج يحتفظون بمرونة لا يملكها لبنان. ويمكن للبلدان ذات الاحتياطيات العميقة والإيرادات النفطية والأسواق المالية أن تستوعب بعض الصدمات. ويواجه لبنان، من جانبه، ارتفاعا في التكاليف دون أن يكون لديه فراش مكافئ.الناصري الجداد، في 25 مايو 2026، أن الحرب دفعت الهند إلى زيادة وارداتها من الغاز الأمريكي بنسبة 90 ٪ بعد الاضطرابات حول هرمز، وأن تكاليف الديون الأمريكية تأثرت بارتفاع العائدات. وتبين هذه المؤشرات العالمية أن الحرب تغير بالفعل الطرق التجارية، وأسعار الطاقة، وقرارات كبار المشترين.

ولذلك يواجه لبنان اقتصادا حربيا بدون ميزانية حرب. وتقوم المصارف بتوسيع نطاق الانسحابات لتجنب الانهيار الاجتماعي. ويسعى مستوردو المخدرات إلى الاحتفاظ بالمخزونات. وتتكيف أسواق اللحوم مع طلب أدها والأسعار الخارجية. وتشرع البلديات في مشاريع نقل موجهة. ولا تزال الأسر المعيشية معرضة للدولار والوقود والغذاء وتكاليف الرعاية. لا تصف الصحافة الاقتصاد في حالة انتعاش. ويصف الاقتصاد الذي لا يزال يعمل في الجيوب من خلال دوائر جزئية وقياسات مؤقتة وتدفقات خارجية. وفي هذا السياق، فإن الاتفاق الأمريكي – الإيراني ليس مجرد مسألة دبلوماسية. وهو يشكل جزءاً من تكلفة المعيشة في لبنان، لأن أي تهدئة في هورموز يمكن أن تقلل من بعض التوترات، دون إلغاء الهشاشة الداخلية الموروثة عن الأزمة المصرفية.

المجتمع: الحرب والتشرد والهشاشة الاجتماعية في بلد يتعرض للإجهاد

شعب الجنوب بين ذكرى الاحتلال والخوف من العودة

ويهيمن على القطاع الاجتماعي الآثار البشرية للحرب في الجنوب.الأخضروفي 25 أيار/مايو 2026، يصف وزن » تجاوزات الإذلال » في ذكرى السكان الذين عاشوا الاحتلال. وتشير الصحيفة إلى أن مدخل وخروج قرى الفرقة المحتلة السابقة كانا من خلال التصاريح، والحفر المذلة، والتوقعات الطويلة. يُشير إلى أنّ منطقاً مُحكماً يعود اليوم مع خرائط مُستهدفة وعزلة قرى الحدود في منطقة تُدعى « مُطلقة ». هذا الوصف ليس فقط عن الأمن. وهو يسلط الضوء على الانهيار الاجتماعي الناجم عن إغلاق الطرق، وعدم إمكانية العودة إلى الوطن والاعتماد على القرارات العسكرية. ولذلك، لا تقاس الحرب بالنسبة للأسر بعدد الإضرابات فحسب. وهي تقاس بالوقت المفقود خارج القرية، والمنازل الفارغة، والحقول التي يتعذر الوصول إليها، والعطل العائلية المفقودة. ويتخذ تاريخ 25 أيار/مايو، المرتبط بالتحرير، شكلا متناقضا. وتشير إلى عودة السكان الذين طردوا من قراهم، لكنها تحدث في وقت لا يزال فيه العديد من السكان غير قادرين على العودة.

الأخضر25 مايو 2026، يصر أيضا على قوة الرابطة في المكان. ويشير السجل إلى أن المفاتيح المخزنة بعد الانتقال ليست مجرد جسم. تصبح علامة على الاستمرارية مع القرية، حتى عندما يتم منع العودة. وتعكس هذه الصورة واقعا اجتماعيا أوسع نطاقا. الإزاحة لا تقطع الاتصال بالأرض على الفور، ولكنها تحولها. وتعيش الأسر المشردة في أماكن أخرى، وأحيانا في ظروف غير مستقرة، بينما تواصل تنظيم حياتها حول عودة متوقعة. هذه الرابطه يمكن أن تساعد على الصمود. كما يمكن أن يطيل الألم، حيث أن كل تأخير يصبح خسارة جديدة. كما تستشهد الورقة بفكرة أن النزوح لا يوزع الناس في الفضاء فحسب، بل يعيد تنظيمهم اجتماعيًا. وقد يؤدي الاتصال القسري بين المجموعات من مختلف المناطق إلى الحد من بعض المبتذلين. كما يمكن أن ينتج احتكاكات حول الإسكان والمساعدة والعمل والضيافة.

الأطفال الذين يواجهون حرباً يدخلون المنزل

الحرب تزن أيضاً على الأطفال.الأخضروفي 25 أيار/مايو 2026، نشرت لمحة عامة عن الأسئلة التي طرحها الشباب على والديهم أثناء الحرب. ونقلت الصحيفة عن الأخصائية النفسية رنا فضل الله، التي تميز عدة أنواع من الأعراض المرتبطة بالنزاع: اضطرابات النوم والأكل، والتوتر، والغضب، والغضب، والقلق، ولكن أيضا تراجع إلى الإنجازات التي سبق التحكم فيها، مثل الكلام أو الاستقلال الذاتي. هذه العلامات تظهر أن الحرب لا تبقى بالخارج. إنها تدخل إلى غرف ووجبات وألعاب و لفتات بسيطة. ويجب على الآباء بعد ذلك أن يجيبوا على أسئلة صعبة، وأحيانا مباشرة، بشأن وفاة الأقارب أو التخلي عنهم أو فقدانهم. ذكرت الصحيفة أنه بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات، فإن الدعم العاطفي لا يكفي دائمًا. كما أنهم بحاجة إلى إجابات واضحة للحفاظ على الثقة في البالغين.

المادة نفسهاالأخضرفي 25 أيار/مايو 2026، يؤكد أن مخاوف الطفل لا ينبغي أن تُنكر عندما يسأل ماذا سيحدث له إذا مات والديه. الإجابة الموصى بها هي طمأنته حول الوجود الحالي للوالدين، ثم إخباره أن هناك أيضًا عائلة ممتدة وأقارب قادرين على رعايته. ويتفادى هذا النهج وجود شقين. من جهة، لا تكذب على الطفل. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يغلقه في سيناريو الخسارة. هذا النوع من النصائح يكشف عن زيادة الإرهاق الاجتماعي. العائلات لم تعد تسأل فقط كيف تحمي الأطفال من القنابل. كما يسألون عن كيفية حماية علاقتهم بالعالم. في سياق النزوح وضوضاء الطائرات والشائعات والإعلانات عن الإضرابات، يصبح خطاب الوالدين أداة للحماية. ولكن هذه الكلمة لا تزال هشة إذا لم يعود الاستقرار.

بيروت بين الخوف والتعايش وطلب الدولة

ويبدو أن العاصمة مكان آخر من الهشاشة.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، أُبلغ عن حكم صادر عن باترش مارونيت بيشارا بطرس راي يقضي بأن الخوف والاضطرابات في بيروت تفرضان وقفاً مسؤولاً، لأن المدينة بنيت على العيش معاً ولا ينبغي تركها وحدها دون خطة أو ولاية حالية. يسلط هذا الموقف الضوء على قضية اجتماعية مركزية. بيروت ليست مجرد مساحة سياسية. إنه مكان للخلط والذاكرة والتوتر. وأي أزمة حول الأسلحة أو التشرد أو الفقر يمكن أن تحدث آثارا سريعة. ومن ثم، فإن التذكير بالعيش معاً يهدف إلى احتواء المخاوف المجتمعية وخطابات الاستبعاد. كما تعرب عن توقعها إزاء الدولة. الناس لا يطلبون فقط تصريحات. وهي تطالب بالوجود والخدمات والنظام العام والقدرة على الوقاية.

أد ديارفي 25 مايو 2026، أخذ أيضًا هذا التحذير من البطريرك راي ووضعه في مناخ من التوتر السياسي. وتسلط الصحيفة الضوء على فكرة أن بيروت لم تكن مبنية على الإقصاء، بل على التعايش. ويأتي هذا التذكير في وقت تُعيد فيه النقاش حول الشارع والأسلحة واستقرار الحكومة ردود أفعال الخوف القديمة. ويعاني المجتمع اللبناني من ضغط مزدوج هنا. ويعاني من الآثار المباشرة للحرب في الجنوب. ويخشى أيضا توتر داخلي من شأنه أن يؤثر على الأحياء والمدارس والمتاجر والأسر في العاصمة. في هذا السياق، يأخذ الخطاب الديني وظيفة اجتماعية. ويحاول التذكير بأنه لا يمكن تحويل المدينة إلى حقل قوة بين المخيمات السياسية. وهو يدعو إلى منطق الحماية المدنية والمسؤولية المشتركة.

الصحة العامة والمخدرات والخوف من التمزق

ولا تزال الصحة مسألة اجتماعية رئيسية.الشارقوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن واردات الأدوية لا تزال مستمرة عن طريق البحر والجو، على الرغم من التوترات والتدابير التي اتخذتها عدة شركات طيران. ونقلت الصحيفة عن جو غريب، الذي يشير إلى أن المخزونات المتاحة كافية لعدة أشهر، حتى لو كانت الاستراحات العرضية يمكن أن تؤثر على بعض العلاجات المزمنة أو الثقيلة. هذا مهم للأسر. وما فتئ المرضى الذين يعانون من أمراض طويلة الأجل يشعرون بقلق مستمر منذ الأزمة الاقتصادية والمصرفية. الحرب تضيف طبقة من الخوف، لأن انقطاع النقل يمكن أن يجعل العلاج نادرة. كما تشير الصحيفة إلى أن الواردات تمر عبر الموانئ القانونية، بما في ذلك بيروت وطرابلس، وكذلك مطار رفيق الحريري، بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد المستوردين.

الزيادة بنسبة 15 في المائة في تعاطي المخدرات، المبلغ عنهاالشارق25 مايو، 2026، يكشف السلوك الاجتماعي الوقائي. تشترى العائلات أكثر عندما تخشى الإنفصال البعض يفعل ذلك للأمراض الحقيقية. آخرون يفعلون ذلك خوفاً من عدم العثور على مخدرات لاحقاً ويمكن لهذا الردع أن يحمي الأسر المعيشية القصيرة الأجل، لكنه يمكن أن يخلق أيضا توترات على الأرصدة. وتبين المناقشة مع وزارة الصحة بشأن إمكانية إجراء استعراض تعريفي أن الحرب تؤثر على الأسعار والمواعيد النهائية وقنوات التوزيع. وهكذا، تصبح الصحة العامة مؤشرا للثقة. وعندما لا يزال المواطنون يؤمنون بالمخزونات والموانئ والوزارة، يظل الذعر محدودا. وعندما تنخفض هذه الثقة، تزداد المشتريات وتزداد أوجه عدم المساواة بين من يمكنهم تخزينها ومن لا يستطيعون.

الحج في ظل الحرب الإقليمية

الحج إلى مكة يحتل مكاناً اجتماعياً ودينياً هاماً في مصادر اليوم.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن أكثر من مليون مسلم زار مكة لإكمال الحج، في مناخ يتسم بالتوترات الإقليمية والخوف من استئناف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وقالت الصحيفة إن السلطات السعودية أعلنت وصول أكثر من 1.2 مليون حاج، مقارنة بـ 1.6 مليون في عام 2025. وتذكّر أيضاً بالحظر المفروض على رفع أعلام سياسية أو دينية وإطلاق شعارات في الأماكن المقدسة. وتعكس هذه القاعدة الرغبة في الإبقاء على الحدث في إطار ديني صارم، على الرغم من التوتر الذي يمر عبر المنطقة.

أد دياروفي 25 أيار/مايو 2026، يصف التدابير التنظيمية التي نفذتها المملكة العربية السعودية. وأفادت الصحيفة أن عدد الحجاج الوافدين عبر نقاط الدخول المختلفة يصل إلى نحو 1.5 مليون حاج بحسب المديرية العامة للجوازات. ويشير أيضا إلى استخدام المنصات الرقمية وأدوات الاستخبارات الاصطناعية لتنسيق الوافدين والرحلات الجوية والحافلات والحركات بين الأماكن المقدسة. وتشير الصحيفة إلى أن القطار إلى الأماكن المقدسة معزز لنقل ما يصل إلى مليوني حاج، في حين ستنفق السلطات السعودية حوالي ستة عشر مليار دولار سنويًا لتنظيم الحج. وتبين هذه البيانات أن الحج هو طقوس دينية، وعملية لوجستية، ولحظة من المراقبة الاجتماعية. وفي السياق الحالي، يصبح أيضاً اختباراً للحشد والحدود والتوترات السياسية.

يشير الإيبولا إلى الضعف الصحي للمجتمعات

كما تكرس الصحف مكاناً للتهديد الصحي من أفريقيا.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن وباء الإيبولا تسبب في 204 وفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين 867 حالة مشتبه فيها. وذكرت الصحيفة أن السلطات الصحية الأفريقية تحذر من خطر الانتشار إلى عشر دول أخرى في القارة. ويوضح أنه تم الإعلان عن تفشي المرض في 15 مايو وأنه يتعلق بمتغير بونديبوغيو، الذي يمكن أن يصل معدل الوفيات فيه إلى 50 ٪ في حالة عدم وجود لقاح أو علاج متاح. وتتجاوز هذه المعلومات الإطار الطبي. وتشير إلى أن المجتمعات التي تضعفها الحرب أو الفقر أو التشرد أكثر عرضة للأوبئة.

الشارق العساتوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة عززت مراقبة صحة الحدود للمسافرين جوا من البلدان الأفريقية المتضررة. وتقول الصحيفة أيضاً إن هذه الحلقة الجديدة هي الحلقة السابعة عشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعاني المنظمات غير الحكومية من انخفاض في المعونة الدولية. وأخيراً، يشير إلى التوترات في الجزء الشرقي من البلد، حيث هاجم السكان مركزاً صحياً وأحرقوا خيمة لعلاج المرضى، مما تسبب في تعرض المرضى الذين يشتبه في أنهم مصابون بالهروب.أد دياروفي 25 أيار/مايو 2026، قدم منظوراً لبنانياً بقوله طبيباً لا يزال الوقاية من الأمراض أمراً أساسياً، ولدى لبنان الاستعداد الطبي للأوبئة. وهذا الجمع بين الخوف العالمي والقراءة المحلية يدل على أن الصحة العامة تعتبر الآن موضوعا اجتماعيا كاملا. إنه يؤثر على الثقة والحدود والمستشفيات والشائعات وقدرة الدول على التصرف بسرعة.

الثقافة: التراث اللبناني، ومسرح المعيشة، والسينما قيد المناقشة

هزيمة باتريش إلياس هاويك كحدث وطني للذاكرة

وتُقرأ الثقافة اللبنانية في 25 أيار/مايو 2026 أولا من خلال حقيقة دينية تتجاوز الإطار الروحي الوحيد.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن رابطة راهبات الأسرة الموارنة المقدسة أعلنت توقيع البابا ليو الرابع عشر على مرسوم بيض الأبرشية » إلياس هاويك » ، المقدم بوصفه الأبرشية المارونية الثانية والسبعين، وإحدى الأرقام المتصلة بمولد لبنان العظيم. وتشير الصحيفة إلى أن هذا الإعلان موجه إلى لبنانيي البلد والشتات. كما يقتبس من جوزيف عون، الذي يشكل هذا الإعلان بالنسبة له علامة على الاهتمام الإلهي في وقت صعب للبلاد. في هذه القراءة، الضرب ليس فقط حقيقة للكنيسة. وتصبح لحظة من السرد الوطني، حيث أنها تعيد إلى الساحة رقم رجل مرتبط ببناء لبنان موحد، في سياق يعيش فيه البلد مرة أخرى تحت ضغط الحرب، وتهدد الحدود والمناقشات بشأن السيادة.

Al Joumhouriyat، في 25 مايو 2026، يكرس أيضًا مكانًا مهمًا لإلياس حويك. ويعتقد المنشور أن الفاتيكان لا يتخذ مثل هذا القرار دون معنى سياسي وتاريخي. وتشير إلى أن الأب، الذي توفي في عام 1931، يُقدَّم كعراب للبنان الكبرى وكأحد الشخصيات التي رافقت بزوغ الدولة بعد نهاية الإمبراطورية العثمانية. يدرج المصدر نفسه هذا التطويب في المناقشات الحالية حول الصيغة اللبنانية والتعددية والفشل المتكرر للطبقة السياسية في بناء سيادة القانون. وهكذا، تصبح الثقافة هنا حيزا نشطا للذاكرة. ولا يقتصر على حفظ الماضي. إنه يعمل على إعادة قراءة أسس البلاد في وقت تضعف فيه هذه الأسس. شخصية (هاويك) تفتح مسألة الصلة بين الإيمان والسياسة والهوية والولاية. فهو يضع التراث الديني في صميم النقاش المدني حول ما لا يزال لبنان يريد أن يكون.

يحافظ المسرح اللبناني على وجوده على الرغم من الحرب

الصحافة اليوم تظهر أيضاً علامات على النشاط المسرحي.Al Liwaوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن الفنان اللبناني الجهاد الأندري فاز بجوائزتين في مهرجان دولي قصير الأمد في دبي، بمشاركة نحو 90 أداء من عدة بلدان. وتقدم الصحيفة هذا النجاح كإنجاز جديد في رحلتها الفنية. وهذه المعلومات موجزة، ولكنها تعد في السياق اللبناني. ويظهر أن الفنانين اللبنانيين يواصلون التداول والتنافس وكسب الاعتراف خارج البلاد، على الرغم من عدم الاستقرار المحلي. وفي الوقت الذي يعرقل فيه الإنتاج الثقافي في كثير من الأحيان نقص الموارد، والتخفيضات، وتكاليف السفر، والخوف الأمني، فإن هذا النوع من الأسعار يلقي الضوء على المبدعين. وتشير أيضا إلى أن المسرح اللبناني لا يزال أداة للوجود الإقليمي، حتى عندما تعمل المسارح المحلية في ظروف هشة.

نفس الرقمAl Liwaفي 25 أيار/مايو 2026، يقدم تقريرا عن فتح أداء خاص للغرفةالوحشفي مسرح مونوت في بيروت. تم توقيع العرض من قبل جاك مارون، مع كارول عبود ودوري ساماراني، من نص لجون باتريك شانلي ترجمته واقتبسته أرزا خضر. ويعطي هذا الإعلان عنصراً من عناصر جدول الأعمال الثقافي اللبناني، حتى لو ظلت مصادر المثول أمام المحكمة ضعيفة في أحداث ثقافية مفصلة. اختيار مسرح مونوت مهم. هذه القاعة تحتفظ بمكان رمزي في الحياة الثقافية لبيروت. ويظهر الحفاظ على البرمجة في العاصمة، في حين أن البلد يتعرض للضرب في الجنوب، والمناقشات المتعلقة بالحرب والتوترات السياسية، شكلا من أشكال المقاومة المدنية من جانب الفن. ولا يزال المسرح يقدم مكانا للحديث واللعب والاجتماع. وهي لا تحل الأزمة، ولكنها تحافظ على حيز يمكن فيه للمجتمع أن ينظر إلى نفسه بطريقة مختلفة عن الخوف أو السياسة وحدها.

قناة، عرض عالمي ومناقشة بشأن أخلاقيات السينما

The Cannes Festival occupies another part of the cultural coverage.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن المهرجان منح جوائزه في طبعة تميزت بمكان الأفلام السياسية جدا وبالاهتمام بالعلاقة بين نظامي الحميم والطاقة. الصحيفة تفسد الفيلمMinotaurالروس أندريه زفياغوينتسيف، الذي منحه الجائزة الكبرى، يعرضه كأحد أفضل النصوص في روسيا المعاصرة، من مكان حميمي، سرير الزوجية. It also highlights how some films transform personal stories into confrontations with public institutions, norms and values. وتظهر القن في ذلك الوقت كمكان تتداخل فيه الخصوصية والحرب والدين والأسرة والسياسة. الأفلام لم تعد تحكي القصص. وقد أصبح ذلك وسيلة لإثارة مسألة الحماية والحرية والعنف في المجتمعات الحديثة.

Nahar25 أيار/مايو 2026، تلاحظ أيضا تقاسم جوائز الأداء بين العديد من الجهات الفاعلة والممثلات، بما في ذلك إيمانويل ماكيا وفالنتين كامبان، من أجلاسقطو(فيرجيني إيفيرا) و(تاو أوكاموتو)فجأة. The newspaper describes this last film as a work that starts from an intimate story in a retired home before becoming a reflection on capitalism and modern medical systems. وتبين هذه القراءة أن ناقد الفيلم يعامل المهرجان كمختبر للقضايا الاجتماعية. إن الشيخوخة، والرعاية، والجسد، والعقيدة، والأسرة، والحرب هي كلها مواضيع تعود إلى فوزها بالجائزة أو الأفلام المعلقة. وبالنسبة للقراء اللبنانيين، فإن هذه النظرة الدولية تتردد على المواضيع المحلية. ويعاني البلد أيضا من أزمة في الحماية الاجتماعية، وصعوبات في رعاية المسنين، والمؤسسات الهشة، والصلة المستمرة بين الدراما الخاصة والفشل العام.

إعادة فتح قضية فلسطين 36 قضية المصادر وحقوق التأليف والنشر

وتميز السينما العربية أيضا بالخلاف.Al Quds25 May 2026, deals with the conflict between Ibrahim Nasrallah and Annemarie Jacir around the filmفلسطين 36وتفيد الصحيفة بأن الفيلم، الذي يُنتج بميزانية تبلغ حوالي ستة ملايين دولار، هو فرس تاريخي عن الثورة الفلسطينية الكبرى من عام 1936 إلى عام 1939. وشاركت عدة بلدان في إنتاجها، بما في ذلك فلسطين، وفرنسا، والدانمرك، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والمملكة المتحدة. ويتصل الخلاف بالتشابهات المزعومة مع الروايةHorse Times– يعتقد المفكرون الفلسطينيون المستشهد بهم في الصحيفة أن سوء الفهم يمكن حله عن طريق الاعتراف على الأقل بالرواية باعتبارها أحد المصادر التي أطعمت الفيلم. وبالتالي، فإن المسألة ليست مجرد قضية قضائية. وهو يتعلق بالاعتراف بالأعمال والذاكرة الجماعية ومكان الأدب في إنتاج الأفلام.

Al Qudsفي 25 مايو 2026، تفاصيل عدة عناصر من التشابه بين الرواية والفيلم ويشير إلى مشاهد القرية، وعملية عسكرية بريطانية، وجمع السكان، وظهور مؤشر فلسطيني، وإعدام أحد المقيمين، ثم حرق القرية وطرد السكان. ويشير المنشور إلى أن العملين ينطويان أيضا على مصير قريب من شخصيات المقاومة. ويبرز هذا الملف مشكلة متكررة في السينما التاريخية. عندما يتعامل العمل مع صدمة قومية، غالباً ما يعتمد على ذاكرة مشتركة ولكن هذه الذكرى المشتركة لا تمحو حقوق الكتاب أو الحاجة إلى التعرف على المصادر السردية. المناقشة بشأنفلسطين 36وتبين أن الثقافة الفلسطينية، شأنها شأن الثقافة اللبنانية، يجب أن تدير في وقت واحد نقل القضية، واحترام المؤلفين، ودخول قنوات الإنتاج الدولية.

الموسيقى الشعبية وتداول الفنانين العرب

الموسيقى تجد مكاناً محدوداً ولكن مرئياً.Al Qudsفي 25 أيار/مايو 2026، يعلن في واحد إطلاق سراحصباح روزعمل جديد من قبل المغني الفلسطيني سان ليفانت، بمشاركة مفاجئة من ياسمينا زايتون. هذه مسألة ثقافة وأخبار فنية. وهو يبين توزيع الأرقام الشبابية بين الموسيقى والصورة والشبكات الاجتماعية والهويات العربية. The fact that Yasmina Zaytoun is highlighted also gives the subject Lebanese interest. The corpus does not provide enough elements to develop a people section, but this information can enter the culture section, as it concerns a musical work and artistic collaboration. وهو يشير إلى الموقف المتنامي للفنانين الذين يخلطون بين المراجع الفلسطينية واللبنانية والدولية في أشكال قصيرة، والتي يقالها بقوة الجمهور الشاب.

وهذا جزء من مشهد ثقافي عربي حيث الحدود الوطنية أقل أهمية من ذي قبل في نشر الأغاني والمقاطعات والتعاون. ولم يعد الفنانون يعتمدون فقط على أجهزة اللاسلكي أو أجهزة التلفزيون أو دور الإنتاج التقليدية. They use more direct channels and build dispersed audiences between Beirut, Amman, Ramallah, Paris, Dubai and diaspora capitals. In this context, a piece worn by a Palestinian artist and marked by a Lebanese presence becomes a transnational cultural object. يتحدث عن النمط والهوية. كما يساعد على الحفاظ على الأخبار الفنية في مناخ يسوده الحرب والمجاعة في غزة والضغط في جنوب لبنان وعدم اليقين الدبلوماسي.

التراث الطائفي وطبيعته وذاكرته

ولا تقتصر الثقافة على المسارح والمهرجانات والأفلام.Naharفي 25 أيار/مايو 2026، يكرّس موضوعاً لـ (إلاكووب)، نبتة برية مرتبطة بالوصفات اللبنانية وذاكرة ريفية. The newspaper points out that the recent popularity of this plant on social networks also threatens its existence, as unsustainable harvesting has led to its decline in some areas. المقالة تحفز إعداد الكاكوب مع القوارما والبصل والثوم البري على النار في مشهد يوقظ ذكرى مطبخ الجدات. وهذا الموضوع ثقافي بالمعنى الكامل. إنه يربط المكعب والموسم والأرض والإشارة الأنثوية والجبال والإيكولوجيا. He recalls that Lebanese memory also passes through plants, platees and knowledge transmitted outside books.

وتبين هذه الحالة أيضاً خطر تحويل تراث حي إلى اتجاه استهلاكي بسيط. عندما يعود الصحون إلى الموضة، يمكن أن تساعد على حفظ الذاكرة. لكنه يمكن أيضا أن يعرض للخطر المورد الذي يجعله ممكنا. وبهذه الطريقة، يصبح ذلك مثالا على التوتر بين التحرر الثقافي وحفظ الطبيعة. وتطرح الصحافة سؤالا بسيطا: كيف نحتفل بالتقاليد دون تدميرها؟? وفي بلد تضعف فيه الأرض بالفعل بسبب التحضر والحرائق والأزمة الزراعية وآثار الحرب، تتجاوز هذه المسألة الطهي. It concerns how Lebanese live in their environment. وهو يبين أن الثقافة اليومية يمكن أن تفتح مناقشة ملموسة جدا بشأن الاستدامة والانتقال والمسؤولية.

الأدبيات العالمية والقراءة السياسية الحالية

أخيراً,الشارق العساتOn May 25, 2026, expanded the cultural field with a literary dosier dedicated to Jack London. The paper quotes an American academic publication of January 2026 that re-reads the figure of London as that of a rebel writer, crossed by a contradiction between the revolutionary engagement by the pen and a more easy way of life. ويشير المنشور إلى أن لندن توفيت في عام 1916 في سن الأربعين بعد أن تركت أكثر من خمسين كتابا وأسطورة أكبر من عمله. وتعطي هذه الصورة موضوعا مفيدا لقراءة العلاقة بين الأدب والسياسة. It shows that writers often remain powerful because they are not reduced to a single image.

وفي الوقت الذي تتناول فيه الصحافة العربية أساسا الحرب والدبلوماسية والأزمة الاجتماعية، يذكرنا هذا المأزق الذي قام به جاك لندن بأن الثقافة لا تزال تقدم أشكالا من المسافات. فقراءة المؤلف الأجنبي الذي مات لأكثر من قرن ليس ترفًا. ويتيح لنا التفكير في الفقر والعنف والعمل والتناقضات التمردية والأخلاقية للمفكرين.Al QudsOn May 25, 2026, he also published a cultural page on Moroccan poet Ahmed Lamsih and his use of darija as a language of poetic vision, recalled that he had published more than twenty collections of zajal. هذه المواضيع غير اللبنانية أكملت الصورة. فهي تظهر حياة ثقافية عربية لا تزال نشطة، وتعددية، ومفتوحة بمناقشات اللغة والشكل والذاكرة.

الرياضة: تسعى كرة القدم اللبنانية إلى التنفس، ماراثون يبقي الشارع مفتوحا

The local ball between war, forced arrest and emergency recovery

وتظهر الرياضة اللبنانية، في الصحافة بتاريخ 25 أيار/مايو 2026، كمكان هش للتعافي أكثر من العودة إلى الوضع الطبيعي.Naharفي 25 أيار/مايو 2026، يصف قوة كرة القدم اللبنانية التي أجبرت على أخذ أنفاسها في حياة يومية تقاس بالحرب. يعود المنشور إلىحشد التضامن الوطنيفازالأنصارضدالنجمةإطلاق النار على الهدف. The newspaper insists that this competition should not be read as a mere recovery tournament. وكانت بمثابة محطة إنقاذ لهيكل رياضي مشلولة تقريبا بحوالي ثلاثة أشهر من الاعتقال، نتيجة للعدوان الإسرائيلي، والضباب الأمني، والصعوبات المالية للنوادي، وفقدان إيقاع اللاعبين. وفي هذا السياق، تُحتسب النتائج الرياضية، ولكنها تُعتبر أقل من وظيفة المنافسة. وكان الهدف من ذلك هو منع وقوع كرة القدم اللبنانية في جمود كامل، مع وجود لاعبين بدون مباريات، ونوادي بدون دخل منتظم، ومدربين غير مخصصين، واختيار وطني بدون إيقاع قبل الموعد النهائي الرئيسي.

Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، وصل هذا التعافي إلى الإعداد للاختيار اللبناني، الذي كان متوقعاً ضد اليمن في تطابق حاسم مع مؤهلات كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية. The newspaper writes that Lebanon cannot present itself at this meeting with a « cold body » and a spirit emerging from the competition. الصورة قوية. يظهر أن إغلاق البطولة ليس فقط يخلق خسارة مادية. كما أنه يكسر التلقائية، والعدوانية الرياضية، وسرعة القرار والثقة. عند وصوله إلى لبنان، المدرب الجزائريMadjid Bougherraوُجد، وفقاً لنفس المصدر، مشهد متجمد تقريباً: لاعبون بلا تطابق لمدة 90 يوماً تقريباً، نوادي ضعيفة مالياً وأخلاقياً، وبطولة موقوفة بالحرب والخوف. ولذلك فإن استخدام مسابقات إعادة الإطلاق ليس ترفياً. كان يستجيب لطوارئ رياضية ونفسية. الخطر الرئيسي لم يكن مجرد خسارة لعبة. كان لترك النظام بأكمله يفقد نبضه.

عودة الأزمات إلى الذاكرة اللبنانية القديمة

استخدامحشد التضامن الوطنيكما يشير إلى ذاكرة رياضية قديمة.Naharفي 25 أيار/مايو 2026، يقارن هذه الصيغة بالعودة المتوقعةA Adha Cupبعد 36 عاما من الغياب، إلى نماذج معروفة من قبل كرة القدم اللبنانية خلال سنوات الحرب الأهلية. At that time, friendly tournaments and short competitions often replaced normal sports life that became impossible. التوازي ثقيل مع المعنى. ويعني ذلك أن الرياضة اللبنانية يمكن أن تنجو بأشكال مؤقتة، عندما يصبح التقويم العادي صعبا للغاية. ولكنه يشير أيضا إلى أن البلد يجد نفسه مرة أخرى في منطق التكيف مع الأزمة، وليس في دينامية التنمية. ولا يأتي الانتعاش من إطار مستقر. وهي تأتي من القدرة على التلاعب بالمسابقات المفيدة، والاحتفاظ بلاعبين نشطين، وإعطاء المؤيدين سببا لمتابعة الأفرقة مرة أخرى.

ويثير هذا الوضع عدة مسائل موضوعية. الأول يتعلق بالصحة الاقتصادية للنوادي. فبدون البطولة المنتظمة، تتناقص الإيرادات، وتصبح العقود أكثر هشاشة وتكافح الأفرقة لاستبقاء لاعبيها. والثاني يتعلق بالتدريب. ويحتاج اللاعبون الشباب إلى مباريات متابعة، وملاعب مفتوحة، وبيئة تنافسية حقيقية. فالحرب وعدم الاستقرار يحدان من هذه الأماكن. ويتعلق الثالث بالاختيار الوطني. قد يكون لدى بلد لاعبين موهوبين، لكنه لا يستطيع بناء فريق تنافسي إذا وصل اللاعبون إلى التجمعات بدون سرعة.Naharوفي 25 أيار/مايو 2026، يبين مادجيد بوفيرا أن عليه، بناء على ذلك، أن يراقب اللاعبين في منافسة قصيرة، لا أن يحكم على موسم كامل، بل أن يقيّم حالة الشكل، والقدرة على الرد، والتوافر العقلي. وبعد ذلك يصبح كأس التضامن الوطني نوعا من الاختبار الطبي لكرة القدم اللبنانية. تقول إن كانت الجثة لا تزال تتنفس حتى ضعيفة.

بيروت ماراثون يبقي المدينة في حركة

بجانب كرة القدم، الركض يعطي صورة مختلفة للرياضة اللبنانية.Al Liwaفي 25 أيار/مايو 2026، تقارير عن تنظيم السباقBeirut Marathon Global Runمع مغادره و وصول الى منطقة بيلSeaside Arena– وتصف الصحيفة سباقا تميز بوجود أعلام لبنانية، وفتح سيارة، وتنظيما على بعدة مسافات. ويظهر هذا الحدث أن بيروت تحتفظ بقدرة على شغل الأماكن العامة من خلال الرياضة، على الرغم من التوتر الأمني والخوف الاجتماعي ووزن الحرب في الجنوب. وفي بلد كثيرا ما يرتبط فيه الشارع بالاحتجاج أو الحجب أو الخطر، ينتج السباق الشعبي صورة أخرى. وهو يعطي المدينة استخداما مدنيا وجماعيا ومفتوحا. وهذا لا يعني أن الأزمة تختفي. ولكن هذا يبين أن الرياضة لا تزال قادرة على إيجاد إطار مشترك يجد فيه الرجال والنساء والشباب والأسر أنفسهم حول جهد مشترك.

Al Liwaوفي 25 أيار/مايو 2026، تعطي أيضا نتائج الفئات الرئيسية. في 21.1 كيلومتر شبه ماراثون,Romario Ibrahimيأتي أولا في الرجال، إلى الأمامSmerdipومالك داغربينمانانسي شالهوبالنساءMay SassinوOlga Tradعشرة كيلومترات,إلي فارهايفوز في الرجال، في المستقبلأحمد فاروخوحسن علي فحبينماLama Berjالمرأة في المستقبلSona Arakelianونافيا غاويهذه الأسماء تعطي لحماً للحدث ويظهرون أن الممارسة الرياضية لا تقتصر على الأفرقة الكبيرة أو البطولات التلفزيونية أو المناقشات بشأن الاتحادات. ويمر أيضا من خلال الراكبين الذين يدربون ويبدأون ويحافظون على شكل من الانضباط في بيئة غير مستقرة. وبذلك يصبح الماراثون وما يرتبط به من سباقات علامة مقاومة حضرية. يقولون أن المدينة لا تزال تتحرك بشكل مختلف عن تحت الضغط.

سباق الخيول يحتفظ بزمام رياضي نشط

وتُقرأ الرياضة اللبنانية أيضا في تخصصات أكثر دقة.أد دياروفي 25 أيار/مايو 2026، ينشر نتائج اجتماع ويبو يوم الأحد 24 أيار/مايو 2026. The newspaper mentions several events over 1,000 metres and 1,500 metres. في السباق الأول أكثر من ألف متر,Saaeqتعال في المقدمةZahra Adnanوشاها إيسامفي سباق آخر,بنت القمارالمستقبلبن المالكثمBachayerمطلوبEsperanzaأكثر من 500 1 متر,Moughamerيفوز في المستقبلوويل الخيربينماروكنتعال في المقدمةHayaفي محاكمة أخرى وقد تبدو هذه النتائج ثانوية لمسائل كرة القدم الرئيسية أو الأحداث الدولية. لكنهم يظهرون الاستمرارية سباق الخيول يبقي جمهورا واقتصادا ومالكا ومدربين وعادات.

وهذه الاستمرارية مهمة لفهم تنوع الرياضة اللبنانية. ولا تعتمد جميع الممارسات على النموذج نفسه. الركض هو رياضة حضرية شعبية. وتعتمد كرة القدم على النوادي والمؤيدين والاتحادات والاختيار الوطني. ويستند سباق الخيول إلى دائرة أكثر تحديدا، تجمع الخيول والرهانات والمالكين والمستقرات وجداول الاجتماعات. In a country in crisis, these niches can survive when large systems suffer. وهي لا تحل محل خطة رياضية وطنية حقيقية. لكنهم يحافظون على نشاط نظيف ووظائف وطقوس وثقافة رياضية.أد ديار25 مايو، 2026، يُظهر أن الرياضة لا تختفي من كتلة واحدة. يقاوم في الشظايا. Some disciplines slow down, others find survival formats, others keep their appointments because they rely on smaller but loyal communities.

كرة القدم الأوروبية تحتل الفضاء الدولي

الصحافة الرياضية اليوم ليست مقصورة على لبنان.Al Quds25 may 2026, reports thatهاري كينقادBayern Munichعنوان كأس ألمانيا، بفضل ثلاثة أهداف ضدStutgartالفائز في الطبعة السابقة وفاز نادي البفاريين بكوبه الأول منذ عام 2020 وحقق الضعف الوطني بعد أن فاز بالفعل بالبطولة. وتشير الصحيفة إلى أن كين يجلب ما مجموعه إلى 61 هدفا في جميع أنحاء الموسم، أي أقل من 20 يوما من كأس العالم. وتوضح هذه البيانات المكانة المحورية للمنصب الانكليزي في مشروع بايرن. كما يبين أن النادي الألماني استعاد سيطرة داخلية قوية بعد عدة مواسم أقل خطية في الكأس.

الناصري الجداد25 مايو 2026، يصر على البعد الإحصائي لموسم هاري كين. يشير المنشور إلى أنه حقق 36 هدفاً في البطولة، 14 هدفاً في رابطة البطولة الأوروبية، وواحد في كأس (ألمانيا) السوبر و10 أهداف في كأس (ألمانيا). The newspaper adds that the Bayern scored 122 goals in the championship, which gives the measure of its offensive strength. وعلى هذا المستوى، تتناقض الرياضة الدولية مع المشهد اللبناني. ومن جهة، يكافح لبنان للحفاظ على إيقاع لاعبيه وتنظيم جولات إنقاذ. ومن جهة أخرى، تنتج النوادي الأوروبية الرئيسية مواسماً ذات كثافة إحصائية استثنائية. ولا يحول التناقض دون مصلحة القراء اللبنانيين. وعلى العكس من ذلك، فإنها تغذي علاقتها بكرة القدم في العالم، وغالبا ما تكون أكثر انتظاما واستقرارا من كرة القدم المحلية.

London and the sporting cost of a failed season

البطولة الإنجليزيّة تعطي مثالاً آخر للدراما الرياضية.Al Joumhouriyat25 may 2026, reports thatTottenhamاحتفظ بمكانه في بطولة الشعبة الأولى الانجليزيه بعد انتصاره ضدEvertonبينماWest Hamتم نقله إلى القسم الثاني على الرغم من انتصاره من ثلاثة إلى صفر ضدLeeds. The newspaper explains that Tottenham entered the last day with two points ahead and a better goal difference. (ويست هام) كان ليفوز ويأمل في هزيمة (توتنهام). تم استيفاء الشرط الأول. الثاني لم يكن. The newspaper quotes the aims ofCastellanos.,بوينوCallum Wilsonالذي أعطى (ويست هام) أملاً قصيراً.

وتبين هذه الحالة أن الرياضة العالية الأداء هي أيضا مسألة تتعلق بالإدارة والمسؤولية والموسم الطويل. الرفض ليس فقط حول اليوم الأخير ويعاقب على الأخطاء المتكررة، والمباريات السابقة الضائعة، وخيارات التوظيف، والإصابات، وقرارات التدريب، والعيوب القيادية.Al Joumhouriyatوعلاوة على ذلك، أثيرت في 25 أيار/مايو 2026 مسألة المسؤولية. In a Lebanese context, this type of narrative has a particular resonance. وللنوادي المحلية أيضا خيارات إدارية صعبة، ولكن بدون موارد البطولات الرئيسية. The West Ham case recalls that the identity of a club, its audience and its history is not always enough to avoid the fall. وهو يتطلب هيكلا صلبا ورؤية رياضية وقدرة على تصحيح الأخطاء قبل اليوم الأخير.

الرياضة العالمية نتيجة للأزمات الصحية والاقتصادية

وتتأثر الرياضة الدولية أيضا بعوامل خارجية.الناصري الجدادوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن اختيار جمهورية الكونغو الديمقراطية ألغى مخيما تحضيريا بسبب فيروس إيبولا. ويشير المصدر نفسه إلى أن هذه المشاركة في كأس العالم ستكون تاريخية بالنسبة للاختيار الكونغولي الذي يعود حضوره السابق الوحيد إلى عام 1974 كزائير. وتبين هذه المعلومات أن المسابقات الرئيسية لا تعيش خارج العالم. ويمكن للأزمات الصحية وقيود السفر والمخاطر الوبائية أن تعطل إعداد الأفرقة الوطنية، حتى في سنة كأس العالم.

الناصري الجدادوفي 25 أيار/مايو 2026، أشار أيضا إلى الأثر الاقتصادي الأوسع للحرب على السفر، مع ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر طيران أكثر تكلفة، في حين أن كأس العالم كان لاجتذاب مؤيدين إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتربط هذه المعلومات الرياضة بتكلفة التنقل. وتستند المسابقات الرئيسية إلى سفر اللاعبين والأفرقة والمؤيدين والصحفيين والمنظمين. وعندما ترتفع أسعار الطاقة، يصبح الوصول إلى الرياضة أكثر تكلفة. ولا يزال العرض العالمي قائما، لكنه يمكن أن يصبح أقل سهولة. وبالنسبة للبلدان الهشة، فإن هذه التكاليف أشد وطأة. ومن ثم، فإن رياضة 25 أيار/مايو 2026 تعطي صورة مزدوجة: ففي لبنان، يحاول الوقوف على الرغم من الحرب؛ وفي العالم، لا تزال قوة، ولكنها لا تفلت من الفيروسات أو أزمات الطاقة أو الاختلالات الاقتصادية.

التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي بين المعلومات والصحة والحج والهياكل الأساسية

تحول أدوات الاستخبارات الفنية إمكانية الحصول على المعلومات

The press of 25 May 2026 presents artificial intelligence as a direct break in the way the public accesses information.الشارق العساتوفي 25 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن استخدام هذه الأدوات كمصدر مباشر للإجابات آخذ في الازدياد، في حين أن استخدام مواقع المعلومات ومحركات البحث التقليدية آخذ في الانخفاض. وتقتبس الورقة من تحليل محمد الساوي، وهو متخصص في رصد وتحليل وسائط الإعلام، أن هذه النظم تجتذب المستخدمين لأنها توفر استجابات قصيرة وسريعة واصطناعية. ولذلك فإن التغيير عميق. مستعمل الإنترنت لا يمر بالضرورة عبر صفحة وسائل الإعلام، لا يقرأ بالضرورة مقال كامل بعد الآن، ولا يرى دائما المصدر الأصلي. إنه يستلم جوابًا يُعاد إمتلاكه من آلة هذا في قلب الاقتصاد الصحفي وقد فقدت وسائط الإعلام بالفعل جزءا من صلتها المباشرة بالجمهور لصالح البرامج الاجتماعية. وهم الآن يخاطرون بفقدان جزء من حركة مرورهم بأدوات تقرأ وتلخيص وتعيد تنظيم محتوياتها.الناصري الجدادوفي 25 أيار/مايو 2026، أُبديت نفس الملاحظة بمزيد من الأهمية: الذكاء الاصطناعي يصبح وسيطاً بين الجمهور ووسائط الإعلام، لدرجة أن « مقرّب » المواقع يمكن أن يكون روبوتاً وليس إنساناً. This formula highlights a concrete threat to advertising revenues, as the public no longer sees ads on original sites.

الصحافة في مواجهة خطر محو المصادر

كما أن النقاش التكنولوجي أصبح مناقشة بشأن الحقوق.الشارق العساتوفي 25 أيار/مايو 2026، أشير إلى أن إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه هذه الأدوات هي إسناد المصادر وحقوق التأليف والنشر. The newspaper reports that many artificial intelligence systems use publisher content without ensuring a clear reference to original articles. وهذه الممارسة تقوض وسائط الإعلام على جبهتين. أولاً، يحرم المحررين من الزيارات، ومن ثم الدخل. ثانياً، يمكن أن يضفي طابعاً واضحاً على المسؤولية التحريرية، نظراً إلى أن الرد الموحّد آلياً يمكن أن يلتقط عناصر من مادة ما دون إعطاء سياق. The same newspaper also notes that some information can be distorted by errors or hallucinations produced by systems. وهذه المسألة حاسمة بالنسبة للغرف التحريرية. التكنولوجيا لا تهدد خط الإيرادات فحسب. كما أنها تهدد علاقة الثقة بين وسائط الإعلام ونصها وقارئها. In this context, the challenge is to produce original, verify and robust content that is not easily replaced by automatic summaries.

الناصري الجداد25 مايو 2026، يصف ردود القطاع المحتملة. بعض وسائل الإعلام حاكمت شركات الاستخبارات الاصطناعية. The newspaper cites a case forwarded to the Court of Justice of the European Union, where a Hungarian media institution accuse a Google model of using its articles without authorisation. وتسعى جهات فاعلة أخرى إلى التفاوض أو بناء أطر جماعية. تشير الصحيفة إلى إنشاء تحالف في المملكة المتحدة للدفاع عن معايير استخدام حقوق الناشرين. وأشار أيضا إلى مبادرة ألمانية تهدف إلى إعطاء وسائط الإعلام السيطرة الكاملة على محتواها وحقوقها. وتبين هذه النهج أن المعركة لا تقتصر على الابتكار التقني. وهو يتناول قيمة العمل الصحفي. وإذا أصبحت المواد مادة خام مجانية للنظم الخاصة، يصبح إنتاج المعلومات ضعيفا. وعلى النقيض من ذلك، إذا توافرت قواعد الاستخدام والترخيص والإسناد، يمكن لموظفي التحرير أن يجدوا نموذجا جديدا للتعايش مع الأدوات التلقائية.

محركات الاستجابة تغير مكان اللاعب

وتبين الأمثلة التي ذكرتها الصحف أن التحول يمتد إلى الاستخدامات اليومية.الناصري الجدادوفي 25 أيار/مايو 2026، يقدم العديد من الخدمات التي تجمع بين الرسائل والبرامج والمصالح والأخبار في أشكال شخصية. تشير الصحيفة أيضاً إلى طريقة بحث (غوغل) الذكية الاصطناعية التي تستجيب للخلاصات بدلاً من مجرد تقديم وصلات. هذا التطور يغير مكان القارئ. It receives an already ordered synthesis, but it often loses the ability to comparison angles, identify omissions and verify sources. إنقاذ الوقت واضح. The risk of addiction is equally high. ويمكن لوسائط الإعلام أن تنشر عملاً طويلاً ودقيقاً، غير أن مضمونه يمكن أن يصل إلى الجمهور في شكل فقرة قصيرة، دون أن يكون له مغزى، ودون وجود مؤلف واضح، ودون وجود صلة قوية بالسياق الأصلي.الشارق العساتوفي 25 أيار/مايو 2026، يلاحظ أن هذا التغيير يُلزم الناشرين باستعراض استراتيجياتهم في مجال النشر، ويعزز المحتوى الأصلي ويسعى إلى الظهور في الردود التي تنتجها نظم الاستخبارات الاصطناعية. ومن ثم فإن الرهان مزدوج. ويجب أن نظل مرئيين في بيئة تهيمن عليها محركات الاستجابة، مع الحفاظ على صلة مباشرة مع القراء بحيث لا نعتمد كليا على الوسطاء.

الطب بين الروبوت الجراحي والمسؤولية البشرية

والمسألة التكنولوجية ليست فقط بشأن وسائط الإعلام.الشارق العساتon may 25, 2026, a subject was also dedicated to the evolution of artificial intelligence-assisted wound. وتوضح الصحيفة أن الروبوت الجراحي الكلاسيكي يعمل كمد يد الجراح، ويحسن الدقة ويقلل من الرواسب البشرية. الأنظمة الجديدة تذهب أبعد من ذلك. وهي تميل إلى ما يسميه المنشور شكلا من أشكال الاستخبارات التعاونية، قادر على تحليل موقع التشغيل، والتنبؤ بالمضاعفات وتنبيه الفريق قبل وقوع خطأ. الآلة لم تعد مجرد أداة. ويبدأ العمل كشريك في القرار في مكان يمكن أن تكون فيه لكل لفتة عواقب وخيمة. هذا التحول يمكن أن يحسن سلامة المرضى. ويمكنها أيضاً أن تقلل من المخاطر بإعطاء الجراح قراءة أكمل للصور والعلامات الحيوية والسيناريوهات المحتملة. لكنه يفتح سؤالاً دقيقاً ما هو مكان الحكم البشري عندما تقدم الآلة خياراً مختلفاً عن الطبيب؟?

الشارق العساتon may 25, 2026, this ethical difficulty was highlighted. The newspaper asks who bears responsibility if theurg refuses the algorithm recommendation and that a complication occurs. كما يتساءل عن السؤال المعاكس: وإذا اتبع الطبيب توصية الآلة وفشل الإجراء، هل أصبحت الخوارزمية جزءا من القرار الطبي؟? هذه المناقشة لم تعد نظرية. وهو يدخل المؤسسات الطبية والمناقشات العلمية. فالتكنولوجيا يمكن أن تساعد على قراءة البيانات الخفية للعين البشرية، ولكنها لا تستطيع حتى الآن أن تحل محل المسؤولية المهنية والخبرة السريرية وعلاقة المريض. ويؤثر هذا الموضوع أيضاً على التوقعات الناشئة عن الصور التي تولدها الاستخبارات الاصطناعية. The same newspaper notes that, in cosmetic wound, patients sometimes arrive with unrealistic representations, shaped by digital images. وبالتالي فإن التكنولوجيا تعمل حتى قبل الفعل الطبي. وهو يؤثر على الرغبة والطلب والتصور بشأن النتيجة المحتملة.

يصبح الحج مختبراً رقمياً لإدارة الحشود

The pilgrimage to Mecca is another field of application of technology.الشارق العساتفي 25 أيار/مايو 2026، تقارير أن النظم التقنية الحديثة والخدمات الرقمية ساعدت على تيسير سفر الحجاج، وتوجيههم إلى المواقع والخدمات، ودعم الفرق الميدانية. ويبرز المنشور أيضا وجود نقاط توجيهية قادرة على مساعدة الزوار بعدة لغات. وفي حالة جمع أكثر من مليون شخص في أماكن محدودة وفي جداول زمنية محددة، تستخدم التكنولوجيا في المقام الأول للحد من خطر الاضطرابات. وهي ترشد وتوزع وتخبر وتسمح للأفرقة بتتبع التدفقات بشكل أفضل.أد دياروفي 25 أيار/مايو 2026، وُضع أيضا موضوع الاستخبارات الاصطناعية في خدمة الحجاج في مكان واحد، مما يشير إلى أن إدارة الحج قد أصبحت الآن عملية تقنية رئيسية، فضلا عن طقوس دينية.

النقل يوضح هذا المنطق.الشارق العساتفي 25 أيار/مايو 2026، يشير إلى أن قطار الأماكن المقدسة لديه قدرة تناهز 000 3 مسافر لكل قطار، وقدرة قدرها 000 72 مسافر في الساعة. وتستهدف خطة الموسم أكثر من مليوني راكب في حوالي ألفي رحلة. The newspaper adds that the train avoids more than fifty thousand bus trips during the pilgrimage season. وتبين هذه الأرقام أن الابتكار لا يقتصر على التطبيقات المتنقلة أو نظم التوجيه. ويشمل أيضا الهياكل الأساسية الثقيلة، والسكك الحديدية، والتنسيق مع خدمات السلامة، والحد من الضغط على الطرق. In this type of event, data, transport and human organization must work together. وتصبح التكنولوجيا مفيدة عندما تقلل من فترات الانتظار، وتسخير السفر، وتقلل من المخاطر التي تتعرض لها الفئات الأكثر ضعفا. كما يبين كيف أصبحت التجمعات الدينية الكبيرة مسوغات تجريبية للمدن الذكية وإدارة الحشود والخدمات العامة الرقمية.

Connected sport and game monitoring

وتوفر الرياضة مثالا آخر على التكامل التكنولوجي.الناصري الجدادوفي 25 أيار/مايو 2026، كرست موضوعا لحفلة كأس العالم والمناقشات التي أثارتها. The newspaper reports that this balloon incorporates a 14 gram sensor, linked to players tracking systems and cameras capable of producing a three-dimensional model of the game. وترسل البيانات إلى المساعدة بالفيديو في التحكيم للمساعدة في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. سعر الكرة، حوالي مائة وخمسة وسبعون دولار، سيجعله أغلى تكلفة في تاريخ كأس العالم. يُظهر الجهاز كيف تُصبح الرياضة الرفيعة المستوى مكاناً قياسياً مستمراً. الكرة، اللاعب، الخط، الأثر والمسار جزء من مجموعة بيانات مصممة للحد من الخطأ البشري.

هذا التطور يُحوّلُ الإدراك نفسه للمباراةِ. ولا تزال كرة القدم قائمة على لفتة الجمهور وجهوده وغريزته ومشاعره. لكنه أيضاً يصبح مجال تحليل آلي جهاز الاستشعار في البالون يكتشف الاتصالات التي تكون أحيانا غير مرئية للعين المجردة الكاميرات تعيد بناء المواقع ويتلقى المحكمون عناصر أكثر دقة. غير أن هذا الإيضاح يمكن أن يخلق أيضاً مناقشة. وكلما كانت الوعود التكنولوجية أكثر دقة، كلما كان المؤيدون يتوقعون قرارا لا شك فيه. لكن كرة القدم تحتفظ بمجالات الترجمة الشفوية ولا يقتصر خطأ أو قصد أو كثافة الاتصال دائما على البيانات.الناصري الجداد25 مايو 2026، يلاحظ أن جهاز الاستشعار خفيف بما فيه الكفاية لكي لا يتصوره اللاعبون لكن تأثيره على اللعبة حقيقي وهو يحرك جزءا من السلطة إلى نظم القياس. الرياضة المُتصلة تكتسب السيطرة أحياناً يفقد بعض العفوية.

وتسعى مراكز البيانات إلى إيجاد أماكن جديدة

ونمو الذكاء الاصطناعي يتطلب أيضا هياكل أساسية.Al Quds25 مايو 2026، يُفيدُ بأنّ في الصين، في مياهِ لينغانغ، قرب شنغهاي، a منصة بحرية يَجِبُ أَنْ تُصبحَ مركز البيانات البحري الأول في العالمِ. The project would represent an investment of approximately 1.6 billion yuan, or nearly $235 million, with a projected capacity of 24 megawats. ويجب أن تصل المرحلة التجريبية الأولى إلى 2.3 ميغاوات. ويتألف المركز من أربعة مستويات ومائة واثنين وتسعين خزانة خواديم، لا سيما لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإنترنت وتطبيقات الاستخبارات الاصطناعية. وتبين هذه المعلومات أن الثورة الرقمية تقوم على أماكن محددة للغاية: الطاقة، التبريد، الخواديم، الكابلات، الصيانة، الفضاء.

ويشير الموضوع نفسه إلى أن التبريد يمثل نحو 40 في المائة من الكهرباء المستهلكة في مراكز البيانات التقليدية. ولذلك، فإن استخدام البحار يجعل من الممكن السعي إلى تحقيق مكاسب في مجال الطاقة. This approach responds to a major contradiction. الأدوات الرقمية تعد بزيادة كفاءة الخدمات، لكنها تستهلك الكثير من الطاقة. كما تعزز نماذج الاستخبارات الفنية هذا الطلب. ويبين المركز البحري الصيني إمكانية الاستجابة: نقل الهياكل الأساسية إلى أماكن قادرة على توفير التبريد الطبيعي والحصول على الطاقة المتجددة. ولكن هذا الحل يثير أيضا تساؤلات بشأن البيئة البحرية وسلامة المنشآت والاعتماد المتزايد على الشبكات التقنية المعقدة. وبالتالي، فإن التكنولوجيا المؤرخة 25 أيار/مايو 2026 لا تقدم باعتبارها مجرد تقدم. يبدو كسلسلة من الخيارات. It can inform, treat, transport, arbitrate and organize. ولكنه يتطلب قواعد ومصادر موثوقة ومسؤوليات واضحة وهياكل أساسية يمكن أن تواكبها.