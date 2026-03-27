استعراض صحفي: وقع لبنان بين التصعيد الإقليمي، والمعركة حول السفير الإيراني، والبحث عن إطار سياسي للخروج

مشهد لبناني تهيمن عليه الحرب الإقليمية والخوف من التغيير الداخلي

وفي الصحافة المؤرخة 27 آذار/مارس 2026، لا يقتصر الواقع الرئيسي على استمرار الحرب، بل أيضا على الطريقة التي أعادت بها تشكيل النقاش السياسي اللبناني، ولغة المؤسسات، وعتبة تسامح الجهات الفاعلة في مواجهة خطر الانفجار. وفي عديار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، صيغت مسألة مكان لبنان في المواجهة المستمرة بوحشية من خلال التشكيك في اللحظة التي أعلنت فيها الدولة اللبنانية، بحكم الواقع أو بحكم القانون، الحرب على إيران، في حين وصفت الصحيفة بلدا في حالة " الكارثة " ، في وقت كان فيه الجيش الإسرائيلي يضاعف عملياته جنوب الليطاني، عندما كان مئات الآلاف من المشردين ينتقلون بعيدا عن جدول أعمالهم وخلافهم. وفي نفس المسألة، أصر (أد ديار) المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 على نقطة حاسمة أخرى، هي رغبة واشنطن في فصل الجبهات، بينما تتمسك طهران بمنطق وحدة مسارح الحرب وترى أن نسبة القوة العسكرية يجب أن تستمر في أي مفاوضات. ومن ثم، فإن الصحيفة تعرض للبنان في نزاع يتجاوزه ولكنه يعبره تماما، منذ تطور الجبهة الجنوبية، والضغط الأمريكي على إيران ومصير حزب الله يعاملان كعناصر لملف واحد. نفس الفكرة التي طورتها (البينا) في 27 آذار/مارس 2026، لكن من شبكة قراءة عكسية، وفقاً للهدف الرئيسي لـ (دونالد ترامب) هو إنقاذ الوقت، وتهدئة الأسواق وإكمال استعداداته، في حين أن الحكومة اللبنانية انسحبت إلى قسم حساس حول قضية السفير الإيراني. وتربط الصحيفة مباشرة الأزمة المؤسسية الداخلية بكثافة الحرب، مما يدل على أن النزاع الدبلوماسي في لبنان لم يعد مجرد نزاع على البروتوكول بل هو خيار لتحديد موقعه في الأزمة الإقليمية. In Annahar of 27 March 2026, the framing still differents, but the background diagnosis is close. ويصف اليوم بلدا يدخل مرحلة أكثر خطورة من الحرب الكلاسيكية، في وقت يبدو فيه النظام الدولي معلقا، عندما تنظر السلطات العظيمة أو تنتظر أو تحسب، وعندما يجد لبنان نفسه معرضا للقرارات المتخذة في أماكن أخرى. وتضع هذه القراءة الأزمة اللبنانية في سلسلة أوسع من عمليات إعادة التشكيل على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يجعل الصفحة الأولى حيزاً يتداخل فيه الطابع العسكري الملح، وقلة الآليات المتعددة الأطراف، وهشاشة المشهد الداخلي.

تصبح حالة السفير الإيراني بمثابة الاختبار الفوري للعلاقة بين السيادة والحكومة والتوازن الديني

ويكمن الخط الثاني للقوة في المكان الذي اتخذه السفير الإيراني، الذي أصبح أكثر المظهر مباشرة لكسرات السلطة. In Al Liwa The daily says that this approach has received a favourable reception on the Lebanese and Arab levels, precisely because it has contained the saless and limited attempts to mobilize identity around a decision called sovereign. وتمتد هذه القراءة في اللواء، المؤرخة 27 آذار/مارس 2026 بسبب ردود فعل عدة مسؤولين تلقاها جوزيف أوون. وعلى وجه الخصوص، تشير الصحيفة إلى موافقة صامي جيماييل على أن إيران تسببت في إلحاق ضرر كبير بلبنان، وأنها حولت البلد إلى قاعدة عسكرية لعقود، وأن التمثيل الدبلوماسي الإيراني قد لعب دورا يتجاوز الدبلوماسية التقليدية. ومن خلال هذا، تنتهي قضية السفير لتكون إجراء إداريا بسيطا وتصبح محاكمة سياسية أوسع نطاقا للنفوذ الإيراني في لبنان. ومن جهة أخرى، فإن " البينا " ، المؤرخة 27 آذار/مارس 2026، تعرض التسلسل كاختبار لشرعية الحكومة نفسها. The newspaper writes that the executive risks slipping towards a loss of « mithaqiya », that is to say, a challenge to its political and community representativeness, if the arm continues. He also notes that between Baabda and Ain al-Tiné, intermediaries sought a compromise formula, without success, since the Minister for Foreign Affairs refused to reconsider his decision while the head of government did not show eagerly to step back, under external pressure. This institutional dimension is further elaborated by Al Bina on 27 March 2026, which publishes a legal argue that the Minister for Foreign Affairs does not have the power to act alone on a matter of this gravity and that any such decision must be taken by the higher political authority, i.e. the government in consultation with the Presidency. ويخلص اليوم بالتالي إلى أن هذا التدبير غير قانوني من الناحية الدستورية. ومن ثم فإن يومنا هذا يظهر مواجهة على عدة مستويات. جزء من الصحف، ملف السفير هو فرصة لإعادة تأكيد سيادة الدولة ووضع حد للتدخل الإيراني وبالنسبة للآخرين، فإنها تخاطر بفتح أزمة نظامية في أسوأ لحظة، في حين ينبغي للمؤسسات أن تركز على الحرب والمشردين وحماية الأراضي. وفيما بين هاتين القارئتين، تصبح الحقيقة نفسها إما استعادة السلطة أو عامل كسر إضافي.

الدبلوماسية النشطة، ولكنها لا تزال معلّقة عن كثافة الجبهة وعن حسابات السلطات

ويتمثل العنصر الرئيسي الثالث في الصفحة الأولى في محاولة بناء شبكة دبلوماسية حول لبنان، بينما لا تزال الديناميات العسكرية تهيمن. In Ad Diyar of 27 March 2026, the visit of Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty occupies an important place. وتشير الصحيفة إلى أن جوزيف أوون تلقى رسالة دعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يرحب بأي جهود يمكن أن تنعش مبادرة تفاوضية. وسلط نبيه بيري، وفقاً لأد ديار في 27 آذار/مارس 2026، الضوء أيضاً على الجهود المصرية. والإطار العام هو الوساطة العربية التي تسعى إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو على الأقل إعادة فتح حيز سياسي في تسلسل تهيمن عليه الأسلحة. " الليوا " ، المؤرخة 27 آذار/مارس 2026، تكرر هذا التسلسل الدبلوماسي بالإصرار على أن مصر قد شرعت في إجراء اتصالات مع الأطراف القادرة على الضغط لوقف القتال، وأنها أرسلت رسائل إلى المسؤولين الإسرائيليين لوقف العمليات ضد القرى والجسور والمناطق المدنية وسكانها. The newspaper also reports Egyptian hope that Joseph Aoun’s line of defence will preserve state sovereignty and civil peace, two notions that return as constant landmarks in the daily press. ولا تقتصر هذه الحركة الدبلوماسية على مصر في اللوى، المؤرخة 27 آذار/مارس 2026. وتشير الصحيفة أيضا إلى دعم عدد من السفراء الغربيين بمبادرة من جوزيف أوون، فضلا عن إعادة تأكيد إطار القرار 1701 وضرورة تعزيز الدولة ومؤسساتها والجيش اللبناني لإعادة بسط سلطتها في جميع أنحاء الإقليم. ولكن نطاق هذا النشاط الدبلوماسي لا يزال محدودا بسبب التطورات على أرض الواقع. وتشير " البينا " ، المؤرخة 27 آذار/مارس 2026، إلى أن لبنان، على حد تعبير " نواف سلام " ، يواجه دينامية الفصل الإقليمي في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، من خلال تدمير الجسور، والتشريد القسري، والهدم، والأكل اليومي للأراضي. وهكذا تصف الصحيفة استراتيجية إسرائيلية لا تسعى إلى الإضراب فحسب، بل إلى إنتاج حالة إقليمية وبشرية جديدة. (أناهار) في 27 آذار/مارس 2026 تشير إلى أن (فرنسا) تعتمد خطاً صعباً على مسؤولية حزب الله في تدريب لبنان على الحرب، ويصف اليوم أن لبنان يحاول أن يعيد نفسه ضد إيران بتغطية عربية ودعم فرنسي، ولكن في سياق تظل فيه قدرة طهران وحزب الله على الاحتفاظ بعامل أساسي في الحسابات الدبلوماسية. ويسحب ما مجموعه 27 آذار/مارس 2026 بلدا يغلق أفقه الفوري بثلاث حالات طوارئ متزامنة. أولا، الحرب الإقليمية وإمكانية تمديدها. ثانيا، الصراع الداخلي على تعريف السيادة ومكان إيران. وأخيرا، البحث عن مظلة دبلوماسية عربية ودولية قادرة على كبح التدهور. ولا يوجد أي من هذه السجلات الثلاثة مستقلة. ويعتمد كل منهما على الآخرين، مما يفسر لماذا تعامل الصحافة اليومية كلا من الجبهة، والحكومة، والسفراء، والوساطة، والجنوب كقصة وطنية واحدة تحت الضغط.

السياسة المحلية: تكشف الأزمة حول السفير الإيراني عن كفاح داخلي على السيادة والتوازن المؤسسي ودور الحكومة

A Diplomatic Decision Becomes a Political Test for the Executive

في الصحافة اللبنانية في 27 آذار/مارس 2026، تهيمن السياسة المحلية على نفس السؤال، هو قدرة الدولة على فرض خط سيادي دون إحداث انهيار مؤسسي كبير. Al Liwa The newspaper insists on a « quiet management » of the dispute within the institutions, and believes that this approach has helped to contain verbal escalation, to avoid the denominational exploitation of the crisis and to keep the case in the field of a « sovereign decision » rather than in the field of partisan mobilization. وتتيح هذه القراءة لرئيس الحكومة صورة زعيم يسعى إلى مواجهة أقل من الإطار السياسي والقانوني لنزاع حساس للغاية.

ويضع هذا القرار في تراكم أطول. ويوضح اليوم، استنادا إلى مصادر دبلوماسية، أن اختيار السفير الإيراني لم يكن نتيجة لحادث معزول، بل نتيجة لسلسلة من المواقف والبيانات الإيرانية التي تعتبر في لبنان تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية، لا سيما بشأن مسألة تسليح حزب الله وإدماج لبنان في المفاوضات الإقليمية. وتشير الصحيفة إلى أن العتبة السياسية قد عبرت في هذه القراءة عندما أكدت طهران أن أي مفاوضات مع واشنطن وإسرائيل ينبغي أن تشمل لبنان، الذي اعتبر معاملة للبلد لا كدولة مستقلة، بل خريطة متكاملة للمفاوضات الأوسع نطاقا.

ويتبع عد ديار المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 نهجا مختلفا. The newspaper acknowledges the existence of a political dispute, but believes that the timing is bad and that priority should remain the ongoing war, the Israeli offensive in the south and the extent of displacement. والمحادثات اليومية عن لبنان في حالة كارثية، وهي ترى أنه ليس الوقت المناسب لإزالة سفير أو لعرقلة عمل السلطة التنفيذية. In this perspective, the problem is not only the legitimacy of the measure, but the order of political priorities in a country under military pressure. وتدفع الصحيفة بأن بادرة السيادة يمكن أن تفقد قيمتها إذا ساعدت على تعطيل جهاز الدولة عندما تركز على الحرب وعواقبها الإنسانية.

ويدفع الأخبار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، هذا الانتقاد إلى أبعد من ذلك بعرض القضية على أنها حلقة من المواجهة الأوسع نطاقا بين مخيم مصمم على الحد من حزب الله، ومن جهة أخرى، أولئك الذين ينظرون في هذه الاستراتيجية لتهديد التوازن الداخلي. The newspaper places Joseph Aoun, Nawaf Salam, the Lebanese Forces, Kataeb and other actors in the same political direction, even though their objectives and fashions different. ويؤكد أن العديد من هذه الجهات جعلت نزع السلاح منذ وقت طويل أولوية وأن أزمة السفير أصبحت جزءا من تلك الدينامية. ويعارض هذا يوميا احترام حزب الله لأحكام الاتفاق المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ويرى أن معارضيه واصلوا مع ذلك خطا من الضغط السياسي.

يسعى جوزيف أوون إلى تحقيق التوازن بين الحزمة المؤسسية والدعم العربي ومنع الكسور

In this sequence, Joseph Aoun appears in almost every newspaper as the central equilibrium point of the system. Al Liwa عن طريق نشر هذه البيانات على نطاق واسع

وفي الوقت نفسه، آل ليوا التقارير اليومية التي أكد فيها السفراء الغربيون دعمهم للبنان ومبادرة الرئيس لإنهاء التصعيد الإسرائيلي The newspaper also refers to the Egyptian message transmitted by Badr Abdelatty, which salutes the rationality and prudent vision with which Joseph Aoun manages the case, with the aim of maintaining state sovereignty throughout his territory and protecting civil peace. This articulation between sovereign firmness and concern to avoid internal discord structure the presidential image in the newspaper.

Al Joumhouria of 27 March 2026 adopts a more tense angle. The daily highlights a climate of threats, blocked negotiations and regional fire, while showing Joseph Aoun receiving the Egyptian Foreign Minister. وتقترح الصحيفة أن تسعى الرئاسة إلى إبقاء المسار السياسي اللبناني والعربي مفتوحا في وسط سياق يستوعب فيه المشهد المحلي بصورة متزايدة منطق الحرب. فهو لا يجعل بابدا مكانا للبروتوكول فحسب، بل يشكل نقطة تنسيق بين السياسة الداخلية والوساطة الخارجية.

الاخبار من 27 مارس 2026 على العكس من ذلك، يقرأ موقف جوزيف أوون مع عدم الثقة بشكل ملحوظ. The newspaper recalls that, after his election to Parliament, he had referred to the need for the state to withdraw weapons, and he now registers it in a current which, according to him, seeks to take advantage of the war to change internal balances. وهذا العرض لا يقلل الرئيس من نواياه المعلنة وحدها. It seeks above all to show how some newspapers close to the resistance camp interpret every presidential act in the wake of an internal power relationship on Hezbollah. ومن ثم فإن السياسة المحلية تبدو أقل تنافساً عادياً بين المؤسسات من كونها حجة بشأن تعريف الدولة ذاته وأولوياتها.

يحاول نواف سلام احتواء الأزمة الحكومية دون أن يستسلم للمنطق المؤسسي

The figure of Nawaf Salam also occupies a central place. The Liwas of 27 March 2026 presents the head of government as the person responsible for internal de-escalation. The newspaper points out that its handling of the case has limited the effects of the political shock and preserved the institutions at the time when the Council of Ministers was to meet. وهو يبين أيضا تضامن الكويت وطلبها تقديم شكوى ضد إسرائيل، مما يسمح لها بربط السجل الدبلوماسي والدفاع عن السيادة والتضامن العربي بنفس التسلسل السياسي.

لكن (البينا) التي كانت مقتطفاتها مرئية بالفعل في صحافة اليوم تتلاقى مع العناوين الرئيسية الحاسمة الأخرى، تصف حكومة مهددة بفقدان الشرعية السياسية والمجتمعية إذا استمرت الأزمة. This line is extended by Al Joumhouria on 27 March 2026, which explains that the Hezbollah-Amal tandem considers the decision of the Minister of Foreign Affairs, as well as the political coverage it enjoys, as an attempt to break internal balances. وفي هذه الرؤية، لا تكمن المشكلة في جوهر التدبير فحسب، بل تكمن في الإشارة التي يرسلها إلى قدرة المخيم على العمل دون توافق في الآراء بشأن ملف متفجر. ثم انتقلت السياسة المحلية من إقليم السيادة إلى إقليم الميثاق الداخلي.

والاخبار المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 أكثر جبهته. The newspaper clearly mentions the possibility of a government fall if the process ends and presents the executive as determined to expel the Iranian Ambassador, but with a suspended implementation. ويصف يوميا تسلسلا يبدو فيه أن السلطة تمضي قدما، مع السماح في الوقت نفسه بالتأخير أو إمكانية التجميد. ويشير هذا العرض إلى أن الحكومة تقيّم تكلفة اتخاذ إجراء كامل. وهو يعكس أيضا واقعا سياسيا معروفا جيدا في لبنان، حيث تتخذ أحيانا أكثر القرارات الرمزية أو تُعلن أو تُصدق عليها جزئيا للحفاظ على هامش المفاوضات بين المؤسسات والأحزاب والجهات الراعية الخارجية.

ويضيف عد ديار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، بعدا آخر للملف عن طريق تكرار فكرة أن الحكومة تعمل أيضا على تنسيق الأمن، والمدرسة، والإمداد بالغذاء، والطاقة، وإدارة وسائط الإعلام في أوقات الحرب. ويقتبس يوميا من وزير التعليم، ووزير الاقتصاد، ووزير الطاقة، فضلا عن الإشارة إلى الجيش باعتباره السلطة الأمنية المرجعية للتغطية الصحفية. This shows that beyond the diplomatic crisis, the executive seeks to prove that it continues to manage the country. ومن ثم فإن السياسة المحلية ليست مجرد صراع على السفير الإيراني. وهو يتضمن أيضا جهدا لإظهار استمرارية الدولة في ظل ظروف الحرب.

Parties use crisis to redefine internal dividing lines

وتبين ردود الفعل الحزبية أن الأزمة لا تقتصر على الخلاف التقني. وهي تعمل على إعادة تحديد الحدود بين المخيمات. The position of Sami Gemayel, who linked the Iranian presence in Lebanon to the militarization of the country, missiles and foreign war, was strongly emphasized by Al Liwa on 27 March 2026. وهذه الصياغة لا تستهدف السفير فحسب. It reformulates the old criticism of the Iranian axis in a new context, that of a war that gives sovereign discourses a renewed audience.

In Al Akhbar of 27 March 2026, the opposing camp responded by accusing these forces of being united only by their hostility to resistance. The newspaper talks about an outsider who is sponsored this grouping and a strategy aimed not only at disarmament, but also at the political dismantling of Hezbollah. اللغة المستخدمة تكشف وهي لا تمثل المواجهة كتناوب ديمقراطي أو كمناقشة استراتيجية، بل ككفاح قائم للحفاظ على لاعب مركزي في النظام اللبناني. وهذه الطريقة لكتابة السياسة المحلية تؤكد أن الحرب الإقليمية قد قللت من الحيز المخصص للمخيمات.

The Joumhouria of 27 March 2026 formulates this polarization in an institutional vocabulary. وفي معرض الإشارة إلى اهتمام عصا حزب الله – المال بالدفاع عن الأرصدة الداخلية، تُظهر الصحيفة أن الرد لا يُعبر عنه باسم المقاومة أو المواءمة الإقليمية فحسب، بل أيضا باسم فكرة معينة عن تقاسم السلطة. هذه نقطة مهمة وفي الساحة المحلية اللبنانية، تعاد صياغة كل أزمة تقريبا من حيث الميثاق الوطني، وتوزيع المجتمعات المحلية، والحدود المفروضة على العمل الانفرادي. ملف السفير الإيراني لا يهرب من هذا المنطق

أما أناهار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، في نبرة أكثر عمومية من صفحاتها السياسية، فيضع المناقشة في سياق عربي أوسع. وتشير اليوم إلى أن بلدانا عربية أخرى قد اتخذت بالفعل إجراءات ضد الدبلوماسيين الإيرانيين، وتقترح أن يكون لبنان أيضا جزءا من إعادة تحديد التقرير في طهران. This perspective gives the local scene a regional horizon, but it also serves an internal political objective. وهو يساعد على تقديم القرار ليس كبادرة استثنائية أو محفوفة بالمخاطر، بل كموازاة متأخرة مع ممارسة سبق أن لوحظت في أماكن أخرى.

قوة محلية تحت الحرب، تجبر على الحكم بينما تتحاشى مع معنى الدولة ذاته

ومن حيث الجوهر، فإن ما تكشفه السياسة المحلية في 27 آذار/مارس 2026 هو نزاع أقل بساطة على تعيين دبلوماسي من معركة على معنى الدولة في أوقات الحرب. وتفيد صحيفة " القديس العربي " المؤرخة 27 آذار/مارس 2026 أن لبنان سيقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الهجمات الإسرائيلية وتدمير الجسور والمباني السكنية والتشريد الجماعي للسكان الجنوبيين. ويتبين من هذا النهج أن جزءا من السلطة يعتزم التذكير بالأسس التقليدية للدولة، أي السيادة الإقليمية، وحماية المدنيين، واستخدام القانون الدولي.

غير أن هذا المشهد السياسي نفسه يجب أن يُحكم في الوقت نفسه على سؤال آخر، أكثر داخلياً، أي إلى أي مدى تتجه استقلالية صنع القرار الوطني ضد إيران وحزب الله. ويوضح السيد ديار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 بوضوح هذا التوتر عندما يقول إن البلد في وضع درامي، بينما يحذر من التركيز المفرط على السفير الإيراني. ومن ثم، فإن اليوم يخشى من أن تؤدي مناقشة السيادة، التي تجري بدون نسبة مستقرة من السلطة الداخلية، إلى زيادة إضعاف الجهاز السياسي.

وعلى النقيض من ذلك، تجادل " الليوا " ، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، بأن أفضل وسيلة للحفاظ على السلام المدني هي بالتحديد معالجة المسألة داخل المؤسسات. ومراهنة الصحيفة هي أن السيادة لا تكون مجدية إلا إذا أصبحت إجرائية، وليست حزبية. وأجاب الأخبار المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 بأن هذا الإجراء يخفي توجها سياسيا أعمق ضد المقاومة. وفيما بين هاتين القارئتين، يبدو أن السياسة المحلية اللبنانية في الوقت الراهن هي مواجهة على كل من الكلمات والوقائع. ويدّعي كل مخيم أنه ملك للدولة. غير أن المرء يحدد مع الاستيلاء السيادي على الملف الإيراني، بينما يربطه الآخر بالحفاظ على الأرصدة التي تحول دون انفجار النظام.

ومن ثم، لا يزال المشهد السياسي المحلي قائما بين ثلاثة قيود متزامنة. أولا، الحرب وعواقبها اليومية. ثانيا، الحاجة إلى إقامة حكومة عاملة. وأخيرا، ضغط المخيمات على فرض تعريفها لللحظة الوطنية. In the press of 27 March 2026, none of these constraints completely destroy the others. وهذا هو بالضبط ما يعطي السياسة المحلية كثافتها الحالية. ولا يقتصر على الدبلوماسية أو الحرب أو اللعب الحزبي العادي. وأصبح المكان الذي يحاول فيه لبنان، تحت النار، أن يقرر من يتكلم باسمه، وفقا لأي قواعد، وإلى أي مدى.

كلمات وخطاب من جانب الشخصيات السياسية: كلمات السيادة والحرب والميثاق الداخلي تصادم في تسلسل واحد

جوزيف أوون ونواف سلام يفرضان لغة الدولة التي تركز على السيادة والسلام المدني والإطار المؤسسي

In the newspapers of 27 March 2026, the quotations of Lebanese officials are not merely accompanied by political facts. إنها قلب المعركة السردية ومن خلال الكلمات المستخدمة، يسعى كل مخيم إلى تحديد طبيعة الأزمة وحجم الخطر ودور الدولة. (ال ليوا)، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، يُفيد أن إدارة (نواف سلام) لقضية السفير الإيراني تمّ النظر إليها على أنها « معالجة هادئة » هذا الاختيار السّيري ضروري فهو لا يهدد رئيس الحكومة كرجل يفترق، بل بوصفه مدافعاً عن السيادة الإجرائية، أي سيادة لا تكون سارية إلا إذا كانت أشكال الدولة لا تزال قائمة.

The same newspaper, again on March 27, 2026, highlights the words of the Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty after his meeting with Joseph Aoun. وفقاً لـ(آل ليوا) هذا الاقتباس ثقيل سياسيا وهو يجمع بين خط البابدا والمشروعية المزدوجة، الداخلية والعربية. كما يقترح ألا يقتصر النزاع الجاري على حرب الحدود. وهي تدعو إلى وضع الدولة اللبنانية ذاته وقدرتها على منع إيران من أن تصبح كسورا محليا.

In Al Quds Al Arabi of 27 March 2026, another government statement reinforces this direction. وقال وزير الإعلام بول موركوس إن لبنان سيقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى تدمير الجسور، والمباني السكنية، والتشريد الجماعي للسكان الجنوبيين. وهذه العبارة تنقل اللغة التنفيذية إلى القانون الدولي. وهو يبين قوة تسعى إلى الكلام من حيث الانتهاكات والمدنيين والمؤسسات المتعددة الأطراف، في وقت لا تزال فيه السياسة المحلية تستوعبها أزمة السفير الإيراني.

أد ديار في 27 مارس 2026 تقارير عن تعليقات بول موركوس على العمليات الحكومية في وقت الحرب. The newspaper quotes Rima Karami, Minister of Education, who says that 75 per cent of students in the public and private sectors have appealed teaching at face-to-face or distance. وأشار أيضا إلى وزير الاقتصاد أمير بسات، الذي قال إن مخزون الأغذية والإمداد لا يزال كافيا في الأجل المتوسط، ووزير الطاقة جو سادي بشأن مسألة الوقود. Finally, Morcos recalls that the army is the safe reference for media coverage. وتتضمن هذه السلسلة من الاستشهاد خطابا حكوميا عن الاستمرارية الإدارية. It aims to prove that the state does not only speak of war and sovereignty, but that it also continues to manage school, food, energy and information.

والتناقض هام. فمن جهة، يقترن جوزيف أوون ونواف سلام بكلمات مثل العقلانية والمؤسسات والسلام المدني والسيادة والشكوى الدولية. ومن ناحية أخرى، تصف الصحف المعادية لهذا الخط هذه الكلمات نفسها بأنها قناع جدول أعمال سياسي أكثر هجوما ضد حزب الله. وهكذا تبدأ المعركة من أجل اقتباسات بصراع على مصداقية لغة الدولة نفسها.

خصوم إيران يجعلون السجل الدبلوماسي محاكمة سياسية أوسع لدورها في لبنان

والاقتباسات من المخيم ضد التأثير الإيراني تتهم أكثر بكثير. (ال ليوا)، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، يستنسخ تعليقات (سامي جيمايل) بعد لقائه مع (جوزيف أوون). ويقول زعيم الكاتيب إنه لم تلحق أي دولة ضررا بلبنان بقدر ما ألحقته إيران، وحولت البلد إلى قاعدة عسكرية منذ عقود، وركبت قذائف هناك وسحبت اللبنانيين إلى حرب ليست لهم. ويضيف أن السفارة الإيرانية لم تقم بدور دبلوماسي كلاسيكي، ولكنها عملت كهيكل يتصل بإدارة الحرب.

وتستحق هذه العبارة أن تُقرأ على أنها خطاب كامل. إنها لا تهتم بالسفير It reformulates all the recent history of Lebanon around the same cause, the Iranian rule. In a few sentences, Iran is designated as responsible for the militarization of the territory, the dispossession of the state, the forced regional alignment and the entry into a war. إن اختيار مفردات بسيطة وواجهية يعزز الفعالية السياسية للتسلسل. إنها ليست مسألة تهمة بل تهمة

أناهار من 27 آذار/مارس 2026 تمدد هذه النبرة في سجل أكثر فكرية في نص رأيي، (جيبران توني زوغبي) يكتب أن الجنوب يجب أن لا يعود « من وجه الوحش » ليصبح « تمثالاً يُثير الوحش » وهي تدعو إلى قيام دولة ذات سيادة وقوية وقوية وموحدة قادرة على حماية جميع مواطنيها والجمع بينهم حول نفس الإطار. وعلى الرغم من أن هذا الاقتباس هو مسألة تعليق وليس خطابا مؤسسيا، فهو جزء من نفس المعركة الرطبة. ويعارض لبنان منطق المشهد المتقدم والاستفزاز الأمامي والدائم.

In Al Joumhouria of 27 March 2026, quotes related to the executive take a more dramatic tone. The newspaper reports that Joseph Aoun was informed during Badr Abdelatty’s visit that Egypt stands alongside Lebanon « President, Government and People » in these sensitive circumstances. والصيغة، الكلاسيكية جدا في الدبلوماسية العربية، صالحة هنا باعتبارها إضفاء الشرعية العالمية على المؤسسات اللبنانية. إنها لا تدعم الشخص فحسب وهي تكرس مركزا للجاذبية، وهو مركز تابع للبنان، يسعى إلى التكلم بصوت واحد في وجه الحرب وإيران.

ويقدم أد ديار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، قراءة حاسمة لهذه الزيادة في قوة الخطاب السيادي. The newspaper states that Lebanon is in a catastrophic situation, that the Israeli army is conducting its largest offensive against the south of the country and that, in this context, « this is not the time to remove an Ambassador or paralyze the government, » added that « it is better to go back on the decision. » وهذه التركيبة تعكس التسلسل الهرمي لحالات الطوارئ. Where others speak of regained sovereignty, Ad Diyar highlights the war, the displaced and the need to preserve government operations.

ومن ثم فإن الأسعار المقابلة لا تلغي. وهي تصف تعريفين غير متوافقين للواجب السياسي. وبالنسبة للبعض، فإن الكلام والتصرف ضد التدخل الإيراني يصبحان شرط السيادة ذاته. والواجب الأول بالنسبة للآخرين هو منع الانهيار الداخلي خلال الحرب، حتى على حساب تأجيل الذراع الدبلوماسي.

ويستجيب مخيم المقاومة للغة الشرعية الوطنية والميثاق والمحاربة المشتركة

وفي مواجهة هذه المجموعة من المقالات السيادية، تقوم الصحف القريبة من حزب الله وحلفائه بتعبئة غرام آخر. ويستشهد الأخبار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، بمنطق ثابت بين معارضي التدبير ضد السفير الإيراني. The daily recalls that Joseph Aoun had declared after his election that the state should withdraw the weapons, and that Nawaf Salam had placed this issue at the forefront of his government programme. الصحيفة تعرض هذه المواقف كدليل على أن ملف السفير جزء من استراتيجية أوسع للمقاومة He also points out that Hezbollah, according to him, strictly respected the agreement of 27 November 2024, while its opponents continued their campaign against him, demanding the transfer of his weapons to the army and then aiming at its political dismantling.

الاقتباس ليس مباشرا هنا ولكن العملية واضحة The Akhbar takes previous words from the state leaders and reinserts them into the present to give the conflict a long-term coherence. لم يعد هذا مجرد عمل السفير According to the newspaper, it is a battle over the very existence of resistance as a political and military actor. وظيفة هذا التذكير مزدوجة. وهو يلغي مشروعية العرض الرسمي للملف باعتباره مجرد عمل من أعمال السيادة. He also seeks to bring together Hezbollah supporters around a defensive and existential reading.

(البينا) ، المؤرخة 27 آذار/مارس 2026 تعطي هذا الرد شكلاً أكثر وضوحاً مع تعليقات (نايم قاسم) الأمين العام لحزب الله يقول ان ما يحدث في وجه جمهورية ايران الاسلامية هو درس لكل من يريد ان يفهم هذا الاقتباس حاسم إنها لا تتحدث عن الجبهة الإيرانية فهو يضفي طابعا عالميا على المقاومة، ويقدمها كصالح جماعي، وينطوي على انتصار ضد واشنطن وتل أبيب وصولا مفيدا لجميع شعوب المنطقة.

كما تشير الصفحة نفسها من البينا في 27 آذار/مارس 2026 إلى أن المواجهة مع العدوان هي مسؤولية وطنية للجميع. المسلسل الوطني مركزي هنا وهو يهدف إلى منع حزب الله من الظهور كطرف وحيد متورط في الحرب. ويحول معركته إلى واجب مشترك. In the same movement, he reiteratess any attempt to politically restrict it as a desertion or a fault towards the country.

(اليوموريا) في 27 آذار/مارس 2026، على الرغم من أنها أقل توافقاً مع الخطاب الحزبي، فإنها تأخذ أيضاً فكرة بلد متوقف عن التهديدات، The daily notes that Donald Trump is seeking a halt to the fighting while threatening Iran with a major strike, and that Hezbollah continues to counter Israeli attempts to penetrate. ويحدث هذا السرد أثرا سياسيا محددا. وهو يضع الطرف في سلسلة من المواجهة الإقليمية حيث يشكل موقفه العسكري استجابة مباشرة للتهديدات الخارجية.

النتيجة واضحة حيث يتحدّث خصوم (إيران) عن السيادة والسلام المدني والمؤسسات، مؤيدو المقاومة يتحدثون عن المسؤولية الوطنية والمواجهة الضرورية والمنفعة الجماعية للإنتصار. وفي كلتا الحالتين، يدعي كل منهما لبنان. لكن الجميع يخبره بالكلمات التي تستبعد تعريف الآخر

زيادة تفاقم الاستشهاد الدولي للنقاش اللبناني

الكلمات من الخارج تلعب دورا حاسما في صحافة اليوم They feed the Lebanese camps and give each reading additional validation. Ad Diyar of 27 March 2026 reports, referring to Reuters, that Donald Trump announced a suspension of the attacks on Iranian energy infrastructure for ten days, until 6 April, added that the discussions are « progressing very well ». صيغة (ترامب) نموذجية لأسلوبه وهو يجمع بين الضمان والتبسيط والضغط الاستراتيجي. وبالنسبة للصحافة اللبنانية، يعني ذلك قبل كل شيء أن الجدول الإقليمي لا يزال معلقا من حسابات الولايات المتحدة وأن لبنان يمكن أن يتأثر بقرار يتخذ في مسرح آخر.

(اليوموريا) في 27 آذار/مارس 2026 تمضي قدماً بتلخيص خط رئيس الولايات المتحدة مع تناقض واضح، بما أنه سيسعى إلى وقف إطلاق النار بينما يهدد (إيران) بضربة رائعة هذه الحجة مهمة It allows newspapers to read Washington either as a mediator or as an actor in escalation. وفي المناقشة اللبنانية، يغذي هذا الغموض كلا الجانبين. ويرى البعض أنه دليل على أن التغطية العربية والدولية وحدها يمكن أن تتضمن الحرب. Others read the confirmation that pressure on Iran and Hezbollah remains the real motor of the sequence.

ويستشهد الأخبار المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 بتقارير إسرائيلية وأمريكية تفيد بأن إسرائيل قد طلبت مزيدا من الوقت لضرب أهداف هامة في إيران، في حين يخطط البنتاغون والقيادة المركزية لضربة دفاعية يمكن أن تشمل القوات البرية والقنابل الجماعية. حتى عندما لا تكون مسألة اقتباسات سياسية رسمية، هذه الشعارات من « إضراب متعمد » أو « إضراب » تمثل كلمة حرب. It structures the Lebanese discursive field by recall that the interior scene is part of a sequence of extreme threats.

In Al Quds Al Arabi of 27 March 2026, Arab and regional authorities are mentioned in a completely different register. وتفيد الصحيفة برفض أي توسيع للنزاع في الخليج والأردن، كما تدعو إلى احترام الحدود ورفض استخدام الأراضي المجاورة للعمليات العسكرية. ولا تتعلق هذه البيانات بلبنان فحسب، بل تعزز بصورة غير مباشرة مشروعية أولئك في بيروت الذين يسعون إلى وقف الأزمة في أطر واضحة للدولة والأقاليم.

وبذلك يصبح ميدان المقذوفات حيزا مشتتا. ويدافع المسؤولون اللبنانيون عن السيادة أو الميثاق أو المقاومة. وتتحدث الجهات الفاعلة الإقليمية عن إلغاء التصعيد أو الدعم أو المواءمة. وتتحدث الولايات المتحدة عن كل من التفاوض والإضراب. ويعكس كل حكم أجنبي المناقشة الداخلية. ويتم الاستيلاء على كل اقتباس خارجي وترجمته ووضعه في معسكر.

وراء الكلمات، نضال لفرض التعريف المشروع لللحظة اللبنانية

وبالتالي، فإن الإضراب في الصحف في 27 آذار/مارس 2026 ليس مجرد وفرة البيانات. وهذه هي الطريقة التي يستخدم بها كل اقتباس لفرض تعريف لللحظة. The institutional language of Nawaf Salam and Joseph Aoun is the proof that a state still exists and that it can deal with the Iranian issue without falling into chaos.وعلى النقيض من ذلك، يكرر الأخبار نفس التصريحات كأدلة على حملة ضد حزب الله يدعمها العالم الخارجي.وتتحول كلمات نيم قاسم إلى دعوة إلى الوحدة الوطنية في المواجهة.ورد عد ديار بالتذكير بأن الكارثة العسكرية في الجنوب ينبغي أن تكون لها الأسبقية على النزاع الدبلوماسي.

بل إن المزيد من الإعلانات التقنية يكتسي أهمية سياسية أوسع. وعندما يتحدث بول موركوس عن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، فإنه لا يتحدث فقط عن إجراء. He recalled that Lebanon still wanted to exist by law.وعندما تقول ريما كارامي إن غالبية الطلاب قد عادوا إلى المدرسة، فإنها لا تعطي الرقم فقط. تشارك في قصة بقاء الولايةعندما يتهم (سامي جيماييل) (إيران) بتحويل البلاد إلى قاعدة عسكرية، لا يهاجم منافساً فحسب. ويحاول إصلاح تفسير الأزمة الحالية على أساس مستدام.

في هذا المشهد، الاقتباس ليس محايداً أبداً إنّها سلاح، دليل، وعلامة وزجاجة. وهي تستخدم في الحشد أو عزل أو طمأنة أو إنذار. فالسياسيون اللبنانيون والإقليميون ليسوا راضين عن مصاحبة الأحداث. وهي تنتج بكلماتها الطريقة التي ستفهم بها الأحداث. وفي 27 آذار/مارس 2026، أظهرت الصحافة لبنانا حيث أصبح النضال من أجل العبارات حاسماً تقريباً مثل الكفاح على الجبهات.

Diplomacy: Egypt, Western supporters and the UN framework try to contain the war while Beirut redefines its place against Iran

إن مصر تفرض نفسها كطرف عربي موجود في محاولة رفع مستوى لبنان.

وفي الصحافة المؤرخة 27 آذار/مارس 2026، تُقرأ الدبلوماسية المتصلة بلبنان أولا من خلال تكثيف الدور المصري بشكل واضح. ويضع آد ديار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 هذا التسلسل في المقدمة عن طريق العناوين الرئيسية بأن القاهرة تكثف اتصالاتها للحصول على وقف لإطلاق النار. The newspaper reports that Joseph Aoun welcomed any effort to reactivate a negotiating initiative, while Nabih Berri commended the Egyptian efforts. وهذا التقارب مهم. It shows that at least on the diplomatic level, Egypt is received as an acceptable interlocutor by different Lebanese poles, allowing it to occupy a credible role as a mediator at a time when Beirut’s margin of action remains very limited.

The Liwa, dated 27 March 2026, gives more details on the content of this action. The newspaper reports that Badr Abdelatty sent a message of support from Egypt to Lebanon and assured that his country was in contact with the parties able to exert pressure to stop the fighting. ويذكر أيضا أن القاهرة أرسلت رسائل إلى المسؤولين الإسرائيليين لوقف الهجمات على القرى والمدن والجسور والمناطق المدنية وسكانها. وتدل الصياغة على دبلوماسية لا تستند إلى بيانات عامة. وهي تسعى إلى التدخل في أهداف محددة للعمليات الإسرائيلية والتذكير بتكلفة الحرب على البشر والهياكل الأساسية.

وتؤكد صحيفة " جوموريا " المؤرخة 27 آذار/مارس 2026 هذا المركز المصري بتشديدها على أن جوزيف أوون قد أُبلغ، أثناء زيارة وزير الخارجية، بأن مصر تقف إلى جانب لبنان، " الرئيس، الحكومة، الشعب " ، في هذه الظروف الحساسة. والصيغة لها وظيفة دبلوماسية كلاسيكية، ولكن هنا تأخذ على معنى أقوى. ويعني ذلك أن القاهرة تعترف بالشرعية المؤسسية اللبنانية كافة وتدعمها في وقت لا يزال فيه المشهد الداخلي يصطدم بتوترات في الجانب الإيراني. ولذلك فإن مصر ليست مجرد وسيط عسكري أو أمني. كما يساعد على توطيد مركز الجاذبية اللبناني.

ويبدو هذا المكان المصري أكثر وضوحا في القديس العربي في 27 آذار/مارس 2026، مما يحفز وصول الجانب الأمني من الوساطة. The newspaper reports that an Egyptian security envoy met with a Hezbollah delegation for several hours as part of an attempt to stop Israeli attacks. According to the daily newspaper, the Egyptians put on the table a proposal based on a ceasefire, the full deployment of the Lebanese state authority on the ground and the placement of weapons depots in the custody of the Lebanese army, with no use. وأجاب حزب الله، وفقاً للصحيفة، بأنه سينقل موقعه عن طريق نبيه بيري، بينما يرحب بالجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي وسحب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

هذا التسلسل ثقيل دبلوماسياً وهو يعني أولا أن مصر تتكلم مع الجميع، ورئاسة الجمهورية، والحكومة، والبرلمان، وحزب الله. ويعني ذلك أن الوساطة لا تهدف فقط إلى وقف القتال، بل إلى اختبار مخطط سياسي للخروج الجزئي، الذي ستستعيد فيه الدولة اللبنانية سيطرة أرضية أكثر فعالية. وأخيرا، يكشف أن القاهرة تعمل على أرض حساسة جدا، حيث أنها تمس واحدة من أكثر المسائل حساسة للقضية اللبنانية، أسلحة حزب الله. وهكذا فإن الدبلوماسية المصرية تتقدم على خطين في كل مرة، ووقف الحرب، واستعادة مركزية الدولة.

تسعى بيروت إلى تغطية دبلوماسية عربية وغربية لاستئناف المبادرة السياسية

وتظهر الصحف أيضا أن السلطات اللبنانية تحاول تحويل هذا النشاط الدبلوماسي إلى تغطية سياسية أوسع نطاقا. As a result, Al Liwa, dated 27 March 2026, reported that Joseph Aoun had received several Western Ambassadors, including from Belgium, the Netherlands and Canada, who had expressed their country’s support for Lebanon and his negotiating initiative to end the continuing Israeli escalation. The daily insists that this sequence completes Egyptian support and gives the president a more visible outer seat.

وتمشياً مع " الليوا " ، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، فإن تراكم الدعم هذا ليس مجرد إطار دبلوماسي. إنه يساعد على تعزيز موقف جوزيف أوون في محاولته الدفاع عن سيادة الدولة دون تحويل البلاد إلى مواجهة داخلية غير خاضعة للمراقبة هذا هو السبب في أن الصحيفة تسلط الضوء على كلمات بدر عبدالتي تقول أن الأمل في أن « العقلية والرؤية الحكيمة » التي يقود بها الرئيس القضية ستساعد على الحفاظ على السيادة على كامل الأراضي والسلام المدني. ومن ثم، فإن الدبلوماسية لا تقدم كحيز منفصل عن السياسة المحلية. وعلى العكس من ذلك، فإنها تضفي الشرعية على خط لبناني محدد، وهو خط الدولة التي تريد استعادة مكانها دون أن تكسر التوازن الداخلي تماما.

إن أناهار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، يضع هذه الدينامية في سياق عربي أوسع. ويشير اليوم إلى أن عدة دول عربية قد اتخذت مؤخرا إجراءات ضد الدبلوماسيين الإيرانيين استجابة للإجراءات المنسوبة إلى طهران. وبإدخال لبنان في هذه السلسلة، تشير الصحيفة إلى أن بيروت لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تنضم إلى اتجاه إقليمي للتصعيد تجاه إيران. وهذا المنظور ذو أهمية دبلوماسية. It makes it possible to present the Lebanese decision not as a alone venture, but as a realignment towards an Arab standard in formation.

غير أن أد ديار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، يبين أن هذا البناء الدبلوماسي لا يزال متجاوزا بتناقض. ويشير اليوم إلى أن واشنطن تريد فصل الجبهات، في حين أن طهران يتمسك بمنطق وحدة المسارات والمسارح. وبعبارة أخرى، فإن الحيز الدبلوماسي المتاح في لبنان يعتمد أولا وقبل كل شيء على استراتيجيات السلطات الرئيسية والعواصم الإقليمية. ويمكن للغطاء العربي والغربي أن يدعم بيروت، ولكنه لا يمنحها الاستقلالية الكاملة. إنه يساعده على التفاوض بشكل أفضل بشأن ضعفه

ومن هذا المنطلق، فإن الدبلوماسية اللبنانية في الوقت الحاضر لا تسعى إلى فرض حل إلا لمنع التهميش الكامل. ولاستقبال الوزراء العرب، السفراء الغربيين، لتكثيف الرسائل الموجهة إلى إسرائيل، وتذكير القانون الدولي، والحفاظ على القرار 1701 باللغة الرسمية، وكل ذلك يهدف إلى منع لبنان من أن يعامل كواجهة فرعية للحرب الإقليمية. ثم يصبح المشهد الدبلوماسي مكانا تسعى فيه الدولة إلى استعادة مركزها كموضوع، حتى وإن ظلت علاقات القوة الحقيقية غير مواتية.

ومن شأن استخدام مجلس الأمن والقانون الدولي أن يعيد تأكيد سيادة الدولة التي تخضع لفحص صارم

وثمة بُعد قوي آخر للدبلوماسية اللبنانية في الصحف المؤرخة 27 آذار/مارس 2026، وهو عودة سجل الأمم المتحدة. وتفيد صحيفة " القديس العربي " في 27 آذار/مارس 2026 أن وزير الإعلام بول موركوس أعلن أن لبنان سيقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد الهجمات الإسرائيلية التي دمرت الجسور والمباني السكنية وتسببت في تشريد جماعي للسكان الجنوبيين. وتربط الصحيفة هذه المبادرة بوصول الأمم المتحدة، والمعونة التركية والمصرية إلى المشردين، وترسم حيزا دبلوماسيا إنسانيا وقانونيا مشتركا.

وخدمة هذه الشكوى تتجاوز مجرد العمل الإجرائي. وتسعى بيروت، باختيارها لتوثيق الدمار والهجمات على المدنيين والتشريد، إلى التذكير بأن لبنان دولة ضحية للعدوان وليس مجرد منطقة رمادية محاصرة بين الأطراف المسلحة. إنها محاولة لإعادة تسجيل الحرب في فئات القانون الدولي والتأكيد على مسؤولية إسرائيل وفي سياق تطمح فيه المشهد السياسي اللبناني أزمة السفير الإيراني والمناقشة حول حزب الله، يتيح هذا النهج للسلطة التنفيذية إعادة النظر على الصعيد الدولي في الأضرار التي لحقت بالبلد.

وتواصل حركة الليوا، المؤرخة 27 آذار/مارس 2026، هذه الحركة بالتشديد على إطار القرار 1701 وضرورة تعزيز الدولة ومؤسساتها والجيش اللبناني لتمديد سلطتها في جميع أنحاء الإقليم. وحتى عندما تركز الصحيفة على المبادرات الرئاسية، تظل الرسالة الدبلوماسية الموضوعية كما هي. ويجب أن تستند نهاية الأزمة إلى إطار دولي معترف به، ويجب أن يشمل ذلك الإطار الجمع بين وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ونهاية الاقتحامات الإسرائيلية، وتعزيز المؤسسات القانونية اللبنانية.

ويضيف " القديس العربي " في 27 آذار/مارس 2026 بعداً إقليمياً تكميلياً، يبلغ مواقع عدائية عن أي توسيع للحرب ضد الخليج أو الأردن، ويعارض استخدام الأراضي المجاورة للعمليات العسكرية. وحتى إذا كانت هذه البيانات لا تتعلق مباشرة بلبنان، فإنها تسهم في تهيئة مناخ دبلوماسي يصبح فيه الحفاظ على الحدود والسيادة الوطنية والأرصدة الإقليمية شعارا. ومن ثم يمكن للبنان أن يحاول أن يضع قضيته الخاصة في طلب إقليمي أوسع على احتواء الصراعات.

ولا ينبغي المبالغة في استخدام مجلس الأمن، والإشارة إلى القرار 1701، والتشديد على السيادة. صحف اليوم تظهر أن هذه الأدوات وحدها لا تغير الديناميات العسكرية وهي توفر أساساً لبيروت لغة مشروعة وحيزاً محدوداً للمبادرة. وبعبارة أخرى، فإن دبلوماسية الأمم المتحدة تفيد لبنان في الوجود السياسي، وإنتاج ملف، وتعبئة الدعم، ولكن ليس لفرض تغيير فوري في الحالة على أرض الواقع.

بين الوساطة، والضغوط الأمريكية، والتصلب الإيراني، لا تزال الدبلوماسية معلّقة عن السلطة الخارجية

والضعف الهيكلي لهذه الدبلوماسية أكثر وضوحا عندما تضع الصحف لبنان في المواجهة الإقليمية الكبرى. Ad Diyar of 27 March 2026 reports, referring to Reuters, that Donald Trump announced a ten-day suspension of the strikes on Iran’s energy infrastructure until 6 April, while affirming that the discussions were progressing very well. وتبين الصيغة مزيجا من الضغط العسكري والفتح التكتيكي. وبالنسبة للبنان، يعني قبل كل شيء أن تطور الحرب والمفاوضات يتوقف أولا وقبل كل شيء على الجدول الأمريكي.

ويوجز جوموريا، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، هذا الغموض نفسه بالكتابة بأن دونالد ترامب يسعى إلى وقف القتال بينما يهدد طهران بإضراب كبير. ويشهد اليوم دليلا على أن الأيام التالية يمكن أن تكون حاسمة سواء في الخليج أو على الجبهة اللبنانية الجنوبية. ومن ثم، فإن الدبلوماسية اللبنانية محاصرة بين الأمل في وقف التصعيد وإمكانية التمديد المفاجئ للنزاع. لبنان ليس سيد الإيقاع ويجب عليه أن يكيف دبلوماسيته مع إشارات من واشنطن وطهران وتل أبيب.

وقدم الأخضر، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، بيانات أخرى عن مبادرة مصرية للحد من التوترات، مصحوبة بقراءة بالغة الأهمية للنوايا الأمريكية والإسرائيلية. The newspaper states that the outside is pushing confrontation against resistance and treats official Lebanese diplomacy with distrust. وحتى عندما يعترف بوجود وساطة في القاهرة، فإنه يدخل في تسلسل يسوده التهديد بمواجهة أوسع مع إيران وحزب الله. والدبلوماسية لم تعد تشكل مجالاً مستقلاً للحل التوفيقي، وإنما هي مسرح ثانوي لمواجهة مركزية.

وينضم المحامي ديار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 بصورة غير مباشرة إلى هذه الملاحظة عندما يشرح أن واشنطن تريد فصل الجبهات بينما تصر طهران على وحدة الدورة. إن هذه المعارضة الهيكلية تغلق الدبلوماسية اللبنانية بتوتر مستمر. وإذا انقطعت الجبهة اللبنانية، فإن بيروت يمكن أن تأمل في أن تخفف من حدة التصعيد المحلي بشكل أسرع، ولكن بتكلفة إعادة تحديد دقيقة لدور حزب الله وإيران. وإذا سادت وحدة الجبهات، فإن لبنان لا يزال معرضاً لمنطق إقليمي لا يتحكم فيه تقريباً.

ومن ثم فإن الدبلوماسية التي جرت في 27 آذار/مارس 2026 تبدو كثيفة وغير مستقرة. ذلك أنه يحشد مصر والعواصم الغربية ومجلس الأمن والقرار 1701 والعديد من قنوات الاتصال الموازية. Precary, because none of these steps is enough to neutralize the weight of the external military and strategic power ratio.

ويحاول لبنان أن يصبح محاورا دبلوماسيا كاملا بدلا من أن يكون أرضا تفاوضية بسيطة.

وربما يكون التعليم الرئيسي لهذا التسلسل الدبلوماسي موجودا. The newspapers show a Lebanon trying to break out of negative status. إل ليوا، 27 آذار/مارس 2026، يصر على الدعم الغربي والعربي لمبادرة جوزيف أون. أد ديار في 27 آذار/مارس 2026 يؤكد استعداد بابدا للترحيب بأي جهد لإعادة إطلاق المفاوضات وتفيد صحيفة " القديس العربي " بتاريخ 27 آذار/مارس 2026 بأن دولة تصادر مجلس الأمن وتسمح للوساطة المصرية بأن تنتشر بالتوازي مع حزب الله.

وهذا الجمع بين النهج لا يزيل الانقسامات الداخلية. كما أنها لا تحل مسألة التقرير المقدم إلى إيران. ولكنه يسمح لبيروت بإعادة صياغة موقفها. ولم يعد البلد يرغب في الظهور إلا كمكان تجتاز فيه القذائف والوساطة والبرامج الأجنبية. He seeks to become again an actor who receives, transmits, protests, negotiates and tries to frame possible outcomes.

وفي الصحافة المؤرخة 27 آذار/مارس 2026، لا يزال هذا الطموح هشا. لكنه مرئي الدبلوماسية اللبنانية اليوم لا تنتج انجازاً حاسماً وهي تنتج شيئا آخر، أكثر تواضعا ولكن حقيقيا، محاولة لإعادة إدخال لبنان إلى قنوات صنع القرار والقانون والوساطة، في وقت تهدد فيه الحرب والأزمة السياسية الداخلية بالهرب منها.

السياسة الدولية: إن الحرب ضد إيران تعيد حساب الولايات المتحدة، وتقلق آسيا، وتشتت المواقف العربية، وإحياء الفجوة الاستراتيجية العالمية

يهيمن وجها لوجه بين واشنطن وطهران وتل أبيب على جدول الأعمال الدولي ويحافظ على عدم اليقين بشأن نتائج الحرب

وفي الصفحات الدولية من 27 آذار/مارس 2026، يهيمن على المشهد العالمي ملاحظة بسيطة. إن الحرب حول إيران لم تعد حلقة مفرغة من الشرق الأوسط. لقد أصبح اختباراً عالمياً للمصداقية العسكرية للولايات المتحدة، هامش المناورة الإسرائيلية، قوة إيران الاستراتيجية واستقرار السوق. ويصف القديس العربي، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، مناخا من عدم اليقين العميق بشأن سير المفاوضات، ويشدد على أن دونالد ترامب نفسه لا يعرف متى يمكن إعادة فتح مضيق أوروموز أو تثبيته. The newspaper adds that the Pentagon is studying the hypothesis of a « decisive strike », while Iran claims to have prepared a million fighters to deal with what it describes as a « suicidal » American land war, particularly around the island of Kharg, a hotspot of Iranian oil exports. ويوجز هذا العرض حالة القضية. فمن جهة، تحتفظ الولايات المتحدة بأعلى تهديد. ومن جهة أخرى، تستجيب إيران بتسليط الضوء على قدرتها على التحمل والتعبئة الواسعة النطاق.

ويؤكد السيد ديار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، هذا الغموض الاستراتيجي من خلال الإبلاغ، على أساس المعلومات المنسوبة إلى رويترز، بأن دونالد ترامب أعلن وقفا مؤقتا للهجمات على الهياكل الأساسية للطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام، حتى 6 نيسان/أبريل، في الوقت الذي يؤكد فيه أن المناقشات كانت تتقدم بشكل جيد جدا. ومن ثم فإن اليوم يصر على المنطق الأمريكي المزدوج. The White House maintains pressure and the possibility of escalation, but it also provides tactical breaks to test negotiation, cool markets and keep several options open. هذه القراءاتِ تَنضمُّ إلى تلك النبتةِ، كما يَظْهرُ في المقتطفاتِ المتاحةِ، وفقاً الذي دونالد ترامب « وقتَ يَدْفعُ »

ويدفع الأخضر، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، هذا المنطق إلى أبعد من ذلك. الصحيفة تشعل سباقاً مع الزمن بين إسرائيل والولايات المتحدة بينما تؤكد أن (ترامب) يطيل أمد شكل من « هدنة الطاقة » المنطق المعروض واضح وواشنطن لا تريد أن تؤدي على الفور إلى صدمة طاقة أكثر خطورة، كما أنها لا تريد أن تتحمل بسرعة شديدة التكاليف السياسية والعسكرية لالتهاب كامل. إن إسرائيل، في هذه القراءة، تبدو أكثر صبرا وأكثر حرصا على التحرك نحو مواجهة أشد وطأة. ولذلك فإن السياسة الدولية ترتكز على فجوة بين الحلفاء. الولايات المتحدة تريد أن تسرع وترغب إسرائيل في منع المفاوضات من بدء حريتها في العمل.

ويلقي القديس العربي في 27 آذار/مارس 2026 الضوء الدقيق على هذه النقطة بالإشارة إلى وجود اختلافات كبيرة بين تل أبيب وواشنطن على عدة بنود في الاقتراح الأمريكي المقدم إلى إيران، وفقاً للإذاعة العامة الإسرائيلية. وتشير الصحيفة، في جملة أمور، إلى خلافات بشأن صياغة مستقبل برنامج إيران للقذائف، وبشأن إمكانية نقل اليورانيوم المخصب، وبشأن تخفيض الجزاءات. هذه التفاصيل مهمة ويظهرون أن المواجهة لا تتعلق بالضربات أو التهديدات فحسب، بل تتعلق بهيكل الخروج المحتمل من الأزمة. وتكشف الخلافات الأمريكية – الإسرائيلية عن أن كلا الشريكين لا يرتبان بصورة متسقة أولويات الامتيازات المقبولة أو تكلفة التسوية، بما يتجاوز الهدف المشترك المتمثل في احتواء إيران.

وتلخص صحيفة " جوموريا " ، من خلال الصدى في أقسام أخرى من الصحافة اليومية، هذا التناقض في صيغة مذهلة. (دونالد ترامب) سيسعى لإيقاف القتال بينما يهدد (طهران) بضربة كبيرة ومن ثم فإن السياسة الدولية مقفلة في لهجة التعليق والتخويف. إن فكرة وقف إطلاق النار تدور. ولكنه يعمم في جو لا يزال فيه كل مخيم يستعد للأسوأ. ويفسر هذا التوتر السبب في أن الأسواق، وبلدان الخليج، والحلفاء الآسيويين في واشنطن والعناصر الفاعلة الأوروبية قد قرأوا الحالة بحذر شديد.

تمتد موجة الحرب الصدمة إلى آسيا وسلاسل الطاقة وممرات التجارة العالمية

ومن أهم جوانب الصفحات الدولية المؤرخة 27 آذار/مارس 2026 توسيع نطاق الأزمة إلى ما بعد الشرق الأوسط. ويشير السيد العربي الجاد، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، إلى أن الحرب ضد إيران تزعزع حسابات الحلفاء الأمريكيين والمعارضين في آسيا. The newspaper notes that Washington partners, particularly in South and East Asia, fear both changes in power balances and disruption of energy supplies. ويشير اليوم أيضا إلى شواغل البلدان المتحالفة مثل سيول فيما يتعلق بتعزيز النفوذ الصيني، في حين أن أزمة الطاقة العالمية تزداد تفاقما بسبب العوائق والتهديدات للصادرات والتوترات حول الممرات البحرية.

وتمتد هذه القراءة في أناهار في 27 آذار/مارس 2026 بتحليل لضعف طريق الحرير الصيني. وتوضح الصحيفة أن الحرب ضد إيران تؤثر على أحد أكثر جوانب الاقتصاد السياسي العالمي حساسية، أي الممرات التي يبنيها بيجين كجزء من مبادرتها بشأن الطرق الحريرية الجديدة. في هذا السياق، إيران ليست مجرد منتج للنفط تحت الجزاءات، ولكن كمركز للطاقة الجغرافية والتجارية والمالية والمركزية لاستراتيجية الصين. وهكذا تبين الصحيفة اليومية أن الحرب لا تشكل تحدياً لتدفقات النفط فحسب، بل تشكل أيضاً هيكلاً أوسع نطاقاً للترابط بين أوروبا وآسيا مطلوباً من الصين.

Al Bina, dated 27 March 2026, completes this table by explaining that one of the most sensitive factors behind US tactical pauses is the immediate effect of military threats on oil prices and global stock market indicators. وتشير الصحيفة إلى أن تجربة الموعد النهائي السابق أظهرت بالفعل أن التقريب البسيط للخيار العسكري يكفي لتهز الأسواق. وهذه الملاحظة تضع الحرب من أرض استراتيجية إلى أرضية مالية. يؤكد أن السياسة الدولية هنا لا يمكن فصلها عن استقرار دوائر الطاقة وتوقعات المستثمرين

وتضيف أناهار، المؤرخة 27 آذار/مارس 2026، بيانات أخرى، أكثر مباشرة في الميزانية. وتشير التقارير اليومية إلى أن العمليات العسكرية تكلف خزانة الولايات المتحدة حوالي 900 مليون دولار في اليوم، أو 27 بليون دولار في الشهر، وحوالي 300 بليون دولار في السنة إذا استمرت. وخلص إلى أنه مع استمرار الحرب، ازداد الضغط السياسي لإنهاء الحرب. وعلى الرغم من أن هذا التعليل يشكل أيضا جزءا من المناقشة المحلية الأمريكية، فإن له مجالا دوليا واضحا. تشير إلى أن أول قوة عسكرية في العالم لا تعمل في فراغ مالي وتشكل تكلفة الحرب جزءا من الحسابات الدبلوماسية والانتخابية والاستراتيجية.

أما العرب الجاديد، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، فيتناول المسألة أخيرا من زاوية أكثر إثارة للجدل، قائلا إن صادرات الأسلحة لن تنقذ الاقتصاد الإسرائيلي من " الحجارة الإيرانية " . وفوق تقدير القيمة، فإن الفكرة المطروحة هي أن اقتصاد الحرب لا يعوض بالضرورة عن التكاليف الهيكلية للصراع المطول. ويساعد هذا التحليل على توسيع نطاق القراءة الدولية للأزمة. الحرب ليست مجرد مسألة تحالفات أو إضرابات وقد أصبح ذلك اختبارا للاستدامة الاقتصادية للجهات الفاعلة الملتزمة، بما في ذلك الجهات التي لديها صناعات أمنية قوية.

وتسعى بلدان الخليج العربي والأردن والعراق إلى منع توسيع النزاع ليشمل مناطقها.

وفي الصحف الصادرة في 27 آذار/مارس 2026، يتسم وضع العواصم العربية خارج لبنان أولا برفض واضح لتمديد النزاع. وتفيد صحيفة " القديس العربي " المؤرخة 27 آذار/مارس 2026 أن بغداد أكدت رفضها لأي عدوان أو هجوم على بلدان الخليج والأردن. وتشير الصحيفة أيضا إلى إدانة أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي لمحاولات توسيع نطاق الحرب. إن الأهمية السياسية لهذه المواقف كبيرة. وهي تعني أن عدة دول عربية ترفض أن تصبح مسرحا ثانويا أو قواعد لوجستية لمواجهة تتجاوزها بسرعة.

The same precise daily newspaper about Syria, which one official stressed the need to control borders and prevent the use of neighbouring territories as a starting point for operations targeting military sites inside Syria. ومرة أخرى، تتجاوز الرسالة القضية السورية وحدها. وهو يعبر عن مبدأ احتواء إقليمي. وتحاول كل دولة التذكير بقيمة حدودها، لا بوصفها حدودا إقليمية فحسب، بل بوصفها خطا سياسيا للدفاع ضد الهيكلة الإقليمية الكاملة للحرب.

وتأتي أناهار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، بعنصر آخر من عناصر السياق بالتذكير بأن الأردن هو آخر مجموعة من الدول العربية والخليجية لاتخاذ إجراءات ضد الدبلوماسيين الإيرانيين استجابة للإجراءات المنسوبة إلى طهران. وتبين هذه المعلومات أن الأزمة الراهنة لا تنشأ في فراغ. It is part of an accumulation of tensions between Iran and several Arab capitals. ولذلك فإن اللغة الدبلوماسية لهذه البلدان لا تستند فقط إلى الخوف من تمديد الحرب. كما تعرب عن عدم الثقة الأكبر بالشبكات الإيرانية، وتقاليدها الإقليمية، وقدرتها على التصرف بما يتجاوز القواعد الدبلوماسية التقليدية.

(أد ديار) المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، يُعيد توجيه تحذيرات الأدميرال بيير فاندير في باريس، يُذكّر أيضاً بأن هجمات إيران على بلدان الخليج منذ نهاية شباط قد أعادت تأكيد الشواغل الغربية والأطلسيتية. The newspaper notes that the NATO Transformation Commander calls on member countries to review their defence methods, expedite the production of weapons, and take action on a transformed strategic environment. الإشارة إلى الخليج مهمة هنا. وهو ينص على أن الحرب ضد إيران لم تعد تعتبر مشكلة محلية، بل سابقة يمكن أن يكون لها أثر دائم على مبدأ الأمن الغربي.

ولذلك يبدو أن السياسة الدولية في العالم العربي قد عبرت بخطين. الأول هو الخوف من الحرق والثاني هو الرغبة في وضع حدود واضحة على إيران. فالحكومات العربية لا تريد أن تطمح إليها الحرب، ولكنها لا تريد أيضا أن تدع طهران تستخدم حذرها لتوسيع حيز سياساتها.

يقرأ الفضاء الأوروبي – الآسيوي في المحيط الأطلسي الحرب على أنها معجلة لإعادة التسلح وإعادة التشكيل الاستراتيجي

ولا تقتصر الصفحات الدولية المؤرخة 27 آذار/مارس 2026 على الشرق الأوسط وآسيا. وتبين أيضا أن الأزمة الإيرانية تجمع بين أطراف التوتر الأخرى لتسريع عملية إعادة تجديد أوسع للمشهد الاستراتيجي العالمي. وأفاد آد ديار المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 بأنه في منتدى الأمن والدفاع في باريس، قال الأدميرال بيير فاندير إنه يجب على الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي أن تعيد النظر في كيفية ضمان دفاعها، وأن هذه الدول لم تتخذ جميعها بعد التدبير الكامل للتحدي، وأنه يجب التعجيل بإنتاج الأسلحة. يقول أيضاً أن (روسيا) قد تغيرت مما يرغم التحالف على الاستعداد لـ « عدو جديد » والتصرف بسرعة بدلاً من البطء البيروقراطي

هذا البيان دليل على انهيار أعمق إن الحرب في الشرق الأوسط لا تحل محل المواجهة الروسية الغربية. إنها معرضة للخطر وبالنسبة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وإيران، وروسيا، لم تعد الهجمات على الخليج وعدم استقرار سلاسل الإمداد مسائل منفصلة. وهي تشمل بيئة استراتيجية فريدة تتميز بالطوارئ الصناعية وإعادة التسلح وسرعة الرد. ثم تُقرأ السياسة الدولية على أنها سلسلة من الأزمات التي تستجيب لها.

(العربي الجاديد) المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 يؤكد هذا الانطباع عن عولمة الجبهات بذكر الحرب في إيران ورفض (كييف) التخلي عن (دونباس) وتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين بيلاروس وكوريا الشمالية وعلى الرغم من أن هذه الملفات متميزة، فإن عرضها في صفحات اليوم ليس محايدا. وهو يعطي صورة لعالم تضاعف فيه أعمدة التوتر، حيث تعزز التحالفات في منطق المخيم، وحيث تشير كل أزمة إقليمية إلى هيكل عالمي أكثر تجزئة.

In this landscape, China appears to be a less noisy actor militarily, but strongly concerned economic and geopolitically. تحليل (أناهار) للطرق الحريرية يظهر أن (بكين) يرى (إيران) كعلاقة أساسية بين الطاقة والتجارة والسوقيات والحد من الاعتماد على النظام الغربي This means that any lasting destabilization of Iran or the Strait of Ormuz also indirectly affects the Chinese projection strategy. ومن ثم، فإن السياسة الدولية آخذة في التطور هنا بسرعة عدة. وتعمل الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال الضغط العسكري. وتتأثر الصين بشكل رئيسي بالاضطرابات الهيكلية. أوروبا الأطلسية تتفاعل مع إعادة التسلح

عالم يزداد استقطابا، حيث تصبح كل أزمة إقليمية دليلا على وجود كسور عالمي

وتظهر الصحف الصادرة في 27 آذار/مارس 2026 أخيرا سياسة دولية في حالة استقطاب عال. ويصف القديس العربي المفاوضات الشاذة، والبنتاغون الذي يعكس إضراباً ثقيلاً، وعدم الثقة في إسرائيل ضد المقترحات الأمريكية، وإيران التي تستجيب للتعبئة الجماعية وعسكرة الخطاب. ويظهر العيد العربي حلفاء آسيويين معنيين في واشنطن، وهي الصين التي تتعرض لها ممراتها التجارية، وعالم تغير فيه الحرب ضد إيران التوازن إلى ما وراء المنطقة. ويسلط عد ديار الضوء على مزيج التهديد الإيراني، وشواغل الخليج، والتغير المذهبي لمنظمة حلف شمال الأطلسي. وتشير العناهرات إلى التكلفة الأمريكية، وهشاشة طرق التجارة الصينية، والصعوبة العربية للدبلوماسيين الإيرانيين.

إن ما ينجم عن هذه المجموعة هو أقل صورة لعالم يقطع إلى مربعين بسيطين من نظام التوتر المتشابك. وترغب الولايات المتحدة في الحفاظ على المبادرة دون أن تتحمل كامل وزن الحرب وحدها. وترغب إسرائيل في منع التوصل إلى حل وسط من الحد من الضغط على إيران أكثر مما ينبغي. طهران تريد تحويل ضعفها إلى إزعاج استراتيجي. العواصم العربية تريد أن تتجنب الحرق بينما تحتوي على نفوذ إيراني وتخشى آسيا صدمة الطاقة والارتفاع الصيني في الفراغ الذي خلفه واشنطن. وترى أوروبا الأطلسية أن هذا سبب إضافي للتعجيل بإعادة التسلح.

وبالتالي، فإن السياسة الدولية المؤرخة 27 آذار/مارس 2026 تسودها الحقيقة القاسية. إن الحرب ضد إيران ليست مجرد أزمة إقليمية. وهي تعمل ككشف عن كسور النظام العالمي، وعواقب الطاقة، وأوجه الضعف التجارية، وحدود الردع الأمريكي، والاختلافات داخل التحالفات.

الاقتصاد: إن الحرب تزيد الضغط على الأسر المعيشية وتعزز الهشاشة الهيكلية للبنان وتربط الأزمة المحلية بصدمات الطاقة العالمية

وتبدأ التكلفة الفورية للحرب بالأسعار والقوة الشرائية والحياة اليومية للأسر المعيشية.

وفي صفحات 27 آذار/مارس 2026، لا يظهر الاقتصاد كملف منفصل عن الحرب. وهي واحدة من أكثر الآثار وضوحا وملموسا. Al Arabi Al Jadid of 27 March 2026 devoteds an entire article to the idea that the war « empts the pockets of the Lebanese ». وتصف الصحيفة اليومية بلدا يتعرض لضغوط متزايدة على مستويات المعيشة، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وارتفاع تكاليف الوقود والغاز المحلي، فضلا عن أثر مباشر على النفقات الأساسية حتى أسعار الخبز. كما تصر الصحيفة على التفاعل بين الأمن الغذائي وتقلب الأسعار واستمرارية الإنتاج الزراعي، مما يدل على أن الأزمة الاقتصادية ليست نقدية أو تجارية فحسب. وهو يؤثر على أبسط الظروف الإنجابية في المجتمع.

وهذا النهج مهم لأنه يعيد الاقتصاد إلى مستوى الأسرة المعيشية. فالحرب لا تقاس هنا أولا في البلايين، ولكن في الحياة اليومية للأسر، في القدرة على شراء شيء للتدفئة، والتغذية، والتحرك، والتمسك. ويؤكد العربي الجاد، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، أن الزيادة في التكاليف ليست فقط نتيجة حركة تلقائية في السوق. وهو مرتبط بسياق حربي يضعف سلاسل الإمداد ويزيد من التوتر التجاري ويدفع الأسعار في بلد ما يضعفه بالفعل أزمة هيكلية طويلة.

فالأد ديار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، حتى عندما لا يعامل الاقتصاد كعنصر رئيسي، يعطي مؤشرا قيما على هذا الواقع عندما يقتبس من وزير الاقتصاد في أمريكا بسات أن يقول إن مخزونات الأغذية والإمداد لا تزال كافية في الأجل المتوسط. والحقيقة ذاتها هي أن هذه الرسالة تُقدَّم تكشف عن ذلك. وفي بلد تزيد فيه الحرب من الخوف من كسر سلاسل الإمداد، يصبح تأمين المخزونات كلمة اقتصادية مركزية. وهو يهدف إلى تجنب شراء الذعر، وتحقيق استقرار التوقعات، والتذكير بأن الحد الأدنى للاستمرارية لا يزال قائما في العمل العام.

الصحافة اليوم تظهر اقتصاد حربي ملموس جداً والزيادات في الأسعار، والوقود، والخبز، والخوف من الإمدادات، والحاجة إلى أن تعيد الحكومة التأمين على المخزونات تعكس نفس الدينامية. الحرب لا تدمر الجسور والمنازل فحسب كما أنه يضعف الميزانية المحلية، والحصول على السلع الأساسية، وثقة المستهلكين. وفي لبنان، حيث استوعب السكان بالفعل سنوات من الاستهلاك، وفقدان المدخرات، وانخفاض الخدمات العامة، تؤثر هذه الصدمة الجديدة على مجتمع مستنفد بالفعل.

يصرف الاقتصاد اللبناني الصراع مع تراكم الضعف لسنوات

The interest of the articles of 27 March 2026 is that they do not describe the current crisis as an isolated accident. على العكس من ذلك، يُظهرون أنّه يضرب أنسجة ضعيفة للغاية. ويصر العربي الجاد، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، على " ضعف " السياق الاقتصادي اللبناني. ويلخص هذا المصطلح الحالة. ولا تصبح الزيادات في الأسعار والضغوط على الإنتاج الزراعي خطيرة إلا لأنها تضيف إلى اقتصاد غير منظم بالفعل، وإلى قوة شرائية مجهدة بالفعل وإلى دولة ذات هوامش مالية وإدارية محدودة للغاية.

وحقيقة أن إمدادات الأغذية تصبح موضوع اتصال رسمي، وهو ما لوحظ في آد ديار في 27 آذار/مارس 2026، تؤكد هذا الضعف الهيكلي. وفي اقتصاد أكثر قوة، من شأن التأثير غير المتكرر على الطاقة أو النقل أن يسبب التوتر. وفي لبنان، أصبحت مسألة وجودية على وجه السرعة، نظراً إلى أن القدرة الاقتصادية على التكيف بدأت بفعل الأزمات السابقة. فالحرب تمثل مضاعفا للضعف المتراكم. وهو يثقل كاهل الواردات، وتكاليف النقل، والتوزيع، والاستهلاك، والثقة، دون أن يكون هناك امتصاص قوي للصدمات العامة لتصحيح هذه الآثار بسرعة.

وينظر إلى هذا الهشاشة أيضا في خلفية أقسام أخرى من الصحافة. When Al Quds Al Arabi of 27 March 2026 reports the arrival of UN, Turkish and Egyptian aid to the displaced, he indirectly recalls that the Lebanese economy cannot absorb the human cost of the war alone. وتصبح المساعدة الإنسانية الخارجية بعد ذلك عنصرا من عناصر البقاء الاقتصادي الداخلي، لا سيما بالنسبة للأسر المعيشية المشردة، والبلديات التي تتعرض للضغوط، وشبكات التضامن المشبعة.

ولذلك فإن اقتصاد لبنان في 27 آذار/مارس 2026 يتسم بمفارقة شديدة. The country is not in full arrest. لا تزال المخزونات موجودة الدوائر لا تزال تعمل. وتستمر المدرسة جزئيا. The State is trying to give guarantees of continuity. ولكن هذه الاستمرارية تنتشر على أساس ضعيف للغاية. وتضيف كل زيادة في الأسعار، أو خفض السوقيات، أو تشريد السكان، أو تدمير الجسور، طبقة من المخاطر إلى هيكل يتحمل بالفعل وزن أزمة طويلة.

تُثقل صدمة الطاقة العالمية مباشرة على لبنان من خلال التضخم المستورد وارتفاع تكلفة المعيشة

وتبين الصحف الصادرة في 27 آذار/مارس 2026 أيضا أن الاقتصاد اللبناني لا يمكن فهمه بدون بيئة الطاقة العالمية. وتلخص أناهار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، هذه العلاقة بوضوح شديد بشرح أن زيادة سعر النفط بمقدار 10 دولارات تزيد التضخم بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وأن برميلا قدره 100 دولار يدفع التضخم إلى ما يتجاوز 3.5 في المائة. وتضيف الصحيفة اليومية أن أسعار البنزين قد ارتفعت بالفعل بنسبة 33 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا التحليل يستهدف جزئياً أرصدة الولايات المتحدة والأرصدة الدولية، إلا أن للبنان، وهو اقتصاد مستورد، وحساس بأسعار الوقود ومعرض للتضخم المنتقل من الخارج.

وبالنسبة لبلد مثل لبنان، فإن نمو النفط له أثر متسلسل. وهو يزيد تكلفة النقل، والتوزيع، والإنتاج الزراعي، وتكاليف المولدات الكهربائية، والغاز المحلي، وفي نهاية المطاف، ثمن معظم السلع. وهذه الآلية هي بالتحديد ما يصفه العيد العربي في 27 آذار/مارس 2026 عندما يربط زيادة الوقود بالتكلفة الإجمالية للزيادة في المعيشة. The newspaper does not only provide a photograph of prices. وهو يبين كيف تتحول الحرب الإقليمية إلى تضخم مستورد في بلد مستنفد بالفعل.

وتوسع أناهار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، الإطار بالإشارة إلى أن الزيادة في النفط لا تقتصر على التضخم. كما أنه يحد من النشاط الاقتصادي ويقلل الاستهلاك ويغذي الضغط السياسي لإنهاء الحرب. The newspaper notes that rising gasoline prices can reduce consumer spending by tens of billions of dollars a year in large economies, which ultimately affects employment and government popularity. وهذا التعليل، الذي ينتقل إلى لبنان، يتخذ شكلا أكثر حدة. In a survival economy, the slightest contraction in consumption is immediately felt in businesses, services and family incomes.

ولذلك فإن مسألة الطاقة ليست مجردة. إنه في قلب ضغط لبنان إن الحرب حول إيران تؤثر على أسواق النفط والتوقعات المالية والطرق التجارية. وما زال لبنان، الذي لا يسيطر على أسعار النفط أو القرارات الجيوسياسية الرئيسية، يعاني من الأثر الكامل. ويتحول اعتمادها على الطاقة إلى اعتماد تضخمي. وهذا التبعية تؤثر على الأسر أولاً

وتكشف الحرب أيضا عن اندماج لبنان في اقتصاد إقليمي وعالمي غير مستقر بشكل متزايد

وتظهر المواد الاقتصادية لهذا اليوم أخيرا أن الأزمة اللبنانية أصبحت أكثر زعزعة للاستقرار. ويوضح " العيد العربي " المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 أن الاقتصادات الآسيوية الناشئة، باستثناء الصين، تدفع بالفعل ثمن الحرب بسبب اعتمادها على إمدادات الطاقة من الخليج وإيران. وهكذا تبرز الصحيفة أثراً معدياً عالمياً. وعندما تتعرض الطاقة للخطر في المنطقة، فإنها ليست فقط البلدان المجاورة المتضررة. وتتوقف السلاسل الصناعية والأسواق والبلدان البعيدة أيضا على هذه التدفقات.

وذهبت أناهار في 27 آذار/مارس 2026 إلى أبعد من ذلك بالتشديد على أن الحرب تهدد أيضا ممرات طريق الحرير الصيني. The daily describes Iran as an essential geographical, financial and commercial node for Beijing. وهذه النقطة مهمة بالنسبة للبنان، ليس لأنها ستكون محور هذا الهيكل، وإنما لأنها تعاني من الآثار غير المباشرة. عندما تضعف طرق الطاقة والتجارة، تصبح الاقتصادات المتاخمة أو الهشّة بالفعل أكثر عرضة للتأخيرات، وزيادات التكاليف، وعدم التيقن اللوجستي، والمبادلات بين القوى الرئيسية.

كما يشير العرب الجاد المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 إلى أن الحلفاء الآسيويين في واشنطن، مثل سيول، يخشون الانعكاسات الجيوسياسية للحرب وارتفاع التأثير الصيني. وتؤكد هذه الملاحظة أن النزاع الإيراني لا يقتصر على المواجهة المحلية. وهو يعطل الطاقة والحسابات المالية والاستراتيجية في عدة قارات. بالنسبة للبنان، هذا يعني شيء بسيط ولكن ثقيل. فاقتصادها لا يعاني من ضعفه فحسب، بل أيضا من بيئة دولية أصبحت أكثر استقرارا، حيث يمكن أن تتغير الأسعار والتدفقات والمبادلات بسرعة كبيرة.

ويثقل هذا الاندماج في عالم غير مستقر أيضا آفاق الانتعاش. ويحتاج اقتصاد مثل لبنان إلى الوضوح والاستثمار والاستقرار الإقليمي وتكاليف الطاقة المستدامة والثقة. The newspapers of 27 March 2026 describe the contrary. وهي تظهر الأسواق العصبية، وأسعار النفط تحت الضغط، وتهدد الطرق التجارية، والجهات الفاعلة الدولية التي أوقفت عن اختيارات واشنطن وطهران وإسرائيل. وليس للبنان أي سيطرة على أي من هذه البارامترات، ولكنه يحمل مشروع القانون.

اقتصاد اليوم هو اقتصاد البلد الذي يحاول أن يصمد، دون أن يكون لديه حتى الآن مصيدة حقيقية للصدمة الهيكلية

وبالتالي، فإن ما يبرز من جميع البنود هو صورة الاقتصاد الذي يحمل أكثر مما يسترد. ويظهر العربي الجاديد، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، أن السكان يصابون بارتفاع الأسعار والضغوط الغذائية والحرب التي تقلل من بقاء الأسر المعيشية. Ad Diyar of 27 March 2026 and government statements relayed in the press indicate that the executive is at least trying to reassure on stocks, a sign that it is seeking to prevent a shift to a terror economy. إن أناهار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، يربط الأزمة اللبنانية بصدمة النفط العالمية والمنطق التضخمي الذي أحدثته الحرب. وأخيراً، يشير " القديس العربي " في 27 آذار/مارس 2026، من خلال السجل الإنساني، إلى أن المعونة الخارجية لا تزال لا غنى عنها لدعم مجتمع مشرد وهش.

ولا تسمح المواد الاقتصادية المتاحة في الصحف الصادرة في 27 آذار/مارس 2026 بعد ببناء قسم يركز على نتائج الأعمال التجارية اللبنانية، أو تصنيفات مفصلة، أو مؤشرات كاملة للاقتصاد الكلي. ومن ناحية أخرى، فإنه يسمح برسم خط واضح. ويشهد الاقتصاد اللبناني الآن صدمة ثلاثية. A war shock on infrastructure, displacement and trust. صدمة الأسعار على الوقود والسلع الأساسية والقدرة الشرائية. An external shock related to the war against Iran, oil tensions and instability on world trade routes.

وفي هذا المشهد، لم تعد الأولوية بعد في الانتعاش. إنها الزي صيانة المخزونات. صيانة الأسر المعيشية صيانة الدوائر الأساسية :: الإبقاء على البلد الذي يصرف أموالا في حرب إقليمية مع احتياطات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية جارية بالفعل.

الثقافة: إن اختفاء أحمد كعبور يهيمن على المشهد الثقافي ويعيد إحياء ذكرى أغنية لبنانية مربوطة وشعبية وعبر الأجيال

إن وفاة أحمد كعبور تفرض نفسها كحدث ثقافي رئيسي في اليوم في الصحافة العربية واللبنانية

In the newspapers of 27 March 2026, culture was largely dominated by the same event, the death of Ahmad Kaabour at the age of 69. This disappearance structures the cultural coverage of several daily newspapers and gives rise to a series of texts that go beyond the obituary announcement to reconstruct an artistic, political and emotional trajectory. (أناهار) في 27 آذار/مارس 2026 يعلن اختفاء الفنان بتذكيره بأنه كان مغني « أوناديكوم »، صيغة كافية لرسم مكانه فوراً في المخيلة العربية الجماعية. الصحيفة لا تعرض فقط فقدان مغني He reports the disappearance of a voice associated with a precise historical sequence, that of committed sing, the Palestinian cause, the Lebanon war and a culture of resistance through music.

The Al Quds Al Arabi of 27 March 2026 develops this framework by talking about the death of the Lebanese singer Ahmad Kaabour) and recalled that he remained bound, in public memory, to his committed songs. The daily emphasizes the role of « Ounadikom » as an emblematic title, but it also highlights the relationship between sing, political commitment and the wider Arab scene. وهذا الاختيار هام. It shows that Kaabour is not only a Lebanese cultural heritage. كما أنها تعود إلى ذاكرة عبر وطنية، مبنية بين بيروت وفلسطين والحيز العربي للمبتدئين.

(العربي الجاديد) من 27 آذار/مارس 2026 أخذ هذه الفكرة بدعوته (أحمد كابور)، أي مؤلف وأغنية مخطوبة وتصر الصحيفة على أن وفاته تدل على اختفاء أحد أكثر الأصوات شهرة في هذا التيار. ولا تقتصر المعاملة على الإشادة. إنه يربط عمله بوظيفة صُنعية وتاريخية الاغنية الملتزمة لا تُعرض كجين موسيقي بسيط It appears as a tool for mobilization, consciousness and transmission.

On 27 March 2026, Al Liwa, for his part, insists on the age of the artist, 69, and on the reputation of his patriotic and committed songs. وتبرز الصحيفة اليومية تعايش عدة سجلات في كابور. وهناك سجل وطني مرتبط بلبنان. وهناك السجل العربي الذي يحمله فلسطين والتضامن الإقليمي. و هناك السجل الشعبي للمغنية التي تم التعرف عليها خارج الدوائر العسكرية

أما الأخبار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، فيعطي هذا الاختفاء عمقاً عاطفياً خاصاً بكتابة أن ليلة أطفال لبنان وفلسطين قد غادرت. المعادلة قوية يُظهر أنّ ذاكرة (كابور) ليست مجرّد مرجع للبالغين المسيّسين. It also affects child, sentimental education, family and school transmission, as well as a form of collective bidness that coexists with the serious tone of the committed song.

The place given to this disappearance in several titles therefore confirms a key point. وثقافة اليوم ليست متفرقة. وهو يركز على شخص فريد يمثل وفاته نقطة اجتماع بين الذاكرة اللبنانية والالتزام العربي والتراث الموسيقي والعاطفة الجماعية. وهذا التقارب يعطي القسم الثقافي تماسكه.

أحمد كابور يُقدّم كصوت للأغنية المُلتزمة، ولكن أيضاً كشكل من أشكال الذاكرة الشعبية

معظم الصحف لا تتذكّر اسم (كابور) أو عنوانه الأكثر شهرة إنهم يحاولون تحديد ما قصده بالضبط (أناهار) من 27 آذار/مارس 2026، يربط إسمه مباشرة بـ (أوناديكوم)، ويشدد على قوة هذا التحديد. وفي بعض الفنانين، يهيمن العمل بقوة بحيث ينتهي به الأمر بتلخيص الشخص. وهنا، تعني هذه الرابطة أن كابور لا يمكن فصله عن أغنية تكاد تصبح شعارا سياسيا وعاطفيا، تؤول من جيل إلى جيل.

كما أصر " القديس العربي " في 27 آذار/مارس 2026 على هذه الأغنية، ولكن اليومية تسعى إلى وضع المغني في مشهد أوسع للثقافة العربية. ويُظهر أن سمعته لا تستند إلى عنوان فحسب، بل إلى موقف فني متماسك، وموقف موسيقي جعل المشهد مكاناً للتعبير عن أسباب جماعية. This presentation avoids the frfall of pure nostalgia. تذكّر بأن مشاهير (كابور) بُنيت في وقت تولّت فيه الأغنية مهمة اجتماعية وسياسية مباشرة أكثر من اليوم

ويعمق " العيد العربي " في 27 آذار/مارس 2026 هذه القراءة بجعل " كابور " أحد أوضح مداخل الأغنية الملتزمة. The paper suggests, in a hollow, that with his disappearance he is also a whole model of creation that moves further away, that of music directly linked to collective struggles, political speech and an immediate relationship between artist and people. هذه الفكرة تعطي موت كابور أهمية تاريخية وهو لا يجعلها مجرد خسارة لشخص ما، بل هي نوع من الوجود الثقافي.

ويضيف الأخبار، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، بعدا آخر يشير إلى " ليلة أطفال لبنان وفلسطين " . وهذا التعبير يحرك قراءة الالتزام بالذاكرة الحميمة. تشير إلى أن أغاني (كابور) ترافق الأطفال والمدارس والمنازل والمخيمات والمنفيين ولذلك فإن مرجعه يقع في تقاطع السياسة والمعرفة. He spoke of national causes, but he did it with melodies and words that found place in the ordinary life of thousands of families.

والشارق، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، الذي يعلن عقد الجنازة في دار الفاتو بعد ظهيرة الصلاة، يعطي هذه الذكرى شكلا شعائريا وجماعيا. المقطع من المشهد الموسيقي إلى مسرح الجنازة يعكس تحولاً كلاسيكياً لكنه مهم من الفنان إلى شخصية التراث ولم تعد الثقافة معبرا عنها هنا فقط في العمل. It also goes through the rites of departure, public recognition and the place given to the disappeared in the symbolic spaces of the country.

وهكذا، فإن صحافة اليوم تبني صورة كاملة جدا من كابور. وهو مغني ورمز وذاكرة وتراث. إنها تعود للأغنية الملتزمة ولكن أيضاً للثقافة الشعبية وهو شخصية لبنانية، ولكنه أيضاً عربية. وهو رجل مسرح ورجل إرسال

مركزية « أوناديكوم » تظهر القوة الدائمة لأغنية أصبحت علامة تاريخية وعاطفية

العنوان الذي يعود بأشد الإصرار في الصحافة هو « أوناديكوم » هذه العودة لا علاقة لها بالفساد يظهر أن بعض الأغاني لا تبقى فقط في محفوظات الموسيقى وهي تصبح نقاط مرجعية للذاكرة الجماعية. An Annahar of 27 March 2026 immediately identifies Kaabour with this title. والقلعة العربية في 27 آذار/مارس 2026 هي نفسها. وهذا التكرار لإحدى الصحف إلى صحيفة أخرى يتحدث عن الكثافة الرمزية للعمل. إنها معروفة بدون تفسير طويل استفزازه كافي لتفعيل عالم كامل من الذكريات والإشارات

قوة « أونديكام » تكمن في عدة عناصر أولا، إدراجه في القضية الفلسطينية، مما يعطيه أهمية سياسية دائمة. ثمّ وصوله الموسيقي، الذي سمح له بالتعميم على نطاق واسع. وأخيراً، قدرته على التعبير عن الألم والنداء والأمل بلغة بسيطة وذكية. الصحافة لا تشرح دائماً هذه الأبعاد الثلاثة، لكنها تقترحها من قبل المكان المعطى للأغنية بكل تحية تقريباً. وعندما يصبح العنوان هو الطريق المختصر المطلوب من الفنان، يعني أنه تجاوز حالة النجاح ليصبح علامة تاريخية.

الأخبار المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، عن طريق إشراك كابور مع أطفال لبنان وفلسطين، يوحي بأن أغاني الفنان لم تعمم فقط في أماكن عسكرية. They lived in homes, in family memory and in intergenerational transmissions. هذا هو بالضبط ما يحول أغنية ملتزمة إلى تراث شعبي. ولم تعد مرتبطة فقط بسياق الإنتاج. تصبح مادة للاستمرارية العاطفية بين الأجيال

(آل ليوا) المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، مُذكّراً بأغاني (كابور) الوطنية والأغاني المُلتزمة، ووسعت هذه القراءة. « أونديكام » ليست قمة معزولة It is part of a collection of works in which patriotic, national and activist respond. This makes it possible to avoid the reduction of Kaabour to a single title, even if this title remains the main entrance to public memory.

In contemporary Arab culture, few songs retain such a powerful reminder. والوجود المستمر لـ (أوناديكوم) في الصحافة بتاريخ 27 آذار/مارس 2026 يبين أن العمل ما زال يشكل نقطة تجمع رمزية، حتى مع مرور المنطقة عبر سلسلة جديدة من الحروب والتشريد والاستقطاب. ذاكرة الأغنيه تتفاعل مع الحاضر

الجنازة والثناء والغطاء الشامل للصحف كرس كعبور كرقم تراث لبناني

Another clear feature of the March 27, 2026 newspapers is the immediate transformation of the disappearance into a heritage moment. يعلن الشارق المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 أن جنازة أحمد كعبور ستقام في در الفا بعد ظهيرة الصلاة. هذه التفاصيل، من الواضح أنها عملية، لها في الواقع أهمية رمزية قوية. لقد قام بتسجيل خروج المغني في مكان ديني و مدني و وطني وهو يعطي شكلا عاما ومؤسسيا للإشادة.

وتشارك أناهار، في 27 آذار/مارس 2026، برصانة لقبه، في هذا المبنى نفسه للتراث. عن طريق تسميته مباشرة بـ »مغني أوناديكوم » يحدد اليوم الصيغة التي سيدخل بها الذاكرة الجماعية لليوم الصحافة تلعب دوراً غير منطقي هنا وهي تقرر الكلمات التي يمكن بواسطتها ذكر الفنان وإحالته وموجزه في التاريخ الثقافي.

ويضيف القديس العربي، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، والعربي الجداد، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، بعدا عربيا لهذا التراث. الأول يؤكد الفنان اللبناني للأغاني الملتزمة الثاني على واحد من الأصوات الرئيسية في هذا السجل وتظهر هاتان الصحيفتان اليوميتان معا أن كابور ليس مبتلا في لبنان فحسب. ويُعترف به في مساحة ثقافية عربية أكبر، حيث يظل اسمه مرتبطاً بلحظة من الاختناق السياسي والعلاقة بين الفن والقضية الجماعية.

ويعطي الخلبر، المؤرخ 27 آذار/مارس 2026، هذا الثناء نبرة أكثر عاطفة وتطرفا. إن صيغة " ليل الأطفال في لبنان وفلسطين " تجسد المفقودين في ذاكرة مناقصة، ولكن أيضا في خيال من الصدق. الصحيفة لا تتحدث فقط عن مغني مشهور وهو يتحدث عن وجود محلي مألوف تقريباً يؤثر اختفائه على مجتمع واسع جداً من الذاكرة.

هذه التغطية الشاملة ضرورية It means that the cultural event is not locked in a single political or editorial line. وتتفق الصحف المختلفة جدا على أهمية كابور والطابع الرئيسي لاختفائه. وكثيراً ما يكون هذا النوع من التقارب الذي يشير إلى دخول رقم إلى التراث المشترك. الفنان لا ينتمي إلى معسكر أو جمهور معين. ويصبح سمة مشتركة للذاكرة الوطنية والعربية.

The cultural scene of the day remains dominated by the memorial register more than by the event news

The cultural material available in the newspapers of 27 March 2026 clearly shows a domination of the memorial register. فالأنباء الثقافية غير منظمة في ذلك اليوم بمعارض أو حفلات موسيقية أو نشرات أدبية ذات حجم مماثل. ويكاد يستوعبها تماما اختفاء أحمد كابور. وهذا لا يقلل من ثروة القسم. بل على العكس من ذلك، فهو يمنحه وحدة قوية. وتظهر الثقافة كمساحة يعلق فيها البلد وعدة صحف عربية لحظة ضوضاء الحرب للعودة إلى مستوى الخلق والذاكرة والالتزام.

Annahar, Al Quds Al Arabi, Al Arabi Al Jadid, Al Liwa everybody does it with its tone. (آناهار) تفضّل الاعتراف الفوري من العمل الرئيسي ويسلط القديس العربي الضوء على البعد العربي والملتزم. (العربي الجاديد) يضع (كابور) في تاريخ الأغنية المقاتلة ويبرز الليوا الأخضر الذاكرة العاطفية والجيلية. ويشير الشق إلى طقوس الإشادة وترجمتها العامة.

معاً، هذه العلاجات تشكل صورة كثيفة أحمد كابور يظهر هناك كفنان عمل جعل الصلة بين الأغاني والقضية والطفولة والذاكرة والأمة ويكشف اختفائها أيضاً عن عدم وجود إنتاج ثقافي اتحادي قادر على احتلال مكان مماثل في الفضاء العام. ربما هذا واحد من دروس هذا الغلاف ثقافة جيلها الملتزمة تركت أثراً عميقاً أن إختفاءها نفسه يصبح حدثاً سياسياً وعاطفياً وإرثياً

ولذلك فإن الفرع الثقافي المؤرخ 27 آذار/مارس 2026 أقل من جدول أعمال ذاكرة فعلية. وهو يبين كيف أن البلد والعديد من الصحف العربية يتذكران معاً صوت يضع الموسيقى في خدمة خطاب جماعي.