إسرائيل العظمى: الرياض وأنقرة

التوتر خارج غزة ولبنان

إن التوترات بين إسرائيل وتركيا وعدة بلدان عربية تأخذ بُعدا جديدا لأن الخطابات بشأن » إسرائيل العظيمة » مختلطة في الحروب الجارية في غزة ولبنان وسوريا وحول إيران. ولم يعد الخلاف يقتصر على البيانات المعتادة بشأن التسوية في الضفة الغربية. وهو يؤثر الآن على نظرة العواصم العربية وأنقرة إلى مشروع إسرائيلي أوسع نطاقا، يقوم على التفوق العسكري، وتوسيع مناطق السيطرة، والتطبيع التدريجي للإضرابات خارج الحدود المعترف بها.

وتتابع المملكة العربية السعودية هذا التطور باهتمام خاص. لقد أدان الرياض بالفعل كلمات بنجامين نتنياهو على رؤية لـ »إسرائيل العظيمة » كتحد خطير للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. ثم أصدرت عدة بلدان عربية وإسلامية بياناً مشتركاً يدين هذه التصريحات باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وسيادة الدولة والاستقرار الإقليمي. وتبين هذه الاستجابة الجماعية أن المناقشة تجاوزت الإطار الفلسطيني.

وتعتمد تركيا أيضا خطا صعبا بشكل متزايد. وادعى الرئيس ريب طيب إردوغان أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان قد بلغت مستوى يهدد الأمن التركي أيضا. وتتهم أنقرة إسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار المناطق المجاورة، من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى ليفانت، وتحويل عملياتها العسكرية إلى مذهب إقليمي. وقد أوقفت تركيا بالفعل تجارتها مع إسرائيل ودعت إلى اتخاذ تدابير قضائية دولية.

عودة خوف قديم

مصطلح « إسرائيل العظيمة » لا يشير دائماً إلى جدول أعمال رسمي واضح. وهو يعمم في الخطابات السياسية أو الدينية أو العسكرية أو الإعلامية. ولكن في السياق الحالي، ترد في البلدان العربية كأحد أعراض الانجراف التوسعي. إن تعليقات المسؤولين الإسرائيليين على الضفة الغربية أو غزة أو لبنان أو سوريا تعطي هذا القلق ذريعة ملموسة. العواصم العربية لم تعد راضية لرؤية الاستفزاز اللفظي وقد قرأوا توجها محتملا للتوازن الإقليمي للقوة.

يتم تفسير رد الفعل السعودي من خلال هذه القراءة. ولا يزال الرياض ملتزما بالتوصل إلى حل سياسي يشمل دولة فلسطينية. ولا تزال المملكة تربط كل التطبيع مع إسرائيل بضمانات بشأن القضية الفلسطينية. فالبيانات بشأن » إسرائيل العظيمة » ، وتوسيع المستوطنات، والمشاريع في منطقة E1، والبيانات الصادرة عن الوزراء الإسرائيليين المعارضين لدولة فلسطينية تجعل هذه المعادلة مستحيلة تقريبا. كما أنها تعرض المملكة العربية السعودية لضغوط داخلية وعربية وإسلامية إذا بدت متسامحة في مواجهة خطاب يُنظر إليه على أنه ضم.

وتتابع الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وقطر وبلدان عربية أخرى نفس التسلسل مع قيودها. وقد وقع البعض اتفاقات مع إسرائيل. ويحتفظ آخرون بقنوات أمنية أو دبلوماسية. لكن الجميع يعلم أن الخطاب التوسعي الإسرائيلي يلمس خط أحمر وهي لا تهدد الفلسطينيين فحسب. وهو يثير مسألة سيادة الدول المجاورة، واستقرار الحدود، وإمكانية السلام الإقليمي على أساس شيء غير الهيمنة العسكرية.

المملكة العربية السعودية بين الحزم والواقعية

ووفقًا لمصادر مطلعة نقلتها الصحافة اللبنانية، فإن الموقف السعودي تجاه حزب الله وأسلحته كان، قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، يتسم بحزم واضح. ورفض الرياض أي صيغة توفيقية وانتقد قائد الجيش اللبناني، الجنرال رودولف حيكال، لعدم تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتحديد الأسلحة. ولا يزال نزع سلاح حزب الله أولوية لا لبس فيها.

وقد غيرت الحرب الإقليمية هذا النهج دون تغيير الهدف النهائي. وتشير المصادر نفسها إلى أن الجانب السعودي يتحدث الآن عن نهج أكثر واقعية لإدارة القضايا. ولا يزال نزع السلاح في حزب الله على رأس جدول الأعمال، ولكن الرياض سيأخذ مزيدا من الاعتبار الأرصدة التي أوجدتها الحرب، ومرونة إيران، وتصاعد العدوان الإسرائيلي. هذه الشريحة لا تعني الدعم السعودي لحزب الله. بل إنه يعكس إعادة تقييم توقيت المواجهة المباشرة ووسائلها وتكلفتها السياسية.

ومن شأن عاملين أن يفسرا هذا التغيير. الأول هو قدرة إيران على الصمود ولم تقلل الحرب من طهران إلى الدور الضعيف الذي يأمله البعض. وعلى العكس من ذلك، فقد أظهرت قدرتها على الوقوف في مواجهة إقليمية، وعلى فرض لبنان كمسألة تفاوضية، وعلى الاحتفاظ بقوّة من الإزعاج العسكري. والعامل الثاني هو التصعيد الإسرائيلي. فالهجمات في لبنان، والتهديدات الموجهة ضد سوريا، والخطب عن الاستعمار، والإشارات إلى » إسرائيل العظيمة » تثير القلق العواصم العربية التي لا تريد إسرائيل أن تحول التفوق العسكري إلى خريطة إقليمية أعيد تصميمها.

وبالنسبة لالرياض، فإن هذا التطور المزدوج يخلق صعوبة. ويمكن تفسير الكثير من الضغط على حزب الله، في وقت تضاعف فيه إسرائيل ضربات في لبنان، على أنه مواءم مع الأهداف الإسرائيلية. ومن شأن توخي قدر كبير من المرونة تجاه حزب الله أن يضعف الخط السعودي على سيادة الدولة اللبنانية واحتكار الأسلحة. ولذلك، فإن ما يسمى بالنهج الواقعي هو الحفاظ على هدف نزع السلاح، مع تجنب جعله أمرا قضائيا فوريا يتجاهل الحرب، ومكان إيران، وتطرف الخطاب الإسرائيلي.

أنقرة ترى تهديدا مباشرا

وتعرب تركيا عن قلقها بشكل أبرز. إن إردوغان تتهم إسرائيل بأن تهدد ليس غزة ولبنان فحسب، بل أيضا سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط والمصالح التركية. وبالنسبة لأنقرة، تؤكد العمليات الإسرائيلية عبر الحدود الفلسطينية استراتيجية إسقاطية يمكن أن تعبر في نهاية المطاف مناطق النفوذ التركي. سوريا هي أكثر نقطة الاحتكاك وضوحا هنا وتحافظ تركيا على مصالح أمنية وعسكرية وسياسية هامة.

كما أن القلق التركي يتجاوز سوريا. وتنظر أنقرة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وقبرص، وطرق الطاقة والأرصدة البحرية. ويمكن تفسير أي تمديد للوجود العسكري الإسرائيلي أو أي مبدأ من مبادئ الإضراب الوقائي الإقليمي على أنه تهديد غير مباشر لتركيا. ولذلك، فإن إردوغان يعرض العمليات الإسرائيلية بوصفها خطرا عالميا، ليس فقط كمنازعة عربية إسرائيلية. وتهدف هذه الصياغة إلى تدويل المشكلة وتعبئة البلدان التي تخشى زعزعة الاستقرار الدائم لللافنت.

وزادت أيضا التوترات الشفوية بين أنقرة وتل أبيب. ويتهم المسؤولون الأتراك نتنياهو بتحويل الانتباه عن التهم الموجهة ضد إسرائيل في غزة ولبنان. مسؤولون إسرائيليون يستجيبون من خلال تنكر المواقف التركية وربط أنقرة بالحركات الفلسطينية إن العلاقة الثنائية، التي أضعفت بالفعل من غزة، أصبحت الآن جزءا من سياسة المواجهة السياسية. ولم تعد تركيا تدافع عن الفلسطينيين فحسب. وهي تمثل نفسها دولة مهددة بمسار إسرائيلي إقليمي.

الشرق الأوسط الجديد 2006

الأزمة الحالية تُعيد تنشيط مفترق قديم. في عام 2006، خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله، تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عن « آلام ولادة شرق أوسط جديد ». وقد لقيت هذه الصيغة استقبالا سيئا للغاية في لبنان وفي العالم العربي. وأعطت انطباعا بأن تدمير لبنان قد تم قبوله كخطوة ضرورية نحو نظام إقليمي ترغب فيه واشنطن وتل أبيب.

خلف هذا التعبير كان رؤية استراتيجية. إن الشرق الأوسط الجديد ينبغي أن يضعف الأطراف المسلحة المعادية لإسرائيل، ويقلل من نفوذها الإيراني، ويعزز الحلفاء العرب في الولايات المتحدة ويمهد الطريق لتطبيعها على نطاق أوسع. وفي هذه القراءة، كان لبنان مسرحا رئيسيا. كان لا بد من كسر حزب الله عسكريًا أو سياسيًا. وكان هزيمة المقاومة اللبنانية هي فتح مرحلة إقليمية جديدة. لم تسفر حرب عام 2006 عن هذه النتيجة. وبدلا من ذلك، عزز الاتحاد الوزن السياسي لحزب الله في لبنان وزاد من حذر عدة نظم عربية.

وبعد عشرين عاما، تغيرت المفردات، لكن الشواغل لا تزال قريبة. وتشهد البلدان العربية إعادة ظهور منطق إعادة التكوين الإقليمي بالقوة. « الشرق الأوسط الجديد » لم يعد يقوده الخطاب الأمريكي فقط وهو يتجلى في تكرار الإضرابات، وتفتت الأماكن الفلسطينية، واقتحام لبنان وسوريا، ومشاريع الاستيطان، والمناقشات الإسرائيلية بشأن السيادة الموسعة. إن العواصم العربية تعتبرها سابقة: إذا استطاعت السلطة أن تفرض خريطة جديدة بالحرب، فلا يبدو أن أي حدود محمية تماما.

البلدان العربية تواجه معادلة غير مستقرة

وتواجه البلدان العربية معادلة صعبة. يريدون احتواء إيران والحد من نفوذ حلفائها، بما في ذلك حزب الله. كما أنهم يريدون منع إسرائيل من تحويل هذه المواجهة إلى سيطرة إقليمية غير محدودة. وهذا الشرط المزدوج يخلق تناقضات. وشهدت عواصم عديدة على مدى سنوات ضعف حزب الله كهدف يتفق مع مصالحها. ولكن عندما يكون الهجوم الإسرائيلي مصحوباً بالتدمير في لبنان، والتهديدات التي تتهدد سوريا والتحدث عن » إسرائيل العظيمة » ، تتغير الحسابات.

وتوضح المملكة العربية السعودية هذا التوتر. الرياض ليس قريب من حزب الله. إن المملكة لا تتخلى عن فكرة أن الأسلحة غير الحكومية تضعف لبنان وتخلق قلعة إيرانية. ولكن يبدو الآن أنه يضع في اعتباره خطراً آخر: يتمثل في سعي إسرائيلي، تحت ستار الأمن، لتغيير الأرصدة الإقليمية بطريقة دائمة. ومن هذا المنظور، لم يعد السؤال مجرد كيفية الحد من التأثير الإيراني. وتدرك أيضا كيفية منع إسرائيل من استخدام الحرب ضد إيران وحلفائها لفرض هيكلها الإقليمي.

وتحظى مصر والأردن بقراءة مماثلة، حتى وإن كانا يعبران عنها بشكل مختلف. ولها معاهدات سلام مع إسرائيل، ولكنها تشعر بالقلق إزاء أي خطط للتشريد الفلسطيني أو الضم الفعلي للحدود أو إعادة تحديدها. ويؤثر الخطاب المتعلق بـ » إسرائيل العظيمة » تأثيرا مباشرا على هذين البلدين، إذ يعيد تأكيد الخوف من نقل السكان وتحدي الأرصدة الناجمة عن الحروب العربية – الإسرائيلية. إدانتهم لكلمات نتنياهو جزء من هذا القلق.

التوحيد العربي تحت الضغط

كما أن خطاب » إسرائيل العظيمة » يضعف اتفاقات التطبيع. وكانت اتفاقات أبراهام تستند إلى فكرة أن التكامل الإقليمي لإسرائيل يمكن أن يولد فوائد اقتصادية وتكنولوجية وأمنية. غير أن هذا المنطق يقتضي أن تظل القضية الفلسطينية مشمولة، وأن المنطقة لا ينبغي أن تدخل في سلسلة من الحروب. وقد أدت الحرب في غزة، والعمليات في لبنان، والتوترات مع إيران، والبيانات الضمية إلى تقويض هذه القاعدة السياسية.

وبالنسبة للبلدان التي تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، تزداد تكلفة الصور. وأصبح من الأصعب تبرير العلاقات المفتوحة مع حكومة إسرائيلية يرفض وزراءها دولة فلسطينية وينفذون مشاريع الاستيطان. وبالنسبة للبلدان التي لم توحد، ولا سيما المملكة العربية السعودية، يبدو أن الانتقال إلى اتفاق ما قد تأخر. ولا يستطيع الرياض أن يوقع تطبيعا تاريخيا عندما يرى الرأي العربي صورا للدمار في غزة ولبنان والضفة الغربية، ويسمع عن » إسرائيل العظيمة » .

ومن ثم، فإن القضية الفلسطينية تستعيد دورا محوريا. لم يعد مجرد سجل أخلاقي أو تاريخي. لقد عاد إلى كونه قفل استراتيجي وأكد المسؤولون السعوديون من جديد أنه لن يكون من الممكن التطبيع بدون منظور حكومي فلسطيني ذي مصداقية. على أي حال، مشاريع مثل E1، تعليقات وبيانات Smotrich على رؤية « عظيم إسرائيل » أغلقت بالضبط هذا الأفق. ثم تصبح الصلة بين الاستعمار والتطبيع مباشرة.

لبنان كاختبار إقليمي

وقد أصبح لبنان اختبارا لهذه المرحلة الجديدة. وتدعي إسرائيل أنها تريد تحييد حزب الله. وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى ترتيب يتجنب نشوب حرب إقليمية أوسع. وترغب إيران في إبقاء لبنان في مجال الاتفاق الإقليمي. وترغب البلدان العربية في الحد من حزب الله، ولكنها لا تريد تدميرا إسرائيليا غير محدود للبنان. وهذا التحلل يجعل الأزمة اللبنانية أوسع من الصراع الحدودي.

ويظهر الموقف السعودي الذي أوردته الصحافة اللبنانية هذا التحول. قبل الحرب، قيل أن الرياض وضع الأولوية على الحزم ضد أسلحة حزب الله. بعد الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران وظهور خطاب « إسرائيل العظيم » المملكة ستتحدث أكثر عن الواقعية. هذه الكلمة لا تصلح أي شيء لكنها تشير إلى تغيير في الطريقة. ويسلم بأن نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يُعامل على أنه مجرد طلب إداري إلى الجيش اللبناني، لا سيما عندما يواصل الجيش الإسرائيلي ضرب الأراضي اللبنانية.

الجنرال (رودولف هيكال) يجد نفسه في هذه القراءة في قلب توقعات متناقضة بعض الشركاء الأجانب يريدون من الجيش تنفيذ قرارات الحكومة بشأن الأسلحة ولكن الجيش لا يمكن أن يصبح أداة لجدول أعمال ينظر إليه على أنه يخدم الإضرابات الإسرائيلية. ويجب أن تحافظ على تماسكها وتتجنب المواجهة الداخلية وتحافظ على شرعيتها الوطنية. والواقعية التي ذكرتها المصادر السعودية ترجع أيضا إلى هذا القيد: لا يمكن فرض سياسة لبنانية دائمة بموجب أمر قضائي خارجي في إطار القصف الإسرائيلي.

منطقة بين هيجمتين خائفتين

وتكشف الأزمة عن قلق أعمق في العالم العربي، ألا وهو الإمساك بين مشروعين للطاقة. ومن جهة، بنت إيران شبكة تحالف مسلحة من لبنان إلى اليمن، عبر العراق وسوريا. ومن جهة أخرى، تؤكد إسرائيل على التفوق العسكري المتزايد الهجوم، مع شن هجمات على عدة مسارح، ونشر خطابات عن السيادة على نطاق واسع بين بعض المسؤولين. وتسعى البلدان العربية إلى تجنب أن تكون المنطقة المجابهة لهذين المنطقين.

وترغب المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن في نظام إقليمي مستقر. إنهم لا يريدون الهيمنة الإيرانية من خلال الميليشيات بالوكالة، ولا الهيمنة الإسرائيلية من خلال الضربات والضم. ومن الصعب تحمل هذا الموقف لأن الأزمات تتقدم بسرعة أكبر من الأطر الدبلوماسية. كل إضراب في لبنان، كل طائرة يمنية بلا طيار، كل صاروخ إيراني، كل مشروع مستعمرة وكل بيان على « إسرائيل العظيمة » يخفض مساحة الحل الوسط.

وتركيا، من جانبها، تعتبر نفسها قوة إقليمية قادرة على تحدي هذه الدينامية. وهي ترفض فكرة إصدار أمر تأمر به إسرائيل وتدعمه الولايات المتحدة. كما يسعى إلى الحفاظ على مصالحه في سوريا والبحر الأبيض المتوسط والعالم الإسلامي. ولذلك فإن معارضته لإسرائيل هي إيديولوجية ودبلوماسية واستراتيجية. إنه يعطي أنقرة دوراً خاصاً في تحدي « الشرق الأوسط الجديد » الذي تود بعض الجهات الفاعلة فرضه.

خطاب له عواقب

الكلمات عن « إسرائيل عظيم » ليست مجرد كلمات وهي تنتج آثارا دبلوماسية. وهي تجمع بين البلدان العربية التي ليس لها دائما نفس المواقف. فهي تعطي المملكة العربية السعودية دافعاً لتقوية خطها العام ضد إسرائيل. إنهم يعززون تنكر تركيا لتهديد إقليمي وهي تعقد التوحيد. وهي تقلل هامش الحكومات العربية الراغبة في التعاون مع إسرائيل مع الحفاظ على شرعيتها الداخلية.

كما أنها تؤثر على القضية اللبنانية. وكلما زادت إسرائيل توسعا، فإن الطلب على نزع سلاح حزب الله فورا يبدو بسيطا سياسيا. خصوم (هيزبولا) يمكنهم الاستمرار في انتقاد أسلحتهم ولكن عليهم أن يجيبوا على سؤال يسأله الكثيرون من اللبنانيين: كيف يمكننا نزع السلاح تحت إضراب دولة يتكلم قادتها عن التمديد الإقليمي أو السيطرة الإقليمية؟ وهذه المسألة لا تبرر العسكرة الدائمة للبنان. فهو يعقّد الحلول التبسيطية فقط.

والنتيجة هي منطقة مشبوهة أكثر. العواصم العربية لم تعد تؤمن بسهولة بوعود الاستقرار المرتبطة بتكامل إسرائيل وهم يحتفلون بالحروب والدمار ومشاريع الاستيطان وبيانات الوزراء الإسرائيليين. ويعيدون أيضا تقييم دور إيران، التي لم تضعف بقدر ما هو مأمول، والتي تستخدم الآن لبنان كعائق في المناقشات مع واشنطن. ويسعى الفضاء العربي بين هاتين القوتين إلى الدفاع عن سيادته.

ستحدد الأسابيع القليلة القادمة ما إذا كان هذا القلق يترجم إلى قرارات ملموسة. ويمكن للمملكة العربية السعودية أن تحافظ على مطالبتها بنزع سلاح حزب الله مع رفضها أن تصوغه كامتياز لإسرائيل. ويمكن لتركيا أن تزيد من ضغطها الدبلوماسي على تل أبيب. ويمكن للبلدان العربية أن تواصل تنسيق مواقفها بشأن » إسرائيل الكبرى » والضفة الغربية ولبنان. ومن ثم فإن النقاش بشأن الشرق الأوسط الجديد، الذي ولد في الخراب اللبناني في عام 2006، يعود في شكل آخر، حيث تنتشر الخراب مرة أخرى.