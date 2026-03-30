إسرائيل تعتمد عقوبة الإعدام على الإرهاب

اعتمد البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين، في القراءة الثالثة، قانوناً مطعوناً جداً في وضعهعقوبة الإعدام على الإرهابيينوقد وافق على النص62 صوتا مقابل 48 صوتاوبتصويت مؤات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويهدف القانون، الذي يمثله الحق الراديكالي كرادع، إلى الممارسة العملية أساساً فيحاول الفلسطينيون شن هجمات مميتة على الإسرائيليينفي الضفة الغربية المحتلة

According to the Associated Press, the new law provides forمعلقةكعقوبة الإعدام للفلسطينيين في الضفة الغربية المدانين بقتل الإسرائيليين في هجمات وطنية. كما أنه يسمح للمحاكم الإسرائيلية بأن تختار، في بعض الحالات، بين عقوبة الإعدام والسجن المؤبد للمواطنين الإسرائيليين. The PA also states that the lawليس بأثر رجعيوبدء نفاذه30 يوما.

وقد نُشر النص على يد مسؤولين منتخبين من اليمين، أولهم وزير الأمن الوطني إيتامار بن غفير ومخيمه السياسي. وقبل بضعة أيام من التصويت النهائي، أوضحت اللجنة المختصة في الكنيست أن الهدف من المشروع هو وضع عقوبة الإعدام على الإرهابيين الذين ارتكبوا هجمات قاتلة. ويعطي هذا التشكيل الرسمي المنطق السياسي للنص: إذ يتعين على مروجيه أن يدرجوا في القانون استجابة جنائية تلقائية أو شبه واقعية للهجمات الفتاكة المنسوبة إلى الفلسطينيين.

A law denounced as discriminatory

وبعد اعتماده، شجبت المنظمات غير الحكومية وبعض المحامين الإسرائيليين النص بوصفه قانوناًالعنصرية..التمييزوخلافا للقانون الدولي. وتشير شركة أسوشيتد برس إلى أن الانتقادات تشمل أن القانون يؤثر أولا على الفلسطينيين الذين قدموا إلى المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، في حين أن النظام القضائي في إسرائيل يميز بالفعل تمييزا قويا بين العدالة المطبقة على المواطنين الإسرائيليين والقاضية على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

Theالحارستلاحظ من جانبها أن النص يسمحالمحاكم العسكريةفرض عقوبة الإعدام علىالأغلبية البسيطةودون اشتراط الإجماع أو حتى، وفقاً للصيغة التي أعدت قبل التصويت النهائي، طلب مسبق من المدعي العام. The British newspaper also points out that the law requires enforcement within a period of90 يوماAfter the conviction, with limited legal access and without family visits, this reinforced the criticisms of several human rights organisations.

وقد أشير إلى هذا البعد التمييزي حتى قبل اعتماد النص النهائي. وفي بيان مشترك صدر قبل التصويت النهائي، رأى وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة أن المشروع يتضمن مشروع القرارالطابع التمييزي بحكم الواقعويمكن أن يقوض التزامات إسرائيل الديمقراطية. وأشاروا أيضاً إلى أن عقوبة الإعدام تشكل عقوبة لا إنسانية ومهينة.

استئناف فوري أمام المحكمة العليا

The judicial challenge began immediately. رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل، منظمة إسرائيل الرائدة للدفاع عن الحريات العامة، أعلنت أنها ستغتنم دون تأخيرالمحكمة العلياطلب إلغاء القانون. According to the PA, the appeal was initiated following the vote. ومن جانبها، سبق أن أشارت اللجنة قبل اعتمادها إلى أنها تستعد للهجوم على النص من ممرها النهائي، مسمّاة إياها بقانون « كرويل » و »ممارس ».

كما زادت المنظمات القانونية الأخرى عدد الإنذارات. وقال إن عدالة، وهي مركز قانوني إسرائيلي متخصص في حقوق الأقلية الفلسطينية، قد نبهت في وقت مبكر من الأسبوع الماضي إلى أن مشروع القانون يستهدف الفلسطينيين في الواقع ويوسع بشكل خطير استخدام عقوبة الإعدام في إطار عسكري. وبالنسبة لهذه المنظمة، يُعد النص راحة خطيرة مع الضمانات القضائية العادية ويعزز الاستثناء الجزائي المطبق على الفلسطينيين.

ولذلك فإن مسألة الاستئناف أمام المحكمة العليا ستكون أساسية. وقد صدر القانون، ولكن يمكن تعليق تطبيقه أو تقييده إذا اعتبر القضاة أنه ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الإسرائيلي أو الالتزامات الدولية للدولة. Theالحارسوعلاوة على ذلك، يلاحظ أن عدة ناقدين يجدون النص ضعيفا للغاية على جبهات القانون الدستوري والقانون الإنساني الدولي.

دور إجرامي في بلد تقريباً لا ينفذ

ويشكل اعتماد هذا القانون نقطة تحول رمزية في دولة لم تستخدم قط عقوبة الإعدام. وتشير شركة أسوشيتد برس إلى أن إسرائيل لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ1962(تاريخ وفاة المجرم النازي (أدولف إيخمان ولذلك فإن النص الذي جرى التصويت عليه يوم الاثنين لا يتعلق بالممارسة القضائية النادرة جدا فحسب؛ He seeks to normalize, at least for certain categories of convicts, a sentence that has so far remained exceptional in contemporary Israeli history.

ويرى المشرعون أن هذا التغيير رادع. (بن غفير) قام بتحية يوم العدالة للضحايا و يوم الردع لأعدائناأوقات إسرائيلعلى العكس من ذلك، يعتقد المعارضون أن النص يمكن أن يزيد من تفاقم العنف، ويزيد من التوترات مع الفلسطينيين، ويزيد من تعقيد التوازن الأمني والدبلوماسي. In particular, the PA notes that some critics fear that the law may endanger future negotiations on hostages or prisoner exchanges.

A law that fits into the radical right agenda

صوت الاثنين هو جزء من تسلسل سياسي أوسع تميز بالوزن المتزايد للحق المتطرف داخل الائتلاف الإسرائيلي كان مشروع عقوبة الإعدام على الإرهابيين أحد الالتزامات السياسية للمخيم، وسرعته في التقدم في الأيام الأخيرة أكد الرغبة في تحويل عدة علامات إيديولوجية إلى تشريعات فعالة. وتشير السلطة الفلسطينية إلى أن هذا القانون يفي بوعد رئيسي من حلفاء نتنياهو الأكثر تطرفا، في حين أن الحكومة لا تزال منخرطة في عدة جبهات عسكرية وأمنية.

Theالحارسويلاحظ أيضا أن النص يأتي في جو من الانتقادات الدولية المتزايدة لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك ما يتعلق بالعدالة الجنائية، والاحتجاز، وعنف المستوطنين. In this context, the death penalty law does not appear as an isolated measure but as an additional tightening in the political and judicial arsenal targeting Palestinians.

وقد اعتُمد النص في الوقت الراهن، لكنه يدخل على الفور مرحلة جديدة، وهي: المعركة القضائية والسياسية حول تطبيقه. وبين المصادقة البرلمانية واللجوء إلى المحكمة العليا والضغط الدولي، يفتح القانون جبهة جديدة شديدة الحساسية ضمن سلسلة متفجرة بالفعل.