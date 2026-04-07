أفراد حفظ السلام الذين قتلوا في أواخر آذار/مارس: تعيد الأمم المتحدة إسرائيل وحزب الله إلى الوراء

وتشير الاستنتاجات المؤقتة التي توصل إليها التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة في وفاة ثلاثة من حفظة السلام الإندونيسيين في لبنان في نهاية آذار/مارس إلى مسؤولية مشتركة على كل من إسرائيل وحزب الله. According to UN Secretary-General Stéphane Dujarric’s spokesman, an Israeli army fire killed a first اليونيفيل soldier, while an explosive tool attributed to Hezbollah is responsible for the other two deaths in a second incident. وعرض هذه النتائج على الصحافة، فقال إن الأمم المتحدة طلبت إلى الأطراف المعنية التحقيق في هذه القضايا وملاحقة مرتكبيها قضائياً من جانب السلطات الوطنية من أجل تقديم مرتكبيها إلى العدالة وتحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد حفظة السلام.

وهذه الصياغة مرهقة سياسيا. ويعني ذلك أن الأمم المتحدة، في واحدة من أكثر المسائل حساسية في الأسابيع الأخيرة في جنوب لبنان، لا تصادق على قراءة واحدة تورد جميع الحقائق إلى إسرائيل، كما أنها لا تصادق على عكس مسؤولية تتصل حصرا بحزب الله. وتحيل المنظمة اللاعبين المسلحين إلى مسؤوليات متميزة ولكن متقاربة: فقد قتل ثلاثة من حفظة السلام في غضون أيام قليلة في منطقة يفترض أن تكون جزءا من إطار دولي لتحقيق الاستقرار. وبالنسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي شهدت بالفعل ضعف دورها بسبب تكثيف الحرب، تشكل هذه الاستنتاجات أيضا فشلا أمنيا كبيرا.

The first incident concerned the death of Indonesian Corporal Farizal Rhomadhon, 28, who was killed. وتشير المعلومات الواردة في الأيام الأخيرة من مصادر الأمم المتحدة والتي نقلتها عدة وسائط إعلام إلى أن قذيفة قد انفجرت بالقرب من موقعها في جنوب لبنان. وعزت الصحافة الدولية الجيش الإسرائيلي، على وجه التحديد، إلى هذا الحريق، الذي تؤكده النتائج المؤقتة المقدمة يوم الثلاثاء في منطقه العام. وأدانت الأمم المتحدة هذه الحلقة على الفور، وأشارت إلى أن مواقع حفظة السلام ينبغي ألا تستهدف أبدا.

الحادثة الثانية منفصلة وهو يتعلق بوفاة اثنين آخرين من حفظة السلام الإندونيسيين الذين قتلوا عندما ضرب انفجار قافلة لوجستية تابعة للقوة في جنوب لبنان. As early as 31 March, the first UN conclusions referred to an improvised explosive devices along the road. وقدم التحقيق الأولي الآن وصلات بهذا الجهاز إلى حزب الله. وهذا يتمشى، جزئيا على الأقل، مع بيانات إسرائيلية سابقة تفيد بأن الجنديين لم يُقتلا بفعل مباشر من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي، بل بواسطة جهاز متفجر غير إسرائيلي. وهي تتناول، بصفة خاصة، التوقعات الأولية لجاكارتا، التي طلبت إجراء تحقيق متعمق للأمم المتحدة بعد الإعراب عن الشكوك بشأن النسخ المتاحة في الساعات القليلة الأولى.

ومن الأهمية بمكان أن تميز الأمم المتحدة بذلك حادثين مختلفين. فهو يتفادى الملاغم، ولكنه يسفر عن نتيجة مدمرة سياسيا لكلا الجانبين. إن إسرائيل تشكك في وفاة الخوذة الزرقاء بالنار المباشر. Hezbollah is implicated in the death of two other soldiers by an explosive tool. ولم يتمكن أي من هذين الفاعلين من المطالبة بترك هذا التسلسل بصورة سليمة. وبالنسبة للأمم المتحدة، فإن النتيجة واضحة: إن الوفيات الثلاث أفعال منفصلة، ولكنها تعكس مجتمعة بيئة تشغيلية لم تعد فيها حماية القوات الدولية مكفولة.

وتسلط هذه المعادلة الضوء أيضا على التدهور السريع للحالة في جنوب لبنان منذ نهاية آذار/مارس. ولم تعد الحوادث التي تتورط فيها القوة أو تؤثر فيها مقصورة على الضغوط غير المباشرة أو على تهديدات القرب. وهي تؤدي الآن إلى وفيات داخل الوحدة الدولية. وأفاد رويتر في 1 نيسان/أبريل بأن إندونيسيا دعت إلى إجراء تحقيق في هذه الوفيات من جانب الأمم المتحدة، في حين أن التوتر يتصاعد بالفعل حول حوادث أخرى تورط فيها جنود فرنسيون ومواقع الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، شجبت فرنسا أعمال الترهيب غير المقبول على الإطلاق ضد وحدتها. ونتيجة لذلك، أصبح ملف الجنود الإندونيسيين جزءا من تدهور أوسع في أمن حفظة السلام.

وبالنسبة لإندونيسيا، التي هي أحد المساهمين الرئيسيين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، فإن الصدمة قوية بشكل خاص. وفقد البلد ثلاثة من حفظة السلام التابعين له في بضعة أيام، ثم رحب ببقائهم في مناخ من العاطفة الوطنية. وقد شددت وسائط الإعلام الإقليمية على الوزن الرمزي لهذه الخسائر في بلد شارك منذ وقت طويل في بعثات الأمم المتحدة، وتعتبر وحداتها أدوات للاستقرار، وليس قوات حرب. إن النتائج المؤقتة للأمم المتحدة تلبي جزئيا طلب جاكرتا على الحقيقة، ولكنها لا تبديد الشاغل السياسي الأساسي: فبعثة حفظ السلام تعمل الآن في مسرح يمكن أن تقتل فيه جنودها الأجهزة الإسرائيلية وأجهزة حزب الله ذات الصلة.

The scope of the reminder formulated by Stéphane Dujarric is also legal. بالحديث عن المقاضاة والمقاضاة والمسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد حفظة السلام، الناطق باسم الأمين العام ليس راضيا عن الانكار الأخلاقي. وهو يورد صراحة الحالة في سجل القانون الدولي. ويتمتع حفظة السلام بحماية خاصة، وقد تخضع الهجمات ضدهم، عندما يحق لهم الحصول على الحماية التي يوفرها لهم المدنيون أو الأفراد المشمولون بحماية القانون الإنساني الدولي، لمؤهلات جنائية ثقيلة. ولذلك فإن الأمم المتحدة لا تطلب تفسيرات فحسب بل تطلب أيضا إجراء تحقيقات وطنية ومعاملة قضائية.

ويأتي هذا الشرط حيث يسعى كل طرف بالفعل إلى فرض سرده. وعلى الجانب الإسرائيلي، نفى الجيش على الفور المسؤولية عن مقتل اثنين من حفظة السلام الذين قتلوا بسبب انفجار القافلة، مدعيا أنه لم يضع أجهزة متفجرة في المنطقة ولم ينشر قوات في وقت وقوع الحادث. وعلى جانب حزب الله، يتطلب الاتصال مزيدا من التحدي العالمي للقصة الإسرائيلية ونبذ الهجوم الجاري، دون اعتراف الجمهور بأي دور في الجهاز التفجيري الذي أشارت إليه الأمم المتحدة. ومن ثم فإن الاستنتاجات المؤقتة تكسر إغراء القراءات الحزبية المبسطة: فهي ليست إسرائيل بريئة، ولكنها لا تبيض حزب الله.

والنتيجة هي أكثر أهمية لأنها تؤثر على مصداقية القوة. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، لم تتمكن البعثة بشكل متزايد من أداء وظيفتها العازلة في جنوب لبنان. وأدت أعمال القتال والإضرابات والتقدُّم البري والحوادث المتكررة حول مواقعها إلى تحويل مناطق عملياتها إلى أماكن شديدة الخطورة. وقد أوضحت الأمم المتحدة بالفعل إدانة الحوادث المميتة التي أصابت جنودها في أواخر آذار/مارس. ومع هذه المرحلة الجديدة، فإنها تأخذ مساراً آخر: فهي لا توثق خطورة الأرض فحسب، بل توثق مسؤولية عنصرين فاعلين رئيسيين في الصراع في وفاة رجالها.

ومن حيث الجوهر، فإن للاستنتاجات المؤقتة المقدمة يوم الثلاثاء أثر سياسي واضح: فهي تحيل إسرائيل وحزب الله مرة أخرى إلى مسألة أمن حفظة السلام. إن المسؤوليات ليست متطابقة في آليتها، ولكنها تتلاقى في نتائجها. قُتل حريق إسرائيلي جندي أول. جهاز منسوب إلى حزب الله قتل اثنين آخرين. وبالنسبة للأمم المتحدة، لم تعد هذه مجرد حوادث مأساوية في ضباب الحرب. وهذه قضايا للتحقيق والمقاضاة والمسؤولية الجنائية. وفي جنوب لبنان، حيث لم تعد البعثة الدولية قادرة على فرض حيادها الوقائي، فإن هذه الحقيقة ترجح بشدة: حتى حفظة السلام لم يعودوا يأوون، كما أن وفاتهم أصبحت بدورها واجهة للنزاع.