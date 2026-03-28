الإسعافات الأولية المستهدفة، نزيف النبطية

في النبطية، صفارات الإنذار والإضرابات تقريباً لا تترك إستراحة ولكن خلال الأيام القليلة الماضية، فرض علامة أخرى على الملاءات العامة: تلك الخاصة بعمال الإنقاذ الذين قتلوا أثناء قيامهم بالتصرف، أو السفر بالاسعاف أو الذهاب في مهمة إنقاذ. وفي مقاطعة النبطية، استهدفت عدة هجمات سُجلت هذا الأسبوع أفرقة طبية ومركبات صحية، إلى حد توجيه الاتهام، الذي كررته الآن السلطات اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة وعدة منظمات غير حكومية، باستهداف مكرر للعاملين في مجال الصحة. The last episode was particularly shocking: on the night of Friday to Saturday, at least seven rescuers were killed in the Nabatiyah district in separate strikes in Kfar Tebnit and Zaoutar al-Sharqiyah, before a further strike reported on Saturday on an ambulance in Kfar Tebnit left one dead and four wounded according to Lebanese health authorities.

هذا التسلسل لا يحدث في فراغ وفي 25 آذار/مارس، قُتل في النبطية منقذان شابان، هما علي جابر، 23، ويود سليمان، 16، في ضربة على دراجة سيارة إسعاف محددة بوضوح، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية وعدة تقارير ميدانية. وتسببت وفاتهم في عاطفة خاصة لأنه كان يلخص وحده انهيار الحماية النظرية التي يفترض أن تحيط ببعثات الإغاثة: فقد أصيب متطوعان يرتديان زياً موحداً ومرئياً في مدينة مفرغة بالفعل من سكانها، بينما كانا في مهمة أو نشاط يتصل بالإغاثة.

ليلة قتل جديدة في مقاطعة النبطية

المعلومات المتاحة صباح يوم السبت تتجمع على ما لا يقل عن هجومين منفصلين خلال الليل. أول مركبات مضروبة تابعة للجنة الصحة الإسلامية في كفر تبنيت؛ وقتل ما لا يقل عن اثنين من العاملين في مجال المعونة الأولى هناك، وفقا لتقارير صحفية متسقة. The second targeted an ambulance of al-Rissala scouts, affiliated with the Amal movement, in Zaoutar al-Sharqiyah, where at least five rescuers were killed. وأضيفت إلى ذلك أن وكالة أندولو أشارت إلى وزارة الصحة اللبنانية ووكالة ناسا، وهي غارة على طائرة بدون طيار على سيارة إسعاف في كفر تبنيت يوم السبت، حيث قتل منقذ وجرح أربعة آخرين. ولا تزال هناك حاجة إلى الحذر عند العد الموحد للساعات القليلة الماضية، حيث أن ميزانياتها تتغير بسرعة. ولكن هناك شيء واحد قد ثبت بالفعل: ففي منطقة النبطية وحدها، لا تزال فرق الإنقاذ تدفع ثمنا بشريا باهظا جدا في أقل من 24 ساعة.

ويعزز الطابع المتكرر للحوادث الشعور بالضعف. الضربات ضد عمال الإسعاف الأول لم تعد تظهر كحلقات معزولة وهي جزء من سلسلة من الهجمات التي أثرت على سيارات الإسعاف والمراكز الصحية والعيادات والمسعفين والمستشفيات منذ بداية التصاعد في 2 آذار/مارس.العالمالذي أمضى عدة أيام في النبطية، يصف مدينة فارغة تقريبا حيث « لا مغامرة واحدة خارج » باستثناء فرق الإنقاذ، التي أصبحت شبكة الأمان الأخيرة وواحدة من أكثر المجموعات تعرضا. The first responders interviewed told of the delays in intervention that were prolonged by fear of second strikes, teams forced to wait several minutes before approaching a bombed site, and colleagues buried almost every week.

الأرقام التي توثق اتجاها وليس حادثا

وتبين الأرقام التي نشرتها وكالات الأمم المتحدة ووزارة الصحة اللبنانية في الأيام الأخيرة أن المسألة لم تعد مسألة ذات طابع مختلف. وفي بيانه المؤرخ 17 آذار/مارس في جنيف، أفاد إيمران ريزا، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، بأن نظام المراقبة التابع لمنظمة الصحة العالمية سجل بالفعل 28 هجوما ضد العاملين في مجال الصحة منذ بداية التصعيد، مما أدى إلى مقتل 30 شخصا وإصابة 35 شخصا، في حين أغلق ما لا يقل عن 48 مركزا صحيا أوليا وخمس مستشفيات بسبب أعمال القتال. وبعد ذلك بعشرة أيام، ازدادت الحالة سوءا: ووفقا لتقرير الطوارئ الصادر عن منظمة الصحة العالمية في 27 آذار/مارس، تم تحديد 64 هجوما على قطاع الصحة، وقتل ما لا يقل عن 53 من مقدمي الرعاية وجرح 91 شخصا.

وهذه الزيادة السريعة في الأرقام هي أكثر من المجموع الإجمالي. وهو يشير إلى أن الهياكل الطبية والأفرقة الميدانية لا تتأثر فقط بالآثار الجانبية للحرب المكثفة. وهي من بين القطاعات المتأثرة بشكل منتظم. وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كذلك في 23 آذار/مارس بأن 64 هجوما على الخدمات الصحية قد أسفر عن 51 حالة وفاة و 91 إصابة، في حين أبلغت اليونيسيف عن 67 هجوما على أخصائيين طبيين في حالات الطوارئ منذ تقريرها المؤرخ 19 آذار/مارس. ويفسر الفرق بين التهم تواريخ الأمر، وأساليب التحقق، والمحيط المختار، ولكن جميع المصادر تشير في الاتجاه نفسه: فقد أصبح العاملون الأولون في مجال المعونة والهياكل الأساسية الصحية جبهة كاملة لهذه الحرب.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية تتقدم في 25 آذار/مارس بما لا يقل عن 42 مسعفا قتلوا منذ 2 آذار/مارس. وقد كان هذا الرقم، الذي تكرر في عدة تقارير دولية، مرتفعا جدا حتى قبل سلسلة الضربات الجديدة المسجلة في منطقة النبطية. It gives an idea of the national scale of the phenomenon. غير أن نباتيي يركِّز جزءاً رمزياً خاصاً من هذا العنف، لأن المدينة في عمق نسبي فيما يتعلق بالحدود، وعلى محور الإغاثة في الجنوب، وفي قلب منطقة تكثفت فيها الضربات الإسرائيلية بينما أعلن الجيش اعتزامه قطع جنوب لبنان من بقية البلد والدفع إلى الليطاني.

في النبطية، أعمال الإغاثة تحت التهديد الدائم

ما هو على المحك في النبطية يتجاوز حساب الموتى. The city is an essential logistical hub for the eviction of the wounded, the distribution of aid, the orientation of ambulances to hospitals still functioning and the coordination between municipal volunteers, the Red Cross, civil defence and partisan or associative structures. عندما يُضرب المنقذون، سلسلة الإنقاذ بأكملها في الجنوب مُعطلة.العالمويصف مستشفى شعبي يعيش فيه مقدمو الرعاية في الموقع، لأنهم ليسوا في مأمن من العودة ذهابا وإيابا، وحيث يخشى من " الضربات المزدوجة " – وهي ضربة يعقبها ثانية للوصول إلى المستجيبين – تتغير أكثر الإجراءات الأساسية.

The testimony gathered from paramedics by several media gives a concrete measure of this degradation. ويقول البعض إنهم يؤخرون مغادرتهم إلى أماكن الضرب، وينتظرون إلى أن تبتعد طائرة بدون طيار أو لا يحدث انفجار ثان، ثم يمضيون قدماً في الشعور بأن يصبح هدفاً بأنفسهم. وفي هذه الظروف، يصبح الادخار سريعا في بعض الأحيان مستحيلا. الوقت الطبي يمر في وقت عسكري ولكن في حالات الصدمات في الحرب، كثيرا ما تقرر بضع دقائق بين الحياة والموت. This is the perverse nature of the phenomenon: even when an attack does not directly destroy a hospital, it weakens relief if it imposes fear, waiting and disorganization.

حماية القانون الإنساني، والنظرية المتزايدة

غير أن الإطار القانوني واضح. وتستفيد المؤسسات الصحية والسيارات الإسعافية والموظفين الطبيين من حماية محددة بموجب القانون الإنساني الدولي. They can only be targeted in highly supervised cases, in particular if they are used to commit acts that are harmful to the enemy outside their humanitarian function. هذه حجّة إسرائيل العادية بأنّ حزب الله أو أقرب هياكلها ستستخدم سيارات إسعاف أو مواقع طبية للأغراض العسكرية غير أن المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تذكر أن هذا الادعاء لا يكفي في حد ذاته لرفع الحماية وأنه يجب إثباته وتناسبه وتوافقه مع الالتزامات التحوطية.

والمشكلة هي أن الحرب الحالية تجري في بيئة تبدو فيها هذه الضمانات نظرية بصورة متزايدة. وقد وثقت منظمة رصد حقوق الإنسان بالفعل، في خريف عام 2024، ثلاثة هجمات إسرائيلية ضد موظفي الصحة أو الهياكل الصحية في لبنان توصف بأنها " جرائم حرب سارة " ، مشيرة إلى عدم وجود مبررات عسكرية موثوقة في الحالات التي تمت دراستها. وتقول منظمة العفو الدولية، في بيان نشر في 19 آذار/مارس 2026، إن إسرائيل تطبق نفس " الكتاب المميت " في لبنان كما في المرحلة السابقة من النزاع، مع تكرار الهجمات على سيارات الإسعاف، والمعونة الأولية، والمرافق الصحية، وتدعو إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب. These organisations obviously do not have the capacity to adjudicate judicially. ولكن تدخلهم يحسب لأنه يسجل وقائع آذار/مارس 2026 باستمرارية موثقة، وليس في سلسلة من الحوادث المستقلة.

نظام صحي يفقد رجاله قبل فقدان جدرانه

ولا يزال التدمير المادي للمستشفيات واضحا وقابلا للقياس والتصوير. ففقدان عمال الإسعافات الأولية أقل، في حين أنه يمكن أن يكون أكثر زعزعة للاستقرار. وقد يتم أحيانا إصلاح أو نقل أو نقل مرفق متضرر جزئيا. ولا يحل المسعفون الذين قتلوا في الميدان محل نفسه في غضون أيام قليلة. وما فتئت المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة تصر على هذا الهشاشة البشرية منذ أسابيع. وخلف كل هجوم، لا يوجد فقط الموتى والجرحى، بل أيضا نقصان فوري في القدرات: إذ يقل عدد فرق المغادرة، وقلة عدد سائقي سيارات الإسعاف، وقلة عدد المتطوعين المتاحين، وزيادة الخوف بين من يبقون، وكثرة الأسر التي تطلب من أحبائها وقف بعثاتها.

وفي جنوب لبنان، يؤثر هذا التحات البشري على منطقة تتعرض بالفعل للضغط قبل الحرب الجديدة. وقد نشأ النظام الصحي اللبناني بالكاد عن الانهيار الاقتصادي، ونقص الوقود والأدوية، والأضرار الناجمة عن أعمال القتال التي وقعت في عامي 2023 و 2024. ولذلك فإن إغلاق المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التي وثقتها منظمة الصحة العالمية يجري على أساس ضعيف. خمسة مستشفيات خارج الخدمة وفقاً لأحدث سجلات المنظمة وعشرات المراكز الصحية أغلقت وعندما يقع العاملون في مجال تقديم المعونة في المقام الأول، لم تعد الأزمة تؤثر فقط على إمكانية الحصول على الرعاية؛ It has reached the very possibility of organising a minimum emergency response in the bombed areas.

النبطية، مرآة حرب تنتشر

ويعزى مركز النبطية أيضا إلى تحول الحملة الإسرائيلية في جنوب لبنان. وتصف عدة تحليلات للأيام الأخيرة استراتيجية لفصل الجنوب عن بقية البلد، وتدمير الهياكل الأساسية للوصلات، وتهيئة الظروف لمنطقة عازلة لليطاني. وفي هذا الرسم البياني، أصبحت الطرق والجسور والمركبات والندوات اللوجستية أهدافا قيمة. والإغاثة هي أكثر ضعفا إذ أنها تعمم بدقة على هذه المحاور، في أقرب وقت ممكن على المناطق المتضررة. ومن غير الحكمة القول، دون تحقيق مستقل، إن كل هجوم على سيارة إسعاف يشكل بالضرورة استهدافا متعمدا. ومن ناحية أخرى، من الحقائق أن نلاحظ أن الحرب تتفاقم وتعمق قبضة العسكريين الإسرائيلية، فإن عمال الإسعافات الأولية يتعرضون لنفس مركز استراتيجية السيطرة على الأرض هذه.

وقد انعكس هذا المعرض بالفعل في إحصاءات إنسانية أوسع نطاقا. وقد شُرد أكثر من مليون شخص في لبنان منذ بداية التصعيد، وفقا لما ذكرته وكالات الأمم المتحدة، وأُقتلع أكثر من 000 370 طفل في ثلاثة أسابيع. ويقال إن قرابة 000 150 شخص معزولون نتيجة لتدمير الجسور والطرق، وزيادة الاعتماد على القوافل الصحية وأفرقة الإغاثة. In such a context, striking first aid workers, or simply creating conditions where they can no longer intervene quickly, produces an effect far beyond the direct victims. This deprives entire villages of viable access to eviction, triage and first aid.

خط أحمر دولي، لكن بدون تأثير رادع واضح

وتتزايد الإدانة الدولية، دون إحداث أي أثر رادع واضح حتى الآن. ذكّر إيمران ريزا في منتصف آذار/مارس بأن المرافق الصحية والأفراد ليسوا أهدافاً عسكرية وتؤكد منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وعدة وكالات تابعة للأمم المتحدة من جديد أن الهجوم على الهياكل الصحية يزيد فورا من وفيات المدنيين، حتى بعيدا عن المواقع المفخخة مباشرة. كما أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن الهجمات الأخيرة على المباني السكنية والملاجئ والموظفين الطبيين تثير شواغل خطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي. ومع ذلك، في الميدان، تستمر الضربات على فرق الإنقاذ. والفجوة بين القواعد والواقع تغذي الشعور المتزايد بالإفلات من العقاب.

هذا التحول ليس جديدا. إنه جزء من مسؤولية ثقيلة بالفعل According to Human Rights Watch, at least 163 health and relief workers had been killed in Lebanon during the year of fighting prior to the November 2024 ceasefire, and 55 hospitals and 158 ambulances had been damaged. ولا تتعلق هذه الأرقام بالتسلسل الحالي، ولكنها تسمح لنا بفهم سبب تلقي تحذيرات آذار/مارس 2026 بقلق خاص: فالمؤسسات الطبية والإنسانية لا تغادر على صفحة فارغة. They return to a war where the attacks on relief have already a documented history, and where accountability mechanisms have not prevented their repetition.

خلف الأرقام، انهيار سياسي وأخلاقي

وأخيرا، هناك بعد محوري بدرجة أقل، وإن كان سياسيا. وفي مدينة مثل النبطية، غالبا ما يكون العاملون في مجال الإسعافات الأولية آخر مدنيين يسافرون بصفة دائمة. وعندما يصبحون بدورهم ضحايا متكررين، تبعث الحرب برسالة عميقة جدا من التعزية: فحتى أولئك الذين يتعين إنقاذهم لم يعدوا يتمتعون بالحماية. وينطوي هذا الانهيار المعنوي على نزاع لا تكون فيه المسألة إقليمية أو عسكرية فحسب، بل أيضا نفسية. The remaining population, displaced families, the injured waiting for an ambulance, all incorporate this idea that a sanitary vehicle no longer offers the minimum safety it should guarantee.

ويمكن تلخيص عنوان هذا التسلسل على النحو التالي: ففي لبنان، لم يعد العاملون في مجال المعونة يموتون إلا إلى جانب الحرب، بل يموتون في محورها. In Nabatiyah, this can be seen with particular brutality. قتل متطوعان شابان في 25 آذار/مارس. على الأقل سبعة عمال إنقاذ قتلوا في ليلة الجمعة إلى السبت في نفس المنطقة سيارة إسعاف أخرى يوم السبت ميزانيات وطنية تنمو يومياً تقريباً المستشفيات المغلقة، ووقف المراكز الصحية، والأفرقة التي تؤخر مغادرتها خوفاً من أن تصبح نفسها الهدف التالي. وما دامت هذه الدينامية مستمرة، فإن السؤال لن يكون مجرد عدد الوفيات التي يحصي عليها جنوب لبنان، ولكن عدد الأرواح التي ستضيع لأن الذين كانوا سينقذون قد وصلوا متأخرين جدا، أو لم يعودوا قادرين على الوصول على الإطلاق.