الإضراب الإسرائيلي على بيروت الذي جعل الولايات المتحدة تطوي

غارة في أسوأ لحظة دبلوماسية

وقد أدت الإضراب الإسرائيلي على بيروت، الذي نفذ قبل ساعات قليلة من إعلان اتفاق بين واشنطن وطهران، دور المعجل الوحشي. وأشارت إلى أن الجبهة اللبنانية ليست مسرحا ثانويا، بل النقطة التي تتداخل فيها الأولويات المتضاربة لإسرائيل والولايات المتحدة وإيران. وفي محاولة لفرض سرعتها العسكرية، هددت الحكومة الإسرائيلية بأعمال انتقامية إيرانية ووضعت دونالد ترامب في خطر فوري: فعملية في بيروت، وهي مفاوضات تهدف إلى إخراج الولايات المتحدة من حرب أصبحت مكلفة وغير شعبية وتضخمية.

وهذه الحلقة هي الأهم من ذلك، حيث لم تحل بعد عدة قضايا مركزية في الذراع الحديدي الأمريكي – الإيراني. ويجب أن تناقش في مرحلة لاحقة المخزونات الإيرانية النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب وعمليات التفتيش والجزاءات وبرنامج المقذوفات. ومن ثم تأتي المذكرة المعلنة في الليلة الأولى إلى محطة طوارئ. إنه لا يغلق النزاع إنه يوقف التسلق ويعكس هذا التسلسل الهرمي الجديد الضغط السياسي: دونالد ترامب أراد منع رد إيراني، وإعادة فتح أورموز، والأسواق الهادئة، ومنع بنجامين نتنياهو من قيادة واشنطن إلى امتداد الحرب.

إضراب إسرائيلي على بيروت كمعجل

الغارة على بيروت ضربت لحظة دبلوماسية محددة. وقد خفض الزنوج بالفعل الاتفاق إلى الحد الأدنى: وقف العمليات، وإعادة فتح مضيق أورموز، ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والمناقشات المقبلة لمدة ستين يوما. وفي ذلك الجدول، يمكن قراءة أي هجوم كبير على لبنان في طهران كمحاولة إسرائيلية لتخريب التوقيع. وهذا هو بالضبط التفسير الذي قدمه عدد من المسؤولين الإيرانيين، الذين اتهموا الولايات المتحدة بعدم السيطرة على حليفها أو القيام بأي شكل من أشكال توزيع الأدوار.

البيت الأبيض لا يَستطيعُ أَنْ يَتْركَ هذا الاتهامِ يَزدهرُ بدون ردة فعل. ولذلك اختارت ترامب أن تنتقد إسرائيل علنا، ومن ثم أن تعرف تهيجه ضد نتنياهو. وحسب منفذ إعلامي أمريكي، وجد أن الهجوم ما كان ينبغي أن يحدث في ذلك الوقت، واعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يطلع على ذلك. الكلمة ضربت بصعوبة لم يعد هناك اختلاف واضح بين الحلفاء لقد كان تنبيهاً مباشراً، أُعرب عنه لأن واشنطن تحاول إنقاذ اتفاق على أن العملية الإسرائيلية قد أضعفت للتو.

ويفسر هذا الغضب بالتسلسل نفسه. وقدمت إسرائيل الإضراب ردا على هجوم حزب الله على الأراضي الشمالية. السلطات الأمريكية لم تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن (ترامب) أصرّ على الرفض السياسي لهذه اللحظة وشدد على أن الهجوم الأولي من لبنان لم يتسبب في ضرر أو موت كبيرين. وقال إنه يرى أن من المرجح أن تنتج الاستجابة الإسرائيلية تكلفة استراتيجية أعلى بكثير من الأضرار العسكرية التي تدعي مسؤوليتها.

وكانت النتيجة متناقضة. وقد ترغب إسرائيل، في ضرب بيروت، في التذكير بأنه لا يمكن لأي اتفاق بين واشنطن وطهران أن يحد من حرية العمل في لبنان. لكن الأثر الفوري انعكس. (إيران) أثارت النبرة. (ترامب) عجل بإبرام التسوية. ورفضت أكثر النقاط صعوبة. The emergency was no longer to settle the entire Iranian case, but to prevent the Beirut raid from triggering a cycle of reprisals. ومن ثم ساعدت الإضراب الإسرائيلي على جعل الولايات المتحدة تقف على التقويم، إن لم يكن على جميع الشروط.

العودة النووية في وقت لاحق

ويجب التعامل مع التعبير بدقة. ولم تتخلى واشنطن رسميا عن منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. ولا تزال ترامب تؤكد أن طهران لا يجب أن تمتلك مثل هذه القدرة. فالمسؤولون الأمريكيون يشيرون دائما إلى تدمير المواد النووية الحساسة أو التخلص منها. ولكن في النص المعلن، لم تعد هذه المسألة تشكل شرطا مسبقا فوريا لإلغاء التصعيد. يصبح ملف المرحلة التالية بالنسبة لإيران هذا انتصار تكتيكي بالنسبة لإسرائيل، هذه خطوة مقلقة إلى الوراء. بالنسبة لـ(ترامب)، هذا ثمن الخروج من الأزمة قبل انتخابات منتصف المدة.

مضيق (أورموز) يفسر أيضاً هذا التهطال وأدى إغلاقها بحكم الأمر الواقع، والمخاطر التي يتعرض لها النقل البحري، والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية إلى تأجيج التوتر في أسواق الطاقة. وقد اكتفيت احتمالات إعادة فتح الأسواق الآسيوية من انخفاض أسعار النفط. في سنة انتخابية أمريكية هذا التأثير يحسب وتثقل الحرب ضد إيران أسعار الغاز وتوقعات التضخم وثقة الأسر المعيشية. ولا يمكن لـ(ترامب) أن تجعل الإضراب في بيروت يشكك في الفائدة السياسية الرئيسية المتوقعة من الاتفاق.

وتعيد فرنسا والأوروبيون أوروموز فورا إلى مركز المناقشة. ورحّبت باريس بالاتفاق، لكنها دعت إلى إعادة فتح سريع وغير مشروط دون قيود ودون رسوم. وينطبق هذا التوضيح على كل من إيران والولايات المتحدة. وتذكّر بأن المرور ليس مجرد عائق للمفاوضات الثنائية. وهي تلزم التجارة العالمية، والإمداد الأوروبي بالطاقة، ومصداقية القانون البحري. الرسالة الفرنسية واضحة: لا يمكن لإلغاء التصعيد أن يخلق شكلا جديدا من السيطرة الإيرانية على حركة المرور.

لبنان، النهاية المميتة أو قلب الحل الوسط

ويظل لبنان الغموض الرئيسي الآخر. ووفقا للقراءة الإيرانية والباكستانية، ينص الاتفاق على وقف فوري ودائم للعمليات على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. هذه التركيبة تفي بمتطلبات طهران وهو يحمي حليفه اللبناني من تفسير ضيق جدا لوقف إطلاق النار. كما أنه يمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها كما لو كانت الجبهة اللبنانية خارج الحل التوفيقي. لكن (ترامب) تحدث في إعلاناته الأولى عن (أورموز) ونهاية الحصار هذا الصمت النسبي يحافظ على منطقة رمادية.

وقد سعت إسرائيل دائما إلى الحفاظ على هذه المنطقة الرمادية. ويدّعي مسؤولوها، لشهور، أنهم لن يتخلّوا عن ضرب حزب الله في لبنان إذا تم التعرف على تهديد. كما يدافعون عن وجود عسكري أو هامش عمل في بعض المناطق الحدودية، باسم الأمن في شمال إسرائيل. وترفض إيران هذا المنطق لأنها ستفرغ الاتفاق على مضمونه لأحد حلفائها الإقليميين الرئيسيين. ويرفض حزب الله أيضا أي وقف تصعيد من شأنه أن يترك إسرائيل حرة في قصف الأراضي اللبنانية بينما يطالب بصمت الجبهة الشمالية.

وهذا هو السبب في أن الإضراب على بيروت كان له نطاق أكبر من هدفه العسكري المباشر. وطرحت سؤالا بسيطا: هل يشرك الاتفاق الأمريكي – الإيراني إسرائيل في لبنان، أم أنه لا يتعلق إلا بواشنطن وطهران؟ وإذا استطاعت إسرائيل مواصلة ضرب بيروت، فستتمكن إيران من الادعاء بأن الولايات المتحدة لم تف بالتزاماتها. وإذا فرض واشنطن ضبط النفس الإسرائيلي، سيتعين على نتنياهو أن يشرح له أن الاتفاق الذي لم تشارك فيه إسرائيل يحد الآن من عملها. ولذلك كشفت الغارة العيب الرئيسي في المذكرة.

Netanyahu and Trump face two opposing opinions

هذا العيب هو جزء من اختلاف سياسي أعمق. ويدخل نتنياهو فترة انتخابية صعبة. وفي إسرائيل، لا يزال جزء كبير من الرأي مؤيدا لاستمرار العمليات ضد إيران وحزب الله وحلفاء طهران الآخرين. وبنى رئيس الوزراء نجاته السياسية على فكرة الحرب الضرورية ولا يزال من الممكن تحقيق انتصار كامل. He cannot appear as the leader who accepts an American compromise leaving Iran standing, his uranium under discussion and Hezbollah still present in Lebanon.

(ترامب) يواجه قيوداً معاكسة وفي الولايات المتحدة، أصبحت الحرب مع إيران عبئا داخليا. وتظهر الدراسات الاستقصائية المتاحة عدم موافقة الأغلبية على الحملة العسكرية وقلقا شديدا بشأن أسعار الوقود. أما التضخم، وتكاليف الطاقة، واحتمال إجراء انتخابات في منتصف المدة، فهي ترجح على حسابات البيت الأبيض. وبالنسبة لرئيس الولايات المتحدة، فإن إطالة أمد الحرب لتلبية المطالب الإسرائيلية يمكن أن تصبح أخطر من الناحية السياسية من قبول اتفاق غير كامل.

وهذا التناظر يفسر الأزمة الراهنة بين الزعيمين. نتنياهو من الأفضل أن يظهر أنه لا يسجن من قبل واشنطن من الأفضل أن تظهر (ترامب) أنه لا يتم جره من قبل إسرائيل يتحدث المرء إلى رأي يحشده التهديد الأمني. ويتحدث الناخبون الآخرون إلى ناخب يحكم أولاً على سعر البنزين، وتكلفة المعيشة، والوعد بعدم تكريس الولايات المتحدة في حرب جديدة في الشرق الأوسط. الغارة على بيروت حولت هذا الاختلاف إلى مواجهة مفتوحة.

معارضة أمريكية أوسع من المعسكر الديمقراطي

المعارضة الأمريكية للحرب ليست فقط من المعسكر الديمقراطي كما أنها تعبر جزءا من الائتلاف الجمهوري. ويخشى الناخبون المنعزلون، وثغرة من حركة ماغا وعدة مسؤولين منتخبين في منتصف المدة من أن تصبح إيران نزاعا جديدا دون آفاق واضحة. وتعطي زيادات الأسعار هذه الانتقادات فعالية فورية. وطالما ظلت الحرب تقدم كعملية قصيرة، كان بوسع ترامب الدفاع عنها. وبعد أشهر من التوتر، وتعطل الطاقة، والمخاطر الإقليمية، تصبح الحجة أكثر صعوبة.

In this context, the Israeli attitude appears in Washington as an imposed risk-taking. وقد بدأت المرحلة الرئيسية الأخيرة من الحرب بضربات إسرائيلية – أمريكية ضد إيران في نهاية شباط/فبراير. وفي 2 آذار/مارس، دخلت الجبهة اللبنانية تسلسلا أوسع، مع استئناف هجمات حزب الله بعد يومين من العمليات ضد إيران. ونتيجة لذلك، سعت إسرائيل إلى الحفاظ على المبادرة العسكرية، بينما تتحمل الولايات المتحدة تدريجيا التكاليف الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية للتصاعد الإقليمي.

الغارة التي قامت بها (بيروت) أعادت تنشيط هذه التظلمة في عيون ترامب نتنياهو يطلق النار على الحبل في كل مرة تفتح نافذة دبلوماسية ويمكن أن تبرر إسرائيل إضراب بيروت عسكريا. لكنه يمكن أن يفسد أيضاً المفاوضات التي أقامها (واشنطن) مع عدة وسطاء والتي تلبي متطلبات أمريكية فريدة. وهذا الفرق في المنظور عام الآن. إنه يضعف قدرة إسرائيل على تقديم خياراتها على نحو يتفق تلقائيا مع المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة.

الخيار الأمريكي: وقف أولا، التفاوض ثم

وبالتالي فإن الاتفاق المعلن يترجم تركيزا أمريكيا. واشنطن لا تقتحم إسرائيل وهي لا تعترف بالمواقع الإيرانية بأكملها. إنه لا يتخلى عن مناقشة الطاقة النووية ولكنه يفرض أولوية: توقف عن التسلق الآن وعالج الباقي حينها. إنه خيار سياسي من الواضح أن الخطر الفوري لم يعد مقتصراً على برنامج إيران النووي، بل على إمكانية أن يقوم حليف إقليمي بإثارة رد على أن الولايات المتحدة يجب أن تديره.

وهذا الاختيار ينطوي على تكلفة. فالاتفاق، من خلال دفع القضايا الرئيسية إلى الوراء، يُنشئ فترة 60 يوماً لكي يطالب الجميع بالانتصار. وتدعي إيران أنها قاومت، وحصلت على رفع الحصار، وأعادت فتح أورموز في ظل ظروفها، ومنعت استبعاد لبنان. (ترامب) سيقول أنه أعاد الهدوء و خفض النفط وفتح مفاوضات نووية وستقول إسرائيل إنها تظل حرة في الدفاع عن نفسها، لا سيما إذا لم ينص النص النهائي على آلية قوية في لبنان. هذه التعددية من القراءات يمكن أن تستقر بضعة أيام ويمكنها أيضا أن تستعد للأزمة التالية.

الإختبار الرئيسي سيأتي من الأرض اللبنانية وإذا أوقفت إسرائيل إضراباتها العميقة وقيدت عملياتها، ستكون طهران قادرة على الدفاع عن الاتفاق مع حلفائها. وإذا استهدفت ضربة جديدة بيروت أو جنوب لبنان، فإن التهديد الإيراني بالانتقام سيعود فورا. وسيقوم حزب الله أيضا برصد مسألة الانسحاب الإسرائيلي، وحرية العمل التي يطالب بها تل أبيب، والضمانات الممنوحة للدولة اللبنانية. وبدون توضيح، سيظل لبنان هو المكان الذي سيختبر فيه الغموض في الحل التوفيقي.

نافذة ضيقة لبيروت

وبالنسبة لبيروت، يفتح التسلسل إمكانية ويؤكد هشاشة. وتكمن هذه الإمكانية في أن لبنان مذكور صراحة من إيران والوسيط الباكستاني بوصفه واجهة معنية بإنهاء العمليات. This mention gives the Lebanese Government a diplomatic argue. ويمكنها أن تدعم طلب وقف الإضرابات، واحترام السيادة، وتعزيز دور الجيش. والهشاشة ناجمة عن عدم مشاركة إسرائيل علنا بنفس الشروط.

ومن ثم، فإن الإضراب الإسرائيلي على بيروت قد أدى إلى آثار سياسية قد لا يكون أصحابها قد التمسوها. عجلت الصفقة بدلا من منعها. وأظهرت عدم صبر واشنطن للمبادرات الإسرائيلية. وأعطت إيران وسيلة ضغط إضافية. لقد دفعت الجرعات النووية والقذائفية إلى مفاوضات مقبلة. ووضعت (ترامب) أمام معادلة واضحة: احتواء نتنياهو أو فقدان الفائدة الداخلية لإلغاء التصعيد.

الساعات القليلة القادمة ستقول ما إذا كان هذا الغضب الأمريكي يترجم إلى إكراه حقيقي وينبغي أن يحدد التوقيع المقرر في سويسرا مركز لبنان والجدول الزمني للأرموز وآلية المناقشات النووية. البيانات العامة لن تكفي. الأسواق ستراقب مرور السفن وسيراقب الإيرانيون الحركات الإسرائيلية في لبنان. وسينظر الإسرائيليون إلى حدود واشنطن أو لن يفرضوا عليها. وفي غضون ذلك، لا يزال إضراب بيروت هو اللحظة التي تغيرت فيها عملية عسكرية محلية بشكل مفاجئ وتيرة الاتفاق الإقليمي.