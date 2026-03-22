الألعاب المحظورة، أو عندما يكون مفهوما أنه لا يوجد أحد يأوى

هناك مشهد في الألعاب المحظورة لا يترك الذاكرة حقاً الطائرات قادمة السماء أصبحت تهديد البانك يحل محل الحياة اليومية ويهرب المدنيون، دون استراتيجية، دون حماية، مع هذا الخوف العاري الذي يمحو العادات والتأكدات والممتلكات في ثوان. القصف لا يسأل من أنت إنه لا يميز الأبرياء عن المذنب، والأغنياء عن الفقراء، والمؤمن عن غير المؤمنين، أو قرية الحي. إنه يسقط وعندما يسقط، يحوّل الحياة العادية إلى حياة مشردة، والأسر إلى أعمدة الهروب، والأطفال إلى اللاجئين.

ربما هذا ما يجب أن نتذكره اليوم، في لبنان، بجدية. يوماً ما كل واحد منا يمكن أن يصبح ذلك الوجه على الطريق كل واحد منا يمكن أن ينتهي به المطاف الهرب مع كيس، طفل، بضعة أوراق، أم قديمة لدعم، منزل خلفنا قد لا نرى مرة أخرى. ليس هناك حصانة من الحرب لا حماية مجتمعية من المنفى لا بطاقة حزب، لا اسم العائلة، لا الانتماء الديني يمكن أن يضمن أن صاروخ، أن الغارة، أعدائنا لا يصنعون هذا الفرق They do not stop at the threshold of an identity to say: this one deserves to stay at home, this one can die on the road. وفي الحرب، تكون الحقيقة الأولى وحشية: فبإمكاننا جميعاً أن نصبح مشردين، ونصبح جميعاً لاجئين، وكلهم يعتمدون يوماً على الباب الذي ستفتحه إرادة أخرى أو لن تفتحه.

وهذا هو بالتحديد السبب في أن العهود العنصرية، وخطابات الرفض، والمطالبة برفض اللاجئين وحظرهم إلى أن يكون لهم الحق في الوجود في مكان ما ليست مخجلة فحسب. إنها انتحارية وهم يستعدون لسقوطنا المعنوي قبل أن يمنعوا حتى التهديد المزعوم. واليوم نسمع أن المتطرفين يتكلمون بصوت أعلى من غيرهم. ويقصد بها أن ترفض حتى فكرة المعسكرات وأماكن الاستقبال، وتنظيم الحد الأدنى لمن يفرون. They speak as if the trial of displacement only concerned others, as if the misfortune could be attributed to a particular population, as if suffering could be kept at a distance by decree, by slogan, by hatred. لكن ماذا يعرضون بالضبط؟ أين تذهب هذه العائلات؟ ماذا ينامون على الطرق؟ هل يتفرقون بدون ماء، رعاية، مأوى؟ أنهم يختفون في خنادق ضميرنا الجيد؟ دعهم يموتون ببساطة حتى يشعر بعض المعجبين بالرفض

وعلينا أن نتحلى بالشجاعة لطرح السؤال في أفظع صوره: فعندما نرفض حتى فكرة المخيم، أي الحد الأدنى من التنظيم والحماية والمساعدة، ماذا نريد بدلا من ذلك؟ الفوضى؟ (لورانس)؟ الجوع؟ مرض؟ الموت البطيء خارج الحقل؟ ويمكن مناقشة الأشكال والطرائق والضمانات والضوابط والموقع والمدة والإشراف. يمكننا ويجب أن نفعل ذلك بجدية. ولكن، من حيث المبدأ، رفض أي ترتيبات استقبال، في وقت يفر فيه المدنيون من القصف، ليس وطنيا. هذا ليس متعة إنّها تبرئة لأبسط الإنسانية.

ومن الضروري أن يكون منصفاً أيضاً، حتى عندما يؤدي الغضب والخوف والإرهاق إلى تصعيد. نعم، تقول إسرائيل إنها تستهدف أعضاء حزب الله، بمن فيهم أولئك في المناطق المدنية. نعم، هذا الواقع يضع الناس في صميم العنف الذي لا يطاق، حيث الحدود بين الهدف العسكري الذي يحتج به والبيئة المدنية المدمرة تصبح أكثر هشاشة كل يوم. نعم، هذا هو الرعب بالفعل، لأنه لا توجد صيغة استراتيجية تزيل الجثث الممزقة، المباني المفتوحة، الأطفال المرعبين، الأسر المشردة. لكن هذا الرعب لا يعفينا من أي شيء وهو لا يسمح لنا بالرد على جريمة بأمر آخر من سوء السلوك الأخلاقي. وهي لا تسمح لنا بإضافة جريمة الحرب إلى جريمة ثانية، ربما تكون أكثر هدوءا، ولكنها مدمِّرة تماما: جريمة انعدام الإنسانية تجاه المدنيين.

لأن عليك أن تسمي الأمور باسمهم وعندما يضرب الناس في المناطق المدنية، يكون هناك بالفعل ضرر عميق على الحق والأخلاق بل وعلى فكرة حماية غير المقاتلين. ولكن إذا بدأ المجتمع الذي يتلقى المشردين، في الوقت نفسه، يعاملهم كعبء لا يستحقه، بوصفه تحديا ديمغرافيا، كخطر مقصود ينبغي أن يُبتلى بدون حل، فإنه يشارك أيضا في انهيار الحد الأدنى للإنسان. هي لا تقصف، بالطبع. إنها لا تطلق صواريخ ولكنه يزيل من الضحايا ما تبقى منهم: الحق في الاعتراف به كبشر للمساعدة.

هناك شيء مُحقن في بعض الخطابات اليوم، لأنهم يدّعون الدفاع عن البلد بتر ضميره. فهي تتكلم عن الأمن، ولكنها تقوض الشيء الوحيد الذي يعطي معنى جماعيا لبقاء البلد: القدرة على التمييز بين الخوف والقسوة. الناس لا ينقذون لأنهم يستطيعون إغلاق أبوابهم لأضعف الناس ويُنقذ عندما يرفض، حتى لو جُرح، حتى وإن هدد، حتى في نهاية حياته، السماح لنفسه بأن يحكمه رد فعل عدم الإنسانية. العنصرية ليست حماية أبداً انها دائما بداية من الخراب.

ومن المعترض عليه أن لبنان في نهاية المطاف، وأن موارده محدودة، وأن الدولة ضعيفة، وأن الأرصدة هشة، وأن التاريخ قد ترك الكثير من الجروح لكي يكون الاستقبال دليلا بسيطا. كل هذا صحيح ولكن في حالات متطرفة بالضبط تأخذ العدالة وزنها الحقيقي. كونك فقط لا يعني أن تكون ساذجاً To be fair means to recognize that the fleeing civilian has rights, whatever his name, his region, his community, the political formation that is suspected around him, or the calculations that others project on his presence. أن تكون وسيلة عادلة للتنظيم بدلاً من الاستسلام، والإطار بدلاً من الاستسلام، لحماية بدلاً من تصميم الإدمان.

ولا ينبغي لأي لبناني يستحق هذا الاسم أن ينسى أن تاريخ هذا البلد هو أيضا قصة تشرد، ومخاوف، وطرق مكتظة، وملاجئ مرتجلة، ومساكن متسرعة. في ذاكرتنا الجماعية، لدينا ما يكفي من صور الهروب لنعرف أننا لا نضحك على وضع اللاجئ يمكنها ضرب أي شخص اليوم هم، غدا يمكن أن يكون لنا. وفي اليوم الذي سنكون فيه، نأمل أن لا يزال هناك بعض الرجال والنساء الذين يرون فينا شيئاً غير التهديد بالبقاء.

لهذا السبب يجب أن تحافظ على خط بسيط لكن ثابت نعم، يمكن إدانة أولئك الذين يعرضون المدنيين للخطر عن طريق العمل من المناطق المأهولة إدانة قاطعة. نعم، نحن يُمْكِنُ أَنْ نُشجّعَ الضرباتَ التي تَأْثرُ على هذه المناطقِ والمنطقِ العسكريِ الذي يُحوّلُهم إلى أماكنِ موتِ. نعم، يمكننا أن نطالب بأن تتوقف الممارسات التي تجعل الأحياء والقرى والمباني تُعدم تحت ذريعة محاربي الصيد هناك. غير أنه يجب على المجتمع اللبناني، في نفس الوقت، ألا يصبح متواطئا في شكل آخر من أشكال التخلي من خلال معاملة المشردين على أنهم غير مرغوب فيهم.

العدالة غير قابلة للانقسام ولا يمكننا المطالبة بحماية المدنيين من القنابل ومن ثم رفض منحهم الحد الأدنى من الحماية عندما يطرقون بابنا. ولا يمكننا أن نندد بالعنف الذي يصيبهم، ثم ندينهم بالتجول حتى لا نخل بتحيزاتنا. هناك تماسك أخلاقي للتمسك به خاصة عندما يدفع كل شيء إلى الاستسلام وهذا الاتساق يقول شيئاً بسيطاً جداً: مواجهة المدنيين المشردين، فالالتزام ليس المشتبه به أولاً، بل لإنقاذهم أولاً.

البلد لا يقع تحت القنابل ويقع ذلك أيضا عندما يسمح للمتطرفين بتحديد ما هو مقبول، عندما يسمح لهم بالخوف من التنكر في الفقه، عندما ينتهي الأمر بالنظر إلى أن الأسرة على الطريق هي مشكلة قبل أن تكون مأساة. وبحلول ذلك الوقت، كان الخريف قد بدأ بالفعل. ليس فقط سقوط المؤسسات، بل الروح العامة.

وربما هذا هو المكان الذي لا يزال مشهد الألعاب المحرمة ينظر إلينا. ليس كذاكرة سينما بل كحقيقة سياسية وبشرية الطائرة دائما تصل أولا في السماء شخص آخر. حتى اليوم الذي تصبح فيه السماء لنا