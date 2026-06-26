وقرر مجلس الوزراء اللبناني، في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء 25 حزيران/يونيه في قصر بعبدا، إلغاء الامتحانات الرسمية للمحطة في العام الحالي. ويتعلق هذا التدبير بالتعليم العام والمهني، على النحو المحدد بعد اجتماع وزير التعليم. وهو يتدخل في سياق أمني واجتماعي يعتبره الجهاز التنفيذي استثنائياً، بينما تؤكد السلطات أنه يجب عليها أن تراعي حالة التلاميذ والأسر والمؤسسات.

تغلق الحكومة ملفات المراجعة الرسمية

وأدى الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الدولة، جوزيف أوون، بحضور رئيس الوزراء نواف سلام، إلى سلسلة من التعيينات في عدة مؤسسات عامة. وهي تؤثر على التعاون بين المسؤولين، والهيئة التنظيمية للكهرباء، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، وهيئة إدارة البترول. ووافقت الحكومة أيضا على المركز التأسيسي لمطار بيروت الدولي، فضلا عن مشروع مرسوم بشأن المناهج الدراسية اللبنانية الجديدة للتعليم العام قبل الجامعي.

وعرض وزير الإعلام بول موركوس المقررات في نهاية الاجتماع. وأشار إلى أن المجلس استعرض التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى المسائل الإدارية ومسائل الخدمة العامة. وشملت التبادلات أيضا المشردين داخليا، والأضرار الناجمة عن العدوان الأخير، والتعمير، والإعداد لموسم الصيف، ومكافحة النفايات في الإدارات.

ويتعلق القرار الأكثر حساسية بالامتحانات الثانوية الرسمية. يغلق عدة أيام من الانتظار لطلاب السنة النهائية وعائلاتهم ومديري المدارس. احتفظت السلطة التنفيذية بصيغة بديلة تستند إلى الشهادات المدرسية، مع توفير جلسة استثنائية لبعض المرشحين. وأقر وزير التعليم ريما كارامي بأنه لا يمكن اعتبار أي خيار مثاليا. عرضت خيار الحكومة كرد فعلي على القيود الأمنية والتعليمية والإدارية.

الامتحانات الرسمية: الشهادات المدرسية والدورة الاستثنائية

ووفقاً للتفسيرات التي قدمت بعد الدورة، سيتمكن الطلاب المعنيون من الاستفادة من النتائج التي حددتها مدارسهم، ضمن الحدود التي تحددها الوزارة. يأخذ المرجع المختار في الاعتبار التدريس المقدم قبل 1 مارس. وبرر الوزير هذا التاريخ بقرار سابق يستند إلى توصية من مجلس التعليم. وذكرت أن البرامج المشمولة تتطابق مع حوالي 60 في المائة من المناهج الدراسية، مع احتمال وجود اختلافات بين المؤسسات العامة والخاصة.

وستظل الدورة الاستثنائية مفتوحة للمرشحين، والطلاب الذين يرغبون في تمثيل أنفسهم، وكذلك للطلاب الذين تم قبولهم من قبل مدرستهم ولكنهم بحاجة إلى شهادة رسمية للعمل أو المنح الدراسية أو القبول الجامعي. غير أن الوزير أكد من جديد على مبدأ هام. وسيقدم طالب يختار حضور هذه الدورة إلى نظام الامتحانات العادية. وإذا فشل، فلن يتمكن من العودة إلى النتائج التي منحتها مدرسته.

ولوزارة التعليم شهر واحد لاستكمال تنظيم هذه الدورة. وذكرت ريما كارامي أن السلطات تعتزم، قدر الإمكان، احترام اختيار مراكز الامتحانات وفقاً لمكان إقامة الطلاب. وذكرت أيضا أن شروط الاختبار والمواد والقواعد لن تتغير. يجب أن تغطي المواضيع أجزاء البرنامج التي تم تعليمها بالفعل قبل الموعد المختار.

دافع الوزير عن عتبة 9.5، التي يتم تقديمها كمتوسط يستخدم عادة للشهادة الثانوية. ورفضت فكرة الرقم التعسفي. وأكدت أيضاً أن الشهادات التقنية للدائرة الانتقالية والدبلوماسيين التقنيين للطلاب قد أُدمجت في الخطة، بعد إغفالها خطأ من النص الذي قرأ أثناء الاجتماع. ومن ثم، فإن هذا القرار يشمل التعليم العام والمهني، الذي يوسع من أثره إلى عدد أكبر من سكان المدارس.

وأكد ريما كارامي على قيمة التصديق اللبناني. وذكرت أنها دافعت عن مواصلة الامتحانات حتى اللحظة الأخيرة، من أجل الحفاظ على حقوق الطلاب والاعتراف بالدبلوماسية، ولا سيما لمن يفكرون في الدراسة أو العمل في الخارج. غير أنها وجدت أن الظروف تتطلب قرارا فوريا. وهي ترى أن الجامعات والبلدان الأجنبية ينبغي أن تكون قادرة على فهم الأسباب التي دفعت لبنان إلى الإبقاء على هذا الحل.

منهج دراسي جديد للتعليم العام

وكان اعتماد المنهاج الدراسي اللبناني الجديد هو القرار التعليمي الرئيسي الآخر للدورة. وقد تمت الموافقة على مشروع المرسوم المتعلق بالتعليم العام قبل الجامعي. وعرض الوزير هذا الإصلاح كخطوة هامة بالنسبة للنظام المدرسي. وشددت على أن البرامج الجديدة ستشمل المهارات والمواطنة والعيش معا وحرية التعبير في مجتمع تعددي.

سيكون الانتقال إلى البرامج الجديدة تدريجياً. وأشار الوزير إلى أن طلبهم سيكون طوعياً في السنة القادمة بالنسبة للمدرسة الابتدائية. وينبغي أن تتيح هذه المرحلة للمدارس والمدرسين والإدارات المدرسية تكييف أساليبها وأدواتها. لم تفصل الحكومة علنًا الجدول الزمني الكامل للتعميم، لكن النص المعتمد يمهد الطريق للتحول التدريجي للتعليم العام.

وأثيرت أيضا مسألة الخطاب العام والتماسك الاجتماعي. وأفاد ريما كارامي بأنه يجري إعداد عدة مبادرات مشتركة بين الإدارات مع وزارات الإعلام والثقافة والشباب والرياضة. ويجب عليها أن تعالج اللغة العامة والمسؤولية المدنية ومنع التوترات الاجتماعية. وقد ربط الوزير هذا الاتجاه بالصعوبات التي ووجهت في الأسابيع الأخيرة في مناقشة الاستعراضات.

التعيينات في الهيئات الحكومية والعامة

ووافق مجلس الوزراء أيضا على عدد من التعيينات المتوقعة في الإدارة والهيئات العامة. تم تعيين نيش حمود المدير العام في تعاونية موظفي الدولة. في قطاع الكهرباء، تم تعيين المحامية كريستينا عصام أبي حيدر كعضو متفرغ في الهيئة التنظيمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الهيئة دوراً محورياً في قطاع لا يزال واحداً من أهم المسائل المتعلقة بالمالية العامة والمستعملين.

وفي المجلس الوطني للبحوث العلمية، عينت الحكومة الدكتور أسد أنطوان عيد رئيسا. الدكتورة (ساتيا أرناوت) تصبح نائبة الرئيس وتشمل الأعضاء رمزي حفيز، ونهيمي أزوري، وماري أبود، وناصريم فاريس، وديما عيسى، وماري فوزي تشمباس، وجوزيف كونستانتين، ولاما مطر، ونادر سيراج، وصلاح زييندين، ومحمد طلال مصطفى فاران، وهاني موسى عباس، وعلي عبد الراح. ويجب أن تكفل هذه التعيينات استمرارية مؤسسة مسؤولة عن دعم البحوث والخبرة العلمية العامة.

كما تم تجديد هيئة إدارة البترول. الأسماء التي تم الإعلان عنها هي جان بول صباغ وفوزي خليفة وغريس رشيد وكابي دعبول ووسام الذهبي ووسام شبات. وتشارك هذه السلطة في رصد سياسات النفط والسياسات العامة المتصلة بالاستكشاف. ويجري رصد تكوينها عن كثب، حيث لا يزال قطاع النفط مرتبطا بالتوقعات الاقتصادية الهامة، فضلا عن متطلبات الشفافية والحوكمة.

كما وافقت الحكومة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بشأن الوضع التأسيسي لإنشاء مطار بيروت الدولي. يتعلق هذا القرار ببنية تحتية استراتيجية، وهي بوابة للبلاد وعنصر أساسي لحركة اللبنانيين من الشتات والزوار والجهات الفاعلة الاقتصادية. وهي تتدخل بينما تقول السلطات إنها تريد تعزيز إعداد الإدارات للتدفقات المتوقعة خلال الصيف.

المشردين والأضرار والاستعداد لإعادة الإعمار

وطلب جوزيف أوون من الإدارات والخدمات المعنية أن تستعد لإمكانية زيادة عدد الوافدين، إذا تأكد الاستقرار الأمني. وربط هذا المنظور باحترام وقف إطلاق النار وإمكانية أن يأتي المغتربون اللبنانيون وأن يقضوا جزءا من الموسم الصيفي في البلد. كما دعا إلى تعبئة خدمات الحدود الجوية والبرية والبحرية بالكامل لدعم هذه الحركة.

وافتتح رئيس الدولة الاجتماع برسالة موجهة إلى اللبنانيين، ولا سيما إلى أعضاء المجتمع الشيعي، عشية الاحتفال بالآشورا. وتحدث عن شخصية إمام موسى سعد وقيم التضحية ورفض الظلم وتمسك بالمبادئ. ثم أكد من جديد التزام الدولة بالقانون ووحدة لبنان والتضامن بين مواطنيها، كعنصر أساسي من عناصر التماسك الوطني.

وشدد الرئيس أيضا على ضرورة رصد حالة المشردين داخليا، ولا سيما في الملاجئ. ودعا إلى إجراء تعداد للأضرار الناجمة عن العدوان الأخير. وينبغي أن يشمل التقييم الإسكان والهياكل الأساسية والأراضي الزراعية والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية. ويجب أن تستعد هذه الخطوة لعقد مؤتمرات ممكنة لدعم التعمير، إذا تأكدت الرغبة الدولية في المساهمة.

ولذلك فإن الحكومة تريد بيانات موحدة قبل توفير أي تمويل. يجب أن يسمح جرد الأضرار للوزارات المعنية بتقديم سجلات دقيقة للشركاء الأجانب. تسعى السلطات إلى تجنب اتباع نهج مشتت، في حين يمكن أن تختلف الاحتياجات اختلافًا كبيرًا حسب المنطقة وطبيعة البنية التحتية المتضررة وحالة العائلات النازحة. ولم يعلن عن أي ظرف مالي في هذه المرحلة.

كما طلب جوزيف أوون مواصلة إجراءات ترقية موظفي الخدمة المدنية من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية. ودعا إلى الإسراع ببدء دورة تحضيرية للمسؤولين المعنيين، وفقا للقوانين والأنظمة السارية. والهدف المعلن هو تحديث الإدارة وتحفيز الموظفين، ولا سيما أكثرهم كفاءة، بحيث تكون الخدمات العامة أكثر استجابة لاحتياجات البلد.

المراجعة القضائية للسفن الكهربائية

ومن ناحية أخرى، عرض نواف سلام حالة السفن المنتجة للكهرباء. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يجري الآن وضع الصيغة النهائية لاختصاصات أي طرف متخصص بإجراء مراجعة قضائية. وأشار إلى أن اعتمادا قد تمت الموافقة عليه قبل شهر تقريبا بناء على طلب وزارة الطاقة لإعداد هذه الوثيقة.

وذكر رئيس الحكومة أن المواصفات تتضمن عنصرين. الأول عام ويمكن استخدامه في أي مراجعة قضائية في وزارة. والثاني يتعلق تحديدا بالسفن الكهربائية. ودعا نواف سلام الوزراء ذوي الأرقام القياسية للنفايات في إداراتهم إلى استخدام الجزء العام من الوثيقة، إذا كان مدى الشك يبرر هذا الإجراء. وعرض هذا النهج كخطوة نحو مزيد من الإصلاح والشفافية ومكافحة الفساد.

الصحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتحقيقات الجارية

تم تناول القضية الصحية من قبل وزير الصحة. وعرض التدابير الوقائية المتخذة لمنع فيروس إيبولا من الوصول إلى لبنان، بعد أن أبلغ عن تفشيه في عدة بلدان أفريقية وتسجيل حالة أولى في فرنسا. وتشمل التدابير المطارات ونقاط العبور وإعداد المستشفيات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأكد الوزير أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالإيبولا في لبنان. وطلب رئيس الدولة حملة توعية تتعلق بوزارة الإعلام.

وقدم وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية نقطة على الحريق الذي حدث قبل يومين في مستودع تحت إشراف الوزارة، وفي ديكوانا. وشكر الدفاع المدني، ومحاربي الحرائق في بيروت، والجيش، وقوات الأمن، والسلطات المحلية، والأفرقة المعبأة. وأشار إلى أن الكارثة قد أثرت على جزء من مجمع يتألف من عدة رواسب وأقسام، غير أن النيران كانت خاضعة للرقابة قبل زيادة انتشارها.

لم يتم الإبلاغ عن أي خسارة بشرية في هذا الحريق. ودعا الوزير إلى التعافي السريع للمقاتلين المصابين أو المتأثرين بالتدخل. كما أعلن عن نهجين متوازيين. الأول هو إجراء تحقيق داخلي من جانب الوزارة والوكالات المعنية لتقييم الأضرار والخسائر والممتلكات المتضررة. والثانية هي مسؤولية دوائر الأمن والعدالة عن تحديد أسباب الكارثة وظروفها.

ودعا وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى عدم التوصل إلى استنتاجات قبل إتمام التحقيقات. ورأت أن التفسيرات التي لا أساس لها يمكن أن تعوق سير التحقيق والبحث عن الحقيقة. ووعد بنشر النتائج بعد الانتهاء من الإجراءات. والهدف المعلن هو تحديد أسباب الحادث واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكراره.

المسائل السياسية ومسائل مؤجلة

وشملت التبادلات مع الصحافة أيضا عدة مسائل سياسية وإدارية. عندما سئل بول موركوس عن مشروع قانون الخدمة الداخلية المقترح، أجاب بأنه لم تتم الموافقة عليه. وأوضح أن عدة إدارات قدمت تعليقات أو أعربت عن رفضها. في قضية زهرة الكهرباء، الوزير أشار إلى تمديد يتعلق بالحاجة إلى استمرار الخدمة العامة.

وأثير سؤال أيضاً حول إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ومعارضة حزب الله لمثل هذا المنظور. وأشار بول موركوس إلى أن نتائج المفاوضات الجارية لم تقدم إلى مجلس الوزراء. وأضاف أنه يمكن في الوقت المناسب إحالة المسألة إلى الحكومة وفقاً للمادة 52 من الدستور، التي تنظم صلاحيات المعاهدات والاتفاقات الدولية.

وقد سبقت الجلسة مقابلة بين جوزيف عون ونواف سلام. وتناول كلا المسؤولين بنود جدول الأعمال قبل افتتاح المناقشات الوزارية. وسبق هذا التنسيق عقد اجتماع كثيف يجمع بين القرارات الإدارية، والتدابير التعليمية، وملفات الحوكمة، والرصد الأمني، والاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية. واعتمدت الحكومة معظم بنود جدول الأعمال، وفقا للتقرير الذي قدمه وزير الإعلام.

وبالنسبة للطلاب والأسر، لا يزال القرار المتعلق بالامتحانات هو أكثر التدابير إلحاحا. ويتعين على وزارة التعليم الآن أن تنشر الطرائق التنفيذية وأن تنظم مراكز الدورة الاستثنائية وتوضح الإجراءات مع المؤسسات. وستنتظر الجامعات وأرباب العمل ومنظمات المنح الدراسية أيضا الوثائق الرسمية اللازمة لتجهيز ملفات الطلاب لهذه السنة الدراسية غير المألوفة.