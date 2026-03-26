البنزين: يصبح النقص خطرا عالميا

ولم تعد أزمة الطاقة التي سببتها الحرب على إيران تقتصر على الخليج. وهي تمتد الآن إلى البلدان التي أزيلت بعيدا عن مسرح العمليات العسكرية، حيث لا يتخذ التهديد دائما شكل تمزق كامل، بل يمتد إلى كوكتيل التوترات: المحطات الجافة جزئيا، والكهرباء الموصلة، والشحن الأغلى، والوقود الجوي تحت الضغط وارتفاع أسعار المضخات. ولا تزال السوق تحت ضغط شديد. وفي يوم الخميس، 26 آذار/مارس، زاد البرنت أكثر من 104 دولارات للبرميل الواحد، وزاد حجمه بنحو 92 دولارا، بينما ظل المستثمرون يشكون في استرخاء سريع في الشرق الأوسط.

قلب الصدمة لا يزال مضيق أورموز وتشير التقديرات إلى أن انقطاع هذا الممر لمدة طويلة يمكن أن يقلل من 13 إلى 14 مليون برميل يومياً إلى السوق العالمية، وذلك بسبب الطلب العالمي الذي تقدره الوكالة الدولية للطاقة بنحو 104 إلى 105 ملايين برميل يومياً. هذا الخطر وحده يكفي لرفع سعر النفط الخام والتأمين البحري والتكاليف اللوجستية، حتى قبل أن يظهر النقص في دبابات السيارات.

وما تغير في الأيام الأخيرة هو جغرافية الأزمة. ولم تعد المشكلة مشكلة المستوردين الرئيسيين في آسيا أو بلدان الخليج المعرضين مباشرة. ولديها الآن اقتصادات أكثر هشاشة، مع قلة الاحتياطيات، وقلة هوامش الميزانية والاعتماد القوي على الوقود المستورد. وفي هذه البلدان، تُنقل صدمة النفط على الفور تقريبا إلى النقل أو الكهرباء أو الصيد أو الطيران أو التمويل العام.

أفريقيا على خط المواجهة

وشرق أفريقيا والمحيط الهندي من أكثر المناطق تعرضا للخطر. وفي الصومال، أدى ارتفاع أسعار الوقود بالفعل إلى تعطيل جزء من النقل الحضري. ويفيد رويتر بأن سعر الوقود قد زاد في بعض المناطق عن الضعف، مما تسبب في قيام سائقي التوك بالتخلي عن مركباتهم لأنهم لا يستطيعون تغطية تكاليفهم. وفي بلد يعاني بالفعل من الجفاف والجوع، تصبح أزمة الطاقة أزمة اجتماعية فورية.

وفي موريشيوس، يتخذ التوتر شكلا آخر. وقيدت السلطات بعض الاستخدامات غير الأساسية للكهرباء بسبب الافتقار إلى زيت الوقود الثقيل، في انتظار الحصول على شحنة بديلة متوقعة من سنغافورة. In South Sudan, Juba began to ration electricity. In Uganda, authorities have reported limited stocks of petrol and diesel and are looking for alternative supply routes. وفي كينيا، سيواجه نحو 20 في المائة من المحطات صعوبات في التسليم، حتى لو ادعت الحكومة أن لديها مخزونات كافية ومشتريات احترازية من تزايد التوتر. وأخيرا، لوحظت في جنوب أفريقيا حالات نقص في الديزل على الصعيد المحلي، ترتبط بعمليات شراء وقائية واسعة النطاق للمستهلكين الكبار مثل المزارعين.

وتبين هذه الحالات الأفريقية مدى سرعة تحول الصدمة الجيوسياسية البعيدة إلى أزمة يومية. وفي الاقتصادات التي يزن فيها النقل البري والمولدات والواردات وزنا كبيرا، تنعكس كل زيادة في الديزل بسرعة كبيرة في أسعار الأغذية والسفر الحضري والنشاط الاقتصادي. ولا يلزم أن يكون هذا النقص كاملاً من أجل إحداث آثاره. فالمخزونات الكافية، والتأخير في التسليم، والزيادة الحادة في السعر للتر الواحد تكفي لوقف الآلة.

In Asia, the threat extends from kerosene to diesel

وتبدو آسيا مصدرا رئيسيا آخر للضعف. في الفلبين، اعترف الرئيس علناً أن « إمكانية حقيقية » كانت إيقاف طائرة بسبب نقص الوقود الجوي. وأبلغت عدة بلدان شركات فيليبين بأنها لن تتمكن من توفير الإمدادات، مما أجبر بعضها على الصعود بما يكفي من الوقود للرحلة المستديرة. ولذلك فإن المشكلة تتجاوز سعر النفط وحده: فهي تؤثر بالفعل على السوقيات الدولية للنقل الجوي.

وتسعى بنغلاديش إلى الحصول على أكثر من بليوني دولار من التمويل الخارجي لتأمين الواردات من الغاز الطبيعي المسيل والوقود. ويعتمد البلد على 95 في المائة من الواردات من الطاقة، وهو يستخدم بالفعل تدابير الموازنة، على الرغم من أن بعضها قد استرخى مؤقتا أثناء عيد. وتتفاوض دكا مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، والجهات المانحة الأخرى من أجل تجنب حدوث انقطاع في تمويل الطاقة. وهذا يقول الكثير من خطورة اللحظة: فبالنسبة لبعض الدول، لم تعد الأولوية هي مجرد استهلاك الأسعار، بل إيجاد ما يلزم من الدولارات لمواصلة شرائها.

وهناك بلدان آسيوية أخرى لا تتحدث بعد عن نقص واسع النطاق، وإنما عن صدمة شديدة بما يكفي لاتخاذ تدابير طارئة. وفي تايلند، تقترب صناعة صيد الأسماك من الإغلاق. أكثر من نصف سفن الصيد في ميناء (ساموت ساخون) الرئيسي للصيد ما زالوا في الرصيف، مع زيادة الديزل من 29.94 باهت للتر في شباط/فبراير إلى 38.94 باهت في 26 آذار/مارس. وتعكف الحكومة على إعداد الدعم، وتدرس إدارة المالية أيضا تخفيضا في ضريبة الوقود للحد من الزيادات في أسعار المضخات.

وقامت كوريا الجنوبية أيضا بتفعيل ترسانة الطوارئ. وأعلنت سيول عن انتعاش الديون لدعم السيولة، ولكن قبل كل شيء زيادة في تخفيف ضريبة البنزين والديزل، فضلا عن زيادة غير مسبوقة في أسعار الوقود المحلية. وترغب الحكومة أيضا في زيادة الإنتاج النووي وتخفيف بعض القيود على الفحم من أجل احتواء صدمة الطاقة. This shows that even in a developed and industrial economy, oil spills and the closure of Ormuz require an immediate response.

وبالإضافة إلى هذه الأمثلة، تصف شركة أسوشيتد برس منطقة بأكملها بطريقة دفاعية: وتستعرض الهند أولوياتها في مجال الإمدادات، وتحد باكستان من بعض الاستخدامات، وتتناسب نيبال مع الـ GPL، وتسعى عدة حكومات إلى الحصول على حماية ذات أولوية للاحتياجات الأساسية. ولذلك، ففي آسيا، تقاس الأزمة ليس فقط بسعر البرميل، بل على الطريقة التي تعطي بها كل دولة الأولوية للحصول على الطاقة بين الأسر المعيشية والنقل والصناعة والطيران.

في أمريكا اللاتينية وأوروبا، تصبح الصدمة سياسية

وتقدم شيلي واحدة من أكثر الحالات المذهلة في نقل الضخ المباشر. وفي 26 آذار/مارس، يتوقع أن يزيد البنزين في 93 من الأوكتانيين بنحو 370 بيزو للتر الواحد في سانتياغو، أي حوالي 30 في المائة، في حين يزيد الديزل بنحو 580 بيزو، أو ما يقرب من 60 في المائة. وقامت الحكومة بتفعيل شرط في آليتها لتثبيت الوقود من أجل الإسراع بإعادة توجيه الأسعار المحلية إلى الأسعار العالمية، معتقدة أنها لم تعد قادرة على تمويل درع الميزانية إلى أجل غير مسمى. According to the authorities, absorbing the entire shock would cost up to $4 billion.

وفي أوروبا، تظل الإجابات أكثر حذرا، ولكن الضغط السياسي يزداد. In Germany, Chancellor Friedrich Merz acknowledged that public finances could not compensate for all the increases associated with the war against Iran. (برلين) تفكّر بأجهزة إغاثة مستهدفة، لكنّها ترفض فكرة إمتصاص صدمة غير محدود. وفي النمسا، وافق مجلس النواب في البرلمان على نص يفسح المجال أمام اتخاذ تدابير لخفض الضرائب والهامش على البنزين والديزل، بهدف محدد هو تخفيض الأسعار بحوالي 10 سنتات للتر من الشهر المقبل.

ويكشف هذا الفرق في النبرة بين برلين وفيينا. Some governments already admit that they will not be able to absorb everything. ولا يزال آخرون يحاولون إبطاء نقل الصدمة إلى المستهلك النهائي. ولكن في كلتا الحالتين، تكون الإشارة هي نفسها: فالوقود يصبح مرة أخرى موضوعا اجتماعيا وميزانية رئيسيا، كما هو الحال في عام 2022، مع وجود هوامش عامة أضيق في كثير من الأحيان وتضخم يهدد بالعودة.

لماذا لا يقتصر خطر النقص على المحطات الفارغة

نقص المصطلح يمكن أن يكون مضلل وفي بعض البلدان، يشير التقرير بالفعل إلى انقطاع الإمدادات المحلية. وفي حالات أخرى، يشير بدلاً من ذلك إلى نقص نسبي: فالوقود أكثر صعوبة في العثور عليه، والاستفسارات، وشراء الاحتياطات، ونسبة الكهرباء أو تحديد أولويات الاستخدامات. وتشير حالة اقتصادات البحرين أو الخليج أو آسيا الكبرى إلى أن نظاماً ما زال يمكن أن يعمل مع إضعافه الشديد من جراء التكاليف اللوجستية المتفجرة وحالات التأخير في الإمداد بدرجة أكبر من عدم اليقين.

ما يقلقنا ليس فقط غياب البنزين اليوم إنها مدة الصدمة ولا تزال الأسواق مقتنعة بأن الأمن الإقليمي لن يعاد بسرعة. ويلاحظ رويتر أن النفط قفز بشكل كبير خلال شهر آذار/مارس وأن الغاز الأوروبي ارتفع أيضا ارتفاعا حادا، مما يغذي المخاوف من العودة إلى التضخم ويزيد الضغط على أسعار الفائدة. وكلما طالت الأزمة، كلما انتقلت إلى السلسلة بأكملها: النقل البري، والزراعة، ومصائد الأسماك، والشحن البحري، والطيران، وتوليد الكهرباء، والميزانيات العامة.

وفي البلدان الأكثر ضعفا، يمكن أن يصبح ذلك سريعا أزمة في ميزان المدفوعات. وفي الاقتصادات الأكثر ثراء، يقل خطر الانهيار الجاف الفوري عن الزيادة الدائمة في الحياة اليومية. وفي جميع الحالات، يصبح البنزين والديزل مرة أخرى مؤشرا مباشرا للضعف العالمي في الحرب الإقليمية.

قائمة بالبلدان التي تواصل التوسع فيها

وفي هذه المرحلة، تشمل الحالات الأكثر توثيقا الصومال، وموريشيوس، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، وجنوب أفريقيا في أفريقيا؛ والفلبين، وبنغلاديش، وتايلند، وكوريا الجنوبية في آسيا؛ وشيلي في أمريكا اللاتينية؛ فضلا عن ألمانيا والنمسا في أوروبا، حيث تنشأ المسألة أساسا من حيث الأسعار والدعم العام. وتعتمد هذه العوامل على البلد، على النقص المحلي، والمخزونات الضيقة، ومعدل الطاقة، أو الزيادات في أسعار المتفجرات السياسية بالفعل.

ويشير التسلسل الحالي إلى واقع بسيط: فالحرب ضد إيران لا تنتج فقط صدمة جغرافية سياسية أو سوقية للمخزون. فهو يضع البنزين والديزل والكيروسين وأمن الإمدادات في مركز الهشاشة العالمية. وطالما ظل مضيق أورموز مهدداً، وما زالت الأسواق غير مؤكدة فيما يتعلق بالتخفيض الجذري، فإن المسألة لن تعود هي سعر البرميل، ولكن البلدان ستتوفر لديها الوسائل المالية واللوجستية والسياسية للإبقاء على أكثر من غيرها.