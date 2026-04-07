التدخل الأمريكي: يأتي فانس لإنقاذ أوربان في بودابست

وقبل خمسة أيام من الانتخابات يمكن أن تضع حداً لـ 16 عاماً من السلطة غير المتقطعة، تلقى فيكتور أوربان دعماً يوم الثلاثاء في بودابست لا يمكن لأي زعيم أوروبي أن يتجاهله. وجاء نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس إلى هنغاريا ليدعم علنا حملة إعادة انتخاب رئيس الحكومة الهنغارية، في زيارة استغرقت يومين إلى واشنطن كبادرة صداقة سياسية، ولكن المعارضة شهدتها كتدخل أجنبي في خضم الحملة. عند وصوله، ضاعف فانس تحياته إلى مضيفه، موضحا على وجه الخصوص أن العلاقات بين البلدين مهمة، وأن الولايات المتحدة تحب الشعب الهنغاري، وقبل كل شيء أن الرئيس يحبك، قبل أن يضيف أن فيكتور أوربان قد لعب دورا رئيسيا في ما جعل أوروبا قوية ومزدهرة. والإشارة السياسية واضحة: فإدارة ترامب لم تعد راضية بالأفضليات الإيديولوجية في أوروبا، بل إنها تختار الآن أن تدخل فعليا في حملة وطنية لمحاولة تقييم نتائجها.

وكان المشهد سيكون ملحوظاً بالفعل إذا كان يتعلق بحلفاء مستقراً، رُكّب بثبات في عمليات الاقتراع. بل إنه أكثر من ذلك لأنه يتدخل مع مرور فيكتور أوربان عبر أخطر تسلسل انتخابي له منذ عودته إلى السلطة في عام 2010. العديد من استطلاعات الرأي التي نُشرت في نهاية مارس أعطت حزب بيتر ماجيار تيسزا أمام فيدسز، مع تقدم واضح بما فيه الكفاية لإطعام فكرة احتمال التناوب أثناء التصويت في 12 نيسان/أبريل. In this context, the coming of JD Vance does not resemble a protocol visit of courtesy between ideologically close leaders. إنها تبدو كعملية إنقاذ سياسية مصممة لإعادة تعبئة ناخب قومي وتذكيرنا بأن أوربان لا يزال، في نظر الترامب، النموذج الأوروبي للحماية.

كما تم فحص الرسالة المرسلة من المطار بعناية. (جي دي فانس) وزوجته (أوشا) رحب بهما وزير الخارجية الهنغارية (بيتر سزيجارتو) الذي رحب بفتح « سن ذهبية جديدة » في العلاقات بين (واشنطن) و(بودابست) The U.S. vice president was then to meet Viktor Orban in camera and then participate in at least one campaign appointment, marking a notable break with the most prudent diplomatic practices. وندد بيتر ماغار، زعيم المعارضة، فورا بتدخل أجنبي في السيادة الهنغارية، ودعا الولايات المتحدة إلى احترام حق الناخبين في اختيار حكومتهم. ومرة أخرى، فإن الحقيقة السياسية ليست مجرد القرب الإيديولوجي بين واشنطن وبودابست. وهو يستند إلى الشكل المختار: الوجود المادي، المفترض، بعد بضعة أيام من التصويت.

A visit that formalizes a method

منذ عدة أشهر، كانت الإشارات تتراكم وقد دعم دونالد ترامب بالفعل علنا فيكتور أوربان، الذي عرضه كزعيم قوي، ملحقا بالأمة والأسرة ومكافحة الهجرة. لكن مجيئ (جي دي فانس) عبر عتبة يتحول إلى علاقة إيديولوجية إلى عمل مباشر للحملة وهذا يعني أن الانتخابات الهنغارية، في نظر البيت الأبيض، ليست مسألة داخلية ضمن أمور أخرى. وقد أصبحت مسألة استراتيجية للمعركة الثقافية والسياسية التي تعتزم التهابها في أوروبا. More than just an ally, Orban is seen in Washington as a showcase: a leader who has proved, in the American conservative form, that it was possible to challenge Brussels, to harden the state on identity issues, to closely control public debate and to remain in power for a long time.

هذه القراءة ليست جديدة لسنوات، أكثر حق أمريكي إيديولوجي جعل بودابست مختبرا. وتعقد مؤتمرات محافظة. وشهد المسؤولون المنتخبون والمقالون والشخصيات المنتقاة من مجرة ماغا دليلا على أن السلطة المحافظة الوطنية يمكن أن تستمر حتى داخل الاتحاد الأوروبي. The displacement of JD Vance today gives this fascination an official form. ولم تعد هذه الندوات أو المنتديات أو علامات الوفاق. وهو نائب رئيس نشط في الولايات المتحدة الذي يعطي صوته، وزنا رمزيا ومركزا لقائد أوروبي في حملة انتخابية ضيقة.

ربما الأكثر إثارة هي الحجة التي قدمها فانس في بودابست According to several press reports, the Vice-President commendedd Hungary for its positions on migration, energy and the organization of society. واتهم أيضاً بروكسل بالاعتناء بالحياة السياسية الهنغارية، مما أدى إلى توجيه الاتهام ذاته إلى الاتحاد الأوروبي. هذا الانعكاس ليس لا يُذكر وهو يسمح لواشنطن بالتدخل بينما تقدم نفسها كمدافع عن سيادة وطنية يهددها العالم الخارجي. لكن التناقض واضح: نكران تدخل الاتحاد الأوروبي المفترض في الانتخابات الهنغارية بينما ندعم شخصياً مرشحاً يغادر قبل بضعة أيام من الانتخابات

Budapest, International Trumpist Laboratory

هنغاريا ليست أرض عشوائية وقد كان فيكتور أوربان منذ وقت طويل أحد القادة الأوروبيين القلائل الذين تمكنوا من الجمع بين عدة مصالح خارجية مختلفة. وبالنسبة لموسكو، كثيراً ما كانت عملية عرقلتها داخل الاتحاد الأوروبي، محتفظة بقرارات معينة بشأن أوكرانيا أو روسيا. For the trumpist right, he embodies a Europe that resists Brussels, immigration, cultural liberalism and institutional universalism. ولا ينطوي هذا التقارب على تحالف متجانس، ولكنه يلقي الضوء على الطابع الاستراتيجي للغاية للانتخابات الهنغارية. معركة (بودابست) أصبحت معركة نموذجية للتشرد إذا سقط (أوربان)، فهو جزء مركزي من السرد عبر المحيط الألفي الذي يلوّح.

هذا البُعد يُفسّر الحدّة غير المُعتادة للتورط الأمريكي. وأشارت عدة مصادر لوسائط الإعلام إلى أن هذا كان أعلى مستوى من الزيارات الأمريكية الرسمية إلى هنغاريا خلال عقدين. هذه الحقيقة البسيطة كافية لإظهار أن واشنطن لم تختار السلطة التقديرية On the contrary, the Trump administration seems to have wanted to maximize the visual and political reach of displacement. في حضانة (أوربان) هذه الزيارة تسمح بإعادة تنشيط مخيلة من السلطة In a tense electoral climate, such an image is designed to weight on the undecided, to remobilize the government camp and to give the election a broader civilizational dimension than strictly national issues.

أما بالنسبة للمعارضة الهنغارية، فإن الأثر المنشود يتسم بالشفافية. عرض بيتر ماجيار الإنتخابات كإستفتاء على مكان هنغاريا في العالم بين الرسو الأوروبي والسعي إلى مسار أكثر عزلة وتحريراً وتوجهاً نحو السلطة ومن هذا المنظور، فإن وصول (جي دي فانس) يؤكد بالضبط ما يسعى إلى شجبه: محاولة وضع (هنغاريا) لم تعد في القلب المؤسسي الأوروبي، ولكن في مجموعة سياسية عبر المحيط الأطلسي حيث تدعم (واشنطن) الحقوق الوطنية المعادية لآليات الاتحاد التقليدية. وبعد ذلك لم يعد انتخاب 12 نيسان/أبريل هو الهنغاري وحده. يصبح اختبارا لقدرة أوروبا على مقاومة التسييس الخارجي من الولايات المتحدة نفسها

تدخل يشكل جزءاً من تسلسل أوسع

الحلقة الهنغارية ليست معزولة منذ عودة (دونالد ترامب) إلى البيت الأبيض عدّة مسؤولين أو قريبين من القوة الأمريكية قاموا بتضاعف المواقف التي تؤثر بشكل مباشر على أرصدة الانتخابات الأوروبية In February 2025, JD Vance had already caused a shock in Germany by denouncing in Munich the way in which the traditional European parties isolated the far right and by defending a conception of pluralism which, in fact, amounted to challenging the health cord built around AfD. ثم ردت برلين بشرح أنه لا ينبغي للمسؤول الأجنبي أن يتدخل في الحملة الألمانية أو أن يملي على الناخبين أو الأحزاب اختيارهم للتحالف. وقد أظهرت هذه السابقة بالفعل أن إدارة ترامب لم تعد تفصل بوضوح بين الخطاب الإيديولوجي والتدخل السياسي.

وفي الوقت نفسه، كان إيلون موسك يقوم به هجوم السياسة الرقمية الخاصة به في ألمانيا. وخلال الحملة الاتحادية لعام 2025، دعم مراراً وتكراراً التحالف من أجل الديمقراطية على منبره العاشر، وعرض هذا الحزب بوصفه الملجأ الوحيد الممكن لألمانيا وعرض على زعيمه معرضاً عالمياً لم يسبق له مثيل من خلال مقابلة حية. The episode did not formally emanate from the American administration, but it was part of the same political world and in the same logical: to legitimize forces at a distance to the European radical right by exploiting American media power asymmetry. وقد عزز هذا التسلسل في أوروبا الفكرة القائلة بأن التدخل لم يعد يمر من خلال الدول فحسب، بل أيضا من خلال المنابر والمليارات السياسية والأيديولوجية عبر المحيط الأطلسي.

ومن ثم، فإن الرواية الهنغارية ترجع إلى الجمع بين عدة اتجاهات ظاهرة للعيان بالفعل: إضفاء الطابع الشخصي على الدعم، والتشريد المادي لمسؤول أقدم، والرسالة الانتخابية الصريحة، وإدماج الانتخابات الوطنية في سرد أيديولوجي قاري. ما يحدث في بودابست ليس فقط دعم حليف واحد إلى آخر. هذه طريقة جديدة للتصرف على الديمقراطيات الأوروبية، على افتراض أن مصيرهم الانتخابي هو جزء من استراتيجية واشنطن العامة عندما يمكن الحفاظ على مخيم ودي في السلطة. In this regard, the Trump administration is no longer content to observe Europe. إنها تحاول أن تثقل على إعادة ترتيبها الداخلي

المفارقة الأمريكية: السيادة بين أمور أخرى، التدخل للأصدقاء

أحد أكثر الينابيع المذهلة في هذا التسلسل هو المفارقة الإيديولوجية التي تكشف عنها إن التكتلات مبدأ من مبادئ السيادة، معادية للنزعة العالمية، والبيروقراطيات فوق الوطنية، والتدخل الأخلاقي من الخارج. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن تقود هذه الرؤية الولايات المتحدة إلى الاحترام الدقيق للعمليات الانتخابية الأوروبية. وفي الممارسة العملية، يعمل بشكل مختلف: فالسيادة تُحتج لحماية الحلفاء الإيديولوجيين في بروكسل، لكنه يختفي عندما يتعلق الأمر بالدعم العام لواشنطن. زيارة (جي دي فانس) إلى (هنغاريا) تتبلور هذه المفارقة وهو يبين أن السيادة الجامدة ليست مبدأ عالميا. إنها أداة انتقائية

This contradiction is visible even in the rhetoric used in Budapest. وبتهمة المؤسسات الأوروبية بممارسة ضغوط لا مبرر لها على هنغاريا، يتكلّم فانس كما لو كان التدخل الشائن الوحيد في بروكسل. غير أن الاتحاد الأوروبي يعمل من خلال الإجراءات، والمقاضاة، والآليات القانونية، والمناقشات الحكومية الدولية التي تكون هنغاريا نفسها عضوا فيها. The US intervention takes the form of a campaign visit by a foreign vice-president who directly supports a national candidate. بل إن التناقض أكثر وضوحاً، حيث أن بيتر ماغار طلب صراحة أن يتمكن الناخبون الهنغاريون من اتخاذ قرار دون ضغط خارجي. وبهذا التسلسل، أصبحت تهمة التدخل ساحة معركة سياسية، حيث يسعى كل منها إلى نزع الشرعية عن نفوذ الآخر مع زيادة نفوذه إلى أقصى حد.

وإلى جانب الحالة الهنغارية، تثير هذه الطريقة مسألة أوسع بالنسبة لأوروبا. وعلى مدى سنوات، تركزت المناقشات بشأن التدخل الانتخابي على روسيا، وعمليات التأثير الرقمي، وحملات التضليل، والتمويل المفاجئ. The Vance-Orban case introduces another problem: that of assumed, frontal, almost uncomplicated interference from a historical ally of Western Europe. والطابع غير المسبوق للمشهد يكمن في هذا التوحيد. ليس هناك إنكار، لا شاشات، لا تفرق في التتابع المتوسط. وهناك نائب رئيس أمريكي يصل إلى بودابست، ويحيي رئيس الوزراء الصعب ويخبره، في جوهره، أن رئيس الولايات المتحدة يحب ويريد انتصاره.

لماذا (واشنطن) يهتم كثيراً بشأن (أوربان)

لفهم هذا الإصرار، يجب أن نعود إلى مركز فيكتور أوربان الخاص في الخيال الرومبي. لقد تجسد الزعيم الهنغاري منذ سنوات سردا سياسيا يحترمه الحق الأمريكي: تحفة اللعبة المؤسسية، ومكافحة الهجرة، والمواجهة الدائمة مع وسائط الإعلام الحاسمة، ورفض الأوامر الزجرية بشأن حقوق الأقليات، والاستخدام المكثف للسيادة الوطنية ضد القواعد الأوروبية. في هذه القراءة، أوربان ليس حليف محافظ فقط. It is proof that power can last when it agrees to polarize the country sustainably. ومن ثم، فإن هزيمته المحتملة لن تكون هزيمة حكومة ودية فحسب. وسوف يُفسَّر على أنه تحذير إلى مجرة ماغا بأكملها، التي كثيراً ما تعرضه كمثال يحتذى به.

This adds a more immediate European dimension. وإذا خسر أوربان، فيمكن للاتحاد الأوروبي أن يتخلص من أحد المحاصرين الرئيسيين في أوكرانيا، وعلى بعض الجزاءات وعلى عدة مسائل مؤسسية. وقد سبق لعدة عواصم أوروبية أن اقترحت أن تتابع الانتخابات الهنغارية عن كثب أملا في أن تكون هناك علاقة أقل مواجهة مع بودابست. (واشنطن)، في نسختها المتعاقبة، من الواضح أنّ هذه الفرضية عكسية. ومن شأن سقوط أوربان أن يعزز المحور الأوروبي المؤات لكيف، وزيادة تماسك الاتحاد الأوروبي، وإعادة تركيز هنغاريا على مواقف أكثر تقليدية. وبالنسبة لإدارة ترامب، سيكون هذا انتكاسة جيوسياسية فضلا عن انتكاسة إيديولوجية.

زيارة (جي دي فانس) تأتي أيضاً في لحظة حساسة لـ(دونالد ترامب) نفسه وتواجه إدارة الولايات المتحدة الآثار السياسية للحرب مع إيران، وارتفاع أسعار الطاقة، والتوترات الداخلية على خط الولايات المتحدة الخارجي. وفي هذا السياق، فإن إظهار انتصار إيديولوجي محتمل في أوروبا، أو محاولة على الأقل لمنع الهزيمة، يتيح لنا أيضا التحدث إلى القاعدة الأمريكية المحافظة. لدعم (أوربان) هو أن يُظهر أن الترامب لا يزال يُعرض قوتها الرمزية خارج الحدود الأمريكية، حتى عندما يصبح المشهد الداخلي أكثر عدم اليقين.

أوروبا ضد التدخل الحلفاء

والسؤال الذي يواجه الأوروبيين الآن أقل مفاجأة من الإجابة. وتبين الحلقة الهنغارية أن التدخل الانتخابي لم يعد يتخذ شكلاً سرياً من الحسابات الكاذبة أو الحملات الفارغة أو التمويل الخفي. It can take the form of public support, enshrined, assumed by a friendly foreign executive. وهذا يزيد من صعوبة التعامل معه من الناحية السياسية. ويمكن للمرء أن يشجب مناورة روسية بدون مخاطر دبلوماسية كبيرة داخل المخيم الغربي. ومن الأصعب استخدام نفس المفردات عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة. غير أن المنطق وثيق من حيث الجوهر: فالقوة الخارجية تحاول التأثير على تصور الناخبين في انتخابات وطنية حاسمة.

The Hungarian case could also make jurisprudence in transatlantic political practices. وإذا أسفرت هذه الزيارة عن استحقاق انتخابي مرئي، يمكن أن يعقب ذلك السفر والنوم وغير ذلك من أشكال المشاركة المباشرة في الحملات الأوروبية. وقد شهدت ألمانيا بالفعل سلسلة أولى من الضغوط السياسية والرقمية. وتدخل هنغاريا الآن المرحلة العليا من المشاركة الرسمية الرفيعة المستوى في الأيام الأخيرة من الحملة التشريعية. وإذا أريد للاتحاد الأوروبي أن يحافظ على استقلالية عملياته الديمقراطية، فيجب عليه أن يتعلم أن يسمي هذا الواقع على حقيقته، بما في ذلك عندما يأتي من حليف استراتيجي.

في (بودابست) يوم الثلاثاء، أراد (جي دي فانس) أن يعرض على (فيكتور أوربان) صورة الطاهي المدعوم والمحب والمحمي من قبل (واشنطن). لكن هذه الحركة تقول شيئاً آخر It shows that a part of the US government now considers the European elections as a legitimate ground for intervention, when it comes to save ideological allies. وهذا ما يعطي هذه الزيارة نطاقها الحقيقي. انها لا تقول شيئا عن اوربان وقالت شيئا عن الطريقة الأمريكية الجديدة: أقل دبلوماسية، وأكثر حزبا، وأكثر مباشرة، وتصميما على معاملة بعض صناديق الاقتراع الأوروبية كتمديد للكفاح السياسي في واشنطن.