الجنوب: يحشد السلام الولاية

وترأس رئيس الوزراء نواف سلام اجتماعا تحضيريا يوم الأربعاء، 25 حزيران/يونيه، بشأن عودة سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبدء أول تدابير لإعادة التأهيل. وضم الاجتماع عدة وزراء ورؤساء هيئات عامة مسؤولة عن الهياكل الأساسية والإغاثة والخدمات الأساسية والرصد الإداري. وطلب رئيس الحكومة إلى السلطات المعنية أن ترافق عودة الأسر، وأن تعجل بالضرر، وأن تزيل الطرق، وأن تستعيد الشبكات الأساسية. وادعى أن شعب الجنوب لم يغادر أراضيه طوعا وأنه ينبغي للدولة أن تكون حاضرة إلى جانبه.

ويعقد هذا الاجتماع في مرحلة تسعى فيها الحكومة إلى تنظيم أول استجابات عملية بعد التدمير في عدة مناطق جنوبية. وتشمل الأولويات المعروضة الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والهياكل الأساسية العامة وآليات التمويل المتاحة. وأشار رئيس الوزراء إلى الأموال التي تم توفيرها بالفعل في إطار برنامج » ليب » ، وكذلك إلى أموال اللجنة العليا للإغاثة والمجلس الجنوبي. الهدف المعلن هو إطلاق مبادرات سريعة، دون انتظار النهاية الكاملة لتقييم الخسارة.

حضر الاجتماع وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صديقي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين سيد، ووزير الاتصالات شارل الحاج، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني. وشارك أيضا رئيس مجلس التنمية والتعمير، محمد علي كاباني، رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، الجنرال باسام نابولي، ورئيس قاعة العمليات المركزية في صحيفة غراند سيريل، زاهي شاهين.

العودة إلى الجنوب كحالة طوارئ حكومية

ركزت الرسالة الرئيسية لرئيس الحكومة على الالتزام بمرافقة العودة. ودعا نواف سلام جميع الأطراف المعنية إلى تنسيق جهودها حتى تتمكن الأسر من العودة إلى قراها في ظروف كريمة. ويشمل هذا الطلب الوزارات والإدارات والهيئات العامة ووكالات الإغاثة. ويهدف أيضا إلى تجنب انتشار التدخلات في منطقة تكون فيها الاحتياجات إنسانية وتقنية وإدارية.

وأصر رئيس الوزراء على أن شعب الجنوب لم يغادر منازله باختياره. وتحدد هذه الجملة نبرة الاجتماع. ويضع مسألة العودة في سجل حق الأسر في العودة، ولكن أيضا في سجل المسؤولية العامة. تريد الحكومة تقديم الاستجابة كالتزام وطني، وليس كمساعدة لمرة واحدة. تهدف الصيغة التي اختارها نواف سلام إلى تذكيرنا بأن النزوح مرتبط بالحرب وآثارها المباشرة.

وتم التأكيد على مفهوم العودة الكريمة. وهذا يعني أكثر من مجرد الوصول الجغرافي إلى المحليات. وهو يشمل الطرق العملية، والشبكات المستعادة جزئيا، والحد الأدنى من الخدمات العامة، وتقييما واضحا للمخاطر. وفي عدة قرى، يمكن أن يؤدي وجود الأنقاض أو تدمير المنازل أو إلحاق الضرر بالمرافق العامة إلى تعقيد العودة. ولذلك تود الحكومة ربط التدابير الفورية بعملية انتعاش أوسع نطاقا.

ولم يقتصر الاجتماع على ملاحظة واحدة. وقد حددت مجموعة من المهام للإدارات المعنية. وطلب رئيس الوزراء استكمال تعداد الأضرار وإزالة الأنقاض وفتح الطرق واستعادة شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية. ويجب أن يسير هذا العمل بالتوازي مع تقييم الأضرار التي تلحق بالهياكل الأساسية والمرافق العامة. والغرض من هذه الطريقة هو الاستجابة لحالات الطوارئ عند إعداد ملفات التمويل.

الطرق والشبكات والخدمات الأساسية في صميم الأولويات

إن إعادة فتح الطرق هو أحد حالات الطوارئ الأولى. وهو يتطلب عودة السكان، والوصول إلى الأفرقة التقنية، ونقل المواد، وتدخل الخدمات العامة. ويمكن للجراثيم أيضا أن تمنع الدخول إلى شوارع معينة أو تمنع الوصول إلى المنازل المتضررة. ولذلك يتعين على وزارة الأشغال العامة والهيئات المتخصصة أن تنسق مواردها مع السلطات المحلية من أجل تحديد أولوية وفقا لحالة المحاور.

منطقة حساسة أخرى هي استعادة الكهرباء. تعاني شبكة الكهرباء اللبنانية بالفعل من نقاط ضعف هيكلية. ويضيف التدمير في الجنوب ضغطا إضافيا على خدمة ضعيفة. وستكون وزارة الطاقة والمياه مسؤولة عن تقييم الخطوط المتأثرة، والوظائف المتضررة، والإصلاحات الطارئة. ولن يقتصر العمل دائما على التدخلات السريعة. وقد تحتاج بعض المناطق إلى استبدال أكبر، تبعا لمدى الضرر.

وتشكل المياه أيضاً شرطاً أدنى للعودة. وينبغي لإصلاح الشبكات أو محطات الضخ أو الأنابيب المتضررة أن تسمح للأسر باستئناف حياتها اليومية. وبدون إمدادات موثوقة، قد تكون العودة مؤقتة أو مستحيلة. ولذلك سيتعين على الخدمات المعنية أن تحدد الأماكن التي يمكن فيها استعادة المياه بسرعة، وحيثما يتعين توفير حلول مؤقتة. كما ينبغي إدماج احتياجات المدارس والمراكز الصحية والمباني العامة.

تكمل الاتصالات السلكية واللاسلكية قائمة الخدمات الأساسية. تفترض عودة السكان مسبقاً إمكانية التواصل مع الأقارب والسلطات وخدمات الطوارئ والإدارات. ويمكن للشبكات المتضررة أن تعقد طلبات المساعدة أو متابعة الملفات أو تنظيم الحياة المحلية. ويؤكد حضور وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية في الاجتماع أن هذا القطاع من الأولويات التنفيذية. الحكومة تريد معالجة الاتصالات كجزء من التعافي ليس كخدمة ثانوية.

جرد للأضرار لتوجيه المساعدات

سجل الأضرار هو الخطوة الإدارية المركزية. ويهدف إلى التمييز بين المساكن المدمرة، والمساكن المتأثرة جزئيا، والمتاجر المتضررة، والأراضي الزراعية المتضررة، والمرافق العامة التي يتعين إصلاحها. وبدون هذا العمل، لا يمكن للسلطات أن توزع المعونة بصورة موثوقة. ولذلك طلب رئيس الوزراء التعجيل بهذه المرحلة، مع مواصلة تقييم الهياكل الأساسية والمرافق.

وتكمن المهمة في عدة جهات فاعلة. ولدى المجلس الجنوبي تجربة قديمة في الحالات المتصلة بالتدمير في هذه المنطقة. وتتدخل اللجنة العليا للإنقاذ في حالات الطوارئ وفي توزيع بعض المعونات. ويرصد مجلس التنمية والتعمير مشاريع الهياكل الأساسية الرئيسية. وتوفر الوزارات المعنية خبراتها القطاعية. وينبغي أن يتفادى التنسيق بين هذه المؤسسات الازدواجية والتأخيرات والاختلافات في التقييم.

وتسعى الحكومة أيضا إلى تحديد الأولويات. وينبغي أن تعالج التدخلات الأولية شروط العودة الفورية. وستتطلب الإصلاحات الثقيلة وإعادة بناء المساكن بالكامل أو إصلاح الهياكل الأساسية المستدامة مزيدا من الوقت والتمويل. ولذلك، يجب أن يسفر التعداد عن رسم واضح للاحتياجات، مع فئات الطوارئ. وسيكون هذا التمييز مهما للأسر التي لديها منازل غير مأهولة بالسكان والذين قد يعودون بعد عمل محدود.

وسيكون لموثوقية البيانات أثر مباشر على الثقة المحلية. وتتوقع الأسر إجراءات قانونية ومعايير معروفة ومواعيد نهائية مفهومة. ويعزى الخطر في هذا النوع من الحالات إلى التأخيرات الإدارية والتفاوتات الملحوظة في الحصول على المعونة. ويهدف الاجتماع الذي ترأسه نواف سلام إلى إظهار أن الملف يتم متابعته على أعلى مستوى من السلطة التنفيذية. وستعرف الخطوات التالية ما إذا كان هذا التنسيق يترجم إلى عمل على أرض الواقع.

LEAP والمفوضية العليا للإغاثة والمجلس الجنوبي

وذكر نواف سلام عدة مصادر للتمويل. برنامج « ليب » هو أحد الأدوات المذكورة. وهو إطار لدعم التعافي واستعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة من النزاع. ووفقاً للبنك الدولي، يُنظَّم هذا المخطط باعتباره مشروعاً متجدداً قدره مليار دولار، بتمويل أولي قدره 250 مليون دولار. وتعتزم الحكومة اللبنانية تعبئة المبالغ المتوقعة بالفعل في هذا الإطار لدعم التدابير العاجلة.

واستشهد رئيس الوزراء أيضا بالأموال المتاحة من اللجنة العليا للإغاثة والمجلس الجنوبي. ويمكن لكلا القناةين تمويل تدخلات سريعة أو دعم موجه. ومع ذلك، سيلزم تنسيق استخدامها على نحو أوثق بحيث تفي النفقات بالأولويات التي حددها التعداد. وأشارت الحكومة إلى أنها تريد وضع جميع القدرات المتاحة في خدمة عودة الجنوب وانتعاشه.

ويظل التمويل مسألة رئيسية. ويمكن أن تتجاوز الأضرار التي تلحق بالسكن والطرق والشبكات بسرعة قدرة الدولة العادية. ولذلك يجب ربط الموارد المحلية بالدعم الخارجي، والبرامج الملتزمة بالفعل والمساهمات الدولية الممكنة. ويتعين على السلطات أن تقدم ملفات محددة للحصول على تمويل إضافي أو الإفراج عنه. وسيخدم هذا الغرض أيضا عمل التقييم المضطلع به في المواقع المعنية.

وفي المستقبل القريب، تركز الحكومة على المبادرات العاجلة. ويشمل هذا المصطلح الإجراءات التي يمكن أن تسهل العودة السريعة، حتى عندما لا يزال يتعين إعادة البناء بالكامل. ويمكن أن تشمل عملية المقاصة، والإصلاحات المؤقتة، وإعادة الاستخدام الجزئي للشبكات أو تقديم الدعم للأسر الأكثر تضررا. ولم يعلن رئيس الوزراء عن جدول زمني مفصل أو مبلغ جديد. وبدلا من ذلك، وضعت منهجية ودعت إلى تعبئة الأموال المتاحة.

التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة

ويبين تكوين الاجتماع مدى الملف. وتغطي الوزارات القائمة التمويل والطاقة والمياه والشؤون الاجتماعية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطرق والنقل. وتشارك الوكالات الحكومية الممثلة في عمليات التعمير والإغاثة والتنمية الإقليمية وتنسيق العمليات. وتعكس هذه التشكيلة نهجا شاملا. ولا تتوقف العودة على وزارة واحدة. ويتطلب سلسلة كاملة من التدخلات، من الوصول إلى القرى إلى معالجة الملفات الاجتماعية.

وسيتعين على إدارة الشؤون المالية أن ترصد مدى توافر الاعتمادات، وإجراءات الصرف، والتحكيم في الميزانية. وسيتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية تحديد الأسر الضعيفة، واحتياجات الدعم، وأشد أشكال المساعدة إلحاحا. وسيتعين على الوزارات التقنية أن ترسل أفرقة وتشخيص الشبكات وإعداد العمل. وسيتعين على وكالات التعمير والإغاثة تحويل هذه القرارات إلى برامج ملموسة، مع جهات اتصال محلية.

وتضطلع غرفة العمليات المركزية في سيرايل الكبرى بدور تنسيقي. ويشير وجودها في الاجتماع إلى أن الحكومة تريد إضفاء الطابع المركزي على المعلومات ورصد تنفيذ الطلبات. وفي حالة البيانات الواردة من عدة قرى وخدمات وأفرقة، يمكن لهذا التنسيق أن يقلل من التأخيرات. كما يمكنها أن تزود رئيس الوزراء بصور حديثة عن الطرق المفتوحة، والشبكات المعادة الخدمات، والمجتمعات المحلية الميسورة، والأسر التي لا تزال تمنع العودة.

وسيظل التحدي قائما. والإعلانات الحكومية غير كافية إذا لم تكن لدى الأفرقة الموارد والاعتمادات والأذون اللازمة. وسيتطلب استرداد الجنوب أيضا التعاون مع البلديات والمقيمين والممثلين المحليين. وتعرف الأسر حالة أحياءها، لكنها تتوقع قرارات واضحة من الدولة. سيتعين على الحكومة الحفاظ على صلة دائمة بين الوحدة المركزية والبلديات المعنية.

الاستجابة الإنسانية قبل التعمير الكامل

ويعقد الاجتماع الذي يرأسه نواف سلام في مرحلة مؤقتة. ولا يزال البلد في مرحلة إعادة إعمار كاملة التمويل والمخطط لها. ويجب عليها أولاً أن تدير عودة الأسر والاحتياجات العاجلة والأضرار الفورية. وهذه المرحلة تتطلب استجابات سريعة وأحيانا مؤقتة، ولكنها تهيئ الظروف للمستقبل. ويمكن لأي طريق يعاد فتحه، أو شبكة ماء مصلح، أو خط اتصال مُستعاد أن يتيح للأسرة العودة وتقييم حالة ممتلكاتها نفسها.

غير أن العودة قد تظل جزئية. وتحتاج بعض المنازل إلى عمل شاق. وقد تتطلب مجالات أخرى التحقق التقني قبل العودة المستدامة. وقد يتعين على الأسر البقاء في مكان آخر لفترة إضافية. ولذلك سيتعين على السلطات معالجة عدة حالات في الوقت نفسه. الناس الذين يستطيعون العودة سيحتاجون الخدمات والذين لا يستطيعون الحصول على الدعم الاجتماعي والإداري. كلاهما لا يمكن فصلهما.

ويوضح البعد الاجتماعي للملف وجود وزير الشؤون الاجتماعية. التدمير ليس فقط حول الممتلكات المادية. وهي تؤثر على الدخل والتعليم والرعاية والسفر والعلاقات الأسرية. وقد تكون لدى الأسر المعيشية التي أضعفتها الأزمة الاقتصادية موارد أقل لإصلاح أعمالها أو نقلها أو نقلها. ولذلك، سيتعين على الانتعاش أن يأخذ في الاعتبار أوجه الضعف، وليس فقط مستوى الضرر المرئي.

ولا يزال الجنوب أيضا منطقة زراعية ومحدودة. ويمكن أن تؤثر الأضرار التي تلحق بالأرض والوصول والخدمات على أنشطة الكفاف. وحتى عندما لا تزال البيوت واقفة، يمكن للاقتصاد المحلي أن يظل مضطربا. وستحتاج السلطات إلى تقييم احتياجات المزارعين والأعمال التجارية الصغيرة والخدمات المحلية. لا تقتصر عودة السكان على الوجود المادي. وهو يفترض مسبقا الانتعاش التدريجي للحياة الاقتصادية والاجتماعية.

الالتزام السياسي المصاغ دون جدول زمني مفصل

واختتم نواف سلام رسالته قائلا إن شعب الجنوب لن يترك بمفرده في مواجهة آثار الحرب. وذكر أنه سيتم وضع جميع القدرات المتاحة في خدمة عودتهم وانتعاش المنطقة. ويحدد هذا الإعلان خطا سياسيا واضحا. وهو لا يقدم بعد جدولا كاملا، ولكنه يحث الحكومة على العمل في الأيام القادمة من خلال الإدارات والوكالات المعنية.

اختار رئيس الحكومة صياغة مباشرة. لقد تحدث عن شعب الجنوب كعائلة مجبرة في البداية ثم دخل في عودة يجب أن ترافقها الدولة. لا تزال المفردات المستخدمة تركز على المساعدة والكرامة والتعافي. وهي تتجنب التفاصيل التقنية، ولكنها تحيل الإدارات إلى مهام محددة. أما الطلبات المقدمة خلال الاجتماع فهي الآن خارطة الطريق الفورية.

يجب أن يكون التسلسل التالي حول التنفيذ. وسيتعين على الخدمات المعنية أن تعلن إعادة فتح الطرق، وإعادة تأهيل الشبكات، وإجراء دراسات استقصائية كاملة، وتقديم معونة متحركة. وسيتعين على الحكومة أيضاً أن توضح كيفية استخدام أموال برنامج العمل الوطني، واللجنة العليا للإغاثة، والمجلس الجنوبي. ويتوقع السكان اتخاذ تدابير واضحة، لا سيما في المناطق التي لا يزال فيها الضرر يحول دون العودة الطبيعية.

وهكذا فإن اجتماع سيرايل الكبرى يمثل بداية مرحلة تنفيذية. وهي لا تتناول القضية برمتها، بل تحدد الأولويات الأولى. ويدخل الجنوب فترة سيتعين فيها على عودة الأسر، وإصلاح الخدمات الأساسية، وإعداد التعمير أن يمضيا قدما معا. والوزارات المعنية مسؤولة الآن عن تحويل القرارات المعلنة إلى تدخلات قابلة للقياس على الطرق والشبكات والقرى المتضررة.