الحالة في الساعة 00/18: إسرائيل، إيران، لبنان، الولايات المتحدة

وتبين الحالة في الساعة ٠٠/١٨، في لبنان، صراعا لا يزال يتسع على محورين مترابطين ولكن متميزين. وفي لبنان، يميز اليوم بتوازن بشري مكثف على الإطلاق، وبضربات تؤثر على كل من الجنوب، وفأس الليطاني، والتجمع في بيروت، فضلا عن تصعيد شفهي إسرائيلي يغذي الخوف من إعادة احتلال أراضي جنوب لبنان. وعلى الجانب الإيراني – الأمريكي، تكمن رواية اليوم في تعليق التهديدات الأمريكية لمدة خمسة أيام على الهياكل الأساسية للطاقة الإيرانية، على الرغم من أن طهران تنكر وجود مفاوضات كما عرضها دونالد ترامب. في الساعة السادسة مساءً، لا يوجد ما نتحدث عنه. بل إن الإشارات المتاحة تصف تسلسلا حربيا يستمر فيه الضغط العسكري، بينما يصبح الخطاب السياسي أكثر تطرفا وتناقضا.

في لبنان، توازن بشري مستمر في النمو

In Lebanon, the official report of the day provided by the health authorities states that10 قتلى و 90 جريحاليوم واحد23 آذار/مارسالجدول الزمني الرسمي المرسل لهذا التاريخ يصل المجموع التراكمي إلى039 1 وفاةو876 2 مصابامنذ بداية الهجوم وتؤكد هذه الأرقام اتجاهين. أولا، إن عتبة الموتى الألف قد عبرت الآن، الأمر الذي يغير طبيعة المناقشة الوطنية: لم يعد المرء يتبع تصعيدا فحسب، بل الحرب التي استقرت في الأجل الطويل. Second, 23 March, although not among the deadliest, remains at a sufficiently high level to maintain extreme pressure on hospitals, relief workers and displaced families. كما أن نفس الصورة تبين أن قطاع الصحة نفسه قد عانى من أضرار تراكمية خطيرة، مع ما يلي:40 حالة وفاة..119 إصابة..69 هجوما على عمليات الإغاثة..18 مركزا صحيا متأثرا..وصلت 44 سيارة إسعافو5 مستشفياتوهذه البيانات تعزز فكرة الأزمة التي لم تعد تؤثر على المدنيين فحسب، بل أيضا على الجهاز المسؤول عن إنقاذهم.

القصف: حزمية، وليتاني، والتمديد الجغرافي للضربات

وفي الميدان، أكد اليوم التمديد الجغرافي للإضرابات. In East Beirut, an apartment was targeted atحزميةوالتقرير الأولي عن الجانب اللبناني على الأقلواحد ميتوتدعي إسرائيل أنها استهدفت عضواً من أعضاء اللجنةقوة القدسإيراني At this time, the identity of the victim was not publicly confirmed by Beirut in the same terms. ويتجاوز نطاق هذه الضربة سجلها الفوري. فالحزمية منطقة سكنية في ضواحي العاصمة، ويغذي استهدافها الخوف من بلاء الإضرابات داخل الأحياء التي لا تنتمي، في تصور جزء من السكان، إلى قلب المواجهة المعتاد. ومن ثم، فإن هذا اليوم يطيل أمد دينامية مرئية بالفعل لعدة أيام: فالحرب لم تعد بعيدة أو حدودية فحسب، بل أصبحت أيضاً حضرية ومتنقلة ولا يمكن التنبؤ بها في تجمع بيروسين.

إلى الجنوب، الحالة حولLitaniالحدث الرئيسي الآخر في اليوم وواصلت إسرائيل هجماتها على المعابر والجسور، وأمرت بتدمير معابر النهر وتسريع هدم المنازل بالقرب من الحدود. وضربت الضربات مرة أخرى ممرات على الليطاني يوم الاثنين، بعد الهجوم على محور رئيسي خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويعني ذلك، من الناحية العملية، أن عزلة جنوب لبنان تتقدم، مع ما يترتب على ذلك من آثار فورية على حركة المدنيين، وتسليم السلع الأساسية، وحركة سيارات الإسعاف، واستمرارية أراضي البلد. In border localities that still refuse to empty themselves completely, local officials already describe a shortage of public electricity, water and fuel. وبالتالي، فإن الأثر العسكري الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه يقترن بتأثير إنساني واضح: فكلما زاد قطع الطرق، ازداد عدد سكان الجنوب الذين يعيشون تحت تهديد الاسترقاق الدائم.

الخطاب الإسرائيلي: الليطاني في قلب خطاب أكثر تطرفا

وقد عززت البيانات الإسرائيلية التي أدلي بها أو أعيد تأكيدها اليوم هذه القراءة. والتعليق الأكثر يأتي من وزير المالية،بيزل سموتريشالذي ذكر أن « الحدود الإسرائيلية الجديدة » يجب أن تكونLitaniهذه هي، في هذه المرحلة، أكثر الصياغة وضوحا من قِبل وزير إسرائيلي بشأن فكرة الاستيلاء المستدام على الأراضي اللبنانية إلى النهر. ولم يؤيد مكتب رئيس الوزراء هذا الموقف رسميا، ولكنه يتدخل في نفس الوقت الذي يوسع فيه الجيش مناوراته، ويدمر الجسور، ويدير المنازل ويأمر السكان بمغادرة المناطق الواقعة جنوب الليطاني. في هذه الظروف، حكم (سموتريتش) لا يُنظر إليه في لبنان على أنه مجرد إساءة إيديولوجية ويُقرأ على أنه تعبير سياسي عن منطق عسكري ملاحظ بالفعل على أرض الواقع.

وهذا الخط جزء من تسلسل أوسع على الجانب الإسرائيلي. وفي الأيام الأخيرة، هدد وزير الدفاع لبنان ب " فقدان الأراضي " إذا لم ينزع سلاح حزب الله، بينما تكلم رئيس الأركان الإسرائيلي عن " أيام القتال الطويلة " القادمة. ولا يزال الجيش يقدم عملياته كمناورة أرضية مستهدفة ومداهمات ضد مقاتلي حزب الله ومخازن للأسلحة، بهدف معلن هو حماية شمال إسرائيل من الحريق عبر الحدود. غير أن الفجوة بين هذه الحجة الأمنية وواقع تدمير الهياكل الأساسية المدنية باتت تزداد صعوبة تجاهلها. وفي الساعة ٠٠/١٨، تجمع الرسالة الإسرائيلية بين سجلين: من ناحية، المبررات العسكرية التقليدية من خلال مكافحة حزب الله؛ ومن ناحية أخرى، خطاب سياسي متزايد بشأن تحويل الفضاء جنوب نهر الليطاني.

تعليقات المسؤولين اللبنانيين: السيادة والمعونة الإنسانية والضغوط الدبلوماسية

On the Lebanese side, the official response is organized around three ideas. الأول هو المساعدة الإنسانية: شجب رئيس الجمهورية يوم أمس الهجمات على الهياكل الأساسية في الجنوب بوصفها هجوماسياسة العقاب الجماعيضد المدنيين، تحذير بأنهم يستطيعون إعدادغزو الأراضيويعوق المعونة الإنسانية. والثاني سياسي: لا تزال بيروت تحاول الحصول على ضغط خارجي كاف لوقف الحرب. وثالثها دبلوماسي: تحافظ السلطات اللبنانية على فكرة فتح باب المناقشات المباشرة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد على وقف التصعيد، في الوقت الذي تؤكد فيه من جديد استعداد الدولة لاحتكار القرار العسكري في إقليمها. ولا يزال هذا الخط هشاً، حيث إنه يتكشف تحت القصف وضد حزب الله الذي يحتفظ بقدرته على العمل. ولكن في الساعة ٠٠/١٨، هذا هو الخط الذي يبني الكلمة الرسمية اللبنانية.

ويمكن تلخيص النقطة على الجانب اللبناني في أربعة عناصر:

الإنسان المجموع الرسمي الآن يتجاوز ألف ميت

المجموع الرسمي الآن يتجاوز ألف ميت الإقليم : الإضرابات على جسور ليتاني والطرق والمواقع في الجنوب تزيد من خطر العزل الدائم لجزء من البلد.

: الإضرابات على جسور ليتاني والطرق والمواقع في الجنوب تزيد من خطر العزل الدائم لجزء من البلد. السياسات وتعطي البيانات الإسرائيلية بشأن الليطاني محتوى أكثر قلقا للحملة العسكرية الجارية.

وتعطي البيانات الإسرائيلية بشأن الليطاني محتوى أكثر قلقا للحملة العسكرية الجارية. المؤسساتوتحاول السلطة اللبنانية عقد خطاب مضاعف من الحزم على السيادة والانفتاح الدبلوماسي، ولكنها تفعل ذلك في توازن عميق غير موات للسلطة.

وفي هذه المرحلة، لا يوجد ما يشير إلى أن المساء ينبغي أن يسجل تغييرا. والإشارة المتاحة أكثر توجها نحو حرب تواصل توسيع عمقها الإقليمي والنفسي.

إيران – الولايات المتحدة: تتراجع واشنطن، وتنكر طهران

وعلى الجبهة الإيرانية الأمريكية، جاء التطور الرئيسي لهذا اليوم من واشنطن.دونالد ترامبأعلن أنه سيؤجلخمسة أيامأي إضراب ضد محطات الطاقة الإيرانية والهياكل الأساسية للطاقة. وبرّر رئيس الولايات المتحدة هذا التأجيل بما وصفه بـ »قوّة جدّاً » وقريباً من اتفاق يقوده مبعوثه إلى الشرق الأوسط و(جاريد كوشنر). وفقاً لحسابه، كلا الجانبين سيكون لديهما الآن « أهم نقاط الاتفاق » ويمكن التوصل إلى حل وسط بسرعة. وقد أثر هذا الإعلان على الأسواق على الفور: فقد انخفض النفط وتوسعت أسواق الأسهم. ولكن في الساعة ٠٠/١٨، يظل هذا التعليق مشروطا ومحدودا في الوقت المحدد ومحاطا بغموض كبير. ولم يفصل دونالد ترامب الشكل الدقيق للمناقشات، ولم يحدد علنا المحاور الإيراني ولم يقدم أي جدول زمني دبلوماسي محدد.

وهذا النقص في المتابعة الملموسة يضعف نطاق الإعلان الأمريكي. لأنه عبر الشارع، (إيران) تكذب ورفضت القنوات القريبة من السلطة الإيرانية إجراء مناقشات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن، ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية علنا فكرة إجراء حوار مع الولايات المتحدة كما عرضها دونالد ترامب. وبعبارة أخرى، في الساعة 00/18، لا يتطابق الحسابان. وتتحدث واشنطن عن التقدم الدبلوماسي وشبه الاتفاق. وتتحدث طهران عن عدم التفاوض وتقترح أن رئيس الولايات المتحدة انخفض في معظمه تحت الضغط. هذا التناقض يمنع عرض التأجيل الأمريكي كفتحة حقيقية والأكثر دقة في هذه المرحلة هو أن نرى توقفا تكتيكيا أمريكيا في سياق بدا فيه أن التكلفة العسكرية والطاقية والسياسية للضرب على محطات الطاقة الإيرانية تتزايد.

Ormuz, marine mines and threats of reprisals

وتتعلق البيانات الحاسمة الأخرى بما يلي:مضيق أورموز(دونالد ترامب) ربط تهديده بشبكة الطاقة لـ(إيران) لإعادة فتح الممر البحري وتواصل إيران استخدام الإغلاق الفعال لحركة المرور أو تقييدها كسلف استراتيجي. وحذرت السلطات الإيرانية من أن هجوما على ساحلها الجنوبي أو جزرها سيؤدي إلى إغلاق الخليج تماما عن طريق زرع الألغام البحرية. وفي الوقت نفسه، هدد طهران بالانتقام من محطات الطاقة الإسرائيلية والمرافق الإقليمية التي تغذي قواعد خليج الولايات المتحدة إذا كانت شبكة الطاقة الخاصة بها مستهدفة. وبالتالي، فإن الصراع لا يحدث فقط على الأراضي الإيرانية. ويهدد أيضا هيكل الطاقة والبحر في المنطقة بأسرها، مما يفسر استمرار التوتر بين الدول المشاطئة والأسواق العالمية.

ويقلل هذا التوتر في كثير من الأحيان من شأن التمديد لأسباب إنسانية: ضعف المناعةتحليةفي بلدان الخليج العربي. تهديدات (إيران) بالانتقام من الطاقة الإقليمية والبنى التحتية للمياه كانت مصدر قلق كبير لأن عدة بلدان تعتمد بشدة على تحلية مياه الشرب فالإضراب على هذه الوحدات لن يتسبب فقط في ضرر صناعي؛ بل يمكن أن يخلق أزمة صحية واجتماعية فورية. وهذا أحد الأسباب التي دفعت عواصم عربية عديدة إلى منع هجوم أمريكي على محطات الطاقة الإيرانية. وفي الوقت نفسه، تؤثر الاضطرابات بالفعل على قطاع الطاقة الإقليمي: فقد أُعلن عن إجراء تعديلات إنتاجية مؤقتة في الخليج بسبب المخاطر التي يتعرض لها النقل البحري والهياكل الأساسية البحرية. وفي الساعة 00/18، لم تعد المسألة عسكرية فحسب. كما أنها المياه والطاقة والاقتصاد على الصعيد الإقليمي.

استراحة أمريكية، لكن لا إطار للخروج من الأزمة

ولا تزال الحالة الإيرانية في حد ذاتها غامضة للغاية. (دونالد ترامب) يدعي أن يتحدث إلى مسؤول « محترم » بينما يقول أن هذا ليس الدليل الأعلى وتحافظ هذه الصياغة على عدم اليقين بشأن السلسلة الحقيقية من القرارات في طهران، التي أضعفتها بالفعل الضربات التي حطمت جزءا من القيادة الإيرانية منذ 28 شباط/فبراير. At the same time, Iran maintains a public line of firmness: no normalization of traffic in Ormuz under duress, no recognition of the discussions commendd by Washington, and threat of increased reprisals if its vital infrastructure is hit. لذا الكسر الأمريكي لا يغير التركيبة وجهاً لوجه في الوقت الحالي وهو يعلق السيناريو المتطرف دون أن يهيئ بعد الظروف لإطار تفاوضي حقيقي يعترف به كلا الجانبين.

لا يزال لبنان محاصرا بين جبهتين

في الساعة ٠٠/١٨، اتضحت الصلة بين المسرحين اللبناني والإيراني – الأمريكي أكثر من أي وقت مضى. وفي لبنان، لا تزال الحرب تتوسع بضربات أعمق وتوازن إنساني متزايد وخطاب إسرائيلي متزايد الوضوح بشأن الليطاني. وفيما بين واشنطن وطهران، تغيرت النبرة في شكلها ولكنها لم تتغير من حيث الجوهر: فقد تراجعت التهديدات التي تتعرض لها الهياكل الأساسية للطاقة، ولم ترفع، ولا تزال إيران تعترض على وجود مناقشات جوهرية. وهذا يعني أن لبنان لا يزال في خطر مزدوج. فمن جهة، منطق الحملة الإسرائيلية ضد حزب الله والشبكات الإيرانية على أرضه. ومن ناحية أخرى، تركز آثار المواجهة الأوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وإيران على الأورموز والطاقة والقدرات الانتقامية الإقليمية.

وباختصار، ترسم الحالة في الساعة ٠٠/١٨ مجالا لا يدخل مرحلة من التصعيد، وإنما مرحلة إعادة تشكيل غير مؤكدة. ولا يزال لبنان يسجل الوفيات والإصابات كل يوم، وهو يرى بنيته التحتية في الجنوب هجوما منهجيا، ويستمع إلى بيانات من الجانب الإسرائيلي تقوض الحدود الفعلية الموروثة عن فترة ما بعد عام 2000 وما بعد عام 2006. وتنكر إيران، من جانبها، المناقشات التي يدعيها دونالد ترامب، مع الحفاظ على تهديداتها على أورموز والهياكل الأساسية الإقليمية إذا ضُربت شبكاتها الحيوية. وقد تراجعت الولايات المتحدة خطوة واحدة من محطات الطاقة الإيرانية، ولكنها لم توفر في الوقت الراهن آلية موثوقة للخروج من الأزمة التي اعترفت بها طهران. وفي هذه التشكيلة، ترتفع الأمسية اللبنانية إلى درجة من اليقين: فالحرب يمكن أن تتغير بوتيرة، ولكنها لا تغير المنطق بعد.