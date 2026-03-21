الحرب والنفط والجزاءات

وفي خضم الحرب مع إيران، اختارت واشنطن فتح خرق في سياستها الخاصة بالجزاءات. وتسمح إدارة ترامب لـ 30 يوما ببيع شحنات النفط الإيرانية المحملة بالفعل في البحر. لقد اتخذت خطوة مماثلة للنفط الروسي ولم تؤد هذه اللفتة إلى التقارب مع طهران أو إلى مراجعة جوهرية. بل إنه يكشف عن قيد أصبح محورياً في البيت الأبيض: منع انفجار أسعار الطاقة من التحول إلى أزمة سياسية داخلية مع اقتراب انتخابات منتصف المدة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

تنازل محدد الهدف، وليس المصالحة مع طهران

ومفتاح القراءة الأول هو تحديد التدبير. ولم ترفع الولايات المتحدة جميع الجزاءات المفروضة على النفط الإيراني. وأصدرت الخزانة إذنا مؤقتا مدته 30 يوما، ساريا حتى 19 نيسان/أبريل، للسماح ببيع النفط الإيراني بالفعل في البحر بحلول 20 آذار/مارس. ويقترب الحجم المحتمل الذي أبلغت عنه واشنطن من 140 مليون برميل. والمنطق واضح: العودة بسرعة إلى سوق النفط الخام المتاحة دون أن تفتح رسميا دورة جديدة من الصادرات الإيرانية.

وهذا التمييز أساسي. وتحافظ واشنطن على هيكل الضغط العام ضد إيران. ولا تزال القيود المصرفية والمالية غير سليمة إلى حد كبير. ومن ثم يسعى البيت الأبيض إلى حقن البراميل في سوق متوترة، مع تجنب الاعتراف بعقبة سياسية كبرى. ومن وجهة نظر دبلوماسية، يتم معايرة الرسالة: فهي لا تتعلق بمساعدة إيران، بل تتعلق باستخدام مخزون محمول بالفعل لتهدئة صدمة الطاقة.

وتؤكد السوابق الروسية هذا النهج. وقبل بضعة أيام، منحت خزانة الولايات المتحدة بالفعل ترخيصا لمدة 30 يوما للإذن ببيع النفط الروسي المحمل بالفعل على الصهاريج في 12 آذار/مارس. The parallel informs the decision on Iran: the administration no longer treats sanctions as an immutable block. وهو يعدلها، على الهامش، لأنها قد تحرم السوق العالمية من الكميات المتاحة فورا.

المحرك الحقيقي للقرار: الخوف من صدمة النفط

والسبب الكامن وراء ذلك هو أقل إيران من السوق. ومنذ التصعيد العسكري الذي بدأ في نهاية شباط/فبراير، ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 50 في المائة، وفقا لعدد من وسائط الإعلام الأمريكية والبريطانية، مقابل خلفية الهجمات على الهياكل الأساسية للطاقة والاضطرابات الشديدة حول مضيق أورموز. At the same time, Washington has activated other emergency levers: massive loans of crude oil from the strategic reserve, temporary suspension of the Jones Act to facilitate domestic transportation of fuel and fertilizer, and easing targeted on Russian cargo.

وهذه المجموعة من التدابير تدل على تاريخ سياسي دقيق. وفي واشنطن، لم تعد أسعار النفط نتيجة ثانوية للحرب. يصبح واجهة محلية وقد منحت الإدارة بالفعل عقودا بمبلغ 45.2 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، وهو أول شريحة لبرنامج أوسع، بينما تقوم الوكالة الدولية للطاقة أيضا بتنسيق الإطلاقات مع بلدان أخرى. وبعبارة أخرى، توقف البيت الأبيض عن التفكير فقط حول الطبقات العسكرية. وهو الآن يعول على أنه هوس تنفيذي بإحالة النزاع فورا إلى حافظة الأسر المعيشية.

والحساب أكثر وضوحا منذ إجراء انتخابات منتصف المدة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وفي النظام السياسي للولايات المتحدة، يمكن أن تصبح الزيادة الدائمة في أسعار البنزين سماً انتخابياً سريعاً، لا سيما عندما تغذي فكرة الحرب الباهظة الثمن وغير الخاضعة للرقابة. الموضوع ليس فقط الاقتصاد الكلي. وهو يؤثر على الحياة اليومية، وبالتالي على الحكم السياسي الأكثر مباشرة. بالنسبة للرئيس الذي قدم نفسه منذ فترة طويلة كضامن للازدهار المحلي، فإن السماح بتفشي الوقود بشكل دائم سيكون أن يعرض على المعارضة زاوية بسيطة وهائلة للهجوم.

لماذا (ترامب) يزيل رأسه دون أن يتخلى عن الضغط

إن المفارقة مذهلة: تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء إيران، ولكنها تأذن جزئياً بتداول النفط الذي يمكن أن يجلبه المال. هذا المفارقة ليست خطأ في القراءة إنه في قلب القرار وقد وضعت واشنطن بشكل واضح ترتيبا هرميا للمخاطر. In the short term, the executive considers oil to be more dangerous than a temporary breach in the sanctions building.

غير أن الخزانة تحاول الحد من التكلفة السياسية لهذا التراجع الجزئي. ويؤكد الخطاب الرسمي الطابع المؤقت البحت للترخيص والاحتفاظ بالقيود المالية. وفي الجوهر، تقول الإدارة: إننا نريد براميل، وليس تطبيع الوصفات الإيرانية. This line is legally defensible, but remains politically fragile. وحتى لو ظلت القنوات المصرفية معوقة، فإن أي مبيعات للنفط السوائل تعرض على طهران استراحة تجارية ولوجستية ونفسية.

وثائق الخزينة أيضاً تذكر سبب تعزيز الجزاءات وفي عام 2025، أوضحت الإدارة الأمريكية أن إيرادات النفط الإيرانية تساهم في تمويل القوات المسلحة الإيرانية والقذائف والطائرات بلا طيار والجماعات المتحالفة في المنطقة. ومن هذا المنطلق، فإن عدم التقيد الجديد لا يزيل القيود التجارية فحسب؛ كما أنها تخلط بين تماسك الخطاب الأمني الذي أُلقي به منذ أشهر.

تمويل الحرب الإيرانية؟ نعم، لكن محدود

والسؤال الأكثر حساسية هو العواقب على جهود الحرب الإيرانية. الجواب الأكثر صرامة ليس مطمئناً كلياً ولا مثيراً للقلق نعم، هذا القرار يمكن أن يوفر منطاد أكسجين في طهران. لا، فإنه لا يعيد فجأة كل إيراداته النفطية أو حريته المالية.

الحد الأول مؤقت ويظل عدم التقيد ساريا لمدة 30 يوما ولا يتعلق إلا بالنفط المحمل بالفعل. الثاني مالي TheWall Street Journalويشدد على أن هذا التدبير لا يلغي الجزاءات المصرفية التي تُعقِّد تلقي المدفوعات من خلال القنوات التقليدية. هذا يقلل من قدرة إيران على تحويل هذه المبيعات على الفور إلى إيرادات متاحة بحرية والهدف الأمريكي هو بالتحديد إتاحة المجلدات المادية، دون عرض إعادة الإدماج العادية في النظام المالي.

غير أنه لا ينبغي التقليل إلى أدنى حد من الأثر السياسي. تصريح من الولايات المتحدة، حتى ولو كان ضيقاً، يغير المناخ السوقي. وهو يجعل الشحنات أكثر قابلية للتداول، ويطمئن المشترين المحتملين ويقلل من التكلفة التجارية لبعض المعاملات. بالنسبة لطهران، الربح ليس فقط المحاسبة. ويعود ذلك أيضاً إلى أن جزءاً من القفل الأمريكي لا يبدو مطلقاً. في حرب اقتصادية، هذا الفارق يحسب

آسيا على خط الجبهة، أوروبا على مسافة

ويستهدف التدبير الأمريكي أساسا آسيا. وأغلبية المشترين الذين يُحتمل أن يُعادوا تسويتها بشأن هذه الشحنات موجودون في هذا المجال. وتقوم شركات التكرير في الهند وغيرها من الجهات الفاعلة الآسيوية بالفعل بدراسة طرائق العودة المحدودة إلى جمهورية إيران الإسلامية. This is explained by the geography of demand. وتعتمد آسيا اعتمادا كبيرا على النفط في الشرق الأوسط وتعاني مباشرة من اضطرابات حول الخليج.

The Chinese case remains special. وقد طورت الصين بالفعل المزيد من قنوات الدفع والشراء الشائنة لمواصلة امتصاص النفط الإيراني رغم الجزاءات. بالنسبة لها، فإن عدم التقيد الأمريكي لا يفتح سوقا جديدة تماما. غير أنه قد يكون من المفيد للمشترين السابقين الأكثر حذراً، مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك بالتحديد لأنه يقلل من بعض المخاطر القانونية والتجارية لفترة من الزمن.

أوروبا لا تتبع أولا، لسبب بسيط: إن الجزاءات الأوروبية مستقلة. وأعاد مجلس الاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر 2025 فرض جميع التدابير التقييدية المتصلة بـ?Iran, while other sanctions remain in force for human rights, drones and missiles. ومن ثم فإن الترخيص الأمريكي لا يمحو الإطار القانوني الأوروبي.

لماذا يرفض الأوروبيون التصالح

ويستند الرفض الأوروبي أيضا إلى منطق استراتيجي. ولا ترغب بروكسل في إرسال الإشارة إلى أن الجزاءات تصبح مرنة بمجرد توسيع سوق النفط. وفي كل من روسيا وإيران، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى قراءة أكثر صرامة للأداة القسرية. وهي تسعى إلى تحقيق أسعار أقل سلاسة في الأجل القصير من الحفاظ على مصداقية الضغط في الأجل المتوسط.

ويتجلى هذا المنطق بوضوح في سياسة الطاقة تجاه موسكو. وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي طريق الخروج من الواردات الروسية، حيث اتخذت بالفعل خطوات بشأن الغاز واحتمال الوقف الكامل لواردات الطاقة الروسية بحلول عام 2027 على أبعد تقدير. وفي هذا السياق، فإن رؤية واشنطن في نفس الوقت تتشابك الصمامات على النفط الروسي والإيراني لا يمكن إلا أن تغذي التوترات عبر المحيط الأطلسي.

الشركات الأوروبية، على أي حال، لديها القليل من الحافز للعجلة. وحتى إذا أطلقت واشنطن بعض القيود، تظل مخاطر الامتثال والضمان والسمعة والتمويل كبيرة. وبالنسبة لتاجر أوروبي، يبدو أن الفائدة التجارية المباشرة منخفضة جدا من حيث المخاطر القانونية والسياسية. ولذلك فإن الأثر الحقيقي لتدابير الولايات المتحدة هو في آسيا أكثر منه في أوروبا.

The Russian precedent changes the meaning of the case

ولن يكون الإعفاء من النفط الإيراني كما لو ظل معزولا. لكنه يأتي بعد قرار مماثل عن النفط الروسي المحمل بالفعل. وهذه التوازية هي التي تحول التدبير التقني إلى أعراض سياسية. وهو يبين أن إدارة ترامب قد وضعت مبدأ لأزمة الطاقة: فعندما تهدد السوق بالتهديد، تصبح الجزاءات قابلة للتصعيد.

ويستند هذا المبدأ إلى تسلسل هرمي ضمني. ويتجاوز الاتساق الجغرافي السياسي استقرار الأسعار المحلية. هذا ليس غير منطقي بالضرورة ولا يعلم أي رئيس أمريكي وزن أسعار الغاز في المناخ السياسي الوطني. ولكن هذا الخيار يضعف أثر التخويف المرتبط بالجزاءات. إذا فهم موسكو وطهران أن طفرة النفط تكفي لنقل واشنطن، فإنهما يحددان أيضا ضعف النظام الأمريكي.

ولا تقل أهمية الإشارة المرسلة إلى الأسواق. الجزاء الذي يُنظر إليه على أنه يثبط التطرف لأنه يبدو دائماً والجزاء الذي يُنظر إليه على أنه قابل للتكيف في أوقات الإجهاد الناجم عن الطاقة يفتح مجالاً للتوقع والرهان. وبعد ذلك يتعلم التجار ومالكو السفن والوسطاء والمصافح انتظارا للانتقاص المقبل. وعلى المدى الطويل، يمكن لهذا التغيير في التوقعات أن يضعف أداة الجزاءات أكثر بكثير من مجرد استثناء واحد.

قرار تمليه الولايات المتحدة

وفي الأساس، فإن هذا التدبير يقل عن الولايات المتحدة نفسها. وهو يكشف عن رئاسة أجبرها الاقتصاد المحلي في سعيه إلى إظهار قوته على الساحة الدولية. ولا تزال صورة الحزمة مركزية في الخطاب الترامبي. ولكن، على اتصال بسوق النفط، لهذه الحزمة حد محدد: صبر المستهلكين الأمريكيين.

المدير التنفيذي يحاول حل هذا التناقض بالتقنية انه لا يعلن رفع عام. وهو يضاعف التراخيص المؤقتة، والإعفاءات الضيقة، والقروض من الاحتياطي الاستراتيجي، والتحسينات اللوجستية. وهذه الطريقة لها ميزة سياسية: فهي تتيح لنا العمل دون الاعتراف بنقطة تحول. لكنها أيضاً تكلفتها وبتكديس تدابير الطوارئ، انتهت الإدارة إلى إظهار ما تريد إخفاءه: فالحرب جعلت الولايات المتحدة تعتمد على تخفيف جزئي لجزاءاتها.

ربما الأكثر ضرباً هنا (واشنطن) لا تسترخي لأنه يؤمن بإعادة فتحه مع (إيران) أو حل وسط مع (روسيا) وهو يخفف من حدة ذلك لأن البرميل باهظ التكلفة يهدد بتلوث التضخم، وثقة الأسر المعيشية، والتصويت قريبا. وفي هذا السياق، لا تكون السياسة الخارجية إلا أداة للطاقة. وهو يصبح متغيرا في تعديل السياسة المحلية.

النتائج المستقبلية: الإغاثة، التدخل، السوابق

In the short term, the decision can effectively provide partial relief to the market. المزيد من الزيت الخام يعني القليل من التوتر على الامدادات المادية، وربما مكابح على المضاربة. This effect is real, even if it is not necessary to exaggerate: if the Strait of Ormuz remains disturbed and the attacks on energy infrastructure continue, no limited derogation will suffice to restore true normality.

وفي الأجل المتوسط، تكون أكبر تكلفة في مكان آخر. وهو يقيم في تدخل استراتيجي. وتقول الولايات المتحدة إنها تريد أن تحتوي على خصمين رئيسيين، هما إيران وروسيا، ولكن في الوقت نفسه تقوم بتطوير مخارج طارئة لزيوتها عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع. ويغذي هذا الضباب انتقادات من ينددون بالدبلوماسية القصيرة الأجل، رهنا بأكثر من خط قوي متماسك.

وأخيرا، يمكن لهذه القضية، في الأجل الطويل، أن تترك أثرا لكيفية قراءة الحلفاء والمنافسين والأسواق لواشنطن. الأوروبيون يرون هذا بالفعل علامة على عدم الاتساق وترى البلدان الآسيوية المستوردة أن هذه فرصة. (موسكو) و (طهران) من جهتهما، قد يرون هذا كدليل على أن حرب الطاقة التي تم صنعها جيداً يمكن أن تجلب قوة العالم الرئيسية إلى الهامش وفي هذه السلسلة، لم يعد النفط مجرد وقود أو مورد في الميزانية. ويصبح مرة أخرى سلاحا سياسيا قادر على كسر أكثر المذاهب القتالية.