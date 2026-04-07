في غضون ساعات من انتهاء فترة رئاسته في (إيران)، (دونالد ترامب) أبلغ الأزمة إلى سجل نادراً ما يصل إليه رئيس أمريكي. يوم الثلاثاء، في « الحقيقة الاجتماعية »، لم يهدد فقط الضربات الجديدة. كتب أن « الحضارة بأكملها ستموت الليلة » أنه يمكن « لا يعاد أبداً » أنه لا يريد هذا السيناريو في الرسالة نفسها، أضاف أنه مع ما عرضه على أنه « التغيير الكامل والجامع للنظام » « الروح المختلفه والأذكى والأقل تطرفاً » قد تسمح بشيء « رائع جداً » وادعى أيضاً أن هذه الليلة ستكون واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد قبل أن يختتم بقوله « 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً » ويبارك شعب إيران العظيم وبعبارة أخرى، أوضح الرئيس الأمريكي في النص نفسه التهديد الذي يشكله عهد الحضارة، وفكرة تغيير النظام، والوعد بالتدمير التاريخي، وصيغة للمباركة النهائية الموجهة إلى الشعب المقصود.

جاء هذا المنشور في وقت تم فيه الإبلاغ عن إضرابات على جزيرة (خارج) الإيرانية، النقطة المركزية لصناعة النفط في البلاد. According to agencies and several international media, the United States targeted military targets on the island, while an American official claimed that the oil infrastructure itself had not been affected. مجرد دخول (كارغ) للتسلسل العسكري كان كافياً لجعل الأسعار تقفز وفي منتصف اليوم، اكتسبت الولايات المتحدة أكثر من 2 في المائة، وبلغت ذروتها أكثر من 3 في المائة، في حين ظل البرنت أعلى من 110 دولارات. The market has read these strikes for what they represented: not an isolated incident, but a direct signal sent to the Iranian energy heart a few hours from a deadline set by Washington as a niceret.

رسالة (ترامب)، حكم بالعقوبة

The text published by Donald Trump deserves to be returned in its political entirety, as its structure illuminates the moment. أولاً، يُعلن إختفاء « حضارة كاملة » في الليلة نفسها، ويُحدّد أنّه لن يُستعاد أبداً. ثم يقول انه لا يريد هذا، ولكن يضيف أنه سوف يحدث على الأرجح. ثم يفتح منظوراً آخر: ففي رأيه، بما أن البلد سيشهد الآن " تغييراً كاملاً وكاملاً في النظام " ، فمن الممكن أن تخلق عقول أكثر ذكاء وأقل تطرفاً شيئاً استثنائياً. ثم يقول أنه سيكون « الليلة » إذا حدث هذا، وأنه واحد من أهم شيء في التاريخ العالمي. وأخيرا، يقدم تاريخ إيران الأخير على أنه سبع وأربعون عاما من الابتزاز والفساد والوفاة التي ستنتهي، قبل أن تختتم بصيغة مباركة للشعب الإيراني. وفي النص نفسه، فإن الوعد بالإبادة وأفق الإطاحة بالنظام وفكرة التبديد التاريخي يرتبطان بالتالي.

لا يمكن تخفيض هذه الرسالة إلى غضب شفهي بسيط. It is part of a broader sequence where Trump also threatened to destroy Iranian bridges and power plants in a few hours if Tehran did not accept its deadline. وفقاً لعدد من وسائل الإعلام والوكالات، قال قبل اليوم أن كل الجسور في البلاد يمكن أن تموت وأن جميع محطات توليد الطاقة يمكن أن تُستخدم، وتُحرق وتنفجر وتصبح غير صالحة للاستخدام. هذا الإطار يعطي كلمة « الحضارة » معنى ملموس. وهي لا تشير إلى الأعمال الثقافية. وهي تشير إلى الهياكل الأساسية الحيوية، والشبكات الكهربائية، والطرق، وظروف الوجود الجماعي. ولهذا السبب بالتحديد، نقل المنشور الرئاسي فورا المناقشة إلى قانون الحرب وإلى مسألة جرائم الحرب المحتملة أو حتى سياسة التدمير الموجهة ضد الأحوال المعيشية للسكان المدنيين.

(كارغ)، البقعة الساخنة تضرب قبل أن تنتهي

خيار (كارغ) لم يكن منزعجاً وكانت الجزيرة هي الطرف الرئيسي لصادرات النفط الخام الإيراني لسنوات. وكالات الأنباء تشير إلى أن معظم صادرات (إيران) النفطية تعبر هناك، مما يجعلها نقطة رئيسية في اقتصاد البلاد. وباستهداف أهداف عسكرية في هذه الجزيرة، لم يلمس واشنطن مسرحا ثانويا. وعرض إمكانية المواجهة المباشرة على مقربة من رئة الطاقة الإيرانية. وحتى في حالة عدم وجود خرق رسمي لمرافق النفط، فإن الرسالة الاستراتيجية واضحة: فالخراج مدرج الآن في الجغرافيا الفورية للتصعيد.

وتتبع رد فعل السوق على الفور تقريبا. واستغرق عقد التسليم في أيار/مايو أكثر من 2 في المائة، حيث بلغت ذروته المؤقتة أكثر من 3 في المائة، في حين ظل البرنت في حزيران/يونيه يرتفع أيضا. هذا التوتر يأتي في سياق لا يزال مضيق (دارموز) في مركز الأزمة، إنذار (ترامب) يركز تحديداً على إعادة فتح الممر البحري بالكامل ومن ثم، فقد أدمجت سوق النفط بيانين في الوقت نفسه: من جانب واحد، الموعد النهائي العسكري الذي حددته واشنطن؛ ومن جهة أخرى، تضرب على مقربة مباشرة من عقد التصدير الإيراني الرئيسي. ويكفي الجمع بين الاثنين زيادة أقساط المخاطر العالمية.

(الإشارة أقوى من (كارغ ليست مجرد موقع إنتاج أو تخزين إنها وصلة مرور وفي أزمة طاقة، يكفي زعزعة استقرار وصلة حركة المرور لإحداث آثار تتجاوز الموقع نفسه. فالناقلات، وشركات التأمين، والمصافي، والدول المستوردة تستجيب للخطر، ليس فقط للأضرار التي وجدت بالفعل. وبعبارة أخرى، فإن الإضراب على خارغ، الذي يقتصر حتى على الأهداف العسكرية وفقا لواشنطن، قد أسفر بالفعل عن أثر اقتصادي شامل. وجلبت النفط الإيراني مباشرة إلى المرحلة النهائية من الرئع الأمريكي.

لغة تجعل قانون الحرب في المقدمة

The other highlights of the day is legal. بتهديد جسور الدولة ونباتات الطاقة بشكل صريح، وبعد ذلك الحديث عن وفاة الحضارة، دونالد ترامب وضع مفاهيم عادة محجوزة للتحقيقات الدولية والمحاكم في مركز المناقشة العامة. وتشير عدة تحليلات نشرها في الأيام الأخيرة خبراء من وسائط الإعلام المرجعية والقانون الدولي إلى أن الهياكل الأساسية المدنية تحميها اتفاقيات جنيف، ما لم تصبح أهدافا عسكرية محددة. وتشير لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى أن الهجمات يجب أن تحترم مبادئ التمييز والتناسب والحذر، وأن السلع الأساسية لبقاء السكان المدنيين لا يمكن استهدافها بهذه الصفة.

وفي هذا السياق، يمكن اعتبار التدمير المعلن لشبكات الكهرباء والجسور وغيرها من الهياكل الأساسية الأساسية جريمة حرب إذا كانت موجهة إلى الممتلكات المدنية دون وجود حاجة عسكرية مثبتة، أو إذا كان من الواضح أن الأضرار المتوقعة للسكان المدنيين غير متناسبة. وأفادت مصادر عديدة لوسائط الإعلام أيضا بأن ترامب، التي تساءلت عن هذا الخطر، قد رفضت دون تردد فكرة أن هذه التهديدات قد تخضع لجرائم حرب. لكن السؤال لا يختفي لأن رئيس الدولة يمسحه بل على النقيض من ذلك، من الأهم أن تعلن بنفسها مسبقا عن مدى الدمار الذي يلحق بالهياكل الأساسية الأساسية.

ومسألة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أكثر خطورة. ويشمل نظام روما الأساسي الأعمال المرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين. ومن بين الأفعال المذكورة الإبادة، التي تشمل فرض ظروف معيشية متعمدة مصممة لتدمير جزء من السكان. والعتبة القانونية عالية وتتوقف على الوقائع والقصد والنطاق الفعلي للأفعال المرتكبة. لكن عندما يشرح رئيس الولايات المتحدة أن « الحضارة » سوف تموت ليلاً وربط هذا المنظور بتدمير الجسور ومحطات الطاقة

الخليج يحذر من تأرجح لا يمكن السيطرة عليه

ومع اقتراب الموعد النهائي، بدأت العواصم الإقليمية تثير نبرتها. وحذرت قطر من أن الشرق الأوسط قريب جدا من نقطة لا يمكن فيها التحكم في التسلق. وأوضح المتحدث باسمه، ماجد الأنصاري، أنه إذا استمر الزخم الحالي، فإن المنطقة ستدخل حالة خارجة عن السيطرة. هذا التنبيه ليس فقط الحذر الدبلوماسي وتأتي من دولة الخليج التي تقيس مباشرة خطر نشوب حرب على الهياكل الأساسية في شبكات الطاقة والمطارات والموانئ والكهرباء والمياه والأمن الاقتصادي في شبه الجزيرة بأكملها.

وتهدد طهران، من جانبها، الأعمال التي يمكن أن تحرم الولايات المتحدة وحلفائها من النفط والغاز لسنوات. The Revolutionary Guards have stated that they have so far shown restraint in the name of the good neighbour, but have affirmed that this restraint has now been lifted. وحذروا أيضا من أنه إذا عبرت الحدود، فإن الرد سيتجاوز الإطار الإقليمي الفوري. ومرة أخرى، فإن المنطق واضح: فالهجوم على البنية التحتية الإيرانية لن يبقى مقصورا على إيران. قد يؤدي إلى حرب موسعة ضد البنية التحتية للطاقة في المنطقة

ويفسر هذا المنظور التوتر الشديد الذي لوحظ في الأسواق. وأزمة الطاقة بهذا الحجم لا تقتصر أبدا على المتحاربين المباشرين. ويؤثر على البلدان المستوردة، وسلاسل الإمداد العالمية، وتكاليف النقل، والتضخم، والتمويل العام للولايات الهشة بالفعل. ولذلك فإن قفزة العلم والتكنولوجيا والابتكار ليست مجرد مؤشر مالي. وهو أيضا مقياس فوري للخوف من أن يضع رئيس أمريكي في صميم استراتيجيته التدمير المعلن للمجتمع الحديث بسحق هياكله الأساسية الحيوية.

مساء تحت علامة العصور

وتكمن مفردة اللحظة في نهاية المطاف في هذا الصدد: فدونالد ترامب لم يضع مجرد شرط. لقد اختار أن يعبّر عن موعد ليلة الثلاثاء كبديل بين التقديم والعصور ورسالته ليست عن انتصار عسكري أو اتفاق غير فعال أو وقف إطلاق النار المفروض. وهو يتحدث عن حضارة دعا إلى الموت في الليل، وتغيير النظام المقدم على أنه المجموع بالفعل، وبعد ذلك شكل ممكن من النهضة السياسية عندما يستهلك هذا التمزق. ولذلك، فإن هيكل النص الرئاسي يجعل ثلاثة مستويات متحيزة: التهديد بالتدمير، وإعلان الإطاحة، والوعد بوظيفة يفترض أنها أفضل.

وهذا يعطي تسلسل كارغ وزنه الخاص. الضربات على الجزيرة ليست مجرد ضغط آخر في حرب مفتوحة بالفعل تحدث في اللحظة التي يصف فيها الرئيس الأمريكي الليلة المقبلة ليلة اختفاء حضارة إن التقارب بين الوقائع، والعنصر العسكري والعكسي، يغير الأزمة. ولم يعد مجرد ذراع استراتيجي من الحديد حول هورموز أو النفط. إنها مجابهة اختار فيها الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة نفسه لغة الإبادة

مع نهاية الرئويّة أصبحت صيغة (ترامب) الحدث الرئيسي في اليوم الضربات على (كارغ) هي الجانب التنفيذي إن طفرة النفط هي أول تأثير عالمي. والقانون الدولي، الذي يحتج به بالفعل محامون ومنظمات غير حكومية ودبلوماسية إقليمية، هو الآن الأفق المباشر. عندما لم يعد التدمير المعلن يستهدف الأهداف العسكرية فقط، ولكن الجسور والكهرباء والحياة المدنية، وبكلمات الرئيس الأمريكي، « الحضارة الحسنة » فإن مفجرات جرائم الحرب والجريمة ضد الإنسانية لا تزال متفشية. إنها تأتي إلى قلب القصة