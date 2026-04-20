الخليج: موجة هدنة في أورموز

وفي الساعة 35/9، دخل الخليج مرة أخرى مرحلة من عدم التيقن الشديد. والهدنة المعلنة بين واشنطن وطهران لا تزال ملزمة قانونا، ولكنها لم تعد متمسكة بخيط سياسي. في البحر، الإشارات تتناقض بعضها البعض من ساعة إلى ساعة. وتواصل السفن التجارية محاولة المرور. آخرون أبلغوا عن إطلاق النار وفي الليل، عبرت الولايات المتحدة عتبة إضافية بادعاء أنها تأخذ سفينة شحن إيرانية.

ويستند تسلسل الساعات الأخيرة إلى أربعة وقائع يعزز بعضها بعضا. أولا، يبدو وقف إطلاق النار أكثر هشاشة من أي وقت مضى عندما يقترب من موعده النهائي. ثم مضيق (أورموز) لا يزال عملياً في بعض الأحيان، لكن بالتأكيد ليس موحّداً. الثالثAllskaمن قبل القوات الأمريكية هي البادرة العسكرية الأكثر إثارة منذ فرض الحصار البحري على إيران. وأخيرا، يبدو الآن أن المفاوضات المتوقعة في إسلام أباد قد تعرضت للخطر الشديد، حتى لو كان من المفرط في الوقت الحالي الحديث عن الإلغاء الرسمي.

نقطة الصف هذه تهم وتحاول باكستان منذ عدة أيام إبقاء القناة مفتوحة بين المخيمين. ووفقاً للصحافة الدولية، فإن إسلام أباد لا يزال يستعد لاستضافة جولة ثانية من المناقشات، ربما على مدى عدة أيام، مع فكرة تجميع نص مؤقت واحد على الأقل من شأنه أن يطيل أمد الهدنة. غير أن السلطات الإيرانية أشارت في الوقت نفسه إلى أنها غير صالحة لعقد اجتماع جديد في ظل الظروف الراهنة. وبين نظام استقبال مرئي في باكستان ورفض إيراني لتأكيد الاجتماع، دخلت الدبلوماسية الإقليمية منطقة رمادية.

في الخليج هذه المنطقة الرمادية لا تزال خطرة ومن شأن الإغلاق الكامل للمضيق أن يكون عملاً واضحاً ووحشياً وشرعياً على الفور من جانب الأسواق ومالكي السفن ورؤوس الأموال. والحالة الراهنة أكثر تقلبا. أعادت إيران جزئيا فتح الممر ثم أعادت السيطرة العسكرية الصارمة. ناقلات النفط تدور سفن الشحن واصلت رحلتها ولكن أُبلغ أيضا عن وقوع حوادث مسلحة ضد السفن التجارية. وفي الممارسة العملية، لا يكون الممر مغلقا ولا حرا. يعمل تحت التهديد.

الخليج يعود إلى منطق توازن القوى

ومنذ استئناف الحوار غير المباشر بين واشنطن وطهران، يهيمن سيناريو على الحسابات الدبلوماسية. الفكرة هي عدم التوصل إلى اتفاق سلام كامل بسرعة. بل إنها مسألة بناء إطار انتقالي صلب بما يكفي لتمديد هدنة الأسبوعين المعلن عنها في أوائل نيسان/أبريل، مع إتاحة مزيد من الوقت للمفاوضين. وتقتضي هذه الآلية شرطين على الأقل هما: جدول واضح للمناقشات، بل والحد المحدود من الضغط العسكري في البحر. غير أن هذين الشرطين قد تدهورا في الوقت نفسه لمدة 24 ساعة.

وفقًا لوكالة أنباء والعديد من وسائل الإعلام الأنجلوسكسونية، تواصل الإدارة الأمريكية إظهار التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى حل وسط. ولكن هذا التفاؤل يرافقه استمرار الحصار البحري، وتكرار التهديدات العامة، والضبط المسلح الآن. يبدو أن الرسالة متناقضة يقول (واشنطن) أنّه يريد التحدث بينما يزيد من نفوذه من الإكراه. وعلى النقيض من ذلك، فإن هذا الضغط، الذي يُنظر إليه من واشنطن، سيكون بالتحديد السبيل للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية الهدنة. هذا تناقض القراءة الذي يفسر وحشية التسلسل الحالي.

وفي هذا السياق، يصبح وقف إطلاق النار أقل تعليقا للأعمال القتالية من منطقة منافسة بين الدبلوماسية والتطبيق العملي للقوة. لا يزال الجانبان يتجنبان استراحة مفتوحة لكنها تختبر حدود النص الحالي. وتفعل إيران ذلك بإعادة تأكيد سيطرتها على المضيق والسماح بالتهديد للملاحة. وتقوم الولايات المتحدة بذلك من خلال الحفاظ على الحصار، وتعترض الآن سفينة علم إيرانية. هذه طريقتان مختلفتان لقول الشيء نفسه: الهدنة لا تمحو توازن القوة، بل تحركها.

ويصبح الخليج مقياس حرارة الأزمة الحقيقي. وطالما كان الدبلوماسيون يتحدثون عن جولة ثانية، ما زال بإمكان إسلام أباد أن يجسد إمكانية إبطاء التسلق. منذ أن استعادت الأحداث البحرية اليد العليا، فإن هرمز هو الذي يملي الوتيرة. كل طلقة أبلغت عن سفينة مدنية، كل رسالة إذاعية إيرانية، كل حركة مدمرة أمريكية تزن على المدى القصير أكثر من الإعلانات السياسية. والأسواق مفهومة أولا وقبل كل شيء. ملاك السفن أيضاً.

مرور (أورموز) غير موحّد

يجب أن نتوقف عما حدث حول المضيق قبل أن نضبطAllskaوكان اليوم السابق قد أصدر بالفعل إشارة متناقضة كبيرة. وقد اقترحت طهران أولا أن يظل المعبر التجاري مفتوحا لبقية وقف إطلاق النار. ورئي أن هذه اللفتة علامة على الاسترخاء. وقد انخفضت أسعار النفط على الفور. ورغب العديد من الجهات الفاعلة في قراءة بداية إلغاء التصعيد.

لكن هذه الإستراحة كانت قصيرة العمر وبسرعة شديدة، أعادت إيران فرض رقابة عسكرية صارمة على الملاحة وفرضت شروط المرور على قواعد السلامة الخاصة بها. وأفادت المصادر البحرية بأن السفن التجارية تلقت رسائل إذاعية تحظر أو تحد من المرور العابر. وأفادت سفينتان على الأقل بإطلاق النار. وقد اعترفت السلطات الغربية باستئناف حركة المرور في الأماكن، مع التأكيد على أنها لا تزال بعيدة عن التشغيل العادي.

وهذا التمييز بين المرور المحتمل والمرور الطبيعي أمر أساسي. يمكن فتح المضيق رسميًا ويظل في الواقع شبه سالكة. ولهذا السبب، يكفي أن لا تعرف الشركات بعد الآن ما إذا كانت القواعد تتغير من ساعة إلى ساعة، وما إذا كانت الممرات المسموح بها مستقرة، وما إذا كانت السلطات المحلية ستتبع إعلاناتها الخاصة، وما إذا كانت تغطية التأمين ستستمر في حالة وقوع حادث. الخليج في هذه الحالة. على الورق، بعض السفن تمر. وفي الواقع، يعرف الجميع أن الطريق يمكن أن يغلق سياسيا أو اقتصاديا في أي وقت.

وبالنسبة لمالكي السفن، فإن هذا الشك يكاد يكون بمثابة إغلاق. قد يتلقى الكابتن الضوء الأخضر النظري ويجد نفسه، على بعد بضعة أميال أخرى، يواجه النجوم المسلحة، رسالة إذاعية متناقضة أو ترهيب. قد تعتبر الشركة أن العبور لا يزال قانونيًا ولكنه لم يعد قابلاً للتأمين بتكلفة مقبولة. ويمكن للتاجر أن يحتفظ بشحنة على متن السفينة بينما يدمج أن التأخير أو التحويل أو المصادرة سيفجر فاتورته النهائية. وبهذا المعنى، فإن الخليج ليس مجرد أزمة أمنية. كان يعاني من أزمة القدرة على التنبؤ.

ويفسر هذا التدهور التدريجي أيضا السبب في أن الحوادث المبلغ عنها ضد سفن الشحن وزنا سياسيا أكبر من توازنها المادي الفوري. وحتى عندما لا تتسبب في غرق هائل أو فقدان حياة، فإنها تغير تصور الخطر. أخبروا الطواقم أن الملاحة المدنية لم تعد منفصلة عن المواجهة الاستراتيجية. يخبرون الأسواق أن سيولة المضيق تعتمد الآن على حساب عسكري، وليس على نظام مرور بسيط. وأخيرا أخبروا الوسطاء الباكستانيين أن الوقت الدبلوماسي يتقلص.

TheAllskaعلامات عتبة جديدة

غير أن أخطر حدث في الساعات الأخيرة لا يزال هو الاعتراض ثم الاستيلاء علىAllskaووفقا للقيادة المركزية للولايات المتحدة، كانت السفينة الإيرانية تتجه نحو بندر عباس عندما تم اعتراضها في بحر العرب الشمالي بواسطة المدمرUSS Spruanceوتدعي قوات الولايات المتحدة أن لديها تحذيرات مضاعفة لست ساعات. وبعد ذلك أمروا بإخلاء غرفة المحرك، فتحوا النار على الدفع، ثم أبحروا البحرية على متنها. المبنى الآن تحت السيطرة الأمريكية.

حصار قسري الآن

وعرض البيت الأبيض ورئيس الولايات المتحدة هذه العملية باعتبارها الإنفاذ الصارم للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. المفردات المستخدمة ليست تافهة. (واشنطن) يتحدث عن سفينة في انتهاك لفرض حظر مسبق. وتتحدث طهران عن القرصنة المسلحة وانتهاك وقف إطلاق النار. ولا يوجد خلاف قانوني بين هذين المؤهلات. هناك حسابان متعارضان لطبيعة الهدنة.

وبالنسبة للولايات المتحدة، من الواضح أن وقف إطلاق النار لا يعني تعليق جميع أدوات الضغط. ولا يزال الحصار قائما. السيطرة أيضاً. ولم ترفع الجزاءات. لذلك، يمكن التعامل مع السفينة الإيرانية التي تحاول الوصول إلى ميناء في البلاد كهدف للحظر. وعلى النقيض من ذلك، فإن روح الهدنة تتطلب على الأقل تجميد الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوات الأمريكية والمصالح الإيرانية. TheAllskaوهكذا، في القراءة الإيرانية، يصبح دليلا على أن واشنطن تريد التفاوض تحت تهديد دائم.

وتحسب تفاصيل العمليات أيضا. وهذا ليس اعتراضا إداريا بسيطا، ولا هو سفينة تفتيش ثم مفرج عنها. وقد اعترفت الولايات المتحدة بأنها أطلقت النار على السفينة لتحييد دفعها قبل الاستيلاء عليها. وهذا هو أول دليل صريح على التنفيذ القسري للحظر المفروض على سفينة شحن موصولة بعلامات إيرانية منذ بدء نفاذه. وفي أزمة يقيس فيها كل طرف حدوده بدقة، تخلق هذه البادرة سابقة فورية. تخبر جميع الشركات في المنطقة أن الحصار لم يعد مجرد إعلان.

السفينة نفسها تضيف بعداً رمزياً TheAllskaوهي مدرجة في قوائم الجزاءات في الولايات المتحدة، وترتبط، وفقا لخزانة الولايات المتحدة، بشركة الشحن في الجمهورية الإسلامية. ومن ثم يمكن لواشنطن أن تحتج بأنها ليست سفينة شحن عادية. ولكن من وجهة نظر إقليمية، تتجاوز الإشارة كثيرا هذه الحالة المحددة. إن ما يلاحظ من الشواطئ الإيرانية، ومن جانب ملك الخليج والتجار البحريين، هو أن الولايات المتحدة على استعداد لإبطال بناء إيراني بالقوة في طريقها إلى بندر عباس، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات.

ولم يكن التقييم البشري للعملية واضحا وقت كتابة هذه المادة. وهذه سمة أخرى من سمات هذه الأزمة: الصور تُعمّم أسرع من اليقين. أصدر البنتاغون لقطات تظهر الاعتراض والصعود إلى الطائرة. ووعدت السلطات الإيرانية باستجابة سريعة. ولكن ما وراء الصور، لا تزال النقطة الأساسية سياسية. من اللحظة التي تضرب فيها سفينة شحن إيرانية وتصادرها البحرية الأمريكية، تتغيّر الهدنة في طبيعتها. لم يعد هشاً. ويصبح متنازعا في أسسه.

لماذا ترى طهران انتهاك وقف إطلاق النار

واتّبع رد الفعل الإيراني قريباً. وقد شجب المسؤولون العسكريون وموظفو وسائط الإعلام الحكومية هجوما وأعلنوا عن أعمال انتقامية. هذا التسلسل يتفق مع موقع طهران لعدة أيام ولا تزال إيران توافق على ترك مجال للوساطة الباكستانية، ولكنها رفضت فصل المناقشة الدبلوماسية عن واقع الضغوط العسكرية والتجارية. وبعبارة أخرى، لا تريد طهران أن تظهر كقوة تتفاوض في الوقت الذي يجري فيه حجب موانئها، وتهديد بنيتها التحتية وضبط سفنها.

ويستجيب هذا الموقف أيضا لضرورة المصداقية الداخلية والإقليمية. وبعد إعادة فتح أورموز جزئيا، وبعد ذلك تشديد الرقابة، كان على السلطات الإيرانية أن تبين أنها لم تسمح لواشنطن بوضع قواعد اللعبة وحدها. عدم الرد علىAllskaكان سيضعف خطابهم ومن ناحية أخرى، فإن الاستجابة السريعة والواسعة للغاية ستمهد الطريق لاستئناف القتال بشكل عام. والصعوبة الإيرانية كلها تكمن في: إظهار الحزمة دون أن يعرض على الخصم ذريعة تحول كامل.

وهذا هو السبب في أن المضيق لا يزال في صميم الخيارات الإيرانية. وهو يسمح بتكراره دون أن يمر بالضرورة، على الفور، من خلال المواجهة الجبهية التقليدية. تعزيز الضوابط، وإبطاء القوافل، والسماح للتأمين بالتحرك، وتعدد إشارات الخطر حول الممر: وكل من هذه التدابير يزيد من تكلفة استراتيجية الولايات المتحدة دون أن يؤدي تلقائيا إلى نشوب حرب مفتوحة. وأصبح الخليج بعد ذلك أداة للرد التدريجي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللغة التي تستخدمها طهران في إسلام أباد متسقة. إن إيران، برفضها فكرة أن المناقشات مستعدة لاستئنافها، لا تغلق الباب بالضرورة إلى الأبد. أولاً، إنه يزيد السعر السياسي لتجديد الاتصال. والرسالة الموجهة إلى الوسطاء الباكستانيين والأمريكيين واضحة: لن يكون هناك اجتماع ثان ذي مصداقية إذا حافظت واشنطن على كل من الحصار والتهديدات والإجراءات المذهلة في البحر. ومرة أخرى، فإن الدبلوماسية ممكنة من الناحية النظرية، ولكنها توضع تحت الظروف.

إسلام أباد بدون جدول زمني واضح

ومن هذه النقطة أن الظل يفرض أكثر. وتشير تعليقات كثيرة بالفعل إلى إلغاء المفاوضات. وتتيح العناصر المتاحة صيغة أكثر تحفظا. ولا تزال باكستان مستعدة. وتم تعزيز التدابير الأمنية في إسلام أباد. ووفقا للصحافة الدولية، فإن الفنادق المرتبطة مباشرة بالمخطط قد طلبت من زبائنها مغادرة أماكن العمل قبل وصول الوفود. وأكد رئيس وزراء باكستان من جانبه من جديد استعداده لتيسير التوصل إلى نتيجة سياسية والتقى بالرئيس الإيراني.

الوساطة الباكستانية معلّقة من إيراني نعم

غير أن إسلام أباد وطهران لم يؤكدا في هذا الوقت أن اجتماعا جديدا سيعقد اليوم في إطار متفق عليه. هذه نقطة أساسية ولا يوجد بعد اجتماع لا يصادق عليه أحد رسميا. وقد يبدو التمييز تقنيا. إنها حاسمة القول أن المحادثات قد تعرضت للخطر صحيح لنقل أنّهم أُلغيوا رسمياً يذهبون أبعد مما تؤكده القواعد.

إن عدم وجود تاريخ واضح ليس تفاصيل لوجستية. وفي هذا النوع من الأزمات، يشكل الجدول الزمني جزءا من توازن القوى. عندما يرغب طرفان في رؤية بعضهما بسرعة يجدان مكاناً وساعة وصيغة عندما يسمحون بتطفو التقويم يرسلون رسالة سياسية هذه الرسالة مزدوجة ولا تزال باكستان ترغب في الحفاظ على دورها كوسيط. (إيران) تريد أن تظهر أنه لن يأتي تحت الإكراه وتتمسك الولايات المتحدة علناً بفكرة أن الباب لا يزال مفتوحاً. ولذلك، يحتفظ كل واحد بسرده الخاص، ولكن لا أحد يُنتج لفتة ملموسة من شأنها أن تثبّت الصورة التالية.

وفقًا للمعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام القطرية بين عشية وضحاها، لا يزال الوسطاء يأملون في أن مذكرة مؤقتة يمكن أن تمدد الهدنة لعدة أسابيع إذا عادت الوفود إلى إسلام أباد. هذا السيناريو لم يمت تماماً. إنه ببساطة أكثر صعوبة بكثير منذ الاستيلاء علىAllska– ينطوي النص الانتقالي على حد أدنى من الثقة الإجرائية. غير أنه تعرض للتقويض الشديد. كيف يمكن للمرء الدخول إلى غرفة تفاوض عندما يعتقد أحد الأطراف أن الطرف الآخر قد انتهك روح الهدنة ذاتها؟?

وبذلك تجد باكستان نفسها في موقف حساس. ومن الواضح أن اهتمامها هو: منع أزمة الخليج من الانسكاب إلى جنوب آسيا، والحفاظ على دورها الدبلوماسي، وتجنب حدوث طفرة جديدة في الطاقة. بيد أن الوساطة الباكستانية تتوقف على شرطين لا يتحكم بهما إسلام أباد سيطرة كاملة: الحد الأدنى من الانضباط للجهات الفاعلة على الأرض، والرغبة الحقيقية في عدم تحويل كل حادث بحري إلى كسر سياسي. الساعات القليلة الماضية تظهر العكس.

كما يتحدث الخليج إلى الأسواق

رد فعل أسواق النفط يقول بالفعل الكثير من الحالة الحقيقية للأزمة. بعد شدّة مرتبطة بإعادة فتح الأورموز المعلن، ارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا. ارتفع خام برنت بأكثر من 5% والخام الأمريكي بنحو 6% في الأسعار الأولى، في إشارة إلى أن المشغلين ينظرون الآن إلى الهدنة على أنها حركة ضعيفة وحرة في الخليج على أنها غير مؤكدة للغاية. الأسواق لم تعد تشتري الإعلانات السياسية وحدها. إنهم ينتظرون أدلة تشغيلية.

ولا تستند هذه الزيادة في الأسعار إلى الخوف من الإغلاق الرسمي للمضيق. ويستند أيضا إلى تدهور ظروف المرور العابر. وقد يظل الممر مفتوحاً نظرياً ويصبح، بالنسبة لبعض الجهات الفاعلة، معرضاً جداً لخطر العمل عادة. وهنا يكون للخليج أثره العالمي. ويكفي أن يزداد عدد الرحلات المؤجلة أو المحولة أو المتزايدة حتى ينتشر التوتر خارج المنطقة. ثم يقوم المكثفون والمؤمنون ومالكو السفن والدول المستوردة بتعديل توقعاتهم في حالة الطوارئ.

التأمين يلعب دوراً محورياً في هذا الميكانيكي ومنذ بداية الأزمة، قفزت مكافآت الحرب إلى مستويات استثنائية، وفي بعض الحالات، قفزت إلى مستوياتها السابقة بعشرة أضعاف وفقا لتقديرات السوق التي نقلتها الصحافة الأنغلو – ساكسونية. وكل طلقة أُبلغ عنها ضد سفينة مدنية، وكل تهديد بالإغلاق، تضيف كل نوبة مسلحة طبقة من التكلفة. وبعبارة أخرى، حتى عند مرور السفن، يمكن للخليج أن ينتج بالفعل شكلا من أشكال التعادل الاقتصادي.

وبالنسبة للبنان وللاقتصادات الهشة في المنطقة، فإن هذا الجانب ليس نظريا. وستُنقل بسرعة زيادة مستمرة أخرى في تكاليف النفط وأقساط الشحن وتكاليف الشحن إلى الأسعار المحلية والطاقة والواردات. ولذلك، فإن مسألة الخليج ليست منفصلة عن بقية الشرق الأوسط. وهي الآن واحدة من أكثر المضاعفات الملموسة. عندما يرتجف (أورموز) المنطقة بأكملها تدفع الثمن.

ما تم تأكيده، ما يبقى مفتوحاً

وفي هذا الوقت، يمكن اعتبار أربعة عناصر صلبة. الأول هو أن الهدنة تصل في أيامها الأخيرة دون هيكل سياسي واضح لتمديدها. والنقطة الثانية هي أن مضيق أورموز لا يزال يشكل حيزا بحريا ثقيلا للغاية، حيث أبلغ عن وقوع حوادث ضد سفن مدنية. الثالث هو أن الولايات المتحدة قد استولت علىAllskaبعد تحييده والرابع هو أن المناقشات المأمول إسلام أباد لا تحظى بتأكيد واضح بما فيه الكفاية يُعتبر مكتسبا.

غير أنه لا تزال هناك حاجة إلى معالجة عدة نقاط بحذر. وفي هذا الوقت، لا يوجد تقييم إنساني موحد للشحنة الإيرانية. ولا يمكن أن يقال بالتأكيد أن جولة رسمية مؤرخة قد أُلغيت في اللحظة الأخيرة، لأن المشكلة تبدو أولاً أنها عدم التصديق المشترك. وأخيرا، في حين أن احتمال وجود رد إيراني مرتفع من حيث الخطاب المستخدم، فإن طابعه الدقيق لا يزال مجهولا.

إنه في هذا المكان الذي يلعب فيه يوم 20 أبريل ولم يعود الخليج بعد إلى حرب بحرية مفتوحة، ولكنه لم يعد في مرحلة بسيطة من التحلل المراقب. ولا يزال وقف إطلاق النار قائما، ولكن الأعمال ذاتها التي ينبغي أن تستعد لتمديده تقوضه. ولم يخرج إسلام أباد من اللعبة بالكامل، ولكن الدبلوماسية الباكستانية فقدت ما تحتاج إليه في معظمها: حد أدنى من وقت الهدوء.

إذا لم يتغيّر شيء في الساعات القليلة القادمة، لن يكون السؤال هو ما إذا كانت الهدنة ستنجو من إنتهائها. وسيكون من الضروري أيضا التساؤل عن عدد الحوادث الأخرى التي يمكن للخليج أن يستوعبها قبل أن يتحول منطق عبور التهديد إلى مواجهة مفترضة، مع الاستيلاء على الشحنات، والقوافل البطيئة، والمفاوضين غير المقيدين، ومنطقة معلقة من الرسالة الإذاعية التالية في المضيق.