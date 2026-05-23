الزواج في لبنان: يتراجع السن مرة أخرى

وينتهي الزواج في لبنان الآن في سن نادرا ما تصل إلى بيئته الإقليمية. وتضع البيانات الديمغرافية الدولية المقارنة متوسط العمر عند الزواج الأول بـ 34.4 سنة للرجال و30.4 سنة للنساء. وبذلك يصل البلد إلى مستويات قريبة من المستويات التي لوحظت في أوروبا الغربية، في حين يظل يعاني من قيود اجتماعية واقتصادية وقانونية خاصة به. ولا يعكس هذا الانخفاض التغييرات في الخيارات الفردية فحسب. وهو يكشف، على وجه الخصوص، عن استنفاد نموذج لتسوية الأسرة يقوم على الإسكان، والادخار، والمساعدة الوالدية، والوعد بتوظيف مستقر.

منذ الانهيار المالي لعام 2019، أصبح الزواج مشروعًا صعب التمويل لجزء من الشباب اللبناني. ويتطلب شراء شقة أو استئجارها، وتأثيث منزل، ودفع مراسم، وضمان دخل منتظم، وإعداد حياة أسرية، موارد لم يعد لدى الكثير من الشباب. الأجور فقدت قيمتها. القروض العقارية قد اختفت تقريباً. ويتم تسوية معظم النفقات بالدولارات. وقد عانت الأسر، التي كانت قادرة منذ وقت طويل على دعم الأزواج الجدد، من فقدان جزء من مدخراتها.

وبالتالي فإن هذا التحول من سن إلى زواج لا يعني أن الشباب اللبنانيين يبتعدون عن المؤسسة. ويحتفظ الزواج بوزن ديني واجتماعي وعائلي قوي. لا يزال هناك أفق قابل للبحث في معظم الدوائر. ولكن في وقت لاحق، بعد دراسات أطول، تجربة عمل أولى، محاولة للهجرة أو عدة سنوات من المشاركة. في لبنان اليوم، الزواج يعني أقل احتراما لمرحلة طبيعية من التغلب على سلسلة من العقبات المادية.

الزواج في لبنان: أرقام القراءة بالأسلوب

ويجب قراءة متوسط العمر في الزواج الأول بطريقة منهجية. وتستند أرقام 34.4 سنة للرجال و30.4 سنة للنساء إلى مؤشر ديمغرافي دولي يسمى متوسط العمر الاصطناعي عند الزواج. وهو يقيس متوسط طول حياة العزاب بين الأشخاص الذين يتزوجون قبل سن الخمسين، بناءً على فئات الحالة الاجتماعية التي لوحظت في التعدادات أو الدراسات الاستقصائية. وهي لا تتطابق دائما مع متوسط إداري بسيط يحسب على شهادات الزواج لسنة معينة.

وهذا الظل الإحصائي لا يغير الاتجاه. إن الزواج في لبنان يتجه بشكل حاد نحو الثلاثينات. أما البيانات الوطنية القديمة، استنادا إلى أساليب أخرى، فقد وضعت بالفعل متوسط سن الزواج أعلى من 32 عاما للرجل، مع زيادة كبيرة بالنسبة للمرأة. والاختلافات بين السلسلة تعكس الاختلافات في الحسابات، ولكن المسار لا يزال واضحا: فالزواج الأول يحدث في وقت لاحق من قبل، وفي وقت لاحق من معظم العالم العربي.

والمقارنة مع أوروبا الغربية تسلط الضوء على هذه الظاهرة، ولكن يمكن أيضا أن تكون مضللة. وفي عدة بلدان أوروبية، يسير انخفاض الزواج جنبا إلى جنب مع النقابة الحرة، والحماية الاجتماعية، والحصول على الائتمان، وإعانات الإسكان، أو الوالدية غير الزوجية. في لبنان، لا تزال امتصاص الصدمات هذه ضعيفة أو محدودة اجتماعيًا. ولا يزال الأزواج غير المتزوجين مقبولين في العديد من الأسر. ويتعرض الأطفال خارج إطار الزواج للوصم الشديد. لا تعوض دولة الرفاه عن تكلفة السكن أو الصحة أو التعليم. ولذلك، بلغ البلد سناً عالية، ولكن بدون آليات الحماية ذاتها.

الأزمة الاقتصادية تحول الزواج إلى رهان

ولا تزال الأزمة الاقتصادية هي العامل الرئيسي. ومنذ عام 2019، أدى تخفيض قيمة الرطل، والقيود المصرفية، والتضخم، والدولار إلى تغيير الظروف الملموسة لحياة الكبار. وبلغت نسبة فقر الدخل 44 في المائة من السكان في التقييم الدولي الذي نشر في عام 2024، مقارنة بحوالي 12 في المائة قبل عشر سنوات. وقد أثرت هذه الزيادة على الفئات الشعبية، ولكن أيضا على بعض الفئات المتوسطة التي لديها النموذج الكلاسيكي: الدبلوم، العمل، الشقة، الزواج، الأطفال.

وفي هذا السياق، فإن السكن هو الحاجز الأول. وقبل الأزمة، يمكن لبعض الأسر المعيشية الشابة أن تأمل في شراء شقة من خلال الائتمان المصرفي أو دعم الأسرة أو دفع أقساط. وقد أُغلق هذا الطريق إلى حد كبير. القروض العقارية نادرة. وكثيرا ما تجري المعاملات بالدولارات الجديدة. وزادت الإيجارات في المناطق الحضرية وفي المناطق القريبة من بيروت وفي المناطق التي تستضيف المشردين داخليا. أما بالنسبة للموظف الشاب الذي يُدفع بالجنيهات، أو الذي يُدفع له دخل غير منتظم جزئيا، فيصبح التركيب صعبا.

الشقة ليست مجرد تكلفة ولا تزال هناك حالة اجتماعية للزواج. وفي العديد من الأسر، لا يزال على الشاب أن يثبت أنه قادر على تقديم السكن. هذا التوقع يتغيّر، حيث تعمل النساء أكثر وتساهم في نفقات الزوجين. لكن القاعدة لم تختفي وهو يثقل كاهل الرجال الذين يؤخرون المشاركة بسبب نقص الموارد. كما أنه يثقل كاهل المرأة التي ترى أن خطط الزواج معلّقة عن القدرة المالية للشريك أو الأسرة أو الأزواج.

الأثاث والأجهزة ورسوم الاستقبال والمجوهرات والهدايا تضيف الضغط. بعض الأزواج يخفضون النفقات ويتخلون عن حفلة كبيرة أو يختارون حفلاً أكثر حميمية. ويرفض آخرون الزواج من أجل عدم مواجهة توقعات الأسرة. ولا تزال التكلفة الرمزية مرتفعة. في بلد يشمل فيه الزواج عائلتين، وأحيانًا قريتين أو خلفيتين دينيتين، يمكن تجربة البساطة المختارة على أنها تخفيض. لذا الأزمة ليست فقط حول الميزانية. إنه يؤثر على الصورة الاجتماعية للزواج.

الأسر الأقل قدرة على المساعدة

وقد أضعف الدعم الأسري، الذي كان حاسما منذ وقت طويل. وكثيرا ما يفقد الوالدان اللذان ساعدا في شراء شقة أو في تمويل المراسم إمكانية الوصول إلى ودائعهما المصرفية. ويتعين على الكثيرين الآن تمويل الأدوية، والرسوم المدرسية، وفواتير المولدات، والإيجارات، أو مساعدة الأقارب. وتساعد عمليات نقل الشتات بعض الأسر، لكنها لا تكفي للتعويض عن حجم الصدمة. عندما يجب على العائلة أن تختار بين الرعاية الطبية والسكن وزواج الطفل يتم رفض الإتحاد في كثير من الأحيان.

يضيف سوق العمل قيدًا ثانيًا. ولا تزال نسبة بطالة الشباب مرتفعة، إذ تبلغ حوالي 22 في المائة في آخر التقديرات الدولية المتاحة للفئة العمرية 15-24 سنة. هذا الرقم لا يقول كل شيء. يعمل العديد من الشباب في القطاع غير الرسمي، ويتراكمون في وظائف مؤقتة، ويتقاضون أجورًا متأخرة أو لا يتمتعون بحماية اجتماعية. الدخل موجود أحيانا، لكنه لا يسمح بالتخطيط. غير أن الزواج يتطلب إمكانية التنبؤ: الإيجار الشهري، الفواتير، التأمين، الرعاية الصحية، وأحيانا الرسوم المدرسية.

الخريجون غير مأجورين. وشهد أطباء ومهندسون ومدرسون ومعماريون وعلماء حاسوب وموظفون مصرفيون ومسؤولون تنفيذيون شابون قيمة التغير في دخلهم بعد الأزمة بشهرة. ووجد البعض فرصا في قطاعات مدفوعة بالدولار. آخرون يبحثون عن مخرج في الخارج. ثم يصبح الزواج مرهونا بتأشيرة أو عقد في الخليج أو منشأة في أوروبا أو كندا أو أفريقيا أو أستراليا. يمكن أن تستمر العلاقة، لكن قرار إضفاء الطابع الرسمي على النقابة ينتظر استقرار مشروع الهجرة.

ويحول الهجرة أيضاً السوق الزوجية. ويغادر الرجال والنساء البلد للدراسة أو العمل. ثنائي يعيش على مسافة. الخطوبة تطول. ويجب أن تتكيف الاحتفالات مع الإجازات، وتذاكر الطائرات، وورقات الإقامة، وجداول الأسرة. يختار بعض الأزواج الزواج في الخارج قبل تسجيل زواجهم في لبنان. وينتظر آخرون الحصول على مركز قانوني مستقر خارج البلد. وهكذا يصبح الزواج اللبناني ظاهرة عبر وطنية.

التعليم الطويل، والعمالة النادرة، والخيارات اللاحقة

ويفسر التعليم جزءاً آخر من الانخفاض. ويتمتع لبنان بتقاليد طويلة في التعليم الثانوي والعالي، مع وجود قوي للمرأة في الجامعات. كثيراً ما يُريد الشباب إكمال العازب أو الماجستير أو التخصيص أو التدريب المهني هذا الخيار ليس ثقافياً فحسب وهو يستجيب للمنافسة في سوق العمل. وكلما ازدادت العمالة غير المستقرة، كلما ظهر الدبلوم كحماية، حتى أنه غير فعال.

وهذا تطور كبير بالنسبة للمرأة. ويوفر التعليم والعمالة قدرا أكبر من الاستقلال الذاتي. فهي تسمح لنا بتأخير الزواج غير المرغوب فيه، والتفاوض بشكل أفضل على شروط الاتحاد أو رفض علاقة تعتبر هشة. ولكن هذه الاستقلالية لا تزال تحكمها قواعد أسرية قوية. ويمكن تشجيع المرأة المؤهلة على النجاح، مع الضغط على سنها أو الأمومة في المستقبل أو الاختيار الديني أو مكان الحياة. ولذلك فإن تأجيل الزواج هو بين التحرر والإكراه.

الحالة الشخصية تضيف صعوبة

يعزز السؤال القانوني هذه الترددات. لا يوجد في لبنان قانون مدني موحد للزواج أو الطلاق أو حضانة الأطفال أو الحقوق الزوجية. وتندرج قضايا الأحوال الشخصية في إطار خمسة عشر نظاما دينيا مستقلا تديره المحاكم الدينية. هذه التعددية تعكس تاريخ البلاد لكنها تُعقّد القرار للأزواج المختلطين والأزواج غير الممارسين.

ولا يزال الزواج المدني المحلي غائبا عن الإطار العادي. ويتزوج الأزواج الذين يريدون اتحادا مدنيا في كثير من الأحيان في الخارج، ولا سيما في قبرص أو تركيا أو بلدان أخرى، قبل الاعتراف بعملهم في لبنان. ويشمل هذا الخيار الأموال، والوثائق، والسفر، والمفاوضات الصعبة أحيانا مع الأسر. ولذلك لا يمكن للجميع الوصول إليها. والتعقيد القانوني لا يؤدي وحده إلى تأجيل الزواج، بل يضيف تكلفة إدارية وعاطفية ومالية.

وتختلف قواعد الطلاق والحضانة والمعاشات بين المجتمعات المحلية. ويمكن لهذا التنوع أن يثبط بعض الأزواج، ولا سيما النساء، عندما يتوقعون مخاطر وجود اتحاد غير محمي. وقد شجبت رابطات الحقوق منذ وقت طويل أوجه عدم المساواة التي تنتجها المحاكم الدينية. وهكذا يظل الزواج مؤسسة مرغوبة وإطارا قانونيا يعتبره الكثيرون غير مؤكد. يمكن استخدام الوقت قبل النقابة لتقييم هذه المخاطر بشكل أفضل.

التحول الأسري الصامت

ويؤدي انخفاض سن الزواج إلى تغيير الخصائص الديمغرافية. وكثيراً ما يؤخر اتحاد لاحق ولادة الطفل الأول. يمكن أن يقلل من عدد الأطفال لكل زوجين، خاصة في بلد لا تزال فيه الأبوة والأمومة خارج إطار الزواج نادرة للغاية. ويشهد لبنان بالفعل انخفاضا في الخصوبة قبل الأزمة. ويمكن للضغط الاقتصادي أن يعجل بهذا التطور. وينطوي الطفل على تمويل الحمل، والرعاية، والحضانة، والمدرسة، وأحيانا التأمين الخاص، والطاقة المنزلية الباهظة التكاليف.

كما تتغير أوضاع الأسر المعيشية. الكثير من الشباب البالغين يبقون أطول مع والديهم. يعيش البعض بمفردهم في المدن عندما يكون لديهم دخل كافٍ. ويتقاسم آخرون الإسكان أو التناوب بين لبنان وخارجه. فالأسر تصبح مناطق تضامن مطولة، ولكنها أيضا توتر. الوالدان يدعمان الأطفال البالغين. ويساهم الأطفال في نفقات منزل الوالدين. الزواج، الذي كان لفتح وحدة عائلية جديدة، ينتظر من القديم أن يصمد.

وتختلف الآثار من بيئة اجتماعية إلى أخرى. ولا تزال الأسر الغنية تستطيع تمويل شقة وحفل ومنشأة في الخارج. وتعاني الفئات المتوسطة الفقيرة من الصدمة الأكثر ظهوراً، حيث أنها تحافظ على توقعات اجتماعية عالية بدون الوسائل المقابلة. وفي بعض الأحيان يعتمد الفقراء اتحادات أبسط، ولكنهم يعانون أيضا من أكبر انعدام الأمن. وفي بعض السياقات الضعيفة، يمكن أن يؤدي الفقر حتى إلى تشجيع الزواج المبكر، لا سيما بين اللاجئين والسكان المهمشين. ومن ثم فإن للبنان عدة أعراض زوجية في الوقت نفسه.

جيل ينتظر الضمانات

وتضيف الأزمة الحالية بعدا أمنيا. فالحرب في الجنوب، والتشرد، والتدمير، وعدم اليقين الإقليمي، تعزز تأجيل المشاريع الأسرية. وحذر وزير المالية مؤخرا من أن الاقتصاد يمكن أن يتعاقد بنسبة لا تقل عن 7 في المائة في عام 2026 بسبب النزاع، مع أضرار مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 20 بليون دولار. ويثقل هذا المنظور الشباب. وهو يقلل الثقة ويؤثر على عمليات نقل المغتربين ويؤخر القرارات التي تنطوي على عدة سنوات.

وهكذا يصبح الزواج المتأخر مؤشرا اجتماعيا. وهو يقيس أزمة الإسكان وأزمة العمل والأزمة المصرفية وأزمة الثقة وتحويل التوقعات. كما أنه يتحدث عن مرونة جيل يرفض أحيانًا إعادة إنتاج نموذج أصبح غير واقعي. ولا يزال الكثير من الشباب يرغبون في الزواج، ولكن ليس في ظل أي شروط. إنهم يريدون الحد الأدنى من الأمان، ومنزلًا قابلاً للحياة، وعلاقة مختارة، وقدرة على تربية الأطفال دون الاعتماد كليًا على الوالدين أو الغريب.

وبالنسبة للسلطات العامة، يتجاوز الموضوع المجال الخاص. وهي تشمل سياسة الإسكان، والحماية الاجتماعية، وتشغيل الشباب، والإصلاح المصرفي، والمساواة القانونية، والاعتراف بالزواج المدني. وبدون إجابة على هذه الأسباب، قد يستمر انخفاض سن الزواج الأول. ويمكن للبنان أن يواصل النظر إحصائيا إلى أوروبا الغربية، بينما يظل محروما من الناموسيات الاجتماعية التي ترافق هذا الانتقال. وستكون المؤشرات التالية التي سيتم رصدها هي عدد الزيجات المسجلة، وعمر الطفل الأول، والاتحادات المدنية المتعاقد عليها في الخارج، ورحيل الخريجين الشباب، وقدرة الأسر على إعادة بناء المدخرات.