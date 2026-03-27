الساعة 00/18: لبنان، 142 1 قتيلا منذ 2 آذار/مارس

قتل الضربات في الجنوب، القتال البري المكثف والضغط السياسي المتزايد

وفي لبنان، لا تزال الحرب تنمو في نهاية اليوم. ووفقا للتقرير اليومي لوزارة الصحة الذي أحالته وكالة الإعلام الوطنية، وصل الرصيد التراكمي من 2 آذار/مارس إلى 27 آذار/مارس1,142 deathsو315 3 مصاباThe infographic of the Health Emergency Operations Centre transmitted this afternoon also states, for the last 24 hours, that26 حالة وفاةو86 إصابة.

تفجيرات أكثر فتكا في الجنوب

أضخم أوراق التوازن في الساعات القليلة الماضية تأتي من الجنوب أعلن مركز عمليات الطوارئ الصحية أنههجومان إسرائيليان على ساكساكييهفي كازا سايدا6 وفيات، من بينها 3 أطفال و 17 إصابة، من بينهم 7 أطفالفي وقت سابق، ضربة أخرىKfar Rummaneفعلقتيلان وجرح 8ومن ثم فإن هذين الهجومين المؤكدين يمثلان وحدهما8 قتلى و 25 جريحا.

وأُبلغ عن قصف آخر خلال اليوم في عدة مناطق جنوبية. وفي بداية المساء، قامت طائرة مدفعية إسرائيلية بقصف مدفعي على ضواحيBayyadaوTayr Harfaبينما أكد رويتر فجر ضربة على مبنى فيالضواحي الجنوبية في بيروت،ووضع علامة على استمرار الغارات على العاصمة وضواحيها

وعلى الأرض، تدفع إسرائيل منطق المنطقة العازلة إلى الليطاني

The military sequence is no longer limited to point strikes. يصف رويترز الآن الحملة الإسرائيلية الرامية إلىجرح جنوب لبنان من بقية البلدولتركيبالمنطقة العازلة إلى ليتانيعلى بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود جسور مدمرة، منازل مدمّرة، فؤوس غير قابلة للقطع ومواقع موحدة: إن المنطق الإسرائيلي الآن إقليمي وعسكري.

وعلى أرض الواقع، تترجم هذه الزيادة إلىقتال عن قربفي عدة قطاعات من الجنوب وأفادت شركة LBCI، مقتبسة من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بأن القوات الإسرائيلية تدعي أنها قتلتأكثر من 30 مقاتلا من حزب الله في اشتباكات وجها لوجهجنوب لبنان. وهذه البيانات مستمدة من السرد العسكري الإسرائيلي ولا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة في هذه المرحلة، ولكنها تؤكد وجود التزامات مباشرة بالأراضي ولم تعد مجرد تبادل بعيد لإطلاق النار.

MTV had already broadcast images on 21 Marchالاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيليفي القطاعالناقورةفي الاتجاهألما الشاب– الإشارة إلى أن جبهة الأرض كانت نشطة لعدة أيام وكثّفت بتقدم إسرائيلي.

الجانب الإسرائيلي، تأكدت الوفاة والجرحى العسكريين على الجبهة الشمالية

إن الجانب المتعلق بالتكلفة البشرية في إسرائيل حقيقي ولا يمكن تركه جانبا. Reuters reported on 26 March thatقُتل جنديان إسرائيليانالقتال في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي نفسه أعلن ذلك

وبالإضافة إلى ذلك، هناك جرحى. The Wall Street Journal reported on 27 March thatأصيب جنديان إسرائيليان بجروح خطيرةأثناء القتال الليلي في جنوب لبنان من جانبه، (رويتر) أبلغ عن وفاة قبل بضعة أياممدنيون إسرائيليون بالقرب من ميسغاف أمنُسب أخيرا إلى نيران ودية من المدفعية الإسرائيلية وليس قذيفة من لبنان.

وبعبارة أخرى، لا تزال الجبهة الشمالية الإسرائيلية تحت الضغط. الخسائر العسكرية الإسرائيلية المؤكدة في الوقت الحاضر على الأقلماتافي القتال في لبنان خلال الـ 48 ساعة الماضية، إلى جانب إصابات خطيرة. The northern communities also remain exposed to rockets, missiles and drones, although the detailed balance sheets of each attack are not systematically consolidate in real time.

ويحتفظ حزب الله بصواريخه وطائراته بدون طيار وتصديه للدفاع الجوي

At the same time, Hezbollah continues to display a capacity for action on the ground. MTV relayed a statement from the movement claiming to haveأطلق صاروخ أرض – جو ضد طائرة حربية فوق بيروتومرة أخرى، هذه مطالبة مقدمة من حزب الله، غير مؤكدة بصورة مستقلة وقت نشرها.

إن استمرار هذه الإعلانات هو جزء من نمط أوسع يصفه رويترز: على الرغم من تكثيف الإضرابات الإسرائيلية والتقدم، يواصل حزب الله شن هجمات تعقّد المناورة الإسرائيلية وتغذية مبرر الجانب الإسرائيلي لعمق أكبر من الأمن في جنوب لبنان.

بيروت تحت الضغط: تحاول السياسة متابعة الحرب

وعلى الصعيد المحلي، لا تزال الحرب تخنق دولة هشة بالفعل. يقول رويترز أن السلطة اللبنانية حولنواف سلاموجوزيف أوونشدّد خطّه ضدّ حزب الله، متجهاً نحو حظر فرعه العسكري، وطلب إجراء مناقشات مع إسرائيل وطلب مغادرة السفير الإيراني. This inflection increases tension with Hezbollah as the country manages destruction, displacement and risk of internal fracture.

وبالتوازي مع ذلك، تلقى رئيس الحكومة نواف سلام المدير الإقليمي للجنة الصليب الأحمر الدولية في 27 آذار/مارس، وشدد على الحاجة الملحة إلىالمعونة الإضافيةومع ازدياد عدد الهجمات على عمال الإغاثة. MTV relayed this meeting early in the evening.

في الشرق الأوسط، ترامب تغري إيران دون تخفيف المنطقة

وعلى الصعيد الإقليمي، لا يزال اليوم يهيمن عليه قرار القيام بهدونالد ترامبلرفض10 أيامقبل إضراب محتمل على البنية التحتية للطاقة الإيرانية تشير رويترز و AP إلى أن هذه الفترة تمتد حتى الآن6 نيسان/أبريلواستنادا إلى المناقشات التي قدمتها واشنطن باعتبارها مشجعة، ولكنها تنافس عليها طهران.

وهذا البقاء لا يقلل من التوتر الإقليمي. يشدد على أن إسرائيل تهدد بالقيام بذلكتوسيع ضرباتهولا تزال الحرب في لبنان من أكثر المسارح نشاطا في هذه المواجهة الأوسع نطاقا. In this context, the Lebanese front retains a dual function: pressure ground for Hezbollah and military demonstration space for Israel.

جبهة واسعة، توازن متزايد

وفي الساعة 00/18، كانت النتيجة حرب متعددة المستويات. Theميزانية لبنانية رسميةتسلق1,142 deathsو315 3 مصابامنذ 2 آذار/مارس26 قتيلا و 86 جريحا24 ساعة فقط وفقاً لعلم الصحة في اليوم في الميدانSaksakiyeوKfar Rummaneزيادة التكاليف البشرية المدنية. وعلى الأرض، يتقدم الجيش الإسرائيلي في منطقالمنطقة العازلة إلى ليتانيبينماقتال عن قربمتعددة الجانب الإسرائيلي، على الأقلقُتل جنديانوأصيب آخرون بجروح خطيرة. ومن الناحية السياسية، لا يزال لبنان محاصرا بين حالة الطوارئ الإنسانية والمواجهة مع حزب الله وظل التصعيد الأمريكي – الإسرائيلي – الإيراني.