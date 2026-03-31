الشرق الأوسط: فقد بالفعل 186 بليون

ولم يعد النزاع الذي انتشر في الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية – الأمريكية ضد إيران مقتصرا على التدمير والتصدي والسجل العسكري. وهي تقاس الآن أيضا على نطاق صدمة اقتصادية إقليمية ذات حجم استثنائي. وفي يوم الثلاثاء، في عمان، وفي عبد الله الدداري، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، قدرت الاقتصادات العربية أن تخسر ما بين 120 بليون دولار و 194 بليون دولار إذا استمر التصعيد الحالي على مدى أربعة أسابيع، بانكماش بنسبة 3.7 في المائة إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي. ويعطي الرقم البالغ ١٨٦ بليون دولار، الذي قدم في هذا السياق، مقياسا للتغيير: ففي شهر من الحرب، يمكن محو أكثر من سنة من النمو الإقليمي.

ولا يشير هذا التقدير إلى خسارة نظرية معزولة في بلد واحد، ولا إلى تكلفة إعادة الإعمار تقتصر على بعض الهياكل الأساسية المدمرة. وهي تجمع صدمة عالمية على التجارة والإنتاج والعمالة والنقل والطاقة والاستثمار والثقة. إن تشخيص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واضح: إن التصعيد العسكري يعرّض مواطن الضعف الهيكلية في المنطقة العربية، إلى حد أن الصراع القصير نسبيا يمكن أن يسبب آثارا اقتصادية كلية عميقة ودائمة. ويضاف إلى ذلك تحذير آخر: إذ يمكن أن يختفي ما يصل إلى 3.64 مليون فرصة عمل، في حين يتعرض نحو 4 ملايين شخص لخطر الفقر. ولذلك فإن الحرب لا تلحق الضرر بالدول المستهدفة مباشرة فقط. وهو يلغي تنظيم حيز اقتصادي كامل، سبق أن حطمته عوامل قوية جدا من حيث الطاقة والسوقيات والميزانية.

والعامل الأبرز في هذا التقييم الجديد هو صورة أكثر البلدان تعرضا للخطر. وعلى النقيض من الفكرة القائلة بأن كبار مصدري النفط سيحميهم بطبيعة الحال ارتفاع أسعار النفط، يعتقد البرنامج الإنمائي أن أكبر خسائر الاقتصاد الكلي تتركز تحديدا في الخليج والليفانت. ويمكن أن تعاني بلدان مجلس التعاون الخليجي من خسارة تتراوح بين 103 بلايين دولار و 168 بليون دولار، تتراوح بين 5.2 في المائة و 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسيعقب ذلك عجز قدره 17.3 بليون دولار إلى 28.9 بليون دولار، أو 5.2 في المائة إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك فإن موجة الصدمة غنية بالقيمة المطلقة والوحشية في حدتها النسبية. وهو يؤثر على النواة المالية للعالم العربي وكذلك على اقتصاداته الأكثر هشاشة.

تكلفة تتجاوز بالفعل سنة واحدة من النمو

والنقطة الرئيسية لإعلان الأمم المتحدة ليست فقط المبلغ. والواقع أن هذه الخسارة ستمحى أكثر من النمو التراكمي المسجل في عام 2025 في المنطقة العربية. وتبين هذه الصياغة، التي يستخدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنها ليست مجرد تباطؤ دوري. ويلغي التصعيد الحالي المكاسب التي تحققت مؤخرا والتي دعت إلى تحقيق أشهر من الانتعاش، والتكيف المالي، وتوحيد الأسواق، وإعادة تشكيل عدة قطاعات. وفي غضون أسابيع قليلة، يمكن للحرب بالتالي أن تعكس دينامية إقليمية يبدو أنها توجه مؤخرا نحو التحسين التدريجي.

ويتجلى هذا الانهيار بشكل خاص في اقتصادات الخليج. ومن المؤكد أن صناديق النفط الكبيرة لديها احتياطيات مالية، وأموال سيادية ضخمة، وقدرة عالية على الديون. غير أن تعرضها للتجارة العالمية، والطاقة، والطيران، والسلاسل اللوجستية، والأسواق المالية، يجعلها أيضا حساسة للغاية إزاء أزمة إقليمية طال أمدها. ويشدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن خسائر الاقتصاد الكلي ناجمة عن اضطراب التجارة وتقلّب أسواق الطاقة. وباختصار، فإن القوة المالية للخليج لا تأويه من صراع يحجب طرق الشحن، ويزيد من التأمين، ويعطل تدفقات النفط الخام، ويبطئ السياحة، ويقوّض ثقة المستثمرين ويضعف سلاسل الإمداد.

في (ليفانت) المنطق مختلف لكنه مقلق بنفس القدر ويعاني العراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا من ضعف اجتماعي أكبر بكثير. ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أكثر من 75 في المائة من الزيادة الإقليمية في الفقر سوف تحدث في تلك المنطقة دون الإقليمية. فبين 2.85 و 3.29 مليون شخص آخر يمكن أن ينخفضوا عن خط الفقر. وهذا يعني أن مشروع القانون الاقتصادي لا يقتصر على أعمدة الناتج المحلي الإجمالي. وهو يترجم إلى استهلاك مبتدئ، وقطع الدخل، والناموسيات الاجتماعية المفرطة في الارتفاع، وعدم كفاية القدرة على الاستيعاب المالي. وفي عدة بلدان في ليفانت، يضرب عظمة إقليمية جديدة اقتصادات لا تكاد تخرج من أزمات طويلة أو لم تبرز قط.

لماذا تدفع البلدان العربية بشدة

والتناقض الظاهر في هذه الأزمة هو أن عدة بلدان عربية تتحمل مشروع قانون ضخم رغم أنها ليست من أصل الهجوم الأولي. والتفسير اقتصادي قبل أن يكون سياسيا. وترتبط الاقتصادات العربية بعضها ببعض وببقية العالم من خلال قنوات النقل السريع: الهيدروكربونات، والنقل البحري، والطيران، والسياحة، والتجارة الغذائية، والتمويل عبر الحدود، والنقل، والسوقيات، وأمن طرق الطاقة. وعندما يصل النزاع إلى الخليج، واللافنت، وضواحي مضيق أورموز، فإنه لا يتسبب فقط في ضربات موجهة. وزادت على الفور تقريبا من تكلفة التأمين، وتعطل عمليات التسليم، وتعطل الموانئ، وتأخير الاستثمارات، وتجميد القرارات الاقتصادية الرئيسية.

ويلاحظ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كذلك أن تقييمه يستند إلى نموذج توازن عام قابل للحساب يقيس عدة قنوات متزامنة: زيادة التكاليف التجارية، وخسائر الإنتاجية المؤقتة، وتدمير رأس المال المحلي. وهذه الطريقة تتيح لنا أن نفهم أثر الصراع، ليس فقط عندما تسقط القنابل، بل أيضا في المناطق التي يتباطأ فيها النشاط لأن التدفقات تصبح أكثر تكلفة وأكثر خطورة أو أبطأ. ويفسر هذا السبب في أن البلد الذي يعاني من أضرار مادية ضئيلة يمكن أن يعاني مع ذلك من خسائر اقتصادية كبيرة إذا كان نموه يعتمد على بيئة إقليمية مستقرة.

إن دول الخليج مثال مثالي لهذه الآلية. إضرابات إنتقام إيران، إستجواب أمن الطاقة وعدم اليقين على طرق التصدير قد هزت بالفعل ما تبقى من العقد الضمني بين الإيجار النفطي، والاستقرار التجاري، والحماية الجيوسياسية. وأشار رويتر في الأيام الأخيرة إلى أن الحرب تهز أسس نظام البنزين وتثير الشكوك في الخليج بشأن قوة المظلة الأمنية الأمريكية. وبعبارة أخرى، يشكل الصراع أيضا صدمة للثقة. وهي تشجع الجهات الفاعلة العامة والخاصة على إعادة النظر في مخاطرها واستثماراتها وتحالفاتها وتوقعات نموها.

أكبر الخسائر في الخليج

والأرقام التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غير مبهمة: إذ يركز مجلس التعاون الخليجي معظم الخسائر بالقيمة المطلقة. ومع ضياع ما يتراوح بين 103 و 168 بليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه هو من يتحمل أكبر مشروع قانون. ويستحق هذا الواقع التشديد عليه، لأنه يتناقض بسرعة فائقة مع قراءة أن مصدري النفط سيستفيدون آليا من ارتفاع الأسعار. وفي أوقات الحرب الإقليمية، لا تعوض برميل أكثر تكلفة بالضرورة عن شلل الطرق، وهبوط حركة المرور الجوي، ووقف الإنتاج المؤقت، والتكلفة الإضافية لأقساط المخاطر، وتدمير الهياكل الأساسية على نحو محدد الهدف، وتبخر قطاعات كاملة من السياحة والاستهلاك.

ومنطقة الخليج قادرة إلى حد كبير على عرض صورة مركز آمن وسريع ومتصل بالعالم. حالما ينهار هذا الوعد، تتضاعف الآثار. الخطوط الجوية تعيد تشكيل مساراتها ويعلق المستثمرون بعض المعاملات. (كارجو) تتأخر مالكو السفن يعيدون تقييم مساراتهم وتزيد الشركات من تكاليف تغطيتها. ويتعين على الدول أن تنفق المزيد لحماية الهياكل الأساسية وأسواق الطمأنينة. وبالتالي، فإن الحرب تشكل ضريبة وحشية على النموذج الاقتصادي الإقليمي بأكمله.

ويدفع الخليج أكثر من ذلك مع كون تعرضه عالميا. والاضطرابات في هذه المنطقة لا تقتصر أبدا على المنطقة المجاورة مباشرة. وهو يؤثر على أسعار الطاقة، والإمدادات الآسيوية، والتمويل الدولي، وأسواق الشحن، والتصور العام للمخاطر. هذا هو السبب في أن تحذير عبد الله الداردري يتجاوز المنطقة العربية نفسها. وعندما دعا إلى الوقف السريع للأعمال القتالية، لم يتحدث عن الميزانيات العربية فحسب. كما يتحدث عن صدمة تهدد النمو العالمي وتوازن سلاسل القيمة.

الليفانت على حافة انهيار اجتماعي جديد

وفي حين أن الخليج يتحمل معظم الخسائر في القيمة المطلقة، فإن ليفانت ربما هي المنطقة التي تبدو فيها الآثار الاجتماعية أخطر. واقتصادات هذه المنطقة دون الإقليمية لها هوامش أضعف بكثير في الميزانية، ونظم اجتماعية أكثر هشاشة، وبالنسبة للكثيرين، نسيج مثمر سبق أن تضررت من جراء سنوات من الأزمات. ويتوقع البرنامج الإنمائي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي في ليفانت من 5.2 في المائة إلى 8.7 في المائة، فضلا عن ارتفاع في الفقر من 4.45% إلى 5.15%. ومن شأن هذه الزيادة أن تؤدي إلى سقوط ٢,٨٥ إلى ٣,٢٩ مليون شخص في حالة فقر.

ومرة أخرى، لا تقتصر المسألة على الإحصاءات. وفي بلدان مثل لبنان أو سوريا، فإن قدرة الأسر المعيشية على استيعاب زيادة الارتفاع في أسعار الطاقة والنقل والغذاء محدودة للغاية بالفعل. In Jordan, exposure to trade disruptions and the decline in tourism directly affects revenue and employment. وفي العراق، يجعل الاعتماد على النفط الاقتصاد شديد الحساسية لأي اضطراب إقليمي كبير. أما بالنسبة لفلسطين، فهي تعاني بالفعل من دمار اقتصادي وإنساني من كثافة استثنائية. ولا يزيد الصراع الأوسع من خطر التشبع الاجتماعي في جميع أنحاء المنطقة دون الإقليمية.

كما أن الآثار على التنمية البشرية في ليفانت تبدو أكثر ما يثير القلق. ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مؤشر التنمية البشرية سينخفض من 0.4 في المائة إلى 0.7 في المائة، مما يمثل تراجعا قدره 0.9 إلى 1.5 سنة من التقدم. وهذا أمر هام لأنه يشير إلى أن الحرب الإقليمية لا تمحو الثروة فحسب. كما أنه يدمر مسارات الإنسان: التعليم والصحة ومستوى المعيشة والعمالة والأمن الغذائي وآفاق التنقل الاجتماعي. ومن ثم، فإن المنطقة التي تتميز بالفعل بتفشي الأزمات يمكن أن ترى آفاقها الاقتصادية مغلقة أكثر.

العمالة والفقر، نهاية الحرب المميتة

وكثيرا ما تركز المناقشة العامة بشأن نزاعات الشرق الأوسط على النفط والإضرابات والأرصدة الاستراتيجية. غير أن إحدى أقوى دروس تقييم الأمم المتحدة هي سوق العمل. ويقدر البرنامج الإنمائي أن التصعيد يمكن أن يزيل ما بين 1.61 و 3.64 مليون وظيفة في المنطقة العربية. الرقم كبير بل إنه يتجاوز، وفقا للتقرير، مجموع عدد الوظائف التي أنشئت في المنطقة في عام 2025. وهذا التراجع يعني أنه في غضون شهر من الحرب، لا يمكن للمنطقة أن تتوقف عن خلق النشاط فحسب، بل أن تدمر وظائف أكثر مما ولدته خلال سنة كاملة من الانتعاش.

وستؤثر هذه الخسائر على طائفة واسعة من القطاعات. فالسياحة واحدة من الضربة الأولى لأنها تتوقف على الفور على تصور المخاطر. وتتابع الطيران والسوقيات بسبب إغلاق المجال الجوي، وإعادة توجيه التكاليف الأمنية الإضافية. وتعاني تجارة التجزئة من انخفاض الاستهلاك، في حين تتباطأ المشاريع العقارية والمشاريع الرئيسية نتيجة لعدم التيقن. وفي عدة بلدان، أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أول ضحايا غير مرئيين للحرب الإقليمية: فهي أقل تدفقاً نقدياً وأقل قدرة على امتصاص صدمة مطولة.

والنهاية الثانية هي الفقر. ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن عددا إضافيا يتراوح بين 3.05 و 3.96 مليون شخص يمكن أن ينخفض عن خط الفقر في جميع أنحاء المنطقة العربية. ولا تُدرج بلدان الخليج في هذا الحساب بسبب انخفاض شديد في مستوى الفقر الأساسي، مما يزيد من زيادة وزن أقل البلدان نمواً في المنطقة. وهذا إعادة توزيع الضعف ثقيل من الناحية السياسية. وهذا يعني أن التكلفة الاجتماعية للحرب ستتحملها، في جزء كبير منها، أقل الاقتصادات المسلحة بالفعل للتصدي لها.

تحذير أيضا للاقتصاد العالمي

وعندما يدعي عبد الله الدرداري أن كل يوم من أيام التأخير في وقف القتال له أثر سلبي على الاقتصاد العالمي، فإنه لا يقدم تحذيراً مجرداً. والصلة بين الحرب الإقليمية والاقتصاد العالمي علاقة مباشرة. ويظل الخليج محورا رئيسيا للطاقة والشحن والاستثمار السيادي والطرق البحرية. إن أي انقطاع طال أمده حول مضيق أوروموز أو الهياكل الأساسية للطاقة له آثار فورية على الأسعار، والتضخم، وتكاليف النقل، وتوقعات النمو خارج العالم العربي.

وقد بدأت الأسواق بالفعل في إدماج هذا التهديد. وأفاد رويتر في بداية الشهر أن التصعيد في الشرق الأوسط قد عكس عدة توافق في الآراء بشأن السوق بحلول عام 2026، مع انخفاض في الأصول المعرضة للخطر، وارتفاع في الدولار، وتنقيح توقعات انخفاض الأسعار. ومن ثم، فإن الحرب تمثل صدمة راكدة محتملة: فهي تجمع الضغط على أسعار الطاقة وتضعف آفاق النمو. وبالنسبة للاقتصادات المستوردة، لا سيما في آسيا وأوروبا، فإن هذا الجمع خطير للغاية. أما بالنسبة للاقتصادات العربية، فهي باهظة التكلفة، لأنها تخضع للصدمة الداخلية وللتعديلات العالمية في الطلب.

تحذير مصر في نفس الاتجاه وفي القاهرة، قدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النفط يمكن أن يتجاوز ٢٠٠ دولار إذا استمرت الحرب، مع خطر خطير على الإمدادات الغذائية العالمية واستقرار الاقتصادات الوسيطة أو الهشة. وهذا النوع من الإنذار ليس تنبؤا ميكانيكيا، ولكنه يبرز كيف ينظر إلى الأزمة على أنها منهجية. الشرق الأوسط لا يمر فقط من خلال سلسلة حرب. وهي تمر باختبار للاقتصاد العالمي بأسره.

منطقة مجبرة على استعراض نموذجها

ومن أكثر الرسائل السياسية للبرنامج الإنمائي النداء الذي وجهه عبد الله الدرداري لإعادة تقييم الخيارات الاستراتيجية والميزنة والقطاعية والاجتماعية لبلدان المنطقة. وتتجاوز هذه الجملة بكثير التعليق القصير الأجل. وهو يقول في جوهره إن الحرب الحالية تعرض هشاشة نموذج إقليمي يعتمد اعتماداً مفرطاً على الهيدروكربونات، والتجارة الحساسة للصدمات، والطرق اللوجستية الضعيفة، والتنويع الاقتصادي غير الكامل.

ولذلك يدعو البرنامج الإنمائي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة تنويع الاقتصادات، وتأمين النظم التجارية واللوجستية، وتوسيع الشراكات. It is a reminder that no economy in the region, not even the richest, can prosper in an environment where war becomes a recurring risk. ولم يعد إيجار الطاقة كافياً لضمان المرونة. ولا العمق المالي وما ينقصه هذا التسلسل هو هيكل إقليمي قادر على امتصاص الصدمة دون تدمير سنوات من الجهد الاقتصادي في بضعة أسابيع.

وفي الأجل القصير، من الواضح أن الأولوية لا تزال تتمثل في وقف الأعمال العدائية. ولكن في الأجل المتوسط، يثير الرقم البالغ 186 بليون دولار سؤالا آخر أوسع: كم مرة أخرى يمكن أن تتحمل المنطقة هذا الاضطراب دون المساس بمساراتها الإنمائية؟ وترد الإجابة بالفعل في أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وتدمير الوظائف، وارتفاع الفقر، وتأخر التنمية البشرية. إن تكلفة الصراع ليست فقط في البلايين. ويقاس أيضا في الوقت الضائع، والإصلاحات المعلقة، والاستثمار المؤجل، والأجيال الخاصة من بيئة اقتصادية مستقرة.