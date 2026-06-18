العودة إلى الجنوب: القرى في الخراب

وتعود أسر جنوب لبنان إلى موجات، دون يقين في كثير من الأحيان، لبضع ساعات فقط. The roads reopened after the announcement of the de-escalation saw cars passing loaded with matresses, bags, cans, blankets and souvenirs recovered in the emergency. لكن العودة إلى الجنوب لا تعني العودة إلى الحياة الطبيعية. In a number of localities, the inhabitants discover empty houses, neighbourhoods without water or electricity, unusable schools, destroyed shops and still dangerous streets. ولا تزال الطائرات الإسرائيلية بلا طيار موجودة. ويتواصل الإبلاغ عن إضرابات النقاط. وقد رفع وقف إطلاق النار بعض الخوف المباشر، ولكنه لم يجعل القرى صالحة للسكن بعد.

من خطوط السيارات إلى الشك

وظهرت أول إشارة للمرحلة الجديدة على الطرق. وقد تركت الأسر المشردة ملاجئ أو مدارس أو شقق مستأجرة أو منازل أسرية للعودة إلى جنوب لبنان. البعض أراد التحقق من حالتهم السكنية وكان آخرون يبحثون عن أوراق أو مجوهرات أو صور أو أدوات أو سلع لا تزال سليمة. كثيرون لم يكن لديهم نية البقاء ليلاً وغالبا ما تبدأ العودة بالتفتيش، وليس مع التركيب.

According to Reuters, the Lebanese authorities warned the displaced against a return too soon after the announcement of the agreement between the United States and Iran. ولا يقتصر الخطر على التدمير الواضح. ولا تزال المناطق غير مستقرة، ويمكن تدمير الطرق، ولا تزال تُبلغ عن وقوع هجمات أو طلقات محلية. ويعكس هذا التحوط الرسمي الفجوة بين الإعلان الدبلوماسي والميدان.

وفي القرى، تُقرأ الصدمة في لفتات. السكان يسيرون في الأنقاض، ويبحثون عن الباب، ويتعرفون على الجدار، ويرفعون معدن الصفائح، وينظرون إلى السلالم التي تؤدي إلى لا شيء. المنازل ليست مجرد مباني إنها تحتوي على آثار الحياة العائلية، المدخرات المستثمرة لسنوات، غرف الأطفال، الصخور، الإحتياطات الزراعية، أدوات العمل العودة هي قياس ما أخذته الحرب بعد دقائق.

وهذه الحركة اجتماعية أيضا. ويمكن لمن لا يزال لديهم منزل قابل للإصلاح أن ينظروا في العودة التدريجية. أولئك الذين تدمر منازلهم يجب أن يعودوا ويمكن لمن لديهم أقارب أو شتات أو موارد سياسية أن يتطلعوا إلى تقديم مساعدة أسرع. وينتظر آخرون الدولة أو البلديات أو الرابطات أو الوعد الدولي. وبالتالي فإن العودة تكشف بالفعل عن عدم المساواة في إعادة البناء.

المنازل المدمّرة، الأحياء محيت

ولا يقتصر التدمير على القرى الحدودية. وأصيبت مدن ومدن أعمق في الجنوب وأخليت ودمرت الهياكل الأساسية والمتاجر المتضررة. The Associated Press described the limited return of families to Nabatiyah, where residents came to see the damage in ravaged houses and markets, despite the continuation of localized fighting in the surrounding area. ووجد عدد من السكان مساكن غير مأهولة بالسكان، دون خدمات أساسية، وخشية استئناف التفجير.

ويعطي التوازن المادي مقياس الصدمة. وأفاد رويتر بأن النزاع قد أضر أو دمر نحو 000 68 وحدة سكنية، حيث شُرد أكثر من 1.2 مليون في ذروة الحرب. The agency also refers to thousands of deaths, affected hospitals and weakened civilian infrastructure. وهذه الأرقام ليست مجرد أزمة عسكرية. They describe a crisis in housing, public health, education and municipalities.

وللدمار أيضا بعد اقتصادي محلي. In many municipalities, a house houses a shop, a workshop, a depot, a cold room, a store of tobacco, olives,ميكانيكي parts or goods. عندما يسقط المبنى يسقط الدخل معه. وتصبح العودة المادية غير كافية. ويمكن للأسرة أن تعود إلى قريتها وتخسر وظائفها. يمكن للتاجر أن يفتح حزنه ويكتشف أنه لم يعد لديه شيء ليبيعه. ويمكن للمزارع أن يعود إلى الأراضي التي يتعذر الوصول إليها أو تلفها.

وبالتالي، لن يكون التعمير مجرد مسألة ملموسة. وسيتعين عليها أن تعيد فتح الاقتصاد المحلي. وتشكل الطرق والمياه والكهرباء وشبكات الهاتف والمدارس والعيادات ومحطات الغاز والأسواق العمود الفقري لحياة القرية. وبدون هذه الخدمات، يمكن للمقيمين أن يعودوا يوما بعد يوم، ولكن لا يمكنهم استئناف وجود مستقر.

العودة لا تعني نهاية الحرب

وغيّر وقف إطلاق النار الغلاف الجوي، ولكن ليس مفهوم الأمن. وفي الجنوب، عانى العديد من الناس بالفعل من هدرات هشة، وعودة سريعة، وعمليات إجلاء جديدة. الذاكرة الحديثة تغذي التحفة. قد تكون ضجة طائرة بدون طيار كافية لمقاطعة تنظيف المنازل. A strike in a nearby village can push dozens of families to Saida, Beirut or Bekaa.

وقد تلقى الحارس هذا التحذير بين اللبنانيين الذين تعبوا من الحرب، ويدّعي البعض أنه يريد أن يكون 100 في المائة واثقاً قبل العودة بشكل دائم. The newspaper reports that the Lebanese Army has warned against early returns, particularly due to the presence of still dangerous areas, explosives and persistent military activities.

وتؤكد أحداث الأيام القليلة الماضية هذا القلق. وأفاد رويتر بأن هجمات الطائرات بدون طيار الإسرائيلية قتلت أربعة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان في 16 حزيران/يونيه، عقب إعلان وقف التصعيد. وضربة أخرى قتلت بالفعل محركا في الجنوب، وهو أول حادث مميت أبلغ عنه بعد إعلان الاتفاق الأمريكي – الإيراني.

This persistent of strikes blurs the message sent to the inhabitants. الدبلوماسيون يتحدثون عن وقف إطلاق النار. العائلات لا تزال ترى طائرات بدون طيار. وتطالب السلطات بالصبر. النازحين يريدون العودة إلى ديارهم. البلديات تطلب موارد. (هيزبولا) يقدم العودة كدليل على المقاومة. وتدعي إسرائيل أنها تريد الحفاظ على حريتها في العمل ضد التهديدات. بين هذه القصص، يجب على المدني الجنوبي أن يقرر ما إذا كان ينام في المنزل أو يغادر قبل الليل.

وبالتالي، فإن العودة تصبح عملا شجاعا، بل أيضا عملية حساب. وتقوم كل أسرة بتقييم المسافة إلى الحدود، وحالة الطريق، والشائعات المحلية، ووجود الجيش، وإمكانية الوصول إلى قريب، ومستوى التدمير، واحتياجات الأطفال. ويقاس السلام هنا في لفتات بسيطة: السماح للأطفال بالنوم، وفتح صنبور، وشغل ثلاجة، وإرسال طالب إلى المدرسة، وإعادة فتح الصيدلية.

الطوارئ السكنية

أول حاجة هي الإسكان. A partially damaged house can be secured, stashed, cleaned and repaired. البيت المدمر يفرض مأوى بديل. ويجب على الأسر التي فقدت منازلها أن تختار بين البقاء مشردا، واحتلال مبنى جماعي، والإقامة مع الأقارب أو العودة في ظروف غير مستقرة. ويمكن أن تستغرق هذه الحالة وقتا طويلا إذا لم تنفذ بسرعة أي خطة وطنية.

وسيتعين على السلطات أن تحدد الضرر بالمنهجية. وبدون جرد موثوق به، ستواجه المعونة تحديا. وينبغي التمييز بين المنازل المدمّرة، والسكن المتضرر بشدة، والمباني القابلة للإصلاح، والممتلكات الاقتصادية المتضررة. وتدرك البلديات في كثير من الأحيان الأسر والأحياء والأولويات. لكنهم يفتقرون إلى الموارد ولذلك يجب على الدولة أن تشرك البلدات والجيش والوزارات والمهندسين والمنظمات غير الحكومية والمانحين الدوليين.

وتتطلب حالة الطوارئ أيضاً ملاجئ مؤقتة. Many internally displaced persons do not want to stay in schools or public premises, especially if the school year is to resume. ويمكن للملاجئ المرتجلة أن تصبح بسرعة غير صحية. فهي تخلق البؤس والتوترات الأسرية والاعتماد على المعونة الغذائية لفترات طويلة. العودة بلا سقف ليست عودة. It is a new form of displacement, this time in the midst of the destructions.

الإسكان أخيراً يثير مسألة الثقة وسيعود المقيمون إذا كانوا يعتقدون أن الدولة والبلديات والشركاء الأجانب لن تتخلى عنهم. سيبقون إذا بدأ العمل الأول قريباً وستغادر إذا فقدت الوعود في الخطوط الإدارية أو الخصومات السياسية أو التأخير في التمويل.

المياه، الكهرباء، الرعاية: الخدمات قبل الشعارات

والحاجة الثانية هي الخدمات. في قرية مدمرة مياه الشرب تصبح حالة طارئة ويمكن قطع الشبكات، وتلوث الآبار، وتدمر الدبابات. فبدون الماء، لا يمكن للأسر أن تنظف أو تطبخ أو تستأنف حياة دنيا. وتحتاج البلديات إلى الوقود والأجزاء والفنيين والأفرقة القادرة على إصلاح خطوط الأنابيب بسرعة.

الكهرباء مركزية تماماً وكان لبنان يعاني بالفعل من أزمة كهربائية عميقة قبل هذه الحرب. في الجنوب، الدمار يسوء الوضع القديم ويمكن للمولدات الخاصة أن تعوض عن وقت، ولكنها تحتاج إلى الوقود. وقد يتعين على الأسر العائدة أن تختار بين الإضاءة والتبريد وضخ المياه وشحن الهاتف. ولا يمكن لاقتصاد البقاء هذا أن يحافظ على عودة هائلة.

العناية هي جبهة ثالثة. The World described Tebnine Hospital as one of the last operational establishments near the border, receiving wounded after strikes and serving as a lifeline for dozens of villages. وقد عالجت المستوطنة عددا كبيرا من الجرحى منذ تكثيف الصراع، بينما عانت من أضرار ونقص في حد ذاتها.

ولا تقتصر الصحة على حالات الطوارئ. وتحتاج الأسر العائدة إلى عقاقير مزمنة، ورعاية متابعة المسنين، ورعاية الأطفال، والدعم النفسي، والرعاية للإصابات غير المعالجة. وستحتاج العيادات المحلية إلى إعادة فتحها بسرعة. ويجب توفير الصيدليات. ويجب أن تكون سيارات الإسعاف قادرة على السفر على الطرق الآمنة. إن إعادة بناء الصحة ستكون أحد شروط العودة غير المنظورة.

المدارس كمقياس آخر للطبيعية

القرية تعود للحياة عندما تُعيد فتح مدارسها وبالنسبة للأسر في الجنوب، كثيرا ما تكون مسألة المدرسة حاسمة. ويجوز للوالد أن يوافق على العودة إلى منزل متضرر إذا كان يعلم أن أطفاله سيكون لهم صف واضح، أو نقل، أو أدلة، أو تقويم. وعلى العكس من ذلك، يؤدي غياب المدارس إلى إطالة أمد التشرد. وهي تشجع الأسر على البقاء في المدن التي يسجل فيها الأطفال بصورة مؤقتة.

وتعاني المدارس في الجنوب من عدة أشكال من الضرر. وتأثر بعضها. ورحب آخرون بالمشردين داخليا. ومع ذلك فقد آخرون مدرسين أو تركوا مع أسرهم أو منعوهم من العودة. حتى عندما لا يزال المبنى واقفاً، فإن الإيقاع التربوي مكسور. وشهد الطلاب خوفا، ومغادرة، وإنتظارا، ونموا في بعض الأحيان.

ولذلك يجب أن تبدأ عملية إعادة بناء التعليم في وقت مبكر. ولا يمكنها أن تنتظر نهاية المناقشات العسكرية بالكامل. وسيلزم توفير فصول مؤقتة، وملحقات، ونقل المدارس المأمونة، والدعم النفسي. ويمكن أن تصبح المدرسة مجالا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. It can also reveal the failure of the state if it remains closed while families return.

ويربط هذا البعد المدرسي العودة إلى فترة طويلة. يمكن إصلاح المنازل في بضعة أشهر. وتقاس النتائج التعليمية على مر السنين. A generation of students in the South may cumulate the effects of economic crisis, war, displacement and uncertainty. العودة المادية ليست كافية لإصلاح هذا التمزق.

الطائرات والطرق والسلامة اليومية

ولا تزال السلامة اليومية هي الحالة التي تتحكم في الآخرين. الناس لا يسألون فقط عن عدم وجود حرب كاملة. ويدعون إلى عدم وجود تهديد دائم. A drone over a village, a cut-off road, a prohibited field, a targeted vehicle or a nearby strike prevent normality. Civil life cannot resume in an area where every displacement seems exposed.

يجب تفتيش الطرق ويجب الإبلاغ عن المباني التي تهدد بالانهيار. ويجب تحديد الذخائر غير المنفجرة وإبطال مفعولها. ويجب تأمين الجسور، وأسوار الدعم، وخطوط الطاقة، وشبكات المياه. وهذه المهمة هي مسؤولية الدولة والجيش والدفاع المدني والبلديات والمنظمات المتخصصة. ويجب أن تسبق أي عودة جماعية إلى أكثر القطاعات تضررا.

وتشكل التحليقات الإسرائيلية مشكلة سياسية وعملية. They remind the inhabitants that the decision to strike does not depend on their state. يتغذون على خطاب حزب الله على الحاجة للحفاظ على القدرة العسكرية. They weaken Lebanese officials who want to resettle the army as their main interlocutor. كل طائرة بدون طيار تصبح رسالة الحرب يمكن أن تستأنف.

كما أن السلامة على الطرق اقتصادية. فالتجار لا يعيدون فتحها إذا لم يتمكن الموردون من المرور. المزارعون لا يعودون إذا كان العمال يخشون الطرق ولا تعود الأسر إذا لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى قرية. ومن ثم يبدأ التعمير بالطرق الآمنة.

الدولة التي تواجه اختبار العودة

فعودة أسر الجنوب تضع الدولة اللبنانية أمام محنة بسيطة للصياغة والنجاح: أن تكون حاضرة. حاضر في تعداد الأضرار قدم المساعدة حاضر في الأمن حاضر في المدارس حاضر في المستشفيات Present in municipalities. ويوجد أيضا في الخطاب السياسي لمنع القوات الحزبية وحدها من الاستيلاء على التعمير.

وهذا الوجود ضروري للتماسك الوطني. If people in the South feel that the state abandons them, they will turn to community networks, parties, diaspora or foreign donors. ويمكن أن تكون هذه الدعم مفيدة. ولكن بدون التنسيق العام، فإنها ستؤدي إلى إعادة إعمار متفاوتة. بعض القرى ستتحرك بسرعة. الآخرون سينتظرون. وستتلقى بعض الأسر عدة مساعدين. لا شيء آخر.

إن الخطر السياسي معروف. إن إعادة البناء المجزأة تعزز المعالين. إنها تحول المعونة إلى ولاء إنها تغذي الإتهامات بالفضل وهو يحول دون ولادة سرد وطني حول الجنوب. ولكن العودة يمكن أن تكون لحظة إعادة تأكيد من جانب الدولة، إذا نجحت في تنظيم المعونة بشفافية وكفاءة.

وهذا يتطلب خطة طوارئ مدنية. وينبغي أن تشمل كوادر للأضرار، وصندوق إصلاح سريع، وقائمة عامة بالأولويات، والأفرقة التقنية المحلية، والتنسيق مع المغتربين، والإجراءات المبسطة للأسر، والرصد المستقل. الهدف ليس فقط إعادة بناء الجدران هو إعادة الثقة.

بين الإغاثة والغضب

العودة إلى الجنوب تنتج مشاعر متناقضة الإغاثة أولا: رؤية قريته مرة أخرى، لمس بابه، لإيجاد جار، للصلاة في مكان مألوف، للمشي في شارع معروف. ثم الصدمة: العثور على أن الحي قد اختفى، أن المنزل لم يعد قابلاً للسكن، أن العمل لم يعد له سقف، ثم الغضب: ضد إسرائيل، وضد عجز الدولة، وضد القوى الأجنبية، وضد البطء، وضد وعود الحرب والسلام التي تفصل عن الأنقاض.

ويمكن تحويل هذا الغضب إلى تضامن. العائلات تنظف معاً الجيران يتشاركون الماء الشباب يزيلون الأنقاض البلديات ترتجل الشتات يرسل المال الجمعيات توزع الطعام غير أنه يمكن أن يصبح أيضاً كسراً إذا كانت المعونة بطيئة، أو تفاقم عدم المساواة أو استئناف النقاش السياسي قبل أن يكون للناس سقف.

ولذلك ينبغي عدم الخلط بين العودة المادية والنصر. إنها خطوة أولى وهو يبين ارتباط الأسرة بقراهم. وهو يبين أيضا عمق الضرر. ولا يدعو الجنوب فقط إلى خطابات المقاومة أو السيادة أو التضامن. وهي تتطلب مضخات وكابلات واسعافات ومهندسين ومدارس وسكن وضمانات أمنية.

والفرق بين العودة إلى الحياة الطبيعية والعودة إلى الحياة الطبيعية سوف يتم في الأيام القليلة القادمة. السيارات يمكن أن تعود قريبا. ولن تبقى الأسر إلا إذا وقف وقف إطلاق النار، إذا توقفت الضربات، إذا استأنفت الخدمات وإذا ما حولت الدولة الشفقة إلى منظمة. وفي القرى المدمرة، اتخذ الكثيرون بالفعل الخطوة الأولى. وهم الآن في انتظار طريق العودة لا إعادتهم إلى المنفى الداخلي مرة أخرى.