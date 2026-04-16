العودة إلى الجنوب: يطلب الجيش اللبناني الانتظار

وفي جنوب لبنان، لم يمحو ساعة وقف إطلاق النار خوف الأرض. وفي يوم الخميس، طلب الجيش اللبناني من السكان تأجيل عودتهم إلى قرى ومواقع الجنوب إلى أن يبدأ نفاذ الهدنة المعلنة مع إسرائيل في منتصف الليل، أو 23 ساعة في باريس. وفي بلاغ ما، حثت قيادة الجيش السكان على عدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية، وعلى الامتثال لتعليمات الوحدات التي تم نشرها بالفعل، وعلى أن يحذروا من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة. والنهج بسيط في شكله، ولكنه ذو مغزى كبير في السياق الحالي: فالدولة اللبنانية ترغب في تجنب الإعلان السياسي عن وقف إطلاق النار في لبنان، في الساعات الأولى جدا، أن تصبح مأساة إنسانية للمدنيين تغري العودة بسرعة كبيرة إلى ديارهم.

الرسالة تعكس حقيقة خام وحتى عندما يعلن عن هدنة، فإن جنوب لبنان لا يصبح مكانا آمنا في غضون ساعات قليلة. ولا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في عدة قطاعات. وأصيبت الطرق والجسور والمباني حتى الساعات الأخيرة قبل الموعد المحدد لوقف إطلاق النار. ولا تزال الذخائر غير المنفجرة موزعة في مواقع مستهدفة بصورة متكررة. وقبل كل شيء، لا يريد الجيش اللبناني ولا السلطات المدنية أن يرى المشاهد التي لوحظت بالفعل في متواليات الحرب السابقة متكررة، عندما يعود الناس قريبا جدا إلى قراهم، معرضين لخطر الإمساك بهم بين مواقع عسكرية أو حريق أو معدات متبقية خلفهم. ومن ثم فإن التعليمات التي صدرت مساء يوم الخميس تشكل جزءا من منطق الحماية الفوري، وهو أكثر بكثير من المنطق السياسي.

الجيش اللبناني يتحدث أولا عن الأمن

وبيان القيادة مكتوب بلغة لا لبس فيها. إنه لا يطلب الانتظار فحسب It clearly calls on the inhabitants not to return to the villages and localities of the South before the effective entry into force of the truce. الظل مهم ولا يعتمد الجيش على الإعلانات الدبلوماسية وحدها. وهو يميز إعلان وقف إطلاق النار عن تنفيذه الفعلي. وبعبارة أخرى، ترى أن الخطر لا يزال سليماً طالما لم يتم الوصول إلى ساعة محددة وإلى أن بدأت الأرض في الاستقرار.

ويقترن هذا الحذر بتحذير ثانٍ ذي أهمية مماثلة: لا تقترب من المناطق التي تقدمت فيها القوات الإسرائيلية. وتشير هذه الجملة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في عدة مناطق في جنوب لبنان، على الرغم من الخطابات التي أُلقيت بشأن وقف التصعيد. ولذلك، فإن المخاطرة لا تأتي فقط من القصف الجوي للسكان. وهي تأتي أيضا من القرب المادي من القوات التي لا تزال منتشرة في بيئة عسكرية متحركة، حيث لا تزال قدرة الجبهة على الصمود، وحيث يمكن تفسير محاولة بسيطة للعودة على أنها حركة عدائية أو تؤدي إلى حادث خطير.

The army adds a third level of alert: explosive munitions and suspicious objects. وكثيراً ما يُستخف بهذا الجانب في الساعات الأولى من الهدنة. ومع ذلك، فإن هذه واحدة من أكثر الأخطار المستمرة في جنوب لبنان بعد التفجيرات. ويجد المقيمون الذين يعودون أحياناً طرقاً محرقة، ومساكن مدمّرة، وأراضي مزروعة بمدفعية وحطام لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كانوا غير مصابين أو نشطين. وإذ تشدد المؤسسة العسكرية على هذه النقطة، فإنها تذكّر بأن الحرب تترك وراءها مجالا من التهديدات ينجو من وقف الإضراب.

وفي قراءة الجيش اللبناني، ليس من شأن إخبار المشردين بأنهم لن يعودوا. إنها مسألة طلب منهم تأجيل هذه العودة. وهذا التمييز يُعد سياسيا وإنسانيا. ويعيش عشرات الآلاف من الأسر لأسابيع، وأحيانا أشهر، في انتظار أن تكون قادرة على العودة إلى ديارهم، والعودة إلى قراهم، وقياس الضرر، وإنقاذ ما يمكن أن يكون، والعودة إلى الحياة. ولذلك، فإن كل إعلان لوقف إطلاق النار في لبنان يؤدي إلى حركة عاطفية فورية. The inhabitants want to return as soon as possible. يريدون أن يروا بعيونهم يريدون التوقف عن التشريد

لهذا السبب يتدخل الجيش إنها تعلم أن الخطر أكبر من الأمل وفي حالة حرب، لا تكون اللحظة الأكثر خطورة هي دائما لحظة الإضراب. وقد يكون الإعلان عن هدنة، عندما يعتقد المدنيون أن التهديد قد اختفى بينما لا تزال الأرض مشبعة بالجنود والمتفجرات والفركات وعدم اليقين. وبطلبه الانتظار بضع ساعات أو أكثر حسب المنطقة، يحاول الجيش كسر رد فعل العودة الفورية.

وهذا الوضع له أيضا بعد لوجستي. ومن شأن العودة الجماعية والعفوية، حتى قبل أن تتمكن الوحدات المنتشرة من مراقبة الدخول، أو التحقق من بعض الطرق أو الإبلاغ عن مناطق خطرة، أن تزيد من تعقيد الحالة. ويمكن أن تعوق حركة الجيش نفسه، والإغاثة، والأفرقة الطبية، والوحدات المسؤولة عن التحقق من أكثر المناطق تعرضا للخطر. ولذلك تطلب القيادة أيضا من السكان اتباع تعليمات الجيش في الجنوب. وتبين هذه الجملة أن ترتيب الأولويات قد وضع بالفعل: أول حد أدنى للأمن، ثم العودة.

تمشيا مع الساعات الأخيرة من الحرب

ولا يتدخل تحذير الجيش اللبناني في فراغ. ويقال إن الساعات الأخيرة التي سبقت وقف إطلاق النار اتسمت بضربات إسرائيلية وبمقاومة مستمرة في عدة مناطق من الجنوب. وأفادت تقارير عن وقوع قصف حول بنت جبيل ويرون، وألحقت أضرارا جسيمة بمستشفى تبنين الحكومي، وتدمير جسر القسمية. وأبلغت تقارير أخرى عن إضرابات على الطرق وإلحاق أضرار بالهياكل الأساسية الحيوية. هذا التسلسل الزمني يفسر في حد ذاته سبب رفض الجيش للاعتقاد بأن منتصف الليل يمسح الخطر فوراً

ولا تزال البنت جبيل أكثر نقطة حساسية من هذا التوتر. وتركّزت المدينة والمناطق المحيطة بها في الأيام الأخيرة جزءا كبيرا من القتال البري وقصف المدفعية. وفي هذا القطاع، لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار في لبنان مكتسبا على أساس أن ساعة واحدة قد أعلنت في واشنطن. ويجب أولا أن يُلاحَظ ويتأكد ويختبر محليا. Moreover, the inhabitants often know this better than the chancelleries: a truce really exists only once the sound of the strikes has fallen back.

The case of Tebnine further reinforces this caution. The damage suffered by the government hospital recalls that health facilities, roads and civilian buildings have been affected until the last hours. وهذا يعني أنه حتى في مكان لا يكون فيه القتال مباشراً يمكن أن يظل خطيراً بسبب الحطام أو الزجاج المهب أو البنية التحتية المتضررة أو مخلفات الذخيرة. ولذلك فإن القيادة العسكرية هي السبب في هذا الواقع. وما دامت الساعات الأولى من وقف إطلاق النار في لبنان لم يتم التحقق منها، فإن حماية المدنيين تتطلب الانتظار.

The precedent of false departures

ويشير التدريب العسكري أيضا إلى الخبرة المتراكمة منذ أشهر. وقد شهد جنوب لبنان بالفعل إعلانات عن هدنة، وفترات انخفاض نسبي في القتال، وشائعات وقف إطلاق النار، والمراحل العائمة التي دفعت الناس إلى محاولة العودة في وقت أبكر مما أوصى به. غير أن هذه اللحظات كثيرا ما تليها إضرابات جديدة أو توترات مستمرة أو تقارير عن أخطار على أرض الواقع. ولذلك فإن الجيش اللبناني، الذي أصدر بالفعل إنذارا مماثلا في بداية نيسان/أبريل، يتمشى مع منطق التكرار الحكيم: فهو يفضل كبح حركة العودة بدلا من أن يتحكم في عواقبها الإنسانية.

وتذكرة وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ترجح أيضا على هذا الحذر. وعُرض هذا الاتفاق بوصفه نهاية الحرب السابقة. إلا أنها لم تهدئة تامة على الأراضي اللبنانية. واستمرت الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك الضربات الموجهة. According to the Lebanese authorities, hundreds of people were killed between this truce and the outbreak of fighting in March 2026. وبالنسبة للكثير من الآراء في لبنان، تركت هذه السابقة صورة لوقف إطلاق النار غير المستقر، الذي كان من جانب واحد في بعض الأحيان.

In these circumstances, the army knows that a displaced inhabitant does not just listen to the news of the day. He also judges with the memory of the previous months. وسيرغب البعض في العودة فورا، بسبب الإهمال، أو الإلحاق بأراضيهم أو الاهتمام بممتلكاتهم. وسيتردد آخرون على وجه التحديد لأنهم رأوا بالفعل هدنة معلنة بدون أمن حقيقي. ومن ثم، فإن دور القيادة العسكرية هو وضع خط واضح في هذه اللحظة من عدم التيقن: إننا لا نتوقع وقف إطلاق النار في لبنان، ونتوقع أن يبدأ نفاذه ويبدأ في إحداث آثار ملموسة.

لا يزال جنوب لبنان يتسع المجال العسكري

ومن أهم جوانب البلاغ أنه يشير صراحة إلى أن بعض مناطق الجنوب لا تزال تتسم بوجود إسرائيل. هذا ضروري وهذا يعني أن عودة السكان ليست مجرد مسألة تفجيرات نهائية أو غير كاملة. كما أنها مسألة تتعلق بمراقبة التربة. وقد اخترق الجيش الإسرائيلي مناطق أخرى، وتم إجلاء مناطق أخرى، وهناك مناطق أخرى في الجوار المباشر للمناطق المتنازع عليها أو المحتلة. وبالنسبة للمدني، فإن هذه جغرافية الخطر ليست مرئية دائما.

وهذا هو السبب في أن الجيش يطلب عدم الاقتراب من المناطق التي تقدمت فيها القوات الإسرائيلية. ولا تعود أسرة عائدة إلى قرية جنوبية إلى مكان عادي. It is potentially returning to the vicinity of a contact line in an area where Israeli units can still be deployed, where axes can have been transformed militarily and where a simple vehicle movement can be sufficient to create an incident. This reality reinforces the need for a gradual, framed return, not a spontaneous movement.

والوجود الإسرائيلي أكثر حساسية، حيث أن بنيامين نتنياهو زعم بالفعل أن إسرائيل لن تنسحب على الحدود الدولية فورا وستحافظ على حزام الأمان في جنوب لبنان. وحتى إذا دخل وقف إطلاق النار في لبنان حيز النفاذ، فإن هذا يعني أن خط الخطر لا يختفي تلقائيا. ومن ثم، فإن السكان لا يعودون إلى جنوب المحيط الهادئ، بل إلى الجنوب الذي سيضطر فيه وقف القتال إلى التعايش، في البداية على الأقل، مع ادعاء بوجود عسكري إسرائيلي.

وبالنسبة للجيش اللبناني، يضيف ذلك صعوبة كبيرة. ويجب أن يطمئن الجمهور على حد سواء إلى إمكانية العودة في الأجل الطويل، وأن يوضح أن بعض المناطق غير آمنة بعد. ومن ثم، فإن هذه اللغة الملموسة جدا بشأن الحيطة، وتعليمات الوحدات المنتشرة، والأشياء المشبوهة. The ceasefire in Lebanon does not immediately open normal civilian weather. أولا، يفتح فترة انتقالية عسكرية.

دخل الجيش اللبناني الخط الأمامي

ويكشف البيان أيضا عن شيء آخر: يعلم الجيش اللبناني أنه سيُتوقع فورا في غضون ساعات وأيام من بدء نفاذ الهدنة. ويريد المقيمون أن يعرفوا متى يعودون، إلى أين يذهبون، أي الطرق عملية، التي يمكن الوصول إليها بأمان، وأي مناطق لا تزال محظورة أو خطرة. The civilian authorities will need the army to organize the return, but also to report sensitive areas, guide the population and coordinate with other security services.

ويعزز هذا التوقع نص الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، الذي يؤكد أن الحكومة اللبنانية ستتخذ خطوات ملموسة لمنع حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة غير الحكومية من شن هجمات ضد إسرائيل، ويعترف بالمسؤولية الحصرية لقوات الأمن اللبنانية عن السيادة والدفاع الوطني. وبناء على الورق، يُسند إلى الجيش اللبناني دور مركزي في مرحلة البداية. وهي لم تعد مجرد مديرة مدنية؛ يصبح، نظرياً، إطاراً آمناً لما بعد الرحلة

ولكن هذه المسؤولية تمارس في ظروف بالغة الصعوبة. The institution must deploy its units to damaged areas, where roads are sometimes cut off, where communities have suffered heavy damage and where bomb pose a permanent danger. ويجب عليها أيضا أن تطمئن السكان دون أن يكذبوا عليهم، وتتجنب حركات الذعر، وتمنع العودة المبكرة، وتوضح أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يعني أن الحرب قد اختفت فورا من الساحة. لذا فإن بلاغ الخميس يقرأ أيضاً كرسالة سلطه الجيش يتطلب وقتاً و نظاماً و إنضباطاً لمنع الساعات الأولى من الهدنة من التحول إلى اضطراب

المشردون بين الصبر والحصافة

ومن الصعب المبالغة في تقدير التوتر الإنساني وراء هذه التعليمات. ويعيش جزء كبير من سكان جنوب لبنان منذ أسابيع في حالة تشرد. العائلات متفرقة Some live with relatives, others in precarious conditions. والكثيرون لا يعرفون بالضبط كيف سيجدون منزلهم، أو ما إذا كان لا يزال قائما. ولذلك فإن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان يشكل مغناطيسا. إنها تحفز فكرة العودة قبل أي اعتبار آخر

وهذا هو بالضبط ما يهم السلطات. وقد يبدو طلب من المشردين الانتظار لبضع ساعات أو أيام أخرى بسيطاً من بيان عسكري. وهذا يعني، على أرض الواقع، أن يمتد الشك إلى الأسر التي استنفدت بالفعل. وهذا يعني أيضاً القبول بأن عودة الأحلام لا تزال تنتظر، رغم أن الإعلانات السياسية تعطي شعوراً بالراحة الفورية. ومن ثم، فإن القيادة تعلم أن رسالته قد تلقى بسوء، أو على الأقل يصعب قبولها عاطفيا.

ولهذا السبب لا يستخدم الجيش لغة الحظر فقط. كما يشدد على السلامة والمخاطر الملموسة. والذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة ليست خلاصات. They have already injured or killed in other war sequences. الحقل أو الحديقه أو الطريق أو المنزل يمكن أن يصبح أماكن مهينة بعد فترة طويلة من صمت المدافع وبالإشارة إلى هذا الخطر، يحاول الجيش تحويل إحباط التأخير إلى حكمة مفهومة.

The same reasoning is found in Nabih Berri, who also called on the displaced to delay their return until things were clearer on the ground. هذا التقارب ليس شاذاً وهو يبين أنه على الرغم من الانقسامات العميقة على الحرب، فإن لحظة العودة تفرض حدا أدنى من الانضباط المشترك: فلا أحد، لا الجيش ولا السياسيين، يريد أن يرى الساعات الأولى من وقف إطلاق النار في لبنان تتحول إلى مأساة مدنية.

منتصف الليل لا يمحو الأنقاض

الدرس الحقيقي لهذا التسلسل ربما هناك ويبدأ وقف إطلاق النار في لبنان في وقت محدد في النشرات الصحفية. ولكن على الأرض، الواقع يتحرك ببطء أكبر. عند منتصف الليل، الجسور المدمرة لا تظهر مرة أخرى. فالمناطق التي لا تزال فيها القوات موجودة لا تفرغ تلقائيا. ولا تختفي القذائف غير المنفجرة. The heavily affected villages do not become habitable again by mere announcement effect. ويذكِّر الجيش اللبناني، في طلبه الانتظار، بهذه الحقيقة الأولية بحصانة المؤسسات العسكرية: فالنهاية النظرية للأعمال العدائية ليست النهاية الفورية للخطر.

لهذا السبب ستكون الليلة الأولى حاسمة وإذا توقفت الإضرابات فعلاً، إذا ظلت الطرق مستقرة نسبياً، وإذا كان بإمكان الوحدات اللبنانية أن تبدأ في وضع علامات أفضل للوصول إلى المناطق المعرضة للخطر، فإن العودة قد تبدأ تدريجياً. ولكن إذا وقعت انتهاكات أو حوادث أو إضرابات مستهدفة في الساعات الأولى، فإن التحذير المطلوب في مساء يوم الخميس يبدو أمرا لا غنى عنه.

وبالنسبة لشعب الجنوب، أصبح وقت وقف إطلاق النار في لبنان الآن في سرعتين. وهناك وقت سياسي تحدده واشنطن وبيروت والإعلانات الرسمية. وهناك الوقت على الأرض، الذي يتوقف على الوقف الفعلي للقتال، وسلامة الطرق، والوجود العسكري، وحطام الحرب، والإطار الذي يمكن أن يقوله الجيش، القرية بعد القرية، إذا بدأت العودة أخيرا.