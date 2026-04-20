العودة دون العودة: أسر الجنوب بين حيتين

العودة تبدأ بزيارة وليس إعادة توطين

وفي الجنوب، لم يعيد وقف إطلاق النار فتح حياة طبيعية. فقد جعل ذلك مجرد حركة مترددة وشديدة التوتر بين أماكن الاستقبال والقرى. العائلات تعود لكن أولاً سترى يأتون لفتح باب، وتفقد سقف، ودخل غرفة لبضع دقائق، ورؤية حالة الجدار، ومعرفة ما إذا كانت النوافذ قد احتلت، إذا كانت الصهريج لا تزال هناك، إذا قاوم الأثاث، إذا ظلت الأرض المحيطة بالبيت عملية. ثم يغادرون هذه العودة ليست عودة للحياة بعد إنها عملية تفتيش، إستطلاع، طريقة للنظر إلى ما تركناه دون معرفة ما إذا كان بإمكاننا إعادة تأسيسه.

وفي العديد من المناطق، يكرر المشهد نفسه. سيّارة تصل، وتبقّى حقائب في صندوق السيارة، وتُعمّم العائلة بسرعة، تتبادل مع جار، وتلتقط بعض الأشياء، وتلتقط صوراً، وأحياناً تمسح مدخلها أو تفتح المكوك، ثم تستأنف الطريق. تتوقف القرية عن أن تكون خالية تمامًا، لكنها لا تصبح مأهولة مرة أخرى بالمعنى الكامل. إنّه يدخل ولاية وسيطة. عودة البصمات، الأصوات تظهر مرة أخرى، ولكن بدون الاستمرارية. ويعاد فتح المنازل دون إعادة احتلالها. كل يوم لا يبدأ من جديد. إنه يحاول فقط إيجاد عنوانه.

هذه التفاصيل تغير كل شيء. في حالة العودة الحقيقية، تعود العائلات بفكرة استئناف الإيقاع. إنهم يعيدون توطين الأطفال، ويعيدون فتح الخزائن، ويقومون بالمهام، ويعيدون تنظيم الرحلات، ويسألون متى سيتم إعادة فتح المدارس، ومتى سيتم إعادة تشغيل المتاجر، وكيف ستنظم البلديات نفسها. هنا، المنطق مختلف. لا يزال القلق يهيمن. نحن لا نأتي مع زمالة طويلة. نحن قادمون بحذر. نحن نحسب. نحن نقيم. ولا يعرف ما إذا كان ينبغي بالفعل إعادة البطانيات والملابس والأدوية والأوراق، أو ما إذا كان من الأفضل ترك كل شيء في أماكن الإقامة المؤقتة التي لا تزال نائمة فيها.

ثم تصبح الكلمة مضللة. إنه يقترح التشريد الكامل. لكن ما تعانيه العديد من العائلات في الجنوب هو أشبه بالتذبذب. لم يرحلوا بعد الآن. لم يعودوا بالكامل. لقد تم القبض عليهم بين حيتين. واحد مؤقت، غير مريح في كثير من الأحيان، وأحيانا أكثر تكلفة، ولكنه يعتبر أكثر أمانا. ويرتبط الآخر بالبيت، وبالأرض، وبالحي، وبذكرى المكان، ولكنه يظل مهددا بعدم اليقين العسكري، من جراء حالة الطرق، وبالتدمير، من جراء الخوف من المغادرة مرة أخرى. يستنفد هذا التذبذب، لأنه يحظر إعادة تثبيت نفسه بالكامل في الوقت الحاضر.

العيش في مكانين لا يعيش في أي مكان

والتشرد المطول يؤدي إلى تحول عميق في حياة الأسرة. الأمر لا يتعلق بمغادرة منزل. يتعلق الأمر بتعلم تقسيم وجود المرء بين عدة نقاط، عدة إيقاعات، عدة درجات من الارتباط. ولا يزال جزء من الحياة في القرية. ويقام شخص آخر في مكان الاستقبال، مع أقاربه، في شقة مستأجرة بالعجلة، في مأوى مشترك، وأحيانا في هيكل مؤقت. ننام هنا، لكننا نعتقد هناك. نحتفظ بالأوراق المهمة معك، لكننا نترك بعض الغسيل في المنزل الجنوبي، في حالة. نحن نتسوق في المدينة المضيفة، لكننا نراقب الوافدين الجدد في القرية. كل الحياة تبدأ في العمل على الطريقة المزدوجة.

هذا الوجود المزدوج يُنتج ضغينة خاصة عليك التفكير في كل شيء مرتين أين الدواء؟ أين هي الشحنات؟ أين ملابس الشتاء؟ أين نحتفظ بالأوراق المدرسية؟ هل يجب أن نترك احتياطيات في المنزل الأصلي أو نأخذ كل شيء بعيدا؟ من سيعود ليتفقد المبنى إذا كان هناك إنذار جديد؟ من سيبقي الأطفال إذا قرر أحد الوالدين الذهاب إلى القرية لبضع ساعات؟ الأسر تصبح وحدات لوجستية فهي تنفق جزءا من طاقتها على عدم العيش، بل على توزيع الأجسام والمهام والوجودات بين مكانين لم يعدا متماسكين.

وبالنسبة للأطفال، فإن هذه الحياة التي تقطع إلى النصف ثقيلة بشكل خاص. يَسْمعونَ الكبارَ يَتكلّمونَ ثانيةً، لَكنَّهم يَستمرونَ بالنَوم في مكان آخر. يرون أولياء الأمور يستعدون للرحلات، ويذهبون ذهابًا وإيابًا، ويتحدثون بهدوء عن الوضع، ويعلقون على الطرق، والمناطق التي لا تزال معرضة للخطر، والمنازل المتأثرة أو الناجية. حياتهم اليومية تفقد علاماتها البسيطه. قد تكون المدرسة أبعد أو غير نظامية. الأصدقاء متناثرون. الغرف لم تعد ملكهم. والبيت، الذي ينبغي أن يكون أكثر الأماكن استقرارا، يصبح في حد ذاته غير يقين. ولكن الطفل لا يقيس الحرب فقط من خلال الانفجارات. كما أنه يقيسه من خلال اختفاء الروتين.

وبالنسبة للبالغين، يتم تركيب توتر آخر. يجب أن نصمد مادياً وعاطفياً. يجب أن نطمئن أنفسنا بدون الكذب. يجب أن نتحدث عن عودة محتملة بينما نحتفظ باحتياطي. وفي بعض الأحيان يكون من الضروري كبح الرغبة في العودة، لا سيما عندما يكون حاملا من قبل كبار السن أو من يحملون منفيا داخليا مريضا. يرغب الكثيرون في العودة إلى منازلهم ليس فقط لأسباب عملية، ولكن لأن المغادرة لفترة أطول تعطي انطباعًا بفقدان المكان نفسه تدريجيًا. لكن العودة مبكراً جداً يمكن أن يكشف عن تمزق جديد. ولذلك تعيش الأسر في تناقض دائم: يحمي نفسه، ولكن لا يوافق بسرعة كبيرة على فكرة أن المنزل لم يعد محور الحياة.

الطرق تقول أفضل من الخطابات إن أمكن العودة

وفي الجنوب، يقرأ واقع العودة أولا في حركة المرور. فالطريق المفتوح أو المغلق يكون في بعض الأحيان أكثر من مجرد بيان صحفي. وما دامت الفؤوس لا تزال تدمر أو تحل محلها أو غير مؤكدة، فإن العودة تظل نظرية. يمكننا العودة مرة واحدة، في ساعات معينة، عن طريق منعطف، لزيارة سريعة. لا يمكننا أن نبدأ الحياة الطبيعية مرة أخرى. ومن ثم فإن إصلاح الجسور، وفتح طرق بديلة، وإعادة تأهيل المداخل، هي أكثر بكثير من المواضيع التقنية. هذه هي شروط إعادة التوطين.

أي عائلة يُمْكِنُ أَنْ تَقْبلَ بَعْض الإزعاجِ في بيتِهم. يمكنها النوم لبضعة أيام مع القليل من الكهرباء، مع انخفاض الإمدادات، مع ما زال غير كامل الإصلاحات. ولا يمكن أن تستمر في الوصول غير مستقر لفترة طويلة. وإذا أصبح الانضمام إلى القرية طريقا معقدا، إذا كان الطريق يتطلب قطعا طويلة، إذا كان يخشى أن تحجب كل رحلة، فإن الإقامة، حتى وإن كانت غير مستقرة، تحتفظ بميزة حاسمة: وهو يسمح على الأقل بتنظيم اليومية. سلامة الأسرة هي أكثر من مجرد عدم وجود إضرابات. وهو يتضمن أيضاً يقيناً من إمكانية التعميم.

وهذا هو السبب في أن العمل على الطرق والجسور له أثر اجتماعي مباشر. يخبرون السكان أن المنطقة غير مهجورة. ويظهرون لهم أن العودة ليست مرغوبة فحسب، بل مستعدة. فهي تسمح للشركات بالتفكير في إعادة الفتح، والبلديات بتوقع الحد الأدنى من التعافي، والأسر لتخيل رحلات أقل غموضًا. الطريق المصلح ليس مجرد خرسانة أو عجل. هي إمكانية إعادة صياغة الجداول الزمنية والعادات والزيارات والتسليمات والعلاجات والدورات.

غير أن العودة لا تتوقف فقط على الهياكل الأساسية. ويتوقف ذلك أيضا على الشعور بأن هذه الهياكل الأساسية لن تكون عديمة الفائدة فورا بسبب استئناف الأعمال العدائية. هناك حيث يعود الخوف والعديد من الأسر تنظر إلى الطرق على أنها وعد هش. انهم يرون الاعمال و المفترسات تم ترتيبها ولكنهم يتسائلون على الفور كم من الوقت سيستمر والاستثمار في العائدات هو أيضا استثمار طويل الأجل. ولا تزال المدة على وجه الدقة ما هو مفقود أكثر.

السكن المؤقت يصبح بيتاً ثانياً غير معترف به على هذا النحو

ويؤدي التشريد الطويل إلى إحداث أثر آخر، أكثر رصانة، وأكثر إيلاما في كثير من الأحيان. ويستقر السكن المؤقت في نهاية المطاف في الحياة. الأشياء تتراكم هناك. تحرك. الأطفال يأخذون مكعباتهم. والبالغون الآن ملمون بالمتاجر القريبة، والطرق، والجيران، وساعات المرور. تدريجيا، الزيادات المؤقتة في السميكة. لكن هذا التركيب لا يزال صعباً على الإعتراف. يرفض الكثيرون التعامل مع مكان الاستقبال على أنه منزل حقيقي، لأنهم يخشون أن يؤدي هذا الاعتراف إلى مزيد من التأخير في العودة.

لذلك نحن نعيش في مساحة نبنيها بدون افتراض ذلك. نحن نشتري بعض الأشياء لكننا لا نستثمر كثيراً. نحن نتأقلم لكننا لا نستقر. يقولون إنه مؤقت، حتى عندما تتراكم الأسابيع. هذا التقييد ليس مادياً فحسب. إنها أخلاقية. إنه يسمح لنا بأن نبقى مخلصين إلى المنزل المتبقي. إنه يحمي من الانطباع بأنّه منحنا الطريق. لكنه يجعل الحياة أثقل. بالنسبة لشخص لا يعيش جيداً في مكان حيث يرفض المرء أن يصنع مكاناً.

هذا التوتر يظهر في أبسط لفتات نبقي بعض الصناديق مغلقة نترك الحقائب جاهزة نحن لا نعلق كل الاطار ويؤجل شراء الأثاث والسجاد والأجهزة المنزلية. ويستمر الفشل الطوعي. طريقة عدم الاستقرار هذه هي الانضباط العاطفي وهو يسمح لنا بمواصلة التفكير في العودة على أنها وشيكة، حتى عندما تتحرك بعيدا. لكنها تكلفتها إنه يمنع الجسم والعقل من الراحة نحن نعيش في مكان بدون أن ندعه يصبح قابلاً للسكن.

وفي العديد من الأسر، تخلق هذه الحالة أيضا خلافات صامتة. ويرغب البعض في تطبيع حياة صغيرة في البلد المضيف، وحماية الأطفال، والحد من الإرهاق، واستعادة شكل من النظام. ويرفض آخرون، خوفاً من استئصال المنفى الداخلي. هناك من يقول: يجب أن نعيش حيث نحن. وأولئك الذين يجيبون العيش على ما يرام هنا هو الحصول بالفعل بعيدا عن هناك. هذا التوتر يتقاطع بين الأزواج والأجيال والفرائس. يوضح كيف أن السفر مسألة وقت حميم بالإضافة إلى الجغرافيا.

الحي ينجو، ولكن في شكل متقطع

في قرية تم إفراغها ثم إعادة فتحها جزئيًا، تغير الحياة الجماعية طبيعتها. الحي لم يعد نسيجاً مستمراً. ويصبح شبكة من الوجود المتقطع. نعبر بشكل عشوائي مع زيارة. يتعلم المرء أن عائلة أتت هذا الصباح وغادرت بعد الظهر. نتبادل الأخبار عبر الهاتف بدلاً من عند عتبة الباب. نتفقد من لا يستطيعون الحضور. نحن ننظر إلى المنزل المجاور. سنرسل الصور. أصبحنا الوصي المؤقت على حي لم يستعيد كثافته البشرية بعد.

وهذا الشكل من التضامن ثمين ولكنه لا يحل محل الحياة الطبيعية. القرية لا تعيش فقط لأنها هناك إنه يعيش لأن الإيقاعات تعود إلى هناك الأطفال يلعبون الأحذية مفتوحة نداءات من شرفة إلى السيرة الذاتية الأخرى. الوقت يتحسن ويجدون أماكنهم أيام العطلات والزيارات والأعمال الدينية والاجتماعية. لم يعد أي من هذا بعد ما يوجد هو حساسية المجتمع لا نزال مقيدين ولكن على أساس المراقبة المتبادلة.

هناك شيء قوي جدا هنا. ولا تغيب الأسر الجنوبية ببساطة عن قراهم. لا يزالون يعيشون على بعد. يتصلون ويرسلون ويطلبون ويراقبون ويعلقون وينقلون إلى بعضهم البعض معلومات عن حالة المنازل، وعن المداخل، وعن التحركات الأخيرة، وعن الضرر، وعن الإصلاحات. ولذلك لا تزال القرية موجودة كحيز عقلي وأخلاقي وعلاقة. لكنه لم يعد موجوداً كحيز سكني كامل. يُبقي على قيد الحياة بإهتمام متفرقة.

هذا الشكل من الوجود عن بعد يقول شيئا من الصلة بالمكان. أنت لا تغادر قريتك حقاً عندما تتابعه ساعة بعد ساعة. لكننا لم نعد نعيش هناك. ومرة أخرى، لا تزال العودة معلقة. ولا تفتقر الهياكل الأساسية أو الضمانات فحسب. هناك نقص في الكثافة البشرية المستمرة، تلك التي تحول المنطقة إلى عالم حي، وليس نقطة عبور مليئة بالعاطفة.

عودي، سيكون إيقاع قبل أن تجدي منزلاً

وكثيرا ما يشار إلى العودة على أنها حدث. في الواقع، ستكون عملية. ولن يكفي أن تفتح الأسر أبوابها مرة أخرى. عليهم العودة إلى الإيقاع العودة الحقيقية ستبدأ عندما نتوقف عن عد الساعات التي قضيناها في القرية عندما لا تعود ليلة على الفور تستحق الرهان عندما يعود الأطفال إلى طريق مدرسي محدد عندما يبدأ العمل من جديد دون التساؤل عما إذا كان سيغلق غداً عندما تعود الرحلات إلى العادات لا الحسابات.

سيستغرق الأمر وقتاً حتى لو استمر الهدوء يمكن إصلاح منزل أسرع من الروتين يمكن رفع الجدار أسرع من الثقة ويمكن إعادة فتح محور أسرع من الشعور بالسلامة. العائلات التي تعيش اليوم بين حيين تعرف ذلك بالفعل، حتى لو لم تكن دائما تقول ذلك. وهم يشعرون بأن العودة لا تتوقف على قرار واحد. يعتمد على تراكم العلامات وسيتطلب ذلك الطرق، والجسور، والضمانات، والخدمات، والجيران، والمدارس، والمتاجر، واللفتات البسيطة التي تصبح ممكنة مرة أخرى بلا جهد.

في الوقت الحالي، هم يمضيون قدما في وقت غير منتهي. يعودون دون العودة تماماً يبقون المنزل في ذهنهم، لكن يبقون المنزل في حياتهم اليومية. ويرفضون الرفض للتثبيط، ولكنهم يحمون أنفسهم من وهم العودة المعلن بسرعة كبيرة. وهم يعيشون في هذه المنطقة الرمادية حيث لا يزال الارتباط بالمكان سليما، على الرغم من أن الحياة قد انتقلت إلى مكان آخر.

الدراما الحقيقية لهذه اللحظة ليست مجرد تشرد إنه التعليق هذه المرة عندما لا يضيع شيء بشكل دائم، ولكن لا شيء حتى الآن أصبح قابلا للسكن تماما. عائلات الجنوب تتمسك بهذا المكان الهش لا يريدون مغادرة المنزل أو الكذب بشأن الواقع وهي تتقدم بين التحلي بالحذر والرغبة، بين الذاكرة والسوقيات، وبين الاخلاص إلى المكان والحاجة إلى حماية أنفسهم. وربما يكون هذا هو أدق تعريف لعودتهم اليوم: طريقة للبقاء مرتبطة بالحياة قبل أن يعادوا.