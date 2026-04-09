الفشل الدبلوماسي الإسرائيلي: سحق لبنان وقف إطلاق النار

وقد أدى الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى نشوء أمل في إزالة التصعيد الإقليمي الذي يمكن أن يحمي لبنان أيضا. هذا الأمل كان مُغمراً في بضع ساعات وفي حين أن باكستان وطهران والعواصم الأوروبية عدّة قالت إن الجبهة اللبنانية ينبغي أن تُدرج في الهدنة، فإن إسرائيل وواشنطن تؤكد العكس. وفي أعقاب ذلك، شن الجيش الإسرائيلي أكثر حملة إضراب قاتلة لهذه المرحلة من الحرب على لبنان. إن التسلسل، الذي شهده من بيروت، يقلل من سوء فهم دبلوماسي بسيط عن الفشل السياسي الإسرائيلي الذي تلاه استخدام واسع وغير متناسب للقوة لمحو هذا الانتكاس، وسحق لبنان، ومنع وقف إطلاق النار الإيراني – الأمريكي من إحداث آثار حقيقية على الأرض.

إعلان وقف إطلاق النار وبتر فورا من لبنان

وتعزى الأزمة أولا إلى تسلسل زمني قصير جدا، ولكن حاسم من الناحية السياسية. ووافقت الولايات المتحدة وإيران على استراحة مدتها أسبوعان لتجنب تصاعد أكبر. وفي الساعات التي تلت ذلك، قالت باكستان، التي لعبت دورا محوريا في الوساطة، إن لبنان ينبغي أن يكون جزءا من هذا التصعيد. كما أصر إيمانويل ماكرون علنا على أن وقف إطلاق النار ينبغي أن ينطبق على جميع الجبهات، مؤكدا صراحة على القضية اللبنانية. وأفاد رويتر بأن باريس طلبت من واشنطن وطهران أن يشرفا هدنة من بينها لبنان، في حين أن إسرائيل تقوم بالفعل بضربات مكثفة بشكل استثنائي على بيروت وأجزاء أخرى من البلد.

واستجابت إسرائيل على الفور تقريبا بادعاء أن الجبهة اللبنانية غير معنية. ثم استأنف واشنطن هذه القراءة وكان الأثر السياسي لهذا التصويب فوريا. وفي لبنان، رأى الكثيرون أنه ليس توضيحا عاديا، بل هو بمثابة إعادة كتابة متأخرة لشروط الهدنة تحت الضغط الإسرائيلي وبعد بدء الغارات. Theواشنطن بوستتلاحظ أن إيران وباكستان وفرنسا وغيرها من الجهات الفاعلة أيدت إدراج لبنان، في حين أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفضت ذلك. ويثير هذا التناقض شكوكا عميقة بشأن حقيقة وقف إطلاق النار: هل كان اتفاقا إقليميا حقيقيا، أم أنه نص يمكن إعادة تصميم محيطه بالقوة على المدن اللبنانية؟

ولذلك، فإن المشكلة بالنسبة لبيروت لا تكمن في خطاب التسوية فحسب، بل في هيكلها السياسي. إن الهدنة الإقليمية التي تترك لبنان في منطقة رمادية لا تحمي أي شخص. وعلى العكس من ذلك، فإنها تؤكد المكان المخصص للبلد في ميزان القوى الإقليمي: أي في مسرح ثانوي، متاح للمزاد، حتى في الوقت الذي تتكلم فيه عواصم أخرى بهدوء. هذا هو الخطأ الذي يفسر القراءة اللبنانية للتسلسل ولم ينس لبنان بالخطأ. وترك في غموض سمح له بأن يصبح موقع التصويب العسكري.

الهزيمة الدبلوماسية الإسرائيلية، المعترف بها حتى في المناقشة الإسرائيلية

إن الحديث عن الفشل الدبلوماسي الإسرائيلي ليس صيغة مثيرة للجدل من بيروت أو طهران. وأُعرب عن التطرف في صميم المناقشة العامة الإسرائيلية.الحارسواتهمت (بينيامين نتنياهو) بالفشل السياسي والاستراتيجي وتحدث يار الجولان أيضا عن الفشل الاستراتيجي. وتشير نفس المادة إلى أن نتنياهو يوصف الآن، في جزء من المناقشة الإسرائيلية، بأنه الخاسر السياسي الكبير في الحرب دون انتصار واضح. This assessment is not only based on partisan opposition. وهو يعكس الشعور بأن إسرائيل لم تفرض وحدها، في اللحظة الحاسمة، شروط وقف التصعيد مع إيران.

ويعزز هذا السوء بتحليلات تجرى حول الصحافة الإسرائيلية.الحارسquot; Amos Harel, military correspondent ofHaaretzالذي يرى في هذا التسلسل مظاهرة جديدة لمواطن الضعف في النظام السياسي بقيادة نتنياهو: الرهانات المجازفة، والخطط السطحية، والجهل بتحذيرات الخبراء، والوعود المتكررة بـ " النصر الكامل " التي لا تؤدي إلى أي نتيجة استراتيجية واضحة. إن الصيغة ذات مغزى كبير. وعندما تتعهد الحكومة بإعادة تشكيل التوازن الإقليمي لفترة طويلة، ثم تجد نفسها تحديا، بعد ذلك، لمحاذاة هدنة تم التفاوض عليها بدونها في المركز، هناك انتكاسة دبلوماسية، حتى لو احتفظت بقدرة عليا على التدمير العسكري.

العالمويشدد أيضا على أن إسرائيل تعارض فكرة وقف العمليات في لبنان على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار مع إيران. ويسلط هذا الرفض الضوء على طبيعة المشكلة. والحكومة الإسرائيلية لا تريد فقط أن تخوض حربا ضد حزب الله. ورفض أن يخلق اتفاق إيران – أمريكي أدنى سابقة سياسية تحد من حرية عمله على الجبهة اللبنانية. ويكمن قلب الفشل الدبلوماسي: ليس الغياب التام للنفوذ الإسرائيلي، بل عدم القدرة على منع الوسطاء الغربيين والحلفاء من الإشارة علنا إلى وقف إطلاق النار، بما في ذلك لبنان.

لماذا تحطم لبنان استخدم كرد سياسي

The violence of the strikes then gives its meaning to the whole. يقول رويترز أن القصف في 8 أبريل كان أكبر حملة إسرائيل في لبنان منذ بداية هذه الحرب ووصفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الضحايا المدنيين بأنهم " محتملين " واعتبرت أن هذه الهجمات تقوض عملية سلام هشة للغاية بالفعل. According to Reuters, the Lebanese civil defence reported 254 deaths, while an ambulance in Qlaileh and an area near Hiram Hospital near Tyre were also struck.

The Associated Press adds that Israel hit more than 100 sites in Lebanon, especially in central Beirut, without warning, and that residential and commercial areas were hit in a city already saturated with displaced people. الوكالة تتحدث عن أكثر يوم قاتل في هذه الحرب وهذا أمر أساسي لفهم نطاق الاستجابة. وهي ليست مجرد مسألة استمرار عادي للأعمال القتالية. إن التزامن بين إعلان الهدنة، والمناقشة المتعلقة بضم لبنان وانكماشه العسكري، تحول الهجوم إلى رسالة سياسية: لن يفرض وقف إطلاق النار على لبنان دون تصديق إسرائيلي صريح.

شاهد من لبنان هذا المظاهرة اتخذت شكل تحطم الكلمة ليست بلاغية يصف طريقة وعندما تقع الضربات الجماعية في بضع دقائق على عدة مناطق في آن واحد، في اللحظة التي يبدو فيها أن نافذة دبلوماسية مفتوحة، لم يعد المنطق هو مجرد الضغط العسكري. يتحول إلى تحطم يُقصد به أن يُنتج الحقيقة السياسية هذه الحقيقة، أرادت إسرائيل فرضها على النحو التالي: لن يستفيد لبنان من أي عوائد دبلوماسية ناتجة عن هدنة بين إيران والولايات المتحدة إذا لم تكن هذه الهدنة متفقة مع مصالح تل أبيب الأمنية. إن هذا التلاعب بين الهزيمة الدبلوماسية وسحق لبنان هو الذي يعطي التسلسل في تماسكه.

إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار الذي يرغمها حقا

الخط السفلي هناك وتوحي الحقائق بأن إسرائيل لا تستبعد أي هدنة، ولكنها ترفض أي هدنة تقلل من قدرتها على إرغام لبنان بشكل فعال أو تكرس حتى مكاسب سياسية إيرانية بصورة غير مباشرة.العالمتلاحظ أن نتنياهو واصلت الحرب ضد حزب الله على الرغم من الهدنة المعلنة مع إيران. وتشير حسابات أخرى إلى نفس المنطق: فقد يكون وقف إطلاق النار موجودا على جبهة واحدة، ولكن ليس إذا غير المعايير التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية أساسية على جبهة أخرى. وبعبارة أخرى، لا يُسمح بالهدنة إلا إذا لم تصبح قيدا.

ويفسر هذا المبدأ الطابع الانعكاسي لأي شهوة. ويوضح أيضاً سبب بقاء لبنان متغيراً استراتيجياً للتكيف في القراءة الإسرائيلية الحالية. وإذا أريد إجراء مفاوضات مع طهران، فلا يجب أن يشكل ذلك سابقة على جبهة حزب الله. وإذا قال الوسطاء أن بيروت تدخل وقف إطلاق النار، يجب أن يكون هناك إنكار. وإذا لم يكن هذا الرفض كافيا، فلا بد من إثباته بالقوة. والنتيجة، بالنسبة لللبنانيين، رهيبة: إن وقف إطلاق النار لا يُرفض فقط في تطبيقه. It is contradicted materially, by strikes that make its existence politically implausible on the ground.

وهذه القراءة هي الأقوى من حيث أن حزب الله، وفقا لما يقوله رويترز، أوقف هجماته كجزء من الهدنة الأمريكية – الإيرانية قبل موجة الضربات الإسرائيلية. وهذا يعني، على الأقل في الوقائع المباشرة، أن أحد الأطراف الفاعلة على الجبهة اللبنانية كان في منطق التوقف، بينما فرض الآخر ارتفاعا في السلطة. ومن المفهوم لماذا، على الجانب اللبناني، يرى الكثيرون أن الهدف لم يكن فقط رفض إدراج لبنان في الاتفاق، ولكن بالأحرى لحشد مصداقيته. ويظل هذا التفسير قراءة سياسية للوقائع، ولكنه ينبع مباشرة من التسلسل الزمني الملاحظ.

حليف أمريكي يزداد صعوبة

كما أن التسلسل يقول شيئا أساسيا عن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحقائق لا تسمح لنا بالتحدث عن حليف لا يمكن السيطرة عليه بالمعنى الدقيق. ومن ناحية أخرى، تبين بوضوح أن إسرائيل أصبحت شريكا متزايد الصعوبة في واشنطن. ووافقت الولايات المتحدة على استراحة مع إيران لتجنب الحرق على نطاق واسع. غير أن هذا التوقف قد فقد على الفور جزءا من نطاقه الإقليمي لأن إسرائيل رفضت تطبيقه على لبنان. واستؤنفت واشنطن في نهاية المطاف هذه القراءة، ولكن فقط بعد الغموض الأولي وبعد الإضراب. والنتيجة باهظة التكلفة من الناحية السياسية: فالكلمة الأمريكية تبدو قادرة على إعلان وقف التصعيد دون أن تكون قادرة على ضمان محيطها بالكامل.

إنها ليست حلقة معزولة وتشير شركة Associated Press إلى أن الانفجار الإقليمي الحالي تسارع بعد الإضرابين الأمريكي والإسرائيلي في 28 شباط/فبراير ضد إيران، ثم دخل حزب الله المواجهة. وهذا التذكير مركزي، لأنه يبين أن الأزمة الراهنة لا تنشأ عن سلسلة من حالات سوء الفهم المستقلة، وإنما عن دينامية تسهم فيها المبادرة العسكرية الإسرائيلية، بمفردها أو بالاشتراك، في توسيع نطاق النزاع، ثم ترغم واشنطن على التعامل دبلوماسيا مع عواقب التصعيد الذي لم تعد تسيطر عليه بالكامل.

بالنسبة للجهات الفاعلة الإقليمية، الإشارة سيئة. إذا دخلت الولايات المتحدة إلى هدنة، وبعد بضع ساعات، حلّفهم الرئيسي الفراغ في جزء من مضمونها من خلال مواصلة الحرب على جبهة أخرى رغم ارتباطهم بالاتفاق، ثم تنهار المصداقية الأمريكية. باكستان وفرنسا وإيران، وكذلك دول الخليج ولبنان، يمكن أن تتساءل بصورة مشروعة عن قيمة الضمان الأمريكي إذا ظل معلقا من تفسير إسرائيل للخطوط الحمراء الإقليمية. وهذا الشك سوف يثقل على جهود الوساطة في المستقبل، التي تتجاوز بكثير الحلقة الحالية.

The consequences: Ormuz, Hezbollah, the credibility of the truce

وإحدى النتائج الظاهرة الأولى تتعلق بمضيق أورموز. ويفيد رويترز والصحافة المنتسبة بأنه، في هذا السياق للهدنة المتنازع عليها واستمرار الإضرابات على لبنان، فإن مسألة الملاحة في المضيق ترتكز على الفور، حيث أعلنت باريس عن العمل مع نحو 15 بلدا لتيسير استئناف حركة النقل البحري. إن مجرد حشد التحالف بهذه السرعة يدل على درجة القلق إزاء هشاشة وقف إطلاق النار وخطر الانعكاسات الاقتصادية العالمية.

وتتعلق النتيجة الأخرى بحزب الله. وإذا كانت الحركة قد أوقفت بالفعل هجماتها تحت الهدنة، فإن استمرار التفجيرات الإسرائيلية أدى إلى ضغوط واضحة لاستئناف الأعمال القتالية. وكلما زادت إضرابات إسرائيل، كلما كان بوسع حزب الله أن يجادل بأن وقف إطلاق النار قد أفرغ من كل الواقع على الجبهة اللبنانية. وكلما استجاب حزب الله، كلما زادت قدرة إسرائيل على الادعاء بأن لبنان لا يزال خارج نطاق الاتفاق على أي حال. الدائرة هائلة إنه يغذي الفكرة في لبنان بأن جزء من استراتيجية إسرائيل ليس فقط لرفض الهدنة ولكن لضمان فشلها سياسياً بالتسلق

وأخيرا، فإن أشد النتائج تأثيرا على لبنان نفسه. وحاولت بيروت أن تتوافق مع منطق تخفيف حدة التصعيد. وتفيد منظمة العفو الدولية أن الحكومة اللبنانية أبدت استعدادها للتحرك نحو المفاوضات من أجل إنهاء الأعمال العدائية. ومع ذلك، وفي غياب ضمان صريح ومعترف به عالميا، ترك لبنان في وضع يتسم بضعف شديد. ولم يُستثنى من الاتفاق فحسب. كان يُستخدم لإظهار الحدود وبالنسبة لللبنانيين، فإن هذا هو أفضل درس في اليوم: فعندما يظل الهيكل الدبلوماسي غير واضح، فإن الأراضي اللبنانية دائماً ما تصبح مختبراً للتصويب العنيف.

ما يتغير هذا التسلسل للبنان

وتسلسل الساعات الأخيرة لا يترك مجالا للشك في معناه السياسي. نعم، كان هناك فشل دبلوماسي إسرائيلي، لأن وقف إطلاق النار أُعلن في سياق ذكر فيه الوسطاء والقادة الأوروبيون علنا إدراج لبنان، ولأن الأصوات الإسرائيلية المؤثرة تحدثت عن الفشل الاستراتيجي والكوارث السياسية. نعم، أعقب هذا الفشل رد عسكري بهذا الحجم، شاهد من لبنان، على شكل تحطم مصمم لمحو انتكاسة سياسية من قبل واقع دموي. ونعم، لا يهدد هذا المنطق لبنان فحسب، بل أيضا مصداقية أي وقف لإطلاق النار في المستقبل في المنطقة.

ولعل أخطر شيء بالنسبة لبيروت هو أن هذا اليوم كشف عن قاعدة ضمنية للنظام الإقليمي الحالي. وعندما تخسر إسرائيل المعركة الدبلوماسية، حتى جزئيا، قد لا يزال لبنان يدفع الثمن المادي. وعندما يبدو أن وقف إطلاق النار يفتح الحماية، يمكن للبنان أن يظل الجبهة الوحيدة التي لا تنطبق فيها هذه الحماية. وعندما تسعى الولايات المتحدة إلى استراحة مع إيران، لا يوجد ضمان بأن يحافظ هذا الكسر على المدنيين اللبنانيين إذا اختارت إسرائيل إعادة سحب محيطها من طرف واحد. وهذا هو الواقع الذي يهيمن اليوم على جميع الآخرين في بيروت: الخوف من أن يظل لبنان المكان الذي يدفن فيه بالقنابل ما فشلت فيه الدبلوماسية في غلقه.