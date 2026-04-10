النظام النفطي الجديد

الحرب بدأت حول إيران لا تتسبب فقط بتفشي قصير الأجل على البرميل إنه يعمل كمعجل تاريخي وفي غضون أسابيع قليلة، دخلت سوق النفط العالمية، التي طال تنظيمها حول تدفقات هائلة وسائلة ويمكن التنبؤ بها نسبيا، مرحلة سياسية أكثر تجزؤا وتكلفة. مضيق (أورموز) الذي من خلاله تقريباً خُمس تدفقات إمدادات النفط في العالم يبقى في قلب هذا التحول ومنذ 28 شباط/فبراير، أدى إغلاقها بحكم الأمر الواقع إلى خفض الإمدادات، وعرقلة النقل البحري، وأعاد تسوية أقساط المخاطر المستدامة في أسعار الطاقة. والصدمة تتجاوز الآن المجال النفطي الوحيد. وهو يؤثر على توقعات التضخم، والتقلبات الصناعية، والمالية العامة، وفي نهاية المطاف على الهيكل النقدي الدولي.

وبالتالي فإن ما يجري القيام به ليس حلقة كلاسيكية من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. The conflict pushes governments, oil companies, traders and shipowners to review their mind maps. وحتى مع هدنة، فإن التدفقات لا تعود على الفور إلى طبيعتها. وأفاد رويتر في 9 نيسان/أبريل بأن حركة المرور في المضيق لا تزال تقل عن 10 في المائة من المجلدات العادية، حيث سجلت 7 سفن فقط أكثر من 24 ساعة، مقارنة بحوالي 140 سفينة في الأوقات العادية. وفي الوقت نفسه، وصلت الشحنات المادية خارج الشرق الأوسط إلى مستويات قياسية، مما يشير إلى أن المصافي الآسيوية والأوروبية تبحث بالفعل عن براميل بديلة. وبعبارة أخرى، فإن السوق لا تنتظر إعادة تنظيم النهاية الرسمية للأزمة. لقد بدأ في إعادة التصميم تحت الإكراه

مضيق أورموز يعود إلى المركز العصبي للنظام

مضيق أورموز ليس طريقا بحريا بسيطا. وهذه هي نقطة الربط بين المنتجين الرئيسيين للخليج والمراكز الرئيسية للمستهلكين في آسيا وأوروبا. وكالة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى أن هذا هو الاختناقات النفطية الرئيسية في العالم. في آخر تحديث لها، تشير المؤسسة إلى أن حوالي 20 في المائة من إمدادات النفط في العالم لا تزال تمر هناك. ويضاف إلى ذلك جزء أساسي من التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسيل، ولا سيما من قطر. عندما يتباطأ هذا الشريان، ليس فقط المجلدات المفقودة. وتزداد تكاليف التأمين، وتتزايد الرحلات، وتتجمد قرارات الشراء، وتختفي الرؤية.

والعرقلة الحالية لها هذه السمة الخاصة. وهو لا يستند إلى إغلاق إداري صاف وإجمالي، بل إلى شلل فعلي. وتبطئ السفن أو تعاد توجيهها أو تثبط. مالكي السفن ينتظرون، يتفاوض المستأجرون من جديد، ويعيد السماسرة تقييم ساعة الخطر في الساعة. ولاحظ رويتر في 9 نيسان/أبريل أن إيران تشترط على السفن أن تبحر في بعض المياه الإقليمية حول جزيرة لاراك، في بيئة تتميز بتهديد الألغام والقيود المحددة الهدف. This creates an even more corrosive uncertainty than a formal closure, as it prevents actors from building stable scenarios. ويمكن أن تستأنف التجارة من الناحية النظرية، ولكن في ظل الظروف السياسية والمالية والأمنية قد تدهورت إلى درجة أنها تعمل بالفعل كسوق حرب.

سعر النفط الخام يعكس هذا التوتر، ولكن غير دقيق. وفي سوق المستقبل، أدت إعلانات وقف إطلاق النار إلى تصويبات وحشية. ومن ناحية أخرى، لم يخفف التوتر في السوق المادية. وقد تبادلت الصفات الخام الأوروبية والأفريقية على مستويات قياسية لأن المشترين يريدون البراميل المتاحة على الفور وأقل تعرضا لمنطقة الخليج. هذه الثغرة بين « الورقة » و « الفيزيائية » تتحدث عن حجم الأزمة ولم يعد المشغلون يعتمدون على أقساط جغرافية – سياسية مجردة. وهي تتضمن نقصا ملموسا في التدفقات، وتأخيرات لوجستية أطول، وعائدات صناعية تأخرت منذ عدة أسابيع أو حتى أشهر.

A more expensive, regionalised and political oil market

والنتيجة الأولى للصدمة بسيطة: تكاليف النفط أكثر. ولكن الثاني أكثر تنظيماً: فهو يتفاوض بشكل مختلف. في سوق السائل، يُستبدل مُصفّف بسهولة برميل مفقود ببرميل آخر. وفي سوق مكسورة، لكل مصدر قيمة استراتيجية مختلفة. ولم يعد النفط الخام النرويجي أو الأمريكي أو البرازيلي أو الأنغولي يقارن بجودة أو سعره. ويجري تقييمه على أساس أمن النقل والقرب الجغرافي والمرونة التعاقدية والتعرض للمخاطر العسكرية. ويعزز هذا التسلسل الهرمي الجديد الإمدادات المحلية، والاتفاقات الثنائية، والبضائع المضمونة من الدولة، والعقود الطويلة الأجل. وهي تعاقب، من ناحية أخرى، على السوق المفتوحة والمجهولة الهوية التي ظلت منذ وقت طويل منظمة عالمية.

ويمكن أن يصبح هذا التوحيد الإقليمي مستداما. وقد شجع الوباء بالفعل على الانتقال الصناعي. وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي وإلى توقيع عقود بديلة على وجه الاستعجال. ويضيف النزاع حول إيران طبقة ثالثة: إذ يصبح أمن الطاقة مرة أخرى معيارا أوليا، وأحيانا أمام السعر. هذا التحول ليس هامشياً وهو يغير طريقة تصميم الدول للمخزونات الاستراتيجية والمحطات الطرفية والمصافي والطرق البحرية. كما يعزز قوة من يتحكمون بالهياكل الأساسية الالتفافية: خطوط الأنابيب الخارجية، وقدرات التخزين، والأساطيل الوطنية، وموانئ أعماق البحار. ومن الواضح أن الاقتصاد العالمي يعود إلى منطق لبنات الطاقة.

التغييرات الظاهرة بالفعل

:: ارتفاع العقود الثنائية والأحكام الأمنية في مبيعات النفط الخام؛

(أ) تعزيز المخزونات الاستراتيجية في البلدان المستوردة؛

:: زيادة استغلال المنتجين خارج الخليج، من البحر الشمالي إلى الأمريكتين؛

زيادة مستدامة في أقساط التأمين والشحن والتمويل؛

التعجيل بالاستثمار في الطرق البديلة، وخطوط الأنابيب، والمحطات الطرفية للشبكة.

ولكل من هذه الاتجاهات تكلفة. وهذه التكلفة تنتهي دائما إما في فواتير الطاقة للأسر المعيشية، على هامش الشركات أو في الميزانيات العامة.

عودة الصدمة التضخمية

وقد وضع صندوق النقد الدولي بالفعل نبرة. (كريستلينا جورجيفا) حذرت من أن جميع الطرق تؤدي الآن إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو ويعتزم صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته العالمية للنمو وزيادة توقعاته المتعلقة بالتضخم. إن المنطق تقليدي، ولكنه وحشي: فالاقتصاد العالمي الذي يدفع طاقته الأكثر تكلفة ينتج أقل تكلفة. والبلدان المستوردة ترى أن فواتيرها الخارجية تزداد قوة، وعملاتها تصبح أكثر سهولة وتواجه مصارفها المركزية معضلة. هل ينبغي مكافحة التضخم عن طريق رفع الأسعار، مع احتمال خنق نشاط ضعيف بالفعل، أو دعم الطلب، مع احتمال الإبقاء على زيادات الأسعار؟

التأثير لا يتوقف عند الصهريج أو فاتورة التدفئة النفط يوصل كامل السلسلة الإنتاجية It affects maritime, road and air transport. It influences the costs of petrochemicals, fertilizers,packaging and part of manufacturing. وأشار رويتر أيضا إلى أن الحرب كانت لها بالفعل آثار تعاقبية على الغاز والهيليوم والأسمدة. وفي هذا النوع من التسلسل، ليس التضخم مجرد طاقة. يتحول تدريجيا إلى الانتشار. سلع غذائية، خدمات لوجستية، تذاكر طيران ثم ارتفاع أسعار المستهلكين بعد الأخرى. ويمكن للحكومات أن تحافظ على بعض الصدمة، ولكن نادرا ما تلغيها تماما.

ولا تزال سابقة السبعينات في جميع العقول لهذا السبب بالذات. صدمة نفطية لا تحول فقط الأرقام القياسية للأسعار. هذا يغير السلوك وهي تشجع الشركات على الاستثمار في الكفاءة، والأسر المعيشية على التحكيم في سفرها، والمصارف المركزية على إعادة تحديد أولوياتها. وقد اعتمدت الولايات المتحدة في نهاية المطاف المزيد من المركبات المدمجة، وتعيد أوروبا التفكير في سياساتها المتعلقة بتوفير الطاقة، وتقوم اليابان بتعزيز استصوابها الصناعية. وإذا كان حصار أوروموز مستداما، فإن العالم يمكن أن يشهد موجة جديدة من التعديلات المماثلة، في شكل تكنولوجي أكثر: سرعة الكهربة، والرصانة المفروضة، والتعجيل بتنويع الموردين، وعودة المناقشات بشأن أمن الإمدادات.

الدولار في المركز، ولكن أيضا تحت الضغط

ربما يكون البعد الأكثر حساسية للصدمة نقدياً على مدى عقود، تجارة النفط بالدولار هذا الخيار ليس محايداً وهو يغذي الطلب العالمي على عملة الولايات المتحدة، ويدعم عمق الأسواق المالية للولايات المتحدة، ويعزز إعادة تدوير " البطاريات " إلى الدين العام والأصول المقومة بالدولار. ويشير مصرف التسويات الدولية إلى أن كبار مصدري النفط أعربوا منذ وقت طويل عن مبيعاتهم بالدولار وأعادوا استثمار جزء من هذه الإيرادات في سندات خزانة الولايات المتحدة وغيرها من أصول الولايات المتحدة. وقد عززت هذه الآلية وضع الدولار في التجارة والتمويل العالميين.

ومع ذلك، يمكن لسوق نفطية أكثر تجزؤاً أن يكسر هذا الهيكل على الهامش. ليس لأن الدولار سيفقد مركزه المركزي غدا، ولكن لأن الحوافز لتجاوز القنوات التقليدية تزداد في أوقات الحرب والجزاءات. وكلما زاد تسييس تجارة الطاقة، كلما سعت بعض الدول إلى تسوية بالعملات المحلية، أو خطط تبادل بديلة أو اتفاقات مدعومة ببنك أقل تعرضا للجزاءات الغربية. والحقيقة البسيطة أن هذا البحث يكثف إشارة إلى التطور. في عالم مفتوح، التوحيد النقدي فعال. في عالم مجزأ، التكرار يصبح ضماناً

لذا المشكلة لواشنطن مزدوجة In the short term, the oil shock further reinforces the security reflex towards US assets. وفي الأجل المتوسط، يمكن لعسكرة التدفقات والمدفوعات أن تعجل جهود التنويع في العديد من السلطات الناشئة. وهذه الحركة لا تعكس النظام النقدي بين عشية وضحاها. يتآكل في طبقات متتالية ومن شأن وجود حصة أكبر من تجارة الطاقة غير الدولارية، واحتياطيات أكثر تنوعا، وبنية أساسية موازية للدفع أن يقلل تدريجيا من الميزة الاستراتيجية التي تجنيها الولايات المتحدة من مركزية عملتها. وهذا هو بالضبط ما يعطي النزاع الحالي مجالا يتجاوز البرميل وحده.

A Recomposition of US Power

والمقارنة مع سويز ملحّة في عدة مناقشات استراتيجية. In 1956, the canal crisis highlighted the British decline and confirmed that London no longer had the means to act as an independent imperial power. ويشير متحف الحرب الامبراطورية إلى أن نتائجه تشدد على فقدان مركز المملكة المتحدة وأكدت أنها قوة من الدرجة الثانية. وينبغي توخي الحذر في معالجة مسألة الولايات المتحدة. ولدى الولايات المتحدة قوة عسكرية ومالية وتكنولوجية ليس لها معادلة بريطانية في ذلك الوقت. ولكن المقارنة تشير إلى وجود خطر حقيقي: أي الحرب التي تكشف عن قوة هيغيمون أقل من التكلفة المتزايدة لدورها كضامن للنظام العالمي.

ولسنوات، تدافع واشنطن عن حرية الملاحة في الشرايين البحرية الرئيسية. وفي حين أن مضيق أورموز يمكن أن يشل بشكل دائم رغم هذا الدور، فإن الرسالة المرسلة إلى بقية العالم ثقيلة. وهو يقترح أن تصبح حماية طرق الطاقة أكثر تكلفة وأكثر تنافسا وأقل تلقائية. والحلفاء الآسيويون والأوروبيون يستخلصون بالفعل استنتاجات. وهم ينوّعون مورديهم، ويعززون قدراتهم البحرية، ويناقشون آليات المرافقة، ويعتبرون السياسات الصناعية أقل اعتمادا على السلاسل الضعيفة. هذه ليست بالضرورة علامة انسحاب أمريكي وهو تقاسم أكثر تعارضا لتكاليف الأمن.

In this context, American power can paradoxically appear both indispensable and relative. غير معقول، لأنه لا يوجد ممثل آخر يقدم اليوم نفس العمق العسكري والمالي. Relative, because it is no longer enough to prevent fragmentation. The post-war oil order was based on an implicit promise: flows flow, markets absorb shocks, the dollar organizes settlements and US power guarantees the whole. إن الصراع الحالي يكسر هذه الركائز الأربع في الوقت نفسه. إنه لا يدمرهم وهو يجعلها أكثر تكلفة وأكثر وضوحا ومتنافسة.

الفائزون والخاسرون والتحكيم في المستقبل

لن تخسر جميع الجهات الفاعلة بأمر نفطي جديد ومن شأن المنتجين الذين لديهم طرق أكثر أمنا أو أكثر مرونة في الصادرات أن يشهدوا ارتفاعاً في قيمتها الاستراتيجية. ويمكن للولايات المتحدة أن تستفيد جزئيا من زيادة دور صادراتها من الطاقة. ويستفيد المنتجون في بحر الشمال أو غرب أفريقيا أو أمريكا اللاتينية من الجذب عندما تصبح برميل الخليج أكثر خطورة. كما يمكن لشركات النقل والتأمين والأمن أن تجمع جزءا من معاش الأزمة. ولكن هذه المكاسب لا تزال مركزة. إن التكلفة الإجمالية تنتشر في كل مكان.

وبالنسبة للبلدان المستوردة، سيكون مشروع القانون ثقيلا. وسيتعين على الاقتصادات الأوروبية والآسيوية، المعرضة بشدة لواردات النفط، أن توازن بين دعم القوة الشرائية والانضباط المالي والقدرة التنافسية الصناعية. ويبدو أن البلدان الفقيرة، التي تنفق بالفعل نصيبا كبيرا من عملاتها على الطاقة والغذاء، هي الأكثر ضعفا. وحذر صندوق النقد الدولي من أن الدول التي ليس لديها احتياطات للطاقة ولها هامش ضريبي ضئيل ستكون أكثر الدول تضررا. وفي عدة مناطق، يمكن أن يصبح ارتفاع تكاليف الوقود سريعا مسألة اجتماعية وسياسية رئيسية.

جدول موجز

الأثر النتيجة الفورية الأثر النهائي المحتمل سد الأرموز انخفاض التدفقات، وهروب الشحن إعادة سحب طرق الطاقة زيادة البرميل التضخم المستورد الضغط على النمو العالمي الضغط على الفيزياء العجلة إلى البراميل البديلة إضفاء الطابع الإقليمي على الإمدادات المخاطر الجيوسياسية أقساط التأمين والسلامة عقود أكثر سياسية وأقل انفتاحا تصنيف المدفوعات البحث عن دوائر بديلة التآكل التدريجي لمركزية الدولار

هذا الجدول لا يصف التمزق المكتمل. إنه يظهر اتجاهاً والأزمات الكبرى لا تبشر دائما بعالم جديد في نفس اليوم. فهي أولا تحرك السلوك والعقود والاستثمارات. ثم يغيرون المؤسسات وتدخل سوق النفط بالتحديد هذه المنطقة الرمادية التي تعد فيها بالفعل ردود الفعل القصيرة الأجل تغييرا في الحقبة.