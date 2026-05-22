الولايات المتحدة: استهدفت قوات حزب الله والعمال والقوات المسلحة اللبنانية

وهناك مجموعة جديدة من الجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة تضع حزب الله وحركة أمال ومسؤولين مرتبطين بالجيش اللبناني في وسط ذراع بين واشنطن وبيروت. وقد ضمت الولايات المتحدة تسعة أشخاص على القائمة السوداء للمكتب، واتهمتهمهم بمساعدة حزب الله على الحفاظ على نفوذه في المؤسسات، وعرقلة نزع سلاحه وكبح الجهود الدبلوماسية الجارية. ويستهدف هذا القرار، الذي أعلن في 21 أيار/مايو 2026، النواب، والكوادر السياسية، واثنين من القادة المالطيين، ودبلوماسي إيراني، ومسؤولين أمنيين لبنانيين.

المقياس يقترب أولاً من محيطه. لا يتعلق الأمر فقط بشبكات (هزبولا) المالية أو العسكرية، والتي كانت مستهدفة من (واشنطن) مراراً. It also affects elected officials, an allied movement represented at the heart of the Lebanese political system and officials attached to security institutions. وتعرض الولايات المتحدة هذا النهج كرد على ما تصفه باختراق ولاية حزب الله. وعلى النقيض من ذلك، ترى الأطراف المعنية أن ذلك يشكل ضغطا سياسيا لفرض نزع سلاح الولايات المتحدة والحركة الإسرائيلية القسرية.

وتتم القضية في جدول زمني حساس. ويجب أن تستمر المناقشات العسكرية والأمنية في واشنطن حول الجبهة الجنوبية، ووقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، ومكان حزب الله في المعادلة اللبنانية. وتطالب إسرائيل بضمانات لنزع سلاح الطرف. وتدعو بيروت إلى وقف الإضرابات، ووضع حد للإغارات، وإعادة السلطة اللبنانية إلى المناطق الحدودية. ومن ثم، فإن الجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة تضيف ضغوطا مالية وسياسية إلى مسألة تتسم بالفعل بالحرب والتشريد والهشاشة المؤسسية.

US sanctions: Hezbollahrelated names

وقد سمت خزانة الولايات المتحدة محمد عبد المتوليب فانيش، المعروف أيضا باسم محمد فنيخ. ويقدمه وزير سابق ونائب سابق في واشنطن بصفته رئيس المجلس التنفيذي لهزبولا. The US authorities blame him for participating in the administrative and institutional restructuring of the movement, with the aim of maintaining its armed presence in Lebanon. رحلته تجسد الصلة بين هيكل حزب الله الحزبي وزرعه السياسي وجهازه الداخلي. He was elected to Parliament in 1992 in the Resistance Loyalty bloc, before occupied the portfolio of Youth and Sports.

وتشمل القائمة أيضا حسن نيزام الدين فضل الله، عضو البرلمان في حزب الله منذ عام 2005. وتشير واشنطن إلى دورها السابق في وسائط الإعلام القريبة من الطرف، بما في ذلك نور والمنار، الذي سبق أن أقرته الولايات المتحدة. وتلومه سلطات الولايات المتحدة في معظمها على الدفاع عن الخط السياسي للحركة وتعارض الدعوات إلى نزع السلاح. وفي السياق الحالي، يتسم اسمها بأهمية خاصة. وقبل بضعة أيام من الإعلان، اتهم واشنطن وإسرائيل بالسعي إلى تفعيل الجيش اللبناني ضد حزب الله. هذا الموقف يتماشى مع خطاب الحزب الذي يرفض فصل أسلحته عن الإضرابات الإسرائيلية والأراضي التي لا تزال محتلة.

كما أن إبراهيم الموسوي هو أحد الفئات المستهدفة. رئيس لجنة الإعلام في حزب الله ونائبه، وهو يمثل الحزب في المعركة السياسية والاتصالية. خزانة الولايات المتحدة تعرضه كمسؤول لوقت طويل متهم بالدفاع علناً عن خط الحركة إنّه يُظهر رغبة (واشنطن) ليس فقط في استهداف الجهات الفاعلة التنفيذية، بل أيضاً أولئك الذين يحملون السرد السياسي لـ(هزبولا). ويشكل هذا المنطق جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً هي: تخفيض هامش الموظفين المنتخبين والكوادر التي تدافع عن الحفاظ على هيكل عسكري مستقل ضد الدولة.

والموظف الرابع المسؤول عن حزب الله هو حسين الحاج حسن. He has been a deputy since 1996 and a former minister, one of the most well-known faces of the party in Parliament. والولايات المتحدة تتهمها بأنها شخصية رئيسية في معارضة نزع السلاح. ردة فعله كانت فورية. وفي بيان أصدرته الصحافة العربية، شجب هجوما على سيادة لبنان، لا سيما لأن الجزاءات تؤثر أيضا على المسؤولين عن الجيش والأمن العام. He claimed that Washington was seeking to intimidate the Lebanese military delegation expected at the Washington talks, and presented these sanctions as an « honor » for the individuals targeted.

Amal directly involved

The US sanctions then target two cadres of the Amal movement, a political ally of Hezbollah and a formation led by the President of Parliament, Nabih Berry. وتقدم واشنطن أحمد أسعد بعالباكي بوصفه مدير أمن أمال. The US authorities accuse of coordinating demonstrations of force with Hezbollah officials in order to intimidate political opponents in Lebanon. هذه التهمة تضع (آمال) في سجل أمني، ليس فقط سياسي. وهو يكشف عن تشكيلة لعبت دورا في الوساطة المؤسسية منذ عقود، في حين ظلت مرتبطة بالمحور الشيعي الذي تهيمن عليه عاصمة أمل – حزب الله.

ويوصف علي أحمد صفاوي، الذي عينه أيضا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بأنه قائد لهيكل ألمالي في جنوب لبنان. وتشير واشنطن إلى أنها نسقت عملها مع حزب الله، واتخذت تعليمات من الطرف في عمليات موجهة ضد إسرائيل. وتلومه الولايات المتحدة أيضا على قيادة القوات المالطية في عمليات مشتركة مع حزب الله. هذه الاتهامات ثقيلة يَقترحونَ بأنّ واشنطن يَعتبرُ جزءاً مِنْ جهازِ أمنِ آمال كشريك نشط لحزب الله، لَيسَ كa ممثل منفصل. وبالنسبة لعم، فإن هذه القراءة تشكل تحدياً لدورها الوطني وترسيخها في المؤسسات.

ورفضت حركة أمال الجزاءات المفروضة على أحمد بعالباكي وعلي صفاوي. وفي بيان وصفها بأنها غير مقبولة ولا يمكن تبريرها. واعتبرت الحركة أنها تستهدف في المقام الأول أمال نفسه، ودوره السياسي، والتزامه بالأسباب الوطنية، وحماية الدولة والمؤسسات. ويسعى رد الفعل هذا إلى تحريك النقاش. ولا يستجيب المال فقط لاتهامات التعاون الأمني مع حزب الله. إنها تمثل مقياس الولايات المتحدة كهجوم على شرعيتها السياسية وعلى عنصر رئيسي من التوازن المؤسسي للبنان.

الجيش اللبناني والأمن العام على المحك

ويتعلق الجانب الأكثر حساسية بمسؤولي الأمن اللبنانيين. ويستهدف خاتار ناصر الدين، العميد ورئيس إدارة الأمن العام، أن يتقاسم، وفقا لواشنطن، معلومات هامة مع حزب الله خلال النزاع الجاري. وهي مرفقة بالمديرية العامة للأمن العام، وهي مؤسسة مركزية لمراقبة الحدود، وملفات الأمن الإداري، والأرصدة الداخلية. وكون المسؤول الحالي معاقب عليه يعطي القرار مجالا مختلفا. إنها تشك في قدرة الدولة على التحكم بقنواتها الاستخباراتية.

والعقيد سمير حمادي، الذي ذُكِر أيضاً تحت التهجئة سامر حمادي، يُقدَّم كرئيس لفرع الضهية في مديرية الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني. ويتهمه واشنطن أيضا بتقديم معلومات إلى حزب الله. إن الدقة الجغرافية مهمة. ولا تزال الضواحي الجنوبية في بيروت هي المحنة السياسية والأمنية الرئيسية للحزب. The questioning of a military official assigned to this area feeds American suspicions of porosity between some official structures and Hezbollah. كما أنه يضع الجيش اللبناني في موقف حساس، في حين أنه يعتمد على دعم دولي كبير ويجب أن يحافظ على صورته الوطنية.

ولم ينشر بوضوح أي رد مؤسسي مفصل من جانب الجيش اللبناني أو الأمن العام في المواد المتاحة وقت كتابة هذا التقرير. ويمكن تفسير هذا الحذر بحساسية الملف. الدفاع العلني عن المسؤولين المعاقبين سيفتح مواجهة مباشرة مع واشنطن. ومن ناحية أخرى، فإن تطهيرها بسرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى توترات داخلية ويغذي فكرة الضغط الأجنبي على المؤسسات. والصمت النسبي للسلطات الأمنية يدل على صعوبة هذه اللحظة. The army must remain a central players in the return of the state to the south, without appearing as an auxiliary to an American or Israeli strategy.

دبلوم إيراني في نفس القائمة

محمد رضا شيباني يكمل القائمة. دبلوماسي إيران وسفير إيران المعيّن في لبنان أعلن أنه شخص غير مرغوب فيه من قبل وزارة الخارجية اللبنانية بعد سحب موافقته. ويتهمه واشنطن بالارتباط بالدعم الإيراني لهزبولا. وتضيف قضيته بعدا إقليميا إلى القرار. والولايات المتحدة لا تستهدف فقط الجهات الفاعلة اللبنانية. They also recall that Hezbollah, in their view, remains an organization supported by Iran and incorporated into a broader regional strategy. وفي التسلسل الحالي، توجه هذه الإشارة إلى طهران بقدر ما توجه إلى بيروت.

الضغط المالي السياسي

The legal consequences are traditional in the US sanctions regime. وتتجمد ممتلكات ومصالح الأشخاص المتضررين الموجودين في الولايات المتحدة أو الخاضعين للسيطرة الأمريكية. كما أن الكيانات التي يحتجزها هؤلاء الأشخاص بنسبة 50 في المائة أو أكثر محظورة. وتحظر المعاملات مع مواطني الولايات المتحدة وكياناتها، ما لم يؤذن بخلاف ذلك. غير أن الآثار قد تتجاوز الولايات المتحدة. وكثيراً ما تتجنب المصارف الأجنبية وشركات التحويل والوسطاء الماليون التعامل مع الأفراد المدرجين في قائمة الـ دي إن خشية التعرض لجزاءات ثانوية.

كما أعادت وزارة الخارجية تنشيط البعد المالي للقضية. أشار إلى أن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار يمكن دفعها للحصول على معلومات لتعطيل الآليات المالية لحزب الله. وهذا يكمل الاستهداف السياسي والأمني. وترغب واشنطن في عزل الحزب على عدة جبهات: المسؤولون المنتخبون، وحلفائه، ونفقاته المؤسسية المزعومة وقنوات تمويله. الرسالة مصممة لإحداث أثر رادع وهي تستهدف المعينين، ولكن أيضا جميع الذين تعتبرهم الولايات المتحدة ميسرين محتملين.

ردود فعل حزب الله و جمال

وندد حزب الله بالجزاءات كمحاولة للتخويف. وادعى الطرف في رده أن القرار لن يكون له أثر على استراتيجيته أو مواقفه السياسية. وهو يتهم واشنطن بدعم الهجوم الإسرائيلي ويسعى إلى الحصول، بضغط مالي، على ما لم تكن إسرائيل لتحصل عليه بالقوة العسكرية. The movement portrays the persons targeted as officials engaged in the defence of Lebanon. وشدد أيضا على أنه لا يمكن مناقشة نزع السلاح إلى أن تستمر الإضرابات الإسرائيلية واستمرت انتهاكات السيادة.

This line responds to the American position, which calls for a state monopoly on armed force. وتعتقد واشنطن أن وجود لبنان مستقر وسيادي يتطلب نزع سلاح حزب الله الكامل واستعادة السلطة الحكومية الخالصة على المسائل الأمنية. ويرفض حزب الله هذا النهج الذي يعتبره محكوما بالمصالح الإسرائيلية. وبالتالي، فإن الخلاف لا يتعلق بالجزاءات فحسب. وهو يتعلق بتعريف السيادة ذاته. بالنسبة للولايات المتحدة تمر عبر الولاية والجيش. وبالنسبة لحزب الله، فإنه يمر أيضا بمقاومة مسلحة ما دامت إسرائيل تشكل تهديدا مباشرا.

وقد يؤدي القرار الأمريكي أيضا إلى تعقيد دور نبيه بيري. ولا يزال رئيس البرلمان واحدا من القادة القلائل القادرين على إقامة قنوات مع حزب الله، وعمال، والجهات الفاعلة التنفيذية والأجنبية. عن طريق استهداف اثنين من مسؤولي (آمال)، تصل (واشنطن) بشكل غير مباشر إلى حيز للوساطة. The movement was an interlocutor in several Lebanese crisis, including those related to the south. فزيادة التوتر مع جمال يمكن أن تجعل من الصعب مناقشة الأمن الداخلي ونشر الجيش والضمانات التي تطلبها السلطات الأجنبية.

بيروت في مواجهة هامش صغير

وبالنسبة للحكومة اللبنانية، يتمثل التحدي الرئيسي في تجنب فقدان السيطرة مرتين. فمن جهة، يجب عليها أن تقنع شركائها الغربيين بأنها تستطيع استعادة سلطة الدولة ومنع اتخاذ إجراءات مسلحة مستقلة. ومن جهة أخرى، يجب أن تتجنب مواجهة داخلية وحشية مع حزب الله وعمال، اللذين لا تزال قاعدتهما السياسية والاجتماعية قوية. إن الجزاءات الأمريكية تزيد من حدة هذا القيد. They push the executive to clarify its position, but also reduce its space for manoeuvre. ويمكن الآن قراءة أي قرار بشأن نزع السلاح أو السيطرة الجنوبية أو إصلاح الأمن من منظور الضغط الأمريكي.

وسيتوقف النطاق الفوري للجزاءات على الأصول الحقيقية للأشخاص المعنيين وعلى علاقاتهم المصرفية وعلى تعرضهم الدولي. ولكن تأثيرها السياسي واضح بالفعل. وهم يسمون الجهات الفاعلة التي تعتبرها واشنطن عقبات أمام السلام ونزع السلاح. ويعزلون مسؤولين برلمانيين من حزب الله، والسؤال أمال، ويستهدفون دبلوماسيا إيرانيا، ويسلطون الضوء على اثنين من مسؤولي الأمن اللبنانيين. وبالتالي، فإنها تحول قائمة مالية إلى أداة للضغط الدبلوماسي. وسيعقد الاجتماع المقبل في المناقشات العسكرية المتوقعة في واشنطن وفي الكيفية التي ستحمي بها بيروت قنواتها لصنع القرار الأمني أو تعيد تنظيمها.