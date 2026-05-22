ويفتح المرسوم الموقع في روما مرحلة جديدة للكنيسة المارونية وللبنان. وفي 22 أيار/مايو 2026، أذن البابا ليو الرابع عشر بإصدار مرسوم يعترف بالمعجزة المنسوبة إلى ترابط إلياس هويك، الأبرشية السابقة في أنتيوش من المارونيين، والشخص المؤسس للبنان الأكبر. This recognition makes its beatification possible, even if the date of the ce has not yet been officially announced. بالنسبة للمؤمنين، يجسد في التقويم الروحي شخصية مركزية بالفعل في الذاكرة الوطنية.

ويتجاوز القرار الإطار السمعي. ولا يزال إلياس هويك مرتبطا بإرثين رئيسيين هما: الهيكل الحديث للكنيسة الموارنة والولادة السياسية للبنان المعاصر. وفي الفترة من عام 1899 إلى عام 1931، قاد مجتمعه خلال السنوات الأخيرة من الإمبراطورية العثمانية، والحرب العالمية الأولى، ومجاعة جبل لبنان، ومفاوضات السلام لعام 1919، وإعلان دولة لبنان الكبرى في عام 1920. ولا يزال اسمه مرتبطا بمفهوم لبنان باعتباره موطنا للتعايش، متجذرا في هوية خاصة به ومفتوحا لعدة مجتمعات.

ويأتي الإعلان في سياق وطني ثقيل. ويواجه لبنان أزمة سياسية واقتصادية وأمنية مستمرة. ولا يزال الجنوب تحت الضغط العسكري. المؤسسات تحاول استعادة سلطتها. وتبحث المجتمعات المحلية عن نقاط مرجعية في فترة من عدم اليقين. In this climate, the future beatification of Elias Hoyek takes on a special symbolic significance. وتشير إلى فترة كانت فيها السلطة الدينية قد اتخذت رؤية سياسية للبلد، مع التأكيد على حماية السكان والدفاع عن الأراضي اللبنانية الموسعة.

(إلياس هويك) هزم قريباً بعد معجزة معترف بها

ويعترف المرسوم الذي وافق عليه ليو الرابع عشر بمعجزة تعزى إلى تقاطع خادم الله الياس هويك العنيف. ومن ثم، فإن الإجراء الافتراضي يعبر عن الخطوة اللازمة قبل التضليل. In the Catholic Church, the recognition of heroic virtues makes it possible to declare a person venerable. الاعتراف بالمعجزة يفتح الطريق للضرب. والمعجزة الثانية مطلوبة عادة للتحصين، إلا في حالات الشهداء.

وشملت المعجزة نايف أبو عسي، وهو ضابط في الجيش اللبناني ومسلم دروز. According to the media of the Holy See and taken up by the Catholic press, he suffered from chronic bilateral spondylolysis, a columnal condition that could cause persistent pain and mobility disorders. وكان الشفاء، الذي قدم على أنه غير مفسر علميا في سياق الإجراء، سيحدث بعد حلم بدا فيه الأبوة. ويوجه الانتباه إلى طابعها المشترك بين الأديان: المعجزة المُعترف بها تتعلق بجندي دروز يُنسب شفاءه إلى أبرش ماروني.

وتعطي هذه التفاصيل وصية لبنانية قوية للقرار. In a country where political and religious memory is often fragmented, the fact that arac attributed to a Maronite figure concerns a Druze officer feeds a national reading of the event. He refers to the image of a patriarch presented as a defender of a plural Lebanon, not as a leader limited to his own community. الكنيسة المارونيه ترى هذا كعلامة روحية. The political authorities also read a reminder of the idea of concord between the components of the country.

The decree of 22 May was announced after a hearing granted by Pope Leo 14, to Cardinal Marcello Semeraro, Prefect of the Dicastery for the Causes of Saints. وتم الإذن بما مجموعه ستة مراسيم. وهي تتعلق أيضا بشهداء سانتاندر الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الاسبانية، فضلا عن عدد من خدم وخدم الرب الذين تم الاعتراف بفضائلهم البطولية. The Hoyek case is distinction by its eastern, Lebanese and Maronite scope. He re-emphasizes Lebanon in the contemporary geography of Catholic holiness.

أبرشية في قلب التاريخ اللبناني الحديث

وُلد إلياس هويك في 4 كانون الأول/ديسمبر 1843 في هلتا، منطقة باترون، شمال لبنان. ودخل الحلقة الدراسية في سن السادسة عشرة، ثم واصل تدريبه في روما. درس علم النفس وتلقى مرسوماً كاهنياً في عام 1870. هذا التكوين الروماني جعل ملفه دائماً. It is part of a Maronite tradition linked to Rome, while preparing it to act in an Ottoman, Eastern and multi-denominational environment.

After returning to Lebanon, he participated in the pastoral and institutional life of the Maronite Church. In 1895 he founded with Mother Rosalie Nasr the Congregation of the Maronite Sisters of the Holy Family in Aabrine, in the Batrun. وتشكل هذه المؤسسة معلما رئيسيا. وهي مقدمة كأول مجموعة من النساء المارونيات في الحياة البدائية. It combines education, social mission and Christian formation of families. ولا تزال الصلة بين هويك وهذا التجمع مركزية اليوم، حيث أن الراهبات رحبوا بإعلان ضربه كوالدهم المؤسسي.

وانتُخب إلياس هويك أبرشية في كانون الثاني/يناير 1899 وقاد الكنيسة المارونيت لأكثر من ثلاثة عقود. أبوته تغطي فترة اضطرابات عميقة. He must manage the relationship with the Ottoman Empire, preserve religious institutions, support the loyal affected by poverty and maintain ties with Rome. He also works on the formation of the clergy, Christian education and pastoral expansion of the Maronite community in Lebanon and the diaspora.

مكانته لا تقتصر على واجباته الحسابات الأسهمية تصوره كرجل فطيرة و إنضباط و صدقة وقد أسهم عمله خلال الحرب العالمية الأولى في هذه السمعة. وفي مواجهة المجاعة التي دمرت جبل لبنان في الفترة من عام 1915 إلى عام 1918، قام بفتح منازل ومواهب وهياكل أبوية للجائعين دون تمييز بسبب الانتماء الديني. ويغذي هذا البعد الإنساني اليوم السجل الروحي والذاكرة الوطنية.

المجاعة والحرب والسلطة المعنوية

The famine of Mount Lebanon deeply affected the generation of Elias Hoyek. إن الحصار، والحرب، والاستيلاء، والتفكك الاقتصادي، وغزو الجراد، تسببت في كارثة إنسانية كبرى. وتتفاوت التقديرات التاريخية، ولكن الحدث لا يزال من بين الصدمات المأساوية في لبنان الحديث. The patriarch then acts as a religious leader, but also as a social authority. It mobilizes Church networks, welcomes victims and seeks diplomatic support.

وتشير مصادر الفاتيكان إلى أن السلطات العثمانية كانت تتوخى نفيه قبل أن تنقذه التدخلات الدبلوماسية. This sequence reinforces the image of a religious leader exposed to political pressure but determined to defend his population. وتشرح أيضاً سبب عدم اقتصار سجلها الروحي على فطيرة شخصية. الخير وحماية الفقراء أمران أساسيان لقصة حياته.

In Maronite memory, this period confirmed the role of patriarchy as a protective institution. لكنه أيضاً وسع من منظور (إلياس هويك) بشأن مسألة الإقليم. وأظهرت المجاعة الحدود الاقتصادية لمونت لبنان التاريخي، الذي حُرم من السهول الزراعية الكافية ويعتمد على الدوائر الخارجية. ولذلك فإن فكرة وجود لبنان أكبر ليست مجرد اختيار للهوية. كما يستجيب للقراءة الاجتماعية والاقتصادية: ويجب أن يكون لدى بلد قادر على البقاء أراضي زراعية، والوصول إلى الموانئ والفضاء لإطعام شعبه.

ولا تزال هذه القراءة تناقش من قبل مؤرخين، لا سيما بسبب الآثار الديمغرافية والسياسية المترتبة على توسيع الإقليم. وقد جمع لبنان بشكل أكبر مناطق ذات أرصدة دينية مختلفة. It has changed the relative place of communities and opened up a complex institutional history. ولكن دور إلياس هويك في صياغة هذا الطلب ليس موضع شك. ودافعت عن إقليم أوسع من أراضي جبل لبنان، حيث اعتبرت بيروت، وطرابلس، وصيدا، وتايري، والبقاع، وغيرها من المناطق ضرورية لتوازن الدولة في المستقبل.

أب لبنان العظيم

وفي عام 1919، قاد إلياس هويك وفدا لبنانيا إلى مؤتمر السلام في باريس. وعرض الادعاءات اللبنانية باسم لبنان منفصل عن سوريا الداخلية، وخضع للولاية الفرنسية. ودعت المذكرة المقدمة من الوفد إلى إعادة ما يسمى بالحدود الطبيعية والتاريخية. وهي تطالب بحزمة إقليمية تشمل المدن الساحلية، وأراضيها الداخلية، والبقاع، والمناطق المرتبطة بمستقبل أكبر من لبنان.

ويشكل هذا النهج جزءا من إعادة تشكيل الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى. الإمبراطورية العثمانية تنهار وتناقش سلطات النصر الولايات. فالقوميات العربية والسورية واللبنانية والمجتمعية تعبر وتعارض بعضها البعض. وبعد ذلك أصبح هويك واحدا من أكثر الأرقام وضوحا للاتجاه المؤات للبنان المتمتع بالحكم الذاتي، متميز عن دمشق، ومرتبطا بفرنسا. ولا يمثل عملها جميع حساسيات الوقت، ولكنه يثقل كثيرا على النتيجة النهائية.

وفي 1 أيلول/سبتمبر 1920، أعلن الجنرال هنري غورود دولة لبنان الكبرى في بيروت. (إلياس هويك) حاضر وهذا الحدث يمثل المولد السياسي للإطار الإقليمي الذي سيصبح الجمهورية اللبنانية. هذا هو التسلسل الذي كسب له عنوان « أخ لبنان العظيم ». الكلمة ليست شرفية فقط. وهو يشير إلى دور دبلوماسي، وإلى رؤية إقليمية وقدرة على تحويل مطالبة مجتمعية ومؤسسية إلى مشروع سياسي.

ولا يزال هذا الإرث حساسا. وبالنسبة لبعض اللبنانيين، يجسد هويك العمل التأسيسي لبلد تعددي، بحدوده التاريخية ومهنته. وبالنسبة للقراءات الأخرى، فإن لبنان الأكبر هو أيضا بداية توازن هش، يبنى بموجب الولاية ويعبر عن طريق توترات دنيوية دائمة. The future beatification does not regulate these debates. فهي تضعها في ذاكرة روحية تركز على العمل الخيري والوحدة والخدمة العامة بدلا من مجرد بناء مؤسسي.

ردود الفعل بين الفرح الديني والرسالة الوطنية

رد الفعل الأكثر إلحاحاً جاء من الكنيسة المارونيه وهنأ باتريش بيشارا بطرس راى الكنيسة الكاثوليكية، ولبنان، والكنيسة المارونيت، وتجمع الأخوات المارونيات من الأسرة المقدسة، على إعلان هزيمة إلياس هويك. وفي السياق الحالي، تتجاوز هذه الرسالة التعبير الحرفي. وهو ينضم صراحة إلى لبنان في هذا الحدث، كما لو أن الاعتراف بالأبوة أصبح أيضا اعترافا بالذاكرة الوطنية.

كما رحب اتحاد الأخوات المارونيات في الأسرة المقدسة بالأخبار بعاطفة خاصة. وعرضت على هويك كمؤسس لها، ولكن أيضا كشريك للأسرة والقساوسة ولبنان. هذا الرد كان متوقعاً جسد الأب يقع في (أبرين) في دير الجماع الذي أسسه وينبغي أن يصبح المكان أكثر أهمية في الأشهر المقبلة، لا سيما إذا كان التحضير للحفل يجتذب الصادقين والحجاج والزعماء الدينيين.

ورحب الرئيس جوزيف أوون بالإعلان باسم لبنان الرسمي. وشكر البابا ليو الرابع عشر على اهتمامه بالبلاد، لا سيما في الظروف الحساسة التي يمر بها. وربط الحدث بسنتر الدستور اللبناني واعتبره علامة على حماية لبنان العظيم كما أراد هويك: a homeland of concord between communities, within its historical and civilizational borders. The presidential formulation gives a clear political reading to the event, without removing its religious dimension.

ويبين رد الفعل المؤسسي هذا مدى بقاء هويك اسما نشطا في الخيال اللبناني. انها ليست مجرد أبطال من الماضي. ويجري اليوم تعبئة إرثه في المناقشات المتعلقة بالسيادة، والحدود، والعيش معا، ومكان المسيحيين الشرقيين، ودور الدولة. ويزيد من تعزيز هذا العبء الرمزي كون الإعلان في لبنان خاضعا لضغوط أمنية ودبلوماسية قوية.

رقم للمسيحيين الشرقيين

والضرب المعلن يؤثر أيضا على جميع الكنائس الشرقية. وينتمي إلياس هويك إلى تاريخ مارونيت، ولكن صاحب البلاغ ينضم إلى سؤال أوسع: كيفية الحفاظ على الطوائف المسيحية القديمة في بيئة سياسية غير مستقرة، دون إغراقها في خوف أو قطعها عن مكونات وطنية أخرى. إن حياته تمر في نهاية النظام العثماني، والعنف الحربي، والمجاعة، والمجاعة المحتملة، والدبلوماسية الأوروبية، ومولد الدولة. وتتحدث هذه الرحلة إلى منطقة لا يزال المسيحيون يسعون إلى الجمع بين جذورها وجنسيتها وأمنها.

وما زال عمله لصالح الجائعين، دون تمييز ديني، أحد أبرز عناصر مصادر اللقاح. ومن الممكن تقديم هويك كراعي في خدمة الجميع، وليس كمدافع للمجتمع المحلي بالمعنى الضيق. وتزيد المعجزة المعترف بها هذه القراءة، لأنها تتعلق بدرز من الجيش اللبناني. ومن ثم، يمكن فهم الضرب في المستقبل على أنه حدث ماروني، ولكن أيضا بوصفه رسالة موجهة إلى لبنان متعدد الأديان.

إن لبنان يعرف بالفعل العديد من الشخصيات البارزة في الكنيسة الكاثوليكية، بما في ذلك القديس تشاربل، وسانت رفقة، وسانت نمات الله كساب الهردني، وبليزد إيتيهان دوايي، وغيرها من الأسباب المستمرة. The progress of the Hoyek dossier adds a political and institutional dimension to this spiritual gallery. إنه ليس تقليداً يُزال من العالم، ولكن الأب يعمل في الشؤون العامة والدبلوماسية والإغاثة الاجتماعية.

وقد يفسر هذا التحديد الصدى الخاص للإعلان. ولا تنفصل الهوايات المقترحة عن التاريخ. ويُقرأ في ممارسة المسؤولية الثقيلة، في فترة عنيفة، مع اختيارات شكلت البلد. ومن خلال هويك، تشدد الكنيسة على شكل من أشكال القيادة الروحية القادرة على العمل في المدينة، والتحدث إلى السلطات والدفاع عن الضعفاء.

الخطوات المقبلة المتوقعة

والاعتراف بالمعجزة لا يحدد تلقائيا تاريخ مراسم التضليل. ولا بد من تنظيمها، فيما يتعلق بالكرسي الرسولي، وبتربة مارونيت، وبالتجمع الذي أسسه هويك. وسيتم رصد اختيار الموقع عن كثب. بيكركي، مقعد أبوي حيث مات، وأبرين، حيث يرتاح جسده، يحتل مكاناً مركزياً في هذه الذاكرة. كما يمكن للهاريسة، المرتبطة بسيدة لبنان، أن تدخل في رمزية الحدث، حتى وإن لم يُعلن عن أي قرار رسمي.

وينبغي أن يشمل التحضير الأبرشيات والمدارس والأبرشيات والأوامر الدينية والطوائف اللبنانية للمغتربين. ويمكنها أيضا أن تؤدي إلى إصدار منشورات ومؤتمرات وحج واحتفالات تاريخية حول حياة المستقبل المبارك. وسيتمثل التحدي في الجمع بين البعد الديني والبعد الوطني، دون الحد من البعد الآخر. (هويك) ينتمي إلى الكنيسة، لكن اسمه مسجل في القانون التأسيسي للبنان الحديث.

والتوقيت أكثر حساسية إذ يمر البلد بفترة تحد فيها المعايير المؤسسية. والتذكير بمسار السلطة الأبوية هو التشكيك في الوعد الأولي للبنان الكبرى: دولة ذات سيادة قابلة للبقاء وتعددية قادرة على حماية جميع مكوناتها. ولا يزال هذا الوعد غير مكتمل. وقد اختبرته الحروب والأزمات الاقتصادية والمهن والهجرة والكسرات الداخلية. إن الضرب في المستقبل لا يوفر حلا سياسيا. غير أنها تضع في المقدمة رقما ربط الإيمان والخدمة والدبلوماسية والبناء الوطني.

وسيتوقف الاستمرار الآن على التقويم الروماني والأبوي. ويتعين على الكنيسة أن تعلن تاريخ ومكان وطرائق الاحتفال. The Lebanese authorities are likely to try to make it a national gathering. المؤمنون سينظرون إلى (آبرين) و (بيك) و (مارونيت) حيث يدخل اسم (إلياس هويك) مرحلة جديدة من الاعتراف، بعد ما يقرب من قرن من وفاته.