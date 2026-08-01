إنذار الولايات المتحدة: حالات المغادرة الموصى بها إلى الشرق الأوسط في مواجهة خطر تجدد القتال مع إيران

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي يوم السبت، 1 آب/أغسطس، طلبت الولايات المتحدة من رعاياها في عدة بلدان في الشرق الأوسط أن ينظروا في المغادرة أو أن يقفوا على أهبة الاستعداد لمغادرة المنطقة بسرعة، في حين خشيت واشنطن تصعيدا جديدا مع إيران وحلفائها. ويغطي هذا التنبيه، الذي يُنقل الآن من عدة ممثلين دبلوماسيين أمريكيين، عشرة بلدان ويأتي بعد سلسلة من الحوادث العسكرية في الخليج والعراق والأردن وحول مضيق أورموز. ولا يشكل الإعلان عن الإجلاء العام، ولكنه يشدِّد بوضوح القواعد الحالية: إذ يجب تفضيل المغادرات التجارية ما دامت ممكنة، ويجب تخفيض السفر غير الأساسي وتحديث خطط الطوارئ الشخصية. وفي لبنان، حيث تحافظ واشنطن بالفعل على أقصى مستوى من الإنذار، فإن هذا التسلسل يعيد تأكيد الشواغل حول مطار بيروت، والحدود الجنوبية، والدور الذي يمكن أن يؤديه حزب الله إذا اتسعت المواجهة الإقليمية.

(واشنطن) تحول التحفة إلى نقطة البداية

تغيير النبرة واضح وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، دعت سلطات الولايات المتحدة رعاياها إلى ممارسة المزيد من اليقظة، ورصد الاتصالات في السفارة، والإعداد لإمكانية حدوث تعطيل جوي. الرسالة تبث يوم السبت ويتعين على الأمريكيين في الشرق الأوسط أن ينظروا الآن في المغادرة أو الاستعداد للقيام بذلك إذا تدهورت الحالة. وترد في الأردن والإمارات العربية المتحدة وعمان والعراق وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر. وهذه القائمة تجمع بين نقاط الدعم الدبلوماسية والعسكرية الرئيسية في الولايات المتحدة، فضلا عن عدة محاور رئيسية للهواء والطاقة. ويستند الإنشاء إلى واقع عملي: فالإغلاق الجزئي للمجال الجوي، وخفض برامج الشركة أو الهجوم على الهياكل الأساسية يمكن أن يقلل بسرعة من عدد المقاعد المتاحة. ولذلك، تصر واشنطن على الوسائل التجارية، دون أن تبشر بالإجلاء العام الذي يتوقف على ظروف أمنية أكثر صرامة بكثير.

ويوسع القرار الصادر في 1 آب/أغسطس نطاق الإنذار العالمي الذي أصدرته وزارة الخارجية في 22 تموز/يوليه. ووصفت بالفعل بيئة إقليمية معقدة معرضة للتصعيد غير المتوقع وإلغاء الرحلات الجوية. The Americans outside the Middle East were then invited to reconsider any movement to or through the region. ومنذ ذلك الحين، أضافت عدة سفارات تعليمات محلية. وفي الأردن، طلبت بعثة الولايات المتحدة يوم السبت من الحاضرين أن يلجأوا بعد الإبلاغ عن القذائف أو الطائرات بدون طيار أو الصواريخ في المجال الجوي. وفي العراق، سبق أن حذر إنذار مؤرخ 28 تموز/يوليه من أن إغلاق المجال الجوي واضطرابات النقل يمكن أن تحدث دون إخطار. وتظهر هذه الرسائل المستقلة نفس التطور: لم يعد (واشنطن) يتعامل مع الخطر كتهديد بعيد. وترى أن الحوادث المتزامنة يمكن أن تؤثر الآن على البلدان التي لا تشارك مباشرة في القتال، من خلال القذائف، والاعتراضات، والهجمات على القواعد أو الأعمال الانتقامية التي تقوم بها الجماعات المسلحة.

سلسلة عسكرية جديدة حول إيران

يأتي الإنذار بعد أسبوع من التهديدات الأمريكية المتجددة ضد إيران والعمليات الجديدة التي تشمل مجموعات قريبة من طهران. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية شن المزيد من الضربات إذا لم تعد السلطات الإيرانية إلى طاولة المفاوضات أو تواصل هجماتها على المصالح الأمريكية. واستجابت طهران بتهديدها لضرب الدول التي من شأنها أن تيسر العمليات ضد أراضيها. وترافق هذه المواجهة اللفظية حوادث ملموسة. وأبلغت الكويت عن وقوع هجمات على الهياكل الأساسية الحساسة من قبل الطائرات الإيرانية بدون طيار، في حين أفادت عدة سفن عن انفجارات أو آثار في مضيق أورموز. At the same time, attacks attributed to the Houthis and Iraqi armed groups have targeted Saudi interests. ويؤدي انتشار الجبهات إلى الحد من قدرة الوسطاء على عزل كل أزمة. والأهم من ذلك أنه يزيد من خطر أن تؤدي عملية محدودة إلى استجابة في إقليم آخر.

وتخشى الولايات المتحدة أقل من هجوم واحد من سلسلة من الأعمال المنسقة أو المتقاربة. ولدى إيران شبكة من الحلفاء يمكن أن تعمل مع أطر زمنية ووسائل وأهداف مختلفة. ويشغل حزب الله في لبنان، والهوتس في اليمن، وكاتيب حزب الله، والفصائل الأخرى في العراق، فضلا عن حماس في الملف الفلسطيني، مواقع منفصلة ولكن بإمكانها ممارسة ضغوط متزامنة. ومن ثم فإن سلطات الولايات المتحدة تأخذ في الحسبان طائفة واسعة من التهديدات: الصواريخ والطائرات بدون طيار والهجمات على القواعد والعمليات البحرية والهجمات الإلكترونية وعمليات الاختطاف أو الأعمال ضد المنشآت الدبلوماسية. وهذا التشت يفسر النطاق الجغرافي للتنبيه. ويشرح التقرير أيضا الأهمية التي يعلقها على الفنادق والمطارات ومراكز التسوق وغيرها من الأماكن التي يتكرر فيها الرعايا الأجانب. A diplomatic representation may be protected by several security perimeters. ولا يزال المطار المدني، أو طريق الوصول، أو منشأة خاصة، أكثر صعوبة بكثير في تأمينه عندما يتعلق الإنذار بالعديد من البلدان في الوقت نفسه.

بلدان الخليج الآن في المقدمة

ويسعى ملكو الخليج منذ أشهر إلى تجنب المواجهة المباشرة، مع الترحيب بمعظم الأجهزة العسكرية الأمريكية في المنطقة. وتعود قطر إلى قاعدة أوديد، وهي مركز رئيسي للعمليات الجوية الأمريكية. وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس. وتعمل الكويت كمنبر لوجستي، في حين أن لدى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هياكل أساسية رئيسية في المجال العسكري والهواء والطاقة. وتراقب عُمان أحد مضيق أورموز وتحتفظ بدور الوسيط بين واشنطن وطهران. This combination makes these States particularly exposed. ويمكن استهدافهم بسبب تعاونهم مع الولايات المتحدة، حتى وإن رفضوا الظهور كأطراف في الحرب. وقد تعاني أيضا من الآثار غير المباشرة للهجوم الذي وقع في أماكن أخرى: إغلاق الممر الجوي، وتعليق الصلة البحرية، ورفع مستوى الدفاع أو إبطاء أنشطة الموانئ.

The reported drone attack in Kuwait reinforced this concern. وحتى الآن، تجنبت الهرمية أخطر حوادث المواجهة الإقليمية. ويُظهر استهداف الهياكل الأساسية الحساسة أن هذه الحماية النسبية لم تعد يمكن أن تُمنح. وقد عززت دول الخليج دفاعاتها الجوية، ولكن لا يمكن لأي غطاء أن يضمن اعتراض جميع الطائرات بدون طيار والقذائف. ويمكن أن تقع الديون أيضا على المناطق المدنية بعد الاعتراض. ومن ثم توصي سفارات الولايات المتحدة بالبقاء في الداخل أثناء التحذيرات، والانتقال من النوافذ، وصيانة الاتصالات، والتحقق من الطرق المؤدية إلى المطارات. وتخضع هذه التعليمات لحماية فورية. وهي تعكس أيضا قلقا سياسيا أعمق: ويمكن أن تتحول بلدان الخليج تدريجيا إلى مواجهة تسعى إلى احتواءها عن طريق الدبلوماسية.

مضيق أوروموز، نقطة التصفيق الإقليمية

ومن الشواغل الرئيسية سلامة مضيق أورموز. ويكفل هذا الطريق الضيق انتقال جزء أساسي من صادرات الخليج من الهيدروكربونات. وأي هجوم على سفينة أو أي مرسوة ألغام أو أي قيد دائم سيكون له آثار فورية على الأسواق والتأمين والبرامج البحرية. وأُبلغ عن وقوع عدة حوادث يوم السبت حول ناقلات وناقلة دبابات. ولم تُنشأ المسؤوليات على الدوام، ولكن تراكم التقارير يكفي لتغيير سلوك ملاك السفن. ويبطئ البعض من دخولهم إلى المنطقة، وينتظر آخرون التعليمات أو يتفاوضون على شروط تأمين جديدة. وتراقب السلطات البحرية الأمريكية وسلطات الولايات المشاطئة الحركات الإيرانية، في حين تشير طهران بانتظام إلى قدرتها على تعطيل الملاحة في حالة وقوع هجوم على هياكلها الأساسية.

وبالنسبة لواشنطن، فإن الخطر لا يقتصر على سعر النفط. وتصدر قطر معظم الغاز الطبيعي المسيل عبر هذا الطريق، بينما تعتمد موانئ الإمارات والكويت والبحرين والعراق والمملكة العربية السعودية على حرية مرور السفن. ومن شأن الاضطراب المطول أن يؤثر على أوروبا وآسيا، ولكن أيضا على الاقتصادات المحلية. ويمكن أن يؤدي إلى تركيز المباني المدنية في مناطق الانتظار، وزيادة خطر الحوادث وتعقيد العمليات العسكرية. The recommendation addressed to US nationals takes this dimension into account. ولا تزال مطارات الخليج الكبيرة مفتوحة، ولكن عملها يتوقف على وجود بيئة إقليمية مستقرة. ويمكن أن تقترن الأزمة البحرية بسرعة بإغلاقات جوية، وقيود حول القواعد والتغييرات في الطرق المفروضة على الشركات الدولية.

تصبح الرحلات الجوية التجارية أول بارومتر

وكثيرا ما تكون الخطوط الجوية أول مؤشر واضح للتدهور المأمون. ولها خلايا خاصة بها للمراقبة، والتشاور مع سلطات الطيران وتقييم المخاطر المرتبطة بمسارات القذائف أو الطائرات بدون طيار. ويجوز للشركة أن توقف الخدمة قبل أي إغلاق رسمي إذا رأت أن الأطقم أو الطائرات أو التأمين لم تعد تحظى بالحماية الكافية. وقد أدت الاضطرابات التي لوحظت منذ بداية المواجهة مع إيران بالفعل إلى قيام عدة ناقلات بتقليص تردداتها أو تجاوز بعض المجال الجوي. The U.S. opinions for the UAE, Qatar and Saudi Arabia explicitly mention significant disruptions. ولذلك تطلب واشنطن من المسافرين أن يفتشوا رحلتهم مباشرة، وأن يخططوا لطريق بديل، وألا يسافروا إلى المطار دون تأكيد.

وهذا الاعتماد على الروابط التجارية يفسِّر حزم السياسة الجديدة. الإجلاء الذي تنظمه الولايات المتحدة ليس تلقائياً وهي تشمل الطائرات المتاحة، والتصاريح الجوية، والمطار الآمن، وطرق الوصول العملية. وفي حالة حدوث أزمة متزامنة في عدة بلدان، يمكن أن تتجاوز الاحتياجات القدرات المتاحة. ولذلك، فإن المواطنين الذين يرغبون في المغادرة مدعوون إلى القيام بذلك قبل أن يتم تهدئة النظام. والرسالة موجهة أيضا إلى الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات أسرية أو طبية أو مهنية يجعلون تركهم أكثر تعقيدا. ويجب عليهم جمع وثائقهم والتحقق من صحة جوازات السفر وتوفير الأدوية اللازمة ومتابعة القنوات الرسمية. وليس من النظام الموحد مغادرة جميع البلدان المعنية على الفور، بل توصية واضحة بعدم الانتظار حتى تغلق الخيارات.

لبنان، غائب عن القائمة ولكن معرّض بالكامل

ولا يظهر لبنان في البلدان العشرة المذكورة في الرسائل التي تبث يوم السبت. ويعزى ذلك إلى تقييم مطمئن أقل من مستوى الإنذار المطبق بالفعل في البلد. وتحتفظ وزارة الخارجية بلبنان في المستوى الرابع وتوصي بعدم الذهاب إلى هناك. وتشمل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك النزاع المسلح، وعمليات الاختطاف، والإرهاب، والاضطرابات المدنية، ومحدودية قدرة سلطات الولايات المتحدة على تقديم المساعدة في بعض المناطق. ولا تزال سفارة الولايات المتحدة في بيروت تعمل، ولكن حركة موظفيها لا تزال تخضع لإشراف كبير. ويخضع الجنوب، والحدود مع سوريا، والمخيمات الفلسطينية، والعديد من مناطق البقاع، لقيود خاصة. وفي هذا السياق، فإن إنذار 1 آب/أغسطس الإقليمي يعزز موقفا عاليا بالفعل بدلا من إنشاء فئة جديدة للبنان.

ولا تزال الهشاشة اللبنانية الرئيسية هي مطار بيروت الدولي. ولا يوجد في البلد أي برنامج مدني رئيسي آخر، كما أن الطرق البرية تمر عبر سوريا. ولا تزال الخيارات البحرية محدودة ولا يمكن أن تحل بسرعة محل الحركة الجوية. ومن شأن إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية الأجنبية أو الهجوم على الوصول إلى المطار أن يقلل إلى حد كبير من إمكانيات المغادرة. وحتى بدون إغلاق رسمي، يمكن للشركات إلغاء تناوبها إذا أصبحت الممرات المجاورة خطرة. وقد أظهرت الأزمات السابقة أن الناقلين الأجانب كثيرا ما ينسحبون أمام الشركات المحلية. ومن ثم ترصد السلطات اللبنانية البرامج الجوية والحركات العسكرية. إن استمرار الرحلات الجوية مسألة أمنية واقتصادية ودبلوماسية.

حزب الله في وسط سيناريوهات التوسع

Hezbollah is one of the organizations that Washington associates with the Iranian regional network. فدوره يجعل لبنان حساسا بوجه خاص لأي مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وطهران. وللحركة صواريخ وصواريخ وطائرات بدون طيار ومستوطنة عسكرية في عدة مناطق. ولا يزال يخوض مواجهة مع إسرائيل، على الرغم من آليات وقف إطلاق النار والجهود الدولية الرامية إلى احتواء الحوادث في الجنوب. ولا تزال الإضرابات الإسرائيلية تستهدف مواقع الحزب وبنيته التحتية ومسؤوليه، بينما تُدَّعى العمليات ضد القوات الإسرائيلية. ويمكن أن يؤدي قرار حزب الله بتوسيع نطاق عمله باسم دعم إيران إلى تكثيف سريع للضربات على الأراضي اللبنانية.

وعلى العكس من ذلك، تسعى السلطات اللبنانية إلى إبعاد البلد عن حرب إقليمية. وهي تستند إلى الجيش وآليات الاتصال مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة والاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا والبلدان العربية. غير أن نطاقها يظل محدودا عندما تتخذ الأطراف المسلحة أو إسرائيل قرارا عسكريا. The US alert does not provide any timetable for attacks against Lebanon. لكنه يشير إلى أن (واشنطن) ترى مجموعات (إيران) المتحالفة قادرة على التصرف بطريقة منسقة. This assessment may lead to a strengthening of measures around the embassy, American companies and places frequented by Western nationals. It can also influence the decisions of Aircrafts and foreign governments about their own citizens.

تهديد جديد لموسم الصيف اللبناني

ويأتي التسلسل في قلب الموسم الصيفي، الذي يعتمد فيه لبنان اعتمادا كبيرا على وصول المغتربين والزوار العرب. ويمكن أن يؤدي تعدد الإنذارات الأجنبية إلى إلغاء التحفظات، والمغادرة المتقدمة، وتخفيض عدد حالات الإقامة. وتواجه الفنادق والمطاعم والمتاجر ووكالات السفر وخدمات النقل هذه الآثار بسرعة. كما يمكن للشركات الدولية أن تؤجل السفر أو أن تطلب من موظفيها مغادرة البلد. وتظهر النتائج حتى قبل إغلاق المطار. وهي نتيجة لتصور المخاطر وقرارات التأمين وتوافر الرحلات الجوية. وفي اقتصاد يزداد ضعفا بسبب الأزمة المصرفية، يقلل أي انكماش في السياحة من تدفقات النقد الأجنبي ويؤثر تأثيرا مباشرا على العديد من الأسر المعيشية.

التوترات حول (أورموز) والبحر الأحمر تضيف مخاطرة ثانية ويستورد لبنان معظم الوقود والأدوية والمنتجات الغذائية. وتؤثر زيادة أقساط التأمين أو زيادة طرق الشحن على التكاليف. ويمكن للموزعين بناء مخزونات إضافية، في حين يزيد المستهلكون من مشترياتهم خوفا من النقص. ويمكن أن تؤدي ردود الفعل هذه إلى توترات مؤقتة دون نقص حقيقي. ولذلك يجب على السلطات أن تقدم معلومات منتظمة عن احتياطيات الموانئ ووافاتها وتشغيلها. كما يجب عليهم تجنب الإعلانات المتضاربة في المطار. وفي مرحلة الأزمات، تصبح نوعية المعلومات العامة عاملاً هاماً من عوامل الاستقرار بوصفها المخزونات المتاحة.

تأهب السفارات دون إخلاء عام

تعزيز الأوامر لا يعني أن السفارات الأمريكية تغلق أبوابها ويمكن للبعثات أن تقلل التعيينات، وأن تحد من السفر، وأن تعيد ترتيب بعض الموظفين للعمل عن بعد، مع الحفاظ على خدماتهم الأساسية. وهي تحقق من خطط الاستمرارية، والاتصالات في حالات الطوارئ، ومواقع التجمع، وفرص مغادرة الموظفين غير الأساسيين. وفي بعض البلدان، كانت واشنطن قد أمرت أو أذنت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأسرهم في بداية المواجهة مع إيران. وتشير الآراء الصادرة عن الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى أن هذه التدابير قد اتخذت في أوائل آذار/مارس. ويبيّن الإنذار الحالي أن التوحيد المتوقع لم يتم أو لا يزال هشاً للغاية لإزالة الاحتياطات.

وبالنسبة للمواطنين، لا يزال الفرق بين توصية المغادرة والإجلاء الرسمي كبيرا. ويترك القرار الأول لكل شخص ويقوم على النقل التجاري. The second involves an operation organised by the State, often paid and subject to strict conditions. ومنذ بداية الأزمة، شددت واشنطن على الحاجة إلى خطة لا تعتمد على المعونة الحكومية. This doctrine aims to prevent thousands of people from waiting for intervention as roads close. كما يشرح سبب بث الرسائل قبل هجوم محدد. والهدف من ذلك هو خفض عدد الأشخاص المعرضين، وليس التنبؤ علنا بمكان العملية وزمنها.

الدبلوماسية لا تزال تحاول احتواء المواجهة

وعلى الرغم من التشديد العسكري، لا تزال القنوات الدبلوماسية نشطة. وتواصل عمان وقطر اتصالاتهما مع واشنطن وطهران. وتسعى دول الخليج الأخرى إلى الحصول على ضمانات بأن أقاليمها لن تكون ساحة قتال. ويدعون إيران إلى عدم استهداف المنشآت المدنية وفي الولايات المتحدة للحد من أي استجابة يمكن أن تسبب حربا مفتوحة. غير أن هذه الجهود تعرقلها انتشار الجهات الفاعلة. ومن شأن هجوم شنته ميليشيا عراقية أو حريق هوتي أو عملية حزب الله أن يؤدي إلى رد يتجاوز الإطار الأصلي. ويجب على الحكومات المعنية بعد ذلك أن تعالج نتائج أي قرار لا تتخذها بالضرورة.

والأزمة تحدث أيضا في ظل المفاوضات الصعبة المتعلقة ببرنامج غزة ولبنان وإيران النووي. ولكل حالة تقويم خاص بها، ولكن الجبهات أصبحت الآن مقيدة بالتهديدات والتحالفات. ويمكن للتقدم المحرز في غزة أن يقلل الضغط على جانب واحد دون حل التوترات في الخليج. ويمكن إضعاف الهدنة بين واشنطن وطهران بسبب هجوم بحري أو إضراب في العراق. وفي لبنان، يعتمد استقرار الجنوب على القرارات المحلية بقدر ما يعتمد على الحسابات الإقليمية. الإنذار الأمريكي في 1 آب/أغسطس لا يغلق الطريق الدبلوماسي. غير أنها تبين أن واشنطن تستعد لفشل الوساطة وترغب في الحد من تعرض رعاياها للتسلسل العسكري الجديد المحتمل.

الإشارات المستقبلية المتوقعة

وستهيمن على الساعات القليلة القادمة مؤشرات ملموسة. أولها صيانة الرحلات الجوية التجارية وتطور برامج شركات الخليج الرئيسية وشركات ليفانت. والثاني هو نشر تنبيهات جديدة من قبل السفارات الأمريكية أو الأوروبية. ويتعلق العنصر الثالث بالحركات العسكرية حول القواعد ومضيق أورموز والمواقع الإيرانية. ومن شأن زيادة الاعتراضات وإغلاق المجال الجوي أو فرض قيود على الموانئ أن تؤكد حدوث تدهور سريع. وعلى العكس من ذلك، فإن استئناف المناقشات وغياب حوادث جديدة يمكن أن يستقر الوضع مؤقتا.

وفي لبنان، سيولى الاهتمام لمطار بيروت، والواجهة الجنوبية، وبيانات حزب الله. The authorities should also monitor company reactions, tourist bookings and movements of foreign nationals. ولم تعلن السفارة الأمريكية في بيروت أي أمر عام بالمغادرة ليلة السبت. ومع ذلك، لا يزال البلد مدرجا في اليقظة الإقليمية ويخضع لرأي أقصى. ولذلك فإن النطاق الفعلي للإنذار سيكون أقل قياساً بمفرداته من القرارات المتخذة بعد نشره: إجراء تخفيضات في الموظفين الدبلوماسيين، والمغادرة التجارية، ووقف الرحلات الجوية، وإضرابات جديدة، أو استئناف الوساطة. وعلى هذه العناصر، يقوم المقاتلون والسلطات اللبنانيون الآن على قراراتهم التالية.