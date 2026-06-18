إنه أحد أكثر الفنانين المفردين في جيله.

مركب، رتب، عازف فيرتوسو، مغني ومضيف تلفزيوني، غسان يامامين كان أحد أكثر الشخصيات الموسيقية شعبية في العالم العربي لأكثر من خمسة عشر عاماً بفضل بثه الأسبوعي » الموسيقى » منذ عام 2012 على MTV Lebanon.

ولكن وراء الرجل التلفزيوني هو موسيقي شغوف، مؤلف العديد من التكوينات والترتيبات، قادر على إقامة حوار بين الثقافات واللغات والعواطف ذات النواة النادرة.

In March 2024, he performed for the first time on a stage and it was in Paris. ويتجاوز النجاح جميع التوقعات: والتمثيلات كاملة وتخلق كلمة » موث » ظاهرة حقيقية بين الناطقين بالفرنسية والجمهور الدولي.

ومنذ ذلك الحين، كان غسان يامامين يلعبون حفلات موسيقية في جميع أنحاء العالم، ويجمعون اليوم أكثر من مليون شخص على الشبكات الاجتماعية، يغويهم صوته، وحساسيته، وقدرته على نقل العاطفة دون شهادة.

في قلب مرجعه هو شخصية تجميلية تشارلز أزنافور.

هناك تاريخ معين بين الفنانين. وقد التقوا وتشاطروا الاحترام المتبادل العميق. غاسان يامين لا يفسّر أزنافور كإشادة بسيطة: وهو يحيي تراثاً فنياً يقوم على الإخلاص والولاء والقوة في السرد البشري.

كما تردد هذه القرب في رحلات شعوبها. وكان تشارلز أزنافور، المولود شاهنوره فاريناغ أزنافوريان، ابن اللاجئين الأرمينيين الفارين من مآسي القرن العشرين. إن غسان يامين هو نتيجة للبنان شهد تاريخه المعاصر أيضا الصراع والنفي والمرونة.

وفيما وراء الحدود والأجيال، تتلاقى قصصهم حول نفس الإدانة: فالموسيقى يمكن أن تحافظ على الذاكرة، وتجمع الناس وتجلب الأمل.

ومن خلال أعظم أغاني أزنافور، ولكن أيضا مرجع يخلط بين الإبداعات اللبنانية والشخصية التقليدية، يقدم غسان يامامين رحلة موسيقية إنسانية عميقة، تحملها عاطفة وإرسال وحوار الثقافات.

بعد انتصار باريسي الأول وجولة دولية رائعة عاد إلى فرنسا اليوم لتعيين استثنائي في سالي غافو هو مصحوب بموسيقي الدير (أوركسترا)

حفل موسيقي حيث لا يحتفل المرء بمرجع هائل فحسب بل أيضاً قصة فنان أصبح مهرباً عاطفياً.



المعلومات العملية

AZNAVOUR INTERPRET YAMMIN

التاريخ:22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

المكان:Salle Gaveau /45 Rue La Boétie, 75008 Parisبيليتري:https://ghassanyammine-paris2026.fr/