(أورموز) و(باب المنديب) السباق ضد الساعة

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وإيران، مباشرة أو عن طريق الهوثيس، يمكن أن تعطل في وقت واحد أورموز وباب المنديب، مما يؤدي إلى سلسلة سببية عالمية: تفكك التدفقات البحرية . صدم الطاقة بتفجير التكاليف اللوجستية → التضخم . التباطؤ الاقتصادي.

إن الجمع بين المضائقين يعرقل مسارات التكيف، ويحول اضطراب إقليمي إلى صدمة شاملة.

سيناريوهين: إما نزاع مطول يسمح للسلسلة بأكملها بالانتشار إلى الركود، أو مواجهة قصيرة تقطع بسرعة انتقال الصدمة وتحد من الأثر الاقتصادي.

إن مضائق أورموز وباب المنديب ليست مجرد ممرات بحرية: فهي اختناقات يعتمد عليها التوازن الاقتصادي العالمي. اليوم، قدرة إيران – مباشرة أو عن طريق حلفائها الهوتوسيين – على تعطيل هذين الاختناقين في آن واحد يشكل خطراً منهجياً كبيراً. ويتبع هذا الخطر سلسلة سببية محددة: اضطرابات التدفقات البحرية . ارتفاع أسعار الطاقة . الانفجار في تكاليف اللوجستيات . التضخم العام . التباطؤ الاقتصادي، أي ظروف الركود.

فطهران لا تسيطر قانونا على هذه المجاري المائية، ولكنها يمكن أن تعطل سير عملها: جعل المعابر أكثر خطورة، وزيادة تكاليف التأمين، وتحويل التدفقات، وفي أسوأ الأحوال، تسبب الإغلاق بحكم الواقع. وبعبارة أخرى، فإنه حتى بدون رقابة رسمية، يمكن أن يحفز أول حلقة وصل في هذه السلسلة: تعطيل التدفقات البحرية.

مضيق أورموز هو قفل الطاقة الرئيسي في العالم وقد نُقل ما يقرب من 20 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية يوميا في عام 2024، مما يمثل نحو 20 في المائة من الاستهلاك العالمي للسائل النفطي. كما أنها ترى ما يقرب من 20 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المهجورة في العالم، أساسا من قطر. ولذلك فإن أي تعطل في أورموز يؤدي على الفور إلى توتر في إمدادات الطاقة العالمية – وهي الخطوة الأولى نحو ارتفاع الأسعار. (U.S. Energy Information Administration)

ويربط باب المنديب المحيط الهندي بالبحر الأحمر، ثم قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط. وقبل التعطلات الأخيرة، كان هذا الطريق موطنا لحوالي 12-15 في المائة من التجارة العالمية ونحو 30 في المائة من حركة النقل بالحاويات، وكذلك نحو 12 في المائة من تجارة النفط البحرية. ولا يؤثر تعطيلها على الطاقة فحسب، بل يؤثر على جميع التدفقات التجارية – وهي الصلة الثانية في السلسلة، وهي تكاليف السوقيات. (الأونكتاد)

والجمع بين المضائقين حاسم لأنه يحول دون آليات التكيف. وإذا أصبح أورموز خطرا، يمكن إعادة توجيه جزء من زيت الخليج إلى البحر الأحمر عبر خطوط الأنابيب السعودية. لكن إذا كان باب المنديب مُزعجاً أيضاً هذا البديل يختفي ويجب على السفن بعد ذلك أن تتعدى على أفريقيا من قِبَل كبّ الأمل الحسن. وتطيل هذه الرحلة لعدة أسابيع، وتزيد من رأس المال وتزيد كثيرا من تكاليف النقل والتأمين. وفي بعض الحالات، يضيف هذا المبلغ حوالي شهر وعدة ملايين دولار للرحلة الواحدة. وهنا تحول الاضطراب البحري إلى صدمة لوجستية. (الشاحنات)

من هناك، الانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي يصبح ميكانيكيا. أولا، ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من تكاليف الإنتاج في الصناعة والزراعة والخدمات. ثانيا، تزيد الزيادة في تكاليف اللوجستيات من نقل السلع الوسيطة والنهائية. معًا، هذان الأثنان من تأثيرات الوقود ما يسمى بالتضخم الكلفة وهذا التضخم مقومة بالدولار على نطاق واسع، مما يزيد من أثره على البلدان التي تقل قيمة عملاتها.

المرحلة الثالثة من السلسلة: التأثير على العوامل الاقتصادية. وتفقد الأسر المعيشية قدرتها الشرائية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع المستوردة. يخفضون استهلاكهم وتواجه الشركات من جانبها قيودا مزدوجة: ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب. فهوامشها تضغط، وتباطؤ استثماراتها، وتُنقَّح أرباحها هبوطا.

الخطوة الرابعة: النشر المالي. وتدمج الأسواق هذه الآفاق المتدهورة. وتتناقص القيمة مع انخفاض توقعات الأرباح، ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة لاحتواء التضخم. وكما يشير صندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع المواد الخام يشكل صدمة سلبية في العرض، مما يجمع بين التضخم والتباطؤ الاقتصادي. (IFM)

نهاية هذه السلسلة هي الركود وتباطأ النمو مع تقلص الطلب والاستثمار، في حين ظل التضخم مرتفعا بسبب تكاليف الطاقة والسوقيات. ثم تجد المصارف المركزية نفسها في مأزق: فالنشاط الداعم يعني خفض معدلات التضخم، ولكن احتواء التضخم يتطلب إبقاءها مرتفعة. ويمكن أن تؤدي الزيادة المستمرة في النفط إلى إطالة أمد هذا التوتر النقدي وأن يكون لها أثر دائم على الاقتصاد. (الاحتياطي المالي)

لهذا نحن متورطون في سباق ضد الزمن وهناك سيناريوهان جديدان. ففي المقام الأول، يستوطن الصراع: استمرار تعطيل نقاط الاختناق، وتكشف السلسلة السببية بالكامل، ويرتكز التضخم بصورة دائمة على الاقتصاد العالمي. وفي المرحلة الثانية، تقطع المواجهة المكثفة، وإن كانت قصيرة، هذه السلسلة بسرعة، مما يحد من ارتفاع أسعار الطاقة ويحول دون انتشار الصدمة إلى التكاليف اللوجستية والتضخم.

غير أن هذا السيناريو الثاني لا يزال غير مؤكد. ويمكن إطلاق حرب بسرعة دون السيطرة عليها طوال مدة الحرب، لا سيما أن إيران لديها عمق استراتيجي وتقاليد إقليمية قادرة على إطالة الضغط.

المخاطر سياسية أيضاً لـ (دونالد ترامب) و التهاب وسيتم الحكم على وعودهم بأمريكا قوية وحمائية على أساس تكلفة المعيشة – وهي الحلقة الأخيرة في السلسلة الاقتصادية. فالحرب القصيرة والمتصورة الفعالة يمكن أن تقطع نقل الصدمة وتعزز مصداقيتها. وعلى العكس من ذلك، فإن الصراع الطويل، بالسماح للسلسلة بأكملها – الطاقة، السوقيات، التضخم، التباطؤ – يمكن أن يضعف قاعدتها ويؤثر على انتخابات منتصف المدة. (USAGov)

وتجتمع الأوقات العسكرية والاقتصادية والانتخابية. وطالما طال أمد الصراع، تزداد قوة كل صلة في السلسلة وتزداد انتشارا في الأسعار وقرارات الاستثمار وسلوك المستهلك. ولذلك فإن المسألة لم تعد عسكرية فقط: فمعرفة ما إذا كانت الأزمة ستحتوى قبل هذه الدينامية التراكمية – من البحر إلى الأسواق – تستقر على أساس دائم.