أوون روبيو: الاتصال بدون نتنياهو

وفي لبنان، كثيرا ما تتقدم الدبلوماسية من خلال حالات الرفض بدلا من الإعلانات. تسلسل (أوون روبيو) يوم الخميس يقدم توضيحاً جديداً وما تم تأكيده رسميا هو تبادل هاتفي بين الرئيس اللبناني جوزيف أوون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ومن ناحية أخرى، ما لم يتم تأكيده هو السيناريو الأكثر روعة الذي ذكره دونالد ترامب، الذي قال إن القادة اللبنانيين والإسرائيليين سيتحدثون مع بعضهم البعض خلال اليوم. وفيما بين النصين، فإن الفجوة سياسية. وهو يقول الكثير عن الكيفية التي يحاول بها واشنطن تنظيم دينامية إقليمية وكيف تحاول بيروت السيطرة على سرعتها وصوتها ونطاقها.

نقطة البداية بسيطة وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن جوزيف أوون تلقى دعوة من ماركو روبيو وأنه شكر واشنطن على جهوده من أجل وقف إطلاق النار مع إسرائيل. والصيغة رصينة. ولا يزال التركيز منصبا على الأولوية اللبنانية في هذه اللحظة: وقف الإضرابات، وتخفيف الضغط العسكري على الجنوب، وخلق فتح دبلوماسي مفيد، وتجنب زيادة سحب البلد إلى تسلسل إقليمي لا يتحكم فيه. ولا يشير هذا البيان إلى تبادل مباشر مع بنجامين نتنياهو، أو نداء من ثلاثة أطراف، أو إلى انفراج تاريخي بين رئيسي الدول أو الحكومات.

لقد كان بالضبط هذا الصمت الذي جذب الانتباه وقبل ساعات قليلة، أشار دونالد ترامب إلى أنه من المتوقع إجراء اتصال مباشر بين القادة الإسرائيليين واللبنانيين. وفي إسرائيل، قال وزير الأمن للإذاعة إن بنجامين نتنياهو ينبغي أن يتكلم مع الرئيس اللبناني. ولكن على جانب بيروت، ظل الخط الرسمي مختلفا تماما. وقال مسؤول لبناني إنه لا توجد معلومات عن هذه الدعوة، في حين أن التقرير الرئاسي يقتصر على المحادثات مع روبيو. رسمياً، المحادثة الوحيدة التي تم الاعتراف بها في هذه المرحلة هي أنه بين جوزيف أوون ورئيس الدبلوماسية الأمريكية، بدون تصديق لبناني من طرف ثالث.

The first teaching of this sequence is institutional. وفي لبنان، عندما تنشر هيئة الرئاسة هذا الحساب الدقيق للمحادثة مع واشنطن ولا تضيف أي شيء عن إسرائيل، فإن هذا الإغفال ليس محايدا. It means that no contact with Benjamin Netanyahu has been politically validated or deemed appropriate to declare. وفي النظام اللبناني، لا سيما في أوقات الحرب، يكتسي عدم الإشارة في بعض الأحيان أهمية مماثلة للذكر نفسه. وإذا كان جوزيف أوون قد أراد تأييد فكرة إجراء تبادل مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان من الممكن أن تكون الرئاسة قد فعلت ذلك، إن لم تكن غير مباشرة. لم تفعل

Aoun-Rubio: a confirmed call, no more

هذا الحذر يتفق مع منطق (بابدا) لعدة أيام ويؤكد رئيس الدولة من جديد أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون الدخول الطبيعي في أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. المعادلة مهمة وهذا يعني أن لبنان الرسمي يقبل الآن فكرة قناة دبلوماسية، ولكن شريطة أن يسبقها وقف الأعمال العدائية. انها ليست مجرد نواة ساكنة. وهو خط سياسي مصمم لاحتواء الضغوط الأمريكية، والطلبات الإسرائيلية والاعتراضات الداخلية، بما في ذلك تلك الخاصة بحزب الله وحلفائه. وفي هذا السياق، يبدو أن نداء مباشر من أوون – نيتانياهو أعلن عنه من واشنطن أو القدس حتى قبل وقف إطلاق النار كان تسارعا محفوفا بالمخاطر.

الثاني أكثر دبلوماسية الثغرة بين كلمات (ترامب) والتواصل اللبناني تظهر أنه ليس هناك قصة مشتركة عن الحالة الحقيقية للتواصل واشنطن يريد ديناميكية لبنان يريد أن يتجنب فجأة وتسعى إسرائيل إلى أن تقدر سياسيا فكرة الاتصال على القمة، لأنها تعتمد قصة فتح تاريخي ممزق تحت الضغط العسكري. ومن ناحية أخرى، من الواضح أن بيروت ترفض تأييد هذه القصة إلى أن يستقر الإطار. هذا لا يعني أنه لا توجد قناة وهذا يعني أن السلطة اللبنانية لا تريد أن ينظر إليها على أنها تدخل في سلسلة من التطبيع أو الحوار السياسي مع إسرائيل في اللحظة التي تستمر فيها التفجيرات.

In this context, the strongest information remains negative: officially, Joseph Aoun did not speak to Benjamin Netanyahu. والباقي إما إعلانات أمريكية أو تعليقات إسرائيلية أو توقعات دبلوماسية لا تزال عائمة. ويكفي هذا التفاوت لجعل الحلقة حالة مدرسة للدبلوماسية المعاصرة في الشرق الأوسط: وفي نفس الوقت تنتج عدة روايات متنافسة، تتكيف كل منها مع جمهور مختلف.

لماذا ترفض بيروت أن تسرع

إن ضبط النفس اللبناني ليس فقط بسبب حكمة البروتوكول. وهو يستجيب لقيود سياسية ثقيلة للغاية. وفي لبنان، لن ينظر إلى الطعن المباشر بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه مجرد لفتة تقنية. وسوف يُقرأ كإشارة رئيسية، مع تحميلها عواقب داخلية. ولا يزال البلد رسميا في حالة حرب مع إسرائيل. وقد أثارت المناقشات التي دارت مؤخرا في واشنطن بالفعل انتقادات قوية، لا سيما من حزب الله، الذي يعتبرها بمثابة غطاء سياسي وتحول نحو التطبيع المفروض تحت القنابل. In this climate, direct contact at the unprepared top, or only announced by others, would immediately revive internal fractures.

جوزيف أوون يعرف ذلك He also knows that his presidential authority, if strengthened since his arrival in Baabda, is not enough to neutralize the symbolic burden of such a gesture. وللرئيس شرعية مؤسسية، وصورة من الرصانة والدعم الدولي الحقيقي، ولا سيما من الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية العديدة. لكنه يحكم بلد مجزأ، حيث لا تزال مسألة إسرائيل تعبر جميع الحساسيات السياسية والدينية والإقليمية. ولذلك، فإن مراقبة الجدول الزمني أمر أساسي. انها ليست مجرد مسألة اتصال. إنه شرط بقاء سياسي

حرص بيروت يستجيب أيضاً لحساب استراتيجي ويسعى المسؤول اللبناني إلى الاعتراف بموقف من حيث المبدأ: فهو لا يدخل في محادثات مباشرة مع إسرائيل كما لو كانت مسألة عادية. وهي تفعل ذلك في ظل إكراه الحرب، بهدف فوري يتمثل في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين داخليا. وإذا اقترح أن يكون نداء أوون – نيتانياهو طبيعيا، بدون خطوة تمهيدية واضحة، سيضعف هذا الخط. ثم يبدو أن لبنان يشارك في عملية أوسع نطاقا وأكثر سياسية، وربما أكثر استدامة، في حين تحاول الدولة الحد من الانفتاح الحالي على منطق تهدئة الأمن.

ويجب إضافة عنصر أكثر تحديدا إلى ذلك. وعلى أرض الواقع، ليس هناك ما يشير في هذه المرحلة إلى التحول نحو الترضية. ويتواصل القتال في جنوب لبنان. ولا تزال إسرائيل تؤكد أنها تريد تغييرا دائما في التشكيلة العسكرية جنوب الليطاني. ولا يعترف حزب الله بالمحادثات الجارية، ولم يقدم أي دليل على تأييد دينامية تفاوضية. In these circumstances, formalizing a call between Aoun and Netanyahu without any apparent counterpart on the ground would have exposed Baabda to a simple criticism: to discuss at the Summit while the war continues.

ويسعى لبنان إلى تحقيق النجاح.

الاختلاف بين إعلان (ترامب) والتواصل اللبناني أيضاً يقول شيئاً عن الطريقة الأمريكية دونالد ترامب، منذ عودته إلى السلطة، يحكمه السر أيضا. ويسعى إلى إنتاج تسلسلات مرئية، لفتات مضنية، صور مفككة. وسيكون النداء بين القادة الإسرائيليين واللبنانيين، لأول مرة منذ عقود، هو بالضبط نوع المشهد الذي يحب أن يقدره: مذهل وغير متوقع وشخصي. ومن ثم، لا يهم ما إذا كان الإطار لا يزال هشا أو ما إذا كانت الظروف السياسية المحلية غير مستوفية. الجوهري هو خلق انطباع عن حركة

ماركو روبيو يعمل من جانبه في سجل كلاسيكي أكثر، ولكن الهدف ليس مختلفا جدا. ويريد رئيس دبلوماسية الولايات المتحدة أن يبين أن الولايات المتحدة أعادت فتح قناة لم تكن موجودة منذ سنوات بين بيروت وإسرائيل. كما أنه يود أن يعزز الفكرة القائلة بأن واشنطن لا تزال اللاعب الذي لا غنى عنه في أي مخرج من الأزمة في لبنان، بما في ذلك عندما تحاول باكستان القيام بدور في المحادثات الإيرانية – الأمريكية وإعادة إدماج طهران في أي منطق إقليمي لوقف إطلاق النار. In this perspective, each contact counts. بل يمكن تقديم نداء روبيو – أوون كخطوة نحو عملية أوسع.

وليس للبنان نفس الاهتمام. بيروت لا تحاول أن تبيع صورة للإنطلاق الدبلوماسي إنه يسعى أولاً لاحتواء الحرب وتحتاج السلطة اللبنانية إلى الولايات المتحدة لأنها الوحيدة القادرة على التحدث إلى إسرائيل بأقل قدر من النفوذ. لكنه لا يريد أن يتم امتصاصه بواسطة الدراما الامريكية هذا الفرق يفسر الفرق في النبرة ترامب يتحدث عن حدث (أوون) يتحدث عن وقف إطلاق النار روبيو يريد أن يخلق عملية (بابا) تريد منع هذه العملية من الهرب سياسياً

وهذا هو السبب في أن الدعوة المؤكدة بين جوزيف أوون وماركو روبيو مهمة، ولكن بالمعنى الأضيق مما اقترحته واشنطن. ولا يثبت أن مؤتمر قمة لبناني – إسرائيلي يستعد على الفور. وفوق كل شيء، يثبت أن الإدارة الأمريكية تواصل دفع بيروت إلى المضي قدما على طريق الاتصالات، مع قبول أن الرئاسة اللبنانية تحافظ على السيطرة على ما تضفي عليه طابعا رسميا أو لا.

نتنياهو، غائب رسمي عظيم

في كل هذا التسلسل، اسم (بنجامين نتنياهو) يحتل مكان متناقض وهي في مركز الإعلانات الأمريكية والإسرائيلية، ولكنها غائبة عن التقرير الرسمي اللبناني الوحيد الذي نشر في اليوم. هذا الغياب ثقيل سياسياً هذا يعني أنه من وجهة نظر (بابدا) ليس هناك حاجة في هذه المرحلة لإدراج (ناتنياهو) في المحادثة المعترف بها رسمياً والرسالة واضحة: تعترف الرئاسة اللبنانية بإجراء حوار مع واشنطن، وليس الاتصال المصادق عليه مع رئيس الحكومة الإسرائيلي.

هذا الخط لا يقول شيئا عن لبنان كما تقول شيئا عن نتنياهو وبالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، كان لفكرة الاستئناف مع جوزيف أوون فائدة سياسية واضحة. وقال إن إسرائيل لن تقوم بحملة عسكرية فحسب، بل ستفرض أيضا إعادة تشكيل دبلوماسي في لبنان. وكان من شأن ذلك أن يعزز قصة إضعاف حزب الله، وهي دولة لبنانية تدفع إلى التفاوض وجبهة شمالية على الطريق إلى التطبيع التدريجي. ولذلك، فإن هذه الدعوة لم تؤكدها بيروت تحرم القدس من كسب رمزي كبير.

This also sheds light on the reasons for the overbidding in the Israeli communication. وفي عدة مناسبات، سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى عرض المناقشات المفتوحة في واشنطن كبداية لتغيير تاريخي. وبالنسبة لإسرائيل، فإن التحدي ليس مجرد الحديث في لبنان. It is to transform these contacts into a political validation of its strategy, which combines military pressure, the demand for Hezbollah disarmament and the search for a direct relationship with the Lebanese State. إن رفض جوزيف أوون، أو على الأقل إحجامه، لإضفاء الطابع الرسمي على تبادل مع نتنياهو يبين أن هذه الاستراتيجية لا تزال محدودة: لبنان على استعداد لاستكشاف مسار دبلوماسي، لكنه يرفض تأييد الاضطرابات الدراماية لإسرائيل بسرعة كبيرة.

ما تكشفه الحلقة

وأخيراً، تتجاوز القضية مضمون الطعن. ويكشف عن الحالة الحقيقية للمشهد اللبناني. من ناحية الولاية تريد أن تكون موجودة He wants to show that he speaks in Washington, that he can defend a ceasefire agenda, that he is not silenced by war or by non-State armed actors. من ناحية أخرى، هو يعرف أنه لا يستطيع الذهاب بسرعة He knows that a poorly calibrated step on Israel can immediately turn into an internal crisis. وبالتالي، فإن السلطة اللبنانية في موقف كلاسيكي ولكن صعب: فهي يجب أن تعطي علامات المبادرة دون عبور العتبات الرمزية التي لا يكون النظام السياسي مستعدا لاستيعابها.

هذا التوتر مرئي في كل اتصالات جوزيف أوون منذ بداية التسلسل ويؤيد الرئيس الجهود الدبلوماسية. وهو يرحب بالعمل الأمريكي عندما يسعى إلى وقف إطلاق النار. ويقول إن هذه الهدنة يجب أن تكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة. لكنه لا يريد أن يصادق على القصص السريعة لمحادثة تاريخية في القمة وينبغي ملاحظة هذا الاتساق. وتبين أن بابدا لا تقول لا للدبلوماسية، ولكنها لا تزال ترغب في اختيار الشكل والزمان واللغة.

وفي مأزق، تبرز الحلقة أيضا هشاشة الولاية الرئاسية في وقت الحرب. جوزيف أوون ليس عاجزاً يتحدث إلى الأمريكيين، الأوروبيين، البريطانيين، ويسعى لجعل القطب الحكومي موجود. ولكن هامشه لا يزال محدودا بثلاثة معوقات: استمرار العمليات الإسرائيلية، ورفض حزب الله الدخول في هذا المنطق، والميل الأمريكي لتعجيل المشهد أسرع من النظام اللبناني يمكن أن يهضمه. في هذا التثليث تم تسجيل المكالمة إلى روبيو

النتيجة واضحة وفي نهاية هذا اليوم، ليست الحقيقة السياسية أن الرئيس اللبناني تحدث في نتنياهو. والحقيقة السياسية هي العكس تماما: على الرغم من الإعلانات الأمريكية والإسرائيلية، كانت محادثة بيروت الوحيدة بين جوزيف أوون وماركو روبيو. ولا يزال الباقي في مجال الضغوط أو النوايا أو التسرب أو السيناريوهات المختبرة. وفي التسلسل الحالي، يكفي هذا التمييز بالفعل لإعادة رسم التسلسل الهرمي للسرود.