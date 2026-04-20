(أوون) يختار التفاوض

وأعطى رئيس الجمهورية، جوزيف أوون، يوم الاثنين مسارا سياسيا أوضح للتسلسل الذي فتحه وقف إطلاق النار. وعبر استقبال رئيس الدولة المتعاقب لسفير الولايات المتحدة إلى لبنان، ميشيل عيسى، ثم وفد من الجبهة السيادية، خطا من ثلاث نقاط: الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات ثنائية بقيادة لبنان نفسه، وجعل هذه المفاوضات إطار لإنهاء الحرب، والاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية، وإعادة بسط سلطة الدولة على الحدود المعترف بها.

The presidential message deserves to be read carefully because it exceeds the only institutional chronicle of a day in Baabda. ويحدث ذلك في وقت يتسم بهشاشة كبيرة، حيث تستمر الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، لا تزال عودة المشردين داخليا متفاوتة، ولا تزال مسألة جنوب لبنان معلّقة من نسبة القوة العسكرية ومن قدرة لبنان على فرض إطاره السياسي. ومن خلال ملاحظاته، لم يعلق جوزيف أوون على الوضع فحسب. He sought to resume the initiative on a matter which, for months, has largely escaped Lebanese institutions.

الرئيس وضع أول علاقة مع واشنطن في مركز الترتيب. According to the official report, the meeting with the US Ambassador focused on recent developments, his discussions with Donald Trump and Marco Rubio, as well as on the post-meeting phase held last week in the State Department. وقبل كل شيء، ركزت المناقشة على سبل الحفاظ على وقف إطلاق النار. هذا ضروري. ويعني ذلك أن لبنان لا يعامل الهدنة على أنها إنجاز، بل كتوازن لا يزال غير مستقر، مما يتطلب الاتصال الدائم واستمرار الضغط الدبلوماسي.

At the same time, the Head of State wanted to establish a Lebanese structure for the continuation. وأمام جبهة السيادة، زعم أن لبنان سيتولي المفاوضات الثنائية عن طريق وفد يقوده السفير سيمون كارام. وشدد أيضا على نقطة سياسية عالية: ولن يشارك أحد في هذه البعثة بدلا من لبنان، ولن يحل أحد محلها. وخلف هذه الصيغة هدف واضح: وإذ يكرر التأكيد على أن مسألة الحرب وإلغاء التصعيد في الجنوب هي في المقام الأول مسؤولية الدولة اللبنانية، وليس الوسطاء أو التشكيلات الحزبية أو الجهات الفاعلة الإقليمية التي تعمل في مكانها.

رسالة مزدوجة إلى الأمريكيين واللبنانيين

تسلسل الإثنين جهز مستفيد مزدوج الأولى في الخارج ولدى استقبال السفير الأمريكي، أشار جوزيف أوون إلى أن واشنطن لا تزال الجهة الفاعلة التي لا غنى عنها في التأثير على إسرائيل، والتأثير على عقد وقف إطلاق النار وإعداد إطار للمناقشة. المتلقي الثاني في الداخل وبالحديث عن عملية التفاوض في المستقبل أمام وفد سياسي لبناني، تطرق الرئيس إلى الرأي والأحزاب والمؤسسات وجميع الذين يخشون جر لبنان إلى مفاوضات لا يتحكم فيها حقا.

هذا العنوان المزدوج يفسر النبرة المستخدمة جوزيف أوون لم يتحدث كتقني علاقات دبلوماسية وتكلم في رئاسة الدولة عن ربط الدعم الدولي والسيادة الوطنية. ولعل أهم مقطع في بياناته يتعلق بالفصل بين دور الولايات المتحدة والسير اللبناني للمفاوضات. فمن جهة، يُعرض دونالد ترامب على أنه قد أظهر فهما للطلب اللبناني وتدخل مع إسرائيل للحصول على وقف إطلاق النار. ومن ناحية أخرى، يصر الرئيس على أن يتولى لبنان نفسه المفاوضات المقبلة.

هذا حاسم سياسياً يسمح لـ (بابدا) بقول شيئين في نفس الوقت أولا، أن لبنان يحتاج إلى دعم أمريكي حقيقي لاحتواء خط المواجهة وفتح مسار سياسي. ثانيا، أن هذا الدعم لا ينبغي أن يصبح حلا للملف اللبناني. وفي بلد تُقرأ فيه على الفور الحدود أو الأمن في أقل تفاوض يؤثر على الجنوب من منظور التأثيرات الخارجية، فإن هذه الدقة ليست عرضية.

كما أنها تستجيب لقلق واسع النطاق. وعندما يدخل لبنان في مرحلة من المناقشات بشأن نزاع مسلح، يطرح السؤال نفسه: من يتحدث باسم البلد، وما هي الشرعية، وما هي الولاية؟? ومن خلال تعيين سايمون كارام رئيسا للوفد منذ البداية، سعى جوزيف أوون إلى إغلاق الغموض. It gives an institutional face, title and entry point to the process.

The choice of anchoring is also a way of reminding that the folder should not be absorbed by the regional vcarm. ولا يزال لبنان يتأثر بالمواجهة الأوسع نطاقا بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة. لكن الرئيس هنا يقول أن المفاوضات القادمة منفصلة عن الآخرين. إنها عبارة عن معنى ثقيل. ويعني ذلك أن بعبدا تريد أن تمنع مصير جنوب لبنان من أن يتأثر بمساومة إقليمية أوسع.

(سيمون كارام)، وجه تفاوض

اسم سيمون كارام ليس مصادفة في قلب البيانات الرئاسية من خلال وضعه على رأس الترتيب المستقبلي، يسعى جوزيف أوون إلى تحويل قضية حرب إلى ملف حكومي. وفي لبنان، حيث توجد قنوات متوازية، والوساطة غير الرسمية، والمراكز المتنافسة لصنع القرار، تضفي طابعاً غموضاً طويلاً على الخطاب الرسمي، فإن تعيين رئيس وفد له نطاق مؤسسي قوي.

فهو يرسي أولاً مبدأً للأسلوب. ولن يتم التخلي عن المفاوضات إلى منطق مرتجل، ولا عن طريق أصوات متعددة. وسيقودها ممثل محدد، تعينه هيئة الرئاسة، ويرتبط بسلسلة الدولة. ويكتسي هذا التمركز أهمية، لأن المسألة المطروحة لا تتعلق فقط بوقف الأعمال العدائية بالمعنى الدقيق. وهو يؤثر على نهاية الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية، ونشر الجيش اللبناني على الحدود المعترف بها، وعلى استعادة سيادة الدولة في الجنوب بالكامل.

وهذه الأهداف، كما صاغها جوزيف أوون، تضع أيضا خريطة طريق أكثر طموحا من مجرد توحيد تقني لوقف إطلاق النار. الأمر لا يتعلق فقط بتفادي استئناف النار هو حول الخروج من حالة غير طبيعية. ولا يمكن أن تنتهي الحرب على أساس دائم إذا ظلت الأرض محتلة جزئيا، إذا لم يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار الكامل، وإذا لم تُستعاد سلطة الدولة في جميع أنحاء إقليمها.

ولذلك فإن وجود سيمون كارام على رأس العملية المقبلة يساعد على تحقيق الاتساق في هذا الطموح. ولا يدخل لبنان في مفاوضات خاصة في هذه الرؤية. وهي تدخل في مفاوضات تهدف إلى وضع الأزمة في الجنوب في النظام العادي للمؤسسات، والحدود المعترف بها، والسيادة الوطنية.

كما يرسل الرئيس إشارة من خلال هذا الاختيار إلى بقية الطبقة السياسية. وهو ينص على أن التفاوض ليس خيارا ثانويا، ولا مناورة تكتيكية بسيطة لإنقاذ الوقت. ويصبح الإطار الذي تضطلع به الرئاسة لمحاولة إنهاء الحرب. هذا التحول كبير ويعيش لبنان منذ أشهر في منطق الاستعجال والاستجابة والوساطة غير المباشرة وإدارة المخاطر اليومية. ويعرض بابدا الآن المفاوضات كبديل رئيسي لاستمرار الصراع.

بين الحرب المطولة والتفاوض، قرر الرئيس

ومن أقوى عبارات رئيس الدولة عرض الخيارين اللذين يعتقد أنهما متاحان في لبنان. مواصلة الحرب، بما يترتب عليها من آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية. إما التفاوض، لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الدائم. وعند اتخاذ القرار، لم يكن جوزيف أوون مجرد الإعراب عن تفضيل دبلوماسي. يقوم بتشخيص حالة البلاد.

هذا التشخيص خطير. He said that Lebanon could no longer afford a prolonged war. وهو يقولها بعبارات تتجاوز البعد العسكري وحده. والعواقب البشرية، التي تشير إلى الموتى والمصابين والمشردين واستنفاد المجتمع. وهي اجتماعية، تشير إلى تعطيل الحياة اليومية، وانهيار الخدمات، وزيادة هشاشة الأسر. فهي اقتصادية، فيما يتعلق بالتدمير، وشلل الجنوب، والضغط على المالية العامة، وتدهور النشاط. وأخيرا، فهي ذات سيادة، وهي في صميم المسألة السياسية: والدولة التي لا تزال محاصرة في حرب بدون أفق ترى أن قدرتها على ممارسة سلطتها تتناقص أكثر.

بدعوى أنه اختار المفاوضة، جوزيف أوون شخصية هذا الرهان. يَفترضُه نيابة عنه. وهذه النقطة جديرة بالتشديد، لأنها تشرك الرئاسة مباشرة. وفي النظام اللبناني، يمكن الطعن في كل اختيار رئيسي للحرب والسلام، أو التشريد، أو إعادة التأهيل، أو التنافس مع مراكز السلطة الأخرى. ويسعى رئيس الدولة، بقوله أنه اختار، إلى إعطاء المفاوضات شرعية رئاسية واضحة.

ولكن هذه الشخصية تنطوي أيضا على مخاطرة. وإذا انهار وقف إطلاق النار، إذا تضاعفت الانتهاكات الإسرائيلية إلى نقطة إبطال العملية، أو إذا فشلت المفاوضات، سيظهر الرئيس بوصفه الشخص الذي استثمر ائتمانه السياسي في طريق دون نتائج واضحة. وبعبارة أخرى، فإن رهان التفاوض هو أيضاً رهان على قدرة الشركاء الخارجيين، وعلى قدرة إسرائيل أولاً على إتاحة حيز سياسي حقيقي.

وقف إطلاق النار كاختبار فوري للمصداقية

وهذا هو السبب في أن الاجتماع مع سفير الولايات المتحدة مهم جدا. ولا يناقش الرئيس عملية بعيدة. وناقش أولا بقاء وقف إطلاق النار. في الممارسة العملية، كل شيء يعتمد على هذه النقطة. وما دامت الهدنة، حتى لو كانت سيئة، لا يزال من الممكن الإعداد للتفاوض، وإنشاء ولاية، وجمع حد أدنى من الدعم الوطني، والعمل من أجل إنهاء الأزمة. إذا أعطتْها، الباقي يُصبحُ تقريباً نظري.

يبدو أن جوزيف أوون قد أدمج هذا التسلسل الهرمي تماماً وتركزت مناقشاته مع ميشيل عيسى على التطورات الأخيرة وسبل الحفاظ على وقف إطلاق النار. هذه طريقة واضحة ولا يُقصد بالمفاوضات أن تكون بديلا سحريا عن الهشاشة العسكرية في الوقت الراهن. إنها تعتمد على ذلك بشكل وثيق.

وهذه الصلة بين الهدنة والتفاوض توضح أيضاً الإشارة إلى الاجتماع الذي عقد في الأسبوع السابق في وزارة الخارجية. ويدخل الرئيس عمله في إطار الاستمرارية الدبلوماسية. وهي لا تقدم يوم الاثنين كنقطة تحول معزولة، بل كخطوة في سلسلة من الاتصالات الرامية إلى منع العودة إلى الحرب المفتوحة وإلى بناء إطار أكثر رسمية للمناقشة.

ولذلك يظل العنصر الأمريكي محوريا. ليس لأن لبنان سيتخلى عن قضيته في واشنطن، ولكن لأن الولايات المتحدة لا تزال الطرف الخارجي الوحيد الذي اقتبسته الرئاسة صراحة بأنه قادر على التدخل مباشرة مع إسرائيل. جوزيف أوون قال ذلك بدون شك عندما تحدث عن تدخل دونالد ترامب للحصول على وقف إطلاق النار وإعداد طريق تفاوضي.

وهذا أمر حساس من الناحية السياسية، ولكنه واقعي. وتدرك بيروت أنه لا يمكن إمساك أي هيكل لإلغاء التصعيد في الجنوب إلا إذا مارست واشنطن الحد الأدنى من التأثير على إسرائيل. ولذلك، يحاول الرئيس تحويل هذا الاعتماد بحكم الواقع إلى دعم موضوعي، مع الإشارة إلى أن سير العملية سيكون من مسؤولية لبنان.

إعادة الدولة إلى الجنوب، الهدف الموضوعي

وإلى جانب وقف إطلاق النار نفسه، تكشف التعليقات الرئاسية عن هدف أعمق: استعادة الدولة في الجنوب. وتحدث رئيس الدولة عن وقف الأعمال العدائية، وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية، ونشر الجيش على الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. هذا التسلسل ليس عرضياً إنها تصف التسلسل المنطقي.

أولا، صمت الأسلحة. ثم وضع حد للوجود الإسرائيلي في المناطق المعنية. وأخيرا، السماح للجيش اللبناني بالنشر في الخط المعترف به. وخلف هذا التدرج فكرة بسيطة: لا يمكن أن يكون هناك استقرار دائم دون استعادة استمرارية الدولة الفعالة في الجنوب.

وهذه مسألة عسكرية وسياسية على حد سواء. عسكري، لأن فراغ السيادة يغذي دورات المواجهة. سياسي، لأنّ الجنوب ينتقص جزئياً من السلطة الكاملة للدولة لا يزال أكثر الأعراض وضوحاً لضعف لبنان الهيكلي. وبوضع هذه النقطة في المركز، يحاول جوزيف أوون سحب المناقشة من السجل الوحيد لإلغاء التكتيكية. يريدها أن تكون جزءاً من التعافي المؤسسي.

ويكشف عن حقيقة أنه يتحدث صراحة عن السيادة على كامل الأراضي، في المقام الأول في الجنوب. انها ليست مجرد صيغة وطنية. وهذه طريقة واحدة للقول إن المسألة الجنوبية تركز الآن على المسألة الأوسع نطاقا للدولة اللبنانية. وإذا عاد الجنوب إلى منطقة ذات سلطة حكومية فعالة، سيعزز التوازن المؤسسي للبلد. وإذا ما بقي هناك توتر، من خلال الاحتلال، والانتهاكات، والترتيبات غير المستقرة، ستستمر أزمة السيادة.

دعوة ضمنية للوحدة الوطنية

وقال الرئيس إنه يكاد يكون واضحا عندما دعا إلى أن تكون العملية المقبلة مصحوبة بأوسع دعم وطني ممكن. هذا الطلب غير مزين وهو يكشف عن وعي حاد بالهشاشة الداخلية للبنان. ويمكن تقويض أي تفاوض بشأن الجنوب أو الحرب أو الاحتلال من الداخل إذا كان يبدو أنه مشروع معسكر أو حزب أو تيار سياسي.

وسعى جوزيف أوون، في دعوته إلى تقديم دعم واسع لفريق التفاوض المقبل، إلى بناء مأوى سياسي حول الوفد اللبناني. He knows that negotiations, if they are to be credible outside, must appear solid inside. وسيتم على الفور إضعاف الولاية التي تحدتها القوات السياسية اللبنانية بشكل دائم.

وهذه الدعوة إلى الوحدة تتضمن أيضا نصا فرعيا. وقال الرئيس من حيث الجوهر إن المفاوضات ينبغي ألا تُقرأ على أنها امتياز، بل كضرورة وطنية. ومن ثم فهو يحاول أن يحرك مظهره على هذه الكلمة التي كثيرا ما تكون ثقيلة في لبنان. والتفاوض، في عرضه، لا يعني الغلة. وهذا يعني اختيار نهاية الحرب وانتهاء احتلال بعض المناطق وعودة الدولة.

على أي حال، نجاح هذا الخط سيعتمد على قدرة (بابدا) على إقناع ما بعد دائرته. ولا يزال البلد يواجه حساسيات متضاربة بشأن طبيعة العلاقات مع إسرائيل، ودور الولايات المتحدة، والهامش الحقيقي للدولة، والأهداف ذات الأولوية في الوقت الراهن. The President sets a framework, but this framework will still have to be defended in the Lebanese debate.

تفاوض منفصل بشأن ملفات إقليمية أخرى

واحدة من أكثر الطرق الاستراتيجية في ملاحظات جوزيف أوون هي فكرة أن المفاوضات المستقبلية ستفصل عن كل الآخرين قد تبدو الصيغة واضحة وفي الواقع، فهو يستجيب لمخاطر كبيرة: أن يعامل لبنان كمسألة ثانوية في إطار مفاوضات إقليمية أوسع نطاقا.

ويحاول الرئيس، بقوله إن المفاوضات المقبلة منفصلة، سحب الملف اللبناني من جداول أخرى وقنوات أخرى وأولويات أخرى. الرسالة واضحة: ولن يقبل لبنان أن يصبح الجنوب متغيرا في التكيف في المناقشات التي تتجاوزه. This position alone does not guarantee that the country will escape the effects of the regional context. ولكنه يحدد خطا سياسيا مفيدا.

ويوضح أيضا معنى النهج. إن لبنان لا يدخل في مفاوضات لأن حلا وسطا إقليميا كبيرا آخذ في الظهور. ودخل لأنه كان له مصلحة خاصة، كدولة، في إنهاء الحرب، وفي إنهاء احتلال مناطق معينة، وفي تحقيق الاستقرار في الجبهة الجنوبية. ويشكل هذا التمكين للقضية اللبنانية عنصراً محورياً في المبدأ المقدم يوم الاثنين.

وهو أيضا تحذير داخلي. By separating future negotiations from other processes, Joseph Aoun recalls that no other forum, whether regional, partisan or parallel, should capture this mandate. ومرة أخرى، يكتسي الشكل المؤسسي المختار أهمية مماثلة لمحتوى الأهداف.

الرهان يبقى مفتوحاً

وفي هذه المرحلة، لا يوجد ضمان بأن يؤدي الخط الذي حدده الرئيس إلى نتائج قريبا. ولا تزال انتهاكات وقف إطلاق النار مستمرة. ولا تزال التضاريس في الجنوب غير مستقرة. ولا يُرفع احتلال المناطق الجنوبية. ولا يزال يتعين اختبار قدرة الولايات المتحدة على تحويل اتصالاتها إلى التزامات ملموسة. والوفد اللبناني المقبل لم يبدأ بعد عمله الواضح.

ولكن الاثنين سيكون له على الأقل أثر سياسي واضح: توضيح الاستراتيجية الرئاسية. وبالنسبة لجوزيف أون، لا يمكن للبنان أن يواصل الانجراف بين الحرب وإدارة الطوارئ والوساطة غير المبررة. ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات تقودها الدولة، وانتهت احتلال المناطق الجنوبية، وعادت القوات العسكرية والسيادة إلى مركز الترتيب.

وهذا الإطار لا يحل أي شيء بمفرده. غير أنها تضع حداً للغموض: فبابدا لم تعد تعامل وقف إطلاق النار كلحظة من الراحة فحسب، بل كخطوة أولى في عملية سياسية يعتزم لبنان أن يقودها باسمه، مع سايمون كارام في خط الجبهة، ومع الأمل، الذي لا يزال هشا، في أن الهدنة ستستغرق وقتاً كافياً لكي يبدأ هذا الهيكل في إنتاج شيء غير مجرد راحة.